10 Consulting certificaten om je carrière uit te bouwen in 2024

Van doktersconsultants in grote ziekenhuizen tot vriendelijke contentstrategen uit de buurt, het woord 'consultant' staat voor verschillende banen en carrières.

Ook de freelancermarkt vormt een levensvatbare carrière - een carrière die zich uitstrekt van een consultant tot een consultant $1,3 biljoen markt met 60 miljoen actieve freelancers, volgens Upwork, waardoor onafhankelijke consultants over de hele linie in opkomst zijn.

Consultants nemen meer uitdagende taken op zich, doen meer verschillende projecten en zijn over het algemeen ook meer tevreden, volgens hetzelfde onderzoek. Als resultaat is de concurrentie ook hevig.

Om je te onderscheiden van de massa en een succesvolle carrière als consultant op te bouwen, heb je meer nodig dan alleen vaardigheden. Je hebt geloofwaardigheid nodig. Consultingcertificeringen zijn een geweldige manier om dat te bereiken.

Voordat we ingaan op de details van consulting certificeringen, laten we eerst wat context schetsen.

Wat is Consulting?

Consulting is de praktijk van een professional/expert, meestal extern aan een organisatie, die gespecialiseerd advies geeft of maatregelen implementeert om specifieke problemen van een bedrijf op te lossen. Consultants zijn:

Experts : Ze hebben een grondige kennis van de business waarin ze gespecialiseerd zijn. Dit kan een bedrijfstak zijn zoals financiële diensten of gezondheidszorg, een praktijk zoals het aannemen van diversiteit of gegevensanalyse, of beide

: Ze hebben een grondige kennis van de business waarin ze gespecialiseerd zijn. Dit kan een bedrijfstak zijn zoals financiële diensten of gezondheidszorg, een praktijk zoals het aannemen van diversiteit of gegevensanalyse, of beide Onafhankelijk : Net als advocaten of managementconsultants werken ze meestal buiten de organisatie waarvan ze de problemen oplossen

: Net als advocaten of managementconsultants werken ze meestal buiten de organisatie waarvan ze de problemen oplossen Strategisch : Consultants worden voornamelijk ingehuurd om advies te geven, processen op te bouwen en systemen te creëren. Sommige implementeren ook proefprojecten als proof of concept

: Consultants worden voornamelijk ingehuurd om advies te geven, processen op te bouwen en systemen te creëren. Sommige implementeren ook proefprojecten als proof of concept IP-gedreven : Consultants bouwen vaak eigen intellectueel eigendom (IP), zoals processen, frameworks en sjablonen

: Consultants bouwen vaak eigen intellectueel eigendom (IP), zoals processen, frameworks en sjablonen Hooggekwalificeerd: Ze hebben vaak postdoctorale graden of doctoraten in hun veld om hun kwalificatie aan te tonen (in specifieke niches of sterk gereguleerde industrieën)

Formele diploma's zijn echter niet de enige manier om je kwalificaties als consultant aan te tonen. Betrouwbare consultingcertificeringen kunnen hetzelfde voor je doen en meer!

Wat zijn Consulting Certificeringen?

Consulting certificeringen zijn documentair bewijs van je vaardigheden en capaciteiten, afgegeven door een bevoegde autoriteit. Bijvoorbeeld, gecertificeerd zijn door het Project Management Institute als Project Management Professional (PMP) laat zien dat je de kennis en ervaring hebt om een project te initiëren, plannen, uitvoeren, monitoren en succesvol af te ronden.

Wat zijn de voordelen van een Consulting certificering?

Het fundamentele voordeel van consulting certificeringen is dat ze erkenning geven aan je capaciteiten door een goed aangeschreven derde partij. Maar ze doen nog veel meer.

Gespecialiseerde kennis

De meeste certificeringsprogramma's beginnen met een of ander formulier of cursus. Hierdoor kunnen professionals specifieke vaardigheden en best practices opdoen. In tegenstelling tot universitaire diploma's die gericht zijn op algemene kennis, bieden certificeringen specialisatie en praktische toepasbaarheid.

