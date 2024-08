De beste FMEA-sjablonen om potentiële problemen op te sporen en te verhelpen (PowerPoint, Excel en ClickUp)

Ongeacht je product of dienst, je hebt een mechanisme nodig om faalrisico's te identificeren en preventiestrategieën te abonneren. De Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), ontwikkeld door het Amerikaanse leger aan het eind van de jaren 1940 is een van de oudste hulpmiddelen voor risicodetectie en -vermindering.

FMEA oefeningen kunnen worden uitgevoerd voor elk initiatief, of het nu een project, product, systeem of dienstverlening is. De analyse vergemakkelijkt een systematische uitsplitsing van kritieke problemen, het bedenken van praktische stappen om ze aan te pakken en het samenstellen van geleerde lessen om toekomstige risico's te limieten.

Omdat FMEA proactief en toekomstgericht is, vertrouwen de meeste managers op sjablonen om structuur aan te brengen in de hele operatie. Deze sjablonen kunnen worden uitgerust met vooraf ontworpen lay-outs, Kanban-borden en processtappen om je te helpen grondig te accountten voor verspilling, defecten of schadelijke resultaten.

In dit artikel laten we je kennismaken met 10 gebruiksvriendelijke FMEA-sjablonen voor het efficiënt identificeren van fouten en het voorkomen van onnodige verliezen. ✨

Wat is faalwijze- en effectanalyse?

Faalwijzen- en gevolgenanalyse is een gestructureerde techniek voor risicobeheer wordt gebruikt om de mogelijke gevolgen van fouten of storingen in een proces vast te stellen en te evalueren. Deze methode identificeert potentiële faalwijzen, spoort hun oorsprong en gevolgen op en helpt bij het formuleren van strategieën om de gevolgen van fouten of fouten te minimaliseren, te beperken of te voorkomen te corrigeren . ☑️

De FMEA-benadering richt zich voornamelijk op drie sleutel factoren:

Occurrence: De oorzaken en frequentie van storingen in het relevante ontwerp-, assemblage-, productie- of leveringsproces Ernst: De impact van de resulterende gevolgen Preventie: Stappen om het probleem te voorkomen of te beperken

Zodra deze beoordelingen zijn gemaakt, kun je te voorkomen fouten aanpakken door proactieve maatregelen te nemen. Misschien wilt u ook noodplannen om onvoorziene risico's te beheren.

Er zijn hoofdzakelijk twee soorten FMEA:

Design FMEA (DFMEA) : Wordt gebruikt in de begin- of eindfase van het productontwerp om mogelijke ontwerpgerelateerde fouten te identificeren die risico's kunnen opleveren voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu

: Wordt gebruikt in de begin- of eindfase van het productontwerp om mogelijke ontwerpgerelateerde fouten te identificeren die risico's kunnen opleveren voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu Proces-FMEA (PFMEA): Breng risico's aan het licht gekoppeld aan procesveranderingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de betrouwbaarheid van het proces, de productkwaliteit, de openbare veiligheid, de productiviteit en de financiën van de klant

Wat zijn de stappen in de FMEA-oefening?

Er zijn veel manieren om het FMEA-proces uit te voeren. Hier zijn de standaard stappen voor gedetailleerd werk:

10 gratis FMEA sjablonen voor proactieve managers

Zoals je hebt gezien, is het uitvoeren van een FMEA zowel tijdrovend als intensief, dus is het handig om speciaal ontworpen sjablonen te hebben om je te helpen.

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste PowerPoint, Excel en sjablonen ClickUp sjablonen om u te helpen potentiële valkuilen te ontdekken en uw weg naar succes moeiteloos te grafieken. Laten we eens kijken naar hun handige functies hieronder. 👀

1. ClickUp Proces FMEA Lean Six Sigma sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Process-FMEA-Lean-Six-Sigma-Template.png Vind snel potentiële risico's en maak een abonnement met het ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma Template https://app.clickup.com/signup?template=t-375114609 Dit sjabloon downloaden /cta/

Procesverbeteringsexperts maken graag gebruik van het Lean Six Sigma raamwerk om organisatorische werkstromen te verbeteren. Het is een nog effectiever hulpmiddel wanneer het wordt gecombineerd met het FMEA-proces!

