Broncodebeheer opnieuw gedefinieerd: 10 krakende alternatieven voor Bitbucket in 2024

Er zijn absoluut geen woorden om de paniek te beschrijven die ontstaat na onherstelbare codeerfouten. Voor veel programmeurs is het per ongeluk verwijderen van een blok code een van hun ergste nachtmerries. 🙀

Gelukkig hebben code-repositories de integriteit van je werk een stuk beter beschermd, dankzij opties voor veilige codehosting en versiebeheer.

Bitbucket is een populaire webgebaseerde service voor het hosten van repositories voor versiebeheer, bedoeld voor ontwikkelaars van broncode en in het bijzonder voor bedrijven die private en bedrijfseigen code verwerken.

Hoewel Bitbucket over een groot aantal functies beschikt, kan het zijn dat je om verschillende redenen op zoek bent naar een alternatief product. Je zou bijvoorbeeld op zoek kunnen zijn naar een veiliger dashboard, of misschien heb je native ondersteuning nodig voor canary implementaties en feature flags.

We hebben zorgvuldig een lijst samengesteld van de 10 beste Bitbucket-alternatieven die momenteel op de markt zijn. Verken onze mini-overzichten om de ideale tool te vinden die de gaten in Bitbucket opvult en naadloos aansluit op uw coderings- en softwareontwikkelingsbehoeften.

Wat is Bitbucket en hoe werkt het?

Via:

Bitbucket

Bitbucket is een schaalbaar cloudgebaseerd codeopslagplatform dat de opslag, het beheer en het versiebeheer van code vereenvoudigt. Het dient als een gecentraliseerde hub voor het overzien van Git repositories, waardoor softwareontwikkelingsteams efficiënt code kunnen bijdragen, initiëren, testen en implementeren. 👩‍💻

Ontwikkelaars gebruiken repositories zoals Bitbucket om wijzigingen van bijdragers bij te houden, te beoordelen en goed te keuren en indien nodig terug te gaan naar eerdere versies. Deze tools slaan niet alleen code op, maar ook gerelateerde onderdelen, zoals documentatie, tests en scripts, waardoor de samenwerking binnen een team eenvoudiger wordt door middel van beter georganiseerde workflows.

Over het algemeen kunnen repositories worden gehost:

Lokaal op een server Op netwerkopslag (NAS) Op afstand in de cloud (zoals het geval is met Bitbucket)

Welke functies u moet zoeken in een Bitbucket-alternatief

Een waardig Bitbucket-alternatief zou idealiter de volgende hoofdkenmerken moeten hebben:

Git en Mercurial ondersteuning: Het moet zowel Git als Mercurial versiebeheersystemen (VCS) ondersteunen, waardoor gebruikers flexibiliteit hebben in hun keuze Vertakkingsstrategieën: Kijk of het alternatief vertakkingsstrategieën ondersteunt om onafhankelijke werklijnen te genereren vanuit een hoofdcodebase Pull requests: Het moet een robuust pull request systeem bieden dat code review, discussies en samenwerking tussen teamleden mogelijk maakt CI/CD pijplijn: Zoek naar een ingebouwde CI/CD (continuous integration and continuous deployment) pipeline om het bouwen, testen en afleveren van code te automatiseren Toegangsbeheer: Het moet toegangsbeheer bevatten waarmee u toegang tot uw repositories kunt toestaan en beperken, zodat de gegevens veilig zijn 🤐 Integraties: Gewenste integraties met tools en diensten, zoals bug- en issue tracking-systemen en projectmanagementtools, stroomlijnen softwareontwikkelingsworkflows

10 beste Bitbucket-alternatieven voor uw broncodebehoeften in 2024

We presenteren onze selectie van de top 10 Bitbucket alternatieven die veilige opslag van code bieden en naadloze samenwerking met je team mogelijk maken - laten we eens kijken! 🧐

1. GitHub

Via:

GitHub

GitHub heeft 100 miljoen repositories en 40 miljoen gebruikers wereldwijd, waardoor het de ultieme hub is voor het hosten van broncode en Git versiebeheer. 🎯

Het platform biedt private en publieke repositories voor ontwikkelaars, met opties voor repositorybeheer, codebeoordelingen,

bug tracking

pull requests en inline bewerken met Markdown ondersteuning. Met twee-factor authenticatie ingeschakeld, kunt u uw bestanden beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

De software richt zich voornamelijk op publieke code en is geschreven in Ruby en Erlang taalmodellen, wat veelzijdigheid biedt aan ontwikkelaars. Het biedt ook desktop clients voor Windows en Mac, naadloze integratie met populaire apps en (gedeeltelijke) ondersteuning voor Git en SVN, waardoor het geschikt is voor zowel persoonlijke als zakelijke ontwikkelprojecten.

GitHub beste functies

Ondersteunt meer dan 200 programmeertalen

Biedt ondersteuning voor Git

Twee-factor authenticatie

Host tal van open-source projecten

Systematische code review opties

GitHub beperkingen

De functionaliteiten voor het zoeken en vergelijken van code kunnen worden verbeterd

Integratie met andere tools kan een uitdaging zijn

GitHub prijzen

Gratis

Team : $3.67/maand per gebruiker

: $3.67/maand per gebruiker Enterprise: $19,25/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GitHub beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

2. GitLab

Via:

GitLab

GitLab verandert de manier waarop je samenwerkt en software maakt. Deze open-source webinterface is gebouwd rond Git, gebruikt zijn eigen broncontrolesysteem en werkt via één enkele applicatie, waardoor teams tijdens het hele ontwikkelproces worden geholpen en

de cyclustijd aanzienlijk verkort

.

Het platform draagt bij aan kostenbesparing in het ontwikkelproces en verhoogt de efficiëntie van ontwikkelaars. Bovendien biedt het een uitgebreide

DevOps-service

met native beveiligingsfuncties, zoals het scannen van containers en afhankelijkheden, controles op naleving van licenties en geheime detectie. 🤫

Daarnaast beschikt GitLab over veelzijdige implementatieopties, waaronder zelfbeheer, on-premises en cloud-gebaseerde SaaS. Het resultaat? Je kunt zorgen voor functieconsistentie bij verschillende implementatiemodellen, wat de overgang voor klanten vereenvoudigt terwijl de functionaliteit intact blijft.

GitLab beste functies

Ingebouwd CI/CD framework

Kanban-borden voor werkorganisatie

DevSecOps tools voor snelheid en beveiliging

AI-coderingstool voor workflowautomatisering

Implementatieflexibiliteit voor open-source projecten

Gitlab Buddy, een handige Chrome-extensie

GitLab beperkingen

Zou meer UI functies voor CI/CD kunnen gebruiken

Upgraden kan een aanzienlijke hoeveelheid maatwerk vereisen

GitLab prijzen

Gratis

Premium : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Ultimate: $99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GitLab beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Bronnenboom

Via:

Bronboom

Sourcetree van Atlassian is een Git desktop client die de interactie met je code stroomlijnt en het beheer van repositories verbetert door middel van intuïtieve visualisaties. De gebruiksvriendelijke interface is geschikt voor beginners en biedt productiviteitsverhogende functies voor ervaren gebruikers.

Het platform stelt je in staat om moeiteloos op de hoogte te blijven van teamupdates met behulp van rijke vertakkingsdiagrammen. Je kunt met gemak cherry-picken tussen branches, wijzigingen bekijken en code opslaan. 🌳

Dankzij de Git ondersteuning voor grote bestanden, kunnen teams gemakkelijk belangrijke data assets in de gaten houden vanaf een centrale locatie. Sourcetree vereenvoudigt ook complexe gedistribueerde versiebeheertaken, waardoor je grotere projecten efficiënt kunt afhandelen.

