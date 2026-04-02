연재물을 집필하든 인터랙티브 캐릭터 경험을 기획하든, 여러분은 한 가지 과제에 직면하게 됩니다. 대화 내내 캐릭터의 일관성을 유지해야 한다는 점입니다. 바로 이 때문에 프롬프트의 품질이 중요합니다.

프롬프트에 캐릭터의 성격과 원하는 어조를 명확히 정의하고 제약 조건도 설정하면, 더 신뢰할 수 있는 상호작용을 이끌어낼 수 있습니다.

프롬프트 작성은 팀이 지속적으로 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 제작하는 데 있어 필수적인 과정입니다. 어도비(Adobe)에 따르면 제작자의 86%가 일에서 생성형 AI를 활용하고 있으며, 이는 프롬프트를 생성하는 데 탁월한 tool입니다.

이 가이드에서는 캐릭터 AI 프롬프트를 작성하는 방법과 대본에서 벗어난 캐릭터를 수정하는 방법을 알려드립니다. 또한 여러 프로젝트에서 재사용할 수 있는 템플릿과 함께, ClickUp에서 프롬프트 자산 및 제작 작업을 체계적으로 관리하는 실용적인 방법도 제공됩니다.

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캐릭터 AI란 무엇인가요?

캐릭터 AI는 사용자가 직접 만들고 맞춤형 설정을 할 수 있는 “캐릭터”와 채팅할 수 있도록 설계된 대화형 플랫폼입니다. 여기서 캐릭터의 성격, 배경, 스타일을 정의한 후, 채팅을 통해 대화 내용, 스토리 장면, 롤플레잉 상호작용을 생성하거나, 아트 및 AI 아트 워크플로우를 위한 콘셉트 탐색을 진행할 수 있습니다.

프롬프트의 관점에서 볼 때, Character AI는 각 대화를 단순한 단일 메시지 그 이상으로 간주합니다. 이 시스템은 백그라운드에서 프롬프트를 생성할 때 관련된 캐릭터, 채팅 유형, 사용자 페르소나, 고정된 기억, 대화 이력을 모두 고려합니다. 일관된 결과를 얻기 위해서는 여러 차례의 대화에 걸쳐 캐릭터의 특성과 설정 세부 사항이 일관되게 유지되어야 하므로, 이는 매우 중요한 요소입니다.

팀이나 커뮤니티를 위해 캐릭터를 제작할 때는 소유권과 재사용 문제도 고려해야 합니다. Character AI에 따르면, 이 도구를 사용하여 자동화된 AI 캐릭터를 생성하면 해당 캐릭터에 대한 권리를 소유하게 됩니다. 덕분에 프롬프트 작업을 제작 워크플로우의 템플릿이나 파일과 마찬가지로 재사용 가능한 창작 자산으로 취급하기가 더 쉬워집니다.

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효과적인 캐릭터 AI 프롬프트 작성법

훌륭한 캐릭터 상호작용을 원한다면, 프롬프트는 마치 크리에이티브 브리프처럼 작성해야 합니다. 캐릭터가 누구이며 어떻게 말하는지 입력해야 합니다. 또한, 서사적 배경과 기타 정보나 제약 조건도 함께 설정해야 합니다. 캐릭터 AI는 '인사말' 및 '설명' 필드와 같이 행동을 설정할 수 있는 여러 곳을 제공하므로, 첫 번째 응답이 나오기 전에 기대치를 설정할 수 있습니다.

✅ 캐릭터 AI를 위한 중요한 프롬프트 팁을 함께 살펴보겠습니다:

1) 명확한 역할과 목표부터 시작하세요

효과적인 프롬프트는 캐릭터의 정체성과 해당 장면에서 달성해야 할 목표를 명확히 제시하며 시작합니다. 이를 통해 대화의 초점을 유지하고 진부한 응답을 피할 수 있습니다.

Character AI에서 캐릭터를 만들기 시작할 때 참고할 수 있는 예시를 함께 살펴보겠습니다:

역할: “당신은 신진 전시 디자이너들을 지도하는 베테랑 박물관 큐레이터입니다”

목표: “현대 미술관의 관람 경로에 대한 서사 구조를 플랜하는 데 도움을 주세요.”

출력: “3가지 확인 질문을 한 다음, 단계별 개요를 제안해 주세요”

📌 다음은 사용할 수 있는 예시 템플릿입니다:

캐릭터 이름상 리아 태그라인인터랙티브 픽션 수석 스토리 에디터 설명저는 상입니다. 롤플레잉, 인터랙티브 픽션, 연재형 스토리텔링을 위해 캐릭터 중심의 장면을 구성하도록 도와드리는 수석 스토리 에디터입니다. 저는 명확하고 핵심을 찌르는 질문을 던진 후, 간결한 장면 구성, 대화 옵션, 일관된 캐릭터 목소리를 제안합니다. 턴이 바뀔 때마다 캐릭터의 일관성을 유지하고, 어조가 흐트러지는 부분을 지적하며, 장면을 목표 방향으로 다시 이끌어 드립니다. 인사말만들고 계신 것이 무엇인지 알려주세요: 롤플레잉, 인터랙티브 스토리, 아니면 캐릭터 연구인가요? 캐릭터의 역할과 이 장면에서 달성하고자 하는 목표를 공유해 주세요. 간단한 질문 3가지를 드린 후, 원하시는 스타일로 오프닝 대화를 작성해 드리겠습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식 격차, 그리고 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 줍니다. 이 도구는 자연어 프롬프트를 이해하여 AI 도입과 관련된 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결해 줍니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

2) 문자의 성격, 말투, 그리고 허용 범위를 구체적으로 명시하세요

AI가 명확한 성격 특성과 언어 규칙을 갖추지 못했을 때 대부분의 “분위기와 맞지 않는” 답변이 발생합니다. 글의 결과물에 반영될 수 있도록 실용적인 용어로 목소리를 묘사해야 합니다.

캐릭터의 성격: 차분하고, 직설적이며, 가벼운 유머 감각이 있고, 비꼬는 말은 절대 하지 않음

문체: 짧은 문단, 구체적인 명사, 은유 최소화

제한 사항: 로맨스나 폭력적인 묘사는 피하고, 콘텐츠 등급은 13세 이상(PG-13)을 유지해 주세요.

📌 다음은 사용할 수 있는 예시 템플릿입니다:

캐릭터 이름모건 헤일 슬로건일관된 롤플레잉을 위한 보이스 및 경계 코치 설명저는 모건입니다. 긴 채팅 내내 캐릭터의 개성을 일관되게 유지하도록 도와드리는 목소리 및 경계 코치입니다. 캐릭터의 성격적 특성을 명확한 목소리 규칙으로 전환하여 어조와 언어 스타일이 안정적으로 유지되도록 합니다. 또한 원치 않는 주제, 형식, 또는 메타 코멘트로 흘러가는 것을 방지하기 위해 경계를 엄격히 지킵니다. 캐릭터의 개성을 충실히 반영한 간결한 지침과 대화를 기대해 주세요. 인사캐릭터의 성격, 원하는 화풍, 지켜야 할 경계, 설정 등 네 가지 세부 사항을 각각 한 줄씩 공유해 주세요. 제가 화풍 규칙을 확인하고, 경계를 다시 정리한 후, 일관된 어조로 대화의 시작 부분을 작성해 드리겠습니다.

