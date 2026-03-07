Google 스프레드시트로 계약자 관리 추적기 구축하는 방법

새로운 계약자를 채용하려는데, 지난 다섯 명을 어떻게 처리했는지 기억나지 않아 멈칫합니다. 누가 계약서를 보냈나요? 누가 아직 결제를 기다리고 있나요?

그래서 대부분의 사람들이 하는 것처럼, Google 스프레드시트를 열고 기존 파일을 복사한 뒤 '계약업체 – 최종 v3'로 이름을 바꾼 다음, 나중에 정리하겠다고 스스로 다짐합니다.

바로 이럴 때 간단한 계약자 관리 도구가 그 가치를 발휘합니다. 함께 일하는 사람, 그들의 책임 범위, 진행 상황을 명확하고 신뢰할 수 있게 보여주는 시트가 필요합니다.

이 블로그 글에서는 체계적으로 관리되는 기능성 계약업체 추적기를 Google 스프레드시트에 구축하는 방법을 보여드립니다. 또한 팀 규모에 맞춰 확장 가능한 시스템이 필요할 때 어떻게 해야 하는지도 살펴보겠습니다.

스포일러 경고: ClickUp이 최고의 대안입니다! 🤩

계약자 관리 추적기란 무엇인가요?

계약자 관리 추적기는 모든 계약자 관련 정보를 한곳에서 체계화하고 모니터링하는 tool 또는 단일 정보원입니다. 일반적으로 연락처 정보, 계약 조건, 결제 일정, 프로젝트 배정, 성과 기록 등을 포함합니다.

이메일, 무작위 문서, 포스트잇을 뒤져 W-9 양식을 찾거나 결제 조건을 확인하는 대신, 팀은 계약자 관리 추적기를 통해 모든 계약자 관계에 대한 단일 정보 출처로 활용할 수 있습니다.

운영팀, 인사부서, 프로젝트 매니저, 소규모 사업주들은 이러한 추적 도구를 활용해 프리랜서 및 외부 공급업체를 보다 효율적으로 관리합니다. 체계적으로 구성된 추적 도구는 계약 갱신 누락, 지연된 결제, 규정 준수 문제 발생을 방지하는 동시에 계약자 정보를 정확하고 접근 가능하며 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 평균적인 전문직 종사자는 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 관련 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 일에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 만들어낼 수 있을지 상상해 보세요!

Google 스프레드시트로 계약업체를 추적할 수 있나요?

당장 트래커가 필요해서, 무료이고 익숙한 Google 스프레드시트를 바로 사용하기 시작합니다. 하지만 곧 마감일을 수동으로 확인해야 하고, 민감한 결제 데이터를 누가 볼 수 있을지 걱정하게 됩니다.

그렇다면 Google 스프레드시트로 계약자를 추적할 수 있을까요? 네, 가능합니다. 특히 소수의 계약자를 관리하는 팀에게 훌륭한 시작점이 됩니다. Google 스프레드시트는 무료이며 즉시 접근 가능하고, 맞춤형 설정이 가능한 유연성을 갖추고 있어 시작하는 데 유용한 기능을 제공합니다:

데이터 유효성 검사: 일관된 데이터 입력을 위한 드롭다운 메뉴 생성 일관된 데이터 입력을 위한 드롭다운 메뉴 생성

조건부 형식: 시각적 상태 표시를 위한 색상 코딩 활용 시각적 상태 표시를 위한 색상 코딩 활용

기본 수식: 간단한 계산을 자동화하세요

버전 기록: 누가, 무엇을, 언제 변경했는지 확인하세요

💡 프로 팁: 준수 체크리스트를 만들어 세금 신고 시나 신규 직원 온보딩 시 허둥대지 마세요. 한 번의 빠른 확인으로 계약서, 세금 양식, 비밀 유지 계약서(NDA), 결제 내역이 누락된 사람을 문제 발생 전에 파악할 수 있습니다.

효과적인 계약자 추적기의 핵심 구성 요소

시트를 시작했지만, 중요한 내용을 제대로 추적하지 못하는 이름과 이메일 목록에 불과해 여전히 마감일과 결제를 놓치고 있습니다.

