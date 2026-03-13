주요 Secoda 대안(2026): 데이터 카탈로그 비교 및 추천

과거 데이터 전문가들은 업무 시간의 80%를 데이터 관리에 할애하고, 실제 분석에는 20%만 할애해 왔습니다. 바로 이 점이 데이터 전문가의 역할을 가치 있게 만드는 이유입니다.

AI 기능이 내장된 최신 데이터 카탈로그라면 이 문제를 해결할 수 있습니다.

Secoda는 데이터 소스에 직접 연결하여 계보와 메타데이터를 매핑함으로써, 조직의 규모에 맞춰 확장 가능한 컨텍스트 인식 AI를 제공합니다. 또한 최근 Atlassian에 인수되어 현재 Atlassian의 AI 및 데이터 인프라 전략의 일환으로 자리 잡고 있습니다.

이 가이드에서는 최고의 Secoda 대안 솔루션, 각 솔루션의 강점, 그리고 귀하와 귀하의 팀에 가장 적합한 솔루션을 찾는 방법을 다룹니다. 🤝

Secoda의 대안 제품에서 어떤 점을 고려해야 할까요?

대안을 평가하기 전에 고려해야 할 키 요소는 다음과 같습니다. 🤖

메타데이터 범위 및 계보 깊이: 테이블 간의 표면적인 연결뿐만 아니라 전체 데이터 스택에 걸쳐 열(column) 수준의 계보를 추적하는 플랫폼을 찾아보세요.

데이터 거버넌스 기능: 우회적인 방법을 통하지 않고 정책 적용, 접근 제어 및 우회적인 방법을 통하지 않고 정책 적용, 접근 제어 및 데이터 거버넌스 워크플로우를 기본적으로 지원하는 tools를 우선적으로 고려하십시오.

검색 및 탐색 품질: 플랫폼이 데이터 웨어하우스, BI 도구, 파이프라인 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있고 관련성 높은 자산을 얼마나 효과적으로 찾아내는지 평가해 보세요. 올바른 플랫폼이 데이터 웨어하우스, BI 도구, 파이프라인 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있고 관련성 높은 자산을 얼마나 효과적으로 찾아내는지 평가해 보세요. 올바른 지식 관리 관행을 적용하면 수동 태깅 없이도 이 작업을 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다.

기존 시스템과의 통합: 별도의 복잡한 맞춤형 개발 없이도 현재 사용 중인 데이터 카탈로그, 변환 및 분석 tools와 연결되는 플랫폼을 선택하세요.

확장성: 성장하는 데이터 환경을 위한 데이터 인프라가 확장됨에 따라 플랫폼의 성능 저하나 장애가 발생하지 않도록 보장합니다

배포 유연성: 해당 도구가 오픈 소스, 클라우드 호스팅, 또는 기업 관리형 등 귀사가 선호하는 배포 모델을 지원하는지 확인해 보세요.

최고의 대안이 항상 기능이 가장 풍부한 솔루션은 아닙니다. 귀사의 기업 데이터 거버넌스 성숙도, 기술적 설정, 그리고 데이터 팀의 운영 규모에 가장 잘 맞는 솔루션이 바로 최고의 대안입니다.

데이터 카탈로그 tool을 선택하기 전에 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다. 👇

✅ 가격 및 상품 구성의 안정성: 인수 후 가격이 고정되는지, 아니면 변경될 수 있는지 확인하세요. 일부 공급업체는 인수 후 요금제를 재구성하거나 레거시 플랜을 중단하기도 합니다.

✅ SLA 지원: 응답 시간과 전담 기술 지원 이용 가능 여부가 계약상 보장되는지, 아니면 비공식적으로 제공되는지 확인하세요.

✅ 내보내기 형식: 메타데이터, 계보 지도, 문서를 표준 형식으로 내보낼 수 있는지 확인하여, 향후 마이그레이션이 필요할 때 특정 솔루션에 얽매이지 않도록 하세요.

✅ 보안 및 RBAC: 특히 소유권 구조가 변경되는 경우, 역할 기반 접근 제어(RBAC) 및 감사 로그가 귀사의 규정 준수 요건을 충족하는지 확인하십시오.

✅ 통합 연속성: 기존 커넥터와 API 계약이 새로운 소유권 하에서도 유지되며, 사전 공지 없이 중단되지 않을 것임을 확인하십시오.

계약 체결 후 오랜 시간이 지나서 예상치 못한 문제가 발생하는 것을 방지하려면, 이러한 사항을 미리 꼼꼼히 검토해 두세요.

Secoda 대안 한눈에 보기

이 가이드에서 다루는 모든 tools의 개요를 확인해 보세요. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp AI 기반 문서화, Brain, 대시보드, Enterprise 검색, 자동화 데이터 팀, 기업, 다기능 팀 Free Forever; 기업용 맞춤형 가격 Atlan 열 수준 계보, 자연어 검색, 비즈니스 용어집, 정책 관리 데이터 엔지니어, 거버넌스 팀, 기업 맞춤형 가격 Alation ML 기반 자산 탐색, Ask Alation 생성형 AI, 행동 기반 쿼리 분석 규제 대상 데이터 워크플로우를 관리하는 기업 맞춤형 가격 Collibra 이상 탐지, 데이터 웨어하우스 내 품질 검사, 자동화된 ML 규칙, AI 감독 규제 대상 산업 분야의 기업 맞춤형 가격 DataHub 자연어 기반 메타데이터 쿼리, 종단 간 계보, 세분화된 액세스 정책 데이터 엔지니어, 오픈소스 팀 무료 (오픈소스) Amundsen 페이지랭크(PageRank) 방식의 데이터셋 순위 지정, 자동화된 메타데이터 수집, 계보 보기 데이터 엔지니어, 분석가, 오픈소스 팀 무료 (오픈소스) OpenMetadata 통합 메타데이터 그래프, 노코드 계보 에디터, 역할 기반 접근 제어 오픈소스 거버넌스를 확장하는 데이터 팀 무료 (오픈소스) 별표 선택 열 수준의 계보, 사용 현황 분석, 자동 생성된 ER 다이어그램, dbt 동기화 웨어하우스 비용 및 계보 관리를 담당하는 데이터 팀 맞춤형 가격 Fivetran Catalog 700개 이상의 소스 커넥터, 스키마 드리프트 처리, 준실시간 복제 파이프라인 자동화를 관리하는 데이터 팀 Free Plan 이용 가능; 맞춤형 가격 책정 Metaphor 쉬운 영어 검색, 행동 기반 계보, 소셜 협업 기능 데이터 활용 역량과 탐색 능력을 향상시키는 Teams 맞춤형 가격

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 벤더에 치우치지 않는 프로세스를 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인해 보세요.

최고의 Secoda 대안

1. ClickUp (AI 기반 데이터 문서화 및 팀 협업에 최적)

웹, 작업 공간, 연동된 타사 도구를 검색하거나 최고의 AI 모델에 질문해 보세요. 이 모든 기능을 ClickUp 작업 공간에서 이용할 수 있습니다.

대부분의 데이터 카탈로그 도구는 데이터를 찾고 관리하는 데 도움을 줍니다. 하지만 프로젝트 관리, 데이터 문서화, 팀 간 협업, 워크플로우 자동화 등 관련 일은 여전히 여러 도구에 분산되어 처리되고 있습니다.

ClickUp은 이 모든 것을 하나의 통합 AI 작업 공간으로 통합하여 해결하며, 컨텍스트 전환 없이 프로젝트, 문서, AI를 연결하는 지식 레이어 역할을 합니다.

다음은 ClickUp이 팀에 가장 적합한 이유입니다: ⬇️

ClickUp Brain을 활용한 AI 기반 지식 관리

데이터 팀에게 ClickUp이 제공하는 가장 유용한 기능 중 하나는 ClickUp Brain입니다. 이는 작업, 문서, 대화, 프로젝트 이력을 검색 가능한 지식 시스템으로 연결해 주는 AI 레이어입니다. 이 AI는 문서를 요약하고, 작업 활동을 바탕으로 업데이트를 생성하며, 워크스페이스 전반의 정보를 활용해 질문에 답변할 수 있습니다.

문서 및 거버넌스 관련 지식을 관리할 때, 데이터 세트 소유권, 과거의 규정 준수 검토 내역, 또는 특정 데이터 자산과 관련된 과거 의사 결정에 대해 Brain에 질문할 수 있습니다.

규정 준수 감사와 관련하여, Brain은 진행 중인 감사 작업의 상태를 확인하고, 미해결 항목을 표시하며, 수동으로 정리할 필요 없이 요약 보고서를 작성해 드립니다.

대규모 데이터 팀은 종종 지식의 분산 문제로 어려움을 겪습니다.

ClickUp의 Enterprise 검색 기능은 작업 공간과 연결된 도구 전반의 정보를 인덱스화하여 팀이 필요한 모든 정보를 한곳에서 찾을 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 작업, 문서, 대화, 외부 애플리케이션에서 답변을 검색하여 이를 맥락에 맞는 응답으로 통합합니다.

상황별 필터링을 통해 프로젝트, 상태 또는 담당자별로 정렬하여 관련성 높은 결과를 확인할 수 있으며, 권한 관리를 통해 민감한 거버넌스 문서는 승인된 사용자만 접근할 수 있도록 보장합니다.

ClickUp의 Enterprise 검색 기능을 통해 ClickUp 생태계 내의 모든 내용을 검색해 보세요

ClickUp의 보안 정책은 작업 공간 전반에 걸쳐 역할 기반 접근 제어(RBAC)와 감사 로그를 적용하며, 고객 데이터는 SOC 2 Type 2 인증을 받은 AWS에 호스팅됩니다. 100개 이상의 통합 기능을 통해 Tableau, Google 스프레드시트, Airtable 등의 도구에서 데이터를 작업 공간으로 원활하고 안전하게 가져올 수 있습니다 .

ClickUp Docs를 활용한 문서화 및 데이터 거버넌스 가이드

효과적인 데이터 거버넌스를 위해서는 데이터 세트 정의, 거버넌스 정책, 분석가를 위한 온보딩 가이드, 민감한 데이터 처리를 위한 표준 운영 절차 등 명확한 문서화가 필요합니다.

ClickUp Docs를 사용하면 작업 및 워크플로우와 직접 연결된 내부 wiki와 지식 기반을 구축할 수 있는 협업 환경을 확보할 수 있습니다.

팀은 기술 문서를 작성하고, 실시간으로 협업하며, 작업 항목을 ClickUp 작업으로 변환하고, 버전 이력을 통해 데이터 세트가 시간이 지남에 따라 변화함에 따라 문서가 어떻게 발전하는지 추적할 수 있습니다.

