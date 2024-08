10 beste watervalprojectbeheertools in 2024

Er zijn veel manieren om een project te managen, van Agile tot Lean, van Scrum tot Kanban. Elk heeft zijn sterke punten, maar een van de populairste methodes voor projectmanagement is het watervalmodel.

Bij deze aanpak wordt de voorkeur gegeven aan zorgvuldige abonnementen en onderzoek om een succesvol resultaat te garanderen. Om dit mogelijk te maken, hebben Teams software nodig die is ontworpen voor dit model, met functies die zijn afgestemd op de stappen in een project.

Er zijn tal van waterval software voor projectmanagement maar welke zijn de beste?

Laten we er eens induiken om erachter te komen! 🏊‍♀️

Wat is een waterval tool voor projectmanagement?

de watervalmethodologie voor projectmanagement richt zich op één lineair pad van begin tot eind, met de volgende fase van het project pas beginnen als de vorige fase is Voltooid. Het is ideaal voor complexe projecten met veel Taken. ✅

De verschillende elementen van de watervalmethode

Software voor watervalprojectmanagement en tools voor Sprint planning geven teams voor project- en softwareontwikkeling een gemakkelijke manier om volgens deze methodologie een abonnement te nemen.

Dit type projectmanagement wordt meestal opgedeeld in vijf verschillende fasen:

Projecteisen Fase: het verzamelen van kennis en gegevens die nodig zijn voor hetprojectomvang aan het begin van het project

het verzamelen van kennis en gegevens die nodig zijn voor hetprojectomvang aan het begin van het project Ontwerpfase : de technische ontwerpfase van een product of oplossing

de technische ontwerpfase van een product of oplossing Implementatiefase : de fase waarin een product wordt gecodeerd of gebouwd

de fase waarin een product wordt gecodeerd of gebouwd Verificatie- of testfase: het robuuste testproces voordat een product wordt vrijgegeven aan eindgebruikers

het robuuste testproces voordat een product wordt vrijgegeven aan eindgebruikers Uitrolfase en Onderhoudsfase : het voortdurende onderhoud en de uitrol van updates als onderdeel van het ontwikkelingsproces

Een centrale functie van waterval projectmanagement is een zwaar abonnement aan de voorkant om mogelijke problemen verderop in het proces te voorkomen. Omdat planning zo'n cruciaal element is, bevat de beste software voor watervalprojectmanagement functies die dit proces ondersteunen en stroomlijnen, zoals projectmanagement, documentbibliotheken, Gantt grafieken en projectplanningen. 📚

Wat moet je zoeken in een tool voor watervalprojectmanagement?

Met zoveel verschillende fases hebben teams voor projecten een softwareplatform nodig dat is ontworpen met het watervalmodel in gedachten.

Denk na over welke tool het beste werkt voor jouw waterval methodologie voor projectmanagement:

Functies: Heeft de software de specifieke functies voor projectmanagement die u nodig hebt?

Heeft de software de specifieke functies voor projectmanagement die u nodig hebt? Gebruiksvriendelijkheid: Is het makkelijk te gebruiken? Kunnen alle leden van uw team het effectief leren gebruiken?

Is het makkelijk te gebruiken? Kunnen alle leden van uw team het effectief leren gebruiken? **Kan de ervaring worden aangepast aan uw behoeften?

Prijzen : Is er een gratis abonnement? Is de maandelijkse prijs betaalbaar?

Is er een gratis abonnement? Is de maandelijkse prijs betaalbaar? **Integreert de tool met andere tools? Past het bij uw bestaande tools?

Groei: Kan de software meegroeien met uw groei? Kan het sommige van uw andere tools vervangen?

Om de beste waterval te vinden tool voor projectmanagement voor je team of bedrijf, denk dan na over je doelen en welke factoren voor jou het belangrijkst zijn. Beslis of de kosten een sleutelrol spelen, of dat je graag meer investeert in een tool met meer functies, zoals optimalisatie van de werkstroom aanbevelingen. Bedenk of je alleen functies voor projectmanagement nodig hebt, of dat de software ook andere aspecten van je toolkit kan vervangen.