Geloofwaardigheid en reputatie

Consultingcertificeringen van een bevoegde autoriteit laten uw potentiële werkgever/klant zien dat u de vaardigheden hebt die nodig zijn om het werk te doen.

Als u bijvoorbeeld door Amazon Web Services (AWS) gecertificeerd bent als professional data engineer, laat dat zien dat u gekwalificeerd bent om cloudapplicaties op AWS te ontwerpen, te beveiligen, te optimaliseren en te moderniseren.

Verhandelbaarheid

Voor verschillende rollen zijn certificeringen nodig om aangenomen te worden. Bij het aannemen van business/leiderschapscoaches kijken organisaties vooral naar certificeringen van de International Coaching Federation (ICF). Als u er een hebt, vergroot u uw verkoopbaarheid aanzienlijk.

Hoger verdienpotentieel

Certificeringen van consultants vragen vaak om praktijkervaring in het relevante veld. Daarom heeft een gecertificeerde consultant een track record van succes, wat hun vraag en hun verdienpotentieel vergroot.

Carrièregroei

Sommige van de beste consultingcertificeringen hebben meerdere niveaus. ICF biedt bijvoorbeeld certificeringen aan als 'associate certified coach', 'professional certified course' en 'master certified course' Elk niveau heeft verschillende vereisten en toont een grotere vaardigheid aan, waardoor de carrière groeit.

Bovendien laat het potentiële klanten zien dat je je toewijdt aan de groei van je capaciteiten in je veld. Het standaardiseert je praktijk en brengt je op het niveau van de beste industriestandaarden. Het zorgt ook voor een disciplinaire procedure die je kunt volgen als er iets misgaat.

Hoe vind je de beste Consulting certificering voor jouw carrière?

Een snelle zoekopdracht via Google levert je honderden certificeringen van verschillende providers op. Veel van hen bieden cursussen aan die een certificaat van succesvol voltooien opleveren. Ze bieden echter niet allemaal dezelfde voordelen.

Als je de beste consultingcertificering kiest om je carrière een boost te geven, let dan op het volgende.

Relevantie : Zoek naar certificeringen die relevant zijn voor je vaardigheden, je werkveld en de klanten die je wilt bedienen

: Zoek naar certificeringen die relevant zijn voor je vaardigheden, je werkveld en de klanten die je wilt bedienen Eisen aan de certificering : Als het te makkelijk lijkt om te voltooien, is het misschien niet geschikt voor jou. Zorg ervoor dat het je uitdaagt om meer te doen

: Als het te makkelijk lijkt om te voltooien, is het misschien niet geschikt voor jou. Zorg ervoor dat het je uitdaagt om meer te doen Bevoegde autoriteit : Zoek de belangrijkste organisatie in het veld waarin je gecertificeerd wilt worden

: Zoek de belangrijkste organisatie in het veld waarin je gecertificeerd wilt worden Toepassingsgerichtheid : De certificering moet aantonen dat je het werk in de praktijk kunt doen, niet alleen dat je een examen kunt halen

: De certificering moet aantonen dat je het werk in de praktijk kunt doen, niet alleen dat je een examen kunt halen Succes : Kijk of andere gecertificeerde professionals de voortgang in hun carrière hebben bereikt die je zoekt als resultaat van deze certificeringen. Het helpt om getuigenissen en beoordelingen te lezen

: Kijk of andere gecertificeerde professionals de voortgang in hun carrière hebben bereikt die je zoekt als resultaat van deze certificeringen. Het helpt om getuigenissen en beoordelingen te lezen Investering: Bekijk hoeveel tijd en geld je zou moeten investeren in het behalen van deze certificering en zorg ervoor dat je het je kunt veroorloven

Op basis van deze parameters hebben we de tien beste consultingcertificeringen geïdentificeerd om je carrière in 2023 een boost te geven.