Sourcetree beste eigenschappen

Compatibel met Windows en Mac

Gedetailleerde vertakkingsdiagrammen

Werkt met Git en Mercurial

Lokaal zoeken door commit punten

Ondersteunt grote bestanden

Sourcetree beperkingen

Kan af en toe vertragen

Een aanzienlijke leercurve voor nieuwe ontwikkelaars

Prijzen voor Sourcetree

**Gratis

Sourcetree beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (300+ beoordelingen)

: 4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4. Phabricator

Via:

Phabricator

Phabricator veelzijdig

toolset heeft betrekking op softwareontwikkeling

,

sprintmanagement

code hosting en uitgebreide code review. Met volledige ondersteuning voor Mercurial en SVN repositories is het een schaalbare, snelle oplossing. Phabricator is volledig open-source, wat het onderscheidt van de bedrijfsgerichte aanpak van Bitbucket.

Binnen Phabricator kunt u efficiënt code-reviews uitvoeren met Differential, repositories lokaal hosten en extern gehoste repositories in de gaten houden. Verbeter continue integratieprocessen via interne chatkanalen. 💬

Het platform breidt zijn functionaliteit uit met broncode auditing via Herald, waarmee u audits kunt initiëren en bugs kunt traceren. Bovendien biedt het flexibiliteit bij het aanpakken van bugs door middel van op maat gemaakte taakformulieren en gedelegeerde

taakbeheer

.

Phabricator beste functies

API voor het schrijven van scripts die communiceren met Phabricator

Host een documentwiki voor tekstcreatie en conflictoplossing

Ondersteunt Git, Mercurial en SVN

Broncode audits

Chatkanaal voor eenvoudige communicatie

Phabricator-beperkingen

Uitdagend om te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften

Enigszins verwarrend om door te navigeren voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Phabricator

**Gratis

Phabricator beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

5. Azure DevOps-server

Via:

Azure DevOps-server

Stroomlijn het delen van code, het bijhouden van werk en het leveren van software met de geïntegreerde tools van Azure DevOps Server. Het is een enterprise-grade Microsoft server die kan dienen als een uitstekende geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). 💻

Hiermee kunnen ontwikkelaars hun werk plannen, samenwerken aan de ontwikkeling van code en applicaties bouwen of implementeren:

Azure Repos: Biedt cloud-hosted privé Git repositories voor broncodebeheer Azure Pipelines: Implementeert CI/CD in verschillende talen, platforms en cloudomgevingen Azure Borden: Heeft agile tools voor werkplanning en volgen, Scrum, Kanban en beheer van codedefecten Azure testplannen: Biedt tools voor app-testen inclusief continu testen en handmatig/exploratief testen Azure Artifacts: Maakt het delen van pakketten mogelijk vanuit openbare of privébronnen, eenvoudig te integreren in uw pijplijn

Azure DevOps Server, dat on-premise wordt gehost, faciliteert cross-functioneel teamwerk, ongeacht de projectgrootte. Je team zal dol zijn op de samenwerkingstools zoals aanpasbare dashboards,

ingebouwde wiki's

en configureerbare meldingen.

Azure DevOps Server beste functies

Integreert met GitHub Enterprise Server

Bevordert een cultuur van samenwerken

Werkt goed met extensies zoals Excel, Code Search en Replace Tokens

Team foundation versiebeheer

Continue integratie

Beperkingen van Azure DevOps Server

Een iets steilere leercurve voor het afhandelen van backlog items

Beperkte dashboard mogelijkheden

Azure DevOps Server prijzen

Basis Plan : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Basis + Test Plan: $52/maand per gebruiker

Azure DevOps Server beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. Gitea

Via:

Gitea

Gitea is een praktisch juweeltje in de wereld van Git-diensten. Het is gebouwd op de Go programmeertaal, waardoor het lichtgewicht en gebruiksvriendelijk is, met het voordeel dat het is vrijgegeven onder de MIT licentie. 💎

Het primaire doel van dit open-source platform is om gebruikers een snelle, eenvoudige manier te bieden om een zelf gehoste Git service op te zetten. Gebruik codehosting voor het aanmaken van repositories, het beheren van coderingsbestanden en het afhandelen van branches.Beoordeel code moeiteloos via Pull Request en AGit workflows en

projecten beheren via Kanban-borden

.