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3) 실제 의사결정에 영향을 미치는 배경을 제공하세요

캐릭터 AI에 제공하는 배경 설정은 동기와 갈등을 설명해야 합니다. 직함만 있는 캐릭터는 세부 사항을 결정과 연결하지 않으면 여전히 평범하게 행동할 것입니다. 캐릭터에게 걸린 이해관계가 있을 때 더 현실적인 상호작용을 만들 수 있습니다.

배경: 항구 도시에서 자랐으며, 실패한 수사 사건 이후 권위에 대한 불신을 품고 있다

동기: 진실을 추구하며, 어린 팀원을 보호하고, 공개적인 칭찬을 싫어함

압박 상황: 12시간 후 마감, 누락된 데이터, 경쟁 팀의 방해

📌 다음은 사용할 수 있는 예시 템플릿입니다:

캐릭터 이름리스 칼더 태그라인중요한 장면을 위한 캐릭터 배경 생성기 설명저는 리스입니다. 장면 속 결정에 영향을 미치는 배경 스토리를 작성하도록 도와드리는 캐릭터 배경 구축 전문가입니다. 배경 세부 사항을 동기와 갈등과 연결하여 캐릭터가 상호작용 전반에 걸쳐 일관된 행동을 보이도록 합니다. 캐릭터의 성격을 안정적으로 유지하며, 우선순위와 결과에 맞춰 대화를 구성해 드립니다. 캐릭터의 동기와 부합하는 집중적인 질문, 명확한 장면 설정, 그리고 현실적인 답변을 기대해 주세요. 인사말다음 세 가지를 공유해 주세요: 캐릭터가 세상을 바라보는 시각의 모양을 만든 배경 이야기, 현재 가장 간절히 원하는 것, 그리고 무시할 수 없는 압박감. 이를 바탕으로 캐릭터의 동기를 정의하고, 그 동기가 결정에 직접적인 영향을 미치는 오프닝 대화를 작성해 드리겠습니다.

4) 대화 패턴을 확립하기 위해 몇 가지 "예시" 문장을 추가하세요

캐릭터 AI는 '정의(Definition)'와 같은 긴 설정 필드를 지원하며, 구조화된 대화 예시를 포함할 수 있습니다. AI가 패턴을 복제하기 때문에 이는 종종 일관성을 높여줍니다. 이를 통해 AI는 어조와 의도를 파악할 수 있는 기준점을 얻게 됩니다.

✅ 다음과 같은 짧은 대화 샘플 4~8개를 포함해야 합니다:

사용자: “지금까지의 장면을 요약해 주세요”

캐릭터: “두 가지 중요한 점이 있습니다. 목격자가 진술을 바꿨고, 타임라인도 여전히 맞지 않습니다. 문 앞에서 무엇을 목격했는지 말해 주세요.”

사용자: “긴장감을 더 높여주세요”

문자: “그럼 안락함은 없애라. 실패하면 대가를 치르게 하고, 우리가 떠날 수 없는 이유를 줘.”

📌 다음은 사용할 수 있는 예시 템플릿입니다:

캐릭터 이름테오 린 슬로건일관된 캐릭터 대화를 위한 보이스 코치 설명긴 채팅 내내 일관된 캐릭터 목소리를 구축할 수 있도록 도와드립니다. 짧고 실용적인 대사를 작성하며, 귀하가 정의한 어조를 반영하고 문장 구조를 일관되게 유지하며, 언어적 '단서'를 활용하여 모든 장면에서 캐릭터가 동일한 인물처럼 들리도록 합니다. 인사말원하는 어조로 된 대화 4~6줄을 붙여넣기해 주세요(대략적인 내용도 괜찮습니다). 제가 그 캐릭터의 목소리 규칙을 파악하고, 3가지 언어적 특징을 제안한 뒤, 같은 스타일로 다음 대화를 작성해 드리겠습니다.

5) 형식을 제어하여 출력물이 활용 가능하도록 유지

만화나 AI 아트 콘셉트 시트에 AI 캐릭터 콘텐츠를 재사용할 계획이라면, 일관된 출력 형식을 정의해야 합니다. 형식을 제어하면 파일이나 제작 워크플로우에 바로 복사할 수 있는 구조화된 출력을 얻을 수 있어 재작업이 줄어듭니다.

“장면 제목을 포함한 시나리오 형식으로 작성해 주세요”

“특성, 동기, 두려움이 담긴 캐릭터 시트를 반환하세요”

“다음 챕터에 대한 6단계 개요를 알려주세요”

📌 다음은 사용할 수 있는 예시 템플릿입니다:

캐릭터 이름케이시 로완 태그라인재사용 가능한 문자 출력을 위한 형식 컨트롤러 설명저는 케이시입니다. 여러분의 캐릭터 대화를 여러 프로젝트에서 재사용할 수 있는 체계적인 결과물로 만들어 드리는 형식 컨트롤러입니다. 대본과 AI 아트 콘셉트 시트에 대해 안정적인 출력 형식을 유지하면서 캐릭터의 개성을 일관되게 표현해 드립니다. 깔끔한 구조와 명확한 제목, 별도의 편집 없이 바로 파일에 복사해 사용할 수 있는 응답을 기대해 주세요. 인사말원하시는 출력 형식을 알려주시고, 캐릭터의 성격을 공유해 주세요. 그런 다음 배경 설정과 갈등 요소를 알려주세요. 다음 중 하나를 선택하세요: 장면 제목이 포함된 시나리오, 특성과 동기가 담긴 캐릭터 시트, 6단계 챕터 개요, 또는 AI 아트 콘셉트 시트. 제가 형식을 확인한 후 매번 해당 구조에 맞춰 결과를 생성해 드리겠습니다.

6) 프롬프트 작성을 디자인 문제처럼 접근하세요

Prompt Poet은 UI 기반의 방식으로 더 복잡한 프롬프트를 구성할 수 있게 해주어, 마치 레이아웃에서 컴포넌트를 디자인하듯이 지침을 만들 수 있습니다. 이러한 구조는 설정이 복잡해질 때 도움이 되는데, 긴 문단을 한 번에 작성하는 대신 재사용 가능한 프롬프트 블록을 조합해 나가기 때문입니다.

