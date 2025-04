Hoe cyclustijd berekenen? (2025 Gids)

wil je leren hoe je de cyclus berekent?

Cyclustijd is de tijd die nodig is om een eindproduct te maken en het is een nuttige metriek die helpt om het ritme van je project in te stellen en te behouden.

En in tegenstelling tot Tour de France wedstrijden, heb je geen helm nodig bij deze soort cyclustijd.

Het zal je niet verbazen dat leren hoe je cyclustijd berekent ook veel makkelijker is dan meer dan 2000 mijl fietsen in 23 dagen.

Alles wat je nodig hebt is de

formule cyclustijd

!

In dit artikel laten we je zien hoe je cyclustijd berekent, waarom je dat zou moeten doen en belichten we ook een handig hulpmiddel dat het hele proces zal vergemakkelijken.

_Is je stopwatch klaar? Laten we beginnen!

Wat is cyclustijd?

Cyclus tijd is een maat voor hoe lang het duurt om een eindproduct te maken of een dienst te leveren. Het is een van de meest cruciale werkstromen die je helpen om een project efficiënt te laten verlopen.

hoe?

Laten we dit eens begrijpen met een voorbeeld van onze favoriete holbewoner: Fred Flintstone.

Laten we aannemen dat Fred besluit te gaan werken in een tent met ribbetjes en hamburgers.

Hier is zijn cyclustijd de tijd die hij nodig heeft om één maaltijd te bereiden. En omdat ze net vuur hebben ontdekt, zal dat de cyclustijd versnellen. Op die manier gaat zijn cyclustijd per maaltijd omlaag en kan hij meer klanten voeden.

Zoals je ziet gebruiken (fictieve) bedrijven al sinds het stenen tijdperk cyclustijden om hun productiviteit te meten!

Wat is de formule voor cyclustijd?

Je kunt cyclustijden berekenen met deze eenvoudige formule:

Cyclustijd (CT) = Netto Productietijd (NPT) / Aantal gemaakte Eenheden (U)

Netto productietijd is hier de totale duur van je productieproces (of dienstverleningsproces) in seconden, minuten, uren of dagen. Bijvoorbeeld de tijd om een maaltijd te koken, enz.

_Maar hoe werkt dit eigenlijk?

Fred Flintstone voorbeeld ter redding!

Laten we zeggen dat het hem gelukt is om 100 maaltijden per dag te bereiden. Dat is het nummer (U).

Als we van zijn normale werkdag van acht uur een lunchpauze van een uur en een koffiepauze van een half uur aftrekken, is zijn totale werktijd of netto productietijd (NPT) (8 - 1,5 = 6,5 uur).

Dit betekent dat zijn cyclustijd is,

6,5/100 = 0,065 uur per maaltijd

Of ongeveer 4 minuten om elke maaltijd te bereiden.

_Alles dankzij hardwerkende dinosaurus souschefs!

Wat zijn de voordelen van het berekenen van cyclustijd?

Of je nu een kok uit het stenen tijdperk bent of een 21e-eeuwse app-ontwikkelaar, je moet je cyclustijd meten om je productieproces te stroomlijnen.

Hier zijn de vier belangrijkste voordelen van het berekenen van cyclustijden:

1. Helpt bij het schatten van uw leverdatum

weet je wat we allemaal zouden willen? Een tijdmachine

Je kunt ermee naar de toekomst reizen en je voorbereiden op alle hindernissen die een tijdige levering in de weg staan.

Maar tot de wetenschappers er een uitvinden, hebben we nog altijd de cyclustijd om ons te helpen.

Teams kunnen deze gebruiken om hun productiesnelheid in real-time te berekenen en om realistische leveringsschattingen te geven aan hun klant of client.

2. Helpt processen te stroomlijnen om vergaderingen te halen

Door cyclustijden te berekenen kunt u bepalen hoe lang het duurt om waarde aan uw klant te leveren. Op deze manier kunt u eenvoudig bepalen of het genoeg is om aan de vraag van uw klant te voldoen.

Het berekenen van cyclustijden geeft je de gegevens om trage cycli en je productiesnelheid te verbeteren door:

De toeleveringsketen van grondstoffen uit te breiden

De doorvoer of grootte van batches in de productielijn te verhogen of te verlagen

De limiet voor Lopende werkzaamheden of WIP te controleren

De cyclustijd is een beetje zoals de betrouwbare vriend van Fred, Barney. Wat er ook gebeurt, hij leidt je altijd in de richting van procesverbetering en klanttevredenheid.

3. Helpt overproductie te elimineren

wat is erger dan niet genoeg eenheden produceren om aan de vraag van je _klant _ te voldoen?

Te veel produceren!

Overproductie is een enorme verspilling van tijd en middelen van het bedrijf. Bovendien kan het een ernstige bottleneck-situatie veroorzaken voor uw dienstverleningssysteem.

Volgens

Lean productie

methodologie kan overproductie een belangrijke factor zijn in het vertragen van uw overall werkstroom.

Als je echter drempels instelt voor cyclustijden (en dienovereenkomstig de grootte van batches controleert), kun je voorkomen dat de productiesnelheid een limiet overschrijdt.

4. Helpt de efficiëntie van procescycli te verbeteren

Een

Behendig

, Scrum , Kanban of

Mager

productieproces is afhankelijk van continue verbetering. Hier is elke processtap gericht op het verzamelen van informatie die de algemene prestaties van je team kan verbeteren.

Met Kanban en Lean productieprocessen kun je in feite een

lopende werkzaamheden of WIP limiet instellen

.

Een WIP-limiet stelt een limiet in op het aantal taken dat een team op zich kan nemen. Dit zorgt ervoor dat elk verhaal van de gebruiker de waardestroom doorloopt zonder een knelpunt te vormen.

_Het resultaat?

Als u de gemiddelde capaciteit van het werk van uw team begrijpt, kunt u uw prestaties bij elke cyclus verbeteren.

maar genoeg theorie. Je bent hier voor praktische kennis over cyclustijden, toch?

Dus laten we aan de slag gaan.

De eenvoudigste manier om cyclustijd te berekenen: ClickUp

Fred Flintstone en zijn fabriek behoren tot het stenen tijdperk, letterlijk.

Dat betekent dat ze alleen kunnen rekenen met stokken en stenen.

Maar jij kunt cyclustijd op een slimme manier berekenen, met ClickUp!

**Wat is ClickUp?

ClickUp is de hoogst gewaardeerde tool voor projectmanagement ter wereld.

Het is de enige tool die je nodig hebt om al je projecten te beheren en bij te houden productiviteit van je team bijhouden .

Het is ook de beste optie om je team op afstand verbonden, responsief en Klaar voor Agile !

ClickUp kan u helpen om de cyclustijd te berekenen en in uw voordeel te gebruiken.

A. Metriek voor werkstroom van projecten bijhouden met Widgets voor Sprint op de

Dashboard Geen fan van Monday vergaderingen om de status bij te werken?

Het ClickUp Dashboard is uw uitweg!

Het Dashboard geeft je een compleet overzicht van je project met aanpasbare Sprint Widgets zoals de Cycle Time Graph.

Om cyclustijden te berekenen met deze widget, kunt u een van de volgende routes gebruiken: