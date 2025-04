We hebben de beste testtools voor e-mail in 2025 beoordeeld

Recente onderzoeken tonen aan dat je een rendement van bijna $36 voor elke dollar die aan een e-mailmarketingcampagne wordt besteed. Hoewel dit cijfer een ongelooflijke kans vertegenwoordigt, is het verre van wat de meeste e-mailmarketingcampagnes opleveren.

Dat is waar tools voor het testen van e-mail van pas komen. Deze tools kunnen de kloof verkleinen en u dichter bij uw gewenste ROI brengen. Met een tool voor het testen van e-mail kunt u e-mailcampagnes maken die goed presteren, er geweldig uitzien en lastige spamfilters omzeilen.

De meeste populaire e-mailtestprogramma's bieden tegenwoordig een heleboel voordelen. Ze helpen niet alleen uw inbox te beheren maar ook boeiende content creëren, onderwerpregels testen en e-mails ontwerpen die opvallen. Ze kunnen je ook helpen om de perfecte e-mail te vinden sjablonen voor nieuwsbrieven .

In deze post bespreken we de 10 beste tools voor het testen van e-mail die beschikbaar zijn in 2024. Laten we beginnen.

Bij het evalueren van tools voor het testen van e-mail zijn er een aantal sleutel functies waar je op moet letten:

Compatibiliteit en rendering: Kies een e-mailtesttool dat laat zien hoe uw e-mail er in verschillende clients en op verschillende apparaten uitziet. Dit is cruciaal omdat e-mails van populaire providers zoals Gmail, Outlook of mobiele apparaten er anders uit kunnen zien op verschillende clients

Kies een e-mailtesttool dat laat zien hoe uw e-mail er in verschillende clients en op verschillende apparaten uitziet. Dit is cruciaal omdat e-mails van populaire providers zoals Gmail, Outlook of mobiele apparaten er anders uit kunnen zien op verschillende clients Spamtests: Zorg ervoor dat uw e-mails de beoogde ontvangers bereiken en niet als spam worden gemarkeerd. Daarom moet de gekozen tool de onderwerpregel, de content van de e-mail en de reputatie van de afzender kunnen beoordelen om een hoge deliverability te garanderen

Zorg ervoor dat uw e-mails de beoogde ontvangers bereiken en niet als spam worden gemarkeerd. Daarom moet de gekozen tool de onderwerpregel, de content van de e-mail en de reputatie van de afzender kunnen beoordelen om een hoge deliverability te garanderen Link- en afbeeldingsvalidatie: Kies een tool die gebroken koppelingen en problemen met afbeeldingen identificeert, zodat je e-mails naadloos kunnen worden afgeleverd inbox beheer . Als ze ook inzicht in inbox en e-mail preview bieden, nog beter

Kies een tool die gebroken koppelingen en problemen met afbeeldingen identificeert, zodat je e-mails naadloos kunnen worden afgeleverd inbox beheer . Als ze ook inzicht in inbox en e-mail preview bieden, nog beter Laadtijdanalyse: Zorg ervoor dat uw e-mailtesttool elementen analyseert die de laadtijd beïnvloeden, zoals de grootte van afbeeldingen en externe scripts. Dit helpt de abandonment rates te verlagen - een kritieke factor voor degenen die uitnodigingen voor vergaderingen en andere tijdgevoelige e-mails

Zorg ervoor dat uw e-mailtesttool elementen analyseert die de laadtijd beïnvloeden, zoals de grootte van afbeeldingen en externe scripts. Dit helpt de abandonment rates te verlagen - een kritieke factor voor degenen die uitnodigingen voor vergaderingen en andere tijdgevoelige e-mails Gebruikersinterface en gebruiksgemak: Een testtool die gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is, zelfs voor mensen die niet technisch aangelegd zijn, kan het volgende verbeteren productiviteit van e-mail verbeteren Integratiemogelijkheden: Je moet ook kijken naar hoe goed de tool integreert met je huidige e-mailmarketingplatform en andere tools. Een soepele integratie kan uw workflow verder stroomlijnen

Een testtool die gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is, zelfs voor mensen die niet technisch aangelegd zijn, kan het volgende verbeteren productiviteit van e-mail verbeteren Klantenondersteuning: Zoek naar tools die robuuste klantenservice bieden, inclusief tutorials, klantenservice, chatten en hulp bij het oplossen van problemen. Goede ondersteuning is van onschatbare waarde, vooral als u te maken hebt met complexe e-mailbeheer problemen