진정한 효과를 보려면 추적기에 특정 데이터 범주가 필요합니다. 누락 없이 모든 정보를 확보하고 각 계약업체와의 관계를 한눈에 파악할 수 있도록 하는 구성 요소를 살펴보겠습니다. ⚒️

이것이 트래커의 기초입니다. 기본 정보(계약자 이름, 회사명(해당 시), 이메일, 전화번호, 주소)를 기록할 공간이 필요합니다. 규정 준수를 위해 세금 ID 또는 W-9 상태를 포함하는 것도 현명합니다.

각 계약자에게 고유한 계약자 ID를 생성하는 것이 좋습니다. 이 간단한 식별자를 사용하면 혼동 없이 서로 다른 탭이나 문서에서 쉽게 참조할 수 있습니다.

AI 스프레드시트 생성기를 살펴보세요:

계약 시작 날짜, 종료 날짜 및 갱신 조건을 추적하는 것은 위험 관리에 매우 중요합니다. 만료된 계약은 법적 위험을 초래할 수 있으며, 갱신을 놓치면 워크플로우 중간에 프로젝트가 중단될 수 있습니다.

트래커에는 계약 유형(기간제, 지속적, 프로젝트 기반)을 포함해야 합니다. 드라이브에 저장된 실제 계약 문서에 대한 하이퍼링크를 추가하세요. 이렇게 하면 폴더를 일일이 뒤지지 않고도 전체 작업 범위 템플릿이나 계약서에 즉시 접근할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 작업 범위 템플릿을 활용하여 납품물, 타임라인, 결제 조건을 사전에 명확히 정의하세요. 그러면 작업이 진행된 후 불필요한 논의가 줄어듭니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 작업 계약서 템플릿으로 프로젝트의 작업 범위, 타임라인, 결제 조건 및 결과물을 정의하세요.

결제 일정 및 청구서 추적

추적기에는 순 15일 또는 순 30일과 같은 결제 약정 조건, 계약업체의 시간당 요금 또는 프로젝트 수수료, 주요 날짜가 명확히 표시되어야 합니다. 청구서 제출일, 결제 마감일, 결제 상태를 기록해야 합니다.

보류 중: 청구서는 접수되었으나 아직 지급되지 않았습니다.

결제 완료: 결제가 완료되었습니다

연체: 결제 마감일이 지났습니다

이러한 가시성은 계약자 관계에 악영향을 미칠 수 있는 지연된 결제를 방지합니다. 또한 재무팀이 현금 흐름 계획을 명확히 파악할 수 있게 합니다.

프로젝트 산출물 및 마일스톤

추적기를 실제 업무에 연결하려면 각 계약업체별 프로젝트 결과물을 기록해야 합니다. 프로젝트명, 결과물 간략 설명, 마감일, 완료 상태를 포함하세요.

마일스톤 기반 계약의 경우, 각 마일스톤과 연계된 결제 트리거를 목록으로 작성하세요. 이를 통해 누가 어떤 업무를 담당하는지, 그리고 기한을 준수할 수 있는지 여부를 쉽게 파악할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 함무라비 코드 (기원전 1754년경)에는 건축업자에 대한 세부 규정, 결제 조건, 벌칙 및 책임 조항이 포함되어 있었습니다. 집이 무너지면 건축업자가 책임을 져야 했습니다.

추적기에는 계약업체의 성과 수준도 기록해야 합니다. 복잡할 필요는 없습니다.

계약업체의 현재 상태(활동 중, 보류 중, 퇴사)를 포함하세요. 품질 평가나 정시 납품률 같은 간단한 메트릭을 위한 열을 추가하세요. 기본적인 1~5점 평가 척도와 프로젝트 관리자 피드백을 위한 노트 필드만으로도 충분합니다. 역사적 데이터는 향후 채용 결정에 매우 유용합니다.

Google 스프레드시트로 계약자 추적기 구축하는 방법

추적해야 할 내용은 알지만 스프레드시트 전문가는 아닙니다. 실제로 이걸 어떻게 구축해야 제대로 작동할까요? 수식을 만지작거리며 몇 시간을 허비한다면, 팀원들이 사용조차 하지 않을 정도로 투박한 결과물만 만들어낼 수 있습니다.

처음부터 기능적인 계약업체 추적기를 구축하는 과정을 함께 살펴보겠습니다. 각 단계는 이전 단계를 기반으로 하여, 여러분이 맞춤형으로 설정할 수 있는 작동하는 Google 스프레드시트 프로젝트 관리 템플릿을 제공합니다. 💁

1단계: 스프레드시트 구조 설정하기

먼저 새 Google 스프레드시트를 생성하고 '계약업체 관리 추적기'처럼 명확한 이름을 지정하세요. 팀원들이 접근할 수 있도록 공유 드라이브에 정리해 두세요.

