10 Beste kilometerregistratie-apps in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Professionals die veel onderweg zijn, kunnen in de loop van een jaar honderden of zelfs duizenden werkgerelateerde kilometers maken. Voor gewone werknemers zijn dit onkosten die je kunt terugverdienen via de crediteurenadministratie van je bedrijf. Voor aannemers en eigenaren van bedrijven zijn deze kilometers aftrekbare bedrijfskosten.

Maar je kunt dat geld of die belastingbesparing alleen terugkrijgen als je een handige, betrouwbare manier hebt om je kilometers gedurende het jaar bij te houden. De huidige apps voor het bijhouden van kilometers maken het gemakkelijker om automatisch je afstand en bestemmingen bij te houden en te bepalen welke reizen in aanmerking komen als zakelijke kosten.

Vind de juiste app met de juiste functies, zodat het bijhouden van kilometers een makkie wordt in plaats van een vervelend karwei. Zoek de functies die je moet hebben in apps voor het bijhouden van kilometers in 2024 en vergelijk vervolgens de populaire apps voor het bijhouden van kilometers in deze lijst om jouw favoriet te vinden.

Wat moet je zoeken in apps voor het bijhouden van kilometers?

De beste apps voor het bijhouden van kilometers zijn gemaakt voor zakelijke gebruikers - beter nog, de juiste apps voor het bijhouden van kilometers zijn gemaakt met professionals in uw branche in gedachten. Rideshare-chauffeurs, makelaars en startende oprichters rijden voor verschillende zakelijke doeleinden, en je hebt een tool nodig die aansluit bij jouw behoeften.

Zorg er bij het vergelijken van verschillende opties voor dat deze functies beschikbaar zijn in de gratis of premium versie:

Automatisering: Niets is zo frustrerend als aankomen op een verre bestemming en je realiseren dat je je kilometertracker niet hebt gestart. Voorkom dit door apps te kiezen die automatisch al je kilometers bijhouden. Slimme apps kunnen raden welke reizen zakelijk zijn, zodat je niet naar binnen hoeft te gaan en een hoop handmatig werk hoeft te doen werklastbeheer eenvoudiger

De beste apps zijn degene die je niet steeds hoeft te controleren als je in de auto stapt. Vergelijk daarom je favoriete apps op basis van hun uptime, crashes, fouten en gebruiksgemak

Door te kijken naar kwaliteit en gemak, is het veel waarschijnlijker dat je nauwkeurige gegevens hebt en een gemakkelijke manier om je geld terug te krijgen voor zakelijke kilometers.

De 10 beste kilometertrackers voor gebruik in 2024

Vergelijk deze beste apps voor het bijhouden van kilometers die beschikbaar zijn in 2023. Elke app biedt gebruiksvriendelijke technologie voor bijhouden met unieke functies en mogelijkheden.

1.

ClickUp

Volg tijd, kilometerstanden en meer per project of per individuele werknemer in ClickUp om meer inzicht te krijgen voor uw team

ClickUp is geen real-time kilometer tracker, maar alles wat u nodig hebt om persoonlijke en zakelijke reizen te beheren. Solo professionals, eigenaren van kleine bedrijven en teams van bedrijven gebruiken het om hun kilometerstanden te importeren en een gecentraliseerde hub voor informatie te creëren.

Van daaruit kunnen reizende professionals de gegevens overbrengen naar sjabloon onkostendeclaraties of toevoegen aan hun lijst van belastingvrije zakelijke uitgaven. Managers kunnen teamreizen analyseren om inefficiënties aan het licht te brengen of ervoor te zorgen dat het budget op schema ligt om de kilometers te dekken. Accountants en financiële teams hebben ook toegang tot de gegevens om betalingen en belastingaangiften af te handelen.

Of u nu een kalender wilt met al uw reisgegevens of een tabel om te zien hoeveel kilometers uw team wekelijks aflegt, ClickUp biedt veelzijdige weergaven en

tools voor projectmanagement

om uw inspanningen te ondersteunen. U kunt ook gespecialiseerde sjablonen gebruiken zoals de

ClickUp Services Urenregistratie sjabloon

om kilometers bij te houden binnen de context van werkuren.

