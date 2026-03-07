Google 스프레드시트에서 클라이언트 리테이너 추적하는 방법

노트북을 열고 청구서를 보내려다 멈춥니다. 이 클라이언트에 대해 이번 달 요금을 이미 청구했나요? 아니면 지난달이었나요? 이메일과 채팅 메시지를 뒤적이며 'Retainers_FINAL_v3' 같은 이름의 반쯤 업데이트된 스프레드시트를 확인합니다.

나중에 다시 확인해야겠다고 마음속으로 다짐하지만, '나중'이란 대개 세금 신고 시즌 직전이라는 걸 잘 알고 있습니다. 리테이너는 삶을 편하게 해줘야 하는데—예측 가능한 수입원이지만, 추적하는 과정은 금방 복잡해질 수 있습니다.

이 가이드는 Google 스프레드시트에서 클라이언트 리테이너 추적기를 구축하는 방법을 단계별로 안내합니다. 정확한 청구와 강력한 클라이언트 관계 유지를 위한 핵심 데이터 포인트, 단계별 설정 방법, 최고의 실행 방식을 다룹니다.

또한 Google 스프레드시트가 한도에 부딪힐 때, 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp이 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다. 💁

스프레드시트로 클라이언트 리테이너를 추적해야 하는 이유는 무엇인가요?

여러 클라이언트를 동시에 관리하며, 청구 가능한 시간과 불가능한 시간을 제대로 파악하지 못한다는 불안감이 계속됩니다. 이는 수익 손실이나 예상치 못한 초과 사용량에 대한 클라이언트와의 불편한 대화를 초래하여, 힘들게 쌓아온 신뢰를 훼손할 수 있습니다.

단일 시트에 모든 데이터를 통합하여 한도 초과 직원을 확인하고 미사용 시간을 파악할 수 있습니다. 지금 시작해야 하는 이유를 알려드립니다. 🛠️

즉시 설정: 온보딩이나 소프트웨어 학습 곡선 없이 오늘 바로 추적을 시작하세요

완벽한 맞춤형 설정: 고유한 청구 구조에 맞춰 열과 수식을 자유롭게 구성하세요

간편한 클라이언트 공유: 투명한 커뮤니케이션을 위해 내보내거나 읽기 전용 권한 부여

무료: 무료로 이용할 수 있는 tool로, 리테이너 모델을 막 도입하는 프리랜서나 소규모 팀에게 적합합니다.

스프레드시트는 간단한 설정에는 효과적이지만 수동 업데이트를 위한 자동화 기능이 부족합니다.

🧠 재미있는 사실: '리테이너 ( retainer )'라는 용어는 중세 시대(15세기)에 고위 인사의 충성스러운 지지자나 의존성으로서 '고용된(retained)' 상태로 복무하는 사람을 지칭하기 위해 생겨났습니다. 이들은 종종 수행원 집단(retinue)이나 친위대(affinity)로 알려진 대규모 집단의 일원으로, 영주, 귀족 또는 군주를 위해 고문, 경호원, 시종 또는 병사로 복무하기 위해 고용되었습니다.

Google 스프레드시트에서 클라이언트 리테이너 추적기의 핵심 구성 요소

Google 스프레드시트의 클라이언트 리테이너 추적기는 리테이너 계약을 모니터링하는 스프레드시트로, 작업 시간, 잔여 잔액, 청구 주기를 명확하게 볼 수 있게 해줍니다.

이전에도 추적기를 만들어 본 적이 있지만, 유지 관리가 어려운 시스템으로 이어져 청구 분쟁을 야기하고 결국 추적기를 완전히 포기하게 되었습니다.

리테이너 관리를 실질적으로 유용하게 만드는 핵심 데이터 포인트를 소개합니다. 📊

클라이언트 및 프로젝트 정보

작업 체계화를 위해 추적기 내 모든 행에는 기본 식별 정보가 필요합니다. 여기에는 클라이언트명, 주요 연락처, 프로젝트 또는 계약명, 시작 날짜, 관련 계약 참조 번호 등이 포함됩니다.

여러 리테이너를 관리할 때는 수백 개의 행을 끝없이 스크롤하지 않고도 클라이언트별로 빠르게 필터링하거나 검색할 수 있어야 합니다.

💡 프로 팁: '상태' 열을 추가하고 '활성', '일시 중지', '완료됨' 등의 옵션을 설정하세요. 이렇게 하면 주요 작업 보기에서 비활성 클라이언트를 쉽게 필터링하여 추적기를 깔끔하고 집중력 있게 유지할 수 있습니다.

리테이너 수수료 및 청구 주기

클라이언트에게 청구할 때 현금 흐름 혼란을 피하려면 월별 리테이너 금액, 청구 주기(월별 또는 분기별 등), 결제 조건, 갱신 일자를 추적해야 합니다.

일반적인 리테이너 수수료 예시로는 월 3,000달러(약 3,300만 원)의 리테이너를 통해 월 20시간의 디자인 작업을 제공하며, 매월 1일에 청구되고 결제 조건은 30일 후 결제(net-30)입니다. 스프레드시트에는 이러한 세부 사항을 각각 전용 열에 기록해야 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 법률과 같은 전문직에서는 보증금에 대한 정확한 청구 처리를 위해 기록된 시간이 정밀한 단위 (예: 0.1시간 또는 6분 블록)로 기록되는 경우가 많습니다.

시간 또는 결과물 추적

추적 방식은 계약 구조와 일치해야 합니다. 일부 리테이너는 시간제(월 정해진 시간 수에 대한 지불)인 반면, 다른 리테이너는 프로젝트 결과물 기반( )으로 특정 산출물 수에 대한 지불 방식입니다.

추적해야 할 항목은 다음과 같습니다:

시간제 리테이너의 경우: 날짜, 작업 내용, 작업 담당 팀원, 기록된 시간, 월 누계 총액

성과물 기반 작업의 경우: 성과물명, 마감일, 완료 상태, 수정 횟수

두 유형의 리테이너를 모두 관리하는 경우 스프레드시트에서 별도의 탭을 사용하세요. 단일 보기에 혼합하면 혼란과 보고 업무의 골칫거리가 될 수 있습니다.

잔액 및 결제 상태

클라이언트는 언제든지 잔여 금액을 확인할 수 있기를 기대합니다. 답변을 찾느라 허둥대는 모습은 쌓아온 신뢰를 훼손합니다. 트래커에는 사용된 시간 또는 결과물, 잔여량, 이전 월 이월 잔액, 청구서 상태, 결제 수령일 등의 열이 반드시 포함되어야 합니다.

'=리테이너 시간 – 사용 시간'과 같은 간단한 뺄셈 수식을 사용해 잔액을 자동 계산할 수 있습니다. 결제 상태 관리를 위해 '청구 전', '청구 완료', '결제 완료', '연체' 등의 옵션을 포함한 드롭다운 메뉴를 생성하여 재무 추적을 명확하게 유지하세요.

Google 스프레드시트에서 클라이언트 리테이너 추적기 만드는 방법

추적해야 할 정보는 알고 있지만, 특히 수식을 설정하고 서로 다른 탭을 연결해야 한다는 점을 생각하면 빈 스프레드시트를 바라보는 것만으로도 부담스러울 수 있습니다.

이런 망설임은 청구 가능한 시간 손실을 늘리거나 쉽게 고장나는 불편한 추적기로 이어질 수 있습니다. 이 간단한 가이드를 통해 몇 분 만에 기능적인 추적기를 구축할 수 있습니다. ✨

1단계: 스프레드시트 구조 설정하기

새 Google 스프레드시트를 생성하세요. 요약 데이터를 위한 첫 번째 탭을 '클라이언트 개요'로 명명하고, 세부 입력을 위한 두 번째 탭을 '시간 기록'으로 생성하세요.

Google 스프레드시트를 특정 헤더로 정리하세요

'클라이언트 개요' 탭에서 다음 항목에 대한 헤더를 추가하세요:

클라이언트명

리테이너 금액

포함된 시간

청구 주기

시작 날짜

상태

사용 시간 (이번 달)

남은 시간

참고 노트

2단계: 시간 기록 탭 생성 및 수식으로 연결하기

'시간 기록' 탭에 다음 항목을 위한 열을 포함하세요:

날짜

클라이언트명

작업 설명

팀 회원

시간

청구 가능 여부(예/아니오) 드롭다운 메뉴

사용 시간 열에 SUMIF 수식을 추가하세요

SUMIF 함수를 사용하여 '시간 기록' 탭의 총 시간을 '클라이언트 개요' 탭으로 자동 가져옵니다. 예를 들어, '사용 시간' 열에는 =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E)와 같은 수식을 사용할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 비즈니스 의사 결정에 사용되는 스프레드시트의 94%가 치명적인 오류를 포함하고 있습니다. 가장 큰 문제는 기본적인 계획 수립입니다. 대부분의 스프레드시트는 명확한 구조나 검증 없이 즉흥적으로 작성되며, 문제는 이미 가격 책정, 청구 또는 운영에 영향을 미친 후에야 발견됩니다.

단계 #3: 조건부 형식 추가하기

조건부 형식을 활용해 중요한 정보를 눈에 띄게 표시하세요. 예를 들어 잔여 시간이 2시간과 같은 특정 기준치 아래로 떨어지면 '잔여 시간' 셀을 빨간색으로 강조하는 규칙을 설정할 수 있습니다.

정보를 눈에 띄게 하려면 서식 탭 > 조건부 형식으로 이동하세요

💡 프로 팁: 수식을 포함한 셀을 잠그면 팀원이 실수로 수식을 덮어쓰거나 계산이 깨지는 것을 방지할 수 있습니다.

단계 #4: 데이터 유효성 검사 설정하기

고객명이나 상태 같은 열에 드롭다운 메뉴를 생성하여 오타를 방지하고 데이터의 일관성을 유지하세요. 이렇게 하면 수식이 정확하게 작동하고 보고서의 정확성을 보장할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 전체 팀에 적용하기 전에, 한 클라이언트의 데이터로 새 추적기를 테스트하여 수식 오류를 조기에 발견하세요.

Google 스프레드시트에서 클라이언트 리테이너 관리 최고의 실행 방식

완벽한 추적 시스템을 구축했지만 몇 주 만에 이미 정보가 낡아지고 유지 관리가 또 다른 부담으로 느껴지시나요? 이 최고의 실행 방식을 통해 스프레드시트를 지속적으로 정확하고 유용하게 유지하세요. 👇

시간 기록은 주간이 아닌 매일: 금요일까지 시간을 기록하지 않으면 작업 누락과 부정확한 기록이 발생하기 쉬우므로, 금요일까지 시간을 기록하지 않으면 작업 누락과 부정확한 기록이 발생하기 쉬우므로, 타임시트 관리가 매우 중요합니다.

클라이언트 통화 전 잔액 확인하기: 클라이언트가 남은 시간을 물어볼 때 당황하는 것만큼 신뢰를 빠르게 훼손하는 일은 없습니다.

갱신 일정에 대한 달력 알림 설정: 각 리테이너 갱신 2주 전에 알림을 추가하여 범위 변경이나 요금 조정에 대해 논의할 시간을 확보하세요.

범위 변경 사항 즉시 문서화: 클라이언트가 클라이언트가 리테이너 범위를 벗어난 일을 요청할 경우, 추후 분쟁을 방지하기 위해 일 시작 전에 트래커에 노트를 작성하세요.

완료된 리테이너 보관: 비활성 클라이언트를 별도의 '보관함' 탭으로 이동시켜 작업 보기를 깔끔하게 유지하세요.

매월 시트 백업하기: Google 스프레드시트는 자동 저장되지만 실수로 삭제될 수 있으므로, 안심하기 위해 복사본을 로컬 드라이브에 내보내세요.

이러한 습관은 소규모 클라이언트 명단에는 효과적이지만, 수동적인 규율을 요구하기 때문에 비즈니스가 커질수록 종종 무너집니다.

📮 ClickUp 인사이트: 포트폴리오 커리어를 고려할 때 재정적 불안정성이 가장 큰 두려움이라고 답한 비율이 39%에 달합니다—불확실성이 가장 큰 장애물입니다. 시간과 비용이 어디로 흘러가는지 추측하지 마세요. ClickUp의 내장형 시간 추적 기능으로 각 프로젝트에 투입된 시간을 분 단위로 관리할 수 있습니다. 클라이언트별 또는 수익원별로 작업을 태그하고, 청구 가능한 시간을 기록하며, 사용자 지정 필드를 활용해 요금이나 결제 내역을 기록하세요. ClickUp의 대시보드를 통해 투자한 시간, 그 가치, 가장 수익성이 높은 프로젝트를 실시간으로 정확히 파악할 수 있습니다.

Google 스프레드시트에서 리테이너 추적의 한계점

점점 늘어나는 클라이언트 목록의 압박으로 스프레드시트 시스템이 무너지기 시작했습니다. 이러한 수동적 혼란은 수익 손실, 수동 보고 없이는 실시간 개요 파악 불가, 비전문적인 워크플로우로 이어집니다.

성장에 따라 복합적으로 발생하는 구체적인 제약 사항은 다음과 같습니다:

실시간 협업 안전장치 부재: 여러 팀 회원이 동시에 시트를 편집할 경우 서로의 입력 내용을 쉽게 덮어쓰거나 중요한 수식을 손상시킬 수 있습니다.

수동 시간 입력은 오류 발생 가능성이 높습니다: 시간 기록을 잊거나 잘못된 데이터를 입력하면 잔액 계산 전체가 왜곡되어 부정확한 청구서가 발행될 수 있습니다.

자동화 알림 기능 부재: 시트를 수동으로 확인하기 전까지는 클라이언트의 사용률이 90%에 도달했는지 알 수 없으며, 그때쯤이면 이미 리테이너 한도를 초과했을 수 있습니다.

보고 작업에 추가 일이 필요합니다: 월간 고객 보고서를 생성하려면 데이터를 다른 문서나 이메일에 수동으로 복사하여 붙여넣어야 합니다.

버전 관리는 복잡합니다: 문제가 발생하면 누가, 언제, 무엇을 변경했는지 추적하려면 복잡한 수정 내역을 일일이 살펴봐야 합니다.

청구서 발행 도구와의 연동 불가: 트래커의 모든 데이터를 트래커의 모든 데이터를 청구서 발행 tool로 수동으로 옮겨야 하므로 일량이 두 배로 늘어나고 오류 발생 위험이 증가합니다.

스프레드시트가 절약해 주는 시간과 비용보다 이러한 한도로 인해 더 많은 시간과 비용이 소모되기 시작한다면, 스마트 리테이너 관리 소프트웨어를 탐색할 때입니다.

ClickUp에서 클라이언트 리테이너 추적하는 방법

스프레드시트 혼란으로 인해 수동 업데이트와 도구 과다 사용에 허덕이고 계신가요? 시간 추적, 고객 데이터, 프로젝트 관리를 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp으로 통합하여 수동 작업과 오류 위험을 제거하세요! 🤩

플랫폼 개요:

에이전시와 프리랜서 모두에게 완벽한 tool인 이유를 함께 알아보세요. ✨

데이터베이스를 생성하세요

Google 스프레드시트에서 리테이너 추적기가 실패하는 주된 이유는 규칙 변경 때문입니다. 사용 시간이 이월되고, 클라이언트별로 요금이 다르며, 일부 리테이너는 매월 초기화되지만 다른 것은 그렇지 않습니다.

ClickUp은 익숙한 스프레드시트 레이아웃을 유지하면서도 ClickUp 테이블 보기와 내장된 ClickUp 사용자 정의 필드를 통해 구조를 고정합니다. 각 행은 클라이언트 리테이너 또는 월별 리테이너 주기를 나타낼 수 있습니다.

작업에 특정 ClickUp 사용자 지정 필드를 설정하고 ClickUp 테이블 보기에서 검토하세요

사용자 지정 필드는 규칙을 명확하게 정의합니다:

리테이너 금액

포함된 시간

청구 주기

이월 허용 (예/아니오)

현재 월 사용 시간

예를 들어, 테이블 보기에서 12개의 활성 리테이너를 추적한다고 가정해 보세요. 매월 수식을 재계산할 필요 없이, 각 리테이너 작업에는 고유한 필드가 할당되어 값이 변경되더라도 논리가 유지됩니다. 모든 필드로 클라이언트 목록을 필터링하고 정렬할 수 있으며, 한 곳에서 업데이트하면 변경 사항이 모든 곳에 반영됩니다.

💡 전문가 팁: 스프레드시트는 리테이너 금액을 표시할 수 있지만, 진짜 질문에 답하기는 어렵습니다: 이 리테이너를 소모하는 일은 무엇인가? ClickUp 관계 기능을 활용해 리테이너 기록을 ClickUp 작업이나 프로젝트에 직접 연결하세요. 예를 들어, 클라이언트의 월간 리테이너가 전략, 콘텐츠, 디자인 분야의 18개 작업에 연결되어 있다고 가정해 보세요. 언제든지 리테이너를 열어 정확히 어떤 일이 시간을 소모하고 있는지 확인할 수 있습니다.

ClickUp 관계 기능을 활용해 리테이너를 추상적인 예산으로 만들지 말고 실제 사용량을 반영하도록 하세요

청구 가능한 모든 시간을 추적하세요

스프레드시트에서 작업에 소요된 시간 추적은 일반적으로 별도의 탭에 저장되며, 결과물과 분리되어 있습니다. 바로 그 지점에서 신뢰가 무너지기 시작합니다.

ClickUp 시간 추적으로 깔끔한 청구서와 원활한 대화를 경험하세요

ClickUp 시간 추적은 작업과 연동되어 리테이너 사용 내역을 항상 명확히 설명할 수 있습니다. 예를 들어 전략가가 "월간 성과 검토" 작업에 2.25시간을 기록하면, 청구 가능/불가능 여부를 표시하여 정확한 청구서를 발행할 수 있습니다. 해당 시간은 자동으로 클라이언트의 리테이너 사용량에 반영됩니다. 청구 시기가 되면 검토만 하면 됩니다.

🧠 재미있는 사실: '프리랜서(freelance) '라는 용어는 1800년대 초반 중세 용병 전사들, 즉 특정 영주에게 충성을 맹세하지 않은 '자유 용병(free lances)'을 지칭하기 위해 만들어졌습니다.

리테이너 현황을 한눈에 파악하세요

리테이너는 조용히 실패합니다. 한 달은 괜찮다가 다음 달에는 초과되고, 납품 후에야 비로소 눈치챕니다.

ClickUp 대시보드는 해당 위험을 조기에 파악할 수 있게 합니다.

자동 업데이트되는 ClickUp 대시보드는 클라이언트 커뮤니케이션을 간소화하고 신뢰를 구축합니다

다음 내용을 보여주는 대시보드를 생성할 수 있습니다:

할당된 시간을 초과할 가능성이 있는 리테이너

월 중 미사용 시간이 남은 리테이너

지속적으로 초과 사용이 발생하는 클라이언트

ClickUp 대시보드로 리테이너를 선제적으로 관리하고 분석하세요

다음은 대시보드에 추가할 수 있는 맞춤형 카드입니다:

시간 추적 카드: 현재 청구 주기별 클라이언트별 누적 기록된 시간 표시

목록 카드(리테이너 작업): 클라이언트 리테이너에 연결된 모든 작업을 표시합니다.

사용자 정의 필드 진행률 카드: 리테이너 시간 사용률(%) 시각화

막대 차트 (클라이언트별 시간): 모든 리테이너에 걸쳐 사용된 시간을 비교합니다

테이블 카드(리테이너 현황 스냅샷): 클라이언트, 리테이너 시간, 사용 시간, 사용률, 청구 상태, 갱신과 같은 열을 시각화할 수 있습니다.

이를 통해 클라이언트별 팀 활용도를 추적하고, 청구 분쟁으로 발전하기 전에 범위가 점차 확대되는 추세를 파악할 수 있습니다.

대시보드 구축을 위한 빠른 가이드:

워크플로우를 AI 기반으로 전환하세요

플랫폼의 상황 인식 AI인ClickUp Brain은 기존 리테이너 데이터(작업, 기록된 시간, 사용자 지정 필드, 관계)를 기반으로 작동합니다. 여러 대시보드 카드를 확인할 필요 없이 직접 질문하면 작업 공간에서 추출된 상황별 답변을 얻을 수 있습니다.

리테이너 관리에 효과적인 기능:

리테이너 연결된 작업에 대해 추적된 시간 읽기

리테이너 시간, 청구 주기, 클라이언트 이름과 같은 사용자 지정 필드를 이해합니다.

여러 클라이언트와 기간에 걸친 패턴을 요약합니다

추측이 아닌 실제 데이터를 활용해 클라이언트에게 바로 제공 가능한 요약 보고서 생성

ClickUp Brain으로 범위, 진행 속도 또는 기대치를 조정할 시간이 남아 있을 때 리테이너 데이터에 대한 통찰력을 얻으세요

📌 예시 프롬프트:

‘월말 전에 할당된 시간을 초과할 가능성이 있는 클라이언트 리테이너는 어디인가?’ 기능: 현재 사용량 + 청구 주기 내 남은 일수 분석

기능: 현재 사용량 + 청구 주기 내 남은 일수 확인

‘클라이언트 A의 리테이너 사용 내역을 평이한 언어로 요약’ 기능: 청구 이메일이나 검토 문서에 붙여넣기할 수 있는 상세 내역을 출력

기능: 청구 이메일이나 검토 문서에 붙여넣기할 수 있는 상세 내역 생성

‘어떤 리테이너가 지속적으로 60% 미만의 사용률로 종료되나요?’ 이 기능의 역할: 가격 책정 불일치 또는 계약 이행 문제를 식별하는 데 도움

기능: 가격 불일치 또는 계약 문제 식별 지원

기능: 현재 사용량 + 청구 주기 내 잔여 일수 확인

기능: 청구 이메일이나 검토 문서에 붙여넣기할 수 있는 내역서를 출력합니다

기능: 가격 불일치 또는 계약 이행 문제 파악 지원

반복적인 작업을 자동화하세요

ClickUp Brain은 질문에 응답하는 반면, ClickUp 슈퍼 에이전트는 백그라운드에서 능동적으로 작동합니다. ClickUp 작업 공간을 지속적으로 모니터링하며 별도의 프롬프트 없이도 문제를 발견해 알려줍니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 일상 업무는 시스템에 맡기고 문제 발생 시 자동으로 알림을 받으세요

주요 기능:

리테이너 한도 대비 시간 소모량 모니터링

청구 주기 및 갱신 날짜를 확인하세요

범위 확대 또는 활용 부족을 시사하는 사용 패턴을 감지하세요

요약 보고서나 알림을 자동으로 전달하세요(주간, 월간 또는 임계값 기준).

예를 들어, 월 중순에 클라이언트의 리테이너 사용량이 75%를 초과할 때 경고하는 슈퍼 에이전트를 생성하여 우선순위를 재설정할 시간을 확보할 수 있습니다. 또는 갱신 전, 사용량이 정기적으로 한도를 초과하는 리테이너를 강조 표시하는 또 다른 슈퍼 에이전트를 활용할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 과거에는 일부 리테이너 계약에서 전문가들이 상충되는 이해관계를 가진 어떤 클라이언트도 대리하는 것을 금지했습니다. 시간이 지나면서 현대 법률 서비스의 윤리 규정으로 인해 이러한 "독점 리테이너"는 점점 덜 흔해졌습니다.

ClickUp을 최대한 빨리 확보하세요

클라이언트 리테이너 추적을 시작하기에 Google 스프레드시트는 합리적인 선택입니다. 가시성을 제공하고 한도를 고려하도록 유도하며, 무작정 진행하는 것을 방지해 줍니다. 당분간은 이 정도면 충분합니다. 하지만 리테이너가 쌓이기 시작하면—서로 다른 청구 주기, 이월 규칙, 불규칙한 사용량—스프레드시트 관리에 리테이너 자체보다 더 많은 주의가 필요해집니다.

ClickUp이 여기에 딱 맞습니다. 테이블 구조는 유지하면서도 실제 일, 시간 추적, 실시간 가시성과 연결됩니다. 대시보드는 문제가 발생하기 전에 리테이너 상태를 보여줍니다. ClickUp Brain은 패턴을 조기에 발견하도록 돕습니다. 슈퍼 에이전트가 사용량을 모니터링하므로 직접 확인할 필요가 없습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

클라이언트 업무에 대한 리테이너 수수료 구조의 예시는 무엇인가요?

일반적인 리테이너 수수료 구조는 월 2,500달러에 15시간의 일을 제공하는 것이며, 미사용 시간은 한 달간 이월되고 초과 시간은 시간당 175달러로 청구됩니다.

여러 팀원이 동일한 클라이언트를 담당할 때 리테이너 시간을 어떻게 추적하나요?

각 팀 회원은 자신의 이름을 각 입력에 첨부하여 별도로 근무 시간을 기록해야 합니다. 그런 다음 SUMIF 수식을 사용하여 누가 기록했는지와 관계없이 클라이언트별로 모든 입력을 합산할 수 있습니다.

클라이언트 관리 도구에서 리테이너 시간을 추적해야 할까요, 아니면 결과물을 추적해야 할까요?

이는 계약 구조에 맞춰야 합니다. 정해진 시간 수를 합의했다면 시간을 추적하고, 블로그 게시물이나 디자인과 같은 특정 결과물을 약속했다면 결과물을 추적하세요.

Google 스프레드시트에서 전용 리테이너 관리 소프트웨어로 전환해야 할 시기는 언제인가요?

활성 리테이너 클라이언트가 5명 이상이거나 수동 데이터 입력 및 대조에 상당한 시간을 할애하고 있다면 전환을 고려해 보세요.