Top 10 Consulting Certificeringen om te overwegen

1. Gecertificeerd management consultant (CMC)

Wanneer een organisatie het management van haar teams, projecten of bedrijfspraktijken wil herzien of upgraden, gaat ze op zoek naar een managementconsultant. Ze kunnen bijvoorbeeld een marketingconsultant inhuren voordat ze een nieuw product lanceren of een HR-consultant terwijl ze een hybride werkstrategie bedenken.

Het Institute of Management Consultants biedt de Gecertificeerd Management Consultant benoeming voor professionals die bedrijven helpen bij het beheren van mensen, projecten en technologie op het gebied van human resources, strategische planning, financiën, operations, informatietechnologie en marketing. Het omvat ook ethische praktijken, processen, projectmanagement en verandermanagement.

Vereisten

Om in aanmerking te komen, moet je

Minimaal drie jaar ervaring

Vijf bevredigende evaluaties van clients

Een bachelordiploma of minstens vijf jaar werkervaring plus een significante professionele opleiding in managementadvies

Proces

Het certificeringsprogramma bestaat uit een schriftelijk examen over ethiek en consultingcompetenties, gevolgd door een mondeling examen waarin je een opdracht voor een client presenteert en vragen beantwoordt.

Tarieven

De initiële management consulting certificering kan tussen de $350 en $700 kosten. Je moet een jaarlijkse bijdrage van $395 betalen om de certificering te behouden. En om de drie jaar moet je opnieuw gecertificeerd worden.

2. Geaccrediteerd consultant voor kleine bedrijven (ASBC)

Het Project Management Institute biedt de felbegeerde Projectmanagement Professional certificering voor kandidaten met vaardigheden in "het managen van mensen, processen en zakelijke prioriteiten van professionele projecten" Het erkent uw vaardigheden in:

Leiding geven aan mensen gedurende de gehele levenscyclus van het project

Agile en hybride benaderingen gebruiken om te ontwerpen hoe het project wordt uitgevoerd

Communiceren met verschillende belanghebbenden over de voortgang van het project

Een van de drie modules van de PMP-certificering gaat over het projectmanagementproces, waaronder het beheren van communicatie, het toewijzen van taken, het monitoren van prestaties, het onderzoeken van kwaliteit, het beheren van wijzigingen, het vaststellen van bestuursnormen en het kiezen van de juiste hulpmiddelen. ClickUp's platform voor projectmanagement kan met dit alles en nog veel meer helpen.

projecten, mensen, processen en zakelijke prioriteiten beheren met ClickUp_

Eisen

Om PMP te worden, heb je nodig:

Vier jaar afgestudeerd

36 maanden ervaring met projectmanagement

35 uur onderwijs/training in projectmanagement of een CAPM®-certificering

Proces

Zodra uw sollicitatie is geaccepteerd op basis van geschiktheid, moet u online een schriftelijk examen afleggen.

Tarieven

De PMP certificering kost $400-555, afhankelijk van je status als lid.

4. CompTIA Project+

Met meer dan de helft van grote projecten mislukt vooral bij de implementatie van technologie is er veel vraag naar goede projectmanagers. Organisaties zijn vooral op zoek naar professionals die verstand hebben van technologieontwikkeling met ervaring in het gebruik van Agile-methodologieën en tool voor projectmanagement s. CompTIA Project+ certificeert IT-professionals met de vaardigheden om kleine en middelgrote projecten te managen. Het omvat methodologieën, frameworks, Agile vaardigheden, change management en compliance.

Vereisten

CompTIA Project+ is een certificering op invoerniveau die minstens 6-12 maanden ervaring met projectmanagement aanbeveelt.

Proces

Je moet slagen voor een examen met meerkeuzevragen en prestatiegerichte vragen.

Tarieven

Je kunt alleen het examen kopen voor $358 of tegen extra kosten online training of zelfstudiemateriaal volgen.

