10 beste CRM-oplossingen voor evenementenbeheer in 2024

Het houden van een gebeurtenis is een van de beste manieren om verbinding te maken met zowel nieuwe leads als huidige klanten. Het helpt jou (of de klant van je evenement, als je een professionele evenementenplanner bent) geloofwaardigheid en vertrouwen te genereren, relaties met klanten op te bouwen en - vroeger of later - meer te verkopen. 💰

Toch vergt marketing voor gebeurtenissen een enorme hoeveelheid tijd en moeite. Je moet gegevens beheren, logistiek organiseren en dan is er natuurlijk nog de zo belangrijke interactie met clients voor, tijdens en na het evenement.

Om ervoor te zorgen dat uw klanten de beste ervaring hebben en dat u de kansen die het evenement biedt optimaliseert, hebt u relatiebeheer (CRM) nodig voor marketing en abonnement van evenementen.

Laten we eens kijken hoe software voor gebeurtenisbeheer ondersteunt je tijdens het hele abonnementsproces. We stellen ook een aantal van de beste softwareopties voor evenementenbeheer voor die vandaag beschikbaar zijn, want of je nu een virtuele conferentie een persoonlijke gebeurtenis of een hybride gebeurtenis met zowel virtuele als live elementen, dan is marketing automatisering je goede vriend. 🪄

Hoe een CRM gebruiken voor gebeurtenisbeheer

Een basis CRM-systeem doet precies wat er op de doos staat. Een CRM-platform beheert uw relaties met clients door hun contactgegevens, hun vereisten en alle interacties die u met hen hebt gehad bij te houden. 🙋‍♀️

Een CRM-platform voor planners van gebeurtenissen tilt dat naar een hoger niveau. Natuurlijk houdt het informatie over je clienten bij, maar het maakt het ook gemakkelijk om nog veel meer te doen. Bijvoorbeeld:

Maak gebruik van hulpmiddelen voor gebeurtenisbeheer zoalssjablonen voor evenementen om ervoor te zorgen dat je aan alles hebt gedacht, van gebeurtenisregistratie tot communicatie na afloop

Beheer je dienstverleners, zodat je precies weet wie waarvoor verantwoordelijk is

Gebruik ingebouwde communicatietools om gepersonaliseerde e-mailmarketingcampagnes uit te voeren, zodat de betrokkenheid van deelnemers vooraf wordt gecreëerd

Monitor de registratie voor gebeurtenissen zodat je eventplanner of marketingteam je campagne kan aanpassen als dat nodig is

VIP's, nieuwe of loyale klanten en andere sleutel deelnemers labelen zodat je weet hoe je met hen moet omgaan

Houd bij wanneer evenementdeelnemers op de dag zelf inchecken met een mobiele app die al je informatie in realtime bijwerkt

Follow-up na de gebeurtenis rechtstreeks vanuit je CRM-software om verder te bouwen op je succes

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

In wezen ondersteunen de beste platforms voor gebeurtenisbeheer u gedurende het hele proces projectmanagement van evenementen proces.

Een uitstekend platform voor evenementenbeheer vereenvoudigt zowel het beheer van klanten als de abonnementen voor gebeurtenissen. Het bespaart organisatoren van gebeurtenissen op veel manieren tijd en moeite.

Bijvoorbeeld:

Je kunt je klanten segmenteren zodat je precies kunt zien wie je publiek is wanneer je e-mail en social media marketingcampagnes aan het abonneren bent

Met alle leveranciersgegevens op één plek is het vinden van de beste leveranciers eenvoudig

Handige kant-en-klare formats zoalssjablonen voor routes ensjablonen conferentieagenda bieden u een aanpasbare structuur voor de opeenvolging van gebeurtenissen

Het houdt bij wie er is en wie niet, wat het beheer van deelnemers op de dag zelf vereenvoudigt

Een evenementenplatform stroomlijnt je werkstroom gedurende de hele levenscyclus van het evenement door verbinding te maken met andere elementen van je technische stapel, zoals je systeem voor taakbeheer