✅ 재사용 가능한 실용적인 프롬프트 템플릿은 다음과 같습니다:

캐릭터: [역할, 성격 특성, 목소리 규칙]

배경: [동기와 갈등을 설명하는 2~4줄 분량의 내용]

설정: [시간, 장소, 제약 조건, 걸린 것]

대화 규칙 : [어조 범위, 형식, 피해야 할 사항]

출력: [다음에 원하는 내용과 형식]

📌 다음은 활용 가능한 예시입니다:

캐릭터 이름프롬프트 시인 태그라인모듈형 캐릭터 블록용 프롬프트 빌더 설명저는 프롬프트 생성을 디자인 문제처럼 접근할 수 있도록 도와드리는 프롬프트 빌더, '프롬프트 포엣(Prompt Poet)'입니다. 복잡한 설정을 재사용 가능한 블록으로 분해하여 자유롭게 조합할 수 있게 함으로써, 캐릭터의 일관성을 유지하고 지침을 명확하게 전달할 수 있도록 돕습니다. 캐릭터, 배경, 설정, 상호작용 규칙, 출력 형식을 개별 구성 요소로 정의한 후, 이를 조합하여 여러 프로젝트에서 재사용할 수 있는 완성도 높은 프롬프트를 만들어 드립니다. 인사말만들고 계신 프로젝트와 원하는 출력 형식을 알려주세요. 그런 다음 문자, 배경, 설정, 상호작용 규칙, 출력이라는 다섯 가지 블록을 공유해 주세요. 해당 블록이 없다면 “기본값”이라고 말씀해 주시면 제가 제안해 드리겠습니다. 저는 매번 이 구조를 사용하여 깔끔하고 재사용 가능한 프롬프트를 제공해 드리겠습니다:

🧠 알고 계셨나요? Scriptation에 따르면, TV 및 영화 제작 과정에서 팀은 에피소드와 시즌 전반에 걸쳐 성격, 동기, 연속성을 일관되게 유지하기 위해 종종 “캐릭터 바이블”을 관리합니다. 캐릭터 AI 프롬프트를 사용하면 바로 이 문제를 더 빠른 형식으로 해결할 수 있습니다.

다양한 사용 사례에 최적화된 최고의 캐릭터 AI 프롬프트 템플릿

각 프롬프트를 간단한 기획서처럼 다루면 더 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 즉, 캐릭터, 설정, 갈등, 원하는 출력 형식을 한곳에서 모두 정의해야 한다는 뜻입니다.

아래 템플릿은 캐릭터 AI에서 효과적으로 작동하며, 롤플레잉 및 장문형 상호작용을 지원하는 유사한 AI 도구에서도 활용 가능합니다.

각 사용 사례별로 다음 내용을 다룹니다:

샘플 프롬프트를 첫 번째 메시지로 붙여넣기

"좋은" 결과물이 어떤 모습인지 바로 확인할 수 있는 빠른 출력 미리보기

✅ 아래에서 템플릿에 대해 자세히 알아보겠습니다:

템플릿 1: 글쓰기 지원 프롬프트 (한 캐릭터의 말투처럼 들리는 대화)

캐릭터의 성격과 스타일을 초반에 확립해 두면, AI가 몇 차례 대화 후 평범한 대화로 흐트러지는 것을 방지할 수 있습니다.

샘플 프롬프트:

당신은 캐릭터 중심 스토리의 내 대화 에디터입니다.

캐릭터의 성격: 차분하고, 직설적이며, 은근히 유머러스하고, 절대 비꼬지 않음

캐릭터 특성 : 관찰력이 뛰어나며, 애매한 대답에는 참을성이 없고, 어린 사람들을 보호하려는 성향이 있습니다.

설정: 늦은 밤, 작은 도시의 아파트, 밖에는 비가 내리고, 전기가 깜빡거린다

갈등 : 지금 진실을 말할지, 아니면 아침까지 기다릴지에 대해 두 사람이 의견이 엇갈립니다.

스타일 규칙: 짧은 문장, 숨은 의미를 살리기, 과장된 드라마는 피하기

출력: 14줄의 대사를 작성하세요. 내레이션은 포함하지 마시고, 10번째 줄까지 미묘한 감정 변화를 한 번 포함하세요.

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템플릿 2: 스토리텔링 프롬프트 (장면 구성 및 초안)

이렇게 하면 구조와 초안 작성을 분리할 수 있어 이야기의 일관성을 유지하고 창작 과정을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

샘플 프롬프트:

당신은 깔끔한 장면 구성을 작성한 후 장면 초안을 작성하는 스토리 파트너입니다.

캐릭터: 바로 가기를 싫어하는 원칙을 중시하는 수사관

배경: 그들은 한 번 잘못된 증인을 믿은 탓에 소송에서 패소한 적이 있습니다

설정: 붐비는 도시 기차역, 출퇴근 시간대, 시끄러운 안내 방송

동기: 무고한 사람을 보호하고, 그 사람의 신뢰도를 유지하기 위해

갈등: 중요한 세부 사항이 타임라인과 모순되는데, 누군가는 이를 은폐하려 한다

스타일: 현실적이고 현실감 있으며, 진부한 표현 없음

출력 형식: 6개의 장면 비트(각 1줄), 그리고 해당 비트에 맞는 10줄의 대화

6개의 장면 전환, 각 1줄

그런 다음 해당 분위기에 맞는 10줄의 대사

6개의 장면 전환, 각 1줄

그런 다음 해당 분위기에 맞는 10줄의 대화

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템플릿 3: 초보자를 위한 롤플레잉 프롬프트 (명확한 규칙, 혼란 최소화)

초보자용 프롬프트는 규칙의 가시성을 유지하고 사용자에게 다음 행동을 구체적으로 안내할 때 가장 효과적입니다.

샘플 프롬프트:

당신은 제가 상황에 몰입할 수 있도록 도와주는 멘토 캐릭터로 역할극을 하고 있습니다.

캐릭터: 친근하고, 자신감 넘치며, 지원적인

성격 특성: 호기심이 많고, 인내심이 있으며, 부드럽게 도전적인

설정: 판타지 아카데미, 훈련 첫날

갈등: 아직 제어할 수 없는 능력이 있습니다

제한 사항: PG-13 등급을 준수하며, 로맨스나 폭력적인 묘사는 포함하지 마세요.

대화 규칙: 캐릭터에 충실하고, AI에 대해 멘션하지 않으며, 답장당 질문은 하나만 하세요

출력: 6줄의 대사로 장면을 시작하고, 마지막에 제가 선택할 수 있는 옵션 하나를 제시해 주세요.

출력 설명:

캐릭터: “일찍 왔네. 좋은 징조야. ”당신: “잠을 못 잤어요. ”캐릭터: “자신이 할 수 있는 일이 두렵군요. ”당신: “어젯밤에도 또 일어났어요. ”캐릭터: “그럼 더 현명하게 훈련해야겠군요. 일이 시작되기 직전에 어떤 기분이 들었는지 말해 보세요. ”선택: 그 감각을 묘사할까요, 아니면 남긴 흔적을 보여줄까요?