Nu we de top generalist certificeringen begrijpen, laten we eens kijken naar een paar voor de specialisten.

5. Gecertificeerde professional in de beveiliging van informatiesystemen (CISSP)

De meeste organisaties hebben intern grote teams voor cyberbeveiliging. Voor speciale situaties, zoals na een cyberaanval of voor tijdige audits, huren ze echter veiligheidsconsultants in.

De Gecertificeerde professional in de veiligheid van informatiesystemen van ISC2 is een goed gewaardeerde certificering. Het erkent de vaardigheden van een professional op het gebied van IT-veiligheid met betrekking tot bedrijfsmiddelen, communicatie, netwerken, operaties en architectuur. Het omvat ook risicobeheer, beoordelingen en identiteits- en toegangsbeheer.

Vereisten

Om gecertificeerd te worden, moet je minstens vijf jaar werkervaring hebben in twee of meer ISC2 CISSP domeinen. U kunt zich mogelijk kwalificeren met één jaar ervaring met een relevante universitaire graad.

Proces

U kunt gecertificeerd worden na het succesvol voltooien van een examen, het onderschrijven van de ethische code van ISC2 en het betalen van een jaarlijkse bijdrage van $125.

6. Gecertificeerde ScrumMaster

Scrum wordt een populaire manier voor engineering teams om projecten uit te voeren. Een scrum master brengt het team samen, zorgt voor een effectieve werkomgeving en begeleidt de leden van het team door de scrum principes en praktijken.

Organisaties huren vaak consultants in om scrum voor hun teams op te zetten, te trainen en te operationaliseren.

De Gecertificeerde ScrumMaster certificering door de Scrum Alliance certificeert uw kennis van scrum en uw vermogen om het in de praktijk toe te passen. Het trainingsprogramma leert ook team verantwoordelijkheden, gebeurtenissen en artefacten die nodig zijn om Scrum succesvol toe te passen.

Vereisten

Dit is ook een beginnersvriendelijk programma voor iedereen met ervaring in de IT-industrie, zoals software engineers, business analisten en projectmanagers.

Proces

Je moet een live online of persoonlijke cursus van minstens 14 uur voltooien. Daarna moet je ook slagen voor een test.

Tarieven

De training, certificering en ander bonusmateriaal kosten $299. Afhankelijk van je ervaring kun je ook andere geavanceerde cursussen in Scrum volgen.

7. Cloud Engineer certificeringen

Nu steeds meer applicaties volledig naar de cloud verhuizen, is de behoefte aan ingenieurs met gespecialiseerde technische vaardigheden binnen elke omgeving van cruciaal belang. Meestal huren organisaties gecertificeerde professionals in om complexe technologische problemen op te lossen. Hier zijn enkele certificeringen op gevorderd niveau in cloud-engineering en -architectuur.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-9-1400x839.png AWS-logo /%img/

AWS speciale certificeringen Specialiteitscertificeringen omvatten geavanceerde netwerken, database, SAP op AWS, machine learning, veiligheid en gegevensanalyse. Om deze certificering te behalen, moet je:

Vijf jaar ervaring hebben in gerelateerde velden, naast kennis van specifieke technologieën en concepten

Een online examen afleggen

Ongeveer 300 dollar betalen voor het examen

Azure expert referenties Azure biedt certificeringen op expertniveau voor oplossingsarchitecten, cyberbeveiligingsarchitecten, DevOps-ingenieurs en Power Platform Solution Architects. Om deze certificering te behalen, moet je:

Relevante associate certificeringen van Azure voltooien

Slagen voor een certificeringsexamen

Een examenvergoeding van $ 165 betalen

Google Cloud Professional-certificering GCP biedt certificeringen op professioneel niveau voor mensen met geavanceerde vaardigheden in ontwerp, implementatie en beheer van Google Cloud-producten. Specialisaties zijn cloud architect, database engineer, data engineer, Workplace beheerder, enz. Om een van deze certificeringen te behalen, moet je:

Meer dan 3 jaar branche-ervaring hebben, waaronder ten minste een jaar relevante ervaring

Slagen voor het certificeringsexamen

$200 examengeld betalen

Er zijn tientallen certificeringen voor technologen, elk met zijn eigen voordelen. De bovenstaande zijn enkele van de belangrijkste om je op weg te helpen. Laten we nu eens kijken naar enkele andere professionele consultantcertificeringen.