Gitea is compatibel met elk platform dat Go ondersteunt. Het kan ook bogen op een eenvoudige installatie en heeft minimale systeemvereisten, waardoor het zich onderscheidt van veel concurrenten.

Gitea beste eigenschappen

Compatibel met de belangrijkste besturingssystemen (Windows, macOS en Linux)

Werkt goed op processors zoals PowerPC, ARM en i386

Lichte en eenvoudig te navigeren interface

Ondersteunt meer dan 20 soorten pakketbeheerders zoals Cargo, Chef en Conan

Integratie met databases zoals SQLite, MySQL en PostgreSQL

Gitea beperkingen

Back-up en restore functionaliteit is voor verbetering vatbaar

Vaak uitdagend om mee te beginnen vergeleken met andere software voor open-source projecten

Prijzen van Gitea

Beschikbaar na contact

Gitea beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (10+ beoordelingen)

: 4.7/5 (10+ beoordelingen) AlternativeTo: 4.4/5 (minder dan 10 beoordelingen)

7. Assembla

Via:

Assembla

Assembla onderscheidt zich als een veilige

projectsamenwerking

en versiebeheerplatform. Het host veilig Git, Apache Subversion en Perforce repositories in de cloud binnen één platform.

Het versiecontrolesysteem van het platform helpt ontwikkelteams met compliancestandaarden zoals HIPAA, PCI, SOC2 en GDPR. Navigeer eenvoudig door compliance binnen een uniform dashboard dat uw broncode en open-source projecten beheert.

Assembla onderscheidt zich door als enige platform op onze lijst NextGen SVN aan te bieden. Bovendien verbetert het de gebruikerservaring met functies zoals code zoeken, vergrendelen en samenvoegverzoekfuncties, die naadloos toegankelijk zijn via mobiele, desktop- en webapplicaties.

Dit alles wordt geleverd binnen de veilige grenzen van het SOC2-raamwerk. 🔒

Assembla beste functies

NextGen SVN-ondersteuning

Integreert met tools zoals GitHub, Slack en Zapier

Geavanceerde branchbeveiliging en IP-whitelisting

Snelle prestaties

Wereldwijde schaalbaarheid

Assembla beperkingen

Het aanmeldingsproces vormt soms een uitdaging voor sommige softwareontwikkelingsteams

Moeilijk te configureren voor een omgeving met veel projecten

Assembla prijzen

Perforce Cloud : $52,25/maand per gebruiker

: $52,25/maand per gebruiker Perforce Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Subversion Cloud : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Subversion Enterprise: Prijzen op maat

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Assembla beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (100+ beoordelingen)

: 4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

8. Gogs

Via:

Gogs

Gogs is een Go-gebaseerde, open-source Git server ontworpen voor zelf-hosting. Het verwelkomt zowel publieke als private repositories en biedt een webinterface met uitgebreide configuratieopties. ⚙️

Zijn unieke eigenschappen zijn onder andere ondersteuning voor SSH sleutels en HTTP authenticatie en de mogelijkheid om meerdere repositories te beheren.

Het ingebouwde auditlogboek helpt veranderingen in mijlpalen, machtigingen en problemen te controleren, terwijl de geïntegreerde wiki bestandsvergelijking en syntax highlighting mogelijkheden heeft.

De toegangscontrole op archiefniveau van het platform zorgt voor volledige autoriteit over het bekijken en wijzigen van bestanden. Daarnaast biedt de issue tracker uitgebreide tools voor het bijhouden van bugs en mijlpalen, waardoor het projectbeheer gestroomlijnd wordt.

