10 beste Dropbox-integraties voor 2024 (inclusief functies en prijzen!)

Of je nu documenten maakt, beheert en deelt voor werk of privé, Dropbox is een van de beste tools om georganiseerd te blijven. Deze populaire bestandshostingservice houdt gegevens veilig, maakt ze gemakkelijk doorzoekbaar en stimuleert de samenwerking tussen teams.

Maar zoals elke dienst, kan Dropbox niet alles doen. ⚠️

Daarvoor heb je Dropbox-integraties nodig die naadloos werken met je tools, of het nu gaat om communicatie-apps, software voor projectmanagement of CRM's. Gelukkig zijn er tientallen integraties met Dropbox om je werkstromen soepel te laten verlopen.

Om het neusje van de zalm te ontdekken, bekijk je deze lijst met de 10 beste integraties voor Dropbox, inclusief voor- en nadelen, prijzen en andere onmisbare details. ✨

Wat moet je zoeken in Dropbox-integraties?

Het is niet genoeg om willekeurig een Dropbox-integratie te kiezen. Je moet overwegen welke integraties je bedrijf nodig heeft of wat u wilt voor uw persoonlijke inspanningen.

Hier lees je wat je moet zoeken in integraties voor Dropbox:

Bedrijfssysteemvereisten : Kies Dropbox-integraties die werken met het besturingssysteem van je voorkeur, of je nu MacOS, Microsoft Windows of Linux gebruikt

Prijzen : Sommige integraties zijn gratis als je een abonnement hebt op zowel Dropbox als de tool, terwijl andere een vergoeding vragen voor de integratie. Kies de optie die bij je budget past 💸

Veiligheid : Als je gegevens moet beschermen, zoek dan naar integraties die gegevensversleuteling en vergelijkbare veiligheidsfuncties bieden

Naadloos synchroniseren : De beste integraties synchroniseren direct tussen apparaten, waardoor je de meest actuele versies van al je bestanden hebt

Notificaties : Veel integraties met Dropbox bieden notificaties en herinneringen, zodat iedereen met toegang weet wanneer nieuwe documenten zijn toegevoegd en wanneer iemand wijzigingen aanbrengt

Toolondersteuning: Dropbox-integraties zijn zinloos als ze de tools of functies die je wilt integreren niet ondersteunen ⚒️

De 10 beste Dropbox-integraties om te gebruiken in 2024

Klaar om Dropbox effectiever te gaan gebruiken met integraties met je favoriete productiviteitstools ? Hier is de top 10 van Dropbox-integraties, van volledige softwaresuites voor projectmanagement tot afzonderlijke tools voor communicatie, documentbeheer en klantbeheer. 👀

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Het is niet verrassend om te zien dat een van de beste tools voor projectmanagement bovenaan deze lijst. ClickUp biedt immers niet alleen een verbijsterend bereik aan functies om werkstromen te beheren, communicatie te stroomlijnen en doelen bij te houden. Het is ook je Dropbox vriend met voordelen. 🌻 ClickUp's Dropbox-integratie maakt het gemakkelijk om Dropbox-bestanden bij Taken te voegen. Op die manier heb je de documentatie die je nodig hebt om alles nog Klaar te krijgen. Open bestanden of sla bijlagen op vanuit Dropbox via de beschrijving van de taak of plaats het bestand rechtstreeks in een opmerking om te delen met relevante leden van het team.

Met de Dropbox-integratie van ClickUp kun je meerdere accounts koppelen, zodat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen de verschillende teams en de organisatie een boost krijgt. Unlimited opslagruimte betekent dat je zoveel bestanden kunt opslaan als je wilt. Is dat geen stress? 🧘

En als je naast Dropbox ook met andere tools voor het delen van bestanden werkt, is dat geen probleem.

