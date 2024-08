10 beste procesmodelleringssoftware in 2024 (beoordelingen en prijzen)

De operationele processen in een bedrijf evolueren om efficiënter en duurzamer te worden. Procesmodellering is cruciaal bij het identificeren en elimineren van knelpunten, het stroomlijnen van werkstromen en het verbeteren van de efficiëntie om bij te dragen aan de evolutie.

Wat is procesmodellering?

Procesmodellering is een grafische voorstelling van bedrijfsprocessen of werkstromen binnen een specifieke bedrijfsomgeving. Ze kunnen lineair of niet-lineair zijn. Denk aan individuele stappen van een proces die in de vorm van een grafiek of een soortgelijke voorstelling worden getekend om het hele proces in één beeld vast te leggen.

Procesmodellering is ook formeler bekend als business process modeling notation.

Klinkt dit allemaal een beetje te complex? Software voor procesmodellering maakt de complexiteit inzichtelijk.

Met deze lijst hebben we de 10 beste software voor procesmodellering in 2024 uitgelicht. Verken het bereik van procesmodelleringssoftware op basis van functies, limieten, prijzen en beoordelingen van gebruikers.

Wat moet je zoeken in software voor Business Process Modeling?

Laten we, voordat we de lijst met aanbevolen tools bekijken, de cruciale functies opsplitsen waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een tool voor procesmodellering.

Gebruiksgemak: Kies een intuïtieve tool voor procesmodellering waarmee uw team probleemloos bedrijfsprocesmodellen zoals werkstroomdiagrammen en organigrammen kan maken en aanpassen

Kies een intuïtieve tool voor procesmodellering waarmee uw team probleemloos bedrijfsprocesmodellen zoals werkstroomdiagrammen en organigrammen kan maken en aanpassen Aanpassing: Kies een oplossing met functies waarmee u uw weergaven kunt aanpassen aan uw zakelijke behoeften, zoals rol-specifieke weergaven of branchespecifieke sjablonen

Kies een oplossing met functies waarmee u uw weergaven kunt aanpassen aan uw zakelijke behoeften, zoals rol-specifieke weergaven of branchespecifieke sjablonen Integratiemogelijkheden: Uw procesmodelleringssoftware moet naadloos aansluiten op uw CRM- of ERP-systemen voor uitgebreid gegevensbeheer

Uw procesmodelleringssoftware moet naadloos aansluiten op uw CRM- of ERP-systemen voor uitgebreid gegevensbeheer Realtime samenwerking: Selecteer een tool voor procesmodellering die de samenwerking tussen uw teams verbetert en snellere besluitvorming mogelijk maakt.

Selecteer een tool voor procesmodellering die de samenwerking tussen uw teams verbetert en snellere besluitvorming mogelijk maakt. Rapportage en analyses: Gedetailleerde inzichten om inefficiënties te identificeren en uw processen te analyserenwerkstroom te optimaliseren processen zijn van cruciaal belang bij de selectie van een oplossing

Gedetailleerde inzichten om inefficiënties te identificeren en uw processen te analyserenwerkstroom te optimaliseren processen zijn van cruciaal belang bij de selectie van een oplossing Schaalbaarheid : Kies voor software die zich aanpast aan de groeiende eisen van uw bedrijf, kosten bespaart en bruikbaarheid op de lange termijn garandeert

: Kies voor software die zich aanpast aan de groeiende eisen van uw bedrijf, kosten bespaart en bruikbaarheid op de lange termijn garandeert Kosteneffectiviteit: Evalueer de prijs van de software ten opzichte van de functies om ervoor te zorgen dat u waarde voor uw geld krijgt

Evalueer de prijs van de software ten opzichte van de functies om ervoor te zorgen dat u waarde voor uw geld krijgt Klantondersteuning: Beoordeel de klantenservice voor snelle softwareassistentie en oplossingen voor het oplossen van problemen

De 10 beste procesmodelleringssoftware voor gebruik in 2024

De markt wordt overspoeld met zoveel tools en platforms dat het een uitdaging is om een betrouwbare te vinden. We hebben het je echter gemakkelijk gemaakt door Nog te doen. Deze 10 tools voor het modelleren van bedrijfsprocessen hebben de beste functies van dit moment voor een breed bereik aan bedrijfsvereisten.

