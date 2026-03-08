AI가 파트너 참여도를 높이는 방법: 실용적인 사례

파트너에게 최상의 시작을 제공하기 위해 모든 것을 완료했습니다:

담당자를 지정하고, 웰컴 키트를 발송하며, 계약서에 서명했습니다. 제품 설명을 위한 실시간 교육 세션을 진행하고, 인증서를 발급하며, 최고의 영업 자료를 공유했습니다.

문서상으로는 파트너들이 승리를 준비하고 있습니다.

그러나 거래는 지연되고 있으며, 예상 수익은 여전히 공상에 불과합니다.

우리가 잘못된 파트너를 선택한 걸까? 의문이 드는 건 당연합니다. 아마도 아닐 겁니다. 아마도, 충분히 참여시키지 못했을 뿐입니다.

AI 기반 파트너 참여는 리셀러, 유통사, 제휴사가 귀사의 제품을 판매할 지식과 동기를 모두 갖도록 보장합니다. 귀사가 그들을 쫓아다니지 않아도 됩니다.

아래에서 AI가 파트너 참여도를 높이는 방법과 이를 구현하는 단계를 확인해 보세요👇

파트너 참여란 무엇인가요?

파트너 참여도는 파트너와의 관계를 지속적으로 구축하고 유지하여 그들이 지속적으로 제품을 판매하도록 활성 상태를 유지하고, 목표를 일치시키며, 동기를 부여하는 과정입니다.

실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

정기적인 점검: 진행 중인 거래를 검토하고, 문제를 해결하며, 함께 다음 단계를 계획하기 위한 주간 통화 일정 수립

맞춤형 커뮤니케이션: 제품 업데이트, 시장 팁, 성공 사례, 추가 자료 등을 담은 타겟팅 뉴스레터를 발송하여 파트너 역량 강화

성과 추적: 파트너별 거래 건수, 생성된 리드, 웨비나 참석률, 파트너 건강 점수 등의 메트릭 모니터링

인정 프로그램: 최고 성과자에게 보너스, 상금, 독점 콘텐츠를 제공하여 동기를 부여합니다

이 모든 것을 수동으로 관리하려는 시도는 오래 지속될 수 없습니다.

1️⃣ 첫째, 모든 파트너를 직접 관리할 여력이 없습니다. 따라서 자연스럽게 수익을 창출하는 파트너에게 집중하게 되고, 막대한 잠재력을 가진 다른 파트너들은 수개월 동안 의미 있는 접촉 없이 방치됩니다.

2️⃣ 둘째, 파트너 활동 데이터는 이메일, CRM 소프트웨어, 채팅 메시지 속에 묻혀 있습니다. 데이터를 추출해 분석할 때쯤이면 이미 오래된 정보가 되어버립니다.

이때 AI 활용이 해결책이 되어 드립니다.

⚖️ 차이점 파악하기: 파트너 역량 강화 vs. 파트너 참여도 유지 이것들을 혼동하지 마세요—파트너 라이프사이클의 서로 다른 단계입니다: 파트너 역량 강화: 신규 파트너가 역량을 구축하는 데 필요한 교육, 인증, 플레이북을 제공하는 초기 단계

파트너 참여도: 온보딩 이후 단계로, 추적, 알림, 인센티브를 통해 관계를 구축하여 장기적인 충성도를 유도하는 과정입니다.

AI 기반 파트너 참여란 무엇인가요?

AI 기반 파트너 참여는 머신러닝, 자동화, 예측 분석을 활용해 파트너 상호작용을 개인화하고 확장합니다. 이를 통해 채널 관리자를 추가하지 않고도 생태계 내 모든 파트너(상위 계정뿐만 아니라)와 지속적으로 소통할 수 있습니다.

다양한 AI 기술이 어떻게 협력하여 파트너 참여를 자동화하는지 살펴보세요:

머신 러닝(ML): ML 모델은 방대한 양의 데이터를 몇 초 만에 분석하는 데 탁월합니다. 이는 파트너 행동, 캠페인 성과, 리드 상태를 실시간으로 분석하여 참여 패턴이 변화하는 순간을 포착할 수 있음을 의미합니다.

