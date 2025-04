10 beste Whatfix-alternatieven in 2025 (beoordelingen & prijzen)

Goede software is alleen goed als mensen het gebruiken. En dat is waar een uitstekend digitaal adoptieplatform (DAP) kan helpen. Een digitaal adoptieplatform kan nieuwe gebruikers helpen bij het leren gebruiken van nieuwe digitale producten, waaronder applicaties en websites.

Organisaties kunnen een DAP gebruiken om stap-voor-stap gidsen, interactieve tutorials en realtime ondersteuning te creëren. Met een digitaal adoptieplatform kunt u de inwerktijd verkorten, de productiviteit van gebruikers verhogen en de betrokkenheid verbeteren.

Een van de populairste digitale adoptieplatforms is Whatfix. Maar het is niet de enige naam in het spel. Hoewel het voor sommigen een goede optie kan zijn, kunnen de kosten en complexiteit van Whatfix sommige teams op zoek doen gaan naar Whatfix-alternatieven. Als jij dat bent, zijn dit de tien beste Whatfix-alternatieven die je in 2024 zou moeten overwegen.

Wat moet je zoeken in Whatfix alternatieven?

Ben je op zoek naar een geschikt digitaal adoptieplatform voor jouw organisatie? Er zijn een paar sleutelvragen die je jezelf moet stellen bij het bekijken van de verschillende DAP's die er zijn:

Is het gemakkelijk te gebruiken? Veel Whatfix alternatieven stellen gebruikers met weinig technische kennis in staat om handleidingen en tutorials te maken. Zoek naar een digitaal adoptieplatform met een drag-and-drop bouwer en een intuïtieve interface om het DAP te implementeren zonder veel code

Welke functies biedt het? Zorg ervoor dat het DAP de functies kan bieden die je nodig hebt, zoals interactieve walkthroughs, in-app begeleiding of in-app lijsten met taken. Controleer of er voldoende aanpassingsmogelijkheden zijn, zodat je de DAP in je werkstroom kunt inpassen

Een van de meest voordelige functies van het werken met een DAP is de rapportage en analyse die je ermee kunt doen. Gebruikersanalyses kunnen u vertellen waar gebruikers moeite mee hebben in het adoptieproces en hoe u het volgende kunt doen onboarding van gebruikers kunt verbeteren * Integreert het platform met bestaande tools? Hoe meer een digitaal adoptieplatform integreert met andere tools in uw technologiestapel, hoe beter. Dit kan helpen bij de verbinding met uw CRM's, marketingtools en communicatie-apps. Zoek naar DAP's met kant-en-klare integraties of een flexibele API

Is het kosteneffectief? Veel Whatfix alternatieven bieden geschaalde abonnementen op basis van uw maandelijkse gebruikers. Zorg ervoor dat u weet wat de totale kosten zijn voor het gebruik van het digitale adoptieplatform en controleer of deze overeenkomen met uw budget. Houd rekening met verwachte groei en hoe dat de prijsabonnementen in de toekomst kan beïnvloeden

Veel Whatfix alternatieven op de volgende lijst bieden gratis proefperiodes of demonstraties aan. Profiteer van deze aanbiedingen wanneer je kunt. Het is een geweldige manier om een digitaal adoptieplatform te testen en te zien of het de juiste onboarding tool voor gebruikers is voor uw organisatie.

De 10 beste alternatieven voor Whatfix om te gebruiken in 2024

1. Gebruikersbegeleiding

Via Gebruikersbegeleiding UserGuiding is een onboarding- en digitaal adoptieplatform dat organisaties helpt om de gebruikersadoptie van hun applicaties en websites te verbeteren. Het no-code platform laat je snel tutorials maken, en organisaties kunnen de content aanpassen met hun branding. In het algemeen is UserGuiding een gebruiksvriendelijke, functierijke DAP die geschikt is voor organisaties van elke grootte.

UserGuiding beste functies

Real-time analyses laten u zien hoe gebruikers omgaan met uw inwerkmateriaal, zodat u gemakkelijk statistieken kunt bijhouden zoals het aantal voltooide gebruikers, de tijd op de pagina en ander gebruikersgedrag om de inwerkervaring te verbeteren

Met dynamische content kunt u onboarding-ervaringen van gebruikers aanpassen op basis van factoren zoals de locatie van de gebruiker, het apparaat of zelfs hun functietitel

Een handige mobiele app waarmee u zowel interne als client onboarding werkstromen onderweg

UserGuiding limieten

Als je niet veel software-ervaring hebt, kan de implementatie een steile leercurve hebben