1. ClickUp

ClickUp valt in deze lijst van procesmodelleringssoftware op door zijn functies en veelzijdigheid. Het platform biedt verschillende functies, zoals ClickUpChat , ClickUpDocs en ClickUpTasks waarmee je meerdere Taken kunt uitvoeren.

Twee functies staan echter in de schijnwerpers als het gaat om procesmodellering: ClickUp mindmaps en ClickUp Whiteboards.

U kunt eenvoudig taken maken en koppelen vanuit uw mindmaps

Met ClickUp Mindmaps kunt u workflow-diagrammen maken met behulp van taken of knooppunten en daarmee een visueel, stap-voor-stap proces voor projecten.

Deze functie verbetert de planning en laat uw teams hun volledige workflow op één scherm weergeven, zich concentreren op individuele taken en effectief samenwerken in realtime. Dit is vooral handig voor brainstormsessies en het plannen van projecten.

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Zoals voor

ClickUp Whiteboards

dient als een visueel samenwerkingshulpmiddel voor teams. Het biedt een dynamisch en flexibel digitaal canvas voor brainstormen, plannen en samenwerken aan ideeën, taken en projecten.

Whiteboards van ClickUp zijn handig om de fasen van de levenscyclus van uw project in kaart te brengen. Bovendien kunt u Whiteboards gebruiken om in realtime samen te werken met uw teams, visueel te brainstormen over nieuwe ideeën en agile werkstromen te ontwikkelen.

Ga van idee naar uitvoering door het creëren van

ClickUp-taak

vanuit uw Whiteboards.

Maak meer tijd vrij voor kennisintensief werk door terugkerende taken te stroomlijnen met ClickUp-taak automatiseringen

ClickUp beste functies

Volg de voortgang in real-time met behulp van ClickUp Dashboards

Vereenvoudig complexe werkstromen met ClickUp Automatisering met aanpasbare triggers om handmatige taken te minimaliseren

Verbeter de productiviteit met dagelijkse taken en lijsten met prioriteiten via ClickUp Nog te doen lijsten

Leg ideeën en aantekeningen vast en integreer ze in uw werkstroom met ClickUp Blocnote

Automatiseer het schrijven van documentatie met ClickUp AI, bewaak de voortgang via grafieken en Sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

Genereer taken, vat aantekeningen samen en maak herinneringen om tijd te besparen met ClickUp AI

Toegang tot vooraf ontworpen en aanpasbare ClickUp sjablonen voor verschillende projecttypes en workflows

ClickUp limieten

Sommige gebruikers hebben een steile leercurve gerapporteerd

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 per werkruimte op alle betaalde abonnementen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Creatio

via Creatio Creatio biedt een platform zonder code, Studio Creatio studio Creatio is ontworpen voor het automatiseren van workflows en het bouwen van toepassingen. Met dit platform kunnen gebruikers complexe toepassingen en processen creëren zonder codeervaardigheden, waardoor het ideaal is voor kleine bedrijven.

Creatio beste functies

Gestroomlijnde workstroom om applicaties te bouwen in de Application Hub

Biedt een set no-code ontwerptools om pagina's, datamodellen en workflows te maken en te wijzigen

Biedt een bibliotheek met voorgedefinieerde weergaven, widgets en sjablonen

Maakt het aanmaken van complexe processen mogelijk met no-code tools

Creatio beperkingen

Beperkte aanpassingen en beperkte no-code opties

Het ontbreekt aan een intuïtieve interface

Verouderde documentatie en hulpmiddelen

Creatio prijzen

Groei: $25/maand voor automatisering werkstroom voor KMO's

$25/maand voor automatisering werkstroom voor KMO's Enterprise: $55/maand voor volledige automatisering

$55/maand voor volledige automatisering Unlimited: $85/maand voor onbeperkte automatisering

Creatio beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

3. Lucidchart

via Lucidchart Met Lucidchart, een veelzijdige tool voor het modelleren van diagrammen en bedrijfsprocessen, kunnen gebruikers verschillende visuele documenten maken en eraan samenwerken. Het heeft een intuïtief ontwerp en een robuuste functieset om complexe processen en ideeën te helpen visualiseren.

