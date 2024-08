ServiceNow vs. SalesForce: Welke CRM is de beste in 2024?

Denk je dat zakelijk succes alleen afhangt van hoe geweldig je product of dienst is? Nou, een geweldig product zorgt voor inkomsten, winst en mond-tot-mondreclame, maar het is zelden genoeg om je bedrijf naar glorie te katapulteren.

Je moet ook tijd en aandacht investeren in het opbouwen en onderhouden van relaties met je klanten. Zij zijn tenslotte degenen die kopen wat je verkoopt, in de rij staan voor herhalingsaankopen en anderen overtuigen om hetzelfde te doen.

Maar het onderhouden van deze relaties wanneer je honderden en duizenden klanten hebt, is geen sinecure. Je kunt het niet handmatig doen en je kunt het niet halfslachtig doen.

Dat is waar CRM-platforms (Customer Relationship Management) zoals ServiceNow en Salesforce van pas komen. Ze helpen grote en kleine bedrijven om echte connecties op te bouwen, de behoeften van klanten te begrijpen en een aantrekkelijke klantervaring te bieden. Ze zitten boordevol handige functies en automatisering die het beheer van klantrelaties eenvoudiger en efficiënter maken.

Zowel Salesforce als ServiceNow zijn bekende namen op de CRM-markt. En als u niet zeker weet welke CRM-platform beter bij uw bedrijf past, bekijk dan deze analyse van Salesforce versus ServiceNow, waarin hun belangrijkste functies, mogelijkheden en algehele geschiktheid worden beoordeeld voor bedrijven die hun CRM-strategieën .

Wat is ServiceNow?

via ServiceNow ServiceNow is een CRM-platform op bedrijfsniveau dat zich richt op IT-servicebeheer (ITSM) en IT-operatiebeheer (ITOM). Het helpt organisaties bij het automatiseren en vereenvoudigen van hun IT-processen, waardoor het eenvoudiger wordt om incidenten, problemen, wijzigingen en serviceverzoeken .

ServiceNow heeft zijn mogelijkheden uitgebreid om een geautomatiseerde en geïntegreerde benadering van enterprise service management te bieden. De kernproducten omvatten nu Customer Service Management, Human Resources en meer naast IT Service Management, IT Operations Management en IT Business Management.

Het platform is gericht op het consolideren en workflows te automatiseren in een organisatie met een uniforme architectuur.

Het stelt bedrijven in staat om het beheer van relaties met klanten door hun interne bedrijfsprocessen te optimaliseren voor meer efficiëntie en groei op lange termijn.

ServiceNow-functies

ServiceNow biedt verschillende functies die bedrijven helpen interne en externe processen te integreren, hun klanten beter te begrijpen en organisatiebrede workflows eenvoudig op één plaats te beheren.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de CRM-mogelijkheden van ServiceNow:

Geïntegreerd platform voor holistische CRM

via ServiceNow Stelt u zich eens voor dat u alles - van tools voor klantenservicebeheer tot het beheer van operationele processen - op één plek hebt.

ServiceNow doet precies dat met zijn uniforme platform dat gebruik maakt van één gegevensmodel voor alle producten, zodat gegevens naadloos worden gedeeld.

Het elimineert datasilo's en zorgt ervoor dat informatie op samenhangende wijze tussen afdelingen stroomt.

Dit verbetert de samenwerking en vergemakkelijkt een holistische benadering van CRM, waardoor bedrijven inzichten kunnen verkrijgen uit onderling verbonden processen voor beter geïnformeerde besluitvorming.

360-graden klantbeeld

ServiceNow biedt een volledig 360-graden overzicht van klantinteracties, voorkeuren en historische gegevens. Om dit perspectief te bereiken, voegt het gegevens samen van verschillende contactpunten in de levenscyclus van de klant, waaronder klantenservice-interacties, aankoopgeschiedenis en feedbacklussen.

Dankzij deze functie kunt u het gedrag van klanten beter begrijpen en producten, diensten en communicatiestrategieën nauwkeuriger en relevanter afstemmen.

Automatisering en workflows voor meer efficiëntie

via ServiceNow De automatiseringsmogelijkheden van ServiceNow gaan verder dan het versnellen van taken; ze zijn doordacht ontworpen om CRM-processen te optimaliseren.

