iOS Projectbeheer-apps: 10 topoplossingen voor gestroomlijnde workflows

Projectmanagement is als jongleren met een dozijn ballen tegelijk. Tenzij je over magische vaardigheden beschikt, is het een hele uitdaging om in je eentje taken te orkestreren, planningen in de gaten te houden en teams te managen. 🤹

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen: projectmanagement apps helpen je bij het plannen, bijhouden en organiseren van alle bewegende delen van je project, zodat het loopt als een goed geoliede machine.

Als je een projectmanagement app wilt die goed overweg kunnen met iOS-apparaten, laten we op onderzoek uitgaan! We zijn hier om je kennis te laten maken met de 10 beste iOS apps voor projectmanagement en hun voor- en nadelen en prijzen uit de doeken te doen. Laten we erin duiken!

Wat moet je zoeken in iOS apps voor projectmanagement?

Bij de selectie van een projectmanagement app zijn er enkele sleutel factoren die je in overweging moet nemen:

Eenvoudige interface: De app moet een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface hebben voor eenvoudige navigatie Taakbeheer: De app moet het aanmaken, toewijzen en bijhouden van taken ondersteunen en het mogelijk maken om deadlines, herinneringen, prioriteiten en afhankelijkheid in te stellen Samenwerkingsfuncties: Je moet in realtime kunnen samenwerken en integreren met messaging- en communicatietools zoals Slack en e-mail Visualisatie van projecten:Zorg ervoor dat de app beschikt overtools voor projectvisualisatie voor het plannen en bijhouden van voortgang, zoals Gantt grafieken en Kanban-borden Integratiemogelijkheden: Kijk of de app integreert met andere tools die je team gebruikt, zoals kalenders, CRM en ontwikkeltools Aanpasbaarheid: De app moet aangepast kunnen worden aan je specifieke werkstroom door middel van aangepaste velden, labels en projectsjablonen Schaalbaarheid: De app moet in staat zijn om grotere en complexere projecten aan te kunnen naarmate je business uitbreidt

De 10 beste projectmanagement software-apps voor iOS om te implementeren voor je team

We hebben veel afgezocht om je de crème de la crème onder de projectmanagement apps voor iOS te geven die je inspanningen zullen stroomlijnen. 💪

We nemen de functies, limieten en prijzen met je door om je te helpen de app te vinden die perfect past bij jouw zakelijke behoeften. Laten we beginnen!

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking

Maak kennis met ClickUp - een iOS-compatibele versie software voor projectmanagement waarmee samenwerken en het beheren van werkstromen in meerdere stappen een fluitje van een cent wordt.

De aanpasbare Hiërarchie van projecten het framework organiseert zelfs de meest ingewikkelde projecten in beheersbare Taken en Subtaken. Bovendien kunnen teams schakelen tussen 15+ weergaven van projecten zoals Board, Gantt en List, allemaal binnen één uniform platform. 🎯

Een schat aan aanpasbare functies stelt teams in staat om hun ideeën om te zetten in uitvoerbare Taken en om routekaarten voor projecten te structureren met de nadruk op de belangrijkste mijlpalen. Maak gebruik van veel sjablonen voor projectmanagement voor een snelle en efficiënte lancering en aangepaste statussen om ervoor te zorgen dat uw team op de hoogte is van elke fase van het project.

Gebruik de ClickUp Executive Rapportage projectstatus Sjabloon om meerdere projecten te overzien via handige borden en lijsten

Op zoek naar een beknopt overzicht van de projecten waarop u toezicht houdt? Gebruik de ClickUp Executive Project Status Rapport Sjabloon ! De aangepaste velden, zoals scope, budget gezondheid en beoordeling van het project, helpen u om de gegevens te laten zien die er het meest toe doen.

Verkrijg uitgebreide inzichten in uw hele werkruimte met ClickUp Dashboards . Ze zijn perfect voor Agile projectmanagement en productontwikkeling, door een 360° weergave van kritieke gegevens te bieden en betere besluitvorming mogelijk te maken. Met aanpasbare Widgets heb je toegang tot cruciale informatie over individuen, Sprint, projecten en Taken.