Lucidchart beste functies

Ondersteunt het importeren en koppelen van gegevens, waardoor het integreren en visualiseren van complexe informatie eenvoudiger wordt

Biedt een bereik aan sjablonen en realtime updates voor het eenvoudig aanmaken van diagrammen

Mobiele toepassing en toegangsbeheer om onderweg te werken

Lucidchart beperkingen

Geen optie voor eenmalige aanschaf

Beperkte annotatiefuncties

Lucidchart prijzen

Basic: Gratis

Gratis Individueel: $7,95 per maand/gebruiker, cloud-gebaseerd, voor individueel professioneel gebruik

$7,95 per maand/gebruiker, cloud-gebaseerd, voor individueel professioneel gebruik Team: $9.00 per maand, cloud-gebaseerd, minimaal 3 gebruikers vereist

$9.00 per maand, cloud-gebaseerd, minimaal 3 gebruikers vereist Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

4. Jira

via Jira Software Jira, ontwikkeld door Atlassian, is een dynamische software voor het modelleren van bedrijfsprocessen voor het bijhouden van problemen en projecten, voornamelijk ontworpen voor agile teams.

Het ondersteunt verschillende projectvolgmethodologieën en biedt een bereik aan functies voor het bijhouden, plannen en vrijgeven van software.

Jira beste functies

Biedt interactieve tijdlijnen en stappenplannen voor plannen en bijhouden

Biedt agile boards (Scrum en Kanban) voor visualisatie van projectdecompositie en werkstroom

Geschikt voor DevOps zichtbaarheid

Ontworpen voor veiligheid en schaalbaarheid, met functies zoals disaster recovery

Jira beperkingen

Het kan complex zijn om verschillende tools te integreren en ervoor te zorgen dat ze soepel werken

Prestatieproblemen bij grootschalige implementaties

Jira prijzen

Basic: Free (tot 10 gebruikers)

Free (tot 10 gebruikers) Standaard: $81,50/maand (tot 35000 gebruikers)

$81,50/maand (tot 35000 gebruikers) Premium: $160/maand (onbeperkte opslagruimte, 24/7 ondersteuning en een 99,9% uptime SLA) bij

$160/maand (onbeperkte opslagruimte, 24/7 ondersteuning en een 99,9% uptime SLA) bij Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5610 beoordelingen)

4.3/5 (5610 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13760 beoordelingen)

5. Miro

via Miro Miro is een gladde visueel samenwerkingsplatform ontworpen voor individuen, teams en ondernemingen om te brainstormen, plannen en projecten uit te voeren.

Het biedt een bereik aan functies zoals digitale whiteboards, interactieve mindmaps sjablonen en integraties met verschillende apps voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen.

Miro beste functies

Biedt een werkruimte met drie bewerkbare borden in het gratis abonnement en onbeperkt aantal borden in het betaalde abonnement

Heeft meer dan 2500 sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Biedt meer dan 100 apps en integraties, waaronder Zoom, Slack, Google Drive en Sketch

Bevat ingebouwde timer, stemming, video chatten en andere functies voor efficiënte vergaderingen

Miro beperkingen

Grote borden kunnen leiden tot traag laden en verminderde prestaties

De offline modus is minimaal

Gebruikers kunnen geen aangepaste sjablonen maken en opslaan

Sessies kunnen onverwachts verlopen, waardoor mogelijk niet opgeslagen werk verloren gaat

Miro prijzen

Basic: Free (voor individuen en teams met onbeperkte teamleden)

Free (voor individuen en teams met onbeperkte teamleden) Starter: $8 per lid/maand jaarlijks gefactureerd of $10 per maand voor teams

$8 per lid/maand jaarlijks gefactureerd of $10 per maand voor teams Business: $16 per lid/maand jaarlijks gefactureerd of $20 per maand voor professionals

$16 per lid/maand jaarlijks gefactureerd of $20 per maand voor professionals Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5211 beoordelingen)

4.8/5 (5211 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1410 beoordelingen)

6. Figma

via Figma Figma, favoriet bij UI/UX-ontwerpers, is een cloudgebaseerde tool voor het maken van prototypes en modellering die het gezamenlijk aanmaken, testen en opleveren van productontwerpen vergemakkelijkt.