Google 스프레드시트에서 정보별로 탭을 생성하고 첫 번째 행을 고정하여 가독성을 높이세요

다음으로, 서로 다른 종류의 정보를 위한 별도의 탭을 설정하세요. 이렇게 하면 추적기가 하나의 거대하고 혼란스러운 시트로 변하는 것을 방지할 수 있습니다.

계약업체: 모든 계약업체 정보를 위한 주요 데이터베이스가 될 것입니다

결제: 이 탭은 청구서 및 결제 상태를 추적하기 위한 것입니다.

프로젝트: 여러 프로젝트를 동시에 관리할 때 특정 결과물을 추적하기 위한 선택적 탭

각 탭에서 보기 > 창 고정 > 1행으로 이동하여 헤더 행을 고정하세요. 이렇게 하면 스크롤할 때도 열 제목이 계속 보이므로 작업 효율이 크게 향상됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 15세기 이탈리아에서 이중장부가 등장하면서, 누가, 어떤 대가로, 언제 지급받았는지 추적할 수 있게 되었습니다. 이는 일회성 노동이 아닌 여러 프로젝트에 걸친 장기 계약을 가능케 한 획기적인 발전이었습니다.

단계 #2: 필수 계약자 필드 추가하기

이제 '계약업체' 탭에서 앞서 다룬 핵심 데이터 필드에 대한 열을 생성하세요. 여기에는 다음이 포함됩니다:

계약자 ID

이름

회사

이메일

전화

계약 시작 날짜

계약 종료 날짜

상태

데이터를 깔끔하고 일관되게 유지하려면 데이터 유효성 검사를 사용하세요. 이를 통해 특정 열에 드롭다운 메뉴를 생성할 수 있습니다.

Google 스프레드시트의 상태(Status) 열에 기준을 추가하세요

열을 선택하고 데이터 > 데이터 유효성 검사로 이동하여 기준을 추가하세요. '상태' 열에는 활성, 보류 중, 퇴사한 등의 옵션을 추가할 수 있습니다. '결제 조건'에는 순 15일, 순 30일, 수취 즉시 등의 옵션을 추가할 수 있습니다. 이 간단한 단계로 오타를 방지하고 모두가 동일한 용어를 사용하도록 보장합니다.

단계 #3: 결제 및 마감일 추적 기능 구축

'결제' 탭으로 전환하여 다음 항목에 대한 열을 추가하세요:

인보이스 번호

청구서 발행일

금액

마감일

결제 상태

지급일

Google 스프레드시트에서 다양한 열로 결제 탭을 정리하세요

생성한 고유한 계약자 ID를 사용하여 각 결제를 메인 '계약자' 탭의 올바른 담당자와 연결하세요.

마감일 추적을 위해 '계약업체' 탭으로 돌아가세요. '계약 갱신일'과 같은 중요한 날짜를 위한 열을 추가하세요. 그런 다음 이 열을 정렬하여 곧 갱신 예정인 계약이 무엇인지 확인할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: VisiCalc는 예산 편성과 회계 관리에 매우 강력했기에 재무 워크플로우를 바꾼 것뿐만 아니라 최초의 Apple II 컴퓨터 판매에도 기여했습니다. 많은 비즈니스가 수작업으로 장부를 다시 작성하는 대신 VisiCalc를 실행해 즉시 '가상 시나리오'를 테스트하기 위해 오직 이 소프트웨어를 실행할 목적으로 하드웨어를 구입했습니다.

단계 #4: 자동 계산을 위한 수식 추가하기

수식은 스프레드시트를 스마트하게 만들고 수동 일을 덜어줍니다. 추가하면 유용한 몇 가지 수식은 다음과 같습니다:

계약 만료까지 남은 일수: =DATEDIF(TODAY(), [종료 날짜], ‘D’)

연체된 결제 표시: =IF(AND([결제 상태]=’대기 중’, [마감일]<TODAY()), ‘연체됨’, ”)

계약자에게 지급된 총 금액: =SUMIF([계약자 ID 범위], [해당 계약자 ID], [금액 범위])

괄호 안의 텍스트를 실제 셀 범위로 대체하기만 하면 됩니다. 특히 공유 문서에서는 수식을 단순하게 유지하세요. 복잡한 수식은 실수로 손상되기 쉽습니다.