UserGuiding prijzen

Basis abonnement: $89/maand jaarlijks gefactureerd

$89/maand jaarlijks gefactureerd Professioneel abonnement: $389/maand jaarlijks gefactureerd

$389/maand jaarlijks gefactureerd Zakelijk abonnement: $689+/maand jaarlijks gefactureerd

UserGuiding beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (160+ beoordelingen)

4.6/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

2. Gebruikerspilot

Via Gebruikerspilot Userpilot is een ander DAP met een uitstekend bereik aan functies om organisaties te helpen de adoptie van software te verbeteren en het gedrag van gebruikers op websites te monitoren. Het flexibele DAP maakt het ontwikkelen van content voor meerdere producten eenvoudig. U kunt ook onboarding-materiaal voor gebruikers maken met behulp van de builder-functies.

Userpilot beste functies

Het mobile-first ontwerp zorgt ervoor dat de onboarding-ervaring van gebruikers is geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers, wat geweldig is voor degenen die onboarding werkstromen maken voor mobiele apps en apparaten

Dankzij uitstekende A/B-testmogelijkheden kunt u basissegmenten van gebruikers maken en verschillende onboarding werkstromen ontwikkelen om te zien wat het beste werkt voor verschillende klanten

Gebruiksvriendelijke integratieopties, zodat u verbinding kunt maken met de CRM-software van uw voorkeur. Krijg een holistische weergave van de klantervaring zodat u pijnpunten en risico's op churn al in een vroeg stadium kunt identificeren

Userpilot beperkingen

De integratie- en aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt, dus zorg ervoor dat het werkt met uw technologie voordat u het toewijst

Userpilot prijzen

Starters: $299/maand

$299/maand Groei: $499/maand

$499/maand Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Userpilot beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

3. WalkMe

Via WalkMe WalkMe is een uitgebreid Whatfix-alternatief waarmee gebruikers nieuwe softwaretoepassingen en websites kunnen gebruiken. U kunt interactieve walkthroughs maken om gebruikers te helpen specifieke Taken uit te voeren of meer te leren over de functies van een toepassing.

WalkMe kan ook een self-service kennisbank zijn, waarmee gebruikers zelfstandig oplossingen voor problemen kunnen vinden zonder uw ondersteuningsteam te overweldigen.

WalkMe beste functies

Met launchers en overlays hebben gebruikers snel toegang tot walkthroughs, kennisbestanden en ondersteuningsopties zonder door meerdere schermen te hoeven navigeren

Kan worden geïntegreerd met populaire tools zoals CRM-applicaties, marketingtools en meer, zodat u naadloos gegevens kunt uitwisselen en gebruikersinteracties beter kunt beheren

Slimme interactieve walkthroughs kunnen worden gepersonaliseerd aan de gebruiker, afhankelijk van hun specifieke rollen of wat ze willen doen binnen het platform

WalkMe beperkingen

Rapportage is beperkt in vergelijking met andere opties

WalkMe prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

WalkMe beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (340+ beoordelingen)

4.5/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4. Intro.js

Via Intro.js Intro.js is een van de enige open-source Whatfix alternatieven die er zijn. Het is een lichtgewicht alternatief voor sommige van de omvangrijkere opties in deze lijst.

Intro.js wordt veel gebruikt door ontwikkelaars en productteams om interactieve rondleidingen en walkthroughs van webapplicaties te maken. Sterker nog, Intro.js is een van de meer kosteneffectieve oplossingen voor digitale adoptie waarmee je de productiviteit en betrokkenheid van gebruikers kunt verbeteren.

Intro.js beste functies

Super aanpasbaar Whatfix-alternatief, zodat je het uiterlijk en de sfeer van de rondleidingen gemakkelijk kunt aanpassen aan de huisstijl van je organisatie

Uitstekend geschikt voor het maken van onboarding content voor gebruikers op mobiele apparaten, omdat het zich gemakkelijk aanpast aan apparaten en schermen van alle groottes

Hiermee kunt u interactieve rondleidingen maken met geanimeerde elementen, tooltips, hotspots en meer, zodat u verder kunt gaan dan een statische overlay om de aandacht van de gebruiker te trekken en de betrokkenheid van de gebruiker te vergroten

Intro.js limieten

Biedt niet veel functies van andere digitale adoptieplatforms op deze lijst

Enorme leercurve als je niet vertrouwd bent met codeertalen

Intro.js prijzen

Free voor persoonlijk gebruik, maar je moet een commerciële licentie kopen voor apps, websites en plugins

Starters: $9,99 voor een levenslange licentie voor één project

$9,99 voor een levenslange licentie voor één project Business: $49,99 voor een levenslange licentie op vijf projecten

$49,99 voor een levenslange licentie op vijf projecten Premium: $299,99 voor een levenslange licentie voor onbeperkte projecten

Intro.js beoordelingen en recensies

N.V.T

5. Appcues

Via Appcues Appcues is een Whatfix-alternatief in de cloud, dat geweldig is voor teams op afstand en teams op verschillende locaties. Het biedt een drag-and-drop bouwer om werkstromen en onboardingprocessen voor gebruikers te creëren zonder kennis van codering.

