De 10 beste werkordersoftware voor onderhoudsaanvragen in 2025

Een business draait op de uitwisseling van waarde. Als je waarde creëert door middel van een product of dienst, betalen je klanten daarvoor. De dagelijkse weergave hiervan zijn bestellingen van werk.

Of ze nu van de client komen of intern zijn, preventief of correctief, het efficiënt verwerken van aanvragen voor werkorders zorgt voor soepele cycli.

Software voor werkorders helpt u werkorders eenvoudig te verwerken zonder het handmatige werk dat vaak leidt tot fouten, redundantie en niet-naleving. U kunt op elk moment met een audit worden geconfronteerd - u moet ervoor zorgen dat u een duidelijk logboek van alle informatie hebt, de juiste processen volgt en de juiste vangrails hanteert.

De juiste software voor werkorders helpt je bij het verwerken en bijhouden van inkomende en uitgaande bestellingen, waardoor de coördinatie tussen teams en het beheer van bedrijfsmiddelen verbetert.

We hebben de top 10 software voor werkorders van 2024 op een rijtje gezet. Deze lijst bevat verschillende opties, van geavanceerde functies tot gebruiksvriendelijke ontwerpen, en helpt je de perfecte match te vinden voor de behoeften van jouw organisatie.

**Wat moet je zoeken in software voor werkorders?

Bij de selectie van software voor werkorders moet je rekening houden met functies die het onderhoudsbeheer stroomlijnen en de operationele efficiëntie verbeteren. Hier zijn belangrijke aspecten waar u op moet letten:

Gebruikersvriendelijke interface: De software moet eenvoudige dashboards en een intuïtieve processtroom hebben, zodat u gemakkelijk kunt navigeren

De software moet eenvoudige dashboards en een intuïtieve processtroom hebben, zodat u gemakkelijk kunt navigeren Uitgebreid onderhoudsbeheer: Zoek naar mogelijkheden zoals geautomatiseerde onderhoudsplanning en realtime statusupdates die gedetailleerd bijhouden van onderhoudsverzoeken, planning en uitvoering ondersteunen

Zoek naar mogelijkheden zoals geautomatiseerde onderhoudsplanning en realtime statusupdates die gedetailleerd bijhouden van onderhoudsverzoeken, planning en uitvoering ondersteunen Realtime communicatiemiddelen: Communicatiekanalen zoals in-app berichten en notificaties binnen de software verbeteren de coördinatie tussen de leden van het team

Communicatiekanalen zoals in-app berichten en notificaties binnen de software verbeteren de coördinatie tussen de leden van het team Mobiele toegankelijkheid: Mobiele functies zoals push notificaties en een mobiel-responsief ontwerp maken toegang op afstand en updates mogelijk

Mobiele functies zoals push notificaties en een mobiel-responsief ontwerp maken toegang op afstand en updates mogelijk Rapportage en analyse: Inzicht in onderhoudsactiviteiten, zoals het bijhouden van stilstandtijden en kostenanalyses, en hun impact zijn cruciaal voor continue verbetering

Inzicht in onderhoudsactiviteiten, zoals het bijhouden van stilstandtijden en kostenanalyses, en hun impact zijn cruciaal voor continue verbetering Aanpasbare workflows: Mogelijkheid om de software aan te passen aan uw specifieke operationele processen, zoals het aanpassen van regels voor het prioriteren van taken of het aanpassen van formulieren voor verzoeken

Mogelijkheid om de software aan te passen aan uw specifieke operationele processen, zoals het aanpassen van regels voor het prioriteren van taken of het aanpassen van formulieren voor verzoeken Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de software een grotere werklast en extra functies aankan, zoals het beheer van meerdere locaties en geavanceerde aanpassingen van de rollen van gebruikers

Zorg ervoor dat de software een grotere werklast en extra functies aankan, zoals het beheer van meerdere locaties en geavanceerde aanpassingen van de rollen van gebruikers Kosteneffectiviteit: Overweeg de prijsstructuur om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met uw budget en waarde voor uw geld biedt

De 10 beste werkordersoftware voor gebruik in 2024

We hebben een lijst samengesteld met de top 10 van softwareoplossingen voor werkopdrachten. Het ontwerp van deze tools helpt processen te stroomlijnen en verbetert de teamcoördinatie, waardoor een effectief onderhoudsbeheer wordt gegarandeerd.