Er is een enorme verscheidenheid aan projectmanagement oplossingen voor de watervalmethode. Sommige richten zich op één gebied, zoals project abonnementen, terwijl andere ook veel van je andere tools kunnen vervangen. Hier is onze lijst met de beste watervaloplossingen tools voor projectmanagement om uit te proberen in 2024.

Bewaak uw watervalproject op een Gantt grafiek met ClickUp

Wanneer het aankomt op projectmanagement is er geen beter hulpmiddel dan ClickUp. Dit softwareplatform voor visueel projectmanagement is in hoge mate aanpasbaar, wat betekent dat je het kunt gebruiken voor elke gewenste projectmanagementmethode, inclusief Agile projectmanagement en de watervalmethode methodologie voor procesverbetering .

Visualiseer uw volledige werkstroom in één oogopslag op een aantal verschillende manieren met ClickUp weergaven . Gebruik een Gantt grafiek om de tijdlijn van uw project te bekijken, werk door uw taken in de lijstweergave of gebruik onze bordweergave om snel te zien welke taken in welke fase van het proces thuishoren. Gebruik onze krachtige weergave Formulier om verzendingen van bugs om te zetten in uitvoerbare Taken. ClickApps laat je relaties opbouwen tussen taken, mijlpalen instellen en Sprints van projecten beheren en afbreken. Of ga meteen aan de slag met de deskundig ontworpen Sjabloon voor watervalbeheer door ClickUp .

Werk in realtime samen met teamleden met ClickUp chatten . Deel bronnen, wissel ideeën uit en ga uitdagingen aan op een efficiëntere manier dan het heen en weer sturen van e-mails of berichten.

Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools via ClickUp integraties met een mix van native en door Zapier ondersteunde integraties, inclusief tools zoals GitHub, Bitbucket, Figma en Sentry. 🧰

ClickUp beste functies

Visualiseer uw project, organiseer backlogs en monitor projecttaken in meerdere weergaven, waaronder Gantt grafieken en Boards

Relaties en afhankelijkheid tussen taken creëren om structuur aan uw werkstroom toe te voegen

ClickUp gebruiken als eenhulpmiddel voor continue implementatie om updates uit te brengen als onderdeel van de laatste fase in het watervalmodel

Projectrapportages samenstellen metClickUp Documenten en gemakkelijk met teamleden en belanghebbenden

InstellingClickUp Doelen om de voortgang van projecten bij te houden enuw team te motiveren naar succes

Haal inspiratie en praktische oplossingen uit onzeSjabloonbibliotheekwaarondersjablonen voor dagplanners voor dagelijks beheer van taken

ClickUp limieten

ClickUp heeft veel aanpassingsmogelijkheden, maar dit kan in het begin overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp AI is een nieuwe functie, dus meer op projectmanagement gerichte functies zullen in de toekomst volgen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Jira

via JiraJira is een tool voor projectmanagement die wordt gebruikt door teams die de Agile-methodologie volgen, maar het kan ook worden aangepast voor het watervalmodel. Jira maakt het makkelijk voor ontwikkelteams om projecten te plannen, taken bij te houden, problemen te loggen en updates te implementeren gedurende de hele levenscyclus van het project. 📊

Jira beste functies

Uw volledige voortgang weergeven op een tijdlijn van een project

Werkstromen van projecten van begin tot eind bijhouden, in lijn met de watervalmethode

Open overgangen niet toestaan zodat fases Voltooid moeten zijn voordat je verder gaat

Jira beperkingen

Sommige gebruikers melden dat Jira niet gemakkelijk te gebruiken is voor nieuwkomers

Het is moeilijk om ingebouwde rapportages aan te passen zonder apps van derden te gebruiken

