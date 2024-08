Beste Retool Alternatieven voor Ontwikkelaars in 2024

Retool heeft de ontwikkeling van apps voor velen toegankelijk en gemakkelijk gemaakt. Het is een populair low-code platform dat complexe codeerprocessen omzet in gestroomlijnde workflows via een intuïtieve drag-and-drop interface.

Zelfs doorgewinterde ontwikkelaars gebruiken het om te experimenteren en hun expertise te laten zien.

Sommige app ontwikkelaars en interface ontwerpers hebben echter bedenkingen bij de recente overstap van Retool naar een op abonnementen gebaseerd model. Anderen geven de voorkeur aan platforms met meer toegankelijke en responsieve klantenservice.

Als je andere low-code platforms voor het ontwikkelen van apps wilt verkennen, eindigt je zoektocht hier. We hebben de top 8 alternatieven voor Retool voor app ontwikkeling samengesteld.

We kijken naar de functies en prijzen van elk platform om je te helpen er een te vinden die het beste bij jouw eisen past.

Wat moet je zoeken in Retool Alternatieven?

Voordat we dieper ingaan op onze top lijst van Retool alternatieven, volgt hier een lijst met functies die je kunnen helpen:

Intuïtieve gebruikerservaring: Zoek alternatieven met een gebruiksvriendelijke interface voor een soepele en toegankelijke app ontwikkeling. Het platform moet gebruikers van alle coderingsniveaus in staat stellen om met een eenvoudig te navigeren ervaring te werken

Zoek alternatieven met een gebruiksvriendelijke interface voor een soepele en toegankelijke app ontwikkeling. Het platform moet gebruikers van alle coderingsniveaus in staat stellen om met een eenvoudig te navigeren ervaring te werken Robuuste functionaliteit: Zoek naar tools die de vereisten voor het ontwikkelen van apps overtreffen. Drag-and-drop interfaces, veelzijdige integraties en het ondersteunen van verschillende databronnen zijn waardevolle functies

Zoek naar tools die de vereisten voor het ontwikkelen van apps overtreffen. Drag-and-drop interfaces, veelzijdige integraties en het ondersteunen van verschillende databronnen zijn waardevolle functies Flexibiliteit op maat: Het alternatief moet u in staat stellen om componenten, workflows en interfaces op maat te maken, zodat het ontwikkelingsproces kan worden afgestemd op de behoeften van uw project

Het alternatief moet u in staat stellen om componenten, workflows en interfaces op maat te maken, zodat het ontwikkelingsproces kan worden afgestemd op de behoeften van uw project Schaalbaarheid: Kies een platform dat geschikt is voor de groeiende complexiteit en schaal van uw applicaties zonder afbreuk te doen aan de prestaties

Kies een platform dat geschikt is voor de groeiende complexiteit en schaal van uw applicaties zonder afbreuk te doen aan de prestaties Samenwerkingsmogelijkheden: Kies voor Retool alternatieven dienaadloos teamwerk mogelijk makenwaardoor meerdere bijdragers gelijktijdig kunnen werken met behulp van functies voor versiebeheer

Kies voor Retool alternatieven dienaadloos teamwerk mogelijk makenwaardoor meerdere bijdragers gelijktijdig kunnen werken met behulp van functies voor versiebeheer Transparante prijzen: Begrijp de kostenimplicaties van elk alternatief. Gebruik gratis niveaus of proefperioden om platforms te zoeken die bij uw budget passen

Begrijp de kostenimplicaties van elk alternatief. Gebruik gratis niveaus of proefperioden om platforms te zoeken die bij uw budget passen Versterkte veiligheidsmaatregelen: Geef de voorkeur aan opties met geavanceerde functies voor veiligheid. De tool moet voldoen aan de industrienormen, vooral als het gaat om gevoelige gegevens

