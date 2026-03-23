마케팅 팀을 위한 AI 에이전트 구축 방법

SurveyMonkey 보고서에 따르면, 마케터의 50%는 콘텐츠 제작을 위해, 45%는 창의적인 아이디어를 구상하기 위해, 40%는 리서치를 수행하기 위해 인공지능 tools를 사용하고 있습니다.

생성형 AI 도구는 마케팅 업무를 간소화해 주지만, 여전히 수동적인 조정과 개입이 필요합니다. 결국 프롬프트를 다시 작성하고, 여러 도구 사이를 오가며, 모든 도구에서 수동으로 내용을 복사해 붙여넣기하게 될 텐데, 이를 'AI 스프롤(AI Sprawl)'이라고도 합니다.

이미 과중한 일에 시달리는 마케터에게 이는 그저 또 다른 부담이 될 뿐입니다.

AI 에이전트는 작업을 수행하고, 워크플로우를 조정하며, 자율적으로 의사결정을 내림으로써 이러한 문제를 해결합니다. 이는 마치 현명한 판단력과 의사결정 능력을 갖춘 인간 비서가 여러분의 워크플로우를 대신 처리해 주는 것과 같습니다.

이 가이드에서는 마케팅 팀을 위한 AI 에이전트를 구축하는 방법을 소개합니다. 또한 시작하기 전에 알아두어야 할 장점, 활용 사례, 예시 및 한계점도 함께 공유합니다. 🌟

마케팅에서 AI 에이전트란 무엇일까요?

마케팅 분야의 AI 에이전트는 다단계 워크플로우를 자율적으로 실행하고, 작업을 분석하며, 사용자를 대신해 의사결정을 내리는 지능형 소프트웨어 프로그램입니다.

이러한 시스템은 서로 연결된 다양한 앱에서 작업을 수행하고, 피드백을 바탕으로 성능을 개선하며, 사람의 지속적인 감독 없이도 기능할 수 있습니다.

📌 예시: 이미지 생성 에이전트를 상상해 보세요. “블랙 프라이데이 세일용 홈페이지 배너를 만들어 줘”라고 지시하면, 에이전트는 자동으로 다음과 같은 작업을 수행합니다:

작업 공간을 분석 하여 타겟 고객에 대한 맥락을 파악하고, 세부 정보 및 브랜드 가이드라인을 제공합니다

문구를 다듬어 가독성을 높이고 브랜드 정체성을 유지합니다

다양한 배너 변형 생성

자산을 올바른 폴더에 저장하거나 라이브러리를 업데이트합니다

ClickUp의 에이전트 디렉토리에서 바로 사용할 수 있는 650개 이상의 슈퍼 에이전트를 살펴보세요

AI 에이전트 구축에 사용되는 핵심 기술

AI 에이전트는 다양한 AI 기술을 결합하여 기능을 수행합니다. 주요 내용을 간단히 정리해 보겠습니다:

기술 기능 소개 AI 마케팅 에이전트가 어떤 도움이 되는지 머신러닝(ML) 모델 방대한 데이터 세트를 분석하여 패턴을 발견하고 결과를 예측하세요 리드 점수 예측, 광고 입찰가 최적화, 캠페인 성과 예측에 도움이 됩니다 자연어 처리(NLP) AI 시스템이 뉘앙스, 감정, 어조를 해석하여 인간의 언어를 이해할 수 있도록 지원합니다 맞춤형 이메일, 리뷰 또는 소셜 미디어 댓글을 분석하여 감정을 파악하고 메시지를 개인화하는 데 도움이 됩니다 검색 강화 생성(RAG) 관련 외부 데이터를 수집하여 LLM에 입력함으로써 정확한 응답을 도출합니다 작업 공간에서 실시간 고객 데이터, 브랜드 가이드라인 또는 과거 캠페인 결과를 가져오는 데 도움이 됩니다 대규모 언어 모델(LLM) 방대한 텍스트 데이터셋으로 훈련된 고급 NLP 모델로, 일관성 있는 텍스트를 생성하고, 지시를 이해하며, 복잡한 프롬프트를 따릅니다 캠페인 목표 해석, 카피나 브리프 작성, 인바운드 리드 육성 같은 다단계 워크플로우 계획 수립을 지원합니다 API 및 도구 통합 다른 시스템(예: CRM, 광고 플랫폼)과 연결됩니다 에이전트의 워크플로우에서 바로 HubSpot 레코드를 업데이트하거나, 소셜 미디어에 게시물을 올리거나, Google Ads 예산을 조정할 수 있습니다

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 12%는 AI 에이전트를 설정하거나 기존 도구와 연결하기 어렵다고 답했으며, 또 다른 13%는 에이전트로 간단한 작업을 수행하는 데만도 단계가 너무 많다고 답했습니다. 데이터를 수동으로 입력해야 하고, 권한을 재설정해야 하며, 모든 워크플로우가 시간이 지남에 따라 중단되거나 어긋날 수 있는 일련의 통합 과정에 의존합니다. 좋은 소식이 있습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트를 작업, 문서, 채팅 또는 회의에 별도로 '연결'할 필요가 없습니다. 슈퍼 에이전트는 ClickUp 작업 공간에 기본적으로 내장되어 있어, 다른 동료와 마찬가지로 동일한 오브젝트, 권한 및 워크플로우를 사용합니다. 통합, 액세스 제어, 컨텍스트는 기본적으로 작업 공간에서 상속되므로, 에이전트는 맞춤형 설정 없이도 다양한 도구에서 즉시 작동할 수 있습니다. 에이전트를 처음부터 설정하는 번거로움은 이제 잊으세요!

AI 에이전트 vs. AI 어시스턴트 vs. AI 챗봇

AI 에이전트, 챗봇, AI 어시스턴트는 모두 AI를 사용하지만, 마케팅에서 각기 다른 역할을 수행합니다:

AI 에이전트: 전체 워크플로우를 독립적으로 수행합니다. “1분기 리드에 대한 육성 캠페인을 시작하라”와 같은 목표를 부여하면, 사람의 개입 없이도 리드를 분석하고, 이메일 플랫폼에 접속하여 캠페인을 실행하며, 실시간으로 성과를 조정합니다.

AI 챗봇: 주로 미리 정해진 대본에 따라 대화를 진행합니다. 예시로는 봇이 가격 관련 질문에 답변하고, 잠재 고객이 자격 요건을 충족하면 데모 예약을 진행합니다. 대화가 끝나면 작업이 완료됩니다

AI 어시스턴트: ChatGPT나 Claude와 같은 ChatGPT나 Claude와 같은 AI 마케팅 tools는 콘텐츠 생성이나 아이디어 구상에 도움을 줍니다. 유용하지만, 작업을 진행하려면 지속적인 사람의 개입이 필요합니다

📚 더 읽어보기: AI를 활용해 작업을 자동화하는 방법

AI 에이전트 vs 기존 마케팅 자동화

AI 에이전트는 자율적으로 작동합니다(이 점을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다). 일단 목표를 설정하면, 인간의 단계별 개입 없이도 다양한 tools를 활용해 플랜을 수립하고, 실행하며, 지속적으로 개선해 나갑니다.

게다가 AI 에이전트는 상황 인식과 기억력을 유지하며, 워크플로우 변화에 적응하고, 결과를 통해 스스로 학습하며, 심지어 다음 단계를 예측하기도 합니다(예: 캠페인 성과 예측 및 최적화).

반면 기존의 마케팅 자동화 도구는 사용자가 사전에 설정한 경직된 '이 조건이면 저렇게 처리' 식의 규칙을 따릅니다. 수동으로 조정해야 할 뿐만 아니라 상황을 기억하는 기능도 부족합니다.

물론 AI 에이전트가 반응성이 뛰어나다는 점도 잊지 마세요. 캠페인 성과를 최적화하는 데 확실히 도움이 되겠지만, 여러분이 무엇을 해야 할지 지시해야만 가능합니다.

마케팅 팀을 위한 AI 에이전트의 장점

마케팅 워크플로우에 AI 에이전트를 활용하면 다음과 같은 다양한 이점을 얻을 수 있습니다:

고객 참여도 향상: AI 에이전트는 실시간 고객 행동(웹사이트 클릭, 페이지 체류 시간, 과거 상호작용)을 분석하여 지체 없이 맞춤형 콘텐츠 추천과 제안을 제공합니다

지속적인 개선: 머신러닝과 피드백 루프를 활용하여 AI 에이전트는 자체 논리를 조정해 스스로 재학습하고, 성능을 향상시키며, 설정한 KPI 수준을 달성합니다

자율적인 다단계 실행: AI 에이전트는 추론 능력을 활용해 고차원적인 목표를 여러 시스템에 걸친 일련의 작업으로 분할합니다. 이를 통해 관리자는 각 단계를 세세하게 관리하는 대신 전체 워크플로우를 위임할 수 있습니다

자동화된 스마트 인사이트: 에이전트가 CRM, 소셜 미디어, 웹 데이터를 분석하여 패턴을 파악하고 가장 효과적인 다음 조치를 제안합니다. 직접 원시 데이터를 일일이 검토할 필요 없이 실행 가능한 결론을 바로 받아보실 수 있습니다

확장 가능한 실행: 도구, 팀원, 채널이 늘어날수록 마케팅 효과는 떨어집니다. AI 에이전트는 기업이 성장함에 따라 관리하기 어려워질 수 있는 도구와 채널을 조율하여 마케팅 노력을 효율화합니다.

고객 확보 비용 절감: AI 에이전트는 실시간 전환 신호를 기반으로 입찰가, 타겟팅, 메시지를 최적화하여 구매 의향이 낮은 고객층에 대한 불필요한 지출을 줄여줍니다.

인간 간의 협업을 모방하세요: AI 에이전트는 다른 에이전트나 시스템과 소통하고, 맥락을 공유하며, 작업을 전달하고, 워크플로우를 조정합니다. 마치 인간 팀원들이 서로 다른 역할을 넘나들며 협업하는 것과 매우 유사합니다

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화를 통해 주당 1~2시간을 절약할 수 있다고 생각하며, 19%는 자동화를 통해 집중적인 심도 있는 일에 3~5시간을 더 할애할 수 있을 것으로 예상합니다. 사소한 시간 절약도 쌓이면 큰 차이가 됩니다. 매주 단 2시간만 절약해도 연간 100시간이 넘는 시간을 확보할 수 있으며, 이 시간은 창의적인 업무, 전략적 사고, 또는 자기 계발에 투자할 수 있습니다. 💯 ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트와 ClickUp Brain을 사용하면, 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우를 자동화하고, 프로젝트 업데이트를 생성하며, 회의록을 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 별도의 도구나 연동은 필요 없습니다. ClickUp은 업무 일과를 자동화하고 최적화하는 데 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 도구를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 이를 통해 더 많은 기능, 더욱 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보했습니다.

단계별 가이드: 마케팅용 AI 에이전트 구축 방법

ClickUp의 마케팅 에이전트 디렉토리에서 미리 구축된 마케팅 AI 에이전트를 선택할 수도 있지만, 직접 구축하면 더 많은 제어권과 맞춤형 설정이 가능합니다. 게다가 적절한 tools만 있다면 에이전트를 처음부터 만드는 것도 그리 어렵지 않습니다.

ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어는 일상적인 워크플로우를 자동화할 뿐만 아니라, 몇 분 만에 간단한 AI 에이전트부터 복잡한 AI 에이전트까지 직접 구축할 수 있도록 도와줍니다.

마케팅 팀을 위한 AI 에이전트를 구축하는 방법을 단계별로 자세히 설명해 드립니다. 시각적 학습을 선호하신다면, 이 비디오에서 팀 유형에 구애받지 않는 표준 프로세스도 확인해 보세요:

1단계: 반복적인 마케팅 작업 파악하기

먼저 에이전트의 목적을 명확히 하세요. 콘텐츠 생성 속도를 높이거나, 캠페인 실행을 확장하거나, 보고 기능을 개선하기 위해 구축하는 것입니까?

목표가 정해지면, 그 목표와 관련된 워크플로우를 살펴보세요. 다음과 같은 구체적인 마케팅 작업을 찾아보세요:

빈번하게 발생하는 작업(즉, 대량 처리 작업)

채널이나 캠페인 전반에 걸쳐 반복 적용

팀의 시간과 에너지를 소모시키지 마세요

지연, 인간의 편향, 또는 오류가 발생하기 쉽습니다

예를 들어, 콘텐츠 생성 워크플로우에서 반복적으로 수행되는 작업으로는 키워드 조사, 개요 또는 초안 작성, 경쟁사 콘텐츠 분석 등이 있습니다.

자동화할 대상을 파악했다면, 에이전트가 수행할 구체적인 업무를 정의할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 머릿속으로 워크플로우를 구상하려고 애쓰지 말고, ClickUp 화이트보드를 활용하세요! 무제한 캔버스를 통해 마케팅 프로세스를 시각화하고, 지연된 작업이나 비효율적인 업무 인계와 같은 병목 현상을 파악할 수 있습니다. ClickUp 화이트보드로 손쉽게 구상하고, 스케치하고, 비전을 구현하세요 이 화이트보드에서는 다음을 확인할 수 있습니다: 드래그 앤 드롭 요소: 모양, 화살표, 노트, 텍스트 상자를 사용하여 흐름을 구성하세요

실시간 협업: 팀 회원을 태그하고 함께 아이디어를 내보세요

문서 삽입: 맥락을 파악하기 위해 기존 SOP(표준 운용 절차)와 브랜드 가이드라인을 참조하세요

작업으로 변환: 포스트잇을 바로 실행 가능한 작업으로 전환하여 에이전트 구축을 시작하세요 다양한 마케팅 워크플로우에 맞춰 여러 개의 화이트보드를 생성하고, ClickUp 화이트보드 허브를 사용하여 한곳에 깔끔하게 정리해 보세요.

👀 알고 계셨나요? ClickUp 화이트보드를 활용해 AI 에이전트 아키텍처 전체를 계획할 수도 있습니다! 예를 들어, 콘텐츠 에이전트가 배포 에이전트에게 일을 넘기고, 배포 에이전트가 분석 에이전트를 트리거하는 과정을 시각적으로 매핑해 볼 수 있습니다.

2단계: 에이전트의 목표 정의하기

명확한 운영 지침이 없다면, 에이전트는 본래의 목적에서 벗어나 일관성 없는 결과를 만들어 낼 수 있습니다.

따라서 각 AI 에이전트가 어떻게 행동해야 하는지 명확히 정의하고, 다음을 포함한 가이드라인을 마련하세요:

에이전트 페르소나: 에이전트가 의사소통하고 결정을 내릴 때 취하는 성격. 예시: “당신은 직설적인 말투를 사용하며 창의성보다 ROI를 우선시하는 데이터 기반 캠페인 최적화 전문가입니다”

담당 업무: 에이전트가 완료할 수 있는 모든 작업을 목록으로 작성하세요. 예시: “매일 광고 성과를 모니터링하고, 성과가 저조한 키워드의 입찰가를 조정하며, 클릭률(CTR)이 2% 미만으로 떨어지면 팀에 알립니다.”

메모리 용량: 에이전트가 어떤 정보를 기억하고 여러 작업에서 재사용해야 하는지 결정하세요. 예시: “지난 30일간의 캠페인 데이터, 사용된 고객 세그먼트, 그리고 이전의 최적화 결정 사항을 기억하세요”

자율성 수준: 에이전트가 얼마나 독립적으로 작동할지 지정하세요. 예시: “500달러 미만의 입찰가 조정은 완전 자율로 진행하며, 500달러를 초과하는 변경 사항에 대해서는 승인을 요구합니다”

안전 장치: 오류나 오용을 방지하기 위해 경계를 설정하세요. 예시: “사람의 승인 없이는 캠페인을 절대 일시 중지하지 마세요; 테스트에 일일 예산의 10% 이상을 사용하지 마세요”

활용 가능한 도구: AI 에이전트가 사용할 수 있는 외부 시스템이나 API. 예시: “입찰가 조정을 위한 Google Ads API, 성과 데이터를 위한 Google Analytics, 알림을 위한 Slack”

필요한 권한: 위 tools를 사용하기 위해 필요한 액세스 권한. 예시: “광고 계정에 대한 읽기/쓰기 권한; Slack의 게시 전용 권한”

성공 메트릭: 에이전트 성과를 측정할 수 있는 추적 가능한 KPI. 예시: “CTR을 2.5% 이상 유지해야 함”

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp을 사용하면 원하는 기능을 평범한 영어로 간단히 설명하기만 하면 '슈퍼 에이전트'를 구축할 수 있으며, 나머지 과정은 ClickUp이 안내해 줍니다. 플랫폼의 AI hub → “New Super Agent”에서 시작하여 “캠페인 성과를 검토하고 위험 요소를 표시하는 에이전트를 생성해 주세요”와 같은 프롬프트를 입력하면 빌더가 작업을 이어받습니다. 범위를 명확히 하고 동작 및 접근 권한을 확인하기 위해 후속 질문을 한 뒤, 에이전트의 설정을 자동으로 구성합니다. ClickUp을 사용하여 자연어 명령으로 에이전트 만들기 이 과정은 여러분의 아이디어를 다음과 같은 기능을 갖춘 실제 에이전트로 구현해 줍니다: AI 에이전트의 동작 방식에 대한 명확한 지침

적절한 작업, 문서 및 작업 공간 데이터에 대한 접근

사용 가능한 도구와 수행 가능한 작업 정의하기 에이전트를 생성하면 바로 사용할 수 있습니다. 메시지를 보내거나, 작업에 태그를 지정하거나, 일정대로 실행할 수 있으며, 채팅을 하거나 프로필을 편집하는 것만으로도 에이전트를 개선할 수 있습니다. 이 과정을 다음과 같이 생각해 보세요. 여러분이 해야 할 일을 설명하기만 하면, ClickUp이 그 일을 실제로 수행할 수 있는 에이전트로 만들어 줍니다. 👉🏼 ClickUp 슈퍼 에이전트 팀을 구성하는 데 아이디어나 지원이 필요하신가요?

3단계: 데이터 소스 연결

AI 에이전트는 정확하고, 정제되어 있으며, 완전한 데이터에 접근할 수 있을 때만 제대로 작동합니다. 그렇지 않으면 잘못된 결정을 내리거나 아예 작동이 멈춰버릴 수 있습니다.

에이전트의 구체적인 목표에 필요한 모든 데이터 소스를 파악하세요. 예시: 캠페인 보고용 에이전트는 데이터 분석 tools에 접근할 수 있어야 하는 반면, SEO 최적화용 에이전트는 키워드 조사 플랫폼과 연동되어야 합니다.

⚠️ 주의: 불필요한 시스템을 연결하면 데이터 노이즈가 발생하고, 결과물의 일관성이 떨어지며, 처리 속도가 느려집니다. 에이전트의 기능에 실질적인 가치를 더하지 않는 데이터 소스는 연결하지 마세요.

다음은 마케팅 AI 에이전트가 주로 활용하는 일반적인 데이터 소스입니다:

고객 프로필, 리드 점수, 거래 단계 및 상호작용 이력을 위한 CRM

캠페인 상태, 콘텐츠 달력, 작업 마감일, 팀 업무 배정을 관리하는 마케팅 프로젝트 관리 tool

이메일 열람률/클릭률, 메시지 스레드, 고객 응답을 위한 이메일 및 메시징 도구

유료 캠페인 메트릭, 지출 데이터, 타겟팅, 전환 추적을 위한 광고 플랫폼

웹사이트 트래픽, 사용자 행동, 퍼널 이탈률을 분석하는 tools

브랜드 톤, 가이드라인, 자산, 템플릿 및 크리에이티브 파일을 위한 콘텐츠 저장소

🚀 ClickUp의 장점: 노코드 ClickUp 통합 기능을 사용하여 ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트를 Slack, HubSpot, Google Drive, Figma 등 1,000개 이상의 네이티브 앱과 연결하세요. 간단히 기능을 토글하기만 하면 기존 기술 스택의 구조화 및 비구조화 데이터에 모두 접근할 수 있습니다. 또는 ClickUp의 맞춤형 API 빌더를 사용하여 별도의 개발 작업 없이 에이전트를 자체 개발 도구나 레거시 시스템에 연결할 수 있습니다. AI 슈퍼 에이전트를 1,000개 이상의 ClickUp 기본 통합 기능과 연결하세요

4단계: 프롬프트와 동작 설계하기

이제 에이전트의 목표를 실행 가능한 구체적인 지침으로 전환할 차례입니다. 이를 위해서는 명확한 프롬프트를 작성하고 AI 에이전트의 행동을 정의해야 합니다.

하지만 주의하세요. 여기서 다루는 내용은 기본적인 ChatGPT나 Gemini 프롬프트 작성법이 아닙니다.

오히려 여러분은 에이전트가 어떻게 사고하는지, 어떤 tools를 트리거하는지, 그리고 최종 데이터가 정확히 어떻게 구성되어야 하는지를 정의하는 반복 가능한 프레임워크를 구축하는 것입니다.

이를 위해서는 다음의 키 구성 요소를 정의해야 합니다:

#개요: 맥락을 파악하기 위해 에이전트의 페르소나와 핵심 역할을 다시 설명합니다. 예시로, “당신은 마케팅 블로그용 크리에이티브 자산을 생성하는 에이전트입니다. 블로그 개요와 브랜드 가이드라인을 바탕으로 브랜드 정체성에 부합하는 시각 자료를 제작합니다”

#목표: 에이전트가 실행될 때마다 달성해야 할 측정 가능한 결과 2~3가지를 나열하세요. 이를 통해 에이전트는 단순히 작업을 완료하는 데 그치지 않고 비즈니스 성과에 초점을 맞춰 의사결정을 내리게 됩니다. 예시: “블로그 섹션당 이미지 옵션 3개를 생성하고, 브랜드 색상/폰트를 정확히 반영하며, 요구되는 형식/크기로 자산을 전달한다”

#지침: 에이전트가 따를 워크플로우를 번호가 매겨진 단계로 세분화하세요. 여기에는 데이터 가져오기, 의사 결정, 또는 작업 트리거 시점이 포함됩니다. 예시로는 “폴더에서 블로그 게시물과 브랜드 스타일 가이드를 가져옵니다. 개요에서 3가지 주요 시각적 요소(헤로, 섹션 구분, CTA)를 식별합니다. 브랜드 색상을 사용하여 각 시각적 요소당 세 가지 변형을 생성합니다. PNG로 내보내어 Folder_1에 저장합니다.”

출력 형식: 결과가 어떻게 표시되어야 하는지 정확히 지정해 주세요. 예시: 기계가 읽을 수 있는 데이터용 JSON, 보고서용 서식 지정된 테이블, 자산으로 연결되는 필수 클릭 가능한 링크 등입니다.

#예시: 에이전트의 행동을 학습시키고 안내하기 위해 실제 시나리오를 보여주는 입력/출력 쌍 1~2개를 제공하세요

#제약 조건: 환각 현상이나 범위 확대를 방지하기 위해 행동, 데이터 사용, 또는 실행 사항에 대해 명확한 한도를 설정하세요. 예시: “스톡 사진은 절대 사용하지 마세요. 오리지널 시각 자료만 생성하세요”

🧠 재미있는 사실: 1960년대 후반에 개발된 '셰이키(Shakey)'는 논리적 추론 능력을 갖춘 최초의 이동형 로봇이었습니다. 다른 기계들은 단계별 지시가 필요했던 반면, 셰이키는 "블록을 밀어라"라는 지시만 받으면 스스로 경로를 찾아낼 수 있었습니다. 이 로봇은 심하게 흔들리는 모습 때문에 '셰이키'라는 이름이 붙었습니다.

📚 더 읽어보기: 마케터와 작가를 위한 최고의 AI 글쓰기 프롬프트

5단계: 테스트 및 반복 개선

AI 에이전트를 배포하기 전에 정확도, 성능, 신뢰성을 측정하기 위해 철저히 테스트하십시오.

시작하는 네 가지 방법을 소개합니다:

먼저 실제 시나리오로 테스트해 보세요: AI 에이전트를 실제 마케팅 워크플로우에 여러 번 적용해 보세요. 블로그 콘텐츠 생성기라면 10가지 다른 주제를 입력해 보고, 모든 결과물이 가이드라인을 준수하는지 확인하세요. 마찬가지로 캠페인 최적화 도구를 개발했다면, 성과 데이터가 각기 다른 다양한 광고 세트에 걸쳐 테스트해 보세요

팀원들과 함께하세요: 에이전트를 실제로 매일 사용할 사람들—콘텐츠 작가, 소셜 미디어 관리자, 영업 팀 등—과 공유하세요. 그들이 여러분이 놓칠 수 있는 빈틈이나 예외적인 상황을 찾아낼 것입니다

에이전트 변형 만들기: 프롬프트나 지침을 약간씩 다르게 설정하여 2~3가지 버전을 만드세요. 각 버전에 동일한 입력 데이터를 적용해 보고, 어떤 버전이 가장 좋은 결과를 내는지 확인하세요

구축이 완료되면 워크플로우 효율성과 에이전트 성능을 모두 측정하여 지속적으로 개선해 나가세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드를 활용해 실시간 KPI 추적 기능을 통해 에이전트 성과를 모니터링하세요. 효율성 향상, 응답 시간, 정확도 수준을 추적하여 예상치 못한 문제가 눈덩이처럼 커지기 전에 미리 파악할 수 있습니다. ClickUp 대시보드를 사용하여 마케팅 AI 에이전트의 성공을 추적하세요 드래그 앤 드롭 위젯을 사용하여 가장 관련성 높은 데이터를 시각화하는 맞춤형 대시보드를 쉽게 구축할 수 있습니다. ClickUp 대시보드에 AI 카드를 결합하여 더 스마트한 인사이트를 얻어보세요. 차트를 수동으로 검토하는 대신, AI Brain 카드를 사용하여 “이번 주의 오류 패턴을 파악해 주세요”와 같은 맞춤형 프롬프트를 실행하면, 자동화된 요약과 권장 사항을 즉시 확인할 수 있습니다. ClickUp의 AI 카드를 활용해 에이전트 성과에 대한 실시간 인사이트를 확인하세요

6단계: 여러 팀에 배포하기

에이전트를 원래 설계된 특정 워크플로우에 도입한 다음, 점차적으로 활용 범위를 넓혀가세요. 예를 들어, 콘텐츠 에이전트는 블로그 팀에서 시작해 소셜 미디어 게시물 및 광고 문구 지원으로 영역을 확장할 수 있습니다.

에이전트의 안정적인 성능을 유지하려면 지속적인 모니터링이 핵심입니다. 관련 KPI를 정기적으로 추적하고 변경 내역을 기록해 두면, 어떤 프롬프트나 설정 변경이 성능 개선으로 이어졌는지 파악할 수 있습니다.

마지막으로, 팀이 새로운 도구를 원활하게 도입할 수 있도록 간단한 자료를 준비하세요. 여기에는 짧은 데모 비디오, 빠른 시작 가이드, 또는 일반적인 작업에 대한 내부 문서가 포함될 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 팀원 교육은 AI 에이전트 도입의 핵심 단계이며, ClickUp Clips를 사용하면 이 과정을 손쉽게 진행할 수 있습니다. AI 에이전트를 사용하는 동안 화면을 녹화하고, 해당 비디오를 팀원들과 바로 공유하세요. 이를 통해 모든 팀원이 각자의 속도에 맞춰 학습할 수 있으며, 필요할 때마다 언제든지 교육을 다시 확인할 수 있습니다. ClickUp Clips를 사용해 화면을 빠르게 녹화하고 AI 에이전트가 어떻게 작동하는지 보여주세요

마케팅 팀을 위한 AI 에이전트의 주요 활용 사례

AI 마케팅 에이전트가 작업을 어떻게 자동화하는지 더 잘 이해하실 수 있도록, 가장 효과적인 활용 사례 몇 가지를 살펴보겠습니다:

1. 캠페인 최적화

마케팅 캠페인은 클릭, 전환, 참여 패턴 등 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 이러한 메트릭을 24시간 내내 수동으로 모니터링하고 캠페인을 실시간으로 최적화하는 것은 불가능합니다.

AI 에이전트는 다음과 같은 도움을 줍니다:

광고, 이메일, 소셜 미디어 등 다양한 채널에서 캠페인 성과를 추적하세요

다양한 고객 세그먼트의 반응을 평가하세요

입찰 자동화 : 전환율이 높은 키워드의 입찰가를 높이고, 성과가 저조한 키워드의 지출을 줄이세요

효과적인 크리에이티브를 파악하세요 . 어떤 헤드라인이나 시각적 요소가 타겟 고객과 가장 잘 공감대를 형성하는지 실시간으로 확인하세요

수동으로 보고서를 작성하는 대신 성과에 대한 요약본을 생성하세요

🎥 ClickUp 슈퍼 에이전트가 요청에 따라 포괄적인 리서치 보고서를 제공하는 과정을 단계별로 확인해 보세요.

🤝 사례 연구: 슈퍼 에이전트 팀과 함께하는 AI 기반 이벤트 기획 ABx2 Agency의 공동 창립자이자 ClickUp Verified Consultant인 안나 불록(Anna Bullock) 은 슈퍼 에이전트를 활용해 한 커뮤니티 단체를 위한 전체 이벤트 캠페인을 운영했습니다. 이메일, 문서, 스프레드시트 등 여러 채널에 걸쳐 업무를 관리하는 대신, 그녀는 모든 것을 ClickUp 작업 공간 내에 체계적으로 정리하고 캠페인의 각 단계에 맞는 전용 슈퍼 에이전트를 생성했습니다. 한 에이전트는 스폰서 섭외와 후속 조치를 담당했고, 다른 에이전트는 제출된 내용을 검토하여 아이디어를 게시 가능한 콘텐츠로 완성했습니다. 더 상위 단계의 "COO 스타일" 에이전트는 캠페인 전반의 진행 상황을 총괄했습니다. 각 에이전트는 작업, 문서, 업데이트 등 동일한 작업 공간 컨텍스트에서 작동했기 때문에 어떤 정보도 놓치지 않았습니다. 결과: 캠페인 실행 속도 향상, 일관된 후속 조치, 그리고 수동 추적 없이 완벽하게 조율된 이벤트 파이프라인! 👉🏼 다음은 그녀의 작업 과정을 보여주는 데모입니다:

⚡ 템플릿 아카이브: 완벽한 마케팅 전략을 수립하고 실행하기 위한 무료 마케팅 플랜 템플릿

2. 콘텐츠 생성 및 SEO

콘텐츠 생성은 창의적인 과정이지만, AI 에이전트는 콘텐츠 작가, 에디터, 관리자, 전략가들의 작업 속도를 늦추는 반복적인 운영 작업을 대신 처리할 수 있습니다.

AI 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

SEO 개요 생성 : 키워드, 단어 수, 내부 링크 제안까지 완벽하게 완료됨

초안을 준비하여 작가들에게 확실한 출발점을 제공하세요

기존 콘텐츠를 검토 하고 키워드 사용, 제목, 누락된 섹션 등에 대한 개선 사항을 제안해 주세요

게시된 콘텐츠의 순위 와 참여 메트릭을 추적하세요

모든 게시물에 대해 제목 태그, 메타 설명, 스키마 마크업과 같은 메타데이터를 생성하세요

🎥 실제 작동 모습을 확인하려면 다음 미니 가이드를 참고하세요 👇

📚 더 읽어보기: 콘텐츠 마케팅에서 AI 활용하기

3. 리드 관리

양식, 이메일, 광고를 일일이 뒤져 리드를 찾는 일은 이제 과거의 일이 되었습니다. AI 에이전트 덕분에 이제 리드 확보와 자격 심사를 자동화할 수 있습니다.

AI 에이전트의 역할은 다음과 같습니다:

전문 네트워크나 데이터베이스 등 다양한 소스를 탐색하여 ICP에 부합하는 잠재 고객을 찾아보세요

기업 정보 데이터, 행동 신호, 참여 이력을 분석하여 리드 우선순위를 정하세요

잠재 고객에 대한 추가 정보를 수집하여 CRM 레코드를 보강하세요

특정 세그먼트를 목표하기 위해 이메일과 LinkedIn용 맞춤형 시퀀스 를 구축하세요

잠재 고객 활동을 요약하여 영업 팀이 연락하기 전에 명확한 배경을 파악할 수 있도록 하세요

점수 기준에 따라 리드를 자동으로 선별하는 슈퍼 에이전트를 구축하세요

4. 브랜드 및 소셜 미디어 모니터링

AI 에이전트를 설정하여 브랜드 멘션을 추적하고, 위기로 번지거나 기회를 놓치기 전에 인사이트를 도출할 수 있습니다.

이러한 에이전트들은:

Reddit, LinkedIn, 리뷰 사이트와 같은 플랫폼을 모니터링 하여 브랜드 멘션을 확인하세요

감정 분석 을 통해 대화가 긍정적인지, 부정적인지, 아니면 중립적인지 파악하세요

트렌드 파악 : 고객이 자주 언급하거나, 질문하거나, 불만을 제기하는 내용을 분석하여

경쟁사를 추적 하여 시장에서 어떻게 평가받고 있는지 확인하세요

참여도 패턴을 분석하여 어떤 유형의 콘텐츠가 가장 좋은 성과를 내는지 파악하세요

5. 맞춤형 고객 경험

오늘날의 고객들은 브랜드가 자신의 선호도를 파악해 주기를 기대하지만, 이를 대규모로 구현하는 것은 쉽지 않습니다.

AI 에이전트는 다음과 같은 도움을 줄 수 있습니다:

웹사이트나 이메일에서 사용자 행동 을 분석하여 마케팅 메시지를 즉시 조정하세요

제품 추천 : 검색 패턴, 과거 구매 내역, 참여 이력을 기반으로

맥락을 유지 하여 사용자가 이메일에서 웹사이트로 이동할 때도 끊김 없는 경험을 제공하세요

각 고객 세그먼트에 맞춤형 할인 코드나 업그레이드 혜택과 같은 제안을 제공하세요

잠재 고객이 고객 여정의 어느 단계에 있는지에 따라 어조와 메시지의 깊이를 조절하세요

👀 알고 계셨나요? “로봇(robot)”이라는 단어는 카렐 차페크가 1920년에 쓴 체코 연극 Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R.) 의 제목에서 유래했습니다. “Roboti”는 강제 노동이나 고된 일을 의미하는 “robota”에서 파생된 단어입니다. 이 연극에서 로봇들은 사실 인간과 같은 살과 피를 가진, 생명공학으로 만들어진 영혼 없는 존재들입니다. 결국 그들은 반란을 일으켜 인류 전체를 몰살시킵니다.

마케팅용 AI 에이전트 예시

자, 이제 몇 가지 예시를 통해 AI 에이전트가 업무를 얼마나 편리하게 만들어 주는지 알아보겠습니다:

1. 이메일 관리 에이전트

ClickUp의 이메일 관리 에이전트는 메시지를 자동으로 분류하고 전달하여 넘쳐나는 받은 편지함의 혼란을 해결해 줍니다.

이 AI 에이전트의 주요 기능은 다음과 같습니다:

받은 편지함 분류 및 우선순위 지정: 발신자, 긴급 신호, 키워드를 기반으로 이메일을 우선순위 수준에 따라 자동으로 분류합니다

상황 인식 응답: 이메일 스레드, 관련 작업 또는 ClickUp 작업 공간 내의 정보를 바탕으로 응답 초안을 작성합니다.

자동 라우팅: 조치 필요 이메일을 전체 스레드 내역과 우선순위 라벨과 함께 적절한 팀원에게 배정합니다

2. 커뮤니티 참여 관리자

ClickUp의 커뮤니티 참여 관리자는 브랜드 모니터링을 한 단계 더 발전시켰습니다. 대화를 추적하고 자동으로 응답하여 관계 구축을 돕습니다.

이 AI 에이전트의 주요 기능은 다음과 같습니다:

대화 모니터링: 커뮤니티 플랫폼 전반의 토론, 댓글, 피드백을 추적합니다

피드백 분류: 메시지를 우려 사항, 질문, 요청, 칭찬 등의 주제로 그룹화합니다

가치 중심의 기여: 일반적인 답변 대신 구체적인 인사이트와 데이터 포인트를 바탕으로 답변을 구성합니다

⭐ 보너스: ClickUp의 슈퍼 에이전트로 나만의 개인 비서를 만나보세요. 이 에이전트가 알림, 이메일, 회의, 작업을 관리해 주므로, 여러분은 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

마케팅용 AI 에이전트 구축 시 흔히 저지르는 실수

첫 번째 AI 에이전트를 구축하는 일은 설레는 일이지만, 대부분의 팀은 다음과 같은 함정에 빠지기 쉽습니다. 주의해야 할 점은 다음과 같습니다:

흔히 저지르는 실수 피하는 방법 “내 캠페인을 더 잘 만들어 줘”와 같은 모호한 AI 에이전트 목표 설정하기* 페르소나를 만들고, 핵심 업무를 목록으로 작성하며, 측정 가능한 목표를 설정하세요(예: “주당 블로그 1개 작성”). 품질이 낮은 데이터를 입력하거나 잘못된 데이터 소스를 통합하는 경우 에이전트가 필요로 하는 소스만 연결하세요. 광고 문안 에이전트는 이메일 플랫폼에 접근할 필요가 없습니다. 복잡한 프롬프트 작성하기 모든 세부 사항을 하나의 긴 지침에 담기보다는, 프롬프트를 개요, 목표, 지침, 출력 형식, 제약 조건과 같은 명확한 섹션으로 나누세요. 워크플로우 자체가 복잡하다면 여러 에이전트로 나누어 관리하세요. 적절한 테스트를 생략하는 것 다양한 실제 시나리오에서 에이전트를 테스트해 보세요. 다양한 입력값, 극한 상황, 요청의 변형을 시도하여 에이전트가 어떻게 반응하는지 확인해 보세요. 팀 회원들을 참여시켜 사용성 문제를 파악하세요. 중요한 결정 과정에서 사람의 개입을 배제하기 민감한 작업에는 반드시 사람의 검토 단계를 포함하세요. 에이전트가 데이터를 분석하도록 하되, 최종 승인은 팀 회원이 담당하도록 하세요.

마케팅 AI 에이전트의 한계

마케팅용 AI 에이전트는 복잡한 작업을 손쉽게 자동화할 수 있지만, 몇 가지 한계도 있습니다:

훈련 데이터의 편향성: AI 에이전트는 역사적 데이터로부터 학습하는데, 이 데이터에는 편향이 포함되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 의도치 않게 타겟팅이 왜곡되거나 메시지에 대한 잘못된 가정이 생길 수 있습니다

“블랙박스” 문제: 일부 AI 시스템이 어떻게 특정 추천이나 결과를 도출하는지 정확히 파악하기 어려울 수 있습니다

데이터 프라이버시 문제: 에이전트는 방대한 양의 고객 데이터에 의존합니다. 엄격한 접근 제어가 없다면, 기업은 민감한 정보가 유출되거나 데이터 거버넌스 정책을 위반할 위험에 처할 수 있습니다.

기술적인 이야기처럼 들릴 수 있지만, AI 에이전트를 만드는 데 엔지니어링 학위는 필요하지 않습니다. 몇 가지 노코드 도구, 견고한 AI 플랫폼, 그리고 사용자 친화적인 인터페이스만 있으면 충분합니다.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp의 기본 AI 어시스턴트입니다. 이 도구를 사용하면 기술적 전문 지식 없이도 마케터가 AI 에이전트를 계획, 배포 및 관리할 수 있습니다. 단순한 에이전트 기능을 넘어, 가장 복잡한 에이전트 설정도 간편하게 처리할 수 있는 기능으로 전체 작업 공간을 지원합니다.

방법을 함께 살펴볼까요?

상황 인식 + 기억력

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 관련 쿼리에 대한 신속하고 실시간 답변을 받아보세요

ClickUp Brain은 작업 공간에 깊이 통합되어 있어, 수동으로 내용을 붙여넣기할 필요 없이 작업, 댓글, 문서, 워크플로우, 프로젝트를 자동으로 파악합니다.

실시간으로 업데이트되므로 에이전트는 항상 최신 정보를 바탕으로 일합니다. 캠페인 우선순위가 바뀌거나 새로운 리드가 유입되더라도 Brain은 최신 상태를 유지하므로 다시 브리핑할 필요가 없습니다. 이를 통해 모든 에이전트의 결과물이 가장 최근의 사실에 기반을 두게 됩니다.

AI 에이전트와 자동화

ClickUp Brain을 활용해 에이전트 아이디어, 워크플로우, 지침에 대해 브레인스토밍해 보세요

에이전트가 마케팅 일을 효율화해 주는 반면, ClickUp의 AI 에이전트는 에이전트를 처음부터 구축하는 과정 자체를 효율화해 줍니다:

Autopilot AI 에이전트: 맞춤형 맞춤형 Autopilot 에이전트를 구축하여 ClickUp의 목록, 폴더, 스페이스 등 단일 위치에서 작업을 자동화하세요. 트리거와 동작을 설정하기만 하면 바로 시작할 수 있습니다. 이메일 캠페인 최적화, 리드 생성, 리드 스코어링, 인플루언서 발굴 등 일반적인 작업을 자동화하는 데 가장 적합합니다(모든 관련 정보가 한 곳에 모여 있는 경우).

AI 슈퍼 에이전트: 자연어 명령을 사용해 필요한 기능을 정확히 구현하세요. 자연어 에이전트 빌더와 채팅하는 것만으로도 에이전트의 기능을 구상하고, 페르소나를 설정하며, 프롬프트 구조를 생성할 수 있습니다.

에이전트별 구매 : 여기에는 지속적인 유지 관리, 신속한 문제 해결을 위한 우선 지원, 그리고 무제한 크레딧이 포함됩니다. 인증 에이전트 : ClickUp 인증 에이전트는 ClickUp AI 전문가들이 직접 구축하고, 철저한 테스트를 거쳐 유지 관리합니다. 다음 두 가지 패키지 중 하나를 선택하여 이용하실 수 있습니다:: 여기에는 지속적인 유지 관리, 신속한 문제 해결을 위한 우선 지원, 그리고 무제한 크레딧이 포함됩니다. ClickUp Accelerator : 전문가들이 설계하고 구축한 슈퍼 에이전트 패키지를 구매할 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다.

에이전트당 구매 : 여기에는 지속적인 유지보수, 신속한 문제 해결을 위한 우선 지원, 그리고 무제한 크레딧이 포함됩니다.

ClickUp Accelerator : 당사 전문가들이 설계하고 구축한 슈퍼 에이전트 패키지를 구매하실 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다. 당사 전문가들이 설계하고 구축한 슈퍼 에이전트 패키지를 구매하실 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다.

에이전트당 구매 : 여기에는 지속적인 유지보수, 신속한 문제 해결을 위한 우선 지원, 그리고 무제한 크레딧이 포함됩니다.

ClickUp Accelerator : 당사 전문가들이 설계하고 구축한 슈퍼 에이전트 패키지를 구매하실 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다. 당사 전문가들이 설계하고 구축한 슈퍼 에이전트 패키지를 구매하실 수 있습니다. 예시로는 프로젝트 관리 또는 제품 및 엔지니어링 슈퍼 에이전트 패키지 등이 있습니다.

그런 의미에서, 바로 사용할 수 있는 ClickUp의 마케팅용 슈퍼 에이전트를 소개합니다 👇

ClickUp의 Certified Agent는 실행 가능한 프로젝트 플랜에 대한 직접 벤치마크 평가에서 100점 만점에 96점을 획득했습니다. 가장 근접한 경쟁사는 61점을 기록했으며, 나머지 대부분은 40~50점대에 머물렀습니다.

완전한 AI 에이전트가 필요하지 않은 단순하고 반복적인 작업에는 ClickUp 자동화 기능을 사용하세요. 이 기능은 “트리거-조건-액션” 프레임워크를 따릅니다. 예를 들어: “작업이 2일 이상 지연되었고 우선순위가 ‘높음’인 경우, 해당 작업을 관리자에게 재할당하고 관리자에게 태그를 지정합니다.”

ClickUp 자동화 기능을 활용해 업무가 진행될 때마다 자동으로 작업을 실행하는 트리거를 설정하세요

📚 더 읽어보기: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

2. n8n

n8n은 오픈소스 노드 기반 워크플로우 자동화 플랫폼으로, 복잡한 마케팅 AI 에이전트를 구축할 수 있어 기술 전문가나 워크플로우 자동화 전문가에게 이상적입니다. 500개 이상의 연동 기능을 통해 에이전트를 연결하고, 복잡한 워크플로우를 위한 다중 에이전트 아키텍처를 플랜하며, 뛰어난 유연성으로 에이전트 기반 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

n8n에서 AI 에이전트를 구축하려면 먼저 에이전트의 동작을 제어할 노드를 생성해야 합니다. 다음으로 LMM과 원하는 메모리 노드를 추가하고, 기술 스택과 연동한 후 철저한 테스트를 거쳐 에이전트를 배포하세요.

3. Zapier

Zapier는 복잡한 코딩 없이도 스마트 어시스턴트에게 일을 위임할 수 있는 또 다른 인기 있는 AI 에이전트 플랫폼입니다. 에이전트가 수행할 구체적인 작업을 설명하고, 데이터 클라우드 및 기타 관련 도구와 연결하기만 하면 바로 배포할 준비가 완료됩니다.

Zapier를 사용하면 8,000개 이상의 네이티브 앱과 에이전트를 연동할 수 있으며, 미리 만들어진 AI 에이전트 템플릿을 활용해 기존 워크플로우를 신속하게 자동화할 수도 있습니다.

📚 더 읽어보기: 최고의 AI 에이전트 tools

ClickUp으로 고급 마케팅 AI 에이전트 구축하기

마케팅 전략이 아무리 강력하거나 독창적이라 해도, 워크플로우가 복잡하고 반복적이며 노동 집약적이라면 마케팅 노력은 아무런 성과도 거두지 못할 것입니다.

ClickUp을 사용하면 코드 한 줄도 작성하지 않고도 첫 번째 마케팅 AI 에이전트를 구축하고 확장할 수 있습니다.

Brain이 기술적인 복잡한 작업을 처리하는 동안, ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 여러분의 작업, 지식, 대화를 한곳에 모아 에이전트가 최상의 성과를 낼 수 있도록 지원합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 에이전트는 캠페인 분석, 콘텐츠 준비, 보고, 리드 선별, 고객 참여도 모니터링 등 반복적인 마케팅 워크플로우를 대신 처리합니다. 운영 작업과 데이터 분석을 자동화함으로써 마케터는 전략 수립, 창의적인 아이디어 구상, 의사 결정에 더 집중할 수 있습니다.

마케팅용 에이전트를 구축하기에 가장 적합한 플랫폼은 에이전트의 복잡도와 필요한 기술적 전문성에 따라 달라집니다. 코딩 없이 진행하고 싶다면, ClickUp과 Zapier가 자연어 명령어를 사용하여 에이전트를 설계할 수 있는 강력한 NLP 기능을 제공합니다. 기술적 지식이 있는 마케터에게는 n8n이 훌륭한 tool입니다.

주로 필요한 것은 워크플로우 설계 능력, 마케팅 프로세스에 대한 이해, 그리고 명확한 프롬프트를 작성할 수 있는 능력입니다. 코딩 지식이 있으면 도움이 되지만, ClickUp과 같은 노코드 플랫폼에서는 필수 조건은 아닙니다.

AI는 분석, 보고, 콘텐츠 초안 작성 등 마케팅 운영 작업을 자동화할 수 있지만, 인간 마케터를 대체할 수는 없습니다. 전략 수립, 브랜드 포지셔닝, 크리에이티브 디렉션, 고객 이해 등은 여전히 인간의 판단력과 경험이 필요합니다.

ClickUp에서는 외부 AI 에이전트를 연결하는 것이 꽤 쉽습니다. 앱 센터 사이드바로 이동하여 '에이전트'를 클릭하세요. '외부 AI 에이전트' 옵션을 선택합니다. 특정 에이전트(예: Cursor 또는 Codegen)를 검색한 후 '연결'을 클릭하고, 해당 제공자의 설정 단계를 따르세요. 이 과정에는 대개 API 키나 외부 계정 접근 권한이 포함됩니다. 연결이 완료되면 작업, 멘션 또는 자동화 기능을 통해 에이전트를 실행할 수 있습니다. 설정은 간단하지만, 사용하는 도구에 따라 일부 구성 작업이 필요할 수 있습니다.

먼저 현재 워크플로우를 분석하여 병목 현상을 파악하세요. 에이전트에 대한 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하고, 체계적인 프롬프트를 작성하며, 항상 성과를 모니터링하여 필요한 조정을 가하세요.

브랜드 전략, 위기 커뮤니케이션, 그리고 민감한 고객 대응은 절대 완전히 자동화해서는 안 됩니다. 이러한 분야에는 AI가 확실하게 재현할 수 없는 인간의 미묘한 판단과 의사결정이 필요합니다.