ClickUp beste functies

Kilometers van verschillende werknemers en teams samenvoegen en bijhouden in de Tabel weergave voor snel inzicht en controle

Gebruik sjablonen en formulieren binnen ClickUp om gegevens van apps voor het bijhouden van kilometers toe te voegen aan rapporten, formulieren voor onkosten en andere documenten

Voeg kilometerinformatie toe aan specifieke projecten of taken voor eenvoudige budgettering en prognose

Gratis databasesoftware functie voor grondig bijhouden en genereren van rapporten met databasesjablonen

Taken toevoegen voor individuele chauffeurs, accountants of uzelf (in al uw vele petten) zodat u de kilometergegevens kunt analyseren en aan het werk kunt zetten

Combineer het bijhouden van kilometers met meer tijdsregistratie van projecten om te zien waar uw bedrijfsmiddelen worden gebruikt

Communiceer met de aantekeningen en DM functies van ClickUp zodat iedereen zijn gegevens op tijd binnen heeft

ClickUp limieten

ClickUp biedt geen realtime bijhouden van kilometers; u zult een app voor het bijhouden van kilometers moeten kiezen en deze met ClickUp integreren om de gegevens aan uw projectmanagementprocessen toe te voegen

De mobiele app biedt minder functies dan de desktop-app. Handel dagelijkse Taken af op uw telefoon en schakel dan over naar uw computer voor zware analyses

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de Workspace en per interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Solo

Via

Stride

Stride is een gratis app voor het bijhouden van kilometers. Gebruikers kunnen automatisch kilometers bijhouden voor al hun reizen. Het helpt zakelijke gebruikers ook bij het vinden van fiscale aftrekposten en besparingsmogelijkheden met een handig dashboard voor het monitoren van besparingen, kosten en opties.

Gebruikers gebruiken de app ook voor hun persoonlijke leven, want de app biedt budgetteringstools en het bijhouden van persoonlijke uitgaven. Het ontwerp van de app is eenvoudig en intuïtief, dus het gebruik is nooit een karwei.

Stride beste functies

Kilometer- en tijdsregistratie direct op het startscherm van de app

Budget functies voor geldbeheer in één oogopslag

Eenvoudig onderscheid tussen persoonlijke reizen en zakenreizen

Suggesties voor het vinden en gebruiken van belastingaftrek

Stride limieten

Inconsistente notificaties

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de nauwkeurigheid van kilometers en routes

Stride prijzen

Gratis

Stride beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

bonus:_ *software voor reisbeheer* _!**_

4. MileIQ

Via

MileIQ

Maak in een handomdraai onderscheid tussen privé- en zakenreizen wanneer u MileIQ gebruikt om uw mijlen bij te houden. De app houdt automatisch al uw reizen bij en u kunt naar links of rechts vegen om aan te geven wat voor soort reis elke reis was.

De app is gemaakt voor druk werkende professionals in vrijwel elke branche. Je kunt kilometers (en besparingen) bijhouden in de loop van de tijd, werkuren inschakelen zodat je minder reizen hoeft te sorteren, en herinneringen krijgen als je nog openstaande to-dos hebt in de app.

MileIQ beste functies

Het dashboard van MileIQ maakt het gemakkelijk om ritten te vegen en te classificeren

Trackers tonen u besparingen en aftrekposten na verloop van tijd

Download eenvoudig maandelijkse kilometerrapporten als CSV- of PDF-bestanden

MileIQ limieten

De interface van de app kan traag zijn bij handmatige bewerkingen of aanpassingen

De gratis versie limiet op het aantal ritten dat per maand wordt bijgehouden

MileIQ prijzen

Free

Unlimited: $5.99/maand per gebruiker

$5.99/maand per gebruiker Teams: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Teams Pro: $10/maand per gebruiker

MileIQ beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (66+ beoordelingen)

4.2/5 (66+ beoordelingen) Capterra: 5.0/5 (1+ beoordelingen)

5. Kilometerteller door Everlance

Via

Everlance

Everlance zet rapportage functies op de voorgrond met zijn kilometers tracker app. Bij het bijhouden van kilometers worden dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aftrekposten en uitgaven berekend. Gebruikers kunnen gegevens filteren op verschillende periodes en eenvoudig exporteren naar hun favoriete financiële en projectmanagement apps.