Gogs beste eigenschappen

Compatibel met Windows, Mac, Linux en ARM

Nuttige audit logs

Maakt bestandsvergelijking mogelijk

Robuuste besturingselementen voor weergave

Gogs beperkingen

Het doorzoeken van gegevens binnen rapporten kan een uitdaging zijn

Meldingssystemen kunnen soms onbetrouwbaar zijn

Gogs prijzen

Geen informatie beschikbaar

Gogs beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) AlternativeTo: 4.6/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

9. Helix-kern

Via:

Helix Kern

Stap in de wereld van Helix Core, een versiebeheerprogramma op ondernemingsniveau dat is gericht op samenwerking bij ontwikkeling, ongeacht de grootte van uw team. 🤝

Dit platform vereenvoudigt complexe workflows voor grootschalige productontwikkeling en zorgt voor een snellere productontwikkeling. Helix Core ondersteunt Mercurial repositories en volgt en beheert wijzigingen in digitale middelen zoals code, video, grote binaire bestanden en IP's. Het platform schaalt ook eindeloos. Bovendien schaalt het eindeloos met behoud van uitstekende prestaties.

Het platform integreert met je huidige workflow en toolchain. Het werkt goed met Git en biedt API's, zodat je het met elke tool kunt verbinden, zelfs als er geen plugin beschikbaar is.

Helix Core beste eigenschappen

Integreert met populaire tools zoals Visual Studio en Git

Ondersteunt Mercurial repositories

Naadloze samenwerking in een agile omgeving

End-to-end traceerbaarheid gedurende de gehele ontwikkelingscyclus

Helix Core beperkingen

Het beheren van meerdere workspaces kan veeleisend zijn

De interface is niet eenvoudig onder de knie te krijgen

Helix Core prijzen

Gratis voor maximaal 20 gebruikers - voor grotere teams is een offerte op aanvraag beschikbaar

Helix Core beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (90+ beoordelingen)

: 4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

10. Bonenstaak

Via: Beanstalk Stijg op naar nieuwe coderingshoogten met de magische krachten van Beanstalk. 🌱

Het platform biedt een uitgebreide workflow, waardoor ontwikkelaars zonder stress code kunnen maken, controleren en deployen. Deze gehoste versiebeheerservice biedt ondersteuning voor zowel SVN als Git repositories.

Het is geweldig voor startups en freelancers die op zoek zijn naar beveiligingsfuncties zoals toegangs- en IP-beperkingen, samen met ondersteuning met prioriteit en flexibele implementatieopties.

Het Beanstalk code review proces is vakkundig ontworpen om vroegtijdige discussies te starten en naadloos te integreren met je branch, waardoor meer input en feedback van je team wordt aangemoedigd. U kunt ook de statistieken voor code-review bekijken om de implementatieconfiguraties voor elke omgeving aan te passen op basis van uw behoeften.

Beanstalk beste eigenschappen

SVN en Git hosting

Naadloze code review via Issues en Discussies

Codering op bankniveau

Ondersteunt Heroku, DreamObjects, FTP en Shell

Beanstalk beperkingen

Zou kunnen profiteren van verbeteringen aan de interface

Biedt een beperkte set functies vergeleken met zijn concurrenten

Prijzen van Beanstalk

Brons : $15/maand

: $15/maand Zilver : $25/maand

: $25/maand Goud : $50/maand

: $50/maand Platina : $100/maand

: $100/maand Diamant: $200/maand

Beanstalk beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (20+ beoordelingen)

: 4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (minder dan 10 beoordelingen)

Andere gereedschappen

Hoewel Bitbucket en zijn alternatieven goede platforms zijn voor het opslaan van broncode, hebt u nog steeds een betrouwbaar hulpmiddel voor samenwerking en taakbeheer nodig om uw inspanningen op het gebied van ontwikkeling tot een succes te maken. Volgens de statistieken,

77% van de goed presterende projecten

worden afgehandeld met behulp van een projectmanagementoplossing.

Daarom introduceren we ClickUp, een topklasse projectmanagementplatform met hoge schaalbaarheid. Met functies om gegevens te beheren via aanpasbare Docs en AI en automatiseringsondersteuning voor alledaagse taken, kan het de last verlichten voor overwerkte softwareteams. ✅

#

ClickUp

Beheer elk project met gemak, werk naadloos samen en versnel uw workflow met ClickUp

ClickUp stelt uw team in staat om software op topsnelheid te leveren! 💨

Gebruik

ClickUp Documenten

als een opslagplaats voor uw coderingsdraaiboeken, werklastplannen en releasenotities. Bewaar, organiseer en deel productvereisten en feedback met uw team en stroomlijn uw DevOps- en CI/CD-pijplijn met precisie. Documenten ondersteunen real-time bewerken en slimme categorisatie voor eenvoudige doorzoekbaarheid.

