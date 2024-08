10 Beste Odoo Alternatieven & Concurrenten in 2024

Of het nu gaat om facturering, productie, relatiebeheer, projectmanagement of andere taken, software helpt je om alles bij te houden.

Hoewel Odoo op zichzelf al een krachtige tool voor bedrijfsbeheer is, is het misschien niet de beste oplossing voor jouw behoeften. Misschien wil je specifieke functies, een budgetvriendelijkere oplossing of een andere gebruikerservaring.

Hoe dan ook, het heeft je op deze vraag gebracht: Wat zijn de beste Odoo alternatieven?

Wij hebben het antwoord. 🤩

We hebben meerdere softwareoplossingen onderzocht en uitgekamd om deze lijst samen te stellen met de 10 beste alternatieven voor Odoo, zodat jij je processen kunt vereenvoudigen en aan de slag kunt.

Wat is Odoo?

Odoo is een ERP-tool (enterprise resource planning) die is ontworpen om elk onderdeel van je bedrijfsvoering te stroomlijnen. Het wordt geleverd met gespecialiseerde apps voor het beheer van klantrelaties (CRM) personeelszaken, verkoop, boekhouding, e-commerce en meer.

Via Odoo Een van de opvallende functies van Odoo is het modulaire ontwerp. Kies gewoon de apps die je nu nodig hebt en voeg er meer toe als je groeit. Odoo biedt zowel open-source als enterprise versies, voor bedrijven die onbeperkte flexibiliteit belangrijk vinden en bedrijven die hosting en onderhoud willen uitbesteden.

Maar Odoo is misschien niet voor iedereen geschikt. ☕️

De apps in de Enterprise versie kunnen bepaalde geavanceerde functies missen die jouw bedrijf nodig heeft. De community versie vergrendelt de toegang tot sommige van deze apps en limiet de functies in andere. De prijs kan ook een probleem zijn - meer modules of gebruikers toevoegen kan de kosten snel opdrijven.

Wat moet je zoeken in Odoo alternatieven voor relatiebeheer?

Het kiezen van de ideale software voor bedrijfsbeheer is geen kleine Taak. Maar een korte lijst met de belangrijkste functies kan het gemakkelijker maken. Om je op weg te helpen, zijn hier een paar elementen om in gedachten te houden als je op zoek bent naar een alternatief voor Odoo:

Functionaliteit: De tool moet voldoen aan je branchespecifieke behoeften en belangrijkste bedrijfsprocessen, zoalsCRM en projectmanagementaccounting en voorraadbeheer

De tool moet voldoen aan je branchespecifieke behoeften en belangrijkste bedrijfsprocessen, zoalsCRM en projectmanagementaccounting en voorraadbeheer Aanpassing: Kies een aanpasbare tool om uw unieke processen en werkstromen te modelleren. Dit omvat het maken van aangepaste velden, dashboards, rapporten of automatiseringsregels

Kies een aanpasbare tool om uw unieke processen en werkstromen te modelleren. Dit omvat het maken van aangepaste velden, dashboards, rapporten of automatiseringsregels Integreerbaarheid: Kies voor een business management oplossing die gemakkelijk verbinding kan maken met uw huidige tech stack voor een soepele overgang en naadloze gegevensstromen na installatie (financieel beheer, supply chain management, voorraadbeheer, projectmanagement, enz.)

Kies voor een business management oplossing die gemakkelijk verbinding kan maken met uw huidige tech stack voor een soepele overgang en naadloze gegevensstromen na installatie (financieel beheer, supply chain management, voorraadbeheer, projectmanagement, enz.) Schaalbaarheid: Het platform moet meegroeien met uw bedrijf en zonder problemen meer gebruikers en gegevens aankunnen

Het platform moet meegroeien met uw bedrijf en zonder problemen meer gebruikers en gegevens aankunnen Deployment: Beslis of u de voorkeur geeft aan een cloudgebaseerde of een zelfgehoste oplossing en onderzoek welke opties beschikbaar zijn

Beslis of u de voorkeur geeft aan een cloudgebaseerde of een zelfgehoste oplossing en onderzoek welke opties beschikbaar zijn Toegankelijkheid: Afhankelijk van uw behoeften moet de tool een mobiele app hebben voor toegang onderweg

Afhankelijk van uw behoeften moet de tool een mobiele app hebben voor toegang onderweg Resources en ondersteuning: Kies beheersoftware met uitgebreide documentatie, handleidingen en een betrouwbaar ondersteuningsteam

De 10 beste Odoo alternatieven om te gebruiken in 2024

Het kan moeilijk zijn om business management software te vinden die aan al je behoeften voldoet. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Hier zijn de 10 beste opties om Odoo te vervangen, inclusief de sterke punten, limieten en gebruikersbeoordelingen van elke tool om je te helpen de juiste keuze te maken.

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talrijke functies voor samenwerking

Deployment: Alleen cloud

ClickUp is een alles-in-één productiviteitssuite ontworpen om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te helpen hun kernactiviteiten te beheren. Met meer dan 15 aangepaste velden en weergaven (zoals Tabel, Kanban, Kalender en Gantt) kun je de interface eenvoudig aanpassen aan de workflows van elke afdeling in je bedrijf.

Beheren CRM-werkstromen is een koud kunstje met ClickUp. Teams voor verkoop kunnen gebruikmaken van ClickUp formulieren om leads vast te leggen en bij te houden in een visuele verkooppijplijn. Zodra deals zijn gesloten, kunt u probleemloos overgaan naar het beheren van clients en projecten. 🙌

Maak taken, stel deadlines in en wijs rollen toe, zodat elk teamlid precies weet wat hij of zij moet doen. U hoeft deze stappen niet telkens te herhalen. ClickUp automatiseringen kunnen het drukke werk aan, zodat u zich kunt concentreren op het werk dat er toe doet.

En met meer dan 100 native integraties kunt u verbinding maken met uw favoriete tools en uw werkstromen volledig aanpassen. ⚒️

Als u op zoek bent naar een betaalbaar alternatief voor Odoo met geavanceerde CRM-, verkoop- en projectmanagement functies, stap omhoog naar ClickUp.

ClickUp beste functies:

Business documenten maken en beheren inClickUp Documenten* GebruikClickUp AI om taakbeschrijvingen, samenvattingen van documenten en actiepunten te genereren uit aantekeningen

Samenwerken met je team via @mentions, opmerkingen en chatten

Toegang tot ClickUp via het web, desktop (Windows, macOS en Linux) en mobiele apparaten (Android en iOS)

Bouw aangepaste dashboards om projecten, teamprestaties en sleutelgegevens en KPI's te controleren

1.000+ integraties om alles wat u nodig hebt op één handige plek te brengen

ClickUp limieten:

De mobiele app mist een aantal functies van de web- en desktop-apps

Mist geavanceerde functies voor boekhouding, inventaris en e-commerce

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Acumatica

via Acumatica Deployment: Cloud of op locatie

Acumatica is een cloud ERP voor middelgrote tot grote bedrijven die inventaris, kassa's, tijdsregistratie, salarisadministratie en relaties met klanten willen beheren. Je kunt kiezen uit vijf branchespecifieke edities: General Business, Manufacturing, Distribution, Retail E-commerce en Construction.

Net als bij Odoo kun je bij Acumatica alleen de apps selecteren die je op dat moment nodig hebt. Maar in plaats van per gebruiker wordt er gefactureerd op basis van de apps en systeemcapaciteit die je gebruikt. Deze prijsstelling is geweldig als je een snel groeiend bedrijf hebt - je betaalt niet extra als je meer gebruikers toevoegt. 💰

Acumatica beste functies:

Toegang tot Acumatica via de mobiele apps voor iOS en Android

Aangepaste financiële en operationele rapporten genereren in HTML, PDF, Excel en Word format

Automatische verzending van facturen en afschriften naar klanten op regelmatige tijdstippen

Verbind Acumatica met meer dan 100 apps van derden, waaronder Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo en Avalara

Acumatica limieten:

Heeft geen gratis abonnement of proefversie

Rapporten aanpassen met hun rapportontwerper is complex

Acumatica prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Acumatica beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (836 beoordelingen)

4.4/5 (836 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100 beoordelingen)

3. Snelboeken Online

via Snelboeken Online Deployment: Alleen cloud

QuickBooks Online is een cloud boekhoudsoftware ontworpen voor kleine bedrijven. Gebruik het om professionele facturen te maken, online betalingen te accepteren en zelfs regelmatige factureringscycli in te stellen. Het helpt ook bij het bijhouden van uitgaven, het verwerken van de salarisadministratie en het beheren van basisvoorraden. 💸

Veel accountants zijn bekend met QuickBooks Online, dus als je besluit om je boekhouding uit te besteden, is het gemakkelijk om hulp te vinden.