De app biedt functies die voldoen aan de IRS-richtlijnen en creëert veel documentatie. De app voldoet aan de behoeften van vrijwel elk bedrijfsbeleid op het gebied van onkostendeclaraties, bijhouden en verificatie.

Everlance beste functies

Automatisch bijhouden met bewerkings functies om terug te gaan en reizen te herclassificeren of op te splitsen in kleinere reizen

Goede rapportage- en documentatieopties

Wekelijks, maandelijks en dagelijks logboek opties voor eenvoudige inzichten en monitoring

Schone, eenvoudig te navigeren interface

Everlance beperkingen

Gratis functies categoriseren soms trips verkeerd en overschrijven gegevens

Neemt mogelijk geen trips op als de batterij van de telefoon bijna leeg is

Everlance prijzen

Free (voor particulieren en bedrijven)

Premium (particulier): $5/maand

$5/maand Premium Plus (particulier): $10/maand

$10/maand Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker CPM-programma (bedrijven): $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker FAVR-programma (bedrijven): $33/maand per gebruiker

Everlance beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (64+ beoordelingen)

6. SherpaShare - Rideshare Chauffeur

Via

SherpaShare

SherpaShare is speciaal gebouwd voor rideshare-chauffeurs. Integreer je apps met SherpaShare om je routes te plannen, aanbevelingen te krijgen om je route te optimaliseren en je zakelijke kilometers bij te houden.

De premium app biedt extra functies voor gebruikers om hun dagelijkse inkomsten te maximaliseren met inzichten zoals heatmaps en hotspots. De app biedt ook besparingen en coupons voor gebruikers van SherpaShare.

SherpaShare beste functies

Real-time analysefuncties helpen chauffeurs hun routes te abonneren voor een beter loon

Functie voor chatten gebouwd voor de gemeenschap van rideshare-chauffeurs

SherpaShare beperkingen

Tabblad besparingen en aanbiedingen kan afleidend zijn

Sommige gebruikers vinden de app verwarrend in het gebruik

Vereist alle toestemmingen om goed te functioneren

SherpaShare prijzen

Maandelijks: $5.99/maand

$5.99/maand Super Premium: $10/maand

SherpaShare beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7.

Via

Rastergewijs

Gridwise is gemaakt voor twee doelgroepen: gig workers die op zoek zijn naar een gecentraliseerde manier om optredens bij te houden en bedrijven die zich willen richten op gig workers. Gig workers kunnen hun apps synchroniseren, gepersonaliseerde aanbevelingen krijgen en zich strategisch abonneren op piekuren. Bedrijven kunnen advertenties plaatsen, chauffeurs benaderen en de resultaten van hun campagnes analyseren.

Gridwise beste functies

Interface maakt het gemakkelijk om belastinginformatie op te stellen en aftrekposten bij te houden

Gebruikers kunnen hun gig en ridesharing apps synchroniseren om hun dag te abonneren

Tools voor gegevensanalyse creëren gepersonaliseerde statistieken en aanbevelingen

Gridwise beperkingen

Gigmobiliteitsgegevens worden gedeeld met adverteerders

De gratis versie heeft beperkte herinneringen voor gebeurtenissen en inzichten in luchthavens

Gridwise prijzen

Free

Plus: $9,99/maand

Gridwise beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. QuickBooks Zelfstandigen

Via

QuickBooks Zelfstandigen

QuickBooks biedt een compleet pakket tools voor zelfstandige professionals en kleine bedrijven, waaronder een app voor het bijhouden van kilometers. Gebruikers kunnen rapporten genereren, schattingen van besparingen bekijken en hun gegevens gemakkelijk overzetten naar TurboTax. Gegevens overdragen en delen is gemakkelijk omdat er zoveel programma's onder deze paraplu vallen.

