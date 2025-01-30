10 hulpprogramma's voor technische schrijvers in 2025

Als technisch schrijver is het jouw taak om kritieke informatie te verstrekken in duidelijke, gemakkelijk leesbare kopij. Het format alleen al kan uren in beslag nemen.

Of je nu gebruikershandleidingen, helpbestanden of online FAQ's schrijft, hulpprogramma's (HAT) zijn een must. Met de juiste software aan uw zijde zult u gemakkelijker en sneller online documentatie kunnen maken, beheren en verdelen. ⚡

In deze gids leggen we uit wat hulpprogramma's voor auteurs zijn en waarom je er zo snel mogelijk een nodig hebt. We delen ook enkele onmisbare functies van HAT's en onze top 10 van favoriete softwareoplossingen voor het schrijven van helpbestanden.

Wat is een hulpprogramma voor het schrijven van hulp (HAT)?

Hulpprogramma's voor het schrijven van hulp zijn gespecialiseerde software die technische schrijvers gebruiken om helpdocumentatie te maken. Deze tools worden meestal geleverd met een What You See Is What You Get (WYSIWYG) editor waarmee je je op de content kunt concentreren terwijl de software de lastige formattering en indexering afhandelt. HAT's maken zelfs kopij in verschillende outputformaten, waaronder HTML, CHM, ePub, XML en RTF. 📚

Natuurlijk is het mogelijk om technische teksten te schrijven zonder een HAT, maar overweeg toch om er een te gebruiken:

Tijd te besparen met sjablonen en voorgeformatteerde styling

Content één keer te maken en te delen op alle platforms en formats

Je tekst automatisch te indexeren en organiseren

Teksten te lokaliseren met geïntegreerde vertaalbeheertools

Functies die u in een hulpprogramma voor auteurs moet zoeken

Elke HAT is een beetje anders, maar wij raden er een aan met functies zoals:

Een gebruikersvriendelijke interface: Hoe kleiner de leercurve, hoe sneller u kunt beginnen met schrijven

Single-source authoring: Deze functie bespaart veel tijd. Hiermee kunt u content één keer maken en in meerdere formats publiceren met één klik

Deze functie bespaart veel tijd. Hiermee kunt u content één keer maken en in meerdere formats publiceren met één klik Sjablonen : Vooraf ontworpen sjablonen versnellen het copywritingproces en geven je tekst een consistente look en feel

Vooraf ontworpen sjablonen versnellen het copywritingproces en geven je tekst een consistente look en feel Integraties : Een goede tool voor auteursbegeleiding moet integreren met andere tools die je al gebruikt, zoals Microsoft Word-documenten of populaire SaaS-tools

Een goede tool voor auteursbegeleiding moet integreren met andere tools die je al gebruikt, zoals Microsoft Word-documenten of populaire SaaS-tools Versiebeheer : Houd wijzigingen bij, werk samen met teamleden en beheer verschillende versies van documenten zonder werk te verliezen

Houd wijzigingen bij, werk samen met teamleden en beheer verschillende versies van documenten zonder werk te verliezen Projectmanagement : Het organiseren van content, het toewijzen van taken aan teamleden en het bewaken van de voortgang is een stuk eenvoudiger met een ingebouwde workflow

Het organiseren van content, het toewijzen van taken aan teamleden en het bewaken van de voortgang is een stuk eenvoudiger met een ingebouwde workflow CCMS : Met een component content management systeem (CCMS) kunt u tekst opbouwen als modulaire stukjes die gemakkelijk kunnen worden aangepast en hergebruikt in een kennisbank. Dit is een game-changer als uw documentatie veel herhalende tekst bevat

10 beste hulpprogramma's voor auteurschap van 2024

Je bent een expert in het vertalen van technische onzin naar duidelijke, beknopte gebruikershandleidingen. Concentreer je op de content en gebruik een van de 10 beste software-opties voor het schrijven van Help voor al het andere.

1. ClickUp

ClickUp AI gebruiken om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige prompt om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

Hebt u ooit gewenst dat u met een toverstafje uw werk, communicatie en documenten op één plaats kon brengen? 🧙

U hebt hier geen tovenarij voor nodig: gebruik gewoon ClickUp. Het favoriete projectmanagementplatform van het universum is ook een van de beste tools voor het schrijven van hulp.

Het combineert uw werk, bestanden en gegevens op één plaats voor een volledig aanpasbare ervaring.

We weten dat u een schrijfprof bent, maar ClickUp AI biedt schrijvers een helpende hand. Deze AI-gestuurde schrijftool controleert snel op typefouten, formatteert kopij en vat tekst samen.

Het werkt met alle projecten, taken, documenten, sjablonen en meer. 🦾 ClickUp Documenten is een cloudgebaseerde tekstverwerker die perfect is voor externe en hybride technische schrijvers. Als tool voor het schrijven van helpbestanden maakt het verbinding met uw werkstromen, zodat u geen apart systeem nodig hebt voor kopieer- en taakbeheer.

Als je in een team werkt, kun je iedereen in realtime samenbrengen met de Docs editor-je zult niets missen.

Waarschijnlijk jongleer je met meerdere projecten en documenten. Blijf overal bovenop met ClickUp projectmanagement . Maak projecten en taken en koppel ze aan uw communicatie, bestanden en aantekeningen. Letterlijk alles is op één plaats-geen gezoek meer naar gegevens of bestanden.

ClickUp beste functies

Bekijk tijdbesparende sjablonen zoals deClickUp sjabloon Schrijfrichtlijnendie standaarden bevat voor taal, opmaak, toon en meer

Brainstorm met uw team in realtime met ClickUp Whiteboards Heeft u grote doelen? Verbind ze met uw dagelijkse werk met ClickUp Doelen Schakel over naar Weergave chatten om al uw gesprekken op één plaats weer te geven



ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, dus het platform kan in het begin als veel aanvoelen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice is een kennisgebaseerde software voor het opmaken van auteurs en content. Als je wilt weten hoeveel mensen je documentatie daadwerkelijk lezen, kun je de analyses van Helpjuice gebruiken om bij te houden hoeveel mensen je tekst lezen.

Het component content management systeem houdt ook een robuuste artikelgeschiedenis bij en stelt je in staat om meerdere versies tegelijk te publiceren, zodat je nooit bang hoeft te zijn dat je werk verloren gaat.

Helpjuice beste functies

Het integreert met Slack google, Salesforce zapier en meer

Bepaal wie wat ziet met gedifferentieerde toestemmingen

Afbeeldingen, schermafbeeldingen of tekst uit een Word-document direct in de Helpjuice-tekstverwerker plakken

Help-artikelen eenvoudig koppelen met de automatische koppelingstool

Helpjuice beperkingen

Helpjuice biedt geen tools voor projectmanagement

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de UI/UX

Helpjuice prijzen

Starter: $120/maand voor 4 gebruikers

$120/maand voor 4 gebruikers Run-Up: $200/maand voor 16 gebruikers

$200/maand voor 16 gebruikers Premium Limited: $289/maand voor 60 gebruikers

$289/maand voor 60 gebruikers Premium Unlimited: $499/maand voor onbeperkte gebruikers

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (29 beoordelingen)

4.5/5 (29 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

3. Auteur-it

via Gekke fakkel Madcap is een suite van softwareoplossingen, maar het Flare-product is een primo-optie als het gaat om hulpprogramma's voor auteurschap. Gebruik Flare om content te importeren, te auteur, te beoordelen, te vertalen en te publiceren.

Als je nieuwsgierig bent naar het gebruik na productie, bekijk dan de real-time analyses van Flare om te zien hoe nuttig mensen je self-service content vinden.

Flare beste functies

Flare wordt geleverd met een gratis proefversie van 30 dagen

Importeren vanuit Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown en meer

Gebruik de WYSIWYG editor en Structure Bars om schone, georganiseerde kopij te schrijven in minder tijd

Als je een beetje code kent, gebruik dan de Split View Editor met XML Code View

Flare beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het platform traag is of bugs heeft

Anderen zeggen dat de beoordelingsworkflow een beetje onhandig is

Flare prijzen

Madcap Flare : $ 182/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$ 182/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Madcap Central: $311/maand, jaarlijks gefactureerd

Flare beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (420+ beoordelingen)

4.4/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (17 beoordelingen)

7. ProProfs

via ProProfs ProProfs heeft veel functies, maar als technisch schrijver zult u veel waarde halen uit hun Knowledge Base software. Bouw gebruikershandleidingen, een interne kennisbank voor uw werknemers of een publieke helpsite voor klanten met minder gedoe.

De auteurstools zijn ook ideaal voor teams die content in meerdere talen maken.

ProProfs beste functies

ProProfs Knowledge Base is 100% aanpasbaar

Gebruik kant-en-klare sjablonen of maak je eigen sjabloon

ProProfs is te verbinden met meer dan 100 andere toepassingen

Wijs rollen en toestemmingen toe en beheer feedback met interne opmerkingen

ProProfs limieten

Verschillende gebruikers zouden willen dat ProProfs meer sjablonen had

Anderen zeggen dat ProProfs vaak hapert

ProProfs prijzen

Free: tot 25 artikelen

tot 25 artikelen Business: $19.99/maand voor 100 artikelen, jaarlijks gefactureerd

ProProfs beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (35 beoordelingen)

4.5/5 (35 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (53 beoordelingen)

8. HelpNDoc

via HelpNDoc HelpNDoc is een hulpprogramma voor auteurs van hulp met meer dan acht projectdocumentatie formats. Genereer HTML-websites, PDF's, Kindle eBooks, CHM- of DocX-bestanden voor vrijwel elk gebruik.