Zoek naar tools die robuuste klantenservice bieden, inclusief tutorials, klantenservice, chatten en hulp bij het oplossen van problemen. Goede ondersteuning is van onschatbare waarde, vooral als u te maken hebt met complexe e-mailbeheer problemen Functies voor feedback en samenwerking: Kies een tool waarmee gebruikers kunnen samenwerken aan activiteiten zoals het delen van tests en het verzamelen van feedback. Dit is vooral belangrijk als je in een team werkt

Kies een tool die alle of in ieder geval de meeste van de bovenstaande factoren bevat, en je bent goed op weg om zeer effectieve e-mailcampagnes te maken.

De concurrentie onder e-mailtestsoftware zal groot zijn in 2024. Toch hebben we 10 van de beste e-mailtestprogramma's op de markt gevonden.

1. Litmus

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-514.png Lakmoes /%img/

via Lakmoes Litmus biedt gebruikersvriendelijke e-mailmarketingsoftware met krachtige testfuncties. Hiermee kun je een voorbeeld bekijken van hoe je e-mails worden weergegeven in de inbox van een ontvanger in 90 apps en apparaten, zodat je inconsistenties in de weergave kunt identificeren en corrigeren. Je krijgt ook tips om foutloze e-mails te versturen.

Litmus vereenvoudigt ook de kwaliteitscontrole door automatisch koppelingen, afbeeldingen en sleutelelementen te controleren voor een bijna foutloze presentatie.

Bovendien controleert Litmus de toegankelijkheid van je content, zodat alle gebruikers erdoor kunnen navigeren, ook gebruikers met een handicap.

Litmus beste functies

E-mails bekijken op verschillende platforms en apparaten

Kwaliteitscontroles voor koppelingen en afbeeldingen automatiseren

Controleer de toegankelijkheid van de content in e-mails

Geavanceerde spamtests uitvoeren om de deliverability van e-mails te verbeteren

Naadloos integreren met andere marketingtools

Litmus beperkingen

De app kan onhandig zijn in het gebruik in Chrome

Alleen betaalde abonnementen beschikbaar

Litmus prijzen

Litmus Basic: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Litmus Plus : $199/maand per 5 gebruikers

: $199/maand per 5 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Litmus beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

4.6/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

2. Mail-Tester

via Mail-tester Mail-Tester is een gratis tool om e-mails te testen op deliverability. Om deze e-mail preview tool te gebruiken, stuur je simpelweg je e-mails naar een aangewezen adres dat Mail-Tester aanbiedt. De tool scant vervolgens verschillende aspecten van uw e-mail, waaronder de content van het bericht, de server en het IP-adres van verzending, om de spamscore te evalueren.

Na het voltooien van de analyse ontvangt u een gedetailleerd rapport waarin gebieden met de juiste configuratie worden benadrukt en verbeteringen worden voorgesteld waar dat nodig is. Dit gebruiksvriendelijke hulpprogramma verbetert effectief de aflevering van uw e-mails in de inboxen van gebruikers en verkleint zo het risico dat ze als spam worden gemarkeerd of in de map met ongewenste e-mail terechtkomen.

Daarnaast is Mail-Tester handig voor het controleren van de status van uw SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (Domain Keys Identified Email) records, het uitvoeren van tests op uw mailserver en IP-adres en het identificeren van spam-gerelateerde content die een negatieve invloed kan hebben op de aflevering van uw e-mail.

Mail-Tester beste functies

Test uw SPF & DKIM records voor optimale e-mail verificatie

Controleer de integriteit van uw IP-adres en zorg voor veilige e-mailcommunicatie

Voer grondige tests uit op uw mailserver om de prestaties te optimaliseren

Gedetailleerde configuratierapporten ontvangen om verbeteringen te identificeren en te implementeren

Werk naadloos samen met SpamAssassin om spamdetectie en -preventie in uw e-mails te verbeteren met behulp van de functies van Mail-Tester

Mail-Tester beperkingen

Gebruikers kunnen slechts 3 tests gratis uitvoeren binnen 24 uur

Mail-Tester prijzen

50 €: 500 tests

500 tests 80 €: 1.000 testen

1.000 testen €250: 5.000 testen

5.000 testen €700: 20.000 testen

20.000 testen 2500 €: 100.000 testen

100.000 testen €20.000: 5000 testen

5000 testen 200 €: 1.000.000 testen

Mail-Tester's beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Wormsgewijs

via Wormsgewijs Wormly biedt een no-nonsense benadering van e-mail testen. Het testplatform voor e-mail richt zich op uptime-monitoring en het bijhouden van statistieken om downtime te verminderen en zo het inkomstenpotentieel te vergroten.