5단계: 시각적 단서를 위한 조건부 형식 적용

조건부 형식은 색상을 활용해 중요한 정보를 눈에 띄게 표시합니다. 셀의 콘텐츠에 따라 자동으로 강조 표시되도록 규칙을 설정할 수 있습니다.

Google 스프레드시트에 조건부 형식을 추가하여 시각적 단서가 눈에 띄게 하세요

빨간색 강조: 30일 이내에 만료되는 계약서에 사용하세요

노란색 강조: 다음 주 내로 지급 예정인 결제 건에 적용

빨간색 텍스트: 연체된 결제를 즉시 눈에 띄게 표시하세요

설정 방법은 다음과 같습니다: 형식을 지정할 셀을 선택한 후 서식 > 조건부 서식으로 이동하세요. 이 시각적 레이어는 방대한 데이터를 문제점을 쉽게 파악할 수 있는 실행 가능한 대시보드로 변환합니다.

📘 함께 읽기: 클라이언트 결제 추적기 만드는 방법

계약자 관리에 있어 Google 스프레드시트의 한계점

Google 스프레드시트는 작동하지만 점점 불안정해지고 있습니다. 속도가 느려지고, 누군가 또다시 수식을 망가뜨렸으며, 재무팀이 실수로 모든 직원의 급여율을 볼까 봐 끊임없이 걱정됩니다.

이 시점에서 많은 팀이 스프레드시트의 한도에 부딪혔음을 깨닫게 됩니다. 다음과 같은 일반적인 한도에 직면하게 될 것입니다:

내장된 알림 기능 없음: 워크플로우 자동화 tools가 부족하여 마감일을 수동으로 확인하거나 별도의 달력 알림을 설정해야 합니다.

제한된 접근 제어: 완전히 분리된 시트를 생성하지 않고서는 특정 대상에게 급여율 같은 민감한 정보를 쉽게 숨길 수 없습니다.

수식 취약성: 실수로 삭제하거나 잘못 편집하면 전체 추적기의 계산이 깨져 데이터 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.

감사 로그 부재: 누가, 무엇을, 언제 변경했는지 파악하기 어려워 규정 준수 및 책임 소재 확인에 큰 문제가 됩니다.

수동 업데이트만 가능: 트래커는 데이터 사일로입니다. 다른 도구에서 정보를 복사하여 붙여넣기하는 작업에 매달려야 하므로 오류와 시간 낭비의 원인이 됩니다.

확장성 문제: 계약자와 데이터가 늘어날수록 시트 속도가 느려지고, 여러 탭 간의 관계 관리가 악몽처럼 복잡해집니다.

🔍 알고 계셨나요? ‘ 그림자 시스템 ’은 컴퓨터보다 수세기 앞서 존재했습니다. 서기, 회계사, 현장 관리자들은 공식 기록과 별도로 개인 수첩을 자주 관리했는데, 이는 공식 시스템이 너무 느리거나 경직되어 있었기 때문입니다.

ClickUp이 계약자 추적을 어떻게 간소화하는지

스프레드시트의 한계가 여러분의 발목을 잡고 있습니다. 알림 자동화, 민감한 데이터 보호, 계약자 관리를 실제 프로젝트 작업과 연결하면서도 도구 과잉을 유발하지 않는 시스템이 필요합니다.

ClickUp은 작업이 실제로 이루어지는 동일한 공간에서 계약자 추적을 가능케 하는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 단일 시스템에서 계약, 작업, 타임라인, 결제, 승인을 관리하여 업무 분산을 방지할 수 있습니다.

그 방법을 알아봅시다. ✨

원하는 방식으로 일을 시각화하세요

현재 Google 스프레드시트가 업무를 수행하는 주된 이유는 계약자 데이터를 원하는 방식(행, 열, 필터, 빠른 편집)으로 정확히 배치할 수 있기 때문입니다.

ClickUp 테이블 보기에서 ClickUp 작업을 행으로, 필드를 열로 시각화하세요

ClickUp은 ClickUp 보기를 통해 동일한 계약자 데이터를 다양한 방식으로 확인할 수 있게 합니다. 계약자 추적을 위해 다음을 활용할 수 있습니다:

💡 전문가 팁: ClickUp의 내장된 세분화된 권한 제어 기능을 활용하여 민감한 정보가 필요한 사람에게만 가시성이 있도록 하세요.