Geef de voorkeur aan opties met geavanceerde functies voor veiligheid. De tool moet voldoen aan de industrienormen, vooral als het gaat om gevoelige gegevens Naadloze integratiemogelijkheden: Kies een platform dat naadloos integreert met uw favoriete tools en diensten. Dit zorgt voor een samenhangende werkstroom en naadloze gegevensuitwisseling

Kies een platform dat naadloos integreert met uw favoriete tools en diensten. Dit zorgt voor een samenhangende werkstroom en naadloze gegevensuitwisseling Gebruikers geteste inzichten: Bekijk de beoordelingen. Ervaringen uit de echte wereld van andere gebruikers bieden waardevolle perspectieven op de sterke punten en potentiële valkuilen van een platform

Beste Retool Alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu we weten waar we naar moeten zoeken in Retool alternatieven, laten we eens kijken naar de top 8 die in 2024 een schot in de roos was.

1. Ply - Beste voor Software Augmentation

via Ply Ply is een softwarevergrotingsplatform dat aangepaste oplossingen rechtstreeks in bestaande apps integreert. Het bevindt zich momenteel in de vroege bètafase.

Ply staat bekend om het gebruik van AI-codeerhulpmiddelen om de functies van je app aan te vullen met contextuele en eenvoudig toe te passen oplossingen zonder codeerervaring.

Ply beste functies

Voeg knoppen, aangepaste functies en interfaces toe binnen je apps door interne gegevens te gebruiken

Maak notificaties met aangepaste, aan de app gekoppelde functies na het klikken

Bouw een balk met commando's om met uw zakelijke apps te werken via een snelkoppeling op het toetsenbord

Personaliseer klantinteracties door conventionele chats te vervangen door functies in de app die werken op basis van gegevens

Ply beperkingen

Bèta software is niet compatibel met alle hardwareconfiguraties of andere softwaretoepassingen

Prijzen van Ply

Free:In de bèta-fase

Bèta gebruikers kunnen korting verwachten nadat verschillende prijsniveaus zijn geïntroduceerd.

Ply beoordelingen en recensies

G2: Niet in lijst

Niet in lijst Capterra: Niet in lijst

Ply is beschikbaar voor een beperkte groep gebruikers voor testen en feedback. Beoordelingen en recensies zijn momenteel dus niet openbaar toegankelijk.

2. DronaHQ - Beste lage-code platform

via DronaHQ DronaHQ is een low-code applicatieontwikkelingsplatform waarmee gebruikers bedrijfsapplicaties kunnen maken, implementeren en beheren met minimale handmatige codeer- en programmeerinspanning .

DronaHQ stroomlijnt de ontwikkeling van applicaties door middel van een intuïtieve visuele interface en vooraf gebouwde componenten.

DronaHQ beste functies

Gebruik drag-and-drop componenten om eenvoudig applicatie-interfaces te ontwerpen

Gebruik voorgebouwde connectors om databronnen en diensten van derden naadloos te integreren

Ontwerp en automatiseer business workflows die compatibel zijn met meerdere platformen

Applicaties gedurende hun hele cyclus beheren, voor een betrouwbare en schaalbare implementatie

DronaHQ limieten

Traditionele code nodig voor complexe aanpassingen

Onvoldoende optimalisatie voor real-time gegevensverwerking

DronaHQ prijzen

Abonnementen op basis van gebruikers: Begint bij $10/gebruiker per maand

Begint bij $10/gebruiker per maand Op gebruik gebaseerde abonnementen: Begint bij $100/maand

Begint bij $100/maand Alleen voor ontwikkelaars: Aangepaste prijzen

DronaHQ beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (37+ beoordelingen)

4.4/5 (37+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

via Superblokken Superblocks is een low-code platform voor ontwikkelaars die snel en eenvoudig interne tool builders, workflows en jobs willen maken.

Superblocks richt zich op snelheid, kosteneffectiviteit en uitbreidbaarheid. Met Superblocks kunnen ontwikkelaars applicaties maken zonder uitgebreide frontend-expertise of talen zoals React, HTML of CSS te hoeven leren.