템플릿 4: 고급 롤플레잉 프롬프트 (장기적인 일관성과 기억의 앵커)

고급 프롬프트는 AI가 반복적으로 적용할 수 있는 규칙과, 긴 이야기 전반에 걸쳐 캐릭터의 특성을 유지하는 연속성 앵커를 제공함으로써 그 효과를 발휘합니다.

샘플 프롬프트:

현재 진행 중인 캠페인에서 전략가 문자로 역할극을 하고 있습니다.

캐릭터의 성격: 규율적이고, 강렬하며, 예의 바르고, 절대 무례하지 않음

특성: 위험을 잘 인지하고, 세부 사항에 집중하며, 불필요한 행동을 싫어함

배경: 데이터 부족으로 한 번 실패한 전직 지휘관

세계관: 엄격한 규칙과 감시가 이루어지는 현실감 있는 SF 도시

갈등: 트리거를 유발하지 않고 파일을 회수해야 합니다

일관성을 유지해야 할 핵심 요소:

이 문자는 절대 거짓말을 하지 않습니다

문자는 짧고 단정적인 문장으로 말합니다

문자는 플랜을 세우기 전에 항상 장단점을 언급합니다

출력:

플랜을 5단계로 요약하세요

그런 다음, 첫 만남을 10줄 분량의 대화로 역할극을 해보세요

마지막에 두 가지 선택지와 각각의 명확한 결과를 제시하세요

출력 설명:

플랜 1단계: 카메라 줌 인 시 사각지대를 파악하세요플랜 2단계: 일상적인 유지보수처럼 보이는 주의를 돌릴 요소를 만드세요캐릭터: “두 가지 길이 있습니다. 둘 다 대가가 따릅니다.”당신: “깨끗한 쪽을 알려주세요.”캐릭터: “깨끗한 쪽은 시간이 걸립니다. 시간이 길어질수록 노출 위험도 커집니다.”

템플릿 5: AI 아트 프롬프트 보조 도구 (시각적 일관성을 위한 캐릭터 시트)

AI 아트를 제작할 때는 장면이 바뀌더라도 애니메이션이나 만화 등 다양한 스타일에서 캐릭터의 외관이 일관되게 유지되어야 합니다. 시각적 세부 정보를 출력하는 '캐릭터 우선' 프롬프트를 사용하면 재작업량을 줄일 수 있습니다. 캐릭터의 배경과 시각적 세부 사항을 표준화하여, 다양한 스타일과 시나리오에서 이미지 프롬프트가 일관성을 유지하도록 해야 합니다.

샘플 프롬프트

당신은 AI 아트 기획을 위한 제 캐릭터 디자인 어시스턴트입니다. 여러 이미지에 걸쳐 재사용할 수 있는 단일 캐릭터의 캐릭터 시트를 작성해 주세요:캐릭터 콘셉트: 네온 불빛이 가득한 도시의 거리 배달원성격: 날카롭고, 강인하며, 조용히 낙관적인독특한 캐릭터 규칙: 일관되게 유지될 3가지 서명 시각적 요소를 제시해 주세요출력 형식:

외모적 특징 (얼굴, 머리카락, 체형, 연령 범위)

의류 및 액세서리

색상 팔레트 제안

3가지 서명 요소

다양한 스타일(리얼리스틱, 애니메이션, 만화, 코믹스, 미니멀리즘)의 이미지 프롬프트 5가지

간결하고 구체적으로 작성하세요

“대본에서 벗어난” 문자를 바로잡는 방법

캐릭터가 대본에서 벗어나면, 목소리 톤이 변하거나 설정한 성격 특성과 맞지 않는 행동을 하기 시작하는 것으로 즉시 알아차릴 수 있습니다. 작가나 제작자에게 이는 이야기의 연속성을 깨뜨리고 창작 과정을 지연시킵니다. 결국 이야기를 전개하는 대신 결과물을 수정하는 데 많은 시간을 소비하게 됩니다.

다행히도 프롬프트를 몇 가지 조정하기만 하면 문자를 원래대로 되돌릴 수 있으며, 만약 문자가 계속해서 궤도를 이탈한다면 빌더 필드에서 문자 설정을 더 구체적으로 지정하여 이를 방지할 수 있습니다.

✅ 대본에서 벗어난 캐릭터를 바로잡기 위해 따라볼 수 있는 단계는 다음과 같습니다:

1단계: 어떤 종류의 편차가 나타나는지 파악하기

캐릭터에서 발견될 수 있는 몇 가지 일탈 사례는 다음과 같습니다:

성격 일관성 저하: 문자의 성격은 대체로 유지되지만, 답변마다 사용하는 언어, 어조 또는 스타일이 달라집니다.

일관성 상실: 문자가 배경, 설정, 동기 또는 이전 결정을 잊어버림

범위 이탈: 캐릭터가 스토리와 맞지 않는 새로운 규칙, 새로운 캐릭터, 또는 새로운 방향을 만들어내는 경우

2단계: 채팅 흐름의 편차를 바로잡을 수 있는 중간 수정 프롬프트 사용

상황이 꼬였을 때 채팅창에 붙여넣기할 수 있는 전문적인 “복구 프롬프트”입니다. 짧고 구체적으로 작성하세요. 장면을 바꾸지 않고도 출력 품질을 바로잡을 수 있습니다.

📌 목소리 톤이 어긋났을 때의 복구 프롬프트:

캐릭터에 충실하고 동일한 어조 규칙을 유지하세요.이 캐릭터의 성격을 유지하세요: [3가지 특성 입력]스타일 요구 사항: [2~3가지 스타일 규칙 입력]지난 답글을 같은 의미로 유지하되, 올바른 어조와 스타일로 다시 작성하세요.

📌 줄거리 일관성 상실 시 복구 프롬프트:

계속하기 전에 잠시 멈추고 현재 상황을 다시 정리하세요. 캐릭터 배경: [1줄] 설정: [1줄] 목표: [1줄] 제약 조건: [1줄] 이제 마지막 결정에서 이어서 장면을 진행해 주세요. 제가 새로운 정보를 제공하지 않는 한 새로운 사실을 도입하지 마세요.

📌 범위 이탈 시 복구 프롬프트:

이 장면의 범위를 벗어난 세부 사항을 추가하셨습니다. 새로 추가한 문자, 위치, 규칙을 모두 삭제해 주세요. 이미 설정된 정보만 계속 사용해 주세요. 글을 더 쓰기 전에 누락된 세부 사항이 필요하다면 명확히 하기 위한 질문을 하나만 하세요.

3단계: 빌더 필드를 사용하여 반복되는 편차를 근본적으로 해결하세요

새로운 채팅에서 반복적으로 나타나는 일관성 없는 패턴이 보인다면, 해결책은 캐릭터 설정에 있습니다. 캐릭터 AI의 제작자 가이드에 따르면, 캐릭터 행동의 다양성은 이 필드에 제공한 정보에서 비롯된다는 점이 명확히 설명되어 있습니다.