Met

Op hiërarchie gebaseerde besturingselementen

kunt u machtigingen beheren om uw bestanden privé te houden - gebruik een deelbare link om toegang te verlenen aan geselecteerde teamgenoten. ClickUp is beschikbaar in de cloud, zodat u naadloos kunt samenwerken aan coderings- en implementatieplannen

of u nu op kantoor bent of thuis

. 🏠

Bouw een stabiel en goed verbonden softwareteam met ClickUp!

De

ClickUp Software Teams Suite

is ontworpen om het gedistribueerde ontwikkelingswerk van

cross-functionele teamgenoten

. Gebruik

Mindmaps

en

Whiteboards om samen te werken met productteams

en gemakkelijk te brainstormen om de productie te versnellen.

Het platform biedt sjablonen om je werk te versnellen - voltooi elk codeerproject op topsnelheid met

productbeheer

en

agile sjablonen

. Moeite met Sprint backlogs?

De

ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon

kan uw workflow stroomlijnen door een overzicht van defecten te maken, gerapporteerde bugs te verzamelen en productbeperkingen naast potentiële oplossingen te verzamelen. 🐞

Optimaliseer het bijhouden van bugs en problemen met de ClickUp Bug & Issue Tracking Template

U kunt ook

formulieren voor softwareteams

om bugs te rapporteren, code te beoordelen en functieverzoeken te beheren. Houd het werk van uw ontwikkelteams bij met ClickUp Dashboards, met tools voor tijdregistratie en rapportage.

De native

AI-inhoud maken

mogelijkheden kunnen de manier waarop je werkt transformeren. Met

ClickUp AI

kunt u uw ontwikkelingsstrategieën en documentatieprocessen versnellen met kant-en-klare prompts.

Genereer productideeën, implementatietijdlijnen,

technische documenten

en zelfs stappenplannen om het code review- en testproces te optimaliseren. De AI-tool kan je ook helpen bij het bedenken van testcases voor elk product of systeem. Je hoeft alleen maar informatie over je database in te voeren en het genereert binnen enkele seconden een schema om je datamodel weer te geven.

Maak je ontwikkelingstraject soepel met

ClickUp integraties

. Maak verbinding met GitLab, GitHub en Bitbucket, of gebruik Slack- en Microsoft Teams-integraties om het volgende te vergemakkelijken

efficiënte teamcommunicatie te vergemakkelijken

.

ClickUp beste eigenschappen

Gecentraliseerde ondersteuning voor documentatie

Hoogopgeleide AI-assistent voor het schrijven en genereren van ideeën

1.000+ sjablonen met speciale opties voor softwareteams

Taakautomatisering om tijd te besparen

Voortgang bijhouden met burndown en burnup grafieken

Naadloos bijhouden van bugs en problemen

ClickUp Whiteboards voor gezamenlijk brainstormen

15+ aanpasbare ClickUp weergaven waaronder Lijst, Kanban-bord, Gantt-diagram en Chatweergave

Integreert met 1000+ tools

ClickUp Dashboards met Widgets voor Sprints en tijdregistratie

ClickUp beperkingen

De mobiele app is nog niet volledig uitgerust

De overvloed aan functies kan aanvankelijk overweldigend aanvoelen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Kies uw Bitbucket-alternatief en kickstart uw project met ClickUp

Vergelijken met Bitbucket kan een uitdaging zijn, maar onze top 10 Bitbucket alternatieven zijn goed uitgerust om de klus te klaren. Zodra u uw ideale tool hebt gevonden,

probeer ClickUp eens

!

Deze alles-in-één oplossing kan uw codebeheertaken als geen ander stroomlijnen, zodat uw team altijd gefocust en productief is! ❤️‍🔥