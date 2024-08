10 beste SugarCRM alternatieven om klantrelaties te beheren en uit te breiden

Net als elke andere menselijke relatie, kost het opbouwen en onderhouden van klantrelaties tijd en consistente inspanning. Ze omvatten meerdere interacties en contactmomenten die gedurende het hele klanttraject moeten worden gevolgd en gemonitord.

Dit is waar tools voor klantrelatiebeheer (CRM) van pas komen, en een van de bekendste namen op dit gebied is SugarCRM. Het biedt een geconsolideerd platform voor het organiseren van klantinformatie, het volgen van leads door de verkooptrechter en het automatiseren van verschillende verkoop- en marketinggerelateerde activiteiten.

Hoewel SugarCRM efficiënt is, leent het veel van zijn functionaliteiten aan zijn complexe aard CRM-software voordat je kiest voor het een of het ander.

We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste SugarCRM alternatieven en hun belangrijkste kenmerken en enkele nadelen gepresenteerd, zodat je kunt beslissen welke het beste werkt voor jou.

Wat is SugarCRM?

Via: SugarCRM SugarCRM is een krachtige CRM-tool die bedrijven helpt om klantrelaties te beheren automatiseer verkoopprocessen en verkrijg waardevolle inzichten in prestatiecijfers.

Het platform biedt drie categorieën oplossingen - verkopen, bedienen en verkopen - voor het stroomlijnen van verschillende activiteiten, van campagnebeheer naar verkoopvoorspelling en offertebeheer .

Bovendien maakt SugarCRM gebruik van AI om inzichten en voorspellingen te bieden over leadprospectie en belangrijke gegevensanalyses. Dit verhoogt de efficiëntie en vertaalt zich in hogere conversiepercentages en inkomsten.

Wat moet je zoeken in SugarCRM Alternatieven?

Hoewel SugarCRM ongetwijfeld een geweldige tool is, heeft het een vrij steile leercurve door de verschillende functies en mogelijkheden. Het is ook aan de prijzige kant, daarom is het misschien niet de beste optie voor nieuwe of kleine bedrijven.

Met de bovenstaande beperkingen in gedachten, zijn hier enkele functies en kwaliteiten waar je op moet letten bij het zoeken naar SugarCRM alternatieven:

Gebruiksgemak: Je CRM-tool moet een intuïtieve interface hebben die gemakkelijk te gebruiken is zonder veel training Lead en*contactbeheer*: Hiermee kunt u efficiëntleads beheren en contacten met functies zoalsgeautomatiseerde segmentatie en lead scoren Verkoop- en marketingmogelijkheden: Je SugarCRM-alternatief moet functies hebben zoalse-mailmarketing enverkoopautomatisering om in contact te komen met klanten en uw bedrijf te laten groeien Rapportage en analyses: Robuuste analyses om prestaties bij te houden en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen zijn essentiële kwaliteiten om naar te zoeken Veiligheid en compliance: De software moet encryptiemaatregelen gebruiken en voldoen aan de relevante regelgeving om klantgegevens te beschermen Aanpassing: U moet de tool kunnen aanpassen aan uw specifieke CRM-behoeften Integraties: De software moet naadloos integreren met uw bestaande app-ecosysteem

10 geweldige SugarCRM alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu we de kwaliteiten hebben geschetst die een CRM-tool moet hebben om een waardig SugarCRM-alternatief te zijn, gaan we verder met onze lijst van 10 uitstekende tools voor het beheren van leads en klanten. We zullen hun belangrijkste functies en prijsopties onderzoeken en een paar tekortkomingen belichten, dus blijf kijken! 📻

1.

ClickUp

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

ClickUp combineert zijn alom bekende projectmanagement en samenwerkingsfuncties met robuuste CRM-oplossingen om klanttevredenheid en groei te versnellen.

Het dient als een alles-in-één oplossing voor het centraal beheren en volgen van klantgegevens en het stroomlijnen van workflows door verschillende marketing- en verkoopprocessen te automatiseren.

Over verkoop gesproken, ClickUp heeft een hele set functies om u te helpen uw pijplijnen te visualiseren, leads en prospects te volgen en ze te voeden terwijl ze door uw trechter bewegen. Pluspunten, ClickUp Verkoop maakt cross-functionele samenwerking op accounts en deals in een handomdraai met functies voor het maken van taken, chats en gezamenlijke documenten. 📄

De CRM-sjabloon van ClickUp gebruiken om een CRM-workflow automatisering in ClickUp Whiteboards

Het beste deel? U kunt alle ClickUp functies aanpassen aan de behoeften van uw team. De software heeft een eenvoudige en intuïtieve interface en een ruime keuze aan aanpasbare sjablonen waarmee u gemakkelijk aan de slag kunt.

Naarmate je team groeit, kun je leden toevoegen of verwijderen, machtigingen aanpassen en profiteren van meer geavanceerde functies zoals geavanceerde rapportage via ClickUp Dashboards . Al deze functies zijn nuttig, ongeacht uw branche makelaars , agentschappen , SaaS-bedrijven en vele anderen hebben baat bij het gebruik van een CRM.

Tot slot, ClickUp Automatiseringen kunnen het leven van verkoopteams veel gemakkelijker maken door het minimaliseren van gegevensinvoer en zorgt voor snellere afsluiting van deals. Je kunt automatisch taken toewijzen aan leden van je verkoopteam op basis van klantactiviteiten en prioriteiten bijwerken, zodat je team weet waar het zich op moet richten voor maximale efficiëntie.

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers om de vele functies onder de knie te krijgen

Beperkte functies op mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Salesforce

Via: Salesforce Salesforce is een krachtig CRM-platform dat vertrouwde oplossingen biedt waarmee gebruikers verkoop, marketing en alles daartussenin kunnen beheren! 🤓

Eén functie die het verschil maakt Salesforce onderscheidt van zijn alternatieven is Einstein, een AI-assistent die taken zoals het genereren van e-mails stroomlijnt. Je kunt het ook gebruiken om waardevolle inzichten en voorspellingen te krijgen om klantbehoud te stimuleren of om belangrijke accounts te identificeren en ze dienovereenkomstig te betrekken.

Salesforce biedt met name marketingproducten die helpen bij het uitvoeren van marketingcampagnes en het bijhouden van klantgegevens om iedereen een persoonlijke ervaring te geven.

Bovendien integreert Salesforce met verschillende cloud-, samenwerkings- en tools voor projectbeheer om je verkoopproces veel efficiënter te maken. Hieronder vallen tools zoals Slack, Google Cloud en LinkedIn.

Salesforce beste functies

Breed scala aan CRM-oplossingen voor verkoop-, marketing- en klantenserviceteams

Pijplijn-, account- en leadbeheer

Rapporten en prognoses

AI-analyse en ondersteuning via Einstein

Robuuste integraties met sociale media, samenwerkings- en marketingtools

Salesforce-beperkingen

Interface kan onoverzichtelijk en moeilijk te gebruiken zijn

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Salesforce

Starters: $25/maand

$25/maand Professional: $80/maand

$80/maand Enterprise: $ 165/maand

$ 165/maand Unlimited: $ 330/maand

$ 330/maand Unlimited+: $500/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5(18.000+ beoordelingen)

4.3/5(18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

3. LeadSquared

Via: LeadSquared Zoals de naam al aangeeft, is LeadSquared een CRM- en verkoopautomatiseringsplatform dat u helpt bij het zorgvuldig evalueren en identificeren van veelbelovende leads, het overzien van klantcommunicatie en kansen en bewaak uw verkooptrechter.

Met de intuïtieve en zeer effectieve Converse-functie van LeadSquared kun je realtime gesprekken voeren op platforms zoals WhatsApp zonder tussen apps te hoeven schakelen.

De AI Chatbot van LeadSquared gaat nog een stap verder door zelf in gesprek te gaan met klanten en snel te reageren op hun vragen, waardoor uw agents kostbare tijd besparen. De bot kan ook een gecentraliseerde bibliotheek van klantdocumenten opbouwen waar je team toegang toe heeft wanneer dat nodig is. 📖

LeadSquared beste functies

Uitgebreid leadbeheer, scoren en prospecteren

App-integraties met verschillendeCRM-marketing en online planningstools

Vergemakkelijkt leadcommunicatie met de Converse-functie

Datagestuurde inzichten en rapporten

Chatbot voor communicatie met klanten

Slimme weergaven en automatiseringen

LeadSquared beperkingen

Rapporten zijn niet erg geoptimaliseerd voor individuele bedrijven

Sommige gebruikers melden technische fouten

LeadSquared prijzen

Lite: $25/maand

$25/maand **Pro:$50/maand

Super: $100/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

LeadSquared beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4. Zoho CRM

Via: Zoho Zoho CRM is een handige tool die klantgerichte teams helpt bij het uitvoeren van hun verkoop-, marketing- en klantenservicestrategieën. Door hun processen te stroomlijnen, kunnen bedrijven hun klantrelaties verbeteren en de algehele productiviteit verhogen.

Het platform helpt u ook bij het maken van workflow automatiseringen die zorgen voor naadloze operaties in uw klantketen. Workflows zijn gebaseerd op specifieke voorwaarden die zijn ingesteld om acties te triggeren, zoals leadcontacten, follow-ups of waarschuwingen. 🚨

Zia, Zoho's AI-assistent, kan je verkoopprocessen optimaliseren door klantgegevens te analyseren en inzichtelijke CRM-rapporten te maken . Bovendien kun je de generatieve mogelijkheden van Zia gebruiken om e-mails, berichten en marketingteksten te maken om de verkoop te stimuleren.

Zoho CRM beste functies

Verkoop workflow automatisering

AI-marketingassistent

CommandCenter om klanttrajecten in kaart te brengen

Uitgebreide analyse- en rapportagemogelijkheden

Tools voor teamsamenwerking

Zoho CRM beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Beperkte integraties

Zoho CRM prijzen

Standaard : $14/maand per gebruiker

: $14/maand per gebruiker Professioneel l: $23/maand per gebruiker

l: $23/maand per gebruiker Enterprise : $40/maand per gebruiker

: $40/maand per gebruiker Ultimate: $52/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

5. Odoo

Via: Odoo Odoo is een open-source CRM-platform dat je helpt bij het organiseren en volgen van klantpijplijnen om lucratieve verkoopkansen te benutten.

Effectief lead management is een cruciaal onderdeel van het verkoopproces, en Odoo biedt functies om leads te genereren, te scoren en te prioriteren, evenals leadcontacten en andere relevante informatie te beheren. Predictive lead scoring wordt gebruikt om leads toe te wijzen aan teamleden op basis van de waarschijnlijkheid van conversie.

Bovendien kun je met Odoo klantendatabases om hun activiteiten en correspondentiegeschiedenis op te slaan en te analyseren. Via Partner Complete kunt u deze gegevens automatisch uitbreiden en meer relevante bedrijfs-/klanteninformatie verkrijgen.

Odoo maakt het gemakkelijk om cross-functionele teams te bouwen met de functie Sales Teams. Hiermee kun je teams maken voor verschillende klantpijplijnen en ze configureren op basis van e-mail, facturatiedoelen en filterdomeinen.

Odoo beste functies

Lead-nurturing en -beheer

Multifunctionele teams bouwen

Analyse van klanten en kansen

Klantendatabase

E-mailsjablonen en automatisering

Odoo beperkingen

Gebruikersinterface is niet geoptimaliseerd voor eenvoudige navigatie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Odoo prijzen

**Gratis

Standaard: $31.10/maand per gebruiker

$31.10/maand per gebruiker Maatwerk: $46.80/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Odoo beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (100+ beoordelingen)

: 4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (700+ beoordelingen)

6. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot is een CRM-platform dat u helpt bij het integreren en centraliseren van uw marketing-, verkoopprojectmanagement- en klantenserviceprocessen. En er is een oplossing voor elk team, van gratis tools om mee te beginnen tot een suite met meer geavanceerde functies. ⚒️

Met de segmentatiefuncties van het platform kun je leads en klanten indelen op basis van belangrijke factoren zoals leeftijd, inkomensniveau, geslacht en zelfs gedragssegmenten zoals websitebezoeken. Dit helpt je om je klanten beter te begrijpen en helpt je om gerichte communicatiestrategieën voor hen te ontwikkelen.

Bovendien kun je betaallinks en afrekenpagina's maken om naadloos betalingen van je klanten te ontvangen. Betalingsgegevens worden ook gesynchroniseerd met je CRM zodat je ze in de app kunt volgen.

HubSpot beste functies

Integreert verkoop-, marketing- en klantenserviceactiviteiten

E-mailsjablonen en -integraties

Personaliseert berichten via verschillende kanalen zoals sms en WhatsApp

Geïntegreerd betalingssysteem

Functies voor taakbeheer om communicatie met leads/prospects te organiseren, vergaderingen te plannen en workflows te creëren

HubSpot beperkingen

Beperkte functies op mobiele app

Rapportagefuncties zijn niet geoptimaliseerd

HubSpot prijzen

**Gratis

Starters: $20/maand

$20/maand Professioneel: $1.600/maand

$1.600/maand Enterprise:begint bij $5.000/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

7. Wendbaar

Via: Behendig Nimble is een oplossing die specifiek georiënteerd is op kleinere bedrijven en die functies voor contactbeheer, e-mail en het bijhouden van sociale media biedt. Het biedt een centraal platform voor toegang tot en beheer van uw e-mail- en sociale-mediacontacten, zodat u deze beter kunt optimaliseren voor verkoop- en marketingdoeleinden. 📩

Nimble integreert met Microsoft 365 en Google apps om je te helpen je taken en planningen bij te houden en gemakkelijk toegang te krijgen tot je contacten, agenda's en e-mails op één plek.

Door de integratie met sociale mediaplatforms helpt Nimble je bij het beheren van je accounts en het bekijken van interacties en verbintenissen daarbinnen. Hieronder vallen platforms zoals Twitter, Instagram en LinkedIn.

Nimble beste functies

Meer dan 100 integraties met sociale media, e-mail en productiviteitstools

Workflows en sjablonen

Uitgebreid accountbeheer

Gedetailleerde rapporten en analyses

Ondersteunt teamsamenwerking

Nimble beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Gebruikers melden problemen met het samenvoegen van contacten

Nimble prijzen

$29,90/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Nimble beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.000+ beoordelingen)

4,5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive is een ander populair CRM-platform met een reeks verkoop- en marketingautomatiseringsfuncties voor een moeiteloze bedrijfsvoering en beheer van verkooppijplijnen.

Een van de meest opvallende functies van Pipedrive zijn de aanpasbare dashboards die inzicht geven in je prestaties via visuele rapporten over de voortgang van deals, conversies en omzetprognoses.

Ten slotte maakt de functie Smart Contact Data van Pipedrive het mogelijk om informatie over je leads van het web te verzamelen, wat je helpt bij het identificeren van kansen en het prioriteren van verkoopinspanningen.

Pipedrive beste functies

Soepele, intuïtieve interface

Aanpasbare dashboards

AI-verkoopassistent

Verkoopautomatisering

Slimme contactgegevens

Pipedrive beperkingen

Gebruikers melden crashes van de app

E-mail integratie is niet geoptimaliseerd

Pipedrive prijzen

Essential : $9,90/maand per gebruiker

: $9,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.000+ beoordelingen)

4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5 (2.000+ beoordelingen)

9. Dynamics 365 Verkoop

Via: Dynamics 365 Dynamics 365 Sales is de eigen CRM-software van Microsoft die AI-gestuurde oplossingen biedt voor verkoop, marketing, financiën en supply chain management. Het combineert dus CRM en ERP-producten (Enterprise Resource Planning) .

De functie Conversation Intelligence van het platform maakt gebruik van AI om inzichten uit klantinteracties te analyseren en te verzamelen. Dit helpt verkoopteams om specifieke behoeften en voorkeuren van klanten beter te begrijpen, effectief te reageren en uiteindelijk de algehele klantervaring te verbeteren.

Dynamics 365 Sales integreert met andere applicaties in de Office-suite, zoals Microsoft Teams, waardoor u gegevens kunt delen op verschillende platforms.

Dynamics 365 Sales beste functies

Leadbeheer en prioriteringstools

AI-gebaseerde inzichten en voorspellingen

Geautomatiseerde verkoopbegeleiding

Integratie met andere Microsoft 365-apps zoals Teams en Copilot

Dynamics 365 Sales beperkingen

Het duurt even voor nieuwe gebruikers om het platform te leren gebruiken

Aanpassingen zijn niet eenvoudig te implementeren

Prijzen voor Dynamics 365 Sales

Microsoft Sales Copilot : $40/maand per gebruiker

: $40/maand per gebruiker Professionele l: $65/maand per gebruiker

l: $65/maand per gebruiker Enterprise : $95/maand per gebruiker

: $95/maand per gebruiker Premium : $135/maand per gebruiker

: $135/maand per gebruiker Microsoft Relatieverkoop: $162/maand per gebruiker

Dynamics 365 Sales beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.500+ beoordelingen)

4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

10. Freshsales

Via: Freshworks Freshsales is een CRM-tool die bedrijven helpt bij het beheren en stroomlijnen van hun verkoopprocessen via leadbeheer, het volgen van communicatie en waardevolle inzichten.

Om in contact te komen met leads en klanten biedt Freshsales bel- en berichtfuncties die u in-app kunt openen en interacties en communicatie op één plaats kunt beheren.

IntelliAssign is een functie die gesprekken toewijst aan bepaalde teamleden op basis van hun vaardigheidsniveau en werkbelasting. Er worden ook analyses geleverd van belangrijke statistieken om succes en prestaties te meten.

Freshsales beste functies

Tools voor verkoopbeheer en automatisering

Functies voor doelen stellen en volgen

Facturen en offertes genereren

Account aanpassen

Ondersteuning voor mobiele apps

Freshsales-beperkingen

Gebruikers melden fouten in het meldingssysteem

Lange inwerkperiode

Prijzen van Freshsales

Gratis

Groei : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (7.000+ beoordelingen)

4.5/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

Bouw geweldige klantrelaties op met het beste SugarCRM-alternatief

Wat ClickUp onderscheidt van andere SugarCRM alternatieven is zijn uitgebreidheid waarmee je zoveel meer kunt doen dan klantenrelaties beheren. Het is ontworpen om elk type werk te stroomlijnen en de productiviteit en samenwerking op te voeren in één enkel platform.

Dus, als je een tool nodig hebt om je CRM (of andere) activiteiten te optimaliseren, maak een gratis ClickUp account aan en zie het in actie! 🏃