Superblocks beste functies

Bouw tools 10x sneller voor een fractie van de kosten en bespaar zo honderden uren aan ontwikkelaars

Verbinding maken met verschillende databronnen via REST, GraphQL of gRPC, waardoor de integratie van databases, webapps van derden en interne API's wordt bevorderd

Automatiseer werkstromen en plan taken door gegevens uit verschillende databronnen te integreren

Visueel aantrekkelijke interfaces maken met drag-and-drop componenten

Superblocks limieten

Uitdagingen bij migratie naar HTML

Verwarrende zijbalknavigatie en UI builder

Superblocks prijzen

Free: Voor individuele ontwikkelaars en kleine Teams die op zoek zijn naar een bouwer voor interne tools

Voor individuele ontwikkelaars en kleine Teams die op zoek zijn naar een bouwer voor interne tools *Pro $5/lichte gebruiker per maand $15/standaard gebruiker per maand $49/maker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Superblocks beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (57+ beoordelingen)

4.7/5 (57+ beoordelingen) Capterra: Niet in lijst

4. OutSystems - Beste visuele ontwikkelomgeving

via OutSystems Als een low-code toepassing outSystems is een ontwikkelplatform dat de hele levenscyclus van applicaties omvat in een korte ontwikkelingstijd. Hiermee kunnen organisaties snel en efficiënt web- en mobiele applicaties bouwen, implementeren en beheren.

Het platform maakt gebruik van een visuele ontwikkelomgeving waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen maken met minimale handmatige code en programmering.

OutSystems beste functies

Applicatieontwerp versnellen, handmatig coderen tot een minimum beperken voor meer efficiëntie

Applicaties moeiteloos leveren op web-, mobiele en desktopplatforms, met behoud van een uniform ontwikkelproces

Aanpassen aan variaties in de grootte van projecten, zodat het geschikt is voor zowel kleinschalige projecten als grote ondernemingen

OutSystems beperkingen

Storingen bij het bouwen van mobiele apps

Hoge licentiekosten

OutSystems prijzen

Eén app: Gratis

Gratis Meerdere apps: begint bij $1.513 per maand

begint bij $1.513 per maand Groot portfolio apps: Aangepaste prijzen

OutSystems beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (991+ beoordelingen)

4.6/5 (991+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (376+ beoordelingen)

5. Appsmith - Beste Open Source Alternatief

via Appsmith Een open-source alternatief voor Retool , Appsmith is een webontwikkelingsraamwerk waarmee je snel interne tools, dashboards en bedrijfsapplicaties kunt bouwen.

Het onderscheidt zich door zijn intuïtieve drag-and-drop interface die gebruikersinterfaces helpt bouwen en verbinding maakt met verschillende databases en API's om gegevens op te halen en te manipuleren.

Appsmith beste functies

Creëer interfaces die zowel aantrekkelijk als functioneel zijn zonder uitgebreide codering of zonder code

Applicatieontwikkeling stroomlijnen met voorgebouwdesjablonen voor veelvoorkomende gebruikssituaties

Aangepaste JavaScript code schrijven om aangepaste logica toe te voegen of specifieke functies af te handelen

Appsmith beperkingen

Beperkte UI-elementen

Moeilijke navigatie tussen functies in de backend

Appsmith prijzen

Free: Voor individuele ontwikkelaars en kleine Teams

Voor individuele ontwikkelaars en kleine Teams Business: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote teams met verschillende schaal- en ondersteuningsbehoeften

Appsmith beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

4.6/5 (25+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Appian - Beste voor automatisering met lage code

via Appian Appian, een low-code automatiseringsplatform, staat aantekening voor het snel ontwikkelen van unieke applicaties.

Met Appian kun je applicaties maken via een visuele interface, waardoor je minder uitgebreid hoeft te coderen.