Automatisering in ServiceNow is geen one-size-fits-all oplossing, maar eerder een aanpasbare toolkit. U kunt workflows ontwerpen die zijn afgestemd op uw behoeften, waarbij routinetaken zoals het oplossen van cases en follow-ups worden geautomatiseerd.

Dit versnelt responstijden en minimaliseert menselijke fouten, waardoor de operationele efficiëntie binnen het CRM-kader verbetert.

Zelfbedieningsportalen voor meer zeggenschap voor de klant

via Salesforce Salesforce is de wereldwijde zakelijke SaaS-leider die zich richt op klantrelatiebeheer in verkoop-, service-, marketing- en commerciële workflows. Het is pionier op het gebied van het cloudmodel voor de levering van CRM- en bedrijfstoepassingen.

Het biedt CRM-sjablonen tools en diensten om u te helpen uw klantinteracties, verkoopprocessen en marketinginspanningen te beheren. U hebt toegang tot het platform via een webbrowser zonder dat u hardware of software op locatie hoeft te installeren.

Het platform is in hoge mate aanpasbaar en bedrijven passen het vaak aan hun specifieke behoeften en workflows aan. De oplossingen zijn gericht op verkoop, klantenservice en marketingautomatisering, klantsegmentatie en meer.

Functies van Salesforce

Salesforce is wereldwijd een van de toonaangevende CRM-platforms en biedt bedrijfsdiensten vele functies om hun activiteiten te vereenvoudigen. Hier zijn enkele van de belangrijkste CRM-aanbiedingen van Salesforce:

Customer 360

via Salesforce De functie Customer 360 van Salesforce vormt de kern van de CRM-mogelijkheden.

Hiermee kunt u klantgegevens van verschillende contactpunten consolideren, waardoor u een holistisch beeld krijgt van elke klant.

Dit eenduidige beeld omvat informatie over leads, contactpersonen, kansen en interacties. Door deze gegevens te centraliseren, krijgt u een beter inzicht in de voorkeuren, geschiedenis en behoeften van klanten, waardoor u meer gepersonaliseerde en doelgerichte verbintenissen kunt aangaan.

Sales Cloud

via Salesforce Sales Cloud biedt functies voor leadbeheer, opportunitytracering en verkoopprognoses.

Met deze tool kunnen verkoopteams hun pijplijnen efficiënt beheren, leads prioriteren en naadloos samenwerken.

De integratie van Sales Cloud met andere Salesforce-componenten zorgt ook voor een soepele informatiestroom binnen de organisatie, waardoor verkoopteams gegevensgedreven beslissingen kunnen nemen en effectiever deals kunnen sluiten.

Service Cloud

via Salesforce Service Cloud is de oplossing van Salesforce voor klantenservice en ondersteuning.

Het bevat functies zoals casemanagement, een kennisbank en selfserviceportalen voor klanten.

Service Cloud stelt bedrijven in staat om efficiënte en gepersonaliseerde klantenondersteuning te bieden, waardoor de oplostijden en de klanttevredenheid verbeteren.

Met een uniform platform voor alle klantenservicetools, serviceverzoeken en interacties kunt u consistente ondersteuning bieden via verschillende kanalen, wat leidt tot sterkere klantrelaties.

Prijzen van Salesforce CRM

Starter: $25/gebruiker per maand (maandelijks of jaarlijks gefactureerd)

$25/gebruiker per maand (maandelijks of jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $80/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$80/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $165/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$165/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $330/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$330/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Unlimited +: $500/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

ServiceNow vs. Salesforce: Vergelijking van functies

De keuze tussen ServiceNow en Salesforce hangt af van de behoeften van uw organisatie.

ServiceNow is een sterke keuze voor bedrijven die zwaar investeren in IT-servicemanagement en bedrijfsbrede workflows. Aan de andere kant is Salesforce een oplossing voor bedrijven die zich voornamelijk richten op verkoop, marketing en klantenservice.

Overweeg de specifieke vereisten van uw organisatie om te bepalen welk platform voor klantrelatie- en incidentbeheer het beste aansluit bij uw doelstellingen.

Hier volgt een vergelijking tussen de CRM-mogelijkheden van ServiceNow en Salesforce om u te helpen beslissen:

Ondersteuning voor ITSM

ServiceNow heeft sterkere native mogelijkheden voor IT Service Management-workflows zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer, kennisbeheer, enz. Dit omvat out-of-the-box best practices en sjablonen.

ServiceNow verdient wellicht de voorkeur als uw organisatie sterk afhankelijk is van ITSM en een uniform IT- en klantenserviceplatform wenst. Salesforce is robuust op het gebied van CRM, maar vereist mogelijk extra integratie-inspanningen om een vergelijkbaar niveau van samenhang met IT-processen te bereiken.

Digitaal ecosysteem

De AppExchange-marktplaats van Salesforce biedt een uitgebreid ecosysteem van toepassingen en integraties van derden die de functionaliteit van het platform kunnen uitbreiden. Met deze uitgebreide marktplaats kunt u uw CRM-implementatie aanpassen en verbeteren op basis van uw unieke vereisten. Het gemak van integratie en declaratieve aanpassingen bevorderen ook de groei van het ecosysteem.

ServiceNow heeft een kleiner maar snelgroeiend ecosysteem, gestimuleerd door de mogelijkheden van het Now Platform. Maar Salesforce heeft nog steeds een voorsprong op het gebied van beschikbare apps en integratiepartners.

Aanpassing en flexibiliteit

Beide platformen bieden veel ruimte voor maatwerk en configuratie. ServiceNow heeft vaak de voorkeur vanwege de flexibiliteit en het gemak van aanpassen. Het platform van ServiceNow is misschien meer geschikt als u oplossingen op maat nodig hebt om aan specifieke bedrijfsvereisten te voldoen.

Het declaratieve no-code/low-code aanpassingsmodel van Salesforce biedt zakelijke gebruikers en niet-ontwikkelaars echter meer flexibiliteit om apps aan te passen aan hun behoeften zonder hard te hoeven coderen. Het Lightning-platform en Visual Workflow maken ook aanpassingen met aanwijzen en klikken mogelijk.

Een uniform platform voor meerdere processen

ServiceNow is ontworpen als een platform voor enterprise service management en omvat verschillende bedrijfsprocessen buiten CRM en ITSM. Het biedt een uniforme omgeving voor het beheren van workflows, het automatiseren van processen en het afhandelen van verschillende servicebehoeften. Dit zorgt voor meer naadloze workflows tussen afdelingen en een "enkel glas".

Salesforce heeft meer integratie en middleware nodig om gegevens en workflows in de verschillende cloudproducten te verenigen.

Verkoop- en marketingfuncties

Salesforce staat bekend om zijn verkoop- en marketingfuncties, waaronder krachtige automatisering, opportunitybeheer, verkoopvoorspellingen, marketingautomatisering, campagnebeheer, lead scoring, klantsegmentatie en analysemogelijkheden.

Als uw organisatie sterk de nadruk legt op het optimaliseren van verkoop- en marketingprocessen, kan het CRM van Salesforce worden beschouwd als rijker aan functies en beter geschikt voor deze specifieke functies. Het uitgebreide pakket tools van Salesforce kan organisaties ondersteunen bij het beheren van hun verkooppijplijnen en marketingcampagnes effectief.

Integratiemogelijkheden

Zowel ServiceNow als Salesforce blinken uit in integratiemogelijkheden. ServiceNow biedt robuuste integratiemogelijkheden, vooral binnen het IT-domein, terwijl Salesforce uitgebreide integratiemogelijkheden biedt via de AppExchange-marktplaats, waardoor naadloze connectiviteit met applicaties van derden mogelijk is.

De leeftijd van Salesforce op de markt biedt integratievoordelen, maar ServiceNow is bezig met een inhaalslag.

Gebruikersinterface

Beide platforms hebben moderne en gebruiksvriendelijke interfaces. De interface van ServiceNow is vooral ontworpen voor navigatiegemak, terwijl Salesforce een schone en intuïtieve interface biedt, vooral in de Lightning Experience, wat de gebruikersadoptie en productiviteit verbetert.

Toewijding aan uitmuntende CRM

Salesforce staat bekend als pionier en marktleider op het gebied van klantrelatiebeheer (CRM). Het platform is specifiek ontworpen en toegewijd aan CRM-functionaliteit, met een sterke focus op verkoop, marketing en klantenservice.

Organisaties die de voorkeur geven aan een uitgebreide CRM-oplossing met een rijk ecosysteem aan apps en integraties, vinden Salesforce wellicht beter passen bij hun behoeften.

vergelijking van CRM-functies: ServiceNow vs. Salesforce_

ServiceNow vs. Salesforce op Reddit

Om beter te begrijpen hoe ServiceNow en Salesforce op elkaar lijken, hebben we de discussies op Reddit doorgenomen. We realiseerden ons al snel dat Salesforce vaak naar voren komt als de voorkeurskeuze onder gebruikers vanwege de uitgebreide CRM-functies, het sterke ecosysteem en de gebruiksvriendelijke interface.

Hier is een Reddit-gebruiker die zijn ervaring deelt na het gebruik van ServiceNow en Salesforce:

"Heb een tijdje met ServiceNow gewerkt en denk niet dat het ook maar in de buurt komt van Salesforce. Je kunt er je werk mee doen, maar dat is het wel zo'n beetje. De voorkant is alsof je iets van Microsoft gebruikt. UI UX is iets waar je niet over wilt praten als je met ServiceNow werkt."

Redditors duimden voor Salesforce vanwege de geavanceerde mogelijkheden voor leadbeheer, opportunitytracking en marketingautomatisering, die een holistische oplossing bieden voor klantrelatiebeheer.

Veel gebruikers waarderen ook de schone en intuïtieve interface van Salesforce, vooral in de Lightning Experience, wat bijdraagt aan een positieve algemene gebruikerservaring.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor ServiceNow vs. Salesforce

We weten dat Salesforce en ServiceNow tot de populairste CRM-software behoren. Maar hebt u ooit overwogen om ClickUp met andere tools?

Om te beginnen is ClickUp de one-stop bestemming die de meeste software vervangt die u tot nu toe voor uw bedrijf gebruikte. Klantenservice komt op de eerste plaats met unieke functies zoals eenvoudig delegeren, gepersonaliseerde workflows en eenvoudige taakprioritering.

Met vernuftige automatisering en soepele integraties maakt ClickUp ook het omgaan met klantrelaties tot een fluitje van een cent, waardoor het het go-to platform wordt voor teamsamenwerking.

De volgende functies onderscheiden ClickUp van zijn concurrenten:

CRM-platform ClickUp CRM is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren en verbeteren van klantrelaties. Het versnelt

klantengroei en tevredenheid, waardoor gebruikers hun pijplijn kunnen visualiseren, klantworkflows kunnen stroomlijnen en naadloos kunnen samenwerken met hun teams.

Met een gevarieerd aanbod van 10+ zeer flexibele weergaven kunnen gebruikers eenvoudig verkooppijplijnen overzien, klantbetrokkenheid beheren en orders bewaken.

Het wordt gebruikt door meer dan 800.000 zeer productieve teams en kan eenvoudig worden uitgeprobeerd met een gratis plan voor altijd. Er zijn geen creditcardgegevens nodig.

Ga aan de slag met de CRM-weergaven van ClickUp en navigeer door interactieve functies voor effectief klantrelatiebeheer ClickUp Dashboards bevatten meer dan 50 widgets om gegevens te analyseren voor waardevolle inzichten in de klant, zodat u overzichten op hoog niveau kunt maken om statistieken zoals customer lifetime value en gemiddelde dealgroottes te controleren.

Verken de prestatiedashboards van ClickUp, waarbij statistieken visueel worden geanalyseerd om de algemene bedrijfsprestaties te verbeteren en te optimaliseren

Gebruik ClickUp's e-mailbeheer met deze functie kunt u e-mails versturen vanuit ClickUp. Hierdoor kunt u samenwerken aan deals, projectupdates versturen en klanten aan boord nemen via een uniforme e-mailhub.

Gebruik de e-mailbeheertools van ClickUp en organiseer en prioriteer uw communicatie voor een gestroomlijnde en efficiënte e-mailafhandeling

ClickUp Relationships creëert een optimale klantendatabase waarin gebruikers contacten, klanten en deals kunnen opslaan en analyseren. U kunt dit alles doen terwijl u links legt tussen taken en documenten voor eenvoudige tracering.

Koester connecties met de functies voor relatiebeheer van ClickUp en zorg voor sterke en duurzame relaties met klanten en contactpersonen

De mogelijkheden van het platform voor automatisering en formulieren automatiseren taaktoewijzingen, triggeren statusupdates en prioriteren activiteiten op basis van aangepaste voorwaarden, waardoor het beheer van de pijplijn wordt gestroomlijnd.

