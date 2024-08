Samenvatting van The One Minute Manager: Gouden inzichten uit het boek

Wat onderscheidt een goede manager van de rest? Dat is wat de hoofdpersoon van The One Minute Manager probeert uit te vinden.

Zodra hij de titel one minute manager tegenkomt, realiseert hij zich dat het mogelijk is om alles te hebben - uitstekende resultaten, productieve en tevreden werknemers, en evenwicht werk-privé . Hij pluist de hersenen van de manager uit om te leren hoe je deze heilige drie-eenheid van uitmuntendheid kunt bereiken, en dat is wat de ruggengraat van dit boek vormt. ⏱️

Dit korte fictieve verhaal, in 1982 geschreven door Ken Blanchard en Spencer Johnson, onthult de beproefde technieken van uitzonderlijke leiders en benadrukt hoe je het beste uit je team kunt halen met minimale richtlijnen.

Als je weinig tijd hebt, lees dan onze samenvatting van The One Minute Manager en ontdek de belangrijkste punten. Blijf tot het einde, en we zullen ook onderzoeken hoe je deze principes kunt toepassen binnen ClickUp , a gratis oplossing voor projectmanagement die je helpt om hand in hand te gaan met de filosofie van het boek.

Samenvatting van het boek The One Minute Manager in één oogopslag

Via: Amazon Laten we bij het begin beginnen: Het verhaal van de One Minute Manager laat ons kennismaken met een jonge man die op zoek is naar een effectieve manager en van hem wil leren. De meeste managers die hij kende waren strikt resultaatgericht of managen alleen maar mensen. Zijn doel was om een persoon bij te houden die beide aspecten in evenwicht houdt en, nog belangrijker, bereid is om de kennis te delen.

Toen hij op een manager stuitte die aan deze beschrijving voldeed, ging hij bij hem langs. Aanvankelijk was de jongeman stomverbaasd over de opvallend vreemde houding en praktijken van de manager. Instance, de manager leek serieus en sprak zelfs zelden met zijn werknemers. Toch slaagde hij erin hen content te houden en consistent positieve resultaten te behalen. 🤔

Voor de jongeman leek dit een onnatuurlijke managementstijl. Pas later, nadat hij met drie medewerkers van de manager had gesproken, begreep de man waarom ze hem de One Minute Manager noemen - en wat hem drijft.

Elk van de werknemers deelde een cruciaal geheim van de One Minute Manager, dat de kern van het boek vormt. Laten we de drie geheimen - die ook wel de drie technieken van effectief management worden genoemd - hieronder eens op een rijtje zetten:

1. Doelen van één minuut

Het eerste lid van het personeel met wie de jongeman sprak, was meneer Trenell. Hij vertelde dat de manager er altijd voor zorgt dat iedereen op dezelfde pagina zit als het om verantwoordelijkheden gaat. 📖

Nadat de manager en de medewerker het eens zijn over wat er gedaan moet worden, krijgt de laatste de taak om de doelen op te schrijven. Elk doel neemt in totaal één pagina in beslag en telt niet meer dan 250 woorden, zodat je maar één minuut hoeft te lezen.

Om prioriteiten te bepalen voor deze één minuut durende instelling van doelen, gebruiken de werknemers en de manager de 80-20 regel of de Paretoprincipe dit principe stelt dat 80% van de resultaten voortkomt uit 20% van de input van het team. Het doel is om je te concentreren op die 20%, wat meestal resulteert in minder doelen met een hoge waarde in een ongeorganiseerde array van taken.

Doelen van één minuut werken omdat de manager ook duidelijke normen instelt voor het meten van prestaties van werknemers . Dit laat geen ruimte voor onzekerheid en stelt elk lid van het personeel in staat om gedurende de dag hun prestaties te beoordelen.