Het biedt statistieken voor na het evenement, zoals kaartverkoop versus bezoekersaantallen, en biedt een enquêtefunctie om feedback te verzamelen zodat je je proces de volgende keer kunt verbeteren

Met al je klantgegevens op één plek heeft je salesteam al het inzicht in clients dat ze nodig hebben voor succesvolle follow-ups na evenementen 📞

10 beste CRM's voor evenementenplanners en clientbeheer in 2024

Met alles wat een CRM-tool voor evenementen voor je kan doen, kan het lastig zijn om precies uit te zoeken welk platform het beste werkt voor je persoonlijke of online gebeurtenissen. Gelukkig zijn we hier om het uit te leggen, zodat je het beste CRM voor evenementenbeheer voor jouw bedrijf kunt kiezen.

Onthoud dat het je doel is om tijd te besparen en moeite terwijl u de best mogelijke gebeurtenis organiseert voor alle betrokkenen.

Met dat in gedachten zijn hier onze 10 beste aanbevelingen voor 2024. 🏆

Via Cvent Cvent is een speciaal platform voor evenementenbeheer dat alles automatiseert, van het zoeken naar een locatie en het plannen van uw tijdlijn tot het registreren van deelnemers en het bijhouden van het rendement op investering (ROI). Het kan worden gebruikt voor grootschalige persoonlijke conferenties, kleine workshops, virtuele gebeurtenissen zoals webinars en alles daartussenin. 🧑‍🏫

Met een sterke focus op de betrokkenheid van deelnemers en clients helpt het systeem je bij het maken van een branded website en het personaliseren van al je marketing. Je kunt ook verzoeken en goedkeuringen beheren op het platform, samenwerken met leveranciers, je budget bijhouden en rapporteren aan je belanghebbenden.

Cvent beste functies

Abonneer en promoot je gebeurtenis rechtstreeks vanaf het platform

Krijg toegang tot een wereldwijd netwerk van locaties en leveranciers

Werk samen met je team terwijl je onderweg bent via de mobiele app

Deelnemers inchecken vanaf het platform en badges afdrukken wanneer je ze nodig hebt

Gebruik Cvent voor meerdere gebeurtenissen tegelijk

Klantenservice werkt 24/7 en is dus altijd beschikbaar als je het nodig hebt

Cvent limieten

Sommige gebruikers vinden het platform nogal duur en geven de voorkeur aan een goedkopere pakketoptie

Het is een zeer complex systeem en kan een beetje overweldigend zijn als je niet erg technisch onderlegd bent

Cvent prijzen

Neem contact op voor prijzen

Cvent beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.700+ beoordelingen)

4.3/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (900+ beoordelingen)

3. Plan Pod

Via EventHub EventHub fungeert zowel als een beheerplatform voor organisatoren van live gebeurtenissen als een marktplaats voor verkopers, exposanten en sponsors die op zoek zijn naar partnerschapsmogelijkheden.

Deze oplossing voor klantenrelatiebeheer voor evenementen biedt een bereik aan digitale toepassingen, waaronder een documentatiesysteem dat elektronische handtekeningen mogelijk maakt, live plattegronden die helpen bij het ontwerpen van de layout van uw evenement en online betalingsfuncties.

Het geeft je een centrale weergave van de activiteiten via een gebruiksvriendelijk dashboard en het hele systeem is aanpasbaar en schaalbaar, zodat je het kunt instellen om aan de behoeften van je bedrijf te voldoen.

EventHub beste functies

Groepeer je taken op datum of prioriteit met aangepaste filters

Vind leveranciers en exposanten en beheer alle communicatie met hen via het platform

Realtime batchupdates en pushes voor notificaties plannen zodat alle betrokkenen altijd op de hoogte zijn

Overal toegang tot informatie over je gebeurtenis, omdat het hele systeem cloudgebaseerd is 🌥️

EventHub limieten

Het is vooral ontworpen voor persoonlijke gebeurtenissen in plaats van virtuele gebeurtenissen

De mobiele app kan nog verbeterd worden

EventHub-prijzen

Neem contact op voor prijzen

EventHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

4.5/5 (1 beoordeling) Capterra: Nog geen beoordelingen

5. EventMobi

Via EventMobi EventMobi is een end-to-end platform voor het abonneren van gebeurtenissen met de nadruk op het vergroten van de betrokkenheid van deelnemers.

Het helpt je bij het maken van een marketingwebsite voor gebeurtenissen en e-mailuitnodigingen met aanpasbare branding. En als je evenement virtueel is, kun je dezelfde branding toepassen op je virtuele ruimte voor evenementen.

Deelnemers kunnen zich online registreren, waarna je ze tijdens de gebeurtenis kunt inchecken via het EventMobi-platform. Een aangepaste mobiele app voor gebeurtenissen helpt je gasten hun weg te vinden en houdt ze betrokken met functies als gamification en polls, waarbij ze worden beloond voor hun betrokkenheid.

De tool voor klantenrelatiebeheer helpt hen ook om te netwerken met andere bezoekers, exposanten en sponsors en zelfs om persoonlijk of online vergaderingen te organiseren. 🤝

EventMobi beste functies

Persoonlijke, virtuele of hybride gebeurtenissen beheren vanaf het EventMobi-platform

Maak aangepaste lijsten van gebeurtenissen op basis van locatie en prioriteit

Al je statistieken in realtime bijhouden vanaf een centraal dashboard, waardoor rapportage over je ROI eenvoudig wordt

Zapier gebruiken om verbindingen met API's (Application Programming Interface) te maken voor integraties met andere onderdelen van je technologie-stack

Deze CRM voor gebeurtenis planners is beschikbaar in 23 talen

EventMobi-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de ontwerpopties wat beperkt, bijvoorbeeld de keuze uit lettertypen en widgets

De geavanceerde instellingen die meer aanpassingen mogelijk maken, kunnen tijd kosten om te begrijpen

EventMobi prijzen

Neem contact op voor prijzen

EventMobi beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

6. Monday

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Monday-Event-Sales-Leads-Example.png Voorbeeld van verkoopleads voor gebeurtenissen op maandag /%img/

Via Monday Monday is ontworpen om je te helpen bij het abonneren op allerlei soorten gebeurtenissen, van kleine interne bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten tot grote conferenties en online evenementen. 👪

Gebruik het platform om samen te werken met je eigen team, andere teams en leveranciers tijdens de abonnementsfase en tijdens de gebeurtenis. Abonneer je promoties en beheer je marketingmateriaal en integreer ze met sociale media om het evenement op te luisteren.

Registreer je deelnemers met behulp van aanpasbare formulieren die in je werkstroom worden opgenomen. Stuur welkomstberichten, maak en beheer Taken en houd het hele evenement in realtime in de gaten.

Monday beste functies

Het is vrij eenvoudig en intuïtief te gebruiken

Het maakt Taakbeheer en samenwerking eenvoudig en helpt bij het stroomlijnen van werkstromen

Het werkt in realtime bij, zodat je altijd precies weet waar jij en je team zijn in het proces

Het is cloud-gebaseerd en schaalbaar, dus kan worden gebruikt door bedrijven van elke grootte

Monday limieten

Monday is een tool voor projectmanagement dat je helpt bij het abonneren en coördineren van een gebeurtenis, maar het stelt planners van gebeurtenissen niet in staat om clients te boeken of betaald te krijgen via het systeem

Sommige gebruikers vinden dat het dashboard beter moet kunnen worden aangepast aan hun behoeften

prijzen op #### Monday

Free Forever: Gratis voor maximaal twee gebruikers

Gratis voor maximaal twee gebruikers Basis: $8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Standaard: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Pro: $16/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$16/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.100+ beoordelingen)

7. Lijmen

Via Lijmup Glue Up is een CRM-oplossing die is ontworpen om de betrokkenheid binnen non-profitorganisaties en -gemeenschappen te beheren. Het biedt een digitaal platform om u te helpen inzicht te krijgen in uw leden en lidmaatschapsprocessen te beheren, plus verbindingen te leggen en relaties op te bouwen.

Het organiseren van offline of online gebeurtenissen voor leden of potentiële leden is eenvoudig, omdat het platform helpt bij het stroomlijnen van uw werkstroom. Je kunt pagina's voor gebeurtenissen maken, verschillende prijsniveaus aanbieden voor leden en niet-leden en betalingsopties kiezen.

Deelnemers kunnen zich dan online registreren en betalen, en je kunt de ingebouwde ticketscanner gebruiken om ze in te checken als de gebeurtenis live is. 📱

Lijm omhoog beste functies

Genereer buzz rond uw gebeurtenis en laat uw ledenaantal groeien met drag-and-drop e-mailcampagnes

Schrijf nieuwe leden in met aanpasbare digitale aanvraagformulieren, die ze ook direct toevoegen aan uw ledendatabase

Stuur een automatische e-mail herinnering via het systeem wanneer lidmaatschapsgeld verschuldigd is

Stel de sleutelprestatie-indicatoren voor je gebeurtenis in en meet ze met het systeem

Glue Up limieten

Dit CRM-platform is vrij complex, met veel functies, wat betekent dat er een leercurve is

Sommige gebruikers vinden Glue Up een beetje duur, vooral voor kleine organisaties en non-profitorganisaties

Prijzen van Glue Up

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Glue Up

G2: 4,5/5 (80+ beoordelingen)

4,5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

8. Stova

Via Stova Aventri is onlangs samengevoegd tot Stova, dat zichzelf omschrijft als "het definitieve ecosysteem voor evenemententechnologie" Dit CRM voor evenementenbeheer is uiterst flexibel en schaalbaar en kan dus worden gebruikt door alle soorten bedrijven, maar ook door individuele evenementenplanners.

Beheer je vergaderingen voor het plannen van gebeurtenissen, reserveringen voor locaties, offertes van leveranciers en budget en uitgaven, allemaal vanaf het Stova platform. Je hebt ook toegang tot sjablonen om je te helpen bij het bouwen van je website voor gebeurtenissen en je kunt je eigen e-mailsjablonen maken om steeds opnieuw te gebruiken.

Het online registratieproces voor deelnemers werkt naadloos over in het reis- en hotelboekingsproces en je kunt badges, uitnodigingen en certificaten afdrukken vanuit het systeem. 📃

Al je gebeurtenisgegevens zijn gecentraliseerd, waardoor monitoring en aangepaste rapportage een fluitje van een cent zijn.

Stova beste functies

Werk samen met al je teams via het Stova systeem

Maak gebruik van reclame en sponsoring met beheertools en een mobiele app die gesponsorde content deelt met bezoekers

Integreer met andere nuttige softwareoplossingen, zoals Salesforce of Marketo, met behulp van ingebouwde API's

Stova limieten

De prijs is gericht op de bovenkant van de markt

Aan veel functies zijn extra kosten verbonden en het kan overweldigend zijn om te kiezen wat u nodig hebt

Stova prijzen

Neem contact op voor prijzen

Stova beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (160+ beoordelingen)

4.2/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

9. Zoho CRM

via Zoho CRM De CRM-oplossing van Zoho maakt deel uit van het bredere ecosysteem van Zoho en is ook zeer geschikt voor het abonneren op gebeurtenissen. Je kunt er verschillende gebeurtenissen mee bijhouden, allemaal op één plek.

Gebruik aangepaste criteria om een lijst te maken van target contacten uit je bestaande database en mail ze rechtstreeks vanuit het platform. Je kunt geautomatiseerde reacties instellen zodat wanneer deze contacten zich aanmelden om deel te nemen, ze een bevestiging en follow-up e-mails ontvangen om het gesprek gaande te houden. 📨

Tijdens de gebeurtenis verzamelt een scanner app die 17 verschillende talen kan lezen, gegevens rechtstreeks van kaarten. Nieuwe leads van de gebeurtenis worden dan automatisch toegevoegd aan de database met een tag voor die gebeurtenis om je publiek te laten groeien.