1. ClickUp

ClickUp is een populaire alles-in-één oplossing software voor projectmanagement . Het heeft alles wat een organisatie nodig heeft om projecten te beheren en onderhoudsteams te helpen samenwerken.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften ClickUp's formulier weergave functie is ideaal voor het afhandelen van aanvragen voor werkorders. Met de 360-graden weergave die het biedt, kunt u bestellingen beheren en moeiteloos gedetailleerde informatie verzamelen. Het legt reacties vast en routeert werk onmiddellijk naar het juiste team op het juiste moment.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Form-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Weergave van formulieren Vereenvoudigd menu Uitgebreid /%img/

Maak diepgaande formulieren binnen ClickUp 3.0 met drag-and-drop mogelijkheden om velden in te voegen en voorwaardelijke logica toe te voegen om betere feedback te verzamelen

Met de functie Formulierweergave kunt u aangepaste formulieren maken om specifieke, relevante gegevens of informatie vast te leggen die nodig zijn voor onderhoudsaanvragen.

Onderhoudsmanagers kunnen formulieren aanpassen met aangepaste velden om gegevenstypen te categoriseren en organiseren. Ze nemen servicefeedback op voor verbeteringen aan bestellingen, onderhoudsaanvragen en serviceverzoeken.

De weergave van formulieren onderscheidt zich door de functie om automatisch traceerbare Taken te maken van reacties op formulieren. Dit vertaalt alle informatie van een aanvraag voor een werkorder in uitvoerbare taken.

De automatisering functie bespaart proactief tijd en organiseert alle communicatie en gegevens binnen één platform.

Uw Taak-automatiseringen met ClickUp aanpassen

Voor ervaren gebruikers biedt de weergave van ClickUp Formulieren de flexibiliteit om relevante gegevens vast te leggen met behulp van voorwaardelijke logica. De formulieren worden dynamisch bijgewerkt op basis van reacties, waardoor ze beter in staat zijn relevante informatie vast te leggen.

Als u vastloopt met de functie Formulierweergave of iets ingewikkeld vindt, ClickUp's sjabloon voor een aanvraagformulier voor werk is handig. Met behulp van het sjabloon voor werkaanvragen kunt u e-mailverzoeken overbodig maken, resources goed beheren en eenvoudig de voortgang van verschillende projecten bijhouden.

Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren Product Feedback Voorbeeld

Deze sjablonen voor formulieren voor bestellingen helpen u om een formulier te gebruiken voor de intake van potentieel werk, het verzamelen van vereisten voordat u taken goedkeurt en het bijhouden van werk van begin tot eind.

ClickUp functies

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI : Gebruik generatieve AI om taken te creëren, e-mails te schrijven, aantekeningen samen te vatten en herinneringen in te stellen om projectmanagement voor clients Agile projectmanagement : Gebruik functies voor agile projectmanagement die geschikt zijn voor verschillende projecten

Gebruik generatieve AI om taken te creëren, e-mails te schrijven, aantekeningen samen te vatten en herinneringen in te stellen om projectmanagement voor clients Documenten : Profiteer van de AI-gestuurde stijl van Google Documenten voor gezamenlijk document aanmaken en beheren

Profiteer van de AI-gestuurde stijl van Google Documenten voor gezamenlijk document aanmaken en beheren Veelzijdige weergaven : Toegang tot meer dan 15 manieren om de voortgang van projecten weer te geven, waaronder Lijstweergave, Kaderweergave, Kalenderweergave, Boardweergave, Ganttweergave, Mindmapweergave, Werklastweergave en Activiteitsweergave

Toegang tot meer dan 15 manieren om de voortgang van projecten weer te geven, waaronder Lijstweergave, Kaderweergave, Kalenderweergave, Boardweergave, Ganttweergave, Mindmapweergave, Werklastweergave en Activiteitsweergave Opties zonder code: Maak gebruik van uitgebreide aanpassingsopties met aangepaste velden en dashboards om aan te passen aan verschillende workflows en bedrijfsmodellen

Maak gebruik van uitgebreide aanpassingsopties met aangepaste velden en dashboards om aan te passen aan verschillende workflows en bedrijfsmodellen Real-time rapportages : Gebruik geavanceerde rapportagemogelijkheden met aangepaste dashboards voor een uitgebreid overzicht van projecten en Taken

Gebruik geavanceerde rapportagemogelijkheden met aangepaste dashboards voor een uitgebreid overzicht van projecten en Taken Samenwerking : Werk samen en communiceer met teams met functies zoals weergave in chatten, bewerking van documenten en e-mailintegratie