Het levert hoge-resolutie monitoring in intervallen van 5 seconden om problemen snel te detecteren. Bovendien zijn de geavanceerde statistieken voor services als Nginx, Apache, PHP-APC en Postfix populair onder gebruikers.

Wormly levert snelle notificaties van storingen via verschillende kanalen, waaronder sms en Slack, zodat u snel kunt reageren op problemen.

Bij het uitvoeren van e-mail deliverability tests, vereenvoudigt deze e-mail testtool het proces door u te vragen om basisgegevens in te voeren, zoals de hostnaam of het IP-adres van uw e-mail service provider, het e-mailadres en de TCP-poort om het testen te starten. Met deze eenvoudige aanpak kunt u uw e-mailinfrastructuur gemakkelijk bewaken en onderhouden.

Wormly beste functies

Bewaak verschillende protocollen, waaronder HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP en meer voor een uitgebreide dekking

Ontvang onmiddellijke storingswaarschuwingen via SMS, Slack, Telegram, spraakoproepen, enz.

Maak meerdere gebruikersaccounts aan voor je hele team

Voorkom cascade-waarschuwingen en behoud nauwkeurige waarschuwingen via host afhankelijkheid

Genereer gedetailleerde uptime rapporten met SLA statistieken voor het bijhouden van prestaties

Wormly beperkingen

Kan limieten hebben voor bronnen op lagere abonnementen

Vereist meer technische kennis voor installatie en aanpassingen, wat een hindernis kan zijn voor minder technisch onderlegde gebruikers

Wormly prijzen

Startup : $44/maand per gebruiker

: $44/maand per gebruiker Bureau : $107/maand per 3 gebruikers

: $107/maand per 3 gebruikers DevOps : $221/maand per 10 gebruikers

: $221/maand per 10 gebruikers Enterprise: $562/maand per 50 gebruikers

Wormly beoordelingen en reviews

NA

4. Zure e-mail

via E-mail over zuur Email on Acid is ook een praktisch hulpmiddel voor het testen en verfijnen van je marketing e-mails. Hiermee kun je een voorbeeld van je e-mails bekijken en elementen identificeren die naar spamfilters leiden.

Het gebruiksvriendelijke platform bevat verschillende intuïtieve functies die je kunt gebruiken om je e-mails te perfectioneren. Zo kun je je testmails delen met anderen, goedkeuringen verzamelen en opmerkingen verzamelen, allemaal op één plek, waardoor het testen van e-mails een gezamenlijk proces wordt.

Bovendien gaat Email on Acid verder dan alleen het controleren van de content van je e-mails. Het bevat functies om te controleren of je domein op een blokkadelijst staat, zodat je zeker weet dat je e-mails niet in de map met spam terechtkomen.

Bovendien biedt deze e-mail testtool nuttige analyses zoals leestijden, heatmaps van betrokkenheid, apparaten van ontvangers, enz. zodat je je campagnes verder kunt optimaliseren. Het platform helpt je ook bij het controleren van de visuele presentatie van e-mails op verschillende apparaten en platforms. E-mails zien er dus uit zoals bedoeld, ongeacht waar ze worden geopend.

Tot slot vereenvoudigt Email on Acid de workflows van e-mailcampagnes met functies als campagneprechecks, URL-validatie en optimalisatie van afbeeldingen, zodat je e-mails sneller kunt verzenden.

De beste functies van Email on Acid

Zorg ervoor dat e-mail er consistent uitziet op verschillende apparaten en platforms

URL's valideren en afbeeldingen optimaliseren voor betere e-mailprestaties

Essentiële checklists uitvoeren, inclusief UTM-validatie en ADA-compliance

Verbeter de bezorgbaarheid van e-mail met spamcontroles en toegang tot domeinen op de zwarte lijst

Verificatie van e-mail lijsten met meer dan 20 populaire spamfilters mogelijk maken

E-mail op Zuur beperkingen

Geen gratis versie

Rendering kan inconsistent zijn

E-mail over Acid prijzen

Basis: $74/maand per gebruiker

$74/maand per gebruiker Premium: $134/maand per 3 gebruikers

$134/maand per 3 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

E-mail over beoordelingen en recensies over zuur

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4 (25+ beoordelingen)

5. Brevo

via Brevo Brevo, voorheen Sendinblue, is een e-mailmarketingplatform dat verschillende functies integreert die essentieel zijn voor effectief beheer van e-mailcampagnes. De belangrijkste functies zijn echter het maken, verzenden en controleren van e-mailcampagnes.

De gebruikersinterface van Brevo is ontworpen voor eenvoudige navigatie, met een strakke layout die je toegang geeft tot contacten, campagnes en gesprekken. De drag-and-drop editor voor e-mails van het platform vereenvoudigt het aanmaken van e-mails nog verder.

Brevo biedt ook meer dan 40 responsieve sjablonen voor e-mails, waardoor het eenvoudig is om professioneel uitziende e-mails te ontwerpen. Bovendien biedt het platform de mogelijkheid om e-mailelementen gedetailleerd aan te passen, inclusief tekst, lettertypes, kleuren en koppelingen.

Een van de sleutels van Brevo is de bezorgbaarheid van e-mails. Hiervoor gebruikt Brevo verschillende methoden, waaronder navigatie door spamfilters en het behouden van de reputatie van de afzender, die ervoor zorgen dat je e-mails de primaire inbox bereiken.

Brevo ondersteunt ook e-mail lijstsegmentatie voor gerichte marketinginspanningen en biedt automatisering functies voor efficiënter campagnebeheer

Brevo beste functies

Voer multichannel e-mailcampagnes uit met geavanceerde segmentatie

E-mails verzenden met hoge deliverabilitypercentages

Verken een breed bereik aan e-mailmarketingaanpassingen en functies

Efficiënt werken met het gebruiksvriendelijke dashboard en kant-en-klare sjablonen

Brevo beperkingen

Beperkte integraties vergeleken met sommige concurrenten

Kan voor sommige gebruikers moeilijk in te stellen zijn

Brevo prijzen

Free Forever

Starters: $25/maand

$25/maand Business: $65/maand

$65/maand BrevoPlus: Aangepaste prijzen

Brevo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (680+ beoordelingen)

4.5/5 (680+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.920+ beoordelingen)

6. GlockApps

via GlockApps GlockApps is een geavanceerd test- en analyseplatform voor e-mail dat de deliverability van e-mails en de reputatie van afzenders verbetert.

Deze tool is speciaal ontworpen voor marketeers, IT-professionals en managers van e-mailcampagnes en biedt gedetailleerd inzicht in hoe e-mails worden verwerkt door verschillende Internet Service Providers (ISP's) en clients voor e-mails.

GlockApps identificeert potentiële problemen met de deliverability door e-mailverzending te simuleren, zodat gebruikers deze problemen preventief kunnen aanpakken voordat ze live campagnes lanceren. De simulatie identificeert triggers voor spam, geeft beoordelingen van spamscores en analyseert ook de content van e-mails op elementen die de deliverability beïnvloeden.

Daarnaast controleert GlockApps de reputatie van de afzender - een cruciale factor voor de bezorgbaarheid van e-mail - en biedt uitgebreide feedback over verificatieprotocollen zoals SPF, DKIM en DMARC.

Met zijn intuïtieve interface en robuuste analyses is GlockApps een essentieel hulpmiddel voor het testen van e-mail om e-mailcampagnes te optimaliseren.

GlockApps beste functies

Beoordelen hoe e-mails presteren bij verschillende providers

Elementen in e-mails detecteren en corrigeren die spamfilters kunnen triggeren

Inzicht krijgen in hoe u de content van e-mails kunt optimaliseren om de open- en doorklikratio's te verhogen

Problemen met deliverability melden via Slack en e-mail

Een sterke afzenderreputatie onderhouden voor betere deliverability van e-mail op de lange termijn

GlockApps limieten

Relatief hogere prijzen, wat een barrière kan vormen voor kleine bedrijven of individuele gebruikers

Sommige gebruikers verwachten meer granulariteit in de plaatsing van de inbox van Gmail

GlockApps prijzen

Free forever : gratis

: gratis Essentieel : $85/maand

: $85/maand Groei : $142/maand

: $142/maand Enterprise: $185/maand

GlockApps beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (10+ beoordelingen)

4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (35+ beoordelingen)

7. Stripo

via Stripo Stripo is een dynamisch platform voor het ontwerpen van e-mails, op maat gemaakt voor teams die moeiteloos responsieve e-mails willen maken, ongeacht hun HTML-expertise.