Bekijk het werk van uw teams in één oogopslag door de algemene voortgang bij te houden of te categoriseren in ClickUp Dashboards

Geef uw projectmanagement en uitvoeringssnelheid met ClickUp AI waarmee u het volgende kunt doen

Projectoverzichten maken

Documenten opstellen

Samenvattingen van vergaderingen genereren

Forster samenwerking in realtime door opmerkingen toe te voegen aan elke Taak of elk document. U kunt action items binnen opmerkingen, chatten in realtime, bijlagen delen en op de hoogte blijven met uitgebreide notificaties. Ontvang ClickUp voor iOS-apparaten en ervaar de naadloze prestaties op mobiel, desktop en zelfs Apple Watches, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om productief te blijven terwijl u onderweg bent! 🏃

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

De brede array aan functies kan resulteren in een steile leercurve

Je moet op een betaald niveau zitten om AI functies te gebruiken

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Vrijblijvend.PM

Via: Vrijblijvend.PM Casual.PM, ook bekend als gewoon Casual, is een eenvoudig visueel project en procesbeheer tool voor het organiseren van Taken op maat. Het geeft je een 360° weergave van je project en een kristalhelder inzicht in de werkstroom. 🌊

Creëer eenvoudig werkstromen vanuit het niets met behulp van de functie Canva door taken en afhankelijkheid daartussen toe te voegen. Als uw bedrijf gedijt op herhaalbare processen, zal Casual.PM u tijd besparen omdat u elke werkstroom die u hebt gemaakt eenvoudig kunt klonen en opnieuw kunt starten.

Je kunt ook leden van een team aan een project toevoegen om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang binnen de workflow bij te houden. De iOS app biedt zelfs een dashboard weergave van visuele taken en al je lopende projecten.

Casual.PM beste functies

Projectmanagement sjablonen

360° weergave van projecten

Integreert met tools zoals Dropbox, Google Drive en Google Agenda

Project klonen

Taken visueel plannen en bijhouden

beperkingen van #### Casual.PM

De interface kan te complex zijn voor sommige gebruikers

Het zou kunnen profiteren van meer integratiemogelijkheden

Casual.PM prijzen

Persoonlijk : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Starter : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Teams : $50/maand per gebruiker

: $50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Casual.PM beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

:4.3/5 (Minder dan 10 beoordelingen) Capterra:4.8/5 (30+ beoordelingen)

3. MeisterTask

Via: MeisterTask MeisterTask is een app voor Taak- en Projectmanagement die probleemloos werkt op alle iOS-apparaten. Hiermee kun je samenwerken met je team en projecten volgen via meerdere handige weergaven.

Gebruik de Kanban projectborden om je werkstromen te digitaliseren en een transparante weergave van de voortgang van je taken te krijgen. Open een dashboard weergave voor een aanpasbare interface die je een snelle blik geeft op notificaties, projecten en aankomende taken.

Met de functie Gantt Tijdlijn van MeisterTask kunnen projectmanagers de efficiëntie verhogen en zorgen dat teams op één lijn zitten. Taken kunnen worden toegewezen en ingepland in een kalender weergave, waardoor het gemakkelijk is om knelpunten te identificeren en deadlines te halen. Bovendien kun je terugkerende taken automatiseren om tijd te besparen. ⏳

MeisterTask houdt je op de hoogte met herinneringen en notificaties op je iPhone of iPad en ondersteunt zelfs offline werk. De volgende keer dat je weer online bent, wordt al je werk gesynchroniseerd.