Werk samen en communiceer met teams met functies zoals weergave in chatten, bewerking van documenten en e-mailintegratie Tijdsregistratie : Maak gebruik van flexibele functies voor tijdsregistratie, inclusief opties voor het markeren van factureerbare uren en het aanpassen van bijgehouden tijd

Maak gebruik van flexibele functies voor tijdsregistratie, inclusief opties voor het markeren van factureerbare uren en het aanpassen van bijgehouden tijd Mobiele app : Beheer taken en projecten onderweg met een volledig responsieve mobiele app

ClickUp limieten

Het gratis abonnement biedt beperkte opslagruimte

De duurdere premium abonnementen zijn duur voor kleine bedrijven

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. OnderhoudenX

via OnderhoudenX MaintainX is webgebaseerde software voor werkorders, onderhoud en CMMS die het voltooien van werkstromen en de teamcommunicatie bij onderhoudstaken verbetert.

Het is gemakkelijk toegankelijk vanaf desktop en mobiele apparaten, waardoor het een praktische optie is voor productie, facilitair management en horeca.

MaintainX beste functies

Ervaar een schone gebruikersinterface voor eenvoudige navigatie

Beheer alles onderweg met een mobiele app

Creëer en beheer bestellingen met bijgevoegde foto's

Dynamische SOP's die zich aanpassen aan de input van de gebruiker

Gebruik ingebouwde chatten voor verbeterde team communicatie

MaintainX limieten

Geavanceerde functies zoals IoT sensor integraties zijn alleen beschikbaar in Enterprise-abonnementen

Problemen met compatibiliteit met specifieke systemen of apparaten

MaintainX prijzen

Basis : Free

: Free Essentieel: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Premium: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

MaintainX beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

3. BlueFolder

via Bluefolder BlueFolder is een uitgebreide beheersoftware voor velddiensten die bekend staat om zijn eenvoudige installatie en aanpassingen.

Het optimaliseert onderhoudswerkzaamheden door gebruiksvriendelijke functies, van het bijhouden van bestellingen tot klantenbetrokkenheid.

BlueFolder beste functies

Werkorders van begin tot eind bijhouden, inclusief opdrachten en logboeken

Teams synchroniseren werkschema's en verzending met Outlook en Google Agenda

Activa beheren, servicegeschiedenis bijhouden en foto's bijvoegen

Meerdere opdrachten per bestelling ondersteunen

Terugkerende taken instellen voor terugkerende taken

Creëer clients goedkeuring werkstromen op smartphones en tablets

BlueFolder beperkingen

Potentiële leercurve voor nieuwe gebruikers

Compatibiliteit met bestaande systemen of specifieke businessvereisten variëren

BlueFolder prijzen

Pro: Begint bij $100/maand

Begint bij $100/maand Pro Plus: Begint bij $ 210/maand

Begint bij $ 210/maand Enterprise: Begint bij $ 440/maand

BlueFolder beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (25+ beoordelingen)

4.3/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4. UpKeep

via Upkeep Dashboard UpKeep's software voor werkorders biedt een voltooide oplossing voor het beheren van werkorders voor onderhoud. Het helpt bij het organiseren van onderhoudsschema's en vereenvoudigt optimalisatie van de werkstroom productiviteit verhogen.

De software stelt gebruikers in staat om bestellingen direct vanaf smartphones te beheren en de afhandeling van Taken ter plaatse te vergemakkelijken.

UpKeep beste functies

Stroomlijnen van aanmaken, beoordelen, prioriteren en meten van werkorders voor onderhoud

Bestellingen toewijzen en filteren op criteria zoals technicus, locatie en prioriteit

Verkort oplostijden en automatiseer gegevensverzameling en rapportage

Mobiele functies om bestellingen onderweg te beheren

UpKeep limieten

Potentiële leercurve voor nieuwe gebruikers

Compatibiliteit met bestaande systemen of specifieke business behoeften vereist extra aanpassingen of integratie inspanningen

UpKeep prijzen

Lite: $20/maand voor basisbeheer van bestellingen

$20/maand voor basisbeheer van bestellingen Starter: $45/maand met voorraadbeheer

$45/maand met voorraadbeheer Professioneel: $75/maand met geavanceerde analyses

$75/maand met geavanceerde analyses Business +: Aangepaste prijzen

UpBeoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1300+ beoordelingen)

5. Fracttal

via Fracttal Fracttal One, de software van Fracttal voor het beheer van werkorders, is een oplossing voor het plannen, documenteren, bijhouden en voltooien van onderhoudstaken en bestellingen.