계약업체 데이터베이스 중앙화

데이터를 일반적인 스프레드시트 열에 억지로 맞추려 하지 마세요. ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 계약자 정보를 일관성 있게 정리하고, 강력하고 체계적인 데이터베이스를 구축하세요.

실제 업무 방식에 맞춰 ClickUp 사용자 지정 필드 설정하기

이 필드들은 특정 데이터 유형을 위해 설계되어 정보가 항상 일관되고 깔끔하게 유지됩니다:

드롭다운 필드: 계약업체 상태 또는 유형 추적을 위해

날짜 필드: 계약 시작 날짜 및 종료 날짜

통화 필드: 요금 및 결제 내역 추적을 위해

텍스트 필드: 노트 및 성과 피드백용

이러한 필드는 작업, 보기, 보고서 전반에 걸쳐 일관성을 유지하므로, 실수로 인한 덮어쓰기나 깨진 수식을 성공적으로 피할 수 있습니다.

타임라인을 최적화하세요

계약업체 업무(작업, 필드, 마감일, 기록된 시간)가 ClickUp 내에 저장되면, ClickUp Brain을 통해 수동으로 행을 스캔하거나 필터를 적용하지 않고도 이를 분석할 수 있습니다.

프로젝트 상태를 요약하고, 플랜이나 작업 설명을 작성하며, 작업 공간과 연결된 도구 곳곳에 묻혀 있는 정보를 찾아내고, 주요 장애 요소를 파악하는 데 도움을 줍니다.

작업 공간 관련 질문을 ClickUp Brain에 물어보세요. 계획 수립을 최적화할 수 있습니다

여러 보기를 열지 말고, 컨텍스트 AI에게 다음과 같이 요청하세요:

‘이번 주에 기한이 지났거나 위험에 처한 모든 계약업체 작업을 요약하세요.’

‘향후 10일 동안 업무량이 가장 많은 계약업체는 어디인가요?’

‘프로젝트 X의 모든 활성 계약자 작업 상태 정보를 빠르게 업데이트해 주세요’

‘추적된 시간이 예상 시간을 근접하거나 초과하는 작업을 식별하세요’

🚀 ClickUp의 장점: 독립형 데스크탑 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX로 타사 도구, 작업, 파일 및 컨텍스트를 한곳에서 연결하세요.

ClickUp Brain MAX로 검색, 인사이트, 자동화, 음성 명령어를 위한 중앙 hub를 확보하세요

다음과 같은 기능을 제공하여 여러분을 지원합니다:

Google 드라이브, GitHub, SharePoint, 웹까지 연결된 앱을 포함한 모든 일에 걸친 통합 검색

ClickUp 음성 입력 기능으로 지시사항, 아이디어 또는 업데이트를 음성으로 말하여 텍스트로 입력하세요 – 타이핑보다 최대 4배 빠릅니다

업무 맥락을 이해하는 컨텍스트 인식 AI로 상황에 맞는 답변을 제공합니다

웹 통합이 가능한 다중 모델 AI로 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 모델을 활용해 콘텐츠 검색 및 생성 지원을 지원

결제 및 갱신 알림 자동화

다가오는 마감일을 수동으로 시트에서 확인하는 데 지치셨나요? ClickUp 자동화 기능을 통해 마감일 추적을 자동화하고 다시는 갱신 시기를 놓치지 마세요. 이 기능은 백그라운드에서 실행되는 규칙을 생성할 수 있게 하여 어떤 것도 놓치지 않도록 합니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용해 반복적인 잡일을 피할 수 있는 맞춤형 트리거와 액션을 설정하세요

자동화는 간단한 '조건/행동' 논리에 기반합니다. 예시:

작업 상태가 '청구서 수령'으로 변경되면 재무팀에 알림을 전송합니다.

계약서 마감일이 30일 남았을 때 , 법무팀이 검토할 작업을 생성하세요.

프로젝트가 '완료'로 표시되면, 그때 계약업체 상태를 '사용 가능'으로 변경하세요.

ClickUp Brain을 활용하면 필요할 때마다 알림 메시지를 초안 작성하거나 계약업체의 현재 업무량을 요약할 수도 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 작업 내부에 직접 시간을 수동으로 또는 내장 타이머로 추적하고, ClickUp 시간 추적 기능을 통해 해당 시간을 완료한 작업과 바로 연결하세요. 이는 기록된 시간을 별도의 스프레드시트 추적기로 관리할 필요가 없음을 의미합니다.

최고의 AI 계약자 관리 tools는 다음과 같습니다:

실시간 가시성 확보

스프레드시트에서 수동으로 보고서를 작성하는 것은 시간이 많이 소요되는 번거로운 작업입니다. ClickUp 대시보드를 활용하여 전체 계약업체 프로그램에 대한 실시간 고수준 개요를 확보하세요.

ClickUp 대시보드에 맞춤형 카드를 추가하여 작업 현황을 한눈에 파악하세요

가장 중요한 메트릭을 시각화하는 카드로 맞춤형 대시보드를 구축하세요.

ClickUp 원형 차트 카드: 상태별 계약업체 분포 표시

ClickUp 계산 카드: 계약자별 또는 프로젝트별 총 지출액 표시

ClickUp 작업 목록 카드: 이번 주에 결제 예정인 모든 금액을 한눈에 확인하세요

수동으로 새로 고침해야 하는 스프레드시트의 피벗 테이블과 달리, ClickUp 대시보드 카드는 기본 데이터가 변경될 때마다 실시간으로 업데이트됩니다. 이를 통해 문제가 발생하기 전에 미리 파악할 수 있습니다.

컴파운드의 디지털 전환 컨설턴트, 알리스테어 윌슨의 이야기를 들어보세요:

여러 옵션을 검토한 결과, 전반적으로 ClickUp이 강력한 기능과 유연성을 적절히 조합한 솔루션이라고 판단했습니다. 또한 외부 계약업체의 시간 기록을 별도의 외부 앱이나 서비스 없이 추적하고 측정할 수 있는 시간 추적 문제가 있었습니다. ClickUp의 기본 제공 시간 추적 기능은 모바일, 태블릿, 데스크탑 간 원활하게 연동됩니다.

여러 옵션을 검토한 결과, 전반적으로 ClickUp이 강력한 기능과 유연성을 적절히 조합한 솔루션이라고 판단했습니다. 또한 외부 계약업체의 시간 기록을 별도의 외부 앱이나 서비스 없이 추적하고 측정할 수 있는 시간 추적 문제가 있었습니다. ClickUp의 기본 제공 시간 추적 기능은 모바일, 태블릿, 데스크톱 간 원활하게 연동됩니다.

계약은 ClickUp에 맡기세요

Google 스프레드시트는 시작하기에 좋은 도구입니다. 계약업체가 누구인지, 어떤 작업을 진행 중인지, 지급된 금액과 미지급 금액을 명확히 파악할 수 있게 도와줍니다. 소규모 팀이나 단기 설정에는 이 정도면 충분합니다.

하지만 계약자가 여러 프로젝트에 걸쳐 활동하거나, 타임라인이 변경되거나, 근무 시간을 더 세밀하게 추적해야 할 때면, 스프레드시트는 제공하는 것보다 더 많은 것을 요구하기 시작합니다.

ClickUp은 여기에 자연스럽게 어울립니다. 익숙한 구조—테이블, 필드, 필터—는 그대로 유지하면서, 이제 모든 행이 실제 일, 실제 타임라인, 실제 업데이트와 연결됩니다.

작업은 자동으로 업데이트됩니다. 시간 추적은 결과물에 연결된 상태로 유지됩니다. 대시보드는 매주 보고서를 재구성하지 않아도 중요한 사항을 보여줍니다. ClickUp Brain 같은 도구는 예상치 못한 후속 조치가 발생하기 전에 문제를 미리 발견하도록 도와줍니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

계약자 관리 추적기에는 무엇이 포함되어야 할까요?

추적기에는 연락처 정보, 계약 조건, 결제 내역, 프로젝트 배정 내용, 성과 노트를 포함시켜 관계에 대한 전체적인 보기를 제공해야 합니다.

계약자 추적기와 프로젝트 추적기의 차이점은 무엇인가요?

프로젝트 추적기는 특정 계획의 작업과 타임라인에 중점을 두는 반면, 계약자 추적기는 여러 프로젝트에 걸친 지속적인 관계(예: 결제 및 계약)에 초점을 맞춥니다.

Google 스프레드시트를 다른 계약자 관리 tools와 통합할 수 있나요?

네, Zapier 같은 도구를 사용해 스프레드시트를 다른 앱과 연결할 수 있지만, 이러한 연동은 설정과 유지 관리가 필요하며 실시간 데이터 동기화를 제공하지 않을 수 있습니다.