Zoho CRM beste functies

Bewaak vermeldingen op sociale media door deelnemers, zodat u uw bereik kunt zien en direct op berichten kunt reageren

Filter al uw gegevens om de informatie die u nodig hebt te analyseren en erover te rapporteren

Meet het succes van je gebeurtenis door de verkopen te meten die voortkomen uit je nieuwe leads

Zoho CRM limieten

De gebruikersinterface kan ingewikkeld lijken als je het voor het eerst gebruikt

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat het ondersteuningsteam niet effectief is in het oplossen van hun problemen

Zoho CRM prijzen

Standaard: $14/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$14/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $23/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$23/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $40/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$40/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Ultiem: $52/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (2.400+ beoordelingen) - voor Zoho CRM

4.0/5 (2.400+ beoordelingen) - voor Zoho CRM Capterra: 4.3/5 (6.300+ beoordelingen)

10. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 is een CRM voor planners en managers van gebeurtenissen en kan worden gebruikt voor online of hybride gebeurtenissen. Hulpmiddelen voor projectmanagement en gedeelde kalenders helpen u bij het plannen en organiseren van uw logistiek. 🗓️

Zodra je klaar bent, kun je verbinding maken met bestaande contacten in je database of beginnen met het verzamelen van gegevens over potentiële nieuwe leads die je gebeurtenissen willen bijwonen. Je kunt ook je leveranciers beheren en informatie over hun diensten en beoordelingen opslaan.

Marketingtools maken het gemakkelijk om verbinding te maken met je contacten via e-mail of telefoongesprekken. En de 360-graden weergave van het contactprofiel geeft je een gedetailleerd inzicht in de geschiedenis van de relatie met elke klant, waardoor je engagement nog meer diepte krijgt.

Bitrix24 beste functies

Profiteer van het onbeperkte aantal records dat is toegestaan, met meerdere aangepaste velden in hun CRM in de cloud

CRM-gegevens naar behoefte importeren of exporteren van of naar een Excel- of CSV-bestand

Gebruik het Bitrix-platform via een browser of als een app op uw desktop, iOS of een mobiel Android-apparaat

Bitrix24 beperkingen

Er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers en het kan even duren voordat ze vertrouwd zijn met het systeem

De gebruikersinterface is vrij ingewikkeld en niet erg intuïtief

Bitrix24 prijzen

Basis: $49/maand voor een team van maximaal 5 gebruikers

$49/maand voor een team van maximaal 5 gebruikers Standaard: $99/maand voor een team tot 50 gebruikers

$99/maand voor een team tot 50 gebruikers Professioneel: $199/maand voor een team tot 100 gebruikers

$199/maand voor een team tot 100 gebruikers Enterprise: $399/maand voor een team tot 250 gebruikers (extra kosten voor meer gebruikers)

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (750+ beoordelingen)

Stroomlijn uw abonnement op gebeurtenissen met de beste CRM-oplossing

Het plannen van een gebeurtenis vereist nauwgezette aandacht voor details, processen die werken en samenwerking met uw hele team. Van het uitzoeken van de logistiek, het instellen van een website voor de gebeurtenis en het aannemen van online registraties tot het inchecken van mensen op de dag zelf, hen betrokken houden en de follow-up achteraf, er is veel te doen.

CRM's voor evenementenbeheer automatiseren veel van deze taken, stroomlijnen je werkstroom en laten minder ruimte voor fouten. Het zorgt er ook voor dat dingen sneller Klaar zijn, waardoor je meer tijd hebt om te besteden aan je echte doelen voor de gebeurtenis: het genereren van leads, het opbouwen van relaties en uiteindelijk het maken van omzet die je bottom line verhoogt. 📈