Appcues biedt ook uitstekende functies voor diepgaande analyse om de betrokkenheid van gebruikers, het gebruik van functies en het productgebruik bij te houden. De gepersonaliseerde productervaring doet ook veel om gebruikers betrokken te houden en hun inwerktijd te verkorten.

Appcues beste functies

Het triggert productervaringen op basis van gebruikersgedrag, zoals weergave van pagina's, acties of gebruikerskenmerken, om ervoor te zorgen dat gebruikers de relevante onboarding werkstromen krijgen wanneer ze die nodig hebben

Met geavanceerde analysemogelijkheden kunt u de betrokkenheid van gebruikers bijhouden en identificeren hoe gebruikers met uw product omgaan, waardoor u in de toekomst slimmere, gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen

Geweldige tools zoals slideouts, tooltips en hotspots kunnen gebruikers meer betrokken maken en hen leren over nieuwe functies en opties op uw platform

Het is allemaal mobielvriendelijk

Appcues limieten

Onboarding documentatie is limiet, dus je moet misschien wat zoeken om antwoorden te vinden

Appcues prijzen

Essentials: $249/maand jaarlijks betaald

$249/maand jaarlijks betaald Groei: $879/maand jaarlijks betaald

$879/maand jaarlijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Appcues beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (280+ beoordelingen)

4.6/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

6. Stonly

Via Stonly Stonly is een oplossing voor onboarding en digitale adoptie van werknemers die zich richt op gepersonaliseerde begeleiding en ondersteuning. Het platform maakt gebruik van AI-tools om organisaties te helpen effectievere onboarding werkstromen te creëren. Met een drag-and-drop bouwer en mobile-first benadering is het een veelzijdige oplossing voor training van werknemers en productadoptie.

Stonly beste functies

De intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig om visueel aantrekkelijke productervaringen en onboarding werkstromen te creëren

AI-gebaseerde inzichten analyseren het gedrag van gebruikers en geven feedback op basis van gegevens voor het optimaliseren van uw digitale adoptiestrategie

Voorspellende analysemogelijkheden kunnen u helpen gebieden te bepalen waar gebruikers mogelijk moeite hebben met uw product, zodat u proactieve gidsen kunt maken om frustratie te voorkomen

Stonly beperkingen

Mist aanpassingsopties die sommige gebruikers essentieel vinden

Stonly prijzen

Kleine bedrijven: $249/maand

$249/maand Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijsinformatie

Stonly beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (110+ beoordelingen)

4.8/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

7. Userlane

Via Userlane Userlane is een gebruiksvriendelijk productadoptieplatform. Userlane benadert gebruikersadoptie op een datagestuurde manier. Met behulp van intelligente duwtjes en aanwijzingen creëert Userlane in-app begeleiding om gebruikers te leren over functies en werkstromen. Als een van de beste alternatieven voor Whatfix is het een handig hulpmiddel voor gebruikerstraining en begeleiding op het scherm.

Userlane beste functies

Proactieve begeleiding op het scherm kan potentiële wegversperringen identificeren of gebieden waar gebruikers in het verleden moeite mee hadden. Vervolgens kan het begeleiding bieden om mogelijke frustraties te verminderen

Userlane creëert bruikbare inzichten uit realtime gegevens, zodat je weet waar je de onboarding-ervaring moet verbeteren en je digitale adoptiestrategie kunt optimaliseren

Kan gemakkelijk meegroeien met de groei van het bedrijf, dus het is een uitstekende optie voor bedrijven van elke grootte die zich richten op het verbeteren van het succes van klanten op de lange termijn

Userlane beperkingen

Opties voor rapportage en analyse zijn beperkt

Userlane prijzen

Neem contact op voor aangepaste prijsinformatie

Userlane beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (45+ beoordelingen)

8. Intercom

Via Intercom Intercom is een onboarding-platform voor gebruikers dat zich richt op AI-gestuurde conversationele klantenservice. De functies voor conversatieondersteuning stellen organisaties in staat om gepersonaliseerde berichten afleveren aan gebruikers op basis van hun behoeften, waardoor het succes van de klant toeneemt en de kosten voor ondersteuning afnemen. Het is een geweldige manier om gebruikers te helpen problemen op te lossen zonder interne systemen te belasten.