De kern is een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor voor e-mailsjablonen, aangevuld met kant-en-klare basisblokken om aantrekkelijke e-mails te maken zonder code. Bovendien was Stripo een van de eersten die de AMP-technologie voor e-mail gebruikte, waardoor de interactieve mogelijkheden van e-mail werden verbeterd.

Stripo stroomlijnt ook de e-mail ontwerpproces met geautomatiseerde workflows en aangepaste modulebibliotheken.

Het biedt ook uitgebreide personalisatiemogelijkheden, waaronder aangepaste HTML voor extra interactiviteit. Daarnaast ondersteunt het e-mail export, conversie bijhouden en naadloze integratie met meer dan 60 ESP's/CRM's.

Dankzij deze veelzijdigheid kunnen gebruikers e-mails met een simpele klik integreren in automatiseringssystemen.

Stripo beste functies

Gebruik bewerking via slepen en neerzetten en basisblokken voor het eenvoudig en zonder code aanmaken van e-mails

Implementeer AMP voor e-mail voor aantrekkelijkere, dynamische content voor e-mails

E-mails testen en bekijken op meer dan 90 platforms

Aangepaste HTML code insluiten en toegang tot meer dan 1000 gratis, responsieve, kant-en-klare sjablonen voor op maat gemaakte e-mail ervaringen

Verbinding maken met meer dan 60 ESP's/CRM's voor efficiënte automatisering en bijhouden van e-mails

Stripo beperkingen

Je hebt premium toegang nodig om meerdere sjablonen te kunnen gebruiken

Er is geen voorbeeld in donkere modus beschikbaar

Stripo prijzen

Free Forever

Basis: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $45/maand per 3 gebruikers

$45/maand per 3 gebruikers Pro: $95/maand per 10 gebruikers

Stripo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (130+ beoordelingen)

4.8/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (70+ beoordelingen)

8. Mailtrap

via Mailtrap Mailtrap is een geavanceerde sandbox voor e-mail die is ontworpen voor het inspecteren en debuggen van e-mails in staging-, ontwikkelings- en QA-omgevingen. Deze tool zorgt ervoor dat e-mails nauwkeurig worden onderzocht en geperfectioneerd voordat ze hun uiteindelijke ontvangers bereiken.

Deze e-mailtesttool is een veilige testomgeving voor gebruikers om e-mails vooraf te bekijken, hun spamscores te controleren en de integriteit van HTML/CSS te verifiëren. De mogelijkheid van Mailtrap om weer te geven hoe e-mails worden weergegeven in verschillende clients, waaronder web, iOS en Android, is bijzonder nuttig.

Door de integratie van een valse SMTP server creëert Mailtrap een veilige testomgeving zodat je onbedoelde e-mailverzending naar echte klanten kunt voorkomen. De tool is ook automatiseringsvriendelijk, wat het testen van e-mail in fases vereenvoudigt.

Bovendien verbetert de robuuste test-API de functionaliteit.

Mailtrap ondersteunt QA automatisering en biedt integraties met populaire programmeertalen zoals Ruby, Python, PHP, Node.js en .Net. Daarnaast biedt het meerdere inboxen voor verschillende projecten en uitgebreide opties voor projectmanagement en SSO (Single Sign-On).

Mailtrap beste functies

Gebruik een valse SMTP server om veilig e-mail te testen

HTML code en CSS controleren en valideren op consistentie

E-mails identificeren die waarschijnlijk in spam mappen terechtkomen

Duidelijke voorvertoningen van e-mails inschakelen om de kwaliteit vóór verzending te garanderen

Integreer met Ruby, Python, PHP, Knooppunt, .Net en meer

Mailtrap beperkingen

Geen goede keuze voor bulk e-mails omdat het het proces kan vertragen

De prijs is relatief hoog

Mailtrap prijzen

Free Forever

Individueel: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Teams: $34,99/maand per 20 gebruikers

$34,99/maand per 20 gebruikers Business: $64,99/maand per 40 gebruikers

$64,99/maand per 40 gebruikers Premium: $129,99/maand per 80 gebruikers

$129,99/maand per 80 gebruikers Enterprise: $399,99/maand per 999 gebruikers

Mailtrap beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (55+ beoordelingen)

4.8/5 (55+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (30+ beoordelingen)

9. Moosend

via Moosend Moosend, een veelzijdige e-mailmarketingservice, biedt verschillende tools om e-mailcampagnes te maken, automatiseren, testen en verzenden.

Deze software voor het testen van e-mails blinkt uit in het aanmaken van e-mails, het genereren van leads en het beheren van lijsten. Het onderscheidt zich ook met zijn geavanceerde testmogelijkheden voor ontwerp en aflevering. Bovendien kun je een voorbeeld van e-mails bekijken op verschillende apparaten en meten hoe je e-mails presteren tegen populaire spamfilters.

Met geïntegreerde A/B-testtools en analyses biedt Moosend uitgebreide inzichten in de prestaties van e-mailcampagnes, die verder worden uitgebreid met naadloze integraties met verschillende tools voor het testen en verifiëren van e-mail.

Moosend beste functies

Test en weergave van e-mail ontwerpen op zowel desktop als mobiele apparaten

Gebruik de content spam test functie om e-mail compatibiliteit met populaire spamfilters te evalueren

Toegang tot gedetailleerde analyses en statistieken om het succes van e-mailcampagnes te meten

Tools voor A/B-testen implementeren om de content en strategie van e-mails te optimaliseren

Verbinding maken met verschillende tools voor het testen en verifiëren van e-mails om de effectiviteit van campagnes te verbeteren

Moosend limieten

Geen gratis abonnement

Iets langzamere gebruikersinterface in vergelijking met andere tools voor het testen van e-mail

Sommigen zeggen dat Moosend beperkte analysemogelijkheden heeft

Moosend prijzen

Gratis 30 dagen proefversie

Pro : $9/maand

: $9/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Moosend beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (650+ beoordelingen)

4.6/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190 beoordelingen)

10. SocketLabs

via SocketLabs SocketLabs is een robuuste engine voor het afleveren van e-mails, ontworpen om het verzenden van zowel marketing- als transactie-e-mails te stroomlijnen.

Het biedt een geavanceerde service voor e-mailaflevering via een flexibele API die compatibel is met alle gebruikelijke talen voor ontwikkelaars. SocketLabs is een gebruiksvriendelijke e-mailmarketingtool die de betrokkenheid van gebruikers kan vergroten. Tot de belangrijkste functies behoren een hoge deliverability en betrouwbare prestaties. Naast e-mail parsing en realtime waarschuwingen biedt de tool een e-mail gezondheidsscore op 30+ gegevenspunten.

SocketLabs beschikt ook over robuuste analyses, waardoor verschillende teams datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Voor bedrijven die grote hoeveelheden e-mails moeten verzenden, bieden de on-premise oplossingen een perfecte combinatie van snelheid, aanpasbaarheid en schaalbaarheid, waardoor een efficiënte aflevering van transactie e-mails wordt gegarandeerd.

SocketLabs beste functies

Blijf verzekerd van veiligheid op ondernemingsniveau en toestemming van gebruikers

Verzend e-mail veilig en schaalbaar via een flexibele en geavanceerde API

Begrijp en optimaliseer e-mail prestaties met StreamScore

On-premise oplossingen op maat maken voor grote volumes, schaalbare e-mailaflevering

SocketLabs beperkingen

Heeft een complexe interface en geen toegang voor meerdere gebruikers

Sommige gebruikers zeggen dat rapportages gedetailleerder moeten zijn en levering en mislukkingen in real-time moeten laten zien

SocketLabs prijzen

Core: $39,95/maand

$39,95/maand Pro: $79,95/maand

$79,95/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Suite: Aangepaste prijzen

SocketLabs beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Terwijl deze platforms zich richten op het testen en effectief afleveren van e-mails, bieden tools voor e-mailbeheer zoals ClickUp meer functies met AI om uw creatieve werkstroom te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en e-mailcampagnes af te handelen.

ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Home-view-simplified.png Krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in uw agenda en deze beter te organiseren met ClickUp Home https://clickup.com/features/tasks Probeer ClickUp /$$$cta/

ClickUp is een veelzijdige, dynamische tool voor projectmanagement en samenwerking die geschikt is voor teams van elke grootte en uit verschillende sectoren. ClickUp-werkruimte integreert op unieke wijze e-mailbeheer in zijn platform, waardoor gebruikers e-mails rechtstreeks kunnen verzenden en ontvangen en niet meer tussen verschillende tools hoeven te schakelen.

Voor mensen die met meerdere projecten jongleren - iets waar e-mailontwerpers en -marketeers zich zeker in kunnen vinden - betekent dit minder contextwisselingen en dus meer productiviteit.

Je kunt ook de innovatieve ClickUp AI om boeiende e-mails op te stellen, tekstvariaties voor A/B-tests te maken, vragenlijsten op te stellen en nog veel meer.

Of u nu een individu bent, deel uitmaakt van een team of een hele organisatie, ClickUp kan eenvoudig worden aangepast om uw werk te vereenvoudigen met het strategiseren en uitvoeren van e-mailcampagnes.

E-mail productiviteit maximaliseren met ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Inbox-view-simplified.png Pak uw taken aan met de vernieuwde ClickUp Inbox, ontworpen om snel door uw prioriteiten te navigeren en nog te doen https://clickup.com/signup Taken beheren in ClickUp-taak /$$$cta/

Maar ClickUp blinkt niet alleen uit in projectmanagement. Wij begrijpen dat het runnen van e-mailcampagnes betekent dat u met meerdere bewegende delen moet jongleren. Dus, ClickUp Weergaven hiermee kunt u uw werkstromen aanpassen om taken efficiënter te beheren en de productiviteit te verhogen.

U kunt kiezen uit meer dan 15 aangepaste weergaven om uw werk te organiseren en weer te geven op een manier die bij u past. Personaliseer elk aspect van uw ClickUp-werkruimte met aangepaste velden om te krijgen wat u nodig hebt, of het nu gaat om een e-mailcampagne naar 50 mensen of 5000. ClickUp's projectmanagement voor e-mail functie combineert e-mailcorrespondentie naadloos met algemeen projectmanagement. Met een vloeiende overgang tussen het beheren van e-mails en het overzien van projecttaken is ClickUp een uitstekende keuze voor teams die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing.

Bovendien is het een van de beste e-mail alternatieven waarmee je sneller met je team kunt communiceren zonder je werkplatform te verlaten. Je kunt chatten met één of meer mensen, onmiddellijk berichten uitwisselen, snel updates delen in realtime, bronnen koppelen en teamcommunicatie consolideren, allemaal op één plek.

ClickUp beste functies

E-mails en bijlagen rechtstreeks vanuit ClickUp verzenden

E-mails ontvangen in ClickUp, ze koppelen aan Taken en teamleden op de hoogte stellen of toewijzen

E-mails automatiseren op basis van specifieke gebeurtenissen, velden en verzonden formulieren

Bevorder realtime samenwerking en communicatie tussen teamleden

Integreer naadloos met een enorme array aan applicaties, zoals Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox en anderen

Gebruik vooraf gebouwde automatisering om repetitieve taken te stroomlijnen en consistente processen te behouden

Gebruik ClickUp AI om foutloze e-mails te genereren, campagnestrategieën te bedenken en reacties te automatiseren

Kies uit meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor productiviteit die geschikt zijn voor verschillende teams en scenario's

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve vanwege het aantal beschikbare functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: ClickUp AI kan voor $5 per lid aan elke ClickUp-werkruimte worden toegevoegd

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Testen van e-mail is een topprioriteit

E-mail is nog steeds een topper als het gaat om effectieve marketingkanalen. Maar als het niet goed wordt gedaan, is het een verspilling van marketinggeld. Daarom hebt u een allesomvattende oplossing nodig die uw team helpt bij het bedenken, creëren en bijhouden van boeiende content voor e-mails waar uw klanten van houden en op reageren. ClickUp is die oplossing.

Het verwaarlozen van goede software voor het testen van e-mail kan leiden tot nadelige gevolgen, van het missen van belangrijke marketingstrategische KPI's tot mogelijke juridische problemen.

Een tool als ClickUp biedt echter een holistische aanpak voor het beheren van e-mails. ClickUp's veelzijdigheid en efficiënte functies voor het beheer van inboxen helpen u uw workflows voor e-mailbeheer te optimaliseren voor maximale efficiëntie. Meld u aan bij ClickUp voor een gratis proefversie vandaag.