Het is een mobiele oplossing die beschikbaar is op de belangrijkste besturingssystemen zoals Android en iOS. Opvallend is het responsieve ontwerp voor gemakkelijk beheer van werkorders en een maximaal resultaat gebruik van middelen .

Fracttal beste functies

Onderhoudsabonnementen maken op basis van specifieke locaties, Taken en middelen toewijzen

Digitaliseer beheerprocessen voor het beter bijhouden van taken en bestellingen

Veilige integraties met andere software ondersteunen

Mobiele toegankelijkheid mogelijk maken voor bediening en besluitvorming vanaf elk apparaat

Fracttal beperkingen

Sommige gebruikers vinden de methode voor het berekenen van de geschatte gemiddelde waarde van een meter ontoereikend

Er is geen pauzefunctie voor Taken en er worden geen redenen gegeven voor pauzes wanneer deze optreden

Fracttal prijzen

Gemeenschap: Gratis

Gratis Starters: $229/maand jaarlijks gefactureerd of $2.748/jaar

$229/maand jaarlijks gefactureerd of $2.748/jaar Pro abonnement: $539/maand jaarlijks gefactureerd of $6.468/jaar

$539/maand jaarlijks gefactureerd of $6.468/jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

Fracttal beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

4.6/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (850+ beoordelingen)

6. Connecteam

via Connecteam Connecteam is software voor het beheer van werknemers en bestellingen die het personeelsbeheer stroomlijnt. Het vereenvoudigt planning, communicatie en de groei van werknemers.

Connecteam staat bekend om zijn werknemersgerichte tools om de productiviteit en betrokkenheid van teams te verbeteren. De uitgebreide functies van het platform zorgen voor een soepele dagelijkse werking en helpen bij de ontwikkeling van uw personeel.

Connecteam beste functies

Maak roosters, houd werkuren bij en integreer eenvoudig met salarissystemen

Aangepaste formulieren en checklists maken voor real-time taakbeheer en rapportage op het veld

Meerdere tools voor het verbinden van werknemers, waaronder chatten over het werk, enquêtes en een gebeurtenismanager

Onboarding, training en erkenning van werknemers vergemakkelijken om gemotiveerde werknemers te behouden

Connecteam limieten

Voor sommige geavanceerde functies zijn hogere abonnementen nodig

Compatibiliteit met bestaande systemen of specifieke businessvereisten moeten worden geëvalueerd

Connecteam prijzen

Klein Business-abonnement: Gratis

Gratis Basis: $29/maand

$29/maand Geavanceerd: $49/maand

$49/maand Expert: $99/maand

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

7. FMX

via FMX FMX's software voor werkorders voor onderhoud voorziet technici van de nodige hulpmiddelen voor efficiënte werkzaamheden op het veld.

De software verbetert het beheer van Taken, contractbeheer en coördinatie, wat zorgt voor tijdige voltooiing en effectieve teamcommunicatie. Het vermogen om te integreren met verschillende softwaresystemen en aangepaste integratieservices te bieden, maakt het een waardige software voor bestellingen van werk.

FMX beste functies

Formulieren maken en bewerken om essentiële details vast te leggen

Toegang tot het Voltooid FMX product op mobiele apparaten

Stroomlijn werk bestelling processen met automatische routing

Inventaris effectief beheren en bijhouden

Bevestig barcodes aan apparatuur voor eenvoudige toegang tot informatie met QR code tagging

Real-time rapporten genereren voor inzicht in prestatiecijfers met behulp van dashboards voor rapportage

FMX beperkingen

Soms vertragingen in drop-down velden

Inspecties maken niet automatisch bestellingen aan voor mislukte inspecties

FMX prijzen

Aangepaste prijzen

FMX beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (4+ beoordelingen)

4.8/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

8. ManagerPlus

via ManagerPlus ManagerPlus software voor werkorders vereenvoudigt de processen van geautomatiseerde onderhoudsbeheersystemen via een gecentraliseerd platform voor het genereren, toewijzen, bijhouden en opslaan van werkorders.

Het staat bekend om zijn cloud-gebaseerde toegang, waardoor onderhoudsmanagers, operators en technici essentiële gegevens kunnen ophalen van aangesloten apparaten met behulp van mobiele apps.

De software heeft ook functies voor voorraadbeheer, het bijhouden van onderdelen die nodig zijn voor bestellingen en het optimaliseren van onderhoudsprogramma's.