Prijzen van Jira

Gratis

Standaard: $8,15/maand per gebruiker

$8,15/maand per gebruiker Premium: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

3. Asana

via AsanaAsana is een populaire tool voor projectmanagement waarmee teams het silo-effect kunnen verminderen, projecten kunnen coördineren en lanceren en campagnes van elke grootte kunnen beheren. Het is ook handig voor projectmanagement teams om mijlpalen bij te houden, doelen te bewaken en nieuwe implementaties te beheren. 🎯

Asana beste functies

Trapsgewijze taken weergeven in een tijdlijn weergave

Het kritieke pad van uw project bekijken om de sleutel mijlpalen te controleren

Onvolledige taken per fase bekijken, zodat u kunt controleren op wegversperringen

Asana beperkingen

U kunt slechts één teamlid per subtaak toewijzen, waardoor het moeilijk te beheren kan zijn als er meerdere mensen verantwoordelijk voor zijn

Sommige gebruikers vinden de hoeveelheid notificaties voor Taken overweldigend

Prijzen Asana

Gratis

Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Business: $24,99/maand per gebruiker

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.200+ beoordelingen)

4. Microsoft Project

via HandigNifty is een tool voor projectmanagement in de cloud die werkt voor teams die het watervalmodel willen gebruiken. Met de functies van Nifty kunnen projectmanagers de voortgang van het project bewaken, het gebruik van resources bijhouden, contact houden met het team en wekelijkse voortgangsrapporten downloaden. 📝

Nifty beste functies

Verzamel ideeën, feedback en gegevens om je te helpen bij het abonnement op je project of ontwikkelingen

Visualiseer uw project in een trapsgewijze tijdlijn weergave of Gantt grafiek

Beheer bestanden en projectmiddelen op één plaats

Nifty limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat sommige sleutel functies voor projectmanagement, zoalsmiddelentoewijzing en het bijhouden van kosten, niet zijn inbegrepen

Er is een beperkt aantal integraties, waardoor het moeilijk is om verbinding te maken met andere tools die u al gebruikt

Nifty prijzen

Gratis

Starter: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Business: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Nifty beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

6. Trello

via Trello Trello is een projecttool die meestal wordt gebruikt voor Kanban-borden, maar het is veelzijdig genoeg om ook voor watervalprojectmanagement te worden gebruikt. De verschillende weergaveopties en automatiseringen van de workflow maken de software nuttig voor projectteams die hun projectworkflows willen stroomlijnen. 🙌

Trello beste functies

Gebruik de tijdlijn weergave om te visualiseren hoe fases van je project in elkaar passen

Maak gebruik van automatisering functies om taken of fasen te verplaatsen op basis van triggers

Krijg nuttige inzichten in knelpunten en problemen via je dashboard

Trello beperkingen

Sommige gebruikers vinden de hoeveelheid notificaties frustrerend

Er zijn beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere tools voor watervalprojectmanagement, zoals ClickUp

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Vanaf $17,50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.400+ beoordelingen)

4.4/5 (13.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.900+ beoordelingen)

7. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een eigentijds alternatief voor het populaire Microsoft Excel, maar projectteams kunnen de software ook nuttig vinden om projecten te beheren volgens de watervalmethode. Werk in realtime samen met leden van het team voor projectmanagement, rapportage en oplevering. 📈

Smartsheet beste functies

Bouw project abonnementen met Gantt grafieken om verschillende fasen te visualiseren

Projecten opsplitsen in taken, subtaken, mijlpalen en kritieke paden

Standaardprocessen en sjablonen maken en herhalen voor toekomstige projecten

Smartsheet beperkingen

Sommige gebruikers zijn gefrustreerd over het feit dat ze alle projecten binnen één sheet moeten maken of dat ze allemaal los van elkaar staan

