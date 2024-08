Canva vs. Figma: welke app is het beste voor ontwerpers?

Het is onmogelijk om zelfs maar een gesprek te beginnen over ontwerptools zonder Canva versus Figma te overwegen. Van posts op sociale media tot fotobewerking en alle visuele digitale marketing, deze twee grafische ontwerptools zijn niet voor niets zo populair.

Ze zijn zelfs zo populair dat er hele lijsten zijn van Canva alternatieven en Figma alternatieven voor het geval je niet tevreden bent met één van beide grafische ontwerpprogramma's.

Om duidelijk te zijn, de twee zijn niet hetzelfde. De ene is een ontwerptool die geoptimaliseerd is voor eenvoudige afbeeldingen, terwijl de andere meer een prototype-tool is voor het ontwerpen van websites en andere complexe ontwerpen. Maar ze hebben nog steeds genoeg overeenkomsten dat de vraag Canva vs Figma relevant is en de moeite waard om te onderzoeken.

Dus, in de strijd om geavanceerde tools om je ontwerpproces te helpen, welke wint? Hoe maak je onderscheid tussen Canva en Figma, en welke app moet je uiteindelijk kiezen?

Wat is Canva?

Via Canva Canva is een software voor visuele samenwerking die ontwerpers en niet-ontwerpers helpt om gedrukte en digitale projecten te creëren.

In tegenstelling tot geavanceerde fotobewerkingstools zoals Photoshop, hoeven professionele ontwerpers niet bij elk nieuw project opnieuw te beginnen. In plaats daarvan maakt een uitgebreide bibliotheek met ingebouwde sjablonen het eenvoudig om strakke en overtuigende ontwerpelementen te maken voor sociale mediaplatforms, websites, drukwerk en meer.

Canva wint ook door een gebruiksvriendelijke interface die een steile leercurve voorkomt en samenwerkingsfuncties waarmee je team kan samenwerken om complexe ontwerpen te maken. Extra functies zijn onder andere een whiteboardtool voor real-time samenwerking basisfuncties voor het bewerken van afbeeldingen en een gratis versie om de geweldige functies zelf te evalueren.

Canva-functies

Via Canva

Canva is een geavanceerde tool met geavanceerde functies zoals vectorbewerkingsmogelijkheden, verpakt in een intuïtieve interface die is ontworpen om het creatieve proces te verbeteren, zelfs voor niet-ontwerpers. In deze vergelijking richten we ons vooral op de samenwerkingstools, whiteboarding-mogelijkheden en vooraf ontworpen sjablonen.

1. Functies voor samenwerking

De meeste moderne teams, al dan niet professionele ontwerpers, werken in verspreide omgevingen. Dit vereist samenwerkingstools, vooral grafische ontwerpsoftware, waarmee ze snel en efficiënt kunnen samenwerken.

Canva biedt professionele hulpmiddelen voor samenwerking. Je kunt meerdere gebruikers uitnodigen om samen te werken aan de drag-and-drop editor, waarbij gebruikersrollen zoals editor, viewer en commentator de ontwerphiërarchie op zijn plaats houden. Dat maakt het gemakkelijk om samen boeiende visuals te maken zonder je zorgen te maken over kwaliteitsverlies door het fenomeen "te veel koks".

En daar houdt het niet op. Combineer je eigen ontwerpelementen in vooraf ontworpen sjablonen die het hele team kan gebruiken. Sla lettertypes, afbeeldingen en kleuren op in een brand kit om je ontwerptool uit te breiden. Maak teammappen naast je onbeperkte persoonlijke bestanden.

2. Whiteboarding mogelijkheden

Met Canva houdt samenwerking niet op bij het maken van afbeeldingen voor sociale media. Je kunt het platform ook gebruiken voor je team om samen te plannen, dankzij een whiteboardtool waarmee je van alles kunt maken, van websitemockups tot user journeys voor je UX-ontwerp.

Werk samen met je team om je ideeën te laten stromen. Uitgebreide tekentools en een geavanceerd rastersysteem houden het team op koers. Werk je ideeën uit volgens de best mogelijke ontwerpprincipes en visualiseer ze vervolgens met behulp van AI en geïmporteerde afbeeldingen en foto's.

3. Professionele sjablonen

Tot slot heeft Canva naam gemaakt dankzij zijn uitgebreide bibliotheek met vooraf gedefinieerde sjablonen. Variërend van social media posts tot PowerPoint-presentaties en van ansichtkaarten tot brochures met meerdere pagina's, maken deze sjablonen van Canva de favoriete ontwerpsoftware voor marketingmateriaal onder kleine teams die misschien geen uitgebreide expertise in huis hebben.