ClickUp Docs를 통해 모든 문서를 하나의 플랫폼에 통합하여 더 빠르고 효율적인 결과를 얻으세요

특히 엔지니어와 비즈니스 이해관계자들이 업무와 완전히 분리된 내부 커뮤니케이션 도구에 의존하지 않고도 긴밀하게 협업해야 할 때 유용합니다. 또한 기업 사용자의 경우, 문서 허브를 통해 오래된 채팅 메시지나 이메일 스레드를 일일이 뒤지지 않고도 모든 문서의 최신 버전을 쉽게 찾을 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 거버넌스 이니셔티브 모니터링하기

데이터 리더들이 직면한 또 다른 과제는 진행 중인 거버넌스 업무에 대한 가시성 확보입니다. 규정 준수 이니셔티브부터 카탈로그 도입에 이르기까지, 이러한 노력은 종종 여러 팀에 걸쳐 수개월에 걸친 일을 필요로 합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하면 프로젝트 진행 상황과 작업량부터 규정 준수 준비 상태 및 운영 메트릭에 이르기까지 모든 사항을 추적할 수 있는 맞춤형 보고 보기를 구축할 수 있습니다. 작업, 워크플로우, 의존성 및 프로젝트 타임라인의 데이터를 통합함으로써 경영진은 조직 전반의 거버넌스 이니셔티브를 명확하게 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 모든 감사 작업과 문서화 마일스톤을 추적하세요

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능의 범위로 인해 신규 사용자의 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 요금

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

전체 팀원들이 ClickUp을 사용하기 편하다는 점이 정말 마음에 듭니다. ClickUp이 제공하는 유연성과 다양한 앱 기능이 특히 좋습니다. 데이터베이스에 입력할 수 있는 정보는 매우 풍부하여 모든 종류의 작업, 사후 관리, 영업 파이프라인에서 후속 조치를 취하는 데 유용합니다. 팀원 간 원활한 업무 인계가 가능하여, 모든 구성원이 클라이언트를 위해 해결된 사항을 파악하고 정확한 후속 조치와 마무리를 할 수 있게 해주기 때문에 매우 실용적입니다.

전체 팀원들이 ClickUp을 사용하기 편하다는 점이 정말 마음에 듭니다. ClickUp이 제공하는 유연성과 다양한 앱 기능이 특히 좋습니다. 데이터베이스에 입력할 수 있는 정보는 매우 풍부하여 모든 종류의 작업, 사후 관리, 영업 파이프라인에서 후속 조치를 취하는 데 유용합니다. 팀원 간 원활한 업무 인계가 가능하여, 모든 구성원이 클라이언트를 위해 해결된 사항을 파악하고 정확한 후속 조치와 마무리를 할 수 있게 해주기 때문에 매우 실용적입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 22%는 여전히 일에서 AI를 사용하는 것에 대해 경계심을 가지고 있습니다. 이 중 절반은 데이터 프라이버시를 우려하고 있으며, 나머지 절반은 AI가 제공하는 정보를 신뢰할 수 있을지 확신하지 못하고 있습니다. ClickUp은 강력한 보안 조치와 함께, 각 답변에 작업 및 출처로 연결되는 상세한 링크를 제공함으로써 두 가지 문제 모두를 직접적으로 해결합니다. 즉, 아무리 신중한 팀이라도 정보 보안이나 결과의 신뢰성에 대해 걱정할 필요 없이 생산성 향상의 혜택을 누릴 수 있습니다.

2. Atlan (협업형 데이터 작업 공간 및 능동적인 메타데이터 관리에 최적)

Atlan은 Snowflake, dbt, Tableau와 같은 도구와 직접 연동되어 단일 협업 작업 공간 내에서 데이터 계보, 카탈로그화 및 거버넌스를 자동화합니다. 수동 입력에 의존하지 않고 연결된 소스의 메타데이터를 지속적으로 업데이트하며, Slack 및 Chrome과의 연동을 통해 관련 정보를 제공합니다.

컬럼 수준의 계보 기능을 통해 데이터가 데이터 소스에서 최종 보고서로 어떻게 흐르는지 추적하여, 복잡한 환경 전반에 걸친 영향 분석 및 디버깅을 지원합니다. AI 기반 기능은 자연어로부터 SQL 쿼리를 생성하고 자산 설명을 자동으로 최신 상태로 유지합니다.

Atlan의 주요 기능

기술 팀과 비즈니스 팀 전반에 걸쳐 공유되는 용어 체계를 구축하는 비즈니스 용어집을 활용하여 대규모로 데이터 정책을 관리하고 적용하세요

100개 이상의 사전 구축된 커넥터와 API 우선 아키텍처를 활용하여 플랫폼 기능을 확장하세요

자산에 직접 데이터 소유권을 설정하고 추적하여 팀 간에 책임 소재가 흐려지지 않도록 하세요

파이프라인 전반에 걸친 의존성 매핑을 활용하여 변경을 적용하기 전에 하류 단계에 미치는 영향을 파악하세요

Atlan의 한도

복잡한 환경에서는 계보 보기 및 검색 기능이 다소 한도 있는 느낌으로 느껴질 수 있습니다

학습 곡선이 가파르고, 일부 기능을 효과적으로 사용하려면 추가 설정이 필요합니다

Atlan 가격

맞춤형 가격

Atlan 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Atlan에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Atlan에서 가장 마음에 드는 점은 데이터 작업을 진정한 협업과 원활한 경험으로 바꿔준다는 것입니다. 사람, 데이터, 맥락을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 팀이 데이터를 진정으로 이해하고 신뢰할 수 있게 해줍니다. 필요한 정보를 찾고, 내 일 내용을 문서화하며, 혼란 없이 체계적으로 관리하는 것이 놀라울 정도로 쉽습니다. Atlan은 사람들이 데이터에 적응하도록 강요하기보다, 데이터가 사람을 위해 봉사하도록 설계된 것이 분명합니다. 최신 도구들과의 원활한 통합 덕분에 팀은 더 효율적으로 작업할 수 있으며, 전체 데이터 프로세스가 더 인간적이고 투명하며 즐거운 경험으로 느껴집니다.