De ClickUp Proces FMEA Lean Six Sigma sjabloon is uw geheime wapen voor het nauwkeurig opsporen van procesrisico's, het belichten van verbeteringsgebieden en het ontwikkelen van het perfecte correctieve actie abonnement. 💡

Het sjabloon biedt u een visueel geladen structuur om processen te beoordelen. Open de FMEA lijstweergave om geregistreerde processtoringen te overzien, elk met contextuele details (zoals functie, ernst, waarschijnlijkheid van gebeurtenis en mogelijke oorzaken) die zijn opgeslagen in aangepaste velden.

In de weergave By Occurrence Board rangschik je processtoringen als Kanban-kaarten op basis van hun waarschijnlijkheid van gebeurtenis. Je kunt de weergave wijzigen in te focussen op detectie- of ernstrisico's .

Ten slotte vindt u in de RPN-rekeningstabelweergave een tabel met een overzicht van alle storingen en hun scores voor ernstigheid, waarschijnlijkheid van optreden, waarschijnlijkheid van detectie en het resultaat risicoprioriteitsnummer (RPN). Gebruik het om het RPN te berekenen en te identificeren welke proces prioriteit moet krijgen in het actieplan.

U kunt direct uitvoerbare taken maken in het sjabloon en gebruik maken van automatisering van herinneringen om ze op te volgen.

2. ClickUp 5 waaroms sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Whiteboard-Template.jpeg ClickUp 5 Whys Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319650 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Kraak complexe gevallen van processtroom als een echte detective met behulp van de ClickUp 5 waaroms sjabloon . 🕵️

Deze Whiteboard sjabloon helpt bij het blootleggen van de hoofdoorzaak van problemen met behoud van een visueel aantrekkelijk en creatief FMEA format. ClickUp Whiteboards zijn canvassen waarmee u werkstromen kunt visualiseren door vormen toe te voegen, mindmaps afbeeldingen, aantekeningen en grafieken. Gebruik de tool om ingewikkelde stap-voor-stap proceskaarten te maken.

Het sjabloon heeft een vooraf ontworpen kaart die vijf keer "Waarom?" vraagt om u te helpen de hoofdoorzaak van een probleem te achterhalen. Begin met het invoeren van het probleem in het daarvoor bestemde veld en brainstorm over de Whys. De kaart lijkt op een trap - hoe verder je gaat, hoe dichter je bij terugkerende patronen of hoofdoorzaken komt.

Ter illustratie, de eerste drie waaroms zouden er ongeveer zo uit kunnen zien:

Probleem: Trage responstijden bij de klantenservice.

1e Waarom: Waarom zijn de responstijden traag?

Antwoord : De supportmedewerkers worden overstelpt met een groot aantal vragen.

2e Waarom : Waarom zijn er zoveel vragen?

Antwoord : Marketingcampagnes hebben de rente voor klanten verhoogd.

3e Waarom : Waarom verhoogden de marketingcampagnes de interesse van de klant?

Antwoord : Ze targetten een breder publiek dan normaal.

: De supportmedewerkers worden overstelpt met een groot aantal vragen.

Het sjabloon is kleurgecodeerd, zodat u problemen, redenen en waarom-redenen visueel kunt scheiden. Bovendien moedigt het teams aan om slimme oplossingen te bedenken door real-time bewerking en controle.

Je krijgt ook een kleur-gecodeerde legenda om de navigatie door de kaart te stroomlijnen. Verplaats de legenda over het whiteboard, verander de vormen en kleuren van de items of vervang de tekst door je eigen tekst.

3. ClickUp Oorzaak en Gevolg Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Cause-Effect-Template.png Splits uw problemen op in hoofdoorzaken en hoofdoorzaken om elk probleem tot op de bodem uit te zoeken met het ClickUp Whiteboard Sjabloon voor Oorzaken en Gevolgen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322570 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wijs probleemoorzaken, verbeterpunten en potentiële risico's aan met de ClickUp Oorzaak en Gevolg Whiteboard Sjabloon , een krachtig hulpmiddel voor het visualiseren en prioriteren van Taken.

Het wordt geleverd met een kant-en-klaar oorzaak-en-gevolg diagram op een whiteboard. Het is volledig aanpasbaar aan uw behoeften - u hoeft complexe problemen alleen maar op te splitsen in microprocessen om risicofactoren te identificeren. Hier ziet u aan de hand van een praktisch voorbeeld hoe u het diagram kunt gebruiken:

Hoofdprobleem: Identificeer het belangrijkste probleem, bijv. De verkoop van t-shirts is de afgelopen twee maanden met 20% gedaald

Identificeer het belangrijkste probleem, bijv. De verkoop van t-shirts is de afgelopen twee maanden met 20% gedaald Hoofdoorzaken: Gebruik connectoren om het hoofdprobleem te vertakken en te koppelen aan oorzaken, zoals lage vraag of zwakke reclame

Gebruik connectoren om het hoofdprobleem te vertakken en te koppelen aan oorzaken, zoals lage vraag of zwakke reclame Worteloorzaken: Verbind de hoofdoorzaken met de diepgewortelde redenen achter uw probleem. In ons voorbeeld kunnen de oorzaken zijn agressieve reclame van de concurrent of verouderde t-shirtontwerpen

Maak zoveel vertakkingen en connectoren als je nodig hebt om het probleem tot op de bodem uit te zoeken. Maak gebruik van kleurcodering om duidelijk onderscheid te maken tussen de oorzaken van elk probleem en de verbinding te markeren voor je team. Als je wilt, kun je een Taak maken om elke oorzaak-en-gevolgrelatie te analyseren en mogelijke oplossingen te brainstormen op hetzelfde whiteboard. 🧠

4. ClickUp analyse sjabloon kritieke routes

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Critical-Pathway-Analysis-Template.png Prioriteer taken eenvoudig via meerdere weergaven met behulp van het ClickUp Critical Pathway Analysis Template https://app.clickup.com/signup?template=t-194507379 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor analyse van kritieke paden is ideaal voor het in kaart brengen van taken die niet onderhandelbaar zijn voor het tijdig voltooien van een project en taken die een adempauze kunnen inlassen als u middelen moet verschuiven om op schema te blijven. 📅

Gebruik het sjabloon Weergave kalender om aankomende taken te controleren en einddata te wijzigen door de einddatum van de taak te verslepen. Controleer Taakattributen via Aangepaste velden zoals Duur, Leverteam en Voortgang.

In de Weergave van gantt grafiek kunt u het volgende visualiseren afhankelijkheid van projecten , duur en onderbrekingen door middel van kleurcodering. De beschikbare opties zijn onder andere:

Taken gemarkeerd met een blok met blauwe diagonale lijnen geven aan dat de taak Voltooid is

grijze lijnen met pijlpunten_ die taken met elkaar verbinden geven aan dat er afhankelijkheid is tussen de taken

Een rode ovale vorm symboliseert een taak met een blokkerende afhankelijkheid

Als u de functie Reschedule Dependencies inschakelt, zal het verschuiven van een taak met afhankelijkheden automatisch de schema's van de volgende gekoppelde taken aanpassen.

Bewaak volledige projecten in de Beweergave per afdeling die taken groepeert op basis van hun respectievelijke afdelingen of afleverende teams. Je kunt ook de Lijstweergave openen voor een eenvoudige lijstweergave van taken gerangschikt volgens hun status.

5. ClickUp Veronderstelling Grid Beslissingsmatrix Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Assumption-Grid-Decision-Matrix-Template.png Neem beslissingen door de risico's van elke Taak te visualiseren met behulp van het sjabloon ClickUp Assumptions Grid Decision Matrix https://app.clickup.com/signup?template=t-216245570 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Beslissingen kunnen een echte hersenkraker zijn, maar met de ClickUp Veronderstelling Grid Beslissingsmatrix Sjabloon wordt u een pro in het aanpakken ervan! Met dit sjabloon kunt u verschillende mogelijkheden van het probleem verkennen door aannames te stroomlijnen en de bijbehorende onzekerheden met teams te beoordelen voordat u redelijke keuzes maakt.