ClickUp heeft duidelijke pictogrammen op elk document zodat je precies weet in welke tool het bestand wordt gehost: Dropbox, Google Drive of One Drive. 🙌

ClickUp beste functies

De cloud opslagruimte geeft u toegang tot al uw bestanden, ongeacht waar u bent

Ingebouwde functies voor machinaal leren, waaronderAI-schrijftoolshelpen je om processen voor bestandsdeling te automatiseren met Dropbox om je workflows soepeler en sneller te laten verlopen

Dropbox Paper vervangen doorClickUp Documenten om jetechnische stapel Dankzij uitgebreide integraties kun je niet alleen met Dropbox werken, maar ook met communicatie-apps, stopwatchen enCRM-programma's Real-time samenwerking maakt je team effectiever omdat je in hetzelfde Dropbox-bestand kunt werken en notificaties en updates kunt zien in de relevante ClickUp ruimtes

Taken automatisch toewijzen op basis van wijzigingen in je Dropbox-bestanden om je doelen sneller te bereiken

ClickUp beperkingen

Onbeperkte opslagruimte in Dropbox is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen, maar abonnementen beginnen bij slechts $ 5 per maand

De interface verbindt documenten vaak als visuele embed boxes in plaats van eenvoudige URL's, wat sommige gebruikers niet leuk vinden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Dropbox voor Gmail

via DropboxProductiever zijn met deze Dropbox app integratie voor Microsoft Office 365. Gebruik Dropbox om in realtime samen te werken met je team terwijl je Office-bestanden bewerkt en maakt. Werk naadloos op beide platforms om bestanden te uploaden, een goedkeuringsproces op te bouwen en wijzigingen aan te brengen, of je nu in Dropbox of Microsoft OneDrive bent. ✅

De beste functies van Dropbox en Microsoft Office 365

Met Dropbox Capture voor Windows kun jetijd besparen en effectiever communiceren met schermafbeeldingen, video-opnamen en voice-overs op alle bestanden

Met de Dropbox Sign-integratie kun je e-handtekeningen verzamelen in één bestand, of je nu in Microsoft Word, Google Spreadsheets of Dropbox werkt, zonder naar een andere app te hoeven overschakelen

Met Dropbox DocuSend voor Outlook kun je eenvoudig beveiligde bestanden en bijlagen verzenden

Toegang tot gegevens die belangrijk voor je zijn met offline en online ondersteuning voor delen van bestanden in Microsoft Office-tools zoals Microsoft Teams, SharePoint en Word

Beperkingen van Dropbox en Microsoft Office 365

Voor accounts voor Dropbox Teams is een Microsoft account op enterprise-niveau nodig om de integratie te laten werken

Je kunt Microsoft Office-bestanden met wachtwoordbeveiliging niet bewerken in de Office Online-ruimte in Dropbox

Prijzen voor Dropbox en Microsoft Office 365

Je hebt een Dropbox account nodig bereik van $9,99 per maand tot $26 per gebruiker per maand- en een Microsoft 365 abonnement

en een Microsoft 365 abonnement

Beoordelingen van Dropbox en Microsoft Office 365

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: N/A

4. Integratie van Dropbox en Slack

via Slack Of je nu bestanden maakt in Google Documenten en ze opslaat in Dropbox of je documentatie beheert in de Dropbox-app, het is eenvoudig om je werk te delen met de Dropbox Slack integratie . Klik in de Dropbox app op de knop Delen om meteen te zien hoe je het bestand naar verschillende Slack kanalen kunt sturen. Gebruik het handige zoekvak om de top Slack-kanalen te sorteren en degene te vinden die je nodig hebt. 🔎

Dropbox en Slack integratie beste functies

Tientallen use cases betekenen dat je deze integratie kunt gebruiken om eenvoudig clientcontracten te delen met het salesteam in Slack of de contentkalender voor sociale media naar het hele marketingteam te sturen

Activity feeds in Dropbox Files laten zien wanneer en hoe een bestand is gedeeld, zodat je op de hoogte blijft encommunicatieabonnementen beheren voor specifieke documenten

Direct een bericht sturen naar een collega in het Dropbox-bestand om feedback te krijgen of goedkeuringsprocessen te vereenvoudigen