8. Professioneel Personeelscertificaat (PHRC)

De vraag naar professionals die externe werknemers, freelancers, wereldwijde teams en divers personeel kunnen inhuren, trainen en beheren, neemt enorm toe. Aantoonbare capaciteiten om de HR-praktijk te transformeren kunnen uitzonderlijk waardevol zijn voor consultants.

De Gecertificeerd personeelsadviseur (CHRC) van het Human Resource Management Institute (HRMI) is speciaal ontworpen voor externe consultants. Het omvat strategie, compensatie en voordelen, organisatorisch gedrag, projectmanagement, HR-audit, enz.

Vereisten

Om deze consultingcertificering te behalen, moet je een bachelordiploma of hoger hebben en tien jaar werkervaring waarvan minstens vier jaar in managementfuncties.

Proces

Zodra je aan de voorwaarden voldoet, moet je een examen afleggen.

Tarieven

Lidmaatschapskosten voor de HRMI bereiken $75-100.

9. Gecertificeerd digitaal marketing expert

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/DMI.png Digital Marketing Institute-logo /%img/

Organisaties - vooral kleine bedrijven - zoeken digitale marketeers om hen te helpen groeien. Dit omvat generalisten die een digitale marketingstrategie kunnen bedenken en uitvoeren, maar ook specialisten in content marketing, sociale media, betaalde reclame, enz.

De Gecertificeerd digitaal marketing expert deze titel wordt aangeboden door de American Marketing Association in samenwerking met het Digital Marketing Institute en omvat digitale verkoop, klantervaring, e-commerce, projectplanning en leiderschap.

Vereisten en proces

Om je te kwalificeren, wordt van je verwacht dat je een online cursus van ongeveer 120 uur voltooit en twee opdrachten van 5000 woorden ter evaluatie indient.

Tarieven

De training en certificeringsprogramma's kosten meer dan $3000.

10. ClickUp geverifieerde consultant

Elke organisatie maakt een digitale transformatie door, waarbij ze verschillende processen willen digitaliseren en automatiseren. Tijdens die reis gebruiken ze verschillende tools die moeten worden ingesteld en beheerd.

ClickUp's projectmanagement tool wordt wereldwijd door meer dan 2 miljoen Teams gebruikt, en elke dag zijn er meer die het gaan gebruiken. Om dit te versnellen, hebben we een community van consultants opgebouwd die kunnen helpen met de configuratie van werkruimtes, het stroomlijnen van workflows, onboarding, het documenteren van processen, het bouwen van aangepaste automatisering en nog veel meer. ClickUp geverifieerde consultants hebben toegang tot prospects die hulp nodig hebben, een partnerportaal voor samenwerking, bèta tests en gratis sandbox accounts.

Vereisten

Om als ClickUp Verified Consultant te kwalificeren, moet u beschikken over:

Een passie voor productiviteit

Ervaring met het implementeren van ClickUp voor meerdere clients

Minder dan tien fulltime werknemers en een omzet van $1M

Proces Online aanvragen om een ClickUp Verified Consultant te worden en u hoort van ons.

Hoe u uw carrière als consultant met ClickUp beheert

Als consultant beheert u meerdere projecten tegelijk, elk met zijn eigen processen, doelen en taken. Dit kan onhandelbaar worden. Een robuuste tool zoals ClickUp's consultancy software kan dit moeiteloos voor je doen.

Communicatie met clients beheren ClickUp's tool voor projectmanagement past zich naadloos aan uw relatiebeheer (CRM) of

software voor onboarding van clients . Met 15 verschillende werklastweergaven kunnen consultants klantstrategieën, tijdlijnen, facturering, intake en meer visualiseren in een veilig platform.

U kunt profiteren van industriestandaardpraktijken met de ClickUp sjabloon voor clientbeheer .

Bonus: Maak indruk op clients met deze klant cadeau-ideeën !

Breng al uw werk naar ClickUp-taaken

Organiseer al uw projecten op uw ClickUp-werkruimte. Verdeel ze in taken taken, subtaken en checklists voor eenvoudig beheer.

U kunt ook operationele taken zoals het ondertekenen van contracten, budgettering en nog veel meer rechtstreeks in ClickUp opnemen. U kunt ook terugkerende taken automatiseren voor projectevaluaties of conformiteiten.

Contextueel samenwerken op ClickUp

Voeg gedetailleerde beschrijvingen voor taken toe. Communiceer met leveranciers, partners of zelfs clients in geneste opmerkingen. Aangepaste velden toevoegen voor items die specifiek zijn voor uw adviesdiensten. Gebruik ClickUp als uw one-stop software voor samenwerking met clients .

ClickUp-taak weergave voor opmerkingen en relaties

Tijd bijhouden en beheren

Het grootste kapitaal van een consultant is zijn tijd. Gebruik ClickUp tijdsregistratie om nauwkeurig te meten hoeveel tijd u aan elke opdracht besteedt. Bekijk trends op de ClickUp Dashboard en uw toekomstige projecten effectief te plannen. Als u het niet zeker weet, ga dan aan de slag met de ClickUp sjabloon voor tijdregistratie .

Of u nu alleen bent of een team van werknemers/aannemers beheert, gebruik de werklastweergave van ClickUp voor tijdbeheer.

Documenteer en deel kennis

Of het nu gaat om aantekeningen van vergaderingen of uw bedrijfseigen processen, gebruik dan ClickUp Documenten om kennis te schrijven en veilig te delen. Verbind ze met uw werkstromen en maak Taken van binnenuit.

Nog meer doen met AI

Hulp nodig? Geen probleem. Er zijn een aantal AI-tools voor consulting die je werk kunnen automatiseren en versnellen. Gebruik ClickUp AI als uw persoonlijke assistent. Aantekeningen samenvatten en genereren action items sneller. Gebruik ClickUp AI als uw persoonlijke editor. Stel een vraag en brainstorm over ideeën.

Nog meer doen met AI

Vind sjablonen voor elke behoefte

Met ClickUp hoeft u niet vanaf nul te beginnen. Als u al sjablonen hebt voor uw werk - overeenkomsten, workflows, client discovery, business case enz. - breng ze naar ClickUp. Zo niet, geen probleem.

Kies uit tientallen ClickUp's kant-en-klare consulting sjablonen voor elke behoefte. Om u meteen op weg te helpen, is hier de ClickUp Consultant Overeenkomst Sjabloon . maak gewoon een kopie van een sjabloon, vul relevante details in en ga aan de slag met het echte werk: problemen van clients oplossen!

Geef uw carrière als consultant een boost met ClickUp

Consultingcertificeringen zorgen ervoor dat u door de deur komt. Ze helpen je geloofwaardigheid op te bouwen en beïnvloeden potentiële clients om je aan te nemen voor de job die je gaat doen. Als u eenmaal bent aangenomen, hebt u meer nodig.

Projectmanagement met ClickUp brengt u naar de eindstreep. Het helpt u om relaties met klanten te beheren, projecten op te leveren en uw consultingpraktijk operationeel te maken.

En dat is nog niet alles! Het bespaart u tijd, het elimineert het werk en geeft u de vrijheid om resultaten te boeken voor clients. Verbeter je consulting business. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit !