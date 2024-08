10 beste Google Trends-alternatieven voor marketeers in 2024

Het is moeilijk om nieuwe onderwerpen bij te houden en te voorspellen wat mensen de volgende keer leuk zullen vinden.

Google Trends is geweldig voor het vinden van essentiële zoekwoorden. Het helpt om te zien wat trending is en toont de pieken en dalen van populaire onderwerpen, waardoor het gemakkelijker wordt om een abonnement te nemen content kalender voor uw merk.

Toch heeft Google Trends zijn limieten. Vaak moet je het combineren met aanvullende software zoals SEO-tools en zoekopdrachten naar marketingtrends om uitgebreidere gegevens, verschillende zoekwoordinzichten en trending topics voor verschillende platforms en industrieën te krijgen.

Je moet zoekwoordenonderzoek of trending topics herkennen om een solide marketingstrategie op te bouwen. Het is cruciaal om verder te gaan dan het vertrouwen op Google Trends om alle aspecten van je marketing abonnement te dekken.

Hier is onze lijst met de 10 beste Google Trends alternatieven voor marketeers in 2023. We hebben ze zorgvuldig beoordeeld op prijs, functies, beoordelingen en nauwkeurigheid.

Wat moet je zoeken in Google Trends alternatieven?

Houd bij het kiezen van een Google Trends-alternatief rekening met deze sleutel factoren. Hier volgt een gedetailleerde gids:

Diversiteit van gegevens: Zoek naar platforms die verder gaan dan de basiszoektrends en die inzichten bieden uit verschillende databronnen op verschillende platforms en in verschillende sectoren

Zoek naar platforms die verder gaan dan de basiszoektrends en die inzichten bieden uit verschillende databronnen op verschillende platforms en in verschillende sectoren Realtime updates: Zoek naar tools die real-time of regelmatig bijgewerkte gegevens bieden om gelijke tred te houden met snel veranderende trends en interesses van het publiek

Zoek naar tools die real-time of regelmatig bijgewerkte gegevens bieden om gelijke tred te houden met snel veranderende trends en interesses van het publiek Uitgebreide analyses: Kies voor alternatieven die diepgaande analyses bieden, zodat u gegevens kunt analyseren, patronen kunt identificeren en trends kunt voorspellen

Kies voor alternatieven die diepgaande analyses bieden, zodat u gegevens kunt analyseren, patronen kunt identificeren en trends kunt voorspellen Aanpassingsopties: Kies voor platforms die aanpassingen mogelijk maken, zodat u zoekopdrachten en analyses kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften

Kies voor platforms die aanpassingen mogelijk maken, zodat u zoekopdrachten en analyses kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften **Zorg ervoor dat het alternatief nauwkeurige en betrouwbare Google Trends-gegevens levert, zodat mogelijke onnauwkeurigheden in trendanalyses tot een minimum worden beperkt

De 10 beste Google Trends alternatieven

1. Vermeld.com

via Vermelding Mention.com is een realtime monitoringtool die perfect is voor het bijhouden van specifieke trefwoorden op verschillende sociale mediaplatforms, forums, blogs en nieuwswebsites.

Het houdt de merkbekendheid, het klantsentiment en de betrokkenheid bij specifieke trefwoorden en onderwerpen bij. Naast het bijhouden helpt Mention.com je om verbinding te maken met je publiek via sociale media en content te publiceren om je sociale aanwezigheid te vergroten.

Mention beste functies:

Real-time gegevens over verschillende statistieken: Monitor en volg plotselinge ups en downs van vermeldingen op trefwoorden op het web en krijg inzicht in de betrokkenheid van gebruikers en de aanwezigheid in sociale media

Monitor en volg plotselinge ups en downs van vermeldingen op trefwoorden op het web en krijg inzicht in de betrokkenheid van gebruikers en de aanwezigheid in sociale media Analyse van uw concurrentie: Begrijp de strategieën van uw rivalen en krijg inzicht in hun sociale media aanwezigheid en betrokkenheid om voorop te blijven lopen met gedetailleerde concurrentieanalyse

Begrijp de strategieën van uw rivalen en krijg inzicht in hun sociale media aanwezigheid en betrokkenheid om voorop te blijven lopen met gedetailleerde concurrentieanalyse Beheer sociale kanalen : Organiseer, plan en analyseer uw sociale kanalen moeiteloos met behulp van een redactionele kalender voor meerdere kanalen

: Organiseer, plan en analyseer uw sociale kanalen moeiteloos met behulp van een redactionele kalender voor meerdere kanalen Online merkmonitoring: Gebruik Mention'smerkbeheer functies van Mention om reputatiecijfers te meten, samenwerkingen met media te lokaliseren, proactief crises te monitoren en aan te pakken en uw reputatie te versterkenmerkstrategie Vermeld beperkingen:

Sommige standaard functies ontbreken: Functies zoals het vastleggen van historische gegevens na het maken van een booleaanse zoekopdracht zijn niet te vinden

Functies zoals het vastleggen van historische gegevens na het maken van een booleaanse zoekopdracht zijn niet te vinden Zoeken is beperkt : Door ontoereikende zoekconfiguraties bestaat er een aanzienlijk risico op het missen van cruciale vermeldingen

: Door ontoereikende zoekconfiguraties bestaat er een aanzienlijk risico op het missen van cruciale vermeldingen Verouderde interface: Gebruikers vinden de interface naar hedendaagse maatstaven onhandig

Vermelding prijzen:

Individueel abonnement: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Professioneel abonnement: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Pro Plus: $179/maand per gebruiker

$179/maand per gebruiker Bedrijf:Aangepaste prijzen

Vermeld beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

2. Vergelijkbareweb

via Similarweb Similarweb helpt bedrijven, marktanalisten en marketeers kansen te ontdekken, risico's te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen zonder veel gedoe.

Het houdt het gedrag van klanten bij, analyseert markttrends en geeft inzicht in de marketingstrategie van je rivalen. Het geeft zelfs aan welke zoekwoorden en content beter presteren.

Het onlangs geüpgradede v3-platform verbetert de prestaties nog verder, waardoor de analyse sneller en nauwkeuriger wordt.

Similarweb beste functies:

Uitgebreide verkeersgegevens: Weergave van verkeersgegevens voor elke website die meer dan 10.000 maandelijkse bezoeken verzamelt. Krijg een overzicht van de online prestaties van uw website met statistieken zoals bouncepercentage, pagina's per bezoek en gemiddelde duur van het bezoek

Weergave van verkeersgegevens voor elke website die meer dan 10.000 maandelijkse bezoeken verzamelt. Krijg een overzicht van de online prestaties van uw website met statistieken zoals bouncepercentage, pagina's per bezoek en gemiddelde duur van het bezoek Multiplatform uitsplitsing: Ontvang een diepgaande verkeersanalyse gecategoriseerd per kanaal, inclusief vergelijkende grafieken zoals e-mail versus advertenties, sociaal versus zoeken, en segmentatie op basis van regio, leeftijdsgroepen en demografische gegevens

Ontvang een diepgaande verkeersanalyse gecategoriseerd per kanaal, inclusief vergelijkende grafieken zoals e-mail versus advertenties, sociaal versus zoeken, en segmentatie op basis van regio, leeftijdsgroepen en demografische gegevens Extensie voor Chrome: Toont websiteverkeersgegevens voor elke site binnen specifieke tijdsbestekken en biedt realtime pagina- of websiterankings rechtstreeks vanuit uw browser

Toont websiteverkeersgegevens voor elke site binnen specifieke tijdsbestekken en biedt realtime pagina- of websiterankings rechtstreeks vanuit uw browser Regionale filtering en groeistatistieken: Verkrijg inzicht in de geografische prestaties van een website en krijg toegang tot gedetailleerde statistieken over primaire verkeersbronnen en groeistrategieën, visueel weergegeven in percentages, grafieken en cirkeldiagrammen

Similarweb beperkingen:

Beperkt gegevensvenster: De gratis extensie van Similarweb is beperkt tot het tonen van alleen de gegevens van de afgelopen zes maanden

De gratis extensie van Similarweb is beperkt tot het tonen van alleen de gegevens van de afgelopen zes maanden Nauwkeurigheid is niet de beste: Hoewel de metriek richtingnauwkeurigheid biedt, kan het zijn dat de absolute volumenummers niet nauwkeurig zijn

Hoewel de metriek richtingnauwkeurigheid biedt, kan het zijn dat de absolute volumenummers niet nauwkeurig zijn Tier-locked functie set: Verschillende geavanceerde functies zijn vergrendeld achter de duurdere niveaus

Similarweb-prijzen:

Individueel abonnement: Gratis

Gratis Professioneel abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Similarweb beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

3. Buzzsumo

via BuzzSumo Buzzsumo is een veelzijdige tool voor contentmarketing die je helpt met verschillende marketingstrategieën, van outreach en ontdekking tot onderzoek en monitoring.

Maak gebruik van de uitgebreide journalistendatabase van 700.000 actieve professionals, met 330.000 maandelijkse profielupdates, om verbinding te maken met personen met een grote impact en een sterke sociale betrokkenheid.

De AI pitching tool zorgt voor meer niche resultaten, zodat je snel relevante pitches kunt schrijven. Je hebt toegang tot realtime trends, virale verhalen en acht miljard wereldwijde artikelen, waardoor je gemakkelijker ideeën voor content kunt genereren en diepgaande analyses kunt uitvoeren die een periode van 15 minuten tot vijf jaar bestrijken.

BuzzSumo beste functies:

AI-powered writer: Stel sneller impactvolle pitches samen met Buzzsumo's ingebouwdeAI pitching tool omideeën pitchen en composities te genereren die aanslaan bij uw target publiek

Stel sneller impactvolle pitches samen met Buzzsumo's ingebouwdeAI pitching tool omideeën pitchen en composities te genereren die aanslaan bij uw target publiek Uitgebreide ontdekkingsopties: Krijg toegang tot een archief van meer dan 8 miljard webartikelen voor inspiratie en waardevolle inzichten

Krijg toegang tot een archief van meer dan 8 miljard webartikelen voor inspiratie en waardevolle inzichten Diepgaande monitoring: Gebruik de bijhoudtools van Buzzsumo om vermeldingen, trends en updates nauwkeurig bij te houden en krijg inzicht in concurrenten om voorop te blijven in de race

Gebruik de bijhoudtools van Buzzsumo om vermeldingen, trends en updates nauwkeurig bij te houden en krijg inzicht in concurrenten om voorop te blijven in de race Tools voor betere content strategie en abonnement: Ontdek en filter content op basis van publieksbetrokkenheid en trending topics

BuzzSumo limieten:

Steep prijsstructuur: Gebruikers vinden Buzzsumo duur

Gebruikers vinden Buzzsumo duur Bezorgdheid over de nauwkeurigheid: De functie van de Onderwerpverkenner is niet nuttig en nauwkeurig, omdat het de neiging heeft om alle woorden in één paneel weer te geven

De functie van de Onderwerpverkenner is niet nuttig en nauwkeurig, omdat het de neiging heeft om alle woorden in één paneel weer te geven Af en toe irrelevante vermeldingen: Soms zijn de vermeldingen en waarschuwingen van Buzzsumo niet specifiek genoeg

BuzzSumo prijzen:

Individueel: $199/maand per gebruiker

$199/maand per gebruiker Voor bureaus: $299/maand voor vijf gebruikers

$299/maand voor vijf gebruikers Suite: $499/maand voor 10 gebruikers

$499/maand voor 10 gebruikers Enterprise: $999/maand voor 30 gebruikers

BuzzSumo beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Exploderende onderwerpen

via Exploderende onderwerpen Exploding Topics scant het web om trends in verschillende categorieën te vinden. Ontdek trending onderwerpen en opkomende producten voordat de rest van de markt een hint krijgt.