Atlan에서 가장 마음에 드는 점은 데이터 작업을 진정한 협업과 원활한 경험으로 바꿔준다는 것입니다. 사람, 데이터, 맥락을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 팀이 데이터를 진정으로 이해하고 신뢰할 수 있게 해줍니다. 필요한 정보를 찾고, 내 일을 문서화하며, 혼란 없이 체계적으로 관리하는 것이 놀라울 정도로 쉽습니다. Atlan은 사람들이 데이터에 적응하도록 강요하기보다, 데이터가 사람을 위해 봉사하도록 설계된 것이 분명합니다. 최신 tools와의 원활한 통합 덕분에 팀은 더 효율적으로 일할 수 있으며, 전체 데이터 프로세스가 더 인간적이고 투명하며 즐거운 경험으로 느껴집니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 사내 wiki 소프트웨어

3. Alation (기업용 데이터 카탈로그 및 데이터 거버넌스에 최적)

Alation 제공

Alation은 AI 기반 데이터 인텔리전스 플랫폼으로, 중앙 집중식 카탈로그 역할을 수행하여 조직이 데이터베이스, 데이터 웨어하우스, 데이터 레이크 전반에 걸쳐 데이터를 찾고 신뢰할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼은 머신러닝을 활용해 실제 쿼리 사용 패턴을 분석하고 신뢰할 수 있는 자산을 자동으로 도출함으로써, 수동 문서화 대신 실제 사용 현황을 기반으로 카탈로그의 정확성을 유지합니다. 또한 데이터 거버넌스, 계보 추적, 메타데이터 추출을 자동화하여 팀이 신뢰할 수 있는 데이터를 찾는 데 소요되는 시간을 단축합니다.

Ask Alation은 일반적인 영어 질문을 즉시 SQL 또는 Python으로 변환하여, 기술적 전문 지식이 없는 비즈니스 사용자도 데이터에 접근할 수 있게 해줍니다. Data Products Marketplace를 통해 팀은 조직 전반에서 거버넌스가 적용된 데이터 제품을 탐색하고 활용할 수 있으며, Tableau 및 Power BI와 같은 BI 도구와의 원활한 연동을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 기반의 분석을 지속할 수 있습니다.

Alation의 주요 기능

실제 쿼리 행동을 기반으로 한 ML 기반 추천 기능을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 자산을 더 빠르게 찾아보세요

시스템 간 데이터 흐름에 대한 자동화된 계보 추적을 통해 규정 준수 요건을 이행하세요

비즈니스 사용자에게 거버넌스가 적용된 데이터 제품에 대한 셀프 서비스 액세스 권한을 제공하여 액세스 요청에 소요되는 시간을 줄이세요

도구를 전환할 필요 없이 플랫폼 내에서 직접 데이터 품질 기준을 설정하고 모니터링하세요

한 곳에서 워크플로우를 관리하고 자산 전반에 걸쳐 데이터 소유권을 할당하세요

Alation의 한계

대용량 자산을 탐색할 때 성능 저하가 눈에 띄게 발생합니다

데이터 품질 및 크로스 시스템 계보 기능은 전문 도구와 비교했을 때 부족한 점이 있습니다

Alation 가격

맞춤형 가격

Alation 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Alation에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Alation은 제품 혁신 면에서 훌륭하며, 새로운 AI 제품 기능 시범 운영을 포함한 지속적인 개발 노력에 깊은 인상을 받았습니다. 특히 뛰어난 고객 서비스가 돋보이는데, Alation 팀은 매우 친근하고 일관된 태도로 클라이언트와 소통합니다. 초기 영업부터 소프트웨어 갱신에 이르기까지, 그들은 클라이언트의 관점을 깊이 이해하기 위해 노력하며 클라이언트의 성공을 위해 최선을 다합니다. Alation의 전문 서비스 팀이 'Right Start' 프로그램을 통해 지원해 준 덕분에 설정이 매우 간편했으며, 이로 인해 구현 과정이 매끄럽고 번거로움 없이 진행될 수 있어 감사하게 생각합니다.

Alation은 제품 혁신 면에서 훌륭하며, 새로운 AI 기능 시범 운영을 포함한 지속적인 개발 노력에 깊은 인상을 받았습니다. 특히 뛰어난 고객 서비스가 돋보이는데, Alation 팀은 매우 친근하고 일관된 태도로 클라이언트와 소통합니다. 초기 영업부터 소프트웨어 갱신에 이르기까지, 그들은 클라이언트의 관점을 깊이 이해하기 위해 노력하며 클라이언트의 성공을 위해 최선을 다합니다. Alation의 전문 서비스 팀이 'Right Start' 프로그램을 통해 지원해 준 덕분에 설정이 매우 간편했으며, 이로 인해 구현 과정이 매끄럽고 번거로움 없이 진행될 수 있어 감사하게 생각합니다.