Figma biedt geavanceerde functies zoals versie geschiedenis, team bibliotheken, audio gesprekken, content management, overlays, on-canvas commentaar en geautomatiseerde provisioning.

Figma beste functies

Biedt een cloud-gebaseerde collaboratieve ontwerpomgeving

Ondersteunt vectornetwerken en boogontwerpen met een pentool

Verbetert samenwerking met audiogesprekken en commentaar op het canvas

Ondersteunt mobiele toepassingen voor iOS en Android

Biedt integraties met toepassingen van derden zoals Maze, Zeplin, Pendo, Confluence en meer

Figma beperkingen

Beperkte opslagruimte, waardoor teams regelmatig nieuwe bestanden moeten aanmaken

Prestaties hebben de neiging om achter te blijven op Windows systemen

Afbeeldingen toevoegen in ontwerp kan lastig zijn voor gebruikers die gewend zijn aan Photoshop en XD

Figma prijzen

Starter: Free (maximaal twee editors en drie projecten)

Free (maximaal twee editors en drie projecten) Professioneel: $12 per editor/maand (jaarlijkse facturering) of $15 per editor/maand (maandelijkse facturering)

$12 per editor/maand (jaarlijkse facturering) of $15 per editor/maand (maandelijkse facturering) Organisatie: $45 per editor/maand (jaarlijkse facturering)

$45 per editor/maand (jaarlijkse facturering) Enterprise: $75 per editor/maand (alleen jaarlijkse facturering)

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (996 beoordelingen)

4.7/5 (996 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (689 beoordelingen)

7. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Microsoft Visio is perfect voor het maken van verschillende diagrammen, zoals stroomdiagrammen, organigrammen, plattegronden, netwerkdiagrammen en UML-diagrammen, en mindmaps .

Het staat bekend om zijn robuuste datavisualisatiemogelijkheden. Gebruikers kunnen diagrammen maken van Excel-gegevens en Visio-diagrammen insluiten in Power BI-dashboards.

Microsoft Visio beste functies

Ondersteunt een breed bereik aan diagramtypen

Biedt geavanceerde mogelijkheden voor gegevensvisualisatie

Verbeterde weergave van gegevens door integratie met Excel en Power BI

Bevat extra sjablonen, diagrammen en andere geavanceerde mogelijkheden in de Professional-editie

Kan goed worden geïntegreerd met andere Microsoft-toepassingen

Microsoft Visio limieten

Het vinden van specifieke pictogrammensets voor niet-algemeen gebruik kan moeilijk zijn

Beperkte interoperabiliteit met andere diagramtoepassingen

De reverse engineering functie die aanwezig was in eerdere versies is verwijderd

Microsoft Visio prijzen

Visio Plan 1: $5,00 per gebruiker per maand voor het aanmaken van basisdiagrammen en gedetailleerde diagrammen

$5,00 per gebruiker per maand voor het aanmaken van basisdiagrammen en gedetailleerde diagrammen Visio Plan 2: $15,00 per gebruiker per maand voor gespecialiseerde diagrambehoeften

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (657 beoordelingen)

4.2/5 (657 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3070 beoordelingen)

8. Processtraat

via Processtraat Process Street is een platform voor procesmodellering waarmee teams hun standaard werkprocedures, checklists en workflows kunnen creëren, beheren en bijhouden.

Het zet teamkennis om in werkbare workflows en is een opslagplaats voor operationele kennis.

Process Street beste functies

Biedt onbeperkte workflows en pagina's in alle abonnementen

De capaciteit van de gegevensopslag reikt van 5.000 records in het opstartplan tot aanpasbare limieten in het Enterprise-abonnement

Biedt onbeperkte opslagruimte in alle abonnementen

Processtraat limieten

De software kan soms wat buggy zijn

Onbevredigend ontwerp van de inbox

Gebrek aan complexe voorwaardelijke programmering en beter op maat gemaakte ervaringen

Processtraat prijzen

Startup: $100 per maand of $1.000 per jaar

$100 per maand of $1.000 per jaar Pro: $ 415 per maand of $ 5.000 per jaar

$ 415 per maand of $ 5.000 per jaar Enterprise: $1.660 per maand of $20.000 per maand

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (387 beoordelingen)

4.6/5 (387 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (617 beoordelingen)

9. ProcesModel

via ProcesModel Bedrijven hebben regelmatig behoefte aan een diepgaand inzicht in hun processen. ProcessModel is een hulpmiddel voor procesanalyse en -verbetering dat precies daarvoor is ontworpen.

Door gebruikers in staat te stellen een digitale tweeling van hun proces te creëren, maakt ProcessModel het verbeteren van procesefficiëntie teams en het testen van potentiële verbeteringen gemakkelijker.

ProcessModel beste functies

Complexe bedrijfsprocessen modelleren, simuleren en analyseren voordat ze in de praktijk worden geïmplementeerd

Aangepaste training voor procesverbetering

Veelzijdige tool met toepassingen in verschillende sectoren

Toegewijde ondersteuningskanalen

ProcessModel limieten

De complexiteit van de software kan een aanzienlijke leercurve vereisen

Compatibiliteit met verschillende besturingssystemen kan een probleem worden

Prijzen van ProcessModel

Afzonderlijk pakket: $2.995

$2.995 Pakket voor projectteams: $12.995

$12.995 Pakket voor procesteams: $25.995

ProcessModel beoordelingen en reviews

G2: NA

NA Hoofdstukra: NA

10. Modelio Open Source

via Modelio Modelio is een open-source modelleeroplossing die voornamelijk bedoeld is voor ontwikkelaars, analisten en architecten. Omdat het open-source is, kunnen ontwikkelaars de tool aanpassen aan hun eisen.

Het kost echter tijd om de tool aan de praat te krijgen en het mist verschillende nuttige functies zoals modelsimulatie en integraties.

Modelio Open Source beste functies

Biedt een breed bereik aan bedrijfsprocesmodellen en diagrammen met modelondersteuning en consistentiecontrole

Integreert beheer van bedrijfsprocessen (BPM) met UML voor het modelleren van bedrijfsprocessen

Ondersteunt het genereren van Java code en Javadoc

Maakt uitwisseling van UML2-modellen tussen verschillende beheerprogramma's voor bedrijfsprocessen mogelijk

Modelio Open Source beperkingen

Gebruikerservaring (UX) kan matig zijn

Het ondersteunt geen basis modelsimulatie

Problemen met XMI-interoperabiliteit met concurrerende tools

Gebruikers rapporteren verschillende bugs die de werking van het systeem bemoeilijken

Modelio Open Source prijzen

Free: Het is open source en kan gedownload worden van GitHub

Modelio Open Source beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

Het vinden van de juiste procesmodellering is geen uitdaging meer!

Het vinden en kiezen van de beste procesmodelleringssoftware voor uw business is overweldigend, maar het is duidelijk dat er een tool is voor elke behoefte.

Of je nu een klein team hebt of een grote organisatie met complexe processen, deze top 10 van zakelijke tools voor procesmodellering bieden een bereik aan functies om uw werkstroom te stroomlijnen en te verbeteren.

ClickUp onderscheidt zich van deze tools door zijn uitstekende mogelijkheden voor procesmodellering en de reeks functies waarmee u bedrijfskritische processen kunt creëren en onderhouden vanaf één enkel platform.

Onthoud dat de beste software de software is die aan je specifieke eisen voldoet, dus overweeg de unieke behoeften van je team voordat je een beslissing neemt.

Wie weet? De perfecte tool voor jouw procesmodellering is slechts één klik verwijderd!