Stroomlijn taken met ClickUp's Automatisering & Formulieren, automatiseer processen en maak aanpasbare formulieren voor een efficiënte workflow

Accountbeheer wordt eenvoudig gemaakt met de schaalbare hiërarchie van mappen en lijsten van ClickUp. Gebruik georganiseerde structuren om projecten met klanten te delen en toegangsrechten naadloos in te stellen.

Navigeer door ClickUp's Account Management tools, voor een georganiseerd en effectief bedrijfsbeheer

Bent u bezorgd over de afstemming van uw bestaande CRM-ecosysteem met ClickUp?

Geen probleem! ClickUp integreert moeiteloos met andere CRM-tools en wordt zo een hub voor al uw essentiële apps.

Controleer inkomende tickets voor klantenondersteuning en beheer de afhandeling ervan van begin tot eind met de ClickUp Klantenservicetemplate

Gebruikers kunnen hun CRM-reis beginnen met de kant-en-klare ClickUp Klantenservicesjabloon biedt een solide basis voor efficiënte en op maat gemaakte CRM-activiteiten.

En dat is nog niet alles. ClickUp biedt ook gratis training en 24-uurs ondersteuning, waarbij beveiliging en privacy voorop staan en de hoogste uptime wordt gehandhaafd.

Klinkt dat interessant? Laten we dan nu de CRM-mogelijkheden van ClickUp van dichterbij bekijken!

Klantenservice ClickUp's Klantenservice-oplossing ondersteunt het succes van klanten door georganiseerde en efficiënte workflows. Delegeer effectief met de

functie 'meerdere gevolmachtigden' in ClickUp en samen tickets bespreken.

Het vereenvoudigt het aanpassen van de workflow met specifieke aangepaste velden in ClickUp gebaseerd op projectgerelateerde problemen, klanten of tickettypes.

Pas workflows naadloos aan met de aanpassingsfuncties van ClickUp ClickUp's prioriteiten zorgt ervoor dat u nooit uit het oog verliest wat belangrijk is en gemakkelijk kunt beslissen waar u als volgende aan gaat werken.

Concentreer u op wat het belangrijkst is door prioriteiten te stellen met de intuïtieve tools van ClickUp

Het platform vergemakkelijkt ook het oplossen van problemen door het gebruik van tags om gemeenschappelijke problemen te markeren en taken aan projecten te koppelen.

Stroomlijn categorisatie met behulp van ClickUp's Tags voor georganiseerd probleembeheer

Om alle CRM-benodigdheden samen te brengen, integreert ClickUp met verschillende tools zoals Google Kalender , Slack , Google schijf , Dropbox en meer.

Nog beter, ClickUp biedt sjablonen en eigen functies om de productiviteit verder te verhogen.

CRM-sjablonen

Verbeter de efficiëntie met ClickUp's CRM-sjabloon voor gestroomlijnd klantrelatiebeheer

ClickUp's CRM-sjabloon biedt efficiënte tools voor leadtracking, gecentraliseerde organisatie van contactgegevens en taakprioritering op basis van verkoopfasen. Het vereenvoudigt het klantenrelatiebeheer voor bedrijven van elke grootte.

De sjabloon biedt voordelen zoals vereenvoudigde communicatie, taakautomatisering en bruikbare inzichten uit klantgegevens.

Met ClickUp aangepaste statussen kunt u de voortgang van taken markeren. ClickUp biedt 8 aangepaste velden, waaronder CRM itemtype, contactnaam, e-mail, branche en functietitel.

Plan en volg taken efficiënt met ClickUp's Gantt Chart View voor duidelijke projecttijdlijnen

U kunt dit snel doen zonder aan efficiëntie in te boeten door processen en meldingen te automatiseren via ClickUp's Automatisering .

Tot slot, met behulp van de Tabelweergave in ClickUp kunt u inzicht krijgen in klantgedrag en uw marketing- en verkoopstrategieën informeren.

Analyseer klantgegevens moeiteloos met ClickUp's tabelweergave voor gestructureerd informatiebeheer

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp is niet zomaar een CRM-platform; het is een oplossing die de manier verandert waarop u werkt en klantrelaties beheert. Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, ClickUp past zich aan uw behoeften aan en biedt een gebruiksvriendelijk platform dat CRM vereenvoudigt en uw algemene werkefficiëntie verhoogt. Neem nu contact met ons op want waarom genoegen nemen met goed als je ook uitzonderlijk kunt hebben?