Canva blinkt ook uit door het gemak waarmee je team deze sjablonen kan omzetten in een mogelijkheid om gepersonaliseerd materiaal te ontwerpen. Gratis toegang tot stockafbeeldingen en integratie met video-ontwerpen, gekoppeld aan fotobewerkingsmogelijkheden, stellen je team in staat om genoeg grafische elementen toe te voegen om het ontwerp je eigen te maken.

Voeg daar de mogelijkheid aan toe om je eigen aangepaste sjablonen te maken en het is gemakkelijk te zien waarom dit een van de populairste tools voor grafisch ontwerp op de markt is.

Canva prijzen

Gratis plan

Canva Pro: $14,99/maand voor één gebruiker

$14,99/maand voor één gebruiker Canva voor Teams: $29,99/maand voor de eerste vijf gebruikers

$29,99/maand voor de eerste vijf gebruikers Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Wat is Figma?

Via Figma Canva en Figma behoren tot de populairste tekenprogramma's die beschikbaar zijn. Maar Figma verschilt doordat het zich meer richt op het systeem en de fundamenten die uiteindelijk je grafisch ontwerp bepalen.

Ja, het is nog steeds visuele samenwerkingssoftware. Maar het wordt ook vaak genoemd als een van de beste whiteboardsoftware opties vanwege de mogelijkheid om vectorafbeeldingen en prototypes te maken die verder gaan dan eenvoudige afbeeldingen.

Om duidelijk te zijn, dit is van nature nog steeds een grafisch ontwerpprogramma. Maar het is een ontwerptool die meer is ontworpen voor brainstormen dan voor uiteindelijke levering en vroege samenwerking. Door de integratie met Unsplash kun je stockafbeeldingen toevoegen aan je ontwerpen en whiteboards, en er zijn nog steeds fotobewerkingstools beschikbaar om je prototypes te verfijnen en ze toonbaar te maken.

Figma functies

Via Figma

Figma biedt twee basisproductlijnen: haar native alles-in-één ontwerpplatform en FigJam, een geïntegreerde whiteboardoplossing. Samen vormen ze een cloud-gebaseerde tool met UX-georiënteerde functies die van onschatbare waarde kunnen zijn voor je team.

1. Real-time samenwerking

Canva en Figma lijken op elkaar omdat ze allebei gebouwd zijn voor samenwerking. Voor Figma komt dat tot uiting in de mogelijkheid om in realtime samen te werken. De design suite biedt een pentool die de cursors van alle gebruikers in de software op een bepaald moment laat zien, zodat alle teamleden precies kunnen zien waar ze aan werken.

Daarnaast biedt Figma een intuïtieve vertakkingsfunctie waarmee teamleden aan hun eigen ideeën kunnen werken die gerelateerd zijn aan een groter concept zonder dat er een steile leercurve nodig is. Het is een eenvoudig hulpmiddel voor het verkennen van verschillende gedachtestromen terwijl gebruikers meerdere ideeën kunnen samenvoegen als ze er klaar voor zijn. Deze flexibiliteit is van onschatbare waarde bij het werken aan complexere ontwerpen en prototypes.

Tot slot biedt Figma nog andere tools voor samenwerking die enigszins uniek zijn in de sector. Dit grafisch ontwerpplatform integreert bijvoorbeeld audiocommentaar en conversaties, waardoor het makkelijk wordt voor je team om op één lijn te komen.

2. Mogelijkheden voor whiteboarden

Canva en Figma bieden whiteboards, maar Figma heeft zijn whiteboarding-oplossing uitgebreid om het de aandacht te geven die het verdient. Dankzij meer kant-en-klare sjablonen is het eenvoudig om deze functie te gebruiken voor alles van stroomdiagrammen tot agenda's voor teamvergaderingen, routekaarten, tijdlijnen en meer.

Figma integreert ook AI in haar whiteboards, met eenvoudige aanwijzingen waarmee je team gemakkelijk nieuwe canvassen kan maken voor elk mogelijk doel. Binnen enkele seconden kan een tekstaanvraag leiden tot een Gantt-diagram, een visuele tijdlijn, een analyse van dezelfde branche waarin je je bevindt en nog veel meer.

Figma's samenwerkingsmogelijkheden strekken zich ook uit tot de whiteboarding oplossingen. Met bijna geen leercurve kan je team werken op whiteboards, audio en tekst gebaseerde live chat gebruiken om hun mening te geven en reageren op ideeën en opties met eenvoudige emoji's. De Spotlight-modus leidt teamleden naar de gebieden die ze het meest willen bespreken, zodat de productiviteit maximaal blijft.

3. Sjabloondatabase

Tot slot biedt Figma sjablonen voor whiteboards en sjablonen in een bibliotheek van meer dan 300 bestanden - de onbeperkte promptopties van de AI-tool niet meegerekend. Deze sjablonen zijn geschikt voor zowel whiteboards als prototypes, waardoor het minder waarschijnlijk is dat je bij een nieuw project of concept helemaal opnieuw moet beginnen.

Figma prijzen

Gratis plan

Figma Professional: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Figma Organisatie: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Figma Enterprise: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker FigJam Starter: Gratis plan

Gratis plan DigJam Professional: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker FigJam Organisatie: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker FigJam Enterprise: $5/maand per gebruiker

Figma vs. Canva: Vergelijking van functies

Canva en Figma hebben veel gedeelde functies. Maar als je de twee vergelijkt, helpt het om te begrijpen hoe zelfs deze gedeelde functies van elkaar verschillen. Als je denkt aan Canva vs Figma, overweeg dan deze verschillen:

Feature #1: Samenwerking

Zowel Canva als Figma bieden een sterke samenwerkingsfunctionaliteit. De winnaar tussen de twee komt neer op wat je zoekt:

Figma wint als je een team van professionele ontwerpers hebt die werken aan webdesign of andere complexe prototypes dankzij de focusmodus en de audio- en livechatgesprekken

Canva wint als je wilt dat je team merkgeschikte ontwerpen gebruikt voor meer eenvoudige projecten, dankzij de aanpasbare sjablonen en beschikbare beperkingen voor lettertypen, kleuren en het bewerken van afbeeldingen

Via Canva

Feature #2: Whiteboarding

Het gesprek tussen Canva en Figma is deels overtuigend vanwege hun vergelijkbare functies. Dat is vooral waar als je kijkt naar hun mogelijkheden voor whiteboarden.

In feite zijn de twee tools op dit gebied bijna niet van elkaar te onderscheiden. De whiteboards verschillen enigszins, zoals Figma's mogelijkheid om CSS te ondersteunen door CSS-variabelen te importeren en exporteren vanuit je prototypes. Maar hoewel dat Figma een betere webontwerpprogramma maar het is niet genoeg om het te laten uitblinken als een meer uitgebreide whiteboarding suite.

Feature #3: Sjabloonbibliotheek

Canva en Figma bieden sjabloonbibliotheken, maar Canva moet worden uitgeroepen tot winnaar op dit gebied. Het biedt duizenden kant-en-klare sjablonen voor elk type onderpand en elke branche. Maar het biedt ook de mogelijkheid om eenvoudig je eigen sjablonen te maken, waardoor het gemakkelijker wordt om in-brand graphics te maken voor je marketingkanalen.

Figma krijgt natuurlijk ook geen slechte cijfers voor deze functie. Maar het is moeilijk om te concurreren met de software die vooral naam heeft gemaakt met het aantal ontwerpen dat wordt aangeboden aan niet-ontwerpers.

Canva vs. Figma op Reddit

Tot zover de functievergelijking. Laten we naar Reddit om te zien wat echte gebruikers te zeggen hebben in de Canva vs. Figma discussie.

De consensus lijkt te zijn dat Canva meer gebruiksvriendelijke functies heeft, terwijl Figma is ontworpen voor meer geavanceerde professionals met meer geavanceerde functies :

"Het is het verschil tussen grafisch ontwerp en interfaceontwerp. Het ene is bedoeld om statisch te zijn en vindt zijn oorsprong in drukwerk. Het ene is bedoeld om interactief te zijn en heeft zijn wortels in software. Figma is een tool die veel meer geschikt is voor UI-ontwerp."

Andere gebruikers zijn het hiermee eens en wijzen naar Figma als een beter alternatief voor Photoshop en professioneel grafisch ontwerp dat hand-off web design integraties bevat. Canva werd ondertussen geprezen om zijn functies die ervoor zorgen dat het ontwerpen van een afbeelding eenvoudig en snel maakt :

"Ik ben al bijna 20 jaar een professionele ontwerper en ik hou ervan hoe Canva sommige dingen heeft vereenvoudigd die, eerlijk gezegd, vereenvoudiging nodig hadden. Het is ook een goed doordacht programma met hoe het omgaat met merkactiva, het ondersteunt het moeiteloos invoegen van lettertypes, mediatypes, enz. Het leent zelfs veel van dezelfde toetsencombinaties en principes als meer gespierde apps. Het is geweldig voor het beheren en doorgeven van bouwstenen aan medewerkers voor sociale media, eenvoudige afdrukken, etc."