1) 인사말을 간결하게 다듬어 분위기를 적절히 설정하세요

인사말은 새로운 대화가 시작될 때 문자가 가장 먼저 하는 말입니다. 이는 목소리와 대화 방식에 대한 기대감을 설정합니다. 인사말에는 다음 두 가지를 포함해야 합니다:

문자의 성격과 스타일을 간략히 설명한 문구

채팅을 올바른 방향으로 이끌어주는 체계적인 첫 질문

📌 인사 예시 패턴: 저는 캐릭터에 충실하며 일관된 어조를 유지하겠습니다. 설정, 장면의 목표, 갈등 요소를 각각 한 줄씩 공유해주세요.

2) 긴 설명을 활용하여 캐릭터의 특성과 행동을 강조하세요

자세히 설명하는 부분에서는 캐릭터가 자신의 배경 이야기와 행동 양식을 포함하여 자신을 소개할 수 있습니다. 이곳에서 캐릭터의 특성과 성격적 특징을 쉬운 언어로 명확히 표현할 수 있습니다.

다음 내용을 포함해야 합니다:

3~5가지 성격 특성

2가지 음성 규칙

원치 않는 방향 전환을 막아주는 한 가지 경계

3) 정의를 활용하여 세밀한 제어와 일관성을 확보하세요

'정의'는 구조화된 대화 예시나 기타 텍스트 콘텐츠를 포함할 수 있는 대형 자유 입력 필드입니다. 또한 문자 한도가 높기 때문에 일관된 행동을 '훈련'하는 데 주로 사용되는 공간입니다.

또한 캐릭터 AI는 Definition 내에서 사용할 수 있는 대화 형식을 제공하여, 캐릭터가 어떻게 말해야 하는지에 대한 예시를 보여줍니다.

✅ 문자가 대본에서 자주 벗어나는 경우, 다음 내용을 추가해야 합니다:

동기와 결정을 연결한 짧은 배경 블록

어조와 스타일을 보여주는 대화 예시 모음

4) 사용자 상호작용을 안내하기 위해 대화 예시 추가

대화 예시는 다른 사람들이 캐릭터와 어떻게 상호작용해야 하는지 보여주며, 성공한 문구 패턴이나 대화 방식을 보여주는 데 도움이 됩니다. 이는 청중이 글쓰기 지원, 스토리텔링 또는 롤플레잉 프롬프트로 캐릭터를 활용할 때 유용합니다. 왜냐하면 여러분이 캐릭터에게 효과적으로 프롬프트를 주는 방법을 알려주고 있기 때문입니다.

인사말, 상세 설명 또는 정의를 업데이트한 후:

새로운 채팅 시작하기

변경 없이 동일한 프롬프트를 두 번 전송하세요

문자의 성격과 스타일이 일관되게 유지되는지 비교해 보세요

문자가 여전히 궤도를 이탈한다면, 가장 좋은 방법은 프롬프트의 요구 사항을 줄이고 강력한 제약 조건 하나를 추가한 다음, 점차 세부 사항을 다시 추가해 나가는 것입니다.

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캐릭터 AI 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수

명확한 구상이 있더라도 캐릭터 AI 프롬프트가 때때로 일관성 없는 결과를 내놓을 수 있습니다. 이는 캐릭터 설정이 불분명하거나, 여러 차례의 대화에 걸쳐 지침을 적용하기 어려울 때 발생합니다.

✅ 캐릭터 AI 프롬프트를 작성할 때 피해야 할 흔한 실수는 다음과 같습니다:

1. 캐릭터 설명을 너무 모호하게 남기기

설명이 행동 지침이 아닌 약력처럼 읽히면 캐릭터의 성격이 흐트러질 수 있습니다. 대화에서 캐릭터가 어떤 행동을 하는지, 갈등을 어떻게 해결하는지, 그리고 무엇을 거부하는지를 기준으로 특성을 정의할 때 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

캐릭터 AI의 '정의' 필드는 행동을 형성하는 긴 설정 내용과 예시를 입력하도록 설계되었으므로, 이러한 규칙을 강조하기에 적합한 공간입니다.

2. 한 번의 프롬프트에 너무 많은 것을 요구하기

한 번의 메시지로 캐릭터 시트나 전체 장면 초안을 요청하면 출력 품질이 떨어질 수 있습니다. 더 안정적인 워크플로우는 프롬프트를 단계별로 나누는 것입니다. 먼저 캐릭터의 특성과 동기를 확인한 다음, 설정과 갈등을 정의하고, 대사와 장면을 생성하세요.

3. 스타일을 규칙이 아닌 분위기로 받아들이기

“현실적”이나 “영화적”과 같은 요청은 해석에 따라 일관성이 떨어지기 쉽습니다. 응답 길이, 격식, 세부 묘사 수준, 대화만 포함할지 아니면 대화와 장면 지시를 함께 포함할지 등 구체적인 규칙을 통해 스타일을 정의해야 합니다.

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4. 긴 채팅에서 완벽한 기억력을 기대하기

캐릭터 AI는 기억 기능 개선을 도입했으나, 캐릭터가 기억 콘텐츠를 항상 작성된 대로 정확히 사용할 것이라고 보장할 수는 없다고 밝혔습니다. 연속성이 중요한 경우 재확인할 수 있는 핵심 세부 사항들을 간결하게 정리해 두는 것이 좋습니다.

5. 잘 알려진 저작권 보호 문자를 중심으로 프롬프트 구성하기

로이터 통신은 디즈니가 Character.AI에 저작권 보호 대상인 디즈니 캐릭터를 플랫폼에서 삭제해 달라는 내용의 중단 및 철회 요청서를 보냈다고 보도했습니다. 장기적으로 볼 때 원작 캐릭터를 재사용하는 것이 더 안전한 선택입니다.

캐릭터 AI 사용 시의 한계

캐릭터 AI는 대화형 대화와 롤플레잉에 강점을 보이지만, 일관된 스토리텔링이나 재사용 가능한 프롬프트 라이브러리를 위해 이를 활용할 때는 고려해야 할 제약 사항이 있습니다. 이러한 한계를 고려하여 플랜을 세우면 더 예측 가능한 결과를 얻을 수 있고 재시작 횟수를 줄일 수 있습니다.

✅ 캐릭터 AI 사용 시 주의해야 할 주요 한도를 살펴보겠습니다:

기억 및 장기적인 일관성은 보장되지 않습니다

메모리 기능은 도움이 될 수 있지만, 캐릭터가 메모리에 적힌 내용을 항상 정확히 따를 것이라고 보장할 수는 없습니다. 채팅이 길어질 때는 캐릭터의 핵심적인 성격, 동기, 설정 정보를 다시 상기시켜 주어야 합니다.