2. Lofzang van één minuut

Onze volgende medewerker is Mr. Levy. Hij deelde dat de manager iedereen met een nieuwe baan in het bedrijf nauwlettend in de gaten houdt. Het is niet de bedoeling om de leden van het personeel te micromanagen, maar om de manager in staat te stellen om ze te betrappen op iets dat ze goed doen en ze onmiddellijk te prijzen.

Niemand hoeft tijd te verspillen met praten - de lof van één minuut is beknopt en efficiënt. De manager:

Neemt even de tijd om specifieke details te geven over waar de medewerker in uitblonk

Deelt positieve feedback over hoe de actie een blijvend voordeel biedt voor het bedrijf

Neemt een kleine pauze om het compliment te laten bezinken, om te voorkomen dat het robotachtig of onoprecht klinkt

Sluit het compliment af door de werknemer aan te moedigen door te gaan met het goede werk

Aan de andere kant van het spectrum zou een gewone manager wachten op het jaarlijkse functioneringsgesprek om positieve feedback te delen. Dit is niet zo effectief omdat de werknemer de actie die moet worden versterkt misschien helemaal vergeet. 😅

3. Korte berispingen

De laatste persoon met wie de man sprak was Ms. Brown, die hem vertelde over het belang van een terechtwijzing van één minuut. Veel van het advies over één minuut lof is ook in dit geval van toepassing.

Voorbeeld: de werknemer is zich ervan bewust dat de manager hun voortgang zal bijhouden en regelmatig feedback geven. Omdat de consequenties vooraf zijn vastgesteld, berispt de manager negatief gedrag onmiddellijk nadat hij het heeft opgemerkt. Hij is specifiek over wat er fout ging en hoe hij erover denkt, zodat het lid goed begrijpt waar hij vandaan komt.

In de tweede helft van de berisping van één minuut zorgt de manager ervoor dat de ontmoeting op een positieve aantekening eindigt. Hij laat de medewerker weten dat hij hun werk waardeert, zelfs als ze niet altijd 100% presteren. In het ideale geval begrijpen beide partijen de ondertoon en kunnen ze er aan het einde van het gesprek om lachen. 😄

Aantekening: Om de toon te verzachten, is het concept van One Minute Reprimands in de latere edities van het boek, dat nu The New One Minute Manager heet, veranderd in One Minute Redirect.

Sleuteltrekkers: De manager van één minuut door Ken Blanchard en Spencer Johnson

Door het creatieve gebruik van allegorieën en het relativerende verhaal biedt het boek One Minute Manager veel parels van managementwijsheid, allemaal wetenschappelijk onderbouwd en toepasbaar in veel situaties. 🦉

Laten we eens een paar van de meest opvallende tips uit het boek doornemen:

1. Gebruik duidelijke taal

In het boek wordt vaak de uitdrukking in niet mis te verstane bewoordingen gebruikt om te beschrijven hoe managers communiceren met werknemers instrueren, prijzen of berispen.

Volgens het boek mag de manager nooit veronderstellen wat werknemers weten. Ze moeten de informatie in transparante taal presenteren om het begrip te vergemakkelijken. Op die manier kunnen medewerkers duidelijke doelen definiëren voor zichzelf en werken met meer precisie en vertrouwen.

2. Zorg ervoor dat uw gedrag overeenkomt met uw woorden

De meesten van ons zijn wel eens een manager tegengekomen die een harde noot is om te kraken. Ze staan altijd in de 'hustle'-modus en hebben geen tijd voor kwetsbaarheid of emoties, zelfs niet als het team zich niet in een geweldige mentale ruimte bevindt.

De One Minute Manager adviseert het tegenovergestelde - een effectieve manager is eerlijk over zijn gevoelens en intenties. Dit is de leider die vertrouwen en veiligheid bij werknemers creëert in plaats van hen te manipuleren of voor te liegen om een vergadering te houden.

Door de oprechte aanpak zijn de leden van het team veel gemotiveerder om bij te dragen aan de doelen. Ze volgen zelfs dit voorbeeld en streven ernaar om authentiek te zijn in hun communicatie.

3. Ongewenst gedrag scheiden van de persoon

De manager in het boek benadrukt herhaaldelijk dat wanneer negatieve feedback geeft aan werknemers moet de focus liggen op het aanwijzen van het specifieke gedrag, niet op het eisen van hun individuele waarde. Het doel is om het onproductieve of negatieve gedrag te elimineren, niet de persoon.

Om dezelfde reden deelt de one minute manager vriendelijke woorden nadat hij de werknemer heeft berispt om hem te laten weten dat zijn inspanningen worden gewaardeerd. Als hij klaar is met zijn beoordeling van de prestaties van de werknemer, gaat hij verder, vertrouwend op het vermogen van de werknemer om verantwoordelijkheid te nemen voor de tegenslag en terug te komen van de situatie. 🏀

4. Onafhankelijkheid bevorderen

De manager in het boek noemt leiders die ervan uitgaan dat werknemers weten wat ze doen en ze aan hun lot overlaten, om ze later een standje te geven als er iets misgaat. Hoewel managers hun leden niet moeten micromanagen, moeten ze hun werknemers wel trainen of instructies geven als ze willen dat ze zelfstandig slagen.

Om te laten zien hoe je dit moet doen, roept de one minute manager een bekend psychologisch concept op- vormgeven . In plaats van te verwachten dat de medewerker een Taak meteen perfect voltooit, stelt de manager voorwaarden om gewenst en ongewenst gedrag te identificeren.

Na verloop van tijd kan de werknemer de taak zelf voltooien en zelfs herzien, waardoor er minder behoefte is aan overmatig toezicht door de manager.

5. Behandel iedereen als een potentiële winnaar

De wereld heeft de neiging om individuen te labelen als winnaars en verliezers. Managers willen meestal alleen "winnaars" aannemen omdat ze denken dat zulke mensen eerder een positieve bijdrage zullen leveren aan de positie doelen van het bedrijf . Volgens de One Minute Manager is dit een beperkende en zinloze aanpak.

De one minute manager gelooft dat iedereen een winnaar kan zijn als hij de kans krijgt. Hoewel het natuurlijk is om te categoriseren, moeten we ons door deze neiging niet inefficiënt laten maken, vooral niet bij het aannemen van personeel. In plaats van tijd te verspillen aan het zoeken naar de perfecte kandidaat, zou de manager moeten investeren in het trainen van de werknemers en help ze allemaal winnende teamspelers te worden. 🏆

6. Geef mensen een goed gevoel

Als de werkomgeving vijandig is, met te veel incidenten waarbij de manager hen niet respecteert, voelen werknemers zich angstig en niet gewaardeerd en is productiviteit het laatste waar ze aan denken. Maar een van de opvallende prestaties van de one minute manager is dat zijn werknemers gelukkig lijken te zijn op het werk.

Een goede manager zorgt ervoor dat zijn werknemers zich goed voelen. Hij geeft echt om hun welzijn en behandelt hen met vriendelijkheid. Dat kan er als volgt uitzien:

Het respecteren van hunwerkstijl en grenzen

Luisteren naar hun zorgen

Deel vriendelijke woorden ongeacht de prestaties

Leiders die mensen met zorg managen zijn in staat om een naadloze samenwerking op de werkplek te bereiken en gunstige resultaten aan te trekken. 💗

7. Deel kennis

In het boek zegt elk van de drie werknemers met wie de jongeman sprak dat ze zelf one minute managers worden. Spoilers vooruit: Uiteindelijk omarmt de hoofdpersoon ook de één minuut managementstijl-en schrijft een boek om de wijsheid door te geven aan het collectief.

Dit deel van het boek leert ons het belang van het verspreiden van kennis om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Door zijn werknemers te helpen zijn managementstijl over te nemen, was de manager in staat om activiteiten stroomlijnen en zijn team veel tijd en moeite besparen.

Nu ze meer tijd en energie over hadden, verminderden de werknemers hun fysieke en emotionele stressniveaus en werden ze zekerder. Problemen zoals absenteïsme en een hoog verloop werden ook sterk verminderd.

De manager van één minuut: Populaire citaten

Hier zijn drie citaten uit The One Minute Manager die we bijzonder indrukwekkend vonden.

feedback is het ontbijt van kampioenen

The One Minute Manager gelooft dat positieve feedback de nummer één motivator van mensen is. Net zoals het ontbijt brandstof is om onze dag te beginnen, helpt feedback ons te kijken naar onze prestaties en stimuleert het initiatieven om te leren, aan te passen en beter te worden in wat we doen. 🍳

We zijn niet alleen ons gedrag, we zijn ook de persoon die ons gedrag aanstuurt.

Managers moeten ervoor zorgen dat hun gedrag overeenkomt met hun doelen. Zelfs als u bijvoorbeeld onproductieve werknemers op het werk betrapt, moet uw reactie niet door woede worden ingegeven, maar geworteld zijn in het feit dat u een harmonieuze en op groei gerichte werkomgeving wilt bevorderen. 🌱

doelen beginnen met gedrag, gevolgen houden gedrag in stand

Dit citaat, dat de jongeman aan het einde bedacht, vat de hele filosofie van de One Minute Manager samen. Wanneer werknemers een doel instellen, hebben ze ook de juiste richting bepaald voor waar ze naartoe willen. En met de juiste complimenten en berispingen kunnen ze op koers blijven en leren hoe ze het eindpunt sneller kunnen bereiken. 🏎️

Pas de principes en leerervaringen van The One Minute Manager toe met ClickUp

Het vertalen van de drie technieken van de One Minute Manager van theorie naar praktijk is niet altijd gemakkelijk, omdat het gemakkelijk is om overweldigd te worden door onzekerheden en angsten op de werkplek. Bijvoorbeeld, hoe zorgen we ervoor dat een team zich veilig voelt als we een grote tegenslag te verwerken krijgen?

Dat is precies waarom je projectmanagement tools zoals ClickUp nodig hebt . De software wordt geleverd met managementgerichte functies waarmee u uw activiteiten kunt stroomlijnen en bewaken en waarmee u altijd een beter beeld hebt van uw doelen. Dankzij de ingebouwde functies voor productiviteit en communicatie kunnen jij en je team tijd besparen deadlines halen en uitdagingen aangaan met volledige transparantie en vertrouwen.🌹

Pas de drie technieken van One Minute Management toe met de robuuste projectmanagement suite van ClickUp

Als de one minute manager in de jaren 80 ClickUp tot zijn beschikking had gehad, zou zijn titel dan de Half Minute Manager zijn geweest? Misschien!

Laten we enkele van ClickUp's topfuncties verkennen die u zullen helpen om de principes van The One Minute Manager toe te passen.

Centraliseer uw kennisbank en stel verwachtingen vast met ClickUp Docs ClickUp Documenten hiermee kunt u een alles-in-één werkruimte creëren waar elk lid van het personeel informatie kan krijgen over het bedrijf,

project portfolio rollen en SOP's. In plaats van eindeloos aantekeningen te maken en heen en weer te e-mailen met de manager, kunnen werknemers alles wat met werk te maken heeft, of het nu gaat om taken of documenten, opzoeken met een Universeel zoeken functie.

Krijg een snelle weergave van al uw verbonden Subpagina's en relaties op ClickUp Docs om georganiseerd te blijven en werk verbonden te houden

Als manager kunt u uw taken snel bijhouden met behulp van ClickUp AI . Deze ingebouwde AI-assistent geeft je tientallen rol-specifieke aanwijzingen voor het genereren van personeelsgerichte documenten en het bijschaven van bestaande documenten op toon en duidelijkheid. Je teamgenoten kunnen de AI-tool ook gebruiken om teksten samen te vatten en er items voor actie uit te halen.

Maak de agenda's van je werknemers duidelijker door taken te creëren binnen ClickUp-taak -hun werkstromen onderverdelen in beter beheersbare subtaken en dagelijkse checklists en voeg toegewezen personen, instructies, tags en prioriteit labels . Door op een Taak te klikken, krijgt de medewerker toegang tot de volledig aangepaste Taakweergave en verzamelt hij alle informatie die hij nodig heeft voor de uitvoering.

Bekijk de werklast van teams in één oogopslag om taken beter te delegeren of herverdelen en snel te begrijpen wie er onder of over capaciteit zit

Stel doelen en houd de voortgang bij zonder micromanagement

Wilt u uw één minuut instelling van doelen verbeteren? Met ClickUp Doelen kunnen zowel managers als werknemers hun doelstellingen definiëren en opsplitsen in kleinere targets die gemakkelijker te beoordelen en te meten zijn.

Organiseer doelen in mappen op basis van waar verschillende teams in uw organisatie zelfstandig aan werken. ClickUp kan uw voortgang automatisch bijhouden en alle percentages op één plaats weergeven, zodat u altijd kunt zien waar u staat.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp Doelen /%img/

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

U kunt ook een ClickUp Dashboard gebruik een van de meer dan 50 beschikbare kaarten en creëer een visueel overzicht van het werk en de prestaties van uw team in realtime. Zo kunt u snel sterke punten en knelpunten identificeren en onmiddellijke en effectieve complimenten en bijsturingen geven.

Als je weet wat er werkt, is het gemakkelijk om processen te standaardiseren en werkstromen optimaliseren met meer precisie. Met de eigen rapportagetools van ClickUp kunt u zelfs corrigerende maatregelen abonneren op basis van rapporten met gegevens en uw team relatief stabiel houden in moeilijke tijden.

ClickUp 3.0 biedt een vereenvoudigde weergave van de werklast van uw hele team of van een individu om het werk in beweging te houden

Bied zinvolle feedback en werk productief samen

De manager van één minuut zal waarschijnlijk dol zijn op de mogelijkheden van ClickUp om de communicatie te stroomlijnen. Het platform biedt alle functies die u nodig hebt om gezond te werken feedbacklussen binnen uw bedrijf.

Als manager kun je opmerkingen gebruiken om taken te beoordelen en documenten of andere bestanden te controleren. Voor een meer directe en persoonlijke discussie kunt u gebruikmaken van de ClickUp Weergave chatten om een minuut lang omleidingen of lofprijzingen te delen in een meer ontspannen ruimte.

Breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen

Wij houden persoonlijk van vermeldingen in ClickUp voor snelle positieve gedragsversterkingen die anders genegeerd worden in het jaarlijkse functioneringsgesprek, vooral voor teams op afstand.

Gebruik @mentions om items binnen Taken, Weergaven in chatten en Documenten onder de aandacht van je teamgenoten te brengen

Laat uw team als leider zien dat u hun mening waardeert tijdens efficiënte brainstormsessies. Naast het efficiënt delen van feedback, dient ClickUp ook als een one-stop samenwerkingsplatform, dankzij tools zoals Whiteboards en Mindmaps , waar je processen kunt analyseren campagnes bespreken en aan nieuwe ideeën werken.

Bonus: Verken de ClickUp sjabloon galerij om kant-en-klare sjablonen voor managers te downloaden.

Beheer uw managementstijl in één minuut met ClickUp

Samenvattingen van boeken wekken onze interesse, maar we raden altijd aan om het volledige boek te lezen. The One Minute Manager telt slechts 110+ pagina's en zou niet meer dan een paar uur in beslag moeten nemen!

Dit boek biedt handige tips voor alle leiders, zodat ze tijdsefficiënter kunnen werken zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten of het werkplezier. En met een uitgebreid tool voor projectmanagement zoals ClickUp, zijn deze waardevolle concepten gemakkelijker toe te passen. Meld u vandaag aan en stel u en uw team in op groei! 🌾