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Canva en Figma

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Image-Proofing-and-Annotation-Bundle-with-File-Upload.png ClickUp 3.0 bundel voor beeldcontrole en annotatie met bestandsupload /img/

Communiceer over en tussen ontwerpprojecten in ClickUp's ontwerp-, projectbeheer- en taakgerichte tools

Uiteindelijk kan elk van de twee tools beter werken, afhankelijk van je behoeften en voorkeuren. Maar alleen kiezen tussen Canva en Figma is ook een valse dichotomie. We zouden nalatig zijn als we niet een derde optie zouden noemen om te overwegen.

Maak kennis met ClickUp.

Het is meer dan alleen een grafisch ontwerpprogramma. In plaats daarvan is het een hulpmiddel om je hele ontwerpteam te organiseren, inclusief geavanceerde functies voor projectbeheer en zelfs AI-tools voor ontwerpers om het werk te vereenvoudigen en strategischer te maken.

Met andere woorden, ClickUp gaat verder dan Figma of Canva konden. Flexibele functies en samenwerking in realtime kunnen van onschatbare waarde worden in de dagelijkse stress van ontwerp- en creatieve teams. En met een uitgebreide ingebouwde whiteboarding-oplossing kunt u nog steeds brainstormen en op dezelfde pagina blijven terwijl u uw teams op pad stuurt om geweldig werk te leveren.

Samenwerking in ontwerpteams

Werk samen met teamleden in ClickUp Docs om lettertypen aan te passen, taakrelaties toe te voegen of direct in het document naar taken te linken - voor, tijdens en na ontwerpvergaderingen

Versnel uw productiviteit op het gebied van grafisch ontwerp dankzij ClickUp voor ontwerpteams . In projecten kunt u projecttijdlijnen en individuele taken toewijzen. Ondertussen helpt een geïntegreerde chatweergave iedereen om verbonden te blijven.

Dat is nog maar het begin. Met ClickUp Docs en Whiteboards (waarover hieronder meer) kunt u ervoor zorgen dat uw hele team met dezelfde informatie werkt terwijl ze in het ontwerp van een bepaald project duiken. Natuurlijke en geautomatiseerde workflows maken het verplaatsen van prototypes door het proces en het ontvangen van feedback eenvoudig.

U kunt nog steeds gebruik maken van de pure ontwerpfuncties van een app als Figma met de Figma-integratie van ClickUp. Dit verbindt productiviteit met creativiteit, waardoor uw team wordt gestimuleerd om geweldige ontwerpen te maken.

Whiteboarding mogelijkheden

Genereer meer ideeën voor uw ontwerpprojecten met ClickUp Whiteboards

In een ClickUp Whiteboard kan iedereen in het team notities toevoegen en bijdragen met hun eigen gedachten in realtime. Het insluiten van flowcharts is net zo eenvoudig als het toevoegen van afbeeldingen of links. En alsof dat nog niet genoeg is, stelt de mogelijkheid om objecten aan elkaar te koppelen teams in staat om ruimtelijke visuele concepten te creëren die uiteindelijk leiden tot betere projecten.

En natuurlijk koppelt ClickUp's whiteboarding oplossing direct aan zijn projecten. Dat betekent dat het toewijzen van taken en het overgaan van brainstormen naar uitvoeren een fluitje van een cent is, waardoor uw hele ontwerpteam efficiënter kan werken.

Uitgebreide ontwerpsjablonen

Verken ons Sjablooncentrum om alle eerste stappen te vinden die uw ontwerpteam nodig heeft

Onderschat tot slot niet de kracht van ClickUp in zijn sjablonen voor grafisch ontwerp . In feite biedt de tool een breed scala aan sjablonen die speciaal zijn ontworpen om je creatieve team beter te laten samenwerken.

Voor de duidelijkheid: dit zijn niet dezelfde sjablonen die je in Canva vindt. In plaats daarvan, zoals blijkt uit de ClickUp creatief en ontwerpsjabloon dit zijn taak- en projectsjablonen om uw creatieve workflow te verbeteren. Gebruik ze om designportfolio's op te bouwen, de juiste volgorde en timing voor individuele taken te bepalen en nog veel meer.

Uiteindelijk kan het moeilijk zijn om te kiezen tussen Canva en Figma, vooral als er een tool beschikbaar is die nog beter geschikt is voor je creatieve team. Als je op zoek bent naar effectievere ontwerpprojectbeheer clickUp moet bovenaan uw prioriteitenlijst staan.

Gebruik ClickUp voor effectief whiteboarden en ontwerpsamenwerking. En net als Canva en Figma kunnen sjablonen u helpen om niet telkens van nul te moeten beginnen. Maar het belangrijkste is dat ClickUp's vermogen om te helpen met het bredere taak- en projectbeheerproces van onschatbare waarde kan zijn wanneer u jongleert met meerdere projecten, partners en deadlines. Maak uw gratis ClickUp account aan om te beginnen!