Quickbooks Online beste functies:

Verbinding maken met je bank- en kredietrekeningen om transacties automatisch vast te leggen

Genereer verschillende financiële rapportages zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en accounts receivable

Accountants uitnodigen om je boekhouding te bekijken en samen te werken om problemen op te lossen 🧑‍💻

Verbinding maken met honderden apps van derden, waaronder Shopify, eBay, Square en PayPal

Quickbooks Online limieten:

Sommige gebruikers ondersteunen de klantenservice niet betrouwbaar

Tools voor voorraadbeheer zijn alleen beschikbaar in de duurste abonnementen

Prijzen Quickbooks Online:

Simple Start: $30/maand

$30/maand Basis: $60/maand

$60/maand Geavanceerd: $90/maand

$90/maand Geavanceerd: $200/maand

Quickbooks Online beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (3.160 beoordelingen)

4.0/5 (3.160 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.377 beoordelingen)

4. Zoho One

via SuiteCRM Deployment: Cloud of op locatie

SuiteCRM is een open-source CRM voor het stroomlijnen van verkoop, CRM-marketing en processen voor klantenservice. Het heeft 26 modules voor het beheren van leads, PDF sjablonen voor offertes en facturen, CRM rapportages en meer. Voeg modules toe of verwijder ze, geef ze een andere naam en pas hun velden, lay-outs en relaties aan.

Hoewel SuiteCRM gratis te downloaden en te gebruiken is zonder limieten, kun je SuiteCRM gehost kopen voor een cloud versie. Als je op zoek bent naar een open-source alternatief voor Odoo met uitgebreide CRM functies en native integraties, dan is SuiteCRM misschien wel het juiste alternatief. 🍬

SuiteCRM beste functies:

Vergaderingen plannen, gesprekken registreren en e-mails rechtstreeks vanuit het platform samenstellen

Een tijdlijn weergeven van alle interacties die hebben plaatsgevonden met elk account in jeklantendatabase* Maak rollen aan voor elke gebruiker zodat ze alleen de relevante informatie zien om hun taken uit te voeren

Verbind SuiteCRM met 120+ apps, waaronder Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp en Telegram

SuiteCRM limieten:

Beperkte documentatie over modules

Wordt traag bij het werken met grote databases

SuiteCRM prijzen:

Starter: £95 ($117,59)/maand

£95 ($117,59)/maand Business: £332,50 ($411,55)/maand

£332,50 ($411,55)/maand Premium: £475 ($587,93) /maand

SuiteCRM beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (88 beoordelingen)

4.2/5 (88 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (46 beoordelingen)

7. Microsoft 365

via Microsoft 365 Deployment: Cloud of op locatie

Microsoft Dynamics 365 is een toonaangevende ERP-software voor middelgrote tot grote organisaties. Het omvat financiën, verkoop, opslag, beheer van de toeleveringsketen, productie en projectmanagement.

Dynamics 365 is in hoge mate aanpasbaar aan verschillende industrieën, met name productie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg en detailhandel. Als u deel uitmaakt van een grote onderneming, vindt u Dynamics 365 waarschijnlijk eenvoudiger, sneller en betaalbaarder om te implementeren dan vergelijkbare ERP-tools.

Microsoft Dynamics 365 beste functies:

Integreer naadloos met Microsoft 365 apps, Power BI en LinkedIn

Leads prioriteren op inkomstenpotentieel en bijhoudenklanttrajecten voor optimale verlengingen en upsells 📈

Projecten beheren en bijhouden met urenstaten, geavanceerde kostenberekening en budgetcontroles om winstgevendheid te garanderen

Dashboards op maat maken om rolspecifieke activiteiten en statistieken weer te geven

Microsoft Dynamics 365 limieten:

Integratie met systemen van derden kan een uitdaging zijn

De mobiele app heeft niet alle functies en hapert soms

Microsoft Dynamics 365 prijzen:

Business Central Essentials: Vanaf $70/maand per gebruiker

Vanaf $70/maand per gebruiker Business Central Premium: Vanaf $100/maand per gebruiker

Microsoft Dynamics 365 beoordelingen en recensies:

G2: 3.8/5 (1.500+ beoordelingen)

3.8/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5.200+ beoordelingen)

8. Epicor Kinetisch

via Epicor Kinetisch Deployment: Cloud of op locatie

Epicor Kinetic is een andere ERP-oplossing voor de productie-, distributie-en detailhandel. Het blinkt uit in het omgaan met complexe made-to-order of engineer-to-order productie workflows.

Gebruik het om business functies zoals financiën, klantrelaties, supply chain en magazijnbeheer te beheren. Dit is een geweldig Odoo-alternatief voor middelgrote of grote ondernemingen die meer hulp nodig hebben met geavanceerde productiebehoeften dan HR en CRM.

Epicor Kinetic beste functies:

Gemakkelijk toegankelijk op mobiel

Stel de productconfigurator in om aangepaste bestellingen van clients te verzamelen en beheren

Gebruik tekst-, beeld- en spraakinvoer om database-informatie op te halen en acties uit te voeren (bijv. een offerte omzetten in een bestelling)

Verbinding maken met populaire platforms zoals BigCommerce, Quickbooks, Salesforce en Avalara

Epicor Kinetic limieten:

Complexe installatie en aanpassingen

Sommige gebruikers rapporteren inconsistente en vertraagde klantenservice, vooral voor complexe problemen

Epicor Kinetic prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Epicor Kinetic beoordelingen en recensies:

G2: 3.7/5 (423 beoordelingen)

3.7/5 (423 beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (176 beoordelingen)

9. Salie 100

via Salie 100 Deployment: On-premise only

Sage 100 is een boekhoudoplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven, met name bedrijven in de productiesector, de groothandel, de professionele dienstverlening en de bouw. 👷

Naast de boekhouding zorgt Sage 100 ook voor salarisadministratie, klantenrelaties en voorraadbeheer. Een sleutel functie is het real-time bijhouden van voorraden en statuswaarschuwingen. Dit helpt om consistente voorraadniveaus en soepele magazijnactiviteiten te handhaven.

Hoewel Sage 100 alleen beschikbaar is voor installatie op locatie, werkt het platform samen met derden om je te helpen bij de overgang naar de cloud als dat nodig is.

Sage 100 beste functies:

Beoordeel de winstgevendheid van projecten en bewaak budgetten met behulp van de functie voor taakkostenberekening

Krijg een overzicht van de bedrijfsactiviteiten en -prestaties op het dashboard

Automatiseer terugkerende taken zoals het genereren van bestellingen en boekhoudkundige rapporten

Sla uw veelgebruikte functies en rapportages op één plek op zodat u er gemakkelijk bij kunt

Sage 100 limieten:

Vereist een derde partij voor installatie en upgrades

Beperkte native integraties

Sage 100 prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Sage 100 beoordelingen en recensies:

G2: 3.6/5 (193 beoordelingen)

3.6/5 (193 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (305 beoordelingen)

10. Oracle Netsuite

via Oracle Netsuite Deployment: Alleen cloud

Oracle NetSuite is een cloud ERP die is ontworpen voor starters en kleine en middelgrote ondernemingen. Het combineert financieel beheer, CRM, e-commerce, bestellingen en HR onder één dak.

Om te beginnen met NetSuite betaalt u voor het kernplatform, de branchespecifieke modules die u nodig hebt, het aantal gebruikers en een eenmalige installatie. Naarmate uw bedrijf groeit, kunt u meer modules en gebruikers toevoegen aan de tools voor het modelleren van bedrijfsprocessen. ✨

Als je op zoek bent naar het meest vergelijkbare Odoo-alternatief voor complexe activiteiten en je kunt het je veroorloven, dan is NetSuite wellicht een goede keuze.

Oracle Netsuite beste functies:

Beheer activiteiten over meerdere juridische entiteiten

Globale zoekopdrachten uitvoeren en frequente zoekopdrachten opslaan voor eenvoudige toegang

Aangepaste financiële enverkooprapportages om zakelijke statistieken en KPI's bij te houden

Verbinding maken met honderden externe apps voor e-commerce, CRM, klantenservice en meer

Oracle Netsuite limieten:

Wordt traag bij het laden van nieuwe pagina's

Aanpassingen zijn complex en vereisen mogelijk het inhuren van een consultant

Oracle Netsuite prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Oracle Netsuite beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (2.700+ beoordelingen)

4.0/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.300+ beoordelingen)

Verbeter uw bedrijfsvoering met betere opties

Elk van onze topalternatieven voor Odoo heeft zijn sleutel sterke punten en richt zich op specifieke groottes en industrieën. Evalueer ze zorgvuldig om de beste oplossing voor jouw bedrijf te vinden. De juiste tool moet je belangrijkste behoeften oplossen, het werk gemakkelijker maken en je groei ondersteunen. 🌱

Als u op zoek bent naar een intuïtieve en veelzijdige tool om de activiteiten voor uw kleine of middelgrote bedrijf te beheren, kijk dan niet verder dan ClickUp.

U hoeft geen demo te boeken of uw portemonnee te openen. Maak vandaag nog een account aan en ontdek alle functies van ClickUp gratis!