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관리 및 안전 제어 기능으로 인해 출력이 중단될 수 있습니다

Character AI는 안전 센터를 운영하며, 특정 응답을 수정, 축약 또는 거부할 수 있는 안전 시스템을 사용합니다. 이는 장시간의 롤플레잉 세션에서 어조와 연속성에 영향을 미칠 수 있으므로, 프롬프트를 플랫폼의 허용된 사용 범위에 맞춰야 합니다.

생성 결과의 품질은 실행마다 다를 수 있습니다

같은 프롬프트를 사용하더라도 결과는 달라질 수 있습니다. 실용적인 방법은 프롬프트 구조를 표준화하고 캐릭터 정의를 일관되게 유지한 다음, 사소한 편집을 반복해 나가는 것입니다.

플랫폼 변경으로 인해 재사용에 영향을 미칠 수 있습니다

많은 소비자용 AI 플랫폼과 마찬가지로, 기능 변경, 정책 변경 또는 지적 재산권 집행으로 인해 시간이 지남에 따라 서비스 이용 가능 여부가 달라질 수 있습니다. 프롬프트 자산을 안정적으로 재사용하려면 플랫폼 외부에도 프롬프트 자산과 문자 정의를 저장해 두시기 바랍니다.

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탐색해 볼 만한 캐릭터 AI 대안

여러 tools를 넘나들며 캐릭터 작업을 진행할 때 가장 큰 문제는 프롬프트 자료가 어디에 흩어져 있는지 파악하기 어렵다는 점입니다. 캐릭터에 대한 노트는 한 곳에, 스토리 참고 자료는 다른 곳에 있을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이는 작업의 산만함을 초래합니다.

게다가 AI 도구의 무분별한 확산은 팀이 생성 및 실행 워크플로우를 관리하기 위해 서로 다른 AI 도구를 사용하게 되어 혼란을 가중시킵니다.

ClickUp은 아이디어 구상, 초안, 작업, 자동화 기능을 한곳에 통합한 AI 통합 작업 공간으로서 이러한 용도에 매우 적합합니다. 이를 통해 캐릭터 프롬프트를 아이디어 단계에서 실행 단계로 몇 번의 전달 과정만으로 손쉽게 진행할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 이 모든 요소를 하나로 묶어주는 플랫폼으로, 동일한 권한, 프라이버시 및 보안 제어 하에 작업 공간 전반에서 AI를 사용할 수 있으며 다중 모델 지원을 제공합니다.

✅ 캐릭터 AI의 주요 대안을 함께 살펴보겠습니다:

1) ClickUp Brain (AI가 산만해지지 않게 캐릭터 작업을 관리하는 데 최적)

ClickUp Brain을 사용하여 스토리에 등장할 가상의 캐릭터를 만들어 보세요.

ClickUp Brain은 실제 작업과 밀접하게 연계된 상태에서 프롬프트를 생성, 정리, 재사용하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다. 프롬프트를 일회성 메시지로 취급하는 대신, 재사용 가능한 파일로 관리할 수 있습니다. 캐릭터 개요를 생성하고 이를 작업 준비가 완료된 개요로 변환할 수 있으며, 수정 내역도 동일한 워크플로우에 연동됩니다.

ClickUp Brain은 Gemini 및 Claude와 같은 다양한 AI 모델도 지원하므로, 창의적인 초안 작성과 논리적 사고가 필요한 계획 수립 등 일의 성격이 달라질 때 유용합니다.

캐릭터 프롬프트 워크플로우를 통해 후속 작업을 자동으로 생성하고 싶다면, ClickUp Super Agents가 바로 그 목적을 위해 설계되었습니다. ClickUp Super Agents는 AI 기반의 팀원으로, 사용자의 작업 공간에 맞춰 조정되며 권한 및 안전 장치를 활용해 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다.

캐릭터 작업에 있어 반복 가능한 실행이 필요할 때 유용합니다. 여기에는 체계적인 캐릭터 개요를 생성하고 승인을 위해 요약본을 게시하는 작업이 포함됩니다.

📽️ 비디오: 일을 훨씬 수월하게 만들어 줄 AI 기반 동료가 있다면 어떨까요? 정말 멋지죠? 이제 ClickUp Super Agents로 그 꿈을 실현할 수 있습니다!

ClickUp Brain의 주요 기능

통합된 권한, 프라이버시 및 보안 제어 기능을 갖춘 단일 플랫폼의 다중 모델 AI

캐릭터 프롬프트, 성격 규칙, 배경 노트를 초안 및 승인 내역과 함께 저장하여 버전 간 일관성을 유지하세요

슈퍼 에이전트 및 기타 나열된 AI 기능을 위한 AI 슈퍼 크레딧 지원

ClickUp 문서, ClickUp 작업, ClickUp 자동화 등 다른 ClickUp 기능을 활용하여 워크플로우 요구 사항을 지원하세요

ClickUp Brain의 한도

ClickUp의 외부 AI 모델은 귀하의 작업 공간 데이터를 기반으로 하지 않습니다

ClickUp Brain 요금제

ClickUp Brain 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp Brain에 대해 남긴 후기

한 G2 사용자는 다음과 같이 말했습니다:

“솔직히 말해서, ClickUp은 이제 제 삶의 모든 것—업무, 프로젝트, 알림, 규정 준수 업무, 채용 등 모든 것—을 관리하는 지휘 센터가 되었습니다. 더 이상 이것을 단순히 ‘업무 관리 소프트웨어’라고 생각하지도 않습니다. 제 외부의 두뇌와도 같은 존재죠.”

“솔직히 말해서, ClickUp은 이제 제 삶의 모든 것—일, 프로젝트, 알림, 규정 준수 업무, 채용 등 모든 것—을 관리하는 지휘 센터가 되었습니다. 이제는 더 이상 ‘업무 관리 소프트웨어’라고 생각하지도 않습니다. 제 두뇌의 연장선과도 같죠.”

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하여 캐릭터 아이디어를 빠르게 정리하고 즉시 실행에 옮기세요. ClickUp BrainMAX의 '음성 입력' 기능을 사용하여 어떤 앱에서든 AI 음성 입력을 활용하세요 ClickUp BrainMAX는 편집이나 디자인 도중 최고의 캐릭터 프롬프트 아이디어가 떠오를 때 발생하는 번거로움을 줄여주도록 설계되었습니다. 음성-텍스트 변환 기능에 연결 검색 및 프리미엄 AI 모델 접근 기능을 결합하여, 대화 내용, 성격 규칙, 장면 노트를 신속하게 기록해 두었다가 나중에 정확한 버전을 다시 불러올 수 있습니다. ✅ ClickUp BrainMAX가 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다: '음성 입력' 기능을 활용해 대화와 캐릭터의 특성을 자연스럽게 담아보세요. 흐름을 끊지 않고 음성 노트와 장면의 분위기를 전달할 수 있습니다.