ManagerPlus beste functies

Plan kritische en preventieve onderhoudswerkzaamheden om storingen te voorkomen en houd de kosten van bestellingen bij

Beveiligen en delen van onderhoudskennis met aangepast sjablonen voor werkopdrachten Vereenvoudig het beheer van werkorders van leveranciers door processen te automatiseren en centraliseren

Optimaliseer middelen voor een beter rendement op investering met cloud-gebaseerde real-time gegevenstoegang

ManagerPlus beperkingen

Sommige gebruikers vinden de software moeilijk te navigeren

Gebrek aan flexibiliteit bij het maken van aangepaste rapporten voor specifieke informatie

Geen rapportage over stilstandtijden

ManagerPlus prijzen

Lightning Plus: $85/maand per gebruiker

$85/maand per gebruiker Lightning Experience: $125/maand per gebruiker

ManagerPlus beoordelingen en recensies

G2: 3.4/5 (9+ beoordelingen)

3.4/5 (9+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

9. Wrike

via Wrike Wrike is een Software-as-a-Service (SaaS) tool voor projectmanagement die gebruikers ondersteunt bij het beheren en bijhouden van projecten, deadlines, werkschema's en verschillende werkstroomprocessen.

Het onderscheidt zich door zijn verticale aanpak - een tool die is gebouwd voor gespecialiseerde functies en een diepgaandere ervaring biedt dan zijn concurrenten.

Wrike beste functies

Meer dan 400 integraties met verschillende applicaties

Bekijk meerdere weergaveopties zoals Gantt grafieken en Kanban-borden

Gebruik geavanceerde rapportagemogelijkheden voor Enterprise- en Pinnacle-abonnementen

Gebruik flexibele tijdlijnen voor het bijhouden van de voortgang van projecten

Verken de mogelijkheden voor het bijhouden van problemen

Wrike beperkingen

Geavanceerde functies voor veiligheid zijn alleen beschikbaar in het Enterprise-abonnement

Duurder in vergelijking met Wrike's concurrenten Wrike prijzen

Free: Unlimited gebruikers en projecten, 2GB opslagruimte

Unlimited gebruikers en projecten, 2GB opslagruimte Teams: $9.80/maand per gebruiker voor kleine teams

$9.80/maand per gebruiker voor kleine teams Business: $24,80/maand per gebruiker voor geavanceerde tools

$24,80/maand per gebruiker voor geavanceerde tools Enterprise: Aangepaste prijzen voor geavanceerde veiligheid en schaalbaarheid

Aangepaste prijzen voor geavanceerde veiligheid en schaalbaarheid Voltooid: Aangepaste prijzen voor toegang tot alle functies

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2500+ beoordelingen)

10. EZOfficeInventory

via EZOfficeInventory EZOfficeInventory is een cloud-gebaseerde software-oplossing voor het beheer van werkorders, bedrijfsmiddelen en onderhoud, geschikt voor bedrijven van elke grootte.

Het biedt functies zoals het bijhouden van items op verschillende locaties, barcodescanning via mobiele apparaten, geoptimaliseerd voorraadbeheer en uitgebreid gebruikers- en leveranciersbeheer. Het GPS bijhouden is ideaal voor het monitoren van locaties van bedrijfsmiddelen.

EZOfficeInventory beste functies

Al uw licenties bijhouden op één locatie

Toegang voor meerdere gebruikers in de cloud

Activatags ontwerpen en afdrukken, barcodes, QR codes en RFID tags ondersteunen

EZOfficeInventory limieten

Betaalmuren voor bepaalde sleutel functies

Buggy mobiele app

EZOfficeInventory prijzen

Essentieel: $35/maand

$35/maand Geavanceerd: $45/maand

$45/maand Premium: $55/maand

$55/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

EZOfficeInventory beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

4.4/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1400+ beoordelingen)

Uw pad naar slimmer beheer van bestellingen voor werk en onderhoud

U hebt de beste software voor werkorders van 2024 gezien en de juiste tool kan de manier waarop u onderhoudsverzoeken afhandelt transformeren. Het gaat er niet alleen om dat dingen sneller worden opgelost; het gaat om intelligent beheer, duidelijke communicatie en voorsprong.

Of je nu een klein team hebt of een grote operatie, een oplossing hier past als een handschoen. Als je echter iets wilt dat niet alleen past, maar ook iets extra's biedt, meld je dan aan voor ClickUp en ontdek het zelf! 🎉