Exploding Topics overtreft Google Trends door je nieuwe trends te laten onderzoeken en ontdekken die je misschien niet kent. Nog te doen: selecteer een interessegebied en laat de tool de rest doen.

De beste functies van Exploding Topics:

Intelligente trendanalyse: Ontdek opkomende en snelgroeiende trends ruim een jaar voordat ze op de markt komen met behulp van een intelligent trendzoekalgoritme dat gebruikmaakt van miljoenen gegevenspunten

Ontdek opkomende en snelgroeiende trends ruim een jaar voordat ze op de markt komen met behulp van een intelligent trendzoekalgoritme dat gebruikmaakt van miljoenen gegevenspunten Uitgebreide analyse: Kom meer te weten over de best presterende zoekopdrachten, gesprekken en vermeldingen op internet,

Kom meer te weten over de best presterende zoekopdrachten, gesprekken en vermeldingen op internet, Brede tijdlijn: Krijg toegang tot en analyseer historische gegevens tot 15 jaar of zo recent als drie maanden, naast het ontvangen van directe trendwaarschuwingen in real-time

Krijg toegang tot en analyseer historische gegevens tot 15 jaar of zo recent als drie maanden, naast het ontvangen van directe trendwaarschuwingen in real-time Toegang tot API's: Duik in opkomende trends in verschillende sectoren zoals SaaS, financiën, gezondheid, business, DTC, edtech, CPG en daarbuiten

Exploding Topics limieten:

Soms onnauwkeurig: De hoge variantie tussen trends leidt vaak tot misleidende groeimetrics

De hoge variantie tussen trends leidt vaak tot misleidende groeimetrics Geen samenvatting : Toont alleen de trends zonder enige informatie over de trend

: Toont alleen de trends zonder enige informatie over de trend Geen aanpassing: Heeft minimale aanpasbaarheid en mist integratie met verschillende browser startpagina oplossingen

Exploding Topics prijzen:

Individueel abonnement: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Investeerders abonnement: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Business-abonnement: $299/maand per gebruiker

Exploding Topics beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

5. Sleutelwoordentool.io

via Sleutelgereedschap Keywordtool is een handig hulpprogramma dat automatisch de beste trefwoorden vindt met behulp van Google Autocomplete.

Het is een krachtig alternatief voor Google Trends en Google Keyword Planner, omdat de gratis versie van deze keyword tool meer dan 750 long-tail zoekwoordsuggesties kan genereren voor slechts één zoekterm. Het is van onschatbare waarde voor content marketeers en content aanmaken .

Keywordtool.io beste functies:

Geen gedoe met aanmelden: Ga meteen aan de slag met keyword generatie zonder tijd te verspillen aan het aanmaken van een account

Ga meteen aan de slag met keyword generatie zonder tijd te verspillen aan het aanmaken van een account Betrouwbaarheid als focus: Focus op keyword generatie met Keywordtool's robuuste algoritme, dat 99,9% van de tijd foutloos werkt

Focus op keyword generatie met Keywordtool's robuuste algoritme, dat 99,9% van de tijd foutloos werkt Ongeëvenaarde output: Genereer direct meer dan 750 long-tail trefwoorden. Krijg toegang tot zoekwoord suggesties van echte gebruikers query's voor het aanmaken van content, zoekmachine optimalisatie, pay-per-click advertising of andere marketing activiteiten