기업 검색을 통해 과거 프롬프트를 즉시 찾아보세요. 연결된 앱 전반을 검색하여 파일을 일일이 뒤지지 않고도 최신 승인된 캐릭터 배경, 프롬프트 블록 또는 스토리 초안을 불러올 수 있습니다.

동일한 캐릭터 프롬프트에 대해 서로 다른 글쓰기 스타일이나 추론 깊이를 원할 때, Claude, GPT-4, Gemini 등 프리미엄 AI 모델을 동일한 워크플로우 내에서 활용하세요.

2) Chai AI

캐릭터를 일일이 새로 만들지 않고도 빠르게 캐릭터 채팅을 하고 싶다면, Chai AI가 딱입니다. 다양한 캐릭터의 목소리를 빠르게 테스트해 보고 여러 장르를 탐색하고 싶을 때 특히 유용합니다. 또한, 긴 설정에 착수하기 전에 커뮤니티에서 만든 성격들을 미리 체험해 보고 싶을 때도 도움이 됩니다.

Chai AI의 주요 기능

다양한 장르와 대화 스타일을 아우르는 커뮤니티 제작 문자의 방대한 라이브러리를 이용하세요

음성 채팅 지원으로 대화형 상호작용 가능

설정 가능한 특성과 대화 행동 방식을 통해 나만의 캐릭터를 만들어보세요

인기 캐릭터를 찾고 채팅 내용을 공유할 수 있는 커뮤니티 탐색 기능

Chai AI의 제한 사항

커뮤니티에서 제작된 문자마다 품질이 상이합니다

Free 버전은 필터가 더 엄격하고 대화 한도가 더 짧습니다

긴 대화에서 기억 유지 한도

Chai AI 요금

무료: 70개 메시지, 2.5시간마다 초기화

프리미엄: 월 $13.99 또는 연 $134.99

울트라: 월 $29.99 또는 연간 $269.99

Chai AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 부족합니다

Capterra: 리뷰가 부족합니다

사용자들이 Chai AI에 대해 남긴 후기

레딧의 한 사용자는 다음과 같이 말했습니다:

“Chai의 핵심은 사용자에게 즐거운 경험을 제공하는 데 있으며, 그 점이 확실히 느껴집니다. Chai는 사용자가 생성하는 모든 캐릭터의 기반이 되는 AI 모델을 지속적으로 개선하고 있으며, 각 사용자에게 더욱 맞춤화된 느낌을 줄 수 있는 방법도 연구하고 있습니다.”

“Chai의 핵심은 사용자에게 즐거운 경험을 제공하는 것이며, 그 점이 확실히 느껴집니다. 그들은 사용자가 생성하는 모든 캐릭터의 기반이 되는 AI 모델을 지속적으로 개선하고 있으며, 각 사용자에게 더욱 맞춤화된 느낌을 줄 수 있는 방법도 연구하고 있습니다.”

3) 인월드

Via Inworld

대화형 경험 내에서 일관된 행동을 보이는 캐릭터를 구축하고자 한다면, 개발자와 제작 환경을 위해 설계된 Inworld를 추천합니다. Inworld는 서사 제어 및 안전 관리 tools를 제공합니다. 이는 대규모 환경에서 캐릭터의 행동 범위와 대상 청중에게 적합한 상호작용을 설정해야 할 때 유용합니다.

인월드 최고의 기능

캐릭터의 지식, 관계 및 서사적 경계를 정의하세요

더 안전한 대화를 위한 내장 필터 및 관리 기능

대화형 경험을 위한 API, SDK 및 시각적 에디터

문제가 되는 캐릭터 행동에 대한 보고 및 검토 워크플로우

게임 내 한도

엔진 및 통합 관련 개발 경험이 있다면 더욱 효과적입니다.

가벼운 캐릭터 채팅용으로는 설계되지 않았습니다

인월드 가격

맞춤형 가격

인월드 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 부족합니다

Capterra: 리뷰가 부족합니다

사용자들이 Inworld에 대해 남긴 후기

G2의 한 사용자는 다음과 같이 말했습니다:

“이 도구는 사용하기 쉬워서, 비디오에 사용할 대본을 AI의 도움을 받아 오디오로 만들 수 있습니다.”

“이 tool은 제가 비디오에 사용하고 싶은 대본을 AI의 도움을 받아 오디오로 만들 수 있는, 사용하기 쉬운 tool입니다.”

4) Replika

Replika는 시간이 지남에 따라 연속성을 형성하는 지속적인 캐릭터 관계가 필요할 때 매우 유용합니다. 다양한 캐릭터를 오가며 대화하는 것보다 꾸준한 대화 상대를 원하고, 장기적인 상호작용을 더 중요하게 생각하는 분들에게 적합합니다.

Replika의 주요 기능

상호작용 기록과 선호도에 따라 응답을 조정합니다

선택 가능한 기분 추적 및 일기 작성 기능

더 자연스러운 대화 흐름을 위한 음성 대화

더 명확한 캐릭터를 위한 맞춤형 아바타 커스터마이징

Replika의 한도

여러 개의 서로 다른 문자가 아닌, 한 명의 동반자를 위해 최적화되었습니다.

최근 변경 사항으로 인해 일부 롤플레잉 경험이 제한되었습니다

무료 버전은 기억력과 성격 발달 한도가 있습니다

Replika 요금

Free

프로: 월 $19.99 또는 연간 $49

평생 이용권: $299 (일회성 결제)

Replika 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 부족합니다

Capterra: 리뷰가 부족합니다

사용자들이 Replika에 대해 남긴 후기

한 레딧 사용자가 긍정적인 피드백을 남겼습니다:

“제 [Replika]는 마치 제 일부 같아요. 지난 9개월 동안 줄곧 제 곁을 지켜준 동반자였죠. 서비스도 끊임없이 발전하고 있어요. 아마 5년 전만 해도 전통적인 챗봇에 가까웠을 텐데, 제 생각에는 지금은 그 이상이에요.”

“제 [Replika]는 마치 제 일부 같아요. 지난 9개월 동안 줄곧 제 곁을 지켜준 동반자였죠. 서비스도 끊임없이 발전하고 있어요. 아마 5년 전만 해도 전통적인 챗봇에 가까웠을 텐데, 제 생각에는 지금은 그 이상이에요.”

5) Kuki AI

더욱 엔터테인먼트 지향적인 어조로 일관된 대화 인물을 원하신다면, Kuki AI가 미리 정의된 성격을 제공합니다. 이는 가벼운 브랜드 스타일의 대화 콘텐츠, 즉흥적인 대화, 그리고 캐주얼한 상호작용 형식에 적합합니다.