Ingebouwde Slack-previews en zoekmogelijkheden tonen een fragment zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten en gemakkelijk alle documentatie kunnen vinden die is verzonden

Dropbox en Slack integratie limieten

Sommige gebruikers vonden dat de voorvertoning in Slack niet altijd correct wordt weergegeven

Zoals bij veel integraties kan het voor hulp nodig zijn contact op te nemen met zowel Dropbox als Slack om een oplossing te vinden voor veelvoorkomende problemen

Prijzen van Dropbox- en Slack-integratie

Je hebt een Dropbox Business account nodig, vanaf $20 per gebruiker per maand en een gratis Slack account om aan de slag te gaan

Dropbox en Slack integratie beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Dropbox voor Zoom

via Dropbox-appcentrumOnline vergaderingen en delen van bestanden zijn een integraal onderdeel van elke werkplek. Verbind de twee naadloos met de Zoom integratie voor Dropbox. Presenteer een Dropbox map of bestand in een Zoom vergadering of voeg direct documentatie van de vergadering toe aan je Dropbox account.

Dropbox voor Zoom beste functies

Eenvoudige functie betekent weinig leercurve

De activiteitenfeed in Dropbox laat zien wanneer bestanden zijn gedeeld in vergaderingen, zodat je op de hoogte blijft van discussies

Verspil geen tijd tijdens vergaderingen met het zoeken naar locaties of het delen van bestanden met één klik op 🖱️

Stap in een vergadering met relevante teamleden door Zoom rechtstreeks te starten vanuit een bestand of map in Dropbox

Dropbox voor Zoom beperkingen

Gebruikers van Dropbox Business moeten contact opnemen met de teambeheerder om toegang te krijgen tot bepaalde functies

Sommige gebruikers ondervonden problemen met video, zoals geluidsecho's en traag laden van bestanden

Prijzen van Dropbox voor Zoom

Je hebt een gratis of betaald Zoom account en een Dropbox account nodig om te beginnen

Dropbox voor Zoom beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Dropbox voor Salesforce

via Uitwisseling van apps voor Salesforce De Integratie met Salesforce for Dropbox is een gratis zakelijke tool waarmee je hele team binnen een paar seconden toegang heeft tot de meest actuele versie van documenten. Real-time samenwerking betekent dat je samenwerkt met interne teamleden en externe clients om ervoor te zorgen dat iedereen de gegevens heeft die ze nodig hebben om beslissingen te nemen. 💡

Dropbox voor Salesforce beste functies

Rechtstreeks bestanden openen en delen in Salesforce, of het nu gaat om opportunities, cases of accounts

Bewerk documenten in realtime en krijg goedkeuring zonder Salesforce CRM te verlaten

Wijzigingen worden onmiddellijk gesynchroniseerd, waardoor iedereen razendsnel wordt bijgewerkt

Zonder bestandslimieten video's, grote bestanden en uitgebreide gesprekken delen in klanttickets

Dropbox voor Salesforce limieten

Markeerbestanden worden gebruikt om Salesforce-records te koppelen in Dropbox, maar als je deze bestanden verwijdert, werkt de integratie niet

Er zijn geen limieten voor de grootte van bestanden, maar wel voor opslagruimte voor bepaalde gebruikers

Prijzen van Dropbox voor Salesforce

Gratis

Beoordelingen en reviews van Dropbox voor Salesforce

G2 : N/A

: N/A Capterra: N.V.T

7. Hive x Dropbox

via Zapier Deze Evernote integratie van Zapier helpt je om een effectiever en beter georganiseerd team op te bouwen. Gebruik de twee productiviteitstools om direct nieuwe acties te triggeren, van notificaties en nieuwe bestanden tot nieuwe aantekeningen op basis van bestaande documentatie.