MeisterTask beste functies

Taken automatiseren

Sjablonen voor project- en projectmanagement

Offline werken

Meerdere weergaven van projecten

Tijdsregistratie

MeisterTask limieten

Het toevoegen van een kalender voor werkstroom zou nuttig kunnen zijn

Mobiele notificaties zijn soms onbetrouwbaar

MeisterTask prijzen

Basic :Free

:Free Pro : $6,50/maand per gebruiker

: $6,50/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (150+ beoordelingen)

:4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4. TeamWeek

Via: TeamWeek Met TeamWeek (of Toggl Plan) kunt u visuele stappenplannen maken en projectplanningen in een handomdraai, dankzij de gebruiksvriendelijke tijdlijnen met slepen en neerzetten. En wanneer er onverwachte wegversperringen opduiken of abonnementen veranderen, kunt u gemakkelijk snel aanpassingen maken.

Voeg details zoals bijlagen, schattingen en feedback toe aan je werkstroom en organiseer ze netjes op één plek. Bovendien verliest u uw taken en abonnementen nooit uit het oog dankzij e-mail en updates in de app. 📢

Een breder perspectief nodig? Zoom uit om uw project abonnement en capaciteit van teams voor de komende maand, het komende kwartaal of het komende jaar. Op deze manier kun je vantevoren potentiële uitdagingen signaleren en ze met kop en schouders aanpakken.

TeamWeek beste functies

Tijdlijnen die kunnen worden gedeeld met clients

Aanpasbare kaarten voor taken

Drag-and-drop interface

Kleurgecodeerde mijlpalen om deadlines bij te houden

In-app notificaties

TeamWeek limieten

Het kost tijd om de software te leren

Beperkte mobiele functies

TeamWeek prijzen

Teams : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business: $13,35/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

TeamWeek beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (30+ beoordelingen)

:4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (100+ beoordelingen)

5. Handig

Via: Nifty Nifty is een werkruimte ontworpen voor project planning, team communicatie en automatische voortgang rapportage. Het biedt de ideale balans tussen strategische abonnementen op hoog niveau en dagelijks samenwerkingsbeheer. 🤝

Stel een visuele tijdlijn in voor uw belangrijkste doelen en houd uw team op dezelfde lijn door automatisering van voortgangsupdates wanneer taken worden voltooid. Als het gaat om het bijhouden van mijlpalen, houdt Nifty je op de hoogte met realtime statusupdates.

Met de app kun je je dagelijkse werk organiseren, prioriteren en bijhouden met een bereik van weergaven zoals Kanban, Lijst, Tijdlijn, Kalender en Swimlane.

Je team kan gemakkelijk ideeën delen en real-time feedback verzamelen met ingebouwde chats en videogesprekken met één klik. Bovendien kun je projectdocumenten, aantekeningen en wiki's maken en delen met je collega's.

Nifty beste functies

Integreert met tools zoals Zoom, Slack en Google Documenten

Automatisering van werkstromen

Geautomatiseerde rapportage over voortgang

Eenvoudig beheer van doelen

Meerdere weergaven van projecten

Nifty beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface een beetje overweldigend

De tagging functie kan meer flexibiliteit gebruiken

Nifty prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Business : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Nifty beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (400+ beoordelingen)

:4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

6. Trello

Via: TrelloTrello is de koning van de Kanban-borden ! Deze visuele projectmanagementtool is als een interactief prikbord dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop je je werk organiseert en bijhoudt.

Taken op Trello zijn digitale plakbriefjes die kaarten worden genoemd. Met slepen en neerzetten kun je ze moeiteloos herschikken, net zoals je dat zou doen met items op een virtueel prikbord. 📌

Trello's no-code automatisering assistent laat je regels, knoppen en commando's maken die ervoor zorgen dat repetitieve Taken niet door de mazen van het net glippen. Het kan zelfs terugkerende processen identificeren en met één klik automatiseringsoplossingen voorstellen.

Gebruik Trello's klassieke bordweergave om taken te bewaken, een kalender om deadlines bij te houden, een tijdlijn voor planning, een tabel voor gegevens of kaarten voor locatiegebaseerde taken.