Sommige gebruikers vinden de leercurve steil

Smartsheet prijzen

Gratis

Pro: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (14.800+ beoordelingen)

4.4/5 (14.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. MindManager

via MindManager MindManager verschilt van andere hulpmiddelen op deze lijst omdat het een software voor mindmapping in plaats van een meer traditionele softwaretool voor projectmanagement. Met MindManager kunnen projectteams hun tijdlijnen voor projecten visueel plannen, stroomschema's maken en ideeën brainstormen tijdens de fase van de planning. 🧠

MindManager beste functies

Brainstormen over productontwikkeling en productlanceringen

Stroomdiagrammen voor procesbeheer maken om uw team te instrueren wat nog te doen

Bekijk mijlpalen van uw project en houd de voortgang bij met Gantt grafieken en tijdlijnen

MindManager beperkingen

Er zijn beperkte integraties met software van derden voor extra functies

Sommige gebruikers suggereren dat het moeilijk is om boxen uit te lijnen zodat mindmaps er georganiseerd uitzien

Prijzen van MindManager

Essentials: $99/jaar voor 1 gebruiker

$99/jaar voor 1 gebruiker Professioneel: Vanaf $ 179/jaar voor 1+ gebruikers

Vanaf $ 179/jaar voor 1+ gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

MindManager beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

9. Wrike

via WrikeWrike is een online tool voor projectmanagement die zich goed leent voor afstemming op het watervalmodel. De tool maakt het gemakkelijk voor leden van een team om projecten te plannen en te beheren, en het bevat gedetailleerde afhankelijkheid van taken die de watervalprojectmethodologie ondersteunen. 🌻

Wrike beste functies

Gebruik een Gantt grafiek om de workflow van uw watervalproject te visualiseren

Afhankelijkheid creëren zodat u niet verder kunt totdat een taak is Voltooid

Ontvang e-mail notificaties wanneer een taak moet beginnen

Wrike beperkingen

Sommige verwachte functies voor projectmanagement ontbreken, zoals de mogelijkheid om de materiaalkosten te accounteren

Sommige gebruikers vermelden dat de functies voor automatisering minder geavanceerd zijn in vergelijking met andere tools voor projectmanagement

Prijzen van Wrike

Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

4.2/5 (3.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

10. Bijenkorf

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Hive.jpg Een project beheren in de weergave Gantt Chart van Hive /$$$img/

via HiveHive is een softwaretool voor projectmanagement die is ontworpen om de ervaring naadloos te laten verlopen. De software omvat het bijhouden van doelstellingen en mijlpalen, statusupdates en waarschuwingen, het bijhouden van tijd en middelen en aanpasbare dashboards voor monitoring. ⚒️

Hive beste functies

Taken aanmaken, toewijzen en de voortgang ervan bewaken

Bijhouden hoeveel tijd aan specifieke taken is besteed

In één oogopslag zien welke taken wachten op voltooiing van eerdere taken

Hive limieten

De functies op de mobiele app zijn beperkter dan op de web versie, gebruikers melden het volgende

Sommige gebruikers zouden willen dat de manier waarop hiërarchieën in projecten worden georganiseerd en weergegeven gebruiksvriendelijker was

Prijzen van Hive

Gratis

Teams: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Geef uw team meer mogelijkheden met een betere oplossing

Hoewel methodologieën als Scrum en Agile meer worden besproken, is projectmanagement op basis van waterval nog steeds het meest gebruikte model voor veel projectteams. De ideale tool voor watervalprojectmanagement moet meerdere weergaveopties, taakbeheer en de mogelijkheid om regels in te stellen voor wanneer taken wel of niet voortgang kunnen hebben, zoals veel van de tools op deze lijst.

Als je besluit dat je een tool wilt die projectmanagement in watervalstijl en meer levert, clickUp gratis proberen . ClickUp is de alles-in-één tool die u kunt gebruiken voor project-, Taak- en Resourcemanagement - en nog veel meer. ✨