Deze app blinkt uit als het gaat om belastingen en financiële abonnementen. Als je prioriteit wilt geven aan belastingaftrek en een overzichtelijke boekhouding, biedt QuickBooks verschillende weergaven, rapporten en functies die passen bij de werkstroom van je voorkeur.

QuickBooks Self-Employed beste functies

Robuust ingebouwdrapportage tools voor diepgaand inzicht

Functies voor geschatte belastingen en belastingaangifte, ontworpen voor zelfstandige gebruikers

Kilometrage bijhouden, onkosten bijhouden en ontvangstbewijzen organiseren op één plek

QuickBooks Zelfstandigen limieten

Veel gebruikers vinden dat de klantenservice tekortschiet

De mobiele app is veel minder vriendelijk dan de desktop-app

QuickBooks Self-Employed prijzen

Zelfstandigen: $20/maand

$20/maand Zelfstandigen Belastingbundel: $30/maand

$30/maand Zelfstandigen Live belastingbundel: $40/maand

QuickBooks Self-Employed beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3.100+ beoordelingen voor QuickBooks)

4.0/5 (3.100+ beoordelingen voor QuickBooks) Capterra: 3.9/5 (95+ beoordelingen)

10. TripLog

Via

Triplog

Triplog biedt functies voor zowel zelfstandige professionals als ondernemingen. Het integreert met populaire software voor ondernemingen, waaronder QuickBooks, SAP Concur en Sage, zodat het past in elke technologiestack. Gebruikers en managers kunnen reizen in de tijd bijhouden en gebieden identificeren voor verbeterde efficiëntie door middel van uitgebreide

software voor werknemerscontrole

.

TripLog biedt verschillende opties voor de belangrijkste bedrijfstakken om iedereen van dienst te kunnen zijn, van onafhankelijke rideshare-chauffeurs tot grote bouwteams. Particulieren kunnen hun routes abonneren en ritten classificeren voor fiscale rapportage. Business kunnen automatisch verplaatsingen bijhouden en overzicht houden voor hun teams op het veld.

TripLog beste functies

Integraties met grote platforms en een API voor aangepaste functies

Real-time bijhouden van ritten, brandstof en gerelateerde kosten

Optionele hardware voor GPS kilometertracking of Bluetooth-gebaseerd bijhouden om automatisch kilometertracking te optimaliseren

Heeft software voor tijdregistratie en software-opties voor het bijhouden van uitgaven

TripLog limieten

Functie voor geautomatiseerde betaling kan fouten vertonen tijdens installatie

Helpdesk reageert naar verluidt traag

TripLog prijzen

Lite: Gratis

Gratis Premium: $5,99/maand

$5,99/maand Teams: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: $15/maand per gebruiker

TripLog beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (56+ beoordelingen)

4.7/5 (56+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (75+ beoordelingen)

Bijhouden van uw mijlen waar u al uw financiën en taken beheert in ClickUp

Het bijhouden van uw mijlen kan uw bedrijf honderden of duizenden dollars aan belastingen of gemiste uitgaven besparen. Maar als u vertrouwt op handmatige hulpmiddelen, lijkt het misschien niet de moeite waard. De juiste app voor het bijhouden van kilometers maakt het verschil.

De juiste gratis software voor projectmanagement en app voor het bijhouden van samenwerkingsverbanden is net zo belangrijk. ClickUp kan gegevens uit uw app voor kilometerregistratie lezen om rapporten te genereren, trends in de tijd te volgen en rapportage of documentatie van kilometerkosten eenvoudiger te maken.

Meld u vandaag nog aan voor uw

Free Forever ClickUp account

en begin met bijhouden!