Trello beste functies

100+ sjablonen voor projectmanagement

Assistent voor automatisering zonder code

Kanban-borden met slepen en neerzetten

Gemakkelijk te maken lijsten met taken

Samenwerking via commentaar

Trello beperkingen

Behoefte aan meer ingebouwde rapportages en analyses

Werkt het best voor kleinere Taken waarbij maximaal vijf mensen betrokken zijn

Trello prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

:4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

7. Jira

Via: Atlassian Jira van Atlassian is het ultieme ondersteuningssysteem voor Agile teams, dat hun efficiëntie bevordert en de samenwerking op projecten stimuleert.

De Scrum boards van Jira splitsen grote Sprints op in beheersbare Taken, waardoor je team razendsnel resultaten kan leveren. De interactieve tijdlijn is als een canvas waarmee je items in het werk kunt organiseren, epics kunt toevoegen, releaseschema's kunt instellen en afhankelijkheid kunt bijhouden.

Houd eenvoudig overzicht over opdrachten en werk samen door als team taken te maken, bij te werken, te bewerken, bij te houden en te analyseren. Gebruik kant-en-klare rapporten en dashboards om de besluitvorming te vereenvoudigen. 🔮

En als u tijd en geld wilt besparen uw werkstromen stroomlijnen jira biedt sjablonen voor verschillende teams, afdelingen en categorieën, van softwareontwikkeling naar marketing en productbeheer.

Jira beste functies

Naadloze samenwerking bij taken

Dashboards voor een 360° overzicht van projecten

Meer dan 3.000 app integraties

Scrumborden en tijdlijnen voor projecten

Diepgaande rapportage

Jira limieten

Beginners hebben mogelijk training nodig om het platform te gebruiken

Meer aanpassingsmogelijkheden voor het dashboard kunnen nuttig zijn

Jira prijzen

Free : tot 10 gebruikers

: tot 10 gebruikers Standaard : $8,15/maand per gebruiker

: $8,15/maand per gebruiker Premium : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jira beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

:4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra:4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

8. Basecamp

Via: Basecamp Basecamp is efficiënte en gebruiksvriendelijke software voor projectmanagement. Het is als een virtuele hub waar je hele team moeiteloos projecten kan opslaan, eraan kan werken, ze kan bespreken en ze kan afleveren.

Blijf georganiseerd en maak uw werk gemakkelijker door al uw opdrachten, projecten en planningen overzichtelijk bij elkaar te houden op een dashboard van één pagina. Gebruik de LineUp weergave voor een overzicht van je projecten van begin tot eind.

Taken kun je gemakkelijk bijhouden met Nog te doen lijsten. Als projectmanager is het geweldig om de optie te hebben om zoveel lijsten te maken als je wilt, taken toe te wijzen en op de hoogte te blijven van deadlines met tijdige notificaties. 🔔

Gebruik het prikbord als een digitale vergaderruimte waar al uw gesprekken over een specifiek onderwerp op één pagina worden verzameld. En als u snel antwoorden nodig hebt of brandende vragen hebt, kunt u terecht in de realtime groepschatten.

Het beste deel? Je hebt onbeperkte ruimte voor elk project om al je documenten, bestanden en afbeeldingen netjes georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden.

Basecamp beste functies

Real-time berichtenuitwisseling

Meerdere weergaven op de projectmanagement app

Cloud bestand ondersteunen met Figma, Dropbox, Airtable, enz.

Onbeperkte opslagruimte voor gegevens

Basecamp beperkingen

Videoconferenties zouden een nuttige toevoeging kunnen zijn

Integraties met andere tools kunnen beperkt zijn

Prijzen Basecamp

Basecamp : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Basecamo Pro Unlimited: $299/maand voor onbeperkte gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Basecamp beoordelingen en recensies

G2 :4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

:4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra:4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

9. QuickPlan

Via: QuickPlan QuickPlan zet gemak en efficiëntie op de voorgrond als het gaat om het organiseren en projecten beheren abonnementen en doelen op iOS-apparaten. Deze app is er helemaal op gericht om je de meest effectieve abonnement ervaring te geven met minimale inspanning en leren.