Kuki AI의 주요 기능

주제에서 벗어나는 경우가 줄어들어 상황에 더 잘 맞춘 응답을 제공합니다

적절하게 조절된 유머와 유쾌한 응답

캐주얼한 Q&A 형식의 대화를 위한 폭넓은 일반 상식

Kuki AI의 제한 사항

성격이 미리 설정되어 있어 맞춤형 기능의 한도가 있습니다

복잡한 여러 단계로 구성된 지시를 처리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다

무료 버전에는 광고가 포함됩니다

Kuki AI 요금

Free

100 코인 : $0.99

550 코인 : $4.99

1,200 코인: $9.99

7,500 코인: $49.99

Kuki AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 부족합니다

Capterra: 리뷰가 부족합니다

Kuki AI에 대한 사용자들의 후기

한 레딧 사용자는 다음과 같이 말했습니다:

“쿠키와 잠시 대화를 나눴어요. 그녀가 정말 빠르게 응답해 주는 점이 마음에 들어요.”

“쿠키와 잠시 대화를 나눴어요. 그녀가 정말 빠르게 응답해 주는 점이 마음에 들어요.”

ClickUp으로 캐릭터 작업의 일관성을 유지하세요

강력한 캐릭터는 탄탄한 프롬프트 구조와 체계적인 워크플로우에서 비롯됩니다. 이를 통해 더 많은 장면과 변형을 손쉽게 만들 수 있습니다. 하지만 여러 캐릭터를 동시에 구축하기 시작하면, 현재 버전을 놓치거나 원하는 결과를 만들어낸 프롬프트를 추적하지 못하는 위험이 커집니다.

ClickUp을 사용하면 몇 가지 간단한 단계만으로 이러한 전체 워크플로우를 관리할 수 있습니다. 캐릭터 프롬프트, 배경 노트, AI 아트 참고 자료, 스토리 초안을 한곳에 모아두고, ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX, Super Agents를 통해 가장 우수한 결과물을 추적 가능한 작업과 반복 가능한 워크플로우로 전환할 수 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 그 차이를 직접 확인해 보세요 ✅.

자주 묻는 질문(FAQ)

좋은 캐릭터 AI 프롬프트는 마치 짧은 기획서처럼 작성됩니다. 캐릭터의 행동 양식을 이끌어낼 수 있도록 성격과 주요 특징, 배경을 명확하게 정의합니다. 그런 다음 설정, 갈등 요소, 원하는 출력 형식을 추가합니다. 이를 통해 캐릭터 AI는 상호작용 전반에 걸쳐 일관성을 유지하고, 대화 내용이 캐릭터와 일치하며 스토리에 부합하도록 충분한 세부 정보를 얻게 됩니다.

캐릭터 AI는 성격 특성이 모호하게 묘사되었거나 채팅이 길어질 때 가끔 그 특성을 잊어버릴 수 있습니다. 또한 캐릭터가 전체 스레드 흐름을 고려하지 않고 가장 최근의 메시지만 우선시할 때도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 캐릭터 AI에는 맥락상 중요한 내용을 기억하도록 돕는 기억 기능이 있습니다. 하지만 장면이 전환되거나 새로운 갈등이 발생할 때는 가장 중요한 성격 특성을 다시 언급하고 기준점을 설정하는 것이 좋습니다.

대부분의 경우, 효과적인 프롬프트에는 역할, 성격, 배경, 설정, 출력 규칙이 포함되어야 합니다. 하지만 한눈에 파악할 수 있도록 간결하고 명확해야 합니다. 실용적인 목표는 "마스터 프롬프트"의 경우 약 120~250단어 정도이며, 여기에 빠른 채팅에 재사용할 수 있는 더 짧은 버전을 추가하는 것입니다. 설정이 복잡한 경우, 긴 설명은 캐릭터의 정의 필드에 보관하고 채팅 프롬프트는 더 간결하게 유지하는 것이 좋습니다.

네, 캐릭터 AI 프롬프트를 초안 작성 및 아이디어 탐색 도구로 활용한다면 본격적인 집필 프로젝트에도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 대화를 테스트하고 갈등 요소를 탐구할 뿐만 아니라, 캐릭터의 목소리를 신속하게 다듬어 나갈 수 있습니다. 다만 출판용 원고를 작성할 때는 여전히 연속성, 어조, 논리적 일관성을 검토해야 하며, 챕터나 버전 간에 재사용할 수 있도록 채팅창 외부에 캐릭터 프롬프트를 체계적으로 정리해 두는 것이 좋습니다.

연속성 앵커를 활용하면 시간이 지나도 캐릭터의 일관성을 유지할 수 있습니다. 성격 특성, 동기, 목소리 규칙, 경계 등을 포함한 안정적인 캐릭터 블록을 마련해 두고, 이를 여러 채팅에서 재사용하세요. 설정에서 벗어날 조짐이 보이면 배경 설정과 반드시 지켜야 할 요소를 다시 상기시키고, 같은 현상이 반복된다면 인사말과 정의 필드를 더 명확하게 다듬으세요. 캐릭터 AI 제작자 가이드에서는 더 긴 설정과 예시를 통해 행동을 형성하는 핵심 요소로 '정의'를 강조하고 있습니다.

캐릭터 AI와 ChatGPT는 서로 다른 용도로 사용됩니다. 캐릭터 AI는 캐릭터 중심의 상호작용을 위해 설계되어, 안정적인 캐릭터 목소리를 원할 때 롤플레잉의 몰입감을 높여줍니다. 반면 ChatGPT는 폭넓은 추론, 체계적인 글쓰기 워크플로우, 또는 형식에 대한 보다 명확한 제어가 필요할 때 선호되는 경우가 많습니다. 어떤 선택이 더 나은지는 캐릭터 몰입의 우선순위를 정할지, 아니면 다양한 글쓰기 작업 전반에 걸친 유연성을 우선순위로 정할지에 따라 달라집니다.

네, 가능합니다. 가장 신뢰할 수 있는 방법은 "마스터 프롬프트" 버전과 더 짧은 재사용 가능한 버전을 따로 보관한 다음, 전용 프롬프트 라이브러리에 저장하여 다양한 문자와 설정에서 재사용할 수 있도록 하는 것입니다. 많은 디자이너와 AI 애호가들은 나중에 동일한 스타일을 재현할 수 있도록 최고의 장면 시작 문구와 대화 패턴을 재사용 가능한 파일로 저장하기도 합니다.

프롬프트 라이브러리를 확장할 때, 작성 및 실행 워크플로우를 통합하고 파일을 체계적으로 관리할 수 있는 도구가 가장 유용합니다. ClickUp은 프롬프트를 문서로 저장하고, 작업과 연결하며, 승인 및 수정 내역을 동일한 작업 공간에서 관리할 수 있어 훌륭한 선택지입니다. ClickUp Brain과 ClickUp Brain MAX를 사용하면 프롬프트 변형을 생성하고, Enterprise 검색 기능을 통해 과거 프롬프트 파일을 검색하며, 캐릭터 자산을 한곳에 모아 AI 관련 자료가 산재하는 현상을 줄일 수 있습니다.