🌟 보너스: ClickUp을 넘어 다른 도구에서도 컨텍스트를 추출해 주는 AI가 필요하신가요? ClickUp Brain MAX는 ClickUp 작업 공간을 Google Drive, HubSpot, Figma와 같은 앱과 연결해 주는 슈퍼 앱으로, 단 하나의 데스크톱 앱만으로 모든 도구를 검색할 수 있습니다.

4. Collibra (기업급 데이터 거버넌스 및 정책 관리에 최적)

엔터프라이즈급 데이터 인텔리전스 플랫폼인 Collibra는 조직이 대규모로 데이터 및 AI 자산을 관리하고 거버넌스를 수행할 수 있도록 지원합니다. Data Confidence™ 개념을 기반으로 구축된 이 플랫폼은 중앙 집중식 기록 시스템 역할을 수행하며, 비즈니스 및 IT 팀이 조직 전반에 걸쳐 데이터를 탐색하고 검증할 수 있는 공유 공간을 제공합니다.

머신 러닝이 데이터 이상 징후를 사전에 탐지하고, 자동화된 워크플로우가 산재된 스프레드시트와 수동적인 규정 준수 프로세스를 대체합니다. 또한 AI 모델과 에이전트의 라이프사이클을 관리하여, 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 구축되고 내부 및 규제 표준을 준수하도록 보장합니다.

Collibra의 주요 기능

데이터 클라우드 전반에 걸친 이상 탐지 및 규칙 위반 알림을 통해 파이프라인 상태를 종단 간으로 모니터링하세요

수동으로 규칙을 작성할 필요 없이 ML 기반 데이터 품질 규칙을 자동으로 생성하여 불량 데이터를 탐지하세요

전용 모니터링 및 리스크 보고 tools를 통해 운영 환경에서의 AI 사용 사례를 관리하세요

수동 데이터 추출 없이 규제 대상 데이터 환경 전반에 걸쳐 규정 준수 보고를 자동화하세요

세부적인 수준에서 데이터 계보를 추적하여 감사 요건 및 영향 분석을 지원하세요

Collibra의 한도

전용 관리자 지원이 없다면 설정 및 계보 보기가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

일부 사용자들은 워크플로우 맞춤형 옵션의 한도가 있으며, 학습 자료가 불충분하다고 보고했습니다

Collibra 가격

맞춤형 가격

Collibra 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (리뷰 100개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Collibra에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

이 플랫폼의 핵심 기능을 주요 비즈니스 과제와 연결 짓는 것은 매우 쉬우며, Collibra를 이러한 문제를 해결하고 비용 절감을 통해 가치를 창출할 수 있는 tool로 제안합니다.

이 플랫폼의 핵심 기능을 주요 비즈니스 과제와 연결 짓는 것은 매우 쉬우며, Collibra를 이러한 문제를 해결하고 비용 절감을 통해 가치를 창출할 수 있는 tool로 제안합니다.

5. DataHub (오픈소스 메타데이터 관리 및 데이터 탐색에 최적)

DataHub 제공

복잡한 파이프라인과 대규모 데이터 생태계를 관리하는 데이터 엔지니어에게 DataHub는 훌륭한 선택입니다. 데이터셋, 대시보드, 파이프라인, ML 모델에 걸쳐 있는 메타데이터를 단일 통합 보기로 중앙 집중화하여 데이터를 체계적으로 정리하고 이해하는 데 도움을 줍니다.

이 오픈소스 데이터 카탈로그는 검색 기반 탐색, 종단 간 계보 추적, 소유권 관리 및 데이터 품질 모니터링을 지원합니다. 팀은 데이터 계약을 정의하고, PII를 추적하며, 데이터 생태계 전반에 걸쳐 거버넌스 정책을 적용할 수 있습니다.

원래 LinkedIn에서 대규모 메타데이터 관리를 위해 개발된 이 tool은 데이터 엔지니어링 팀이 벤더의 로드맵에 얽매이지 않고, 자체 인프라에 맞춰 배포하고 확장할 수 있는 유연한 기반을 제공합니다.

DataHub의 주요 기능

Ask DataHub를 사용하여 메타데이터를 직접 쿼리하면 데이터 세트, 계보, 소유권 및 정책에 대한 상황에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다.

데이터 세트와 파이프라인 전반에 걸쳐 상류 및 하류 데이터 의존성을 종단 간으로 추적하세요

자동화된 수집 워크플로우를 사용하여 다양한 데이터 소스에서 메타데이터를 지속적으로 동기화하세요

세분화된 액세스 정책과 역할을 활용하여 특정 자산을 보기, 편집 또는 검색할 수 있는 사용자를 제어하세요

데이터 계약을 정의하고 모니터링하여 생산자와 소비자 간의 품질 기대치를 설정하세요

DataHub의 한도

일부 사용자들은 인터페이스가 다소 투박하게 느껴지고, 대용량 데이터셋을 처리할 때 성능이 저하된다고 보고했습니다

DataHub 가격

무료 (오픈소스)

DataHub 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 DataHub에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

DataHub는 사용하기 간편하고 데이터를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다. 데이터셋을 공유하고 관리하기에 아주 좋으며, 버전 관리 기능도 큰 장점입니다. 확실히 추천합니다!

DataHub는 사용하기 간편하고 데이터를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다. 데이터셋을 공유하고 관리하기에 아주 좋으며, 버전 관리 기능도 큰 장점입니다. 확실히 추천합니다!