In termen van hulpprogramma's voor auteurschap heeft dit misschien niet de meest moderne interface, maar HelpNDoc integreert tonnen functies zoals een content bibliotheek, editor voor trefwoorden, editor voor tabellen en meer.

HelpNDoc beste functies

Content exporteren naar meerdere formaten tegelijk

U moet weten hoe u moet coderen, maar het platform wordt geleverd met de volledige broncode voor alle sjablonen

Bouw responsieve HTML5-websites die werken op elk apparaat

Automatiseer terugkerende taken met de Script Editor

HelpNDoc beperkingen

Het heeft niet veel beoordelingen

Je moet kunnen coderen om veel functies van HelpNDoc te kunnen gebruiken

De gebruikersinterface is een beetje gedateerd

HelpNDoc prijzen

Standaard: 99€ ($104,39)

99€ ($104,39) Professioneel: 299€ ($315,29)

299€ ($315,29) Ultiem: 499€ ($526,19)

HelpNDoc beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (15 beoordelingen)

4/5 (15 beoordelingen) Capterra: N/A

9. Samenloop

via ConfluentieConfluentie combineert kennismanagement en projectmanagement in één platform. Het is in de eerste plaats een kennisbank, maar het heeft ook een functie als tool voor het schrijven van hulp.

Brainstorm ideeën met je team in Confluence whiteboards, bouw ruimtes voor afzonderlijke projecten of bewerk content samen met je team in realtime.

Confluence beste functies

Confluence content omzetten in Jira problemen

Content bomen bouwen om geavanceerd zoeken te vereenvoudigen

Confluence wordt geleverd met meer dan 75 aanpasbare sjablonen

Het integreert gemakkelijk met Jira en Trello Confluence beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om Confluence te integreren met een platform dat geen eigendom is van Atlassian

Het integreert niet met populaire samenwerkingsoplossingen zoals Microsoft Teams

Confluence prijzen

Free: tot 10 gebruikers

tot 10 gebruikers Standaard: $6.05/gebruiker per maand (kortingen na 100 gebruikers)

$6.05/gebruiker per maand (kortingen na 100 gebruikers) Premium: $11.55/gebruiker per maand (kortingen na 100 gebruikers)

$11.55/gebruiker per maand (kortingen na 100 gebruikers) Enterprise: na 801 gebruikers, neem contact op voor prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.600+ beoordelingen)

4.1/5 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.100+ beoordelingen)

10. ClickHelp

via ClickHelp ClickHelp is een alles-in-één portaal voor het maken, hosten en delen van technische documentatie. Het is aanwezig in meer dan 90 landen, dus ClickHelp past perfect bij multinationale bedrijven die vertaalbeheer nodig hebben.

Met de hulpprogramma's voor auteurschap van hulp kunt u het portaal naar wens aanpassen en in realtime samenwerken met uw collega's.

ClickHelp beste functies

ClickHelp integreert met MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence en meer

Snel weergave van alle statussen van onderwerpen, opmerkingen en to-dos per onderwerp

ClickHelp ondersteunt single-sourcing om hergebruik van content te stroomlijnen

Genereer openbare of met wachtwoord beveiligde documenten

ClickHelp beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren slechte ervaringen met klantenservice

Anderen zeggen dat het platform aan de dure kant is

ClickHelp prijzen

Starter: $175/maand voor 2 gebruikers ($8/maand per gebruiker na 2)

$175/maand voor 2 gebruikers ($8/maand per gebruiker na 2) Groei: $285/maand voor 5 gebruikers ($10/maand per gebruiker na 5)

$285/maand voor 5 gebruikers ($10/maand per gebruiker na 5) Professioneel: $580/maand voor 10 gebruikers ($12/maand per gebruiker na 10)

ClickHelp beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (19 beoordelingen)

Schrijf betere content met minder gedoe

Robuuste hulpprogramma's voor het schrijven van hulp zijn geen luxe voor technische schrijvers, ze zijn een must-have.

Van geavanceerde AI-functies tot tijdbesparende sjablonen, de juiste HAT stroomlijnt het hele documentatieproces zodat je betere gidsen schrijft in minder tijd.

Als u uw werkstroom wilt vereenvoudigen en de eindgebruiker een geweldige ervaring wilt bieden, kies dan ClickUp als uw tool voor het schrijven van Help. Wij combineren projectmanagement, Docs, AI, sjablonen en nog veel meer om uw technisch schrijven een serieuze boost te geven. 🤩

Probeer het uit en kijk hoe het bevalt: Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte .