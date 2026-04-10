Google 스프레드시트에서 릴리스 추적기를 만드는 방법

릴리스 일정이 지연되는 경우가 있습니다. 그럴 때 근본 원인은 코드에 있는 경우가 거의 없습니다. 대개는 워크플로우를 수정해야 합니다:

배포 일정은 누군가의 받은 편지함에만 남아 있을 뿐, 트래커에는 절대 반영되지 않습니다

스프린트 도중에 소유권이 바뀌어도 아무도 이를 알리지 않습니다

버전 번호는 채팅과 StandUp 미팅을 거치며 계속 바뀌다 보니, 결국 누가 최신 버전인지 아무도 확실히 알 수 없게 됩니다

PMI 연구에 따르면 소프트웨어 릴리스 프로젝트 중 약 절반만이 완전히 성공하는 반면, 37%는 목표를 달성하지 못하고 13%는 완전히 실패하는 것으로 나타났습니다. 이는 주로 조정 및 실행 과정의 미흡함 때문인 경우가 많습니다.

해결책은 팀이 실제로 사용하는 단일 공유 시스템에서 시작됩니다.

Google 스프레드시트에서 릴리스 트래커를 구축하는 방법을 알려드리겠습니다. 이를 통해 팀은 버전, 타임라인, 소유자 및 의존성을 한 곳에서 안정적으로 관리할 수 있어 다음 릴리스를 원활하게 진행할 수 있습니다.

또한 모든 프로젝트, 작업, 문서, 채팅이 한곳에 모여 더욱 통합된 작업 공간을 원하신다면, ClickUp을 통해 이를 실현하는 방법도 알려드리겠습니다!

Google 스프레드시트의 릴리스 트래커란 무엇인가요?

Google 스프레드시트의 릴리스 추적기는 계획된 또는 완료된 모든 소프트웨어 릴리스, 제품 출시, 콘텐츠 배포를 기록하는 체계적인 스프레드시트입니다.

이 데이터 추적 시트는 버전 번호, 릴리스 날짜, 소유자, 상태, 의존성 등 필수 정보를 하나의 공유 문서에 정리해 줍니다. 릴리스 관리 프로세스를 모니터링할 수 있는 무료이며 친숙한 방법을 찾는 팀에게 안성맞춤입니다.

이 트래커는 다양한 부서에서 유용하게 활용할 수 있습니다:

제품 관리자들은 이 스프레드시트 트래커를 사용하여 스프린트 주기 전반에 걸쳐 기능 출시를 조정하고 릴리스 주기를 유지합니다

엔지니어링 팀 리더들은 배포 일정을 모니터링하고, 출시가 차질을 빚기 전에 장애 요인을 파악하기 위해 이 도구를 활용합니다

마케팅 팀은 캠페인 타임라인을 동기화하여 프로모션 콘텐츠가 새로운 기능과 동시에 공개되도록 함으로써, 마케팅과 제품 팀이 긴밀히 협력할 수 있도록 합니다

하지만 추적 시트의 핵심 가치는 이해관계자들에게 제공하는 가시성에 있습니다. 모든 팀원이 어떤 기능이 언제 출시되는지 확인할 수 있다면, 중요한 세부 사항을 놓칠 걱정을 할 필요가 없습니다.

잘 관리된 릴리스 트래커는 버전 이력과 릴리스 노트를 확인할 수 있는 팀의 신뢰할 수 있는 정보원이 됩니다. 하지만 릴리스가 늘어남에 따라, 적절한 구조가 없다면 기본적인 스프레드시트는 관리하기 어려워질 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트 등 여러 곳에 흩어져 있는 중요한 의사결정 내용을 잃어버릴 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 기록하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 정보의 홍수 속에서 묻혀버릴 수 있습니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정을 할 필요가 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

🧠 재미있는 사실: 애자일은 소프트웨어에서 시작된 것이 아닙니다. 수십 년에 걸친 반복적 사고에서 진화한 것입니다. 1930년대에 월터 A. 슈하트(Walter A. Shewhart)가 '플랜-실행-검토-조치(Plan-Do-Study-Act)' 주기를 소개했고, 이후 전후 일본에서 W. 에드워즈 데밍(W. Edwards Deming)에 의해 널리 알려지게 되었습니다. 도요타는 이러한 아이디어를 도요타 생산 시스템(Toyota Production System)으로 발전시켰으며, 이는 현대의 린(Lean)과 애자일(Agile)의 토대를 마련했습니다.

Google 스프레드시트에서 릴리스 트래커를 만드는 방법

팀 규모에 맞춰 확장 가능한 효과적인 스프레드시트 트래커를 만드는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다. 이 가이드를 따라 팀이 실제로 사용할 Google 스프레드시트 릴리스 트래커를 만들어 보세요.

1. 스프레드시트 설정하기

새 Google 스프레드시트를 열거나 미리 만들어진 스프레드시트 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고, 바로 "3분기 제품 릴리스 트래커"와 같이 설명적인 이름을 지정하세요. 명확한 이름은 팀원들이 공유 드라이브를 검색할 때 올바른 문서를 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

다음으로, 보기 > 고정 > 1행으로 이동하여 헤더 행을 고정하세요. 이 간단한 단계만으로도 수십 개의 릴리스를 스크롤하는 동안 열 라벨을 계속 볼 수 있습니다. 맥락을 놓치지 않게 됩니다. 집중력을 유지하기 위해 활성 릴리스를 위한 깔끔한 탭 하나로 시작하세요. 완료된 릴리스가 쌓이기 시작하면 나중에 아카이브 탭을 추가할 수 있습니다.

마지막으로, 셀 병합은 절대 사용하지 않도록 원칙을 세우세요. 형식 지정에는 유용해 보일 수 있지만, 필터링, 정렬 및 데이터 유효성 검사를 방해하여 체계적인 추적 시트의 본래 목적을 무력화시킵니다.

📚 함께 읽어보세요: 이 체크리스트로 제품 출시를 완벽하게 성공시키는 방법

2. 릴리스 데이터에 필요한 필수 열 추가하기

임시방편으로 만든 트래커에는 중요한 필드가 누락되는 경우가 많습니다. 스프레드시트에 필요한 세부 정보가 제대로 기록되지 않으면, 팀원들은 문서를 떠나 이메일이나 다른 도구에서 관련 정보를 찾아야 합니다.

작업 전환은 시간을 낭비하고 세부 사항을 놓칠 위험을 높입니다. 실제로 연구 결과에 따르면 우리는 하루 평균 1,200번씩 앱을 토글하며, 이로 인해 주당 4시간의 주의력 전환 시간이 소모된다고 합니다. 이를 방지하려면 처음부터 포괄적인 열 구성으로 Google 스프레드시트 작업 추적기를 구축하세요.

다음은 필수로 포함해야 할 열입니다:

릴리스 이름: 짧고 명확한 설명 또는 공식 기능 제목

버전 번호: 정확한 정확한 버전 관리를 위해 시맨틱 버저닝(예: v2.1.0) 또는 내부 빌드 ID를 사용하세요

소유자: 릴리스의 시작부터 끝까지 전 과정을 책임지는 소유자

상태: 릴리스의 현재 상태(예: 계획 중, 진행 중, QA, 배포 완료, 롤백)

목표 날짜: 계획 수립을 위한 예정 릴리스 날짜

실제 날짜: 릴리스가 배포된 날짜. 배포가 완료될 때까지 비워 둡니다.

의존성: 이 릴리스가 의존하는 다른 릴리스, 작업 또는 팀

참고: 사양서, 사양서, 제품 요구사항 문서(PRD) 또는 사후 분석 보고서로 연결되는 링크를 모두 포함하는 열

더 복잡한 워크플로우의 경우, 배포 환경(예: 스테이징 vs. 프로덕션)이나 우선순위 수준을 위한 열을 추가할 수 있습니다. 목표는 팀이 시트를 벗어나지 않고도 릴리스에 대해 논의하는 데 필요한 모든 정보를 포착할 수 있도록 구조를 맞춤 설정하는 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 평균적인 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비한다는 뜻입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 이 기능은 몇 초 만에 적절한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아내어 즉각적인 통찰력과 답변을 제공하므로, 더 이상 검색에 시간을 낭비하지 않고 바로 업무에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일분의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

3. 상태 가시성을 위한 조건부 형식 적용

트래커가 그저 흑백 텍스트로 가득 찬 벽과 같다면, 문제를 한눈에 파악하는 것은 거의 불가능합니다. 차단 요소, 위험 항목, 기한이 지난 릴리스 등이 수많은 정보 속에 묻혀 버리기 때문입니다.

이러한 시각적 계층 구조의 부재로 인해 중요한 정보가 제대로 드러나지 않아 대응이 지연되고 마감일을 지키지 못하는 경우가 발생합니다. 경영진의 거의 절반이 기술 프로젝트의 30% 이상이 일정 지연이나 예산 초과를 겪고 있다고 보고하는 것도 당연합니다.

해결책은 무엇일까요? 조건부 형식을 사용하여 병목 현상의 가시성을 즉시 확보하세요. 스프레드시트가 문제를 자동으로 파악해 주는 모니터링 도구로 변신합니다.

형식 > 조건부 형식으로 이동하세요. '상태' 열을 범위로 선택한 다음, 각 값에 대한 규칙을 만드세요. 예시:

텍스트가 정확히 “배포됨”인 경우, 셀 채우기 색상을 녹색으로 설정하세요

텍스트가 정확히 “진행 중”인 경우, 셀 채우기 색상을 노란색으로 설정하세요

텍스트가 정확히 “Blocked” 또는 “Rolled Back”인 경우, 셀 채우기 색상을 빨간색으로 설정하세요

이 간단한 색상 코드 시스템을 사용하면 시트에서 문제를 확인하는 데 걸리는 시간을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 한 글자도 읽지 않고도 지연된 릴리스를 바로 파악할 수 있습니다. 🚦

더 고급스러운 Google 스프레드시트 진행 상황 추적기 템플릿을 원하신다면, 우선순위 수준이나 지난 날짜에 대한 추가 규칙을 적용하여 기한이 지난 항목을 강조 표시해 보세요. 이는 훌륭한 마감일 추적 소프트웨어의 핵심 기능입니다.

📚 함께 읽어보세요: 프로젝트 추적: 프로젝트 워크플로우를 관리하는 5가지 방법

4. 일관된 데이터 입력을 위한 드롭다운 메뉴 만들기

트래커의 신뢰도는 그 안에 담긴 데이터의 신뢰도에 달려 있습니다. 팀원들이 상태 필드에 "완료됨", "마침", "출시" 등 마음대로 내용을 입력하면 필터링, 정렬, 보고가 불가능해집니다.

주요 열에서 데이터 유효성 검사를 위해 드롭다운 메뉴를 사용하여 데이터 일관성을 유지하세요. 이를 통해 모든 사람이 동일한 기준으로 소통할 수 있습니다.

이 기능을 설정하려면 표준화할 열(예: '상태' 열)을 선택하세요. 그런 다음 데이터 > 데이터 유효성 검사로 이동하여 기준 목록에서 '드롭다운 메뉴'를 선택하세요. 미리 정의한 상태 값(예: 계획 중, 진행 중, QA, 배포 완료, 롤백)을 입력하세요.

이제 사용자가 직접 입력하는 대신 목록에서 선택할 수 있습니다. 모든 입력이 일관성을 유지합니다. 우선순위(높음, 중간, 낮음)나 환경(스테이징, 프로덕션)과 같이 선택지가 한정된 다른 열에 대해서도 이 과정을 반복하세요.

📚 함께 읽어보세요: 무료 엑셀 작업 추적기 템플릿

5. 팀과 공유하고 권한 설정하기

관련 담당자가 트래커에 접근할 수 없다면 무용지물이지만, 권한이 없는 사람이 내용을 변경할 수 있다면 위험합니다. 적절한 접근 권한 관리가 없다면 정보가 분산될 위험이 있으며, 더 심각한 경우 실수로 인한 편집이나 삭제로 인해 공식 기록이 훼손될 수도 있습니다.

공유 문서는 종종 이 단계에서 실패하여 팀의 신뢰를 잃게 만들고, 다시 혼란스러운 의사소통 방식으로 되돌아가게 만듭니다. 이는 부실한 이해관계자 관리 플랜의 흔한 증상입니다.

Google 스프레드시트의 기본 제공 공유 기능을 사용하여 액세스 권한을 관리하세요. 오른쪽 상단의 '공유' 버튼을 클릭하고 이메일 주소를 입력하여 공동 작업자를 추가하세요. 역할을 신중하게 지정하세요:

에디터 주: 릴리스 상태와 세부 정보를 업데이트해야 하는 릴리스 소유자 및 관리자를 위한 가이드

댓글 작성자: 데이터를 변경하지 않고도 질문하거나 피드백을 제공해야 하는 마케팅이나 지원팀과 같은 이해관계자를 위해

열람 대상: 릴리스 일정만 확인하면 되는 경영진이나 다른 팀

공동 작업자를 추가할 때는 '사람에게 알림' Box가 선택되어 있는지 확인하세요. 그래야 공동 작업자가 이메일을 받아 트래커가 존재한다는 사실을 알 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 민감한 릴리스 정보의 경우, '링크를 가진 모든 사람' 공유 옵션을 사용하지 마세요. 편리하기는 하지만, 링크가 조직 외부로 전달될 경우 보안 위험이 발생할 수 있습니다.

릴리스 추적 시트의 주요 구성 요소

몇 주가 지나면 트래커가 업데이트되지 않는 것을 발견할 수 있습니다. 이는 시트에 사용과 유지 관리를 쉽게 해주는 기본 요소가 부족할 때 발생하는 현상입니다.

팀들은 점차 다시 소통의 혼란에 빠져들며, 채팅과 이메일을 통해 진행 상황을 묻게 됩니다.

👀 알고 계셨나요? 직원들은 업무 시간 중 회의, 이메일, 채팅 등으로 인해 하루에 275번, 대략 2분마다 업무가 방해받고 있습니다.

이를 방지하려면 릴리스 추적 시트에 다음 필수 구성 요소가 포함되어 있는지 확인하세요:

명확한 라벨이 포함된 헤더 행: 각 열의 용도에 대해 오해의 여지가 없어야 합니다

일관된 상태 분류 체계: 팀원 모두가 미리 정의된 릴리스 단계에 대해 합의해야 합니다

소유자 책임: 명확한 책임 소재를 확보하기 위해 모든 릴리스에는 지정된 단일 소유자가 필요합니다

날짜 필드(목표 및 실제): 계획된 날짜와 실제 날짜를 모두 기록하는 것은 시간 경과에 따른 진행 속도 추적을 가능하게 하는 데 필수적입니다

의존성 매핑 : 업스트림 및 다운스트림 차단 요소를 기록하는 열은 전체 업스트림 및 다운스트림 차단 요소를 기록하는 열은 전체 DevOps 파이프라인에 중요한 맥락을 제공합니다

참고 사항 또는 링크 열: 변경 내역, 변경 내역, 릴리스 노트 , 기능 플래그 링크 등 관련 정보를 다른 필드를 복잡하게 만들지 않고 한곳에 정리할 수 있는 공간입니다.

아카이브 탭: 릴리스가 완료되면 아카이브 탭으로 이동하여 메인 보기를 깔끔하게 유지하고 현재 진행 중인 일에 집중하세요

🎥 릴리스 트래커는 모든 작업이 원활하게 진행되도록 뒷받침합니다. 릴리스 노트는 사용자가 실제로 접하게 되는 내용입니다. 이 노트가 명확하지 않으면 업데이트 내용이 쉽게 간과될 수 있습니다. 사람들이 읽고, 이해하고, 실제로 행동으로 옮길 수 있는 릴리스 노트를 작성하는 방법을 알아보려면 이 튜토리얼을 시청하세요:

Google 스프레드시트용 무료 릴리스 트래커 템플릿

트래커를 처음부터 만드는 일은, 특히 어떤 필드를 포함해야 할지 잘 모를 때 특히 번거로운 일처럼 느껴집니다. 불필요한 작업을 생략하고 릴리스 자체에 집중하세요.

항상 백지 상태에서 시작할 필요는 없습니다. Google의 템플릿 갤러리에는 다양한 옵션이 마련되어 있으며, 타사 사이트에서는 소프트웨어 및 제품 워크플로우에 맞춤화된 보다 전문적인 Google 스프레드시트 트래커 템플릿을 제공합니다.

보다 체계적인 시작점을 원하신다면, ClickUp의 릴리스 관리 템플릿을 확인해 보세요. 이 템플릿에는 자체적으로 개발하는 트래커의 경우 몇 주가 걸려야 완성할 수 있는 필드와 구조가 미리 구성되어 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 릴리스 관리 템플릿으로 스트레스 없는 소프트웨어 릴리스 과정을 경험해 보세요

이 템플릿에는 다음이 포함되어 있습니다:

실제 릴리스 단계에 매핑되는 맞춤형 상태: 개발 중, 테스트 준비 완료, 릴리스 준비 완료

릴리스 버전, 릴리스 날짜, 릴리스 노트를 위한 사용자 지정 필드 를 통해 버전 관리와 문서화를 한곳에서 처리하세요

다양한 보기 모드 (릴리스 개요, 릴리스 타임라인, 기능 백로그 등)를 통해 각 이해관계자가 불필요한 열을 일일이 살펴볼 필요 없이 자신에게 필요한 정보만 확인할 수 있습니다.

간트 차트 보기를 통해 릴리스 전반의 타임라인과 의존성을 한눈에 시각화하세요

추신: 이 템플릿을 Google Docs로 내보내거나 ClickUp 작업 공간에서 바로 사용할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 템플릿을 자신의 드라이브에 복사하거나 ClickUp 작업 공간으로 다운로드한 후, 드롭다운 메뉴 값을 팀의 용어에 맞게 조정하고, 워크플로우에 해당하지 않는 필드는 제거하며, 상태 단계에 맞춰 조건부 서식을 설정하세요.

Google 스프레드시트 릴리스 트래커의 일반적인 문제점

처음에는 Google 스프레드시트 트래커가 큰 성과처럼 느껴질 수 있습니다. 모든 정보가 한곳에 모여 있고, 팀원들이 직접 업데이트하며, 릴리스도 순조롭게 진행되니까요. 하지만 팀이 커지고 릴리스 주기가 빨라지면, 점차 문제점이 드러나기 시작할 수 있습니다.

릴리스 추적에 있어 Google 스프레드시트의 한계점은 다음과 같습니다:

실시간 알림 없음: Google 스프레드시트는 릴리스 상태가 변경되거나 마감일이 지연될 때 알림을 보내지 않습니다. 직접 스프레드시트를 확인하지 않으면 놓치기 쉽습니다. 빠르게 움직이는 팀의 경우, '업데이트'와 '확인' 사이의 그 간극이 바로 문제가 발생하는 지점입니다

동시 편집으로 인한 버전 충돌: 여러 사람이 동시에 같은 시트를 편집하면 셀이 덮어쓰여지거나 데이터가 손실될 수 있습니다. Google 스프레드시트는 기본적인 동시 편집은 지원하지만, 충돌 해결 기능은 없습니다. 즉, 마지막에 작성된 내용이 우선하며, 이 내용이 잘못되었더라도 그대로 적용됩니다.

인적 오류로 인해 수식이 깨질 수 있습니다: 수식 셀에 키를 한 번 잘못 누르는 것만으로도 데이터 계산이나 의존성 논리가 눈에 띄지 않게 손상될 수 있습니다. 무엇이 변경되었는지, 누가 변경했는지, 언제 변경되었는지를 알려주는 명확한 변경 내역이 없습니다.

릴리스의 복잡도가 높아지면 관리가 어려워집니다: 릴리스 10개와 열 5개로 구성된 트래커는 관리하기 쉽습니다. 하지만 여러 제품 라인에 걸쳐 릴리스가 100개에 달하고, 의존성, 환경, 롤링 배포까지 포함되면 스프레드시트는 다루기 힘들어집니다. 필터링과 정렬만으로는 한계가 있으며, 결국 구조 자체가 무너져 버립니다.

실제 워크플로우와의 연동 불가: 팀의 업무는 스프레드시트가 아닌 Jira, GitHub 또는 CI/CD 파이프라인에서 이루어집니다. Google 스프레드시트는 이러한 생태계 외부에 위치하므로, 상태 업데이트를 위해서는 누군가가 수동으로 정보를 연결해야 합니다. 이 작업은 거의 항상 우선순위에서 밀려나게 됩니다

액세스 제어는 전부를 허용하거나 전혀 허용하지 않는 방식입니다. 에디터, 댓글 작성자 또는 열람자 역할을 할당할 수는 있지만, 특정 행이나 열에 대한 편집 권한만 제한할 수는 없습니다. 편집 권한이 있는 사용자는 접근 권한이 없는 필드를 포함하여 모든 내용을 변경할 수 있습니다.

막 시작하는 단계라면 이 때문에 Google 스프레드시트를 아예 피해야 할 이유는 아닙니다. 하지만 릴리스 프로세스가 성숙해감에 따라 주의 깊게 살펴봐야 할 신호들입니다. 트래커가 업무 부담을 줄여주기보다 오히려 더 많은 일을 만들어내기 시작한다면, 대안을 고려해 볼 때입니다.

ClickUp에서 릴리스를 추적하는 방법

Google 스프레드시트로 시작해 보세요. 스프레드시트만으로는 더 이상 감당할 수 없을 때, 팀원들은 ClickUp으로 이동합니다.

먼저 전용 '릴리스(Releases)' 폴더를 만들고, 각 릴리스를 리스트(예: v2.3 – 3월 릴리스)로 구성하세요. 그 안에서 일을 '새로운 온보딩 흐름', '결제 재시도 버그 수정', '가격 페이지 문구 업데이트'와 같은 개별 작업으로 세분화하세요.

이것이 기본 구조입니다. 이제 고급 기능을 추가하여 릴리스 추적을 간소화하고 자동화할 수 있습니다.

ClickUp에서 릴리스 추적은 다음과 같습니다:

각 릴리스 유형에 맞는 맞춤형 워크플로우: 메이저 릴리스, 패치, 핫픽스에 대해 서로 다른 메이저 릴리스, 패치, 핫픽스에 대해 서로 다른 ClickUp 맞춤형 작업 상태를 설정하세요. 간단한 버그 수정은 전체 버전 출시와 동일한 절차를 따를 필요가 없으므로, 각 릴리스 유형은 그에 맞게 조정된 워크플로우로 시작됩니다.

ClickUp에서 정확한 맞춤형 상태를 선택하여 작업을 효율적으로 분류하고 추적하세요

배포일 전에 차단 요소를 미리 파악하는 의존성 매핑: ClickUp의 간트 보기를 사용하면 전체 릴리스 주기에 걸쳐 작업 간의 관계를 매핑하고, 상류 단계에서 문제가 발생할 위험이 있을 때 알림을 받을 수 있습니다. 이미 지연이 발생한 후가 아니라, 차단 요소가 발생하기 시작할 때 바로 확인할 수 있습니다.

모든 이해관계자 계층을 위한 대시보드: ClickUp의 대시보드는 프로젝트 현황, 팀 진행 상황 및 주요 메트릭을 시각적으로 한눈에 파악할 수 있게 해주며, 역할 기반 권한 설정을 통해 누가 어떤 내용을 볼 수 있는지 제어할 수 있습니다. 경영진은 요약 정보를, 엔지니어는 세부 정보를 확인합니다. 보기 권한이 있는 사용자는 실수로 트래커 내용을 덮어쓰는 일이 없습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 사용하여 스프린트 성과를 요약해 보세요

지루한 상태 관리 작업을 처리하는 자동화 기능: ClickUp 자동화를 사용하면 직접 설정한 트리거에 따라 상태를 자동으로 업데이트하고, 댓글을 게시하며, 작업을 할당하고, 이메일을 보낼 수 있습니다. QA, 엔지니어링, 마케팅 팀 간의 일상적인 업무 인계는 누구도 수동으로 셀을 업데이트하거나 후속 이메일을 보내지 않아도 원활하게 이루어집니다. 특히 제품 관리자의 경우, 기능 출시 체크리스트의 모든 작업이 '완료됨' 상태가 되면 이해관계자에게 이메일로 알리거나, 현재 스프린트가 종료되면 미완료 작업을 다음 스프린트로 이동하도록 자동화를 설정할 수 있습니다.

GitHub, GitLab, Jira를 한 곳에서 관리하세요: ClickUp의 API 및 연동 기능을 통해 GitHub, Jira 등 외부 도구와 양방향 동기화가 가능합니다. 코드가 이동하면 트래커에 자동으로 반영되므로, 수동으로 데이터를 동기화할 필요가 없습니다.

작업과 직접 연결된 릴리스 노트: ClickUp 작업과 ClickUp 문서는 모두 동일한 작업 공간에 저장되므로, 릴리스 노트, 변경 내역 및 PRD 링크가 실제 작업과 지속적으로 연결됩니다

작업 공간 전반에 걸친 즉각적인 답변: ClickUp의 자체 AI인 ClickUp Brain에게 “v2.3의 진행을 막고 있는 요인은 무엇인가요?” 또는 “이번 주에 출시된 항목은 무엇인가요?”와 같은 질문을 던지면, 정적인 문서가 아닌 실제 업무에서 추출한 풍부한 맥락의 답변을 얻을 수 있습니다

ClickUp에서 중앙 집중화되고 접근성이 뛰어나며 항상 최신 상태로 유지되는 실시간 제품 업데이트를 통해 팀 간의 협업을 원활하게 하세요

원하는 대로 릴리스 노트 생성: ClickUp Brain을 사용하면 완료된 작업, 업데이트 및 논의 내용을 단 몇 초 만에 완성도 높은 릴리스 노트나 이해관계자 업데이트 자료로 변환할 수 있습니다.

독립적으로 업무를 처리하는 슈퍼 에이전트: Google 스프레드시트와 달리, ClickUp은 ClickUp 내 업무 맥락을 이해하는 AI 팀원을 제공합니다. Google 스프레드시트와 달리, ClickUp은 ClickUp 내 업무 맥락을 이해하는 AI 팀원을 제공합니다. 슈퍼 에이전트는 자율적으로 업무를 수행할 수 있는 세계 최초의 인간형 에이전트입니다. 이들은 막힌 작업, 누락된 의존성, 또는 지연되는 마감일을 조기에 감지하여, 문제가 릴리스를 방해하기 전에 이를 파악합니다. 또한 QA 팀에 알림을 보내거나, 릴리스 체크리스트를 업데이트하거나, 후속 조치를 즉시 할당할 수도 있습니다.

🎥 ClickUp 슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보고, 릴리스 노트 자동화에 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요:

ClickUp 사용자들은 제품 및 엔지니어링 팀을 위한 ClickUp의 다양한 기능에 깊은 인상을 받았습니다:

⚠️ Google 스프레드시트에서는 릴리스 추적이 수작업으로 이루어집니다. 누군가는 행을 업데이트하고, 상태 변경 사항을 확인하며, 스프레드시트가 실제 상황을 반영하기를 바랄 뿐입니다. 스프레드시트는 항상 약간 뒤처져 있고, 변경 사유, 블록 요인, 담당자 등 관련 정보는 다른 곳에 흩어져 있습니다.

✅ ClickUp에서 추적 기능은 업무 위에 덧씌워진 별도의 레이어가 아닙니다. 업무 자체에 내재되어 있습니다. 작업, 상태, 자동화, AI가 모두 동일한 시스템에서 작동하므로, 업무가 진행되는 대로 업데이트가 이루어집니다. 스프레드시트를 관리할 필요 없이, 별도의 노력 없이도 릴리스 플랜이 실시간으로 연결되어 지속적으로 정확하게 유지됩니다.

스프레드시트 관리의 번거로움 없이 릴리스 추적을 시작하세요

Google 스프레드시트 릴리스 추적기는 시작하기에 좋은 도구입니다. 무료이고 익숙하며, 릴리스 양이 적당할 때 효과적으로 활용할 수 있습니다.

하지만 팀이 커질수록 수동으로 관리하는 일은 점점 더 부담스러워집니다. ClickUp의 Converged AI 작업 공간은 스프레드시트로는 불가능한 모든 기능을 제공합니다: 자동화된 업무 인계, 실시간 의존성 추적, 통합 문서, 그리고 모든 이해관계자가 최신 정보를 확인할 수 있는 대시보드까지. 지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해 보시고 다음 릴리스를 원활하게 진행해 보세요.

Google 스프레드시트에서 릴리스 트래커를 만드는 방법에 대한 자주 묻는 질문

여러 팀 회원이 동시에 Google 스프레드시트 릴리스 트래커를 편집할 수 있나요?

네. Google 스프레드시트는 실시간 공동 작업을 지원하므로 여러 팀원이 동일한 시간 추적기를 동시에 편집할 수 있습니다. 각 사용자가 변경 사항을 적용할 때 커서 움직임을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 다만, 동일한 셀을 동시에 편집할 경우 내용이 덮어쓰일 수 있으며, 충돌 해결 기능은 제공되지 않습니다. 마지막으로 편집한 내용이 적용됩니다. 각 행에 대한 소유권이 명확한 소규모 팀의 경우 이 방식이 잘 작동합니다. 동시에 대량의 편집 작업이 이루어지는 대규모 팀의 경우, 명확한 열 소유권 지정이나 역할 기반 권한 설정을 통해 이러한 위험을 관리할 필요가 있습니다.

릴리스 트래커는 프로젝트 트래커와 어떻게 다른가요?

프로젝트 트래커는 전체 이니셔티브에 걸친 작업, 마일스톤, 소유자, 타임라인 등 프로젝트의 광범위한 범위를 관리합니다. 반면 릴리스 트래커는 더 좁고 구체적인 범위를 다루며, 무엇이, 언제, 어떤 상태로 배포되는지에 중점을 둡니다. 릴리스 트래커는 버전 번호, 배포 날짜, 환경, 의존성, 롤백 상태 등 일반적인 프로젝트 트래커에는 포함되지 않는 필드들을 기록합니다. 프로젝트 트래커를 '플랜'으로, 릴리스 트래커를 '배송 명세서'로 생각하시면 됩니다.

Google 스프레드시트 릴리스 추적기가 너무 복잡해지면 어떻게 해야 할까요?

먼저 복잡성의 원인을 파악해 보세요. 릴리스가 너무 많거나, 열이 너무 많거나, 편집 권한을 가진 사람이 너무 많거나, 혹은 이 세 가지가 모두 해당될 수 있습니다. 완료된 릴리스는 별도의 탭에 보관하여 메인 화면의 불필요한 정보를 줄이세요. 데이터 유효성 검사를 강화하여 입력이 일관성을 유지하고 필터링 가능하도록 하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 이는 기존 형식이 더 이상 적합하지 않다는 신호일 가능성이 높습니다. ClickUp과 같은 프로젝트 추적 플랫폼은 스프레드시트로는 처리할 수 없는 확장성, 통합, 자동화 기능을 제공하며, 트래커가 원활하게 작동하도록 계속 신경 쓸 필요가 없습니다.