📖 함께 읽어보세요: 가격 대비 성능이 뛰어난 중소기업용 데이터베이스 소프트웨어

6. Amundsen (데이터 엔지니어를 위한 오픈소스 데이터 탐색 및 검색에 최적)

Amundsen은 메타데이터 문제를 해결하기 위해 '검색 우선' 접근 방식을 채택합니다. 이 솔루션의 순위 알고리즘은 문서가 언제 마지막으로 업데이트되었는지가 아니라 실제 사용 패턴을 기반으로 데이터 세트를 노출하므로, 별도의 목록 관리 없이도 팀이 이미 활용하고 있는 자산이 우선적으로 표시됩니다.

이 도구는 데이터셋을 이를 기반으로 하는 ETL 파이프라인, 대시보드 및 쿼리와 연결하여, 팀원들이 조직 전반에 걸쳐 데이터가 어떻게 흐르는지 더 명확하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 이러한 가시성을 통해 팀원들은 데이터의 출처, 변환 과정, 그리고 해당 데이터를 사용하는 하류 시스템을 파악할 수 있습니다.

Amundsen의 주요 기능

소유자, 업데이트 빈도, 사용 통계 등 상세한 데이터셋 정보를 한 보기에서 확인하세요

내장된 데이터 계보 보기를 사용하여 상류 데이터 소스와 하류 의존성을 시각화하세요

자산에 직접 태그와 주석을 추가하여 협업으로 데이터 세트를 보강하고 문서화하세요

소스 시스템에 쿼리를 실행하지 않고도 검색 결과에서 직접 테이블 데이터를 미리 볼 수 있습니다

Databuilder 수집 프레임워크와 확장 가능한 파이프라인 아키텍처를 사용하여 다양한 소스의 메타데이터를 연결하세요

Amundsen의 한계

엔터프라이즈급 플랫폼에 비해 거버넌스 기능이 제한적입니다

매우 방대한 데이터 세트나 복잡한 환경에서는 성능이 저하됩니다

Amundsen 가격

무료 (오픈소스)

Amundsen 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Amundsen에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Reddit의 한 리뷰에서는 다음과 같이 말합니다:

우리는 신속하게 도입할 수 있는 솔루션이 필요했고, 경험상 두 가지 중에서는 Amundsen이 더 쉬웠습니다(둘 중 어느 것을 선택하더라도 실패할 일은 없습니다). 그래프 데이터베이스를 지원하기 위해 수정이 필요했는데, Amundsen은 수정하기가 쉬웠습니다.

우리는 신속하게 도입할 수 있는 솔루션이 필요했고, 경험상 두 가지 중에서는 Amundsen이 더 쉬웠습니다(둘 중 어느 것을 선택하더라도 실패할 일은 없습니다). 그래프 데이터베이스를 지원하기 위해 수정이 필요했는데, Amundsen은 수정하기가 쉬웠습니다.

🔍 알고 계셨나요? Amundsen은 남극점에 최초로 도달한 노르웨이 탐험가 로알드 아문센의 이름을 따서 명명되었습니다.

7. OpenMetadata (통합 메타데이터 관리 및 데이터 가시성 확보에 최적)

OpenMetadata는 최신 데이터 스택 전반에 걸쳐 데이터 탐색, 가시성, 거버넌스를 통합합니다. 파이프라인, 데이터 웨어하우스, 대시보드, 머신러닝 모델의 메타데이터를 단일 통합 그래프로 중앙 집중화하여 Snowflake, Airflow, dbt와 같은 tool 간의 사일로를 해소합니다.

이 플랫폼은 100개 이상의 커넥터를 통해 자동화된 메타데이터 수집을 지원하며, 계보 추적, 데이터 품질 모니터링 및 협업 기능이 내장되어 있습니다. 노코드 계보 에디터를 사용하면 팀원 누구나 티켓을 등록할 필요 없이 데이터 흐름을 시각적으로 매핑하고 업데이트할 수 있습니다.

API 및 스키마 우선 아키텍처를 기반으로 구축된 이 솔루션은 기술 전문가와 비전문가 모두에게 접근성을 제공하면서도 기업 데이터 환경 전반에 걸쳐 확장될 수 있도록 설계되었습니다.

OpenMetadata의 주요 기능

키워드, 연관 관계 및 불린 연산자 기반 쿼리를 사용하여 테이블, 대시보드, 파이프라인 및 서비스를 가로질러 검색하세요

역할 기반 접근 제어(RBAC)를 사용하여 메타데이터 업데이트, 태그, 소유권 및 계보에 대한 권한을 관리하세요

내장된 프로필, 품질 테스트 및 최신성 확인 기능을 사용하여 데이터의 신뢰성을 모니터링하세요

Airflow 기반의 서비스 커넥터와 원클릭 파이프라인을 사용하여 데이터 스택 전반에 걸친 데이터 수집을 자동화하세요

데이터 계층 분류를 설정하여 중요 자산과 비중요 자산에 대한 거버넌스 노력의 우선순위를 정하세요

OpenMetadata의 한도

비교적 새로운 플랫폼이라 커뮤니티의 깊이와 기능의 완성도는 기존 tools에 비해 다소 뒤처집니다

초기 설정 및 기존 워크플로우와의 통합에는 상당한 수준의 맞춤형 설정이 필요할 수 있습니다

OpenMetadata 가격

무료 (오픈소스)

OpenMetadata 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 OpenMetadata에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 Reddit 사용자는 다음과 같이 말합니다:

개인적으로 openmetadata가 훌륭한 tool이라고 생각합니다. 왜 그렇게 인기가 없는지 모르겠네요. 오픈소스 버전에는 몇 가지 문제가 있지만, 유연성이 매우 뛰어나고 확장하기도 아주 쉽습니다.

개인적으로 openmetadata가 훌륭한 tool이라고 생각합니다. 왜 그렇게 인기가 없는지 모르겠네요. 오픈소스 버전에는 몇 가지 문제가 있지만, 유연성이 매우 뛰어나고 확장하기도 아주 쉽습니다.

8. 선택 Star (자동화된 데이터 탐색 및 열 단위 계보 추적에 최적)

Select Star 제공

Select Star는 데이터 저장 또는 관리 방식을 변경하도록 요구하지 않습니다. 기존 인프라를 분석하여 즉시 자산 문서화를 시작하고, 열 수준의 계보(lineage)를 매핑하며, 데이터 웨어하우스와 BI 도구 전반에서 데이터가 실제로 어떻게 액세스되고 있는지 파악해 보여줍니다.

Snowflake의 비용 분석 기능을 사용하면 데이터 사용량을 데이터 웨어하우스 비용과 직접 연결하여, 어떤 자산이 비용을 발생시키는지 파악할 수 있습니다. 지속적인 DBT 동기화를 통해 문서를 자동으로 정확하게 유지하며, 자동 생성된 엔티티 관계 다이어그램을 통해 신규 팀원들은 시스템을 구축한 담당자를 일일이 추적할 필요 없이 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.

Star의 주요 기능 살펴보기

탐색하기 쉬운 확장 가능한 보기를 통해 통합 환경 전반에 걸친 열(열) 수준의 계보(lineage)를 추적하세요

웨어하우스 전반의 액세스 패턴을 분석하여 사용되지 않거나 중복된 데이터 세트를 파악하세요

수동 설정 없이 쿼리 로그를 사용하여 테이블 간의 관계를 자동으로 감지하고 매핑합니다

지속적인 자동화를 통해 데이터 자산 문서를 dbt 프로젝트와 항상 최신 상태로 동기화하세요

Select Star의 한도

기업급 대안 솔루션에 비해 고급 보고 기능과 상세한 사용 현황 분석 기능이 한도입니다.

Star 요금제 선택

맞춤형 가격

별점 및 리뷰 선택

G2: 4.5/5 (리뷰 50개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Select Star에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Select Star에서 가장 마음에 드는 점은 처음부터 플랫폼이 매우 사용하기 쉽고 직관적이라는 것입니다. 인터페이스가 깔끔하고 체계적이라 복잡한 데이터 세트를 훨씬 쉽게 탐색할 수 있습니다. 검색 기능도 매우 강력합니다. 주변에 물어볼 필요 없이 필요한 테이블, 열, 대시보드를 빠르게 찾을 수 있습니다. 새로운 데이터 환경에 적응하고 데이터 세트 간의 관계를 더 빠르게 파악하는 데 탁월한 도구였습니다. 전반적으로 Select Star는 팀 간 데이터 탐색과 협업을 크게 향상시켜 줍니다.

Select Star에서 가장 마음에 드는 점은 처음부터 플랫폼이 매우 사용하기 쉽고 직관적이라는 것입니다. 인터페이스가 깔끔하고 체계적이라 복잡한 데이터 세트를 훨씬 쉽게 탐색할 수 있습니다. 검색 기능도 매우 강력합니다. 주변에 물어볼 필요 없이 필요한 테이블, 열, 대시보드를 빠르게 찾을 수 있습니다. 새로운 데이터 환경에 적응하고 데이터 세트 간의 관계를 더 빠르게 파악하는 데 탁월한 도구였습니다. 전반적으로 Select Star는 팀 간 데이터 탐색과 협업을 크게 향상시켜 줍니다.

9. Fivetran Catalog (자동화된 데이터 계보 및 파이프라인 메타데이터 관리에 최적)

Fivetran 제공

Fivetran은 완전 관리형 클라우드 네이티브 데이터 통합 플랫폼으로, ELT를 자동화하여 맞춤형 엔지니어링 작업 없이도 SaaS 애플리케이션, 데이터베이스 및 파일의 데이터를 중앙 집중식 데이터 웨어하우스나 데이터 레이크로 이동시킵니다.

스키마 변경, API 유지 관리 및 과거 데이터 동기화를 자동으로 처리하므로, 소스 데이터가 변경되더라도 파이프라인에 수동 개입이 필요하지 않습니다. SOC 2, GDPR, HIPAA 및 ISO 27001을 포함한 보안 및 규정 준수 인증이 기본으로 제공됩니다.

Fivetran Catalog의 주요 기능

사용자 맞춤형 코드를 작성할 필요 없이 사전 구축된 커넥터를 사용하여 SaaS 앱, 데이터베이스 및 클라우드 스토리지에서 데이터를 가져오세요

커넥터 동기화 상태를 모니터링하고, 수동 확인 없이도 파이프라인에 주의가 필요할 때 알림을 받아보세요

소스 시스템에 미치는 부하를 최소화하면서 데이터베이스 변경 사항을 거의 실시간으로 복제하세요

데이터가 로드된 후 Fivetran 내에서 직접 dbt Core 변환을 실행하세요

RBAC 및 규정 준수 인증과 함께 열(열) 수준 데이터 제어 기능을 활용하여 민감한 필드를 보호하세요

Fivetran Catalog의 한도

일부 커넥터는 통합 기능이 누락되거나 오류가 발생하는 등 안정성 문제가 있습니다

Fivetran Catalog 가격

Free

맞춤형 가격

Fivetran Catalog 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (770개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fivetran Catalog에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Fivetran은 한 가지 기능을 놀라울 정도로 탁월하게 수행합니다. 바로 여러 SaaS 도구에서 BigQuery와 같은 중앙 데이터 웨어하우스로 데이터를 안정적으로 동기화하는 것입니다. 설정 과정은 놀라울 정도로 빠릅니다. 대부분의 커넥터는 최소한의 구성만으로 사실상 플러그 앤 플레이 방식으로 작동합니다. 특히 방대한 커넥터 라이브러리, 자동 스키마 관리, 그리고 강력한 알림 시스템이 마음에 듭니다. 전담 데이터 엔지니어가 없는 소규모 팀에게는 판도를 바꾸는 솔루션입니다. 수작업의 일을 크게 줄여주어, API를 다루는 데 시간을 낭비하지 않고 인사이트 도출에 집중할 수 있게 해줍니다.

Fivetran은 한 가지 기능을 놀라울 정도로 탁월하게 수행합니다. 바로 여러 SaaS 도구에서 BigQuery와 같은 중앙 데이터 웨어하우스로 데이터를 안정적으로 동기화하는 것입니다. 설정 과정은 놀라울 정도로 빠릅니다. 대부분의 커넥터는 최소한의 구성만으로 사실상 플러그 앤 플레이 방식으로 작동합니다. 특히 방대한 커넥터 라이브러리, 자동 스키마 관리, 그리고 강력한 알림 시스템이 마음에 듭니다. 전담 데이터 엔지니어가 없는 소규모 팀에게는 판도를 바꾸는 솔루션입니다. 수작업의 부담을 크게 줄여주어, API를 다루는 데 시간을 낭비하지 않고 인사이트 도출에 집중할 수 있게 해줍니다.

🧠 재미있는 사실: Fivetran은 프로그래밍 언어인 Fortran에서 따온 이름입니다. 창립자들은 원래 빅데이터용 스프레드시트를 만들려고 했으나, 사용자 피드백은 한 가지로 모아졌습니다. 바로 "Salesforce 데이터를 Redshift로 옮겨달라"는 것이었습니다. 이에 그들은 사업 방향을 전환했고, 데이터 파이프라인 전문 기업이 탄생했습니다.

10. Metaphor (관계 기반 데이터 탐색 및 문맥 검색에 최적화)

메타포(Metaphor)는 데이터 탐색이 기술적 문제인 동시에 사회적 문제이기도 하다는 전제를 바탕으로 합니다. 따라서 사용 패턴과 팀 내 논의 내용이 데이터 계보 및 소유권 정보와 함께 하나의 보기에서 확인됩니다.

컨텍스트는 데이터 관리자가 사후에 모든 내용을 문서화해야 하는 방식이 아니라, 시간이 지남에 따라 자연스럽게 형성됩니다. 활동 피드는 주목받는 자산을 표시하고, 대화 내용을 해당 데이터와 직접 연결해 두므로, 조직의 노하우가 채팅 스레드 속에 묻히지 않고 언제든지 쉽게 찾을 수 있습니다.

Metaphor의 주요 기능

평범한 영어로 데이터 자산을 검색하고, 소유권, 사용 현황, 신뢰도 신호를 포함한 맥락에 맞는 결과를 확인하세요

Slack, Microsoft Teams, Chrome과의 연동을 통해 데이터 관련 논의와 업데이트를 한곳에서 관리하세요

기존 도구 내에서 기술 및 비즈니스 사용자 모두에게 거버넌스 태그와 액세스 제어를 적용하세요

특정 자산을 팔로워로 추가하면 소유권, 프로젝트 문서 또는 사용 패턴이 변경될 때 알림을 받을 수 있습니다

검색 결과와 함께 데이터 품질 및 신뢰도 신호를 표시하여, 사용자가 자산을 사용하기 전에 평가할 수 있도록 하세요

은유적 표현의 한계

제품 로드맵 업데이트와 신규 기능 출시가 예상보다 드물게 이루어지고 있습니다

Metaphor 가격

맞춤형 가격

Metaphor 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Metaphor에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

팀과의 전반적인 협력 경험은 매우 훌륭했습니다. 제품의 향후 플랜은 야심차며, 데이터 카탈로그와 데이터 탐색의 미래에 대한 저희의 비전과도 잘 부합합니다.

팀과의 전반적인 협력 경험은 매우 훌륭했습니다. 제품의 향후 플랜은 야심차며, 데이터 카탈로그와 데이터 탐색의 미래에 대한 저희의 비전과도 잘 부합합니다.

ClickUp으로 데이터의 혼란을 명확한 정보로 바꾸세요

대부분의 데이터 카탈로그 tools는 기본적인 기능만 수행하고 그 이상은 하지 않습니다. 문서는 여전히 별도의 wiki에 흩어져 있고, 중요한 대화는 아무도 다시 찾아보지 않는 채팅 스레드 속에 묻혀버립니다.

ClickUp은 업무 자체를 문서, 작업, 그리고 관련 맥락과 연결함으로써 이러한 격차를 해소합니다. 따라서 팀원들이 답변이 필요할 때면 이미 그 정보가 준비되어 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하고, 데이터가 유기적으로 연결된 워크플로우가 실제로 어떤 느낌인지 직접 확인해 보세요. ✅