Appian stroomlijnt het ontwikkelingsproces, waardoor het sneller en toegankelijker wordt voor gebruikers met verschillende niveaus van technische knowhow.

Appian beste functies

Ontwerp mobiel-vriendelijke applicaties voor een betere gebruikerservaring

Integreer applicaties met andere systemen en databronnen voor naadloze interoperabiliteit met uw bestaande IT-infrastructuur

Gebruik analytics entools voor rapportage om de prestaties van applicaties te bewaken en te analyseren voor gegevensgestuurde besluitvorming en voortdurende verbetering

Appian limieten

Beperkte UI aanpassingen

Onvoldoende ondersteuning voor het vertakken en samenvoegen van code

Moeilijkheden met het beheren van configuraties via API

Appian prijzen

Free: Appian Community Edition

Appian Community Edition Applicatie: Aangepaste prijzen voor meerdere typen gebruikers

Aangepaste prijzen voor meerdere typen gebruikers Platform: Aangepaste prijzen voor het implementeren van veel apps

Aangepaste prijzen voor het implementeren van veel apps Unlimited: Aangepaste prijzen voor onbeperkte apps

Appian beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (348+ beoordelingen)

4.5/5 (348+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (72+ beoordelingen)

7. UI Bakery - Beste voor UI

via UI Bakkerij UI Bakery is sterk gericht op het aspect gebruikersinterface (UI) van applicatieontwikkeling.

Het platform is nuttig voor individuen of teams met beperkte programmeervaardigheden die functionele en visueel aantrekkelijke webapplicaties willen maken.

UI Bakery beste functies

Componenten slepen en neerzetten in dashboards

Pas de look en feel van dashboards aan zonder CSS

Integreer je web app met elke databron of API van derden zonder het platform te verlaten

Bouw web apps op de serverautomatisering van werkstromen platform met lage code gebruiken bovenop een of meerdere databronnen

beperkingen van UI Bakery

Beperkte aanpassingen in voorgebouwde componenten

Terugkerende UI-bugs

Gebrek aan revisiegeschiedenis (snapshots)

UI Bakery prijzen

Free: Voor maximaal vijf gebruikers

Voor maximaal vijf gebruikers Standaard: $5/gebruiker per maand; $10/ontwikkelaar per maand

$5/gebruiker per maand; $10/ontwikkelaar per maand Business: $10/gebruiker per maand; $40/developer per maand

$10/gebruiker per maand; $40/developer per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

UI Bakery beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Microsoft Power Apps - het beste voor gestandaardiseerde gegevens

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Microsoft-Power-Apps-Dashboard-Image-1.png Microsoft Power Apps /%img/

via Microsoft Power Apps Microsoft Power Apps is een suite van applicaties, connectoren en een dataplatform dat een snelle omgeving voor applicatieontwikkeling biedt om aangepaste interne apps voor uw bedrijf te maken.

Het biedt een gecentraliseerd en gestandaardiseerd datamodel om informatie op te slaan en te beheren.

MS Power Apps beste functies

De ontwikkeling van apps stroomlijnen met drag-and-drop functionaliteit, waardoor uitgebreide codeervaardigheden niet nodig zijn

Maak naadloos verbinding met voorgebouwde connectoren voor soepele communicatie tussen Power Apps en externe systemen

Behoud data-integriteit en consistentie tussen applicaties door gebruik te maken van de Common Data Service

MS Power Apps limieten

Traditionele ontwikkeling noodzakelijk voor geavanceerde applicaties

Slechte reactiesnelheid van de app bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

Beperkte offline mogelijkheden

Aangepaste codering beperkt

MS Power Apps prijzen

Ontwikkelaars abonnement: Gratis

Gratis Power Apps Premium: $20/gebruiker per maand

MS Power Apps beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (160+ beoordelingen)

4.2/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23+ beoordelingen)

Terwijl Retool en vergelijkbare platforms codeerprocessen vereenvoudigen, stroomlijnen uitgebreide platforms zoals ClickUp uw creatieve workflow, verbeteren ze de samenwerking en verhogen ze de productiviteit.

ClickUp

ClickUp is een projectmanagement en productiviteitsplatform dat veelzijdig is en voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, waaronder softwareontwikkeling .

ClickUp brengt uw teams samen om elk project te plannen, bij te houden en samen te werken - alles op één plek.

ClickUp overbrugt effectief de kloof tussen ontwikkelteams en biedt alle essentiële functies die ze nodig hebben om projecten efficiënt te beheren .

Ontdek ClickUp om uw softwareprojecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Met robuust taakbeheer, Agile-borden en Gantt-grafieken stelt ClickUp ontwikkelaars in staat om hun werk nauwkeurig te plannen, bij te houden en uit te voeren. De integratie met populaire ontwikkeltools zorgt voor een soepele werkstroom en verbindt versiebeheersystemen.

ClickUp 3.0 geeft u de mogelijkheid om te transformeren en te schakelen tussen verschillende weergaven terwijl u direct taken bewerkt met ClickUp AI

Bovendien stellen de aanpassingsopties van ClickUp teams in staat om het platform aan te passen aan hun unieke ontwikkelingsprocessen.

Maar het platform is niet alleen voor technische teams. Het bevordert de samenwerking met niet-technische teams in dezelfde omgeving, waardoor het ideaal is voor softwareontwikkeling, gestroomlijnde communicatie, efficiënte projectuitvoering en algemeen succes.

Vat lange threads met commentaar onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI ClickUp AI helpt bij het genereren van samenvattingen van taken en threads en bij het maken van action items gebaseerd op de context van Taken. Het is ook nuttig voor tekstbewerking en brainstormen.

ClickUp beste functies

Taken maken en beheren voor verschillende aspecten van je softwareontwikkelingsproject

Organiseer uw werk met werkruimtes en projecten en creëer een hiërarchische structuur om alle fasen van uw softwareontwikkelingsproces te beheren

Planken bouwen voor taken en projecten met behulp vanClickUp ClickApps voor werkbeheer. Dit is vooral nuttig voor teams die Scrum- of Kanban-methodologieën volgen

Bewaak de tijd die aan elke taak en elk project wordt besteed om middelen effectief te beheren

Aangepaste velden, statussen en werkstromen maken die passen bij uw specifieke softwareontwikkelingsproces met behulp vanClickUp's hulpmiddelen voor softwareteams ClickUp beperkingen

Sommige nieuwe gebruikers hebben een steilere leercurve aangetroffen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor specifieke functies

ClickUp prijzen

Free Forever: Ideaal voor kleine teams of voor degenen die de mogelijkheden van ClickUp willen verkennen

Ideaal voor kleine teams of voor degenen die de mogelijkheden van ClickUp willen verkennen Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote organisaties

Aangepaste prijzen voor grote organisaties ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.201+ beoordelingen)

4.7/5 (9.201+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.948+ beoordelingen)

Navigerende Retool Alternatieven voor gestroomlijnde app- en webontwikkeling

Het verkennen van Retool alternatieven is meer dan het ruilen van de ene tool voor de andere. Het gaat om het ontdekken van een oplossing met veelzijdige waarde.

Als je nadenkt over je keuzes, overweeg dan om verder te gaan dan alleen app ontwikkeling om een optimale werkstroom te creëren die je zal helpen met een hogere efficiëntie.

ClickUp en zijn diverse functies helpen je precies dat te bereiken. Zijn softwareontwikkeling, projectmanagement en AI-tools zullen het ontwikkelingsproces van je app bevorderen. Probeer ClickUp dus vandaag nog! Onthoud dat de beste tools huidige uitdagingen aanpakken en onvoorziene mogelijkheden openen! 🎉