De app biedt drie weergaven voor het bijhouden van taken: een overzicht, een grafiek en een weergave als inspecteur. Taken kun je eenvoudig indelen in groepen en subprojecten, weergeven in groepskaders en meerdere taken tegelijk verplaatsen. Het beschikt ook over extra velden voor taken, zoals de kleur van de taakbalk, het pictogram van de taak, contactpersonen en URL.

Met Natural Gestures, de opvallendste functie, kun je veelvoorkomende acties zoals taken toevoegen, bewerken en verplaatsen uitvoeren met eenvoudige aanraakbewegingen. Je kunt ook gebruik maken van sneltoetsen om acties uit te voeren zonder je vingers van het toetsenbord te halen, wat zorgt voor een naadloze werkstroom. ⌨️

QuickPlan vereenvoudigt ook het delen van projecten. Importeer bestanden vanuit de iOS Bestanden app of gebruik de iOS Open In functie om bestanden te kopiëren naar andere apps van derden zoals Dropbox en iCloud Drive.

QuickPlan beste functies

Aanraakbewegingen voor eenvoudig Taakbeheer

snelkoppelingen op het iOS-toetsenbord

Eenvoudig delen van projecten

Eenvoudiger projectmanagement in verschillende weergaven

Vooraf gedefinieerde snelle lijsten

QuickPlan beperkingen

Gebruikersondersteuning kan beter

QuickPlan prijzen

Eenmalige aankoop: $49.99

QuickPlan beoordelingen en recensies

App Store:4.7/5 (300+ beoordelingen)

10. Matrix prioriteiten

Via: Prioriteit Matrix De Priority Matrix van Appfluence biedt een uitgebreide oplossing voor het beheren van prioriteiten, taken en projecten, en zorgt voor transparantie, verantwoording en efficiëntie. Met het 4-kwadrant kader kun je moeiteloos talrijke projecten en honderden Taken controleren.

Je kunt je taken visueel categoriseren met pictogrammen en sterren, zodat je taken snel kunt identificeren en prioriteren. Bovendien kun je taken filteren op medewerkers, zodat je op elk moment kunt zien wie waar aan werkt. Om nooit een taak uit het oog te verliezen, kun je gebruik maken van functies zoals tags, filters, sorteren en zoeken. 🧐

Met de prioriteitenmatrix kun je dagelijks, wekelijks of tijdspecifiek rapporten genereren om de status van teams en projecten effectief te bewaken. Voor uitgebreide prestatiebeoordelingen kunt u gemakkelijk individuele rapporten maken voor elk lid van het team.

Prioriteitenmatrix beste functies

Deel bestanden via slepen en neerzetten

Integreert met Office 365, Outlook 365 en Microsoft Teams

In-app chatten

Directe rapportage

Meerdere filteropties

beperkingen van de prioriteitenmatrix ####

De desktop-app kan onhandig zijn in vergelijking met andere software voor projectmanagement in deze lijst

Het zou meer automatisering van taken kunnen gebruiken om projecten te beheren

Prijzen van Priority Matrix

Pro :$12/maand per gebruiker

:$12/maand per gebruiker Business : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker PM voor Office 365 : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Prioriteit Matrix beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (30+ beoordelingen)

:4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

Bereik meer met minder moeite met de beste projectmanagement apps voor iOS

Verhoog de efficiëntie van uw team met de hier gepresenteerde topprogramma's voor projectmanagement. Neem afscheid van de chaos op uw werkplek en verwelkom gestroomlijnde communicatie, eenvoudig bijhouden van taken en snel genereren van rapporten.

Voor een alles-in-één oplossing voor al je behoeften op het gebied van projectmanagement, clickUp gratis proberen ! Met meer dan 1.000 sjablonen , 15+ weergaven, automatiseringen van taken, real-time samenwerking functies en de hulp van AI kan uw succesvolle uitvoering van uw project ligt binnen handbereik. 🙌