Intercom beste functies

Stel notificaties in op basis van context en gebruikersprompts, voor een proactieve benadering van klantenservice en het verminderen van potentiële churn

Met bruikbare inzichten krijg je realtime feedback van klanten en gebruikersgegevens, zodat je sneller op problemen kunt reageren en het inwerken van gebruikers kunt optimaliseren

Integreert met veel van de apps en programma's die al in uw technische stack zitten, zodat u gegevens kunt delen en een meer holistische weergave van het klanttraject kunt krijgen

Intercom limieten

Gebruikers geven aan dat ze meer manieren willen om meerdere chats te sorteren en beheren

Intercom prijzen

Essentieel: $39 per zetel per maand

$39 per zetel per maand Geavanceerd: $99 per zetel per maand

$99 per zetel per maand Expert: $139 per zetel per maand

Intercom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

4.5/5 (2.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

9. Pendo

Via Pendo Pendo onderscheidt zich van andere Whatfix-alternatieven door zijn vermogen om gebruikers en technische ondersteuning te verenigen. De DAP helpt organisaties inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en vergemakkelijkt de adoptie door middel van in-app begeleiding, analysemogelijkheden en het verzamelen van feedback van gebruikers.

Pendo beste functies

Met Pendo kunt u robuuste in-app begeleiding creëren, inclusief in-app berichten, walkthroughs en tooltips om nieuwe gebruikers te helpen navigeren door de functies van uw digitale platform

Uitstekende feedbackverzameling helpt organisaties bij het verzamelen van inzicht en suggesties van gebruikers, die in combinatie met productanalyses u kunnen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over toekomstige productontwikkeling

Maakt segmentatie van gebruikers mogelijk op basis van gedrag of kenmerken, zodat u berichten kunt targetten op basis van hun behoeften

Pendo limieten

Kan een van de duurdere opties op deze lijst zijn

Pendo prijzen

Free tot 500 maandelijkse actieve gebruikers

Neem contact op voor aangepaste prijsinformatie

Pendo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (210+ beoordelingen)

10. Gainsight

Geef uw onboarding meer kracht: SOP's, Taken en Formulieren Moeiteloos gemaakt met ClickUp Zoek je meer Whatfix alternatieven? Voeg ClickUp toe aan de lijst.

Hoewel ClickUp beter bekend staat als een uitgebreide tool voor projectmanagement, biedt het krachtige functies die u kunt gebruiken om de onboarding-ervaring van gebruikers te verbeteren. U kunt het in al uw bedrijfsactiviteiten gebruiken als stand-in voor of aanvulling op IT-documentatiesoftware , communicatie abonnement hulpmiddelen en meer. ClickUp Documenten kan u helpen bij het creëren van een gecentraliseerde kennis hub voor onboarding materialen. U kunt het volgende maken, opslaan en beheren Standaard werkprocedures (SOP's) voor uw digitale platform of beheer een robuust softwaredocumentatie bibliotheek. Deel uw SOP's met nieuwe gebruikers; ze hebben altijd toegang tot de meest actuele informatie wanneer dat nodig is.

Houd iedereen bij de les met ClickUp-taak . Gebruik taken om aangepaste werkstromen te bouwen die nieuwe gebruikers stap voor stap door uw website of app leiden.

Je kunt taken toewijzen aan specifieke gebruikers en Taken automatisch laten voltooien op basis van bepaalde acties. Het is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat nieuwe gebruikers op het juiste spoor zitten en niets over het hoofd zien.

Geef je feedbackverzameling een boost met de ClickUp Formulier weergave . Maak aangepaste formulieren die aan nieuwe gebruikers worden geleverd, zodat u gegevens kunt verzamelen over hun onboarding-ervaring. Dit is een handige manier om verwarring vast te stellen of om te bepalen hoe u het inwerkproces kunt verfijnen en afstemmen op de behoeften van uw klanten.

Klaar om te zien hoe ClickUp kan helpen bij het onboarding van uw gebruikers? Begin met de gratis Sjabloon voor onboarding van klanten .

Pas uw werkstroom aan en creëer een digitaal adoptieproces dat de onboarding verbetert. Met een betere onboarding kunt u snellere adoptiepercentages, een grotere tevredenheid onder gebruikers en een beter productgebruik bereiken.

Rust uw klanten uit met de kennis die ze nodig hebben om uw product met succes te gebruiken. Begin vandaag door u aan te melden voor uw gratis ClickUp account .