Deel ideeën in op basis van risiconiveaus op een duidelijk en visueel aantrekkelijk whiteboard. Raadpleeg de ingebouwde gids om door de risico-as te navigeren met vooraf gebouwde boxes (kwadranten), elk met kleur gecodeerd om meerdere perspectieven weer te geven:

Geel: Zeker, hoog risico 💛 Rood:Onzeker, hoog risico ❤️ Groen: Zeker, laag risico 💚 Grijs:Onzeker, laag risico 🖤

Gebruik de Pool van ideeën om samen te werken met je team en rangschik de bijdragen als kaarten. Zodra je de risico's en zekerheden hebt beoordeeld, verplaats je ze naar de juiste box met een drag-and-drop actie.

Verken de Lijstweergave om je taken gegroepeerd op status te zien (Nog te doen, In uitvoering of Klaar). Veel projectmanagers vinden de Board weergave handiger om beslissingen te nemen omdat het je discussiecomponenten weergeeft als versleepbare kaarten in een enkel venster.

6. PowerPoint FMEA sjabloon door SlideTeam

Voer een FMEA uit om corrigerende maatregelen te nemen en potentiële fouten te vinden met dit PowerPoint-sjabloon van SlideTeam

Wilt u een Failure Mode and Effects Analysis abonnement communiceren aan uw team? Trek hun aandacht met het FMEA PowerPoint-sjabloon van SlideTeam.

Gebruik het illustratieve hulpmiddel om alle stappen van de FMEA een voor een te doorlopen en eindig met een overtuigend actieplan. We raden aan om voor elke stap een beschrijving en een voorbeeld te geven met behulp van tabellen voor een duidelijke visualisatie.

Dit sjabloon wordt geleverd met vooraf ontworpen dia's voor DFMEA en PFMEA, met tabellen en cirkeldiagrammen, evenals een FMEA risicoberekeningstabel, om risiconiveaus te presenteren op een georganiseerde en gemakkelijk te begrijpen manier.

Dit sjabloon is een instant knaller met rijke pictogrammen en afbeeldingen. De vierenvijftig dia's zijn aanpasbaar qua content, kleurenpatroon, grootte van de tekst en lettertype. Voeg elementen toe zoals vormen, grafieken en afbeeldingen, voeg Post-it aantekeningen toe om belangrijke punten te benadrukken of voeg staafdiagrammen en lijndiagrammen toe om de voortgang te tonen. 📊

7. PowerPoint Matrix Grafiek voor FMEA interpretatie by SlideTeam

FMEA-risico's presenteren aan het hele team is een fluitje van een cent met de PowePoint Matrix Chart for FMEA Interpretations van SlideTeam

Leer je publiek hoe ze potentiële fouten kunnen voorkomen met behulp van de PowerPoint Matrixgrafiek voor FMEA-interpretaties van SlideTeam. Dit sjabloon met voor één dia helpt u de ernst en waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te beoordelen en prioriteiten te categoriseren als hoog, gemiddeld of laag om een effectief abonnement . 📈

Gebruik de grafiek in de matrix om de ernst van het risico weer te geven op een schaal van 1 (kleine impact) tot 10 (grote impact) en het bereik van de gebeurtenis van 1 (onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Je team zal weten welke processen prioriteit moeten krijgen door een gids aan de rechterkant van het sjabloon te volgen voor mogelijke fouten.

Pas de dia aan om te voldoen aan specifieke eisen van de business of het publiek. Verander de kleur van de matrix grafiek, voeg tekst toe of bewerk items, of voeg iconen en vormen toe om kritieke FMEA secties te illustreren.

8. FMEA Excel Sjabloon van Visual-Paradigm

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Excel-FMEA-Template-by-Visual-Paradigm-1.png Excel FMEA-sjabloon door Visual-Paradigm 1 /%img/

Behandel elke stap van het faalwijzen- en analyseproces met het Excel FMEA-sjabloon van Visual-Paradigm

Liefhebbers van spreadsheets kunnen nu het FMEA-proces documenteren op één blad met behulp van het Excel FMEA sjabloon van Visual-Paradigm. Het bevat uitgebreide secties voor elke stap in de FMEA, samen met vragen die als richtlijnen dienen tijdens het proces.

Het sjabloon bestaat uit twee hoofdsecties: de koptekst en de kolommen. De koptekst bevat beheerdergegevens, zoals de procesnaam, wie verantwoordelijk is en de datum, voor FMEA-analyse en het bijhouden van documenten. De kolommen in het sjabloon volgen een hiërarchie om de records consistent te houden voor alle FMEA formulieren.

Gebruik het blad om het onderzochte proces, mogelijke faalwijzen, effecten en oorzaken te bekijken. Rangschik ernst, gebeurtenis en detectie op een schaal van 1 tot 10 en bereken RPN's. 🧮

Dit sjabloon kan naar behoefte worden uitgebreid met extra secties. U kunt bijvoorbeeld meer rijen toevoegen voor extra processtappen of productcomponenten. Je kunt ook rijen verwijderen, de layout van de tabel wijzigen of een ander lettertype kiezen.

9. Excel sjabloon Failure Mode & Effect Analysis by GoLeanSixSigma

Gebruik het Excel Failure Mode & Effect Analysis-sjabloon van GoLeanSixSigma om FMEA uit te voeren met behulp van een volledig aanpasbare tabel

Als het uitvoeren van FMEA nieuw voor je is, is het Excel Failure Mode & Effect Analysis Template van GoLeanSixSigma een geweldige plek om te beginnen. Het wordt geleverd met afzonderlijke bladen met praktische voorbeelden van FMEA-implementatie voor verschillende scenario's.

Dit sjabloon is volledig bewerkbaar en bevat voorgemaakte vragen om je te helpen de tabel efficiënter in te vullen. Of je nu in de financiële sector, gezondheidszorg of horeca werkt, het biedt inzicht in wat je in elke fase van de FMEA moet aantekenen. Er zijn ook aparte bladen met uitleg over de ernst, de gebeurtenis en de detectieschaal.

Het sjabloon bevat een koptekst met een overzicht van de processen en de hoofdtabel met de fasen van de FMEA. Hoewel het geen real-time samenwerking tools, kunt u altijd delen met uw medewerkers via e-mail.

10. Excel sjabloon voor faalwijzen- en effectanalyse door CIToolKit

Identificeer moeiteloos potentiële fouten en stel het perfecte abonnement samen met het Excel Failure Mode and Effect Analysis-sjabloon van CIToolKit

Identificeer processtappen, doorzoek storingsoorzaken en maak vervolgplannen met behulp van de Excel Failure Mode and Effect Analysis Template van CIToolKit. Dit eenvoudig te gebruiken sjabloon wordt geleverd met een vooraf opgemaakte FMEA-tabel, aanpasbaar voor verschillende projecteisen .

Het sjabloon ondersteunt een FMEA-proces in vijf stappen. Laten we zeggen dat je een voedselbezorgbedrijf runt. In dat geval kun je het volgende identificeren:

Processtap: Hoe wordt het proces uitgevoerd? (bestellingen opnemen) Mogelijke faalwijze: Hoe kan het proces fout gaan? (vereiste informatie ontbreekt) Potentieel faaleffect: Wat zou de impact zijn als het fout gaat? (verkeerde bestelling) Mogelijke oorzaken: Waardoor kan het fout gaan? (slechte aandachtsspanne) Huidige controles: Hoe voorkom je dit in de toekomst? (gebruik een checklist voor het opnemen van bestellingen)

Het sjabloon heeft rijen voor ernst, gebeurtenis, detectie en corrigerende maatregelen. U kunt rijen verwijderen of toevoegen of de typografie van de tabel aanpassen aan uw huisstijl. 🔠

Detecteer, voorkom en win met deze sjablonen

Begin niet meer vanaf nul en maak gebruik van efficiënte risicoanalyse en actieplanning dankzij de hoogwaardige sjablonen die we hebben gepresenteerd.

Duik voor extra gemak in de ClickUp sjabloonbibliotheek met 1.000+ vooraf ontworpen, gebruiksvriendelijke sjablonen, die alles omvatten van projectdocumentatie en management tot het implementeren van corrigerende maatregelen abonnementen . 🏇