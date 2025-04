10 Beste ActiveCampaign Alternatieven & Concurrenten in 2025

ActiveCampaign stelt bedrijven in staat verbinding te maken met hun doelgroep door middel van aangepaste e-mailcampagnes, en zo de verkoop te stimuleren, de merkbekendheid te vergroten en relaties met klanten te onderhouden. 🎯

Ondanks de hoge functionaliteit is ActiveCampaign misschien niet de beste oplossing voor uw bedrijf. Misschien bent u op zoek naar meer aangepaste oplossingen om in contact te komen met uw klanten of misschien naar een meer betaalbare of eenvoudigere tool.

Wat de reden ook is, we zijn hier om je te helpen zoeken met een lijst van de top 10 ActiveCampaign-alternatieven, samengesteld op basis van gebruikerservaring, functies voor personalisatie, kosten en target. Maar eerst een paar woorden over ActiveCampaign zelf.

Wat is ActiveCampaign?

Via: ActiveCampaign ActiveCampaign is een topklasse groeimarketing en CRM-platform waarmee gebruikers gepersonaliseerde e-mailcampagnes kunnen opzetten op basis van het gedrag en de voorkeuren van de klant. Dit bespaart niet alleen tijd en moeite, maar zorgt er ook voor dat elke interactie met de klant relevant en zinvol is.

Met geavanceerde segmentatiemogelijkheden stelt ActiveCampaign bedrijven in staat om content te leveren die is afgestemd op specifieke klantgroepen op basis van demografische gegevens, rente of eerdere interacties.

Wat moet u zoeken in ActiveCampaign-alternatieven?

Als je op zoek bent naar een waardig ActiveCampaign-alternatief, kies dan een tool met de volgende sleutel-kwaliteiten:

Email automatisering sjablonen: Zoek naar ActiveCampaign alternatieven die verschillende vooraf ontworpen sjablonen bieden om tijd te besparen en moeite te besparen bij het maken van boeiende campagnes Lead scoring: Kies een platform met functies voor lead scoring om u te helpen uw meest waardevolle leads te prioriteren en te targetten Gedrag bijhouden: Overweeg een oplossing waarmee u het gedrag, de acties en de interacties van uw e-mailontvangers kunt analyseren Geavanceerde functies voor segmentering: Uw tool moet uw lijst met e-mails taggen voor groepen op basis van demografische gegevens, rente, feedback van gebruikers of eerdere interacties Schaalbaarheid: Kies voor tools die tegemoetkomen aan de groeiende behoeften van uw business. Dit geeft u de vrijheid om uw marketinginspanningen zonder limieten op te schalen Analyse en rapportage: Zoek naar alternatieven die uitgebreide analyse- en rapportagefuncties bieden om de effectiviteit van uw campagnes bij te houden en verbeterpunten te identificeren Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat het platform naadloos integreert met uw bestaande tools, zoals CRM's en sociale mediaplatforms

Top 10 ActiveCampaign Alternatieven voor groeimarketing

We hebben het zware werk op ons genomen om je een zorgvuldig samengestelde lijst te geven van de ultieme ActiveCampaign-alternatieven - helemaal voor jou om te verkennen!

1. ClickUp #### Beste voor uitgebreid marketingtakenbeheer

Beheer uw e-mails en werk op één plek - verzend en ontvang e-mails overal in ClickUp en maak e-mails tot taken, stel automatiseringen in, koppel e-mails aan elke Taak en meer

ClickUp is een veelzijdige productiviteits- en platform voor projectmanagement met een schat aan functies die het een uitstekend ActiveCampaign-alternatief maken.

Bijvoorbeeld, ClickUp's Suite voor projectmanagement voor e-mail hiermee kunt u elke e-mail rechtstreeks vanuit ClickUp ontvangen en beantwoorden, waardoor u tijd bespaart die u anders kwijt bent aan het schakelen tussen verschillende apps. Stroomlijn uw e-mail marketingcampagnes door taken te maken of in te plannen en action items voor je team rechtstreeks vanuit je inbox, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Faal nooit om een gekwalificeerde lead te converteren door automatisch e-mails te verzenden op basis van de ClickUp Formulier dat ze hebben ingediend of door andere aangepaste automatiseringen voor elke fase van je pijplijn.

Via: Brevo Met Brevo kunnen bedrijven hun publiek eenvoudig segmenteren op basis van zinvolle criteria zoals demografie, aankoopgeschiedenis of mate van betrokkenheid, zodat de juiste boodschap de juiste mensen op het juiste moment bereikt.

Gebruikers kunnen moeiteloos realtime SMS- en MMS-campagnes aanmaken, analytics bijhouden en binnen enkele minuten berichten versturen. 📲

Brevo schittert ook op het gebied van e-mailmarketing, met de drag-and-drop e-mail builder waarmee gebruikers moeiteloos gepersonaliseerde e-mailcampagnes kunnen maken. Met de transactie e-mail API kun je gelijktijdig duizenden e-mails versturen voor een maximaal bereik.

Je kunt ook actief met je klanten communiceren via de gepersonaliseerde chattools van Brevo, zoals live chat, chatbots en de universele inbox voor een gestroomlijnde inbox klantcommunicatie en ondersteunen. Deze service strekt zich ook uit tot WhatsApp-campagnes, zodat je klanten kunt bereiken via het berichtenplatform van hun voorkeur.

de belangrijkste functies van #### Brevo

Gemakkelijke klantsegmentatie

SMS- en MMS-campagnes

Brevo gesprek vergemakkelijkt naadloze communicatie met klanten

E-mail bouwen met slepen en neerzetten

E-mails in bulk verzenden

Real-time rapportage en analyses

Brevo beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Onvoldoende kant-en-klare sjablonen voor automatisering

Brevo prijzen

Gratis

Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Starters : $25/maand met onbeperkt aantal contacten

: $25/maand met onbeperkt aantal contacten Business : $65/maand met onbeperkt aantal contacten

: $65/maand met onbeperkt aantal contacten BrevoPlus: Neem contact op met Brevo verkoop

Brevo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

3. Omnisend

Beste voor omnichannelmarketingautomatisering

Via: Omnisend Omnisend is een e-mailmarketingplatform dat geïntegreerde e-mail- en sms-campagnes gebruikt om uw leads en klanten actief te betrekken. Het biedt uitgebreide e-mailmarketingoplossingen voor kleine en grote merken wereldwijd.

Omnisend is gericht op liefhebbers van e-commerce en biedt een naadloze structuur voor het insluiten van producten. Merken kunnen het platform gebruiken om eenvoudig te integreren met populaire e-commercesites zoals Shopify, WooCommerce en BigCommerce voor een maximaal productbereik.

Omnisend segmenteert je publiek, creëert targeted campagnes en houdt het succes van je e-mailmarketinginspanningen bij. Bovendien biedt het herinneringen voor verlaten winkelwagentjes en gepersonaliseerde productaanbevelingen die uw marketingstrategieën versterken. 🛒

Nog beter, Omnisend's email list cleaning capability zorgt ervoor dat uw berichten worden afgeleverd bij de target ontvangers terwijl bouncing of het raken van inactieve e-mailadressen wordt voorkomen. Het bevat ook vooraf ontworpen sjablonen om je te helpen professioneel uitziende e-mails en sms-berichten te maken.

Omnisend beste functies

Integratie met populaire e-commerce sites

Robuuste segmentatie om klant targeting te stroomlijnen

Geautomatiseerde nieuwsbrieven en gepersonaliseerde campagnes in slechts een paar klikken

Functie voor het opschonen van lijsten om het deliverabilitypercentage van campagnes te verhogen

Sjablonen voor e-mail en sms

Omnisend beperkingen

Interface is niet zo intuïtief

Beperkte integratiebibliotheek in vergelijking met andere marketingplatforms

Omnisend prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $16/maand met een bereik tot 500 contacten

: $16/maand met een bereik tot 500 contacten Pro: $59/maand met een bereik tot 2.500 contacten

Omnisend beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4. Mailchimp

Beste voor invoer e-mailmarketing en meer

Via: Mailchimp Algemeen beschouwd als een van de beste e-mails campagnemanagement tools mailchimp heeft naam gemaakt dankzij advanced behavioral targeting waarmee gepersonaliseerde e-mails worden verzonden op basis van acties en voorkeuren van abonnees.

Met de kant-en-klare automatiseringstrajecten van Mailchimp kun je probleemloos geautomatiseerde e-mailsequenties instellen, terwijl de AI-assistent automatisch e-mailcampagnes en de bijbehorende content kan genereren.

Tot slot kun je geavanceerde analysefuncties gebruiken om het succes van e-mailcampagnes bij te houden en toekomstige strategieën te optimaliseren.

Mailchimp beste functies

300+ integraties

Rondleiding door het product om nieuwe gebruikers op weg te helpen

Verfijnde functies voor segmentatie en automatisering

Gepersonaliseerde e-mails sjablonen

A/B-testfunctie

Mailchimp beperkingen

De layout en interface zijn niet gemakkelijk te navigeren

Beperkte automatisering en aangepaste sjablonen

Mailchimp prijzen

Gratis

Essentials : Begint bij $13/maand

: Begint bij $13/maand Standaard : Begint bij $20/maand

: Begint bij $20/maand Premium: Vanaf $350/maand

Mailchimp beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Mailchimp alternatieven !

5. Klaviyo

Beste voor datagestuurde e-mailcampagnes

Via: Klaviyo Klaviyo stelt merken in staat om moeiteloos verbinding te maken met klanten via verschillende kanalen - e-mails, teksten en mobiele pushberichten. 📩

Dankzij de uitgebreide bibliotheek met sjablonen kunnen bedrijven hun communicatie snel aanpassen zonder dat er ontwikkelaars aan te pas hoeven te komen. Met behulp van een intuïtieve drag-and-drop editor kunt u binnen enkele minuten visueel aantrekkelijke e-mails en berichten maken.

Een andere opmerkelijke eigenschap van Klaviyo is de AI functie voor het analyseren van klantgegevens, het schrijven van e-mail onderwerpregels en het geven van gepersonaliseerde aanbevelingen. Dit is vooral handig voor bedrijven die campagnes willen stroomlijnen en gegevensgestuurde beslissingen willen nemen voor toekomstige marketingstrategieën.

Bovendien biedt Klaviyo geavanceerde segmentatiemogelijkheden voor het verzenden van aangepaste berichten naar gefilterde klantsegmenten. Dit stelt bedrijven in staat om relevantere content te leveren, waardoor indrukwekkende conversiepercentages worden behaald en de klantloyaliteit wordt verhoogd.

Klaviyo beste functies

E-mail builder en sjabloonbibliotheek voor slepen en neerzetten

Webformulieren en pop-ups om klantinformatie vast te leggen

AI functies voor het segmenteren van klanten en het voorspellen van klantgedrag

Geautomatiseerde werkstromen voor het herstellen van achtergelaten winkelwagens, win-backs en welkomstreeksen

Kan worden geïntegreerd met Shopify en WooCommerce

Klaviyo limieten

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Dure vaste abonnementen

Klaviyo prijzen

Gratis

E-mail : Begint bij $30/maand

: Begint bij $30/maand E-mail & sms: Vanaf $45/maand

Klaviyo beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (380+ beoordelingen)

6. EngageBay

Beste voor alles-in-één marketingautomatiseringssuite

Via: EngageBay EngageBay positioneert zichzelf als een all-in-one marketingplatform en is volledig uitgerust met nuttige klantgerichte functies om uw merk te laten groeien.

EngageBay geeft prioriteit aan merkmarketing via e-mailmarketing en leadgeneratietools om je target doelgroep effectief te bereiken. Met de sjabloonbouwer voor e-mails kunt u uw publiek segmenteren en gepersonaliseerde e-mails naar specifieke groepen sturen, waardoor de kans toeneemt dat u leads omzet in tevreden klanten. 😊

Bovendien biedt EngageBay een uitgebreid CRM-systeem dat u helpt om relaties met klanten te beheren, verkoopactiviteiten bij te houden en uitzonderlijke klantenservice te bieden. Zo kunt u interacties bijhouden en upselling-/cross-sellingkansen identificeren voor algehele bedrijfsgroei.

EngageBay beste functies

Real-time chatsoftware om actief in contact te komen met klanten

Automatisering van e-mailmarketing om verkooppijplijnen te beheren

Gepersonaliseerde marketingcampagnes om specifieke klantsegmenten te targetten

CRM-mogelijkheden

EngageBay limieten

Minder intuïtieve interface

Mist geavanceerde rapportage en sociale analyses

Prijzen EngageBay

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $13,79/maand per gebruiker

: $13,79/maand per gebruiker Groei : $59,79/maand per gebruiker

: $59,79/maand per gebruiker Pro: $110,39/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

EngageBay beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (580+ beoordelingen)

7. ConvertKit

Beste voor vereenvoudigde werkstromen voor e-mailmarketing

Via: ConvertKit Of u nu een blogger, podcaster of maker van online cursussen bent, ConvertKit biedt alle middelen die u nodig hebt om uw promotiecampagnes te beheren en uw bedrijf effectief te laten groeien.

Met zijn vooraf gebouwde sjablonen voor e-mail en functies voor automatisering van e-mailmarketing stelt ConvertKit makers in staat moeiteloos e-mailmarketingcampagnes op te zetten en te automatiseren. Het biedt ook intuïtieve oplossingen voor het maken van digitale items zoals ebooks, educatieve cursussen en lidmaatschapssites voor directe verkoop aan abonnees.

ConvertKit integreert naadloos met populaire tools van derden zoals Shopify en WordPress, zodat u alle aspecten van uw online bedrijf op één plaats kunt beheren.

ConvertKit beste functies

Gebruiksvriendelijke layout

Geautomatiseerde e-mailsequenties

Intuïtieve analyse- en rapportagemogelijkheden

Digitale productinbedding om producten gemakkelijk op de markt te brengen en te verkopen

ConvertKit beperkingen

Beperkte formulieren voor aanmelding per e-mail

Gebrek aan native integraties met derden

ConvertKit-prijzen

**Gratis

Maker : $9/maand

: $9/maand Creator Pro: $25/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ConvertKit beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (190+ beoordelingen)

: 4.4/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

8. HubSpot

Beste voor geïntegreerde afstemming tussen marketing en verkoop

Via: HubSpot HubSpot is een andere populaire CRM-marketingplatform dat een goed pakket functies biedt om bedrijven te helpen groeien en slagen. Hiermee kunt u marketingcampagnes automatiseren, klantinteracties bijhouden en gegevens analyseren om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

Met sjablonen voor leadgeneratie wordt het maken en verzenden van gepersonaliseerde e-mails naar uw doelgroep een fluitje van een cent. Sleep gewoon vooraf ontworpen blokken content, pas ze aan met uw tekst en afbeeldingen en klik op verzenden. ✉️

HubSpot verstuurt automatisch e-mails op basis van triggers of specifieke acties van klanten. Het bevat ook krachtige analysetools waarmee je de prestaties van je e-mailcampagnes kunt bijhouden en waar nodig wijzigingen kunt aanbrengen.

HubSpot beste functies

Vooraf gedefinieerde sjablonen om het aanmaken van e-mails te stroomlijnen

Drag-and-drop e-mail builder om tijd te besparen op repetitieve e-mails

CRM-integratie om relaties met klanten effectief te beheren en te koesteren

Geavanceerde mogelijkheden voor bijhouden en rapportage

Sterke mogelijkheden voor lead scoring en segmentatie

HubSpot beperkingen

Beperkte integratie met social media platforms

Gebrek aan AI-mogelijkheden

HubSpot prijzen

Gratis

Starter : $18/maand

: $18/maand Professioneel : $800/maand

: $800/maand Enterprise: $3.600/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.500+ beoordelingen)

Probeer deze HubSpot hacks !

9. AWeber

Beste voor betrouwbare oplossingen voor e-mailmarketing

Via: AWeber AWeber is nog zo'n uitstekend marketingplatform dat merken helpt hun e-mailmarketingcampagnes te verbeteren door de beste verzendtijden te bepalen en onderwerpregels te optimaliseren om het aantal openingen en klikken te verhogen. 🕒

Het platform heeft een A/B-splittestfunctie om de effectiviteit van verschillende e-mailvariaties te meten en een functie voor het bijhouden van websites om de impact van e-mailcampagnes te bepalen en verbeterpunten aan te geven.

Daarnaast stelt AWeber merken in staat om responsieve landingspagina's te bouwen, contactpersonen te beheren en directe push notificaties te versturen.

AWeber beste functies

Geautomatiseerde e-mailcampagnes

Onderwerpregel optimalisatie

E-mails met slepen en neerzetten aanmaken

A/B testen en website bijhouden

Kant-en-klare sjablonen voor dashboards om de statistieken van uw e-mailmarketing te analyseren

AWeber beperkingen

De interface kan overvol aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Beperkte aangepaste sjablonen

AWeber prijzen

Gratis : gratis

: gratis Lite : $12,50/maand

: $12,50/maand Plus : $20/maand

: $20/maand Unlimited: $899/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

AWeber beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (290+ beoordelingen)

10. GetResponse

Beste voor geavanceerde functies voor e-mailmarketing

Via: GetResponse De kracht van GetResponse ligt in de landing page en website builders, waarmee je moeiteloos aantrekkelijke pagina's kunt maken met drag-and-drop schakelen. Ze bieden ook aanpasbare sjablonen om een uniek ontwerp en merkstijl naar jouw voorkeur te creëren. 🎨

Via de geautomatiseerde sales funnel stroomlijnt GetResponse het proces van het omzetten van leads in klanten door ze te betrekken met gepersonaliseerde content en tijdige follow-ups. Het biedt ook autoresponders, die het genereren van leads via nieuwsbrieven zeer efficiënt maken.

GetResponse beste functies

Bouwers van landingspagina's met eenvoudige drag-drop functie

Aanpasbare sjablonen voor websites

Naadloos aanmaken van nieuwsbrieven en autoresponders

Geautomatiseerde verkooptrechters om het klanttraject te stroomlijnen

Integratie met populaire e-commerce platforms voor eenvoudig synchroniseren en bijhouden van online winkels

GetResponse limieten

Beperkte API-integratie met andere productiviteitstools

Mist geavanceerde rapportage en analyses

GetResponse prijzen

Gratis

E-mailmarketing : $15,6/maand

: $15,6/maand Marketing automatisering : $48,4/maand

: $48,4/maand E-commerce marketing : $97,6/maand

: $97,6/maand Max: Vanaf $999/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GetResponse beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (640+ beoordelingen)

: 4.3/5 (640+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (470+ beoordelingen)

Schaal uw business met ActiveCampaign Alternatieven

ClickUp biedt een bekwame oplossing voor marketingautomatisering om je e-mailcampagnes te verbeteren en conversiepercentages te verhogen. Maar dat platform is zo veel meer dan dat - het is een one-stop-shop tool voor projectmanagement met functies voor het centraliseren, organiseren en automatiseren van elk type werk dat je doet. 💪

ClickUp is niet alleen een perfect ActiveCampaign-alternatief; het is een klasse apart. Dus meld u vandaag aan en maak je klaar om je Business naar een hoger niveau te tillen!