Genereer direct meer dan 750 long-tail trefwoorden. Krijg toegang tot zoekwoord suggesties van echte gebruikers query's voor het aanmaken van content, zoekmachine optimalisatie, pay-per-click advertising of andere marketing activiteiten Internationale SEO-ondersteuning: De betaalde abonnementen dekken alle Google domeinen en talen en bieden exacte zoekvolumenummers, kosten per klik en Google Ads Concurrentiegegevens voor 192 ondersteunde landen, 50.236 specifieke locaties en 46 talen

Keywordtool.io limieten:

Niet de meest data-nauwkeurige: Data nauwkeurigheid zou verbeterd kunnen worden omdat er af en toe discrepanties zijn tussen Google zoekvolume data en andere trefwoord resultaten

Data nauwkeurigheid zou verbeterd kunnen worden omdat er af en toe discrepanties zijn tussen Google zoekvolume data en andere trefwoord resultaten Tier-locked functies: Sommige essentiële functies, zoals zoekvolume, zijn vergrendeld achter de hoger geprijsde tiers

Sommige essentiële functies, zoals zoekvolume, zijn vergrendeld achter de hoger geprijsde tiers Duur: De betaalde abonnementen zijn niet de meest kosteneffectieve op de markt

Keywordtool.io prijzen:

Gratis versie: Beschikbaar

Beschikbaar Pro Plus: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Pro Basic: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Pro Business: $159/maand voor 10 gebruikers

Keywordtool.io beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

6. Treendly

via Treendly Treendly is een andere veelzijdige en bekwame invoer die gedetailleerde inzichten over nieuwe en gecureerde trends verzamelt en biedt.

Het heeft alle functies die je zou verwachten van een keyword analyse tool in $$$a. Ontdek direct trends en seizoensgebondenheid van elk onderwerp of trefwoord in verschillende regio's.

Treendly's verzamelde case studies geven waardevolle inzichten in hoe trends werken binnen specifieke industrieën.

Treendly beste functies:

Trendcuration: Creëer en beheer je exclusieve trendcollectie moeiteloos binnen het dashboard met updates in realtime

Creëer en beheer je exclusieve trendcollectie moeiteloos binnen het dashboard met updates in realtime Industriemonitors: Identificeer bloeiende en dalende industrieën binnen een specifiek tijdsbestek om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen en uw SEO-strategie te verfijnen

Identificeer bloeiende en dalende industrieën binnen een specifiek tijdsbestek om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen en uw SEO-strategie te verfijnen Slimme suggesties van gerelateerde zoekwoorden: Verken gerelateerde zoekwoorden waar mensen naar zoeken op populaire websites die gerelateerd zijn aan een onderwerp van rente

Verken gerelateerde zoekwoorden waar mensen naar zoeken op populaire websites die gerelateerd zijn aan een onderwerp van rente Trendvoorspelling: Gebruik voorspellende algoritmen die gebruik maken van segmentatie van klantsentiment en trendanalyse om nauwkeurig te voorspellen hoe een trend de komende maanden zal presteren

Treendly limieten:

Beperkt startersabonnement: Het abonnement op instapniveau biedt beperkte functies

Het abonnement op instapniveau biedt beperkte functies Geen toegang tot aangepaste rapporten: Basisgebruikers hebben geen toegang tot aangepaste rapporten

Basisgebruikers hebben geen toegang tot aangepaste rapporten Prijzig in vergelijking met concurrenten: Niet de meest zakvriendelijke optie die er is

Treendly prijzen:

Gratis abonnement: Beschikbaar

Beschikbaar Startersabonnement: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Treendly beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Yandex

via Yandex Yandex was in eerste instantie gericht op het Russische publiek, maar heeft nu een wereldwijde markt veroverd. Het breidt diensten voor trefwoordonderzoek uit en biedt statistieken voor het gezochte trefwoord of zinsdeel.

Yandex geeft ook een lijst van vergelijkbare zoekopdrachten door anderen op hetzelfde woord of dezelfde zin. Het geeft het verwachte aantal impressies weer dat een merk kan ontvangen door het woord als trefwoord te gebruiken.

Yandex trefwoordstatistieken onderscheiden zich door hun vermogen om trefwoordstatistieken in verschillende regio's weer te geven.

Yandex beste functies:

Meertalige ondersteuning: Yandex Search ondersteunt meerdere talen, zodat gebruikers in verschillende talen kunnen zoeken

Yandex Search ondersteunt meerdere talen, zodat gebruikers in verschillende talen kunnen zoeken Zoeksuggesties: Het biedt zoekresultaten in real-time terwijl gebruikers hun query intypen. Dit verbetert het zoekproces door de resultaten te versnellen en te verfijnen

Het biedt zoekresultaten in real-time terwijl gebruikers hun query intypen. Dit verbetert het zoekproces door de resultaten te versnellen en te verfijnen Regio-specifieke resultaten: Yandex biedt statistieken van trefwoorden in verschillende regio's, zodat u uw klanten geografisch effectief kunt targetten

Yandex biedt statistieken van trefwoorden in verschillende regio's, zodat u uw klanten geografisch effectief kunt targetten Indexeringsalgoritme: Yandex maakt gebruik van een intern indexeringsalgoritme dat relevantere resultaten levert, waardoor het zich onderscheidt van andere tools voor zoekwoordenonderzoek

Yandex limieten:

Ontbreekt privacy : Yandex heeft geen privé-modus optie, waardoor gebruikers hun zoekresultaten niet vertrouwelijk kunnen houden

: Yandex heeft geen privé-modus optie, waardoor gebruikers hun zoekresultaten niet vertrouwelijk kunnen houden Minder relevantie: Sommige gebruikers klagen dat de Yandex trefwoord zoekresultaten minder relevant zijn in vergelijking met andere tools, zoals Google Trends

Sommige gebruikers klagen dat de Yandex trefwoord zoekresultaten minder relevant zijn in vergelijking met andere tools, zoals Google Trends Minder gebruiksvriendelijk: Een ander nadeel van het gebruik van Yandex voor trefwoord onderzoek is het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid in vergelijking met andere tools

Yandex prijzen:

Free

Yandex beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Trend jager

via Trend jager Trend Hunter onderscheidt zich door het opsporen van actuele trends, vooral in fysieke producten. Hiermee kun je de nieuwste online trends ontdekken op platforms zoals TikTok, Instagram en Twitter.

In tegenstelling tot het op trefwoorden gebaseerde onderzoek van Google Trends, heeft Trend Hunter niet dezelfde functie, maar maakt het mogelijk om te zoeken naar de nieuwste trends. Dagelijks biedt het veel innovatieve ideeën, viraal nieuws en inzichten in de popcultuur.

Trend Hunter beste functies:

Trendidentificatie: Identificeer en gebruik de nieuwste trends om op te nemen in uw marketingstrategieën

Identificeer en gebruik de nieuwste trends om op te nemen in uw marketingstrategieën Multiplatform resultaten: Trend Hunter identificeert en toont trends op verschillende toepassingen zoals Instagram, Twitter, TikTok, enz

Trend Hunter identificeert en toont trends op verschillende toepassingen zoals Instagram, Twitter, TikTok, enz Ontdekhulpmiddel: Gluur naar de populaire marketingtrends die door verschillende merken worden gebruikt

Gluur naar de populaire marketingtrends die door verschillende merken worden gebruikt Hoge trenddatabase: Rust jezelf uit met een uitgebreide trenddatabase van over de hele wereld

Trend Hunter limieten:

Geen trefwoordonderzoek: Hoewel Trend Hunter wordt beschouwd als een vervanging voor Google Trends, kun je er geen trefwoordonderzoek mee doen om sleuteltermen te identificeren

Hoewel Trend Hunter wordt beschouwd als een vervanging voor Google Trends, kun je er geen trefwoordonderzoek mee doen om sleuteltermen te identificeren Geen specifiek onderzoek: Met Trend Hunter kun je alleen algemene trends opzoeken die gaande zijn in de markt en krijg je geen details van trefwoordstatistieken

Trend Hunter prijzen:

Gratis abonnement: Beschikbaar

Beschikbaar Pro: $199/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trend Hunter beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Semrush

Via Semrush Semrush is een favoriet onder online marketeers, geprezen als een veelzijdig marketingplatform dat u voorziet van diverse tools voor contentstrategie.

Een van de meest gewaardeerde functies van Semrush is de rank-tracking functie, waarmee bedrijven pagina rankings kunnen controleren en content van concurrenten kunnen bijhouden.

Het biedt een bereik van abonnementen om toegang te krijgen tot de meest relevante functies.

Semrush beste functies:

Competitor analyse: Semrush onderscheidt zich door het aanbieden van bijhouden van concurrenten, het verstrekken van waardevolle inzichten om effectieve marketingstrategieën te maken

Semrush onderscheidt zich door het aanbieden van bijhouden van concurrenten, het verstrekken van waardevolle inzichten om effectieve marketingstrategieën te maken Aangepaste abonnementen: De software biedt ook aangepaste abonnementen voor bedrijven met unieke eisen

De software biedt ook aangepaste abonnementen voor bedrijven met unieke eisen Rank bijhouden: Monitor pagina rankings en het bouwen van effectieve marketing strategieën met de rank tracking functie

Semrush limieten:

Complexiteit: Hoewel gebruiksvriendelijk, kan Semrush mogelijk gebruikers zonder technische kennis overweldigen als gevolg van de array van functies

Hoewel gebruiksvriendelijk, kan Semrush mogelijk gebruikers zonder technische kennis overweldigen als gevolg van de array van functies Prijzen: Met zijn uitgebreide set functies, kan Semrush leiden personen zonder technische expertise te betalen voor functies die ze misschien niet gebruiken

Met zijn uitgebreide set functies, kan Semrush leiden personen zonder technische expertise te betalen voor functies die ze misschien niet gebruiken Prijzig in vergelijking met concurrenten:* Semrush kan een duurdere tool zijn om te gebruiken in vergelijking met andere soortgelijke tools die beschikbaar zijn voor minder kosten

Semrush prijzen:

Pro: $129,95 per maand

$129,95 per maand Guru: $ 249,95 per maand

$ 249,95 per maand Business: $ 499,95 per maand (aangepaste abonnementen beschikbaar)

Semrush beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1800+ beoordelingen)

4.5/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2100+ beoordelingen)

10. Intelligentie van insiders

via Voorkennis Insider Intelligence wordt aangestuurd door Business Insider en eMarketer en levert trendinformatie voor verschillende bedrijfstakken. Het biedt toegang tot tools voor trendprojecties en bevat een lijst met content zoals interviews met experts, infografieken, artikelen en rapporten.

Insider Intelligence is een buitengewone bron van informatie voor u om content aan te boren en te gebruiken die aan uw eisen voldoet.

Insider Intelligence beste functies:

Toegang tot rijke bronnen: Toegang tot een reeks bronnen en nieuwsstukken

Toegang tot een reeks bronnen en nieuwsstukken Trend projecties: Naast het aanbieden van trend nieuwsbrieven, toont deze tool ook trend projecties die u kunt gebruiken in uw marketing strategieën

Naast het aanbieden van trend nieuwsbrieven, toont deze tool ook trend projecties die u kunt gebruiken in uw marketing strategieën Regelmatige updates: Insider Intelligence stuurt elke dag trendresorts om u op de hoogte te houden van de laatste veranderingen

Insider Intelligence stuurt elke dag trendresorts om u op de hoogte te houden van de laatste veranderingen Uitgebreide dekking: Het biedt gegevens met de nieuwste trends in verschillende industrieën en categorieën

Insider Intelligence limieten:

Trend specifiek : Insider Intelligence richt zich meer op de laatste trends dan op keyword research statistieken

: Insider Intelligence richt zich meer op de laatste trends dan op keyword research statistieken Soms Irrelevant: Het valt niet te ontkennen dat Insider Intelligence resultaten kan leveren die niet direct relevant zijn voor de gewenste resultaten

Het valt niet te ontkennen dat Insider Intelligence resultaten kan leveren die niet direct relevant zijn voor de gewenste resultaten Duur: De informatie die via Insider Intelligence wordt verkregen kan worden gevonden met behulp van anderemarketing resource tools tegen relatief lagere kosten

Insider Intelligence prijzen:

Aangepaste prijzen

Insider Intelligence beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

SEO- en marktanalysetools zijn ongetwijfeld van onschatbare waarde voor merken. Maar heb je platforms zoals ClickUp overwogen? ClickUp blinkt uit in projectmanagement en AI-ondersteuning, waardoor de activiteiten en productiviteit van bedrijven zoals het uwe aanzienlijk worden verbeterd.

ClickUp brengt uw teams samen om elk project te plannen, bij te houden en samen te werken - alles op één plek.

ClickUp AI integratie in Google Documenten

Tijdens het gebruik van Google Documenten, ClickUp AI helpt uw kopij te verfijnen op basis van uw behoeften, of het nu gaat om het vereenvoudigen of toevoegen van complexiteit, het invoegen van tekst of het verminderen van content.

Naast het verfijnen van bestaande kopij, helpt ClickUp ook bij het opstellen van e-mail concepten en het schetsen van blogs, waardoor u effectief tijd bespaart.

ClickUp AI vertaalt ook talen, controleert spelling en grammatica en genereert lucratieve ideeën om blokkeringen van schrijvers te overwinnen.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp Projectmanagement

ClickUp stelt live dashboards en verbonden workflows in voor een snellere en efficiëntere samenwerking. Het helpt u bij het stroomlijnen van het plannen en beheren van content, waardoor u tijd vrijmaakt en contentgerelateerde Taken optimaliseert.

Organiseer je werk, beheer projecten en automatiseer terugkerende taken met ClickUp-taak

ClickUp beste functies

Ondersteunt AI: Genereer content van hoge kwaliteit met behulp van AI

Genereer content van hoge kwaliteit met behulp van AI Ingebouwde proofreader: Schakel spellingscontroles, grammatica en vertaling in binnen het ClickUp platform

Schakel spellingscontroles, grammatica en vertaling in binnen het ClickUp platform Contentmanager: Maak projectmanagement en abonnementen eenvoudiger metClickUp content management *Ideatie ondersteuning: Ondersteun creatieve content ideeën en bouw strategieën uit

Maak projectmanagement en abonnementen eenvoudiger metClickUp content management *Ideatie ondersteuning: Ondersteun creatieve content ideeën en bouw strategieën uit Maak het beter: Poets de geschreven tekst om deze boeiender en eenvoudiger te maken metClickUp marketing

Strategie ontwikkelen en uitvoeren marketingcampagnes met ClickUp

ClickUp limieten

Leerperiode: Sommige gebruikers vinden het moeilijk om de geavanceerde functies te leren gebruiken

ClickUp prijzen

Er zijn vier verschillende prijsabonnementen op basis van de grootte van de teams en de functies:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Verander je werkstroom voorbij Google Trends met ClickUp

Tijdens het verkennen van de verschillende alternatieven voor Google Trends, komt ClickUp naar voren als een krachtpatser voor marketeers.

De veelzijdige AI-mogelijkheden herdefiniëren productiviteit, bieden verfijnde kopijvoorstellen, helpen bij het aanmaken van content en stroomlijnen gezamenlijke workflows. ClickUp houdt niet alleen gelijke tred; het stuwt u op weg naar gestroomlijnde activiteiten, effectief contentbeheer en versnelde samenwerking - om uiteindelijk opnieuw vorm te geven aan de manier waarop u navigeert en de digitale wereld verovert in 2023 en daarna.