Dropbox + Evernote beste functies

Eenvoudige automatisering dankzij eenvoudige vervolgkeuzemenu's waarmee je verschillende triggers en acties kunt koppelen in zowel Dropbox als Evernote

Kies de exacte gegevens die je wilt automatiseren met de integratie, zodat je tijd bespaart en zeker weet dat je de informatie hebt die je nodig hebt

De integratie werkt als eenvirtuele assistent maakt automatisch werkstromen aan op basis van specifieke invoer

Deadlines, toegewezen personen en informatie over bijhouden toevoegen aanwerkstromen beheren in Dropbox en Evernote

Dropbox + Evernote limieten

Soms hadden gebruikers problemen met de triggers die het action item initialiseerden

Hulp krijgen is eenvoudig, maar kan enige tijd duren zodra je het ticket hebt aangemaakt

Dropbox + Evernote prijzen

Free forever voor basisfuncties

voor basisfuncties Proefversie van 14 dagen voor premium functies en apps

Dropbox + Evernote beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Dropbox met Adobe

via Dropbox Breng je creatieve werk naar nieuwe hoogten met deze integratie voor Adobe en Dropbox. Deel direct koppelingen naar Photoshop en Illustrator met hifi-voorvertoningen. En genereer feedback en krijg direct goedkeuring met opmerkingen en aantekeningen in de app. ✍️

Dropbox met Adobe beste functies

Aangepaste toestemmingen instellen en toegang verlenen tot PDF's, video's en afbeeldingen in Dropbox

Tekst en media markeren, annoteren en beoordelen in Dropbox, ongeacht in welke Adobe-tool het bestand is gemaakt

Functies voor veiligheid zoals 2656-bits versleuteling houden je documenten veilig

Dankzij wachtwoordbeveiliging, bestandsvergrendeling en vervaldatums kun je documenten delen zoals jij dat wilt

Dropbox met Adobe-beperkingen

Sommige functies zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen, die prijzig kunnen zijn

Sommige gebruikers vonden dat er een vertraging was bij het synchroniseren in realtime, vooral bij grote bestanden

Prijzen voor Dropbox met Adobe

Connect Dropbox gratis, maar je hebt een betaald Adobe account nodig

Dropbox met Adobe beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Zoho CRM voor Dropbox

via Dropbox-appcentrumZoho is een CRM-tool die bedrijven helpt om relaties met klanten te beheren, betere producten te maken en op gegevens gebaseerde inzichten te genereren. Verbind Zoho met Dropbox met deze integratie om belangrijke klantendocumenten, ideeën en meer bij te houden. 📁

Zoho CRM voor Dropbox beste functies

Voeg bestanden toe aan je CRM en bekijk ze direct in je gekoppelde Dropbox account

Deel bestanden in Dropbox rechtstreeks vanuit Zoho CRM om tijd te besparen

Eenvoudig formulieren voor klantfeedback, intakevragenlijsten en functieverzoeken die zijn verzameld door het verkoopteam opslaan in Zoho en ze organiseren in mappen van Dropbox

Wijzig de toestemmingen voor delen zodat iedereen toegang heeft tot de documentatie die ze nodig hebben

Zoho CRM voor Dropbox limieten

De instelling en verificatie kan enige tijd in beslag nemen en bestaat uit verschillende stappen

Sommige gebruikers vonden dat er een vertraging was bij het synchroniseren

Zoho CRM voor Dropbox prijzen

Integratie is gratis, maar je hebt zowel Zoho als Dropbox accounts nodig

Zoho CRM voor Dropbox beoordelingen en recensies

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: N.V.T

Met deze Dropbox-integraties heb je betere controle over de workflows, documentatie en communicatie van je team. Van volledige projectmanagementsoftware die elk aspect van het werk van je team afhandelt tot tools die gericht zijn op betere communicatie en bestandsbeheer, er is een integratie voor jouw behoeften. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het efficiënter maken, opslaan en delen van bestanden. Met de ingebouwde Dropbox-integratie verbeter je interacties met clients, vereenvoudig je opslagruimte in de cloud en wijs je automatisch werk toe op basis van documentatie in Dropbox. Is dat een winnende combinatie? 🏆