예측 분석: 이러한 모델은 실시간 및 역사적 데이터를 활용해 미래 추세를 예측합니다. 파트너 참여도 하락, 예상 매출 수익, 추가 판매 기회, 교착 상태의 거래 등을 예측할 수 있습니다.

자연어 처리(NLP): NLP는 AI 모델이 인간 언어를 이해하고 생성하도록 돕습니다. 이를 통해 AI는 이메일을 읽고, 파트너의 질문에 답변하며, 파트너의 감정을 감지하고, 피드백을 해석합니다.

생성형 AI: ChatGPT, Gemini, Claude 같은 생성형 AI 도구는 파트너 교육 자료, 홍보 메시지부터 뉴스레터, 지식 기반 문서에 이르기까지 맞춤형 콘텐츠 제작을 지원합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain으로 GPT, Claude Sonnet, Gemini 같은 프리미엄 모델을 한곳에서 즉시 이용하세요. 별도의 구독이나 로그인이 필요 없습니다. 요약 작업에 최적화된 최상위 AI 모델을 ClickUp Brain으로 간편하게 전환하세요 파트너 참여를 위한 다양한 AI 모델 활용 방법: Gemini: 통화 기록, 긴 이메일 스레드, 이미지 등 다양한 파일 유형의 데이터 분석에 최적화

ChatGPT: 일상적인 콘텐츠 생성과 정기적인 파트너 커뮤니케이션에 이상적입니다.

Claude: 심층 추론과 복잡한 파트너 데이터 분석에 최적화

🧠 재미있는 사실: 1940년대 후반, 마이애미 출신 기업가 브라우니 와이즈는 상징적인 '터퍼웨어 파티'를 통해 터퍼웨어를 가정용 제품의 대명사로 만들었습니다. 그녀는 매장에 의존하기보다 여성들을 모집해 제품을 시연하고 판매하는 사교 모임을 주최하게 했습니다. 이 접근법은 대성공을 거두었죠. 1949년에는 수요가 급증해 한 딜러가 단 일주일 만에 56개 이상의 원더 보울을 판매했다는 보고도 있었습니다! via Smithsonian Magazine

파트너 참여를 위한 AI 활용의 이점

파트너 프로그램에 AI 기반 tools를 활용하면 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다:

반복 작업 자동화: 지루한 작업을 건너뛰세요. AI가 자동으로 후속 이메일을 발송하고, 파트너에게 거래 업데이트를 알리고, 제품 변경 사항을 알리며, 보고서를 생성하고, 기록을 관리합니다.

동적 파트너 세분화: 분기마다 지역이나 크기로 파트너를 그룹화하는 대신, AI는 행동 패턴을 기반으로 실시간으로 세분화합니다. 소규모 파트너가 갑자기 리드 물량을 두 배로 늘리면, AI는 즉시 그들을 고성장 세그먼트로 이동시킵니다.

초개인화된 파트너 여정 구축: AI는 포털 로그인부터 자료 다운로드까지 모든 접점을 추적하여 각 파트너에게 맞춤형 경로를 설계합니다. 이를 통해 한 파트너는 거래별 맞춤형 팁을, 다른 파트너는 주간 활동 유지 알림을 받을 수 있습니다.

파트너 행동 및 선호도 예측: 이메일 열람률이나 포털 활동 같은 파트너 참여 신호를 지속적으로 분석함으로써, AI는 어느 파트너가 관심을 잃어가고 있는지 예측할 수 있습니다. 또한 그들이 선호하는 인센티브와 커뮤니케이션 채널을 파악하여 효과적으로 재참여를 유도할 수 있습니다.

실시간 지원 제공: AI 기반 챗봇은 지식베이스와 작업 공간 데이터를 기반으로 24시간 내내 즉각적이고 정확한 답변을 제공합니다. 이는 영업 주기 동안 파트너의 추진력을 유지시켜 주며, 팀의 업무를 방해하지 않습니다.

맞춤형 교육 추천 받기: 모든 파트너에게 동일한 교육 자료를 보내는 대신, AI가 특정 성과 격차를 파악하여 각 파트너에게 적합한 모듈이나 인증 과정을 추천합니다.

⚠️ 주의 사항: AI는 확장에 필요한 인사이트와 자동화를 제공합니다. 그러나 신뢰 구축 대화, 미묘한 신호 파악, 인간적인 감성 전달은 불가능합니다. 따라서 먼저 전략 수립에 활용하고, 관계 구축을 위해 전문성과 파트너 관계 관리(PRM) 역량을 적용하세요.

파트너 참여에서 AI가 대체하는 것과 대체하지 않는 것 AI는 관계 구축, 채널 전략, 가장 중요한 파트너와의 신뢰 기반 대화를 대체하지 않습니다. 파트너 매니저의 필요성을 없애거나 인간의 판단을 배제하지도 않습니다. AI가 하는 일은 위험을 조기에 포착하고, 더 빠르게 맞춤형 접근을 제공하며, 적절한 리소스를 제시하고, 일반적으로 소홀히 되는 반복적인 후속 작업을 자동화함으로써 팀이 참여의 운영 측면을 확장하도록 돕는 것입니다.

AI가 파트너 팀을 지원하는 방법: 주요 활용 사례

이제 AI가 파트너 관리자의 업무 효율성을 높이고 더 강력한 관계를 구축하는 데 어떻게 기여하는지 자세히 알아보겠습니다.

⭐ 보너스: 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 각 영역에서 어떻게 도움을 주는지 실제 예시도 함께 공유합니다.

1. 파트너 온보딩

AI는 반복적인 작업을 자동화하고 실시간 지침을 제공함으로써 파트너 온보딩을 간소화합니다. 신규 파트너를 자동으로 분류하고, 맞춤형 온보딩 체크리스트를 생성하며, 파트너 프로필에 따라 적합한 교육 모듈을 공유할 수 있습니다.

Teams 또한 AI 챗봇을 활용해 일반적인 온보딩 질문에 답변하고, 필요 시 복잡한 문제를 적절한 관리자에게 에스컬레이션합니다.

📌 예시: 신규 파트너가 프로그램에 합류하면, Brain에게 환영 이메일을 초안 작성하도록 프롬프트할 수 있습니다. 이 이메일에는 구체적인 온보딩 단계, 교육 자료, 주요 연락처가 포함되어 파트너 경험을 첫날부터 개인화할 수 있습니다. ClickUp Brain을 활용해 신규 파트너 온보딩을 위한 환영 이메일 초안 작성하기

📚 더 읽어보기: 시도해볼 만한 최고의 AI CRM 도구

2. 지능형 파트너 평가

/AI는 CRM, 마케팅 플랫폼, 학습 시스템에서 데이터를 추출하여 거래 품질, 파이프라인 기여도, 참여도를 기준으로 파트너를 평가합니다. 각 파트너에게 동적 점수를 부여하며, 활동 변화에 따라 자동으로 업데이트됩니다.

📌 예시: Brain에게 지난 분기 각 파트너가 성사시킨 거래 건수를 보여달라고 요청하고, 매출 또는 참여도를 기준으로 점수를 부여하며, 상위 3개 파트너를 강조 표시하도록 하세요. AI는 활동이 감소하는 파트너를 표시하고 후속 조치가 필요한 부분을 제안할 수도 있습니다. ClickUp Brain을 활용해 파트너의 최근 또는 실시간 성과를 기반으로 점수를 매기세요

3. 자동화된 참여 시퀀스

기존 도구와 달리, AI는 파트너가 가이드를 다운로드하는 것과 같은 실시간 신호를 분석하여 다음 관련 단계를 자동으로 트리거합니다. 예를 들어 계약 체결을 유도하거나 신규 거래 등록을 권장하는 식이죠.

또한 AI를 활용해 메시지 발송 시점과 채널을 최적화할 수 있습니다. 즉, 파트너가 링크드인 메시지나 이메일에 더 잘 응답하는지, 그리고 하루 중 어느 시간대에 반응할 가능성이 높은지 확인할 수 있습니다.

📌 예시: 파트너에게 신제품 기능을 소개하고 싶다고 가정해 보세요. 이메일을 하나씩 작성하는 대신, Brain에게 각기 다른 혜택이나 사용 사례에 초점을 맞춘 여러 이메일로 구성된 전체 육성 시퀀스를 생성하도록 지시하세요. 몇 분 안에 제목, 맞춤형 인사말, 명확한 메시지가 포함된 구조화된 초안을 작성할 수 있으며, 발송 전에 수정할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 엔드투엔드 이메일 참여 시퀀스를 생성하세요

📚 더 알아보기: 파트너 참여를 위한 최고의 AI 이메일 도구 목록

4. 파트너 역량 강화 + 교육

고급 AI 기반 PRM 플랫폼은 파트너의 역할, 성과, 전문성 수준에 맞춰 맞춤형 교육을 제공합니다. 최적의 모듈을 자동 추천하고, 인증 후 다음 단계를 제안하며, 신규 기능 출시 시 마이크로 레슨까지 제공합니다.

더 나아가: AI를 활용해 영업 시나리오를 역할극으로 재현함으로써 파트너들이 피칭 연습을 하거나 교육 중 의문점을 해결할 수 있도록 지원할 수도 있습니다.

📌 예시: 처음부터 새로 시작하지 말고, Brain을 활용해 요구사항에 기반한 완벽한 교육 매뉴얼을 생성하세요. 초안이 완료되면 핵심 내용을 추출해 간결한 요약본으로 만들 수 있습니다. 파트너들은 전체 가이드를 살펴보기 전에 이 요약본을 빠르게 훑어볼 수 있습니다. ClickUp Brain을 활용해 심층적인 교육 자료를 제작하세요

5. 거래 지원 및 공동 영업 지원

파트너가 적극적으로 영업할 때는 가격, 위치, 내부 프로세스 등 신속한 답변이 자주 필요합니다. 그러나 지속적인 수동 지원은 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 종종 불가능합니다.

바로 여기에 AI 도구의 진가가 발휘됩니다.

파트너가 제안서를 작성 중이거나, 가격 책정에 막히거나, 기능 위치를 고민할 때 AI가 즉시 개입합니다. 지식베이스에서 제품 정보를 추출하고, 가격 구조를 제안하며, 제안서 초안을 생성하고, 메시징 팁을 제공합니다—마치 개인 영업 어시스턴트처럼 말이죠!

더 복잡한 지원이 필요한 경우, AI는 전체 맥락을 파악하여 해당 쿼리를 적절한 전문가에게 스마트하게 연결해 소중한 응답 시간을 절약합니다.

📌 예시: 파트너가 거래 준비에 도움이 필요할 때, Brain과 채팅하면 가격 가이드라인, 제안서 템플릿, 거래 등록 요건 등 가장 관련성 높은 자료를 안내받을 수 있습니다. 여러 시스템을 검색할 필요 없이, 거래를 더 빠르게 진행할 수 있도록 필요한 문서로의 직접 링크와 추가 자료를 즉시 제공받게 됩니다. 파트너 쿼리에 답변하고 즉각적인 지원을 제공하기 위해 ClickUp Brain과 채팅하세요

6. 위험 예측 및 경고 발송

분기별 검토를 기다려서야 파트너가 거래를 가져오지 않는다는 사실을 깨닫는 대신, AI는 포털 로그인 급감, 리드 응답 지연, 인증 만료와 같은 조용한 경고 신호를 지속적으로 감지합니다.

이 솔루션은 실시간으로 이러한 연결점을 파악하고 파트너 관계가 회복 가능한 시점에 경고합니다. 이를 통해 실제 이탈이 발생하기 몇 주 전에 자원을 재배치하거나 새로운 인센티브를 시행할 수 있습니다.

📌 예시: 프롬프트 브레인에 위험에 처한 파트너를 식별하도록 요청하세요. 최근 활동을 분석하고, 거래 등록 감소와 같은 패턴을 강조하며, 위험 요인을 정확히 파악할 수 있도록 키 요인을 보여줍니다. 이를 통해 누가, 왜 관심을 필요로 하는지 정확히 알 수 있습니다. Brain에게 파트너 데이터 분석, 트렌드 예측, 고위험 활동 표시를 요청하세요

7. 지식 기반 지원

지식베이스에서 정보를 찾는 것이 보물찾기처럼 느껴진다면, 인공지능이 해결책입니다.

AI 기반 지식 베이스는 자연어 검색을 활용해 제품 가이드, FAQ, 문제 해결 단계, 규정 준수 정보에서 정확한 답변을 추출합니다. 시간이 지남에 따라 AI는 사용 패턴을 학습하여 추천 정확도를 높이고, 지원 티켓이나 제품 출시에서 얻은 새로운 정보로 지식 베이스를 자동 업데이트하기도 합니다.

📌 예시: 긴 교육 자료와 회사 wiki를 읽는 데 많은 시간이 소요됩니다. 지식 기반에서 즉각적이면서도 정확한 인사이트를 얻기 위해 파트너는 ClickUp 기업 검색을 활용할 수 있습니다. 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트가 자동으로 지식 기반을 참조하여 가장 관련성 높고 최신 정보를 수집합니다. 즉각적인 의문 해결과 파트너 지원을 위해 ClickUp Enterprise 검색을 활용하세요

8. 거버넌스 및 규정 준수 추적

파트너 관리에서 가장 과소평가되는 측면 중 하나? 바로 규정 준수입니다.

파트너가 업계 표준이나 규제 요건을 무시한다면, 아무리 잘 판매해도 소용없습니다.

AI 모델은 승인되지 않은 공동 브랜딩이나 지역별 규정 준수 문제 등 잠재적 파트너 위반 사항을 모니터링합니다. 문제가 발견되는 즉시 상세 보고서와 권장 단계가 포함된 알림을 즉시 수신하게 됩니다.

📌 예시: 인증 기록을 일일이 검토하는 대신, Brain에게 미완료 또는 만료된 인증을 보유한 파트너를 표시하도록 요청하세요. 각 인증의 추천 시점과 만료 시점을 명확히 보여주는 상세 내역을 확인하여, 궁극적으로 타깃팅된 후속 조치를 취할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 인증서 갱신이 필요한 파트너를 즉시 정확히 파악하세요

파트너 참여를 위한 AI 활용 시작 방법

시장에는 파트너 참여를 자동화하는 다양한 AI 도구가 존재합니다. 하지만 단순히 AI를 보유하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

여러분의 작업 공간에 깊이 통합되고, 프로세스를 완벽히 이해하며, 전체 기술 스택과 연동되는 어시스턴트가 필요합니다.

통합형 AI 작업 공간ClickUp이 여러분을 도와드립니다.

그럼 이제 ClickUp을 활용해 파트너십 관리를 하고 참여도를 높이는 방법을 알아보겠습니다:

1단계: 맞춤형 파이프라인에 최적화된 워크플로우 설계

모든 파트너십은 다릅니다. 단계, 접점, 인수인계는 비즈니스 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 더 깊은 참여를 유도하려면 먼저 고유한 영업 파이프라인에 실제로 맞는 워크플로우를 구축해야 합니다.

ClickUp은 다음과 같은 워크플로우를 쉽게 브레인스토밍하고 설계하며 구현할 수 있게 합니다:

ClickUp 화이트보드로 파트너십 단계를 시각적으로 매핑하세요

ClickUp 화이트보드로 영업 파이프라인을 계획하고 파트너십 워크플로우를 구축하세요

ClickUp 화이트보드는 드래그 앤 드롭 에디터로 파트너 파이프라인을 자유롭게 설계할 수 있는 무제한 캔버스를 제공합니다.

파이프라인의 각 단계(예: "잠재고객 발굴", "온보딩", "역량 강화", "공동 영업", "갱신")를 모양으로 표시하세요. 연결선을 그려 업무 이관이나 의존성을 표시하고, 추가 설명을 위한 스티커 노트를 추가하세요.

게다가 다른 팀 회원들을 초대해 실시간으로 파트너십 워크플로우를 공동 설계할 수 있습니다. 모두가 함께 요소를 추가하거나 이동하거나 의견을 제시할 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 워크플로우 단계를 실행 가능한 단계로 전환하세요

마감일, 우선순위 표시, 의존성을 포함한 ClickUp 작업을 목록에 추가하세요

프로세스를 매핑한 후에는 ClickUp 작업을 활용해 실행에 옮기세요.

화이트보드의 각 단계나 요소를 작업으로 전환하고, 담당자로 파트너 및 채널 관리자를 추가하며, 마감일을 설정하고, 우선순위 수준을 표시하고, 상세한 설명을 추가하는 등의 작업을 수행하세요.

다음으로 ClickUp 의존성을 활용해 작업 순서를 정하세요. 예시: "교육"은 "온보딩"이 완료됨으로 표시되기 전까지 시작할 수 없습니다. 또한 작업 내부에 첨부 파일을 첨부하고, 댓글을 남기고, 시간을 추적할 수도 있습니다.

ClickUp 템플릿으로 프로세스를 표준화하고 확장하세요

템플릿을 사용하면 최고의 워크플로우를 저장하고 모든 신규 파트너에게 재사용할 수 있습니다.

ClickUp 파트너십 계약서 템플릿을 예시로 들어 보겠습니다. 이 템플릿은 파트너 계약서 작성, 이용 약관 설정, 사전 기대치 명시 등을 위한 사전 구축된 구조를 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 파트너십 계약서 템플릿을 활용하여 일관된 채널 파트너 계약을 유지하세요

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

모든 파트너 계약이 일관성 있고 규정 준수하며 완벽하게 유지되도록 하십시오

진행 상황을 추적하기 위해 쉽게 맞춤형 설정 가능한 조항과 사용자 지정 필드를 설정하세요

향후 분쟁을 방지하기 위한 의무 사항 명시

당사자들 간 이익과 손실이 어떻게 분배될지 설명하십시오

분쟁이나 변경 발생 시 법적 보호 제공

ClickUp은 마케팅 노력을 강화하고자 하는 채널 파트너를 위한 즉시 사용 가능한 템플릿도 제공합니다.

ClickUp 채널 파트너 마케팅 플랜 템플릿을 활용하면 목표 고객을 정의하고, 효과적인 전략을 목록으로 작성하며, 브랜드 인지도를 확산하고, 성과를 측정할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 채널 파트너 마케팅 플랜 템플릿으로 포괄적인 마케팅 플랜을 수립하고 실행하세요

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:

마케팅 활동을 계획하고 실행하기 위한 체계적인 프레임워크를 구축하세요

특정 고객 세그먼트를 식별하고 목표로 삼으세요

마케팅 목표를 따를 때 채널 파트너와 공급업체를 연계하세요

양측 간 소통을 강화하세요

채널 파트너에게 마케팅 활동의 성공을 측정할 수 있는 tools를 제공하세요

ClickUp 보기로 원하는 방식으로 파트너 파이프라인을 시각화하세요

여러 ClickUp 보기에서 클라이언트와 제품 업데이트, 공지사항, 문제 해결 상태 등을 공유하세요

워크플로우가 가동되면 ClickUp 보기를 활용해 파트너 참여 프로그램과 작업을 15가지 이상의 방식으로 시각화할 수 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

보드: 칸반 스타일 보기—각 단계별 파트너 추적에 최적화

목록: 모든 파트너 관리 작업을 사용자 정의 가능한 테이블 양식으로 확인하세요

작업량: 파트너의 가용성, 작업량 및 처리 용량 확인

타임라인: 중복되는 파트너 이니셔티브와 일정을 보기 위해 이상적입니다

각 보기는 작업 공간에서 실시간 데이터를 가져오며, 파트너 유형, 세그먼트, 참여 수준, 제품 전문성 등 다양한 속성으로 필터링할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: 최고의 원격 협업 tools

2단계: 심층 인텔리전스와 개인화를 위한 AI 적용

ClickUp Brain은 작업 공간의 기본 AI 어시스턴트 역할을 하며, 작업, 문서, 채팅, 파트너 데이터를 하나의 통합 시스템으로 묶어줍니다. 즉, 작업 공간의 모든 구성 요소가 AI로 구동되므로 별도로 기술 스택에 추가할 필요가 없습니다.

이는 AI 스프롤을 직접적으로 제거합니다. 즉, 서로 다른 AI 생산성 도구 사이를 오갈 필요가 없어집니다. 자연어 처리 + 컨텍스트 검색이 ClickUp Brain을 더욱 스마트하게 만듭니다.

방법은 다음과 같습니다:

파트너를 즉시 분류하세요: Brain에게 지역, 거래 크기, 참여 단계 또는 추적하는 모든 사용자 지정 필드로 파트너를 그룹화해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. 복잡한 보고서를 작성하거나 필터를 사용할 필요가 없습니다. Brain은 여러분의 작업 공간을 이해하고 필요한 분류를 몇 초 만에 제공합니다.

ClickUp Brain으로 매력적인 파트너 이메일, 후속 조치 또는 캠페인 메시지를 작성하세요

필요할 때마다 맞춤형 콘텐츠 생성: 신규 파트너를 위한 개인화된 이메일 초안, 교육 가이드, 지식 기반 문서가 필요하시다면 Brain이 작성해 드립니다. 원하는 내용을 간단히 설명하기만 하면 됩니다(예: "신규 기술 파트너를 위한 환영 이메일 초안 작성"). Brain이 적절한 맥락과 어조를 파악하여 맞춤형 경험을 제공합니다.

파트너 커뮤니케이션 요약: Brain을 활용해 긴 이메일 스레드, 채팅 기록 또는 프로젝트 업데이트를 즉시 요약하세요. 이렇게 하면 끝없는 메시지를 일일이 살펴보지 않고도 최근 이벤트를 빠르게 파악할 수 있습니다.

실시간 번역 활용: 글로벌 파트너와 협력 중이라면, Brain이 커뮤니케이션, 문서, 심지어 회의 노트까지 즉시 번역해 드립니다.

ClickUp Brain으로 파트너 인정 및 참여 프로그램 아이디어를 브레인스토밍하세요

아이디어 브레인스토밍: 파트너 캠페인에 막혔거나 새로운 인센티브 프로그램 아이디어가 필요하신가요? ClickUp Brain과 채팅해 보세요. 여러분의 과제를 설명하면 창의적인 해결책을 제안하거나 전체 프로젝트 플랜을 초안으로 작성해 드립니다.

파트너를 직접 지원하세요: Brain은 귀사 작업 공간의 지식 기반 정보를 활용해 파트너 쿼리에 답변할 수 있습니다

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보를 찾는 데 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 관련 문서, 대화 내용, 작업 세부사항을 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공합니다. 검색은 그만두고 일에 집중하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

📚 더 읽어보기: 추천 이메일 자동화 도구 목록

3단계: 파트너 데이터 및 커뮤니케이션 중앙화

워크플로우가 가동 중입니다. AI를 위한 기반도 마련했습니다.

이제 모든 데이터를 통합하고 실시간 파트너 커뮤니케이션, 참여도 관리 및 분석을 위해 모든 요소를 연결할 때입니다.

ClickUp에서 이를 달성하는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp을 즐겨찾는 마케팅 도구와 원활하게 연결하여 캠페인 데이터를 동기화하고 워크플로우를 자동화하세요.

ClickUp은 단 한 번의 클릭으로 관련 데이터를 워크플로우에 끌어오는 1,000개 이상의 네이티브 통합 기능을 제공합니다. 예시로는 HubSpot이나 Salesforce 같은 CRM을 연결해 거래 업데이트를 확인하고, Google Workspace를 연결해 공유 문서와 캘린더를 관리하며, Zoom을 연결해 회의를 진행하는 등 다양한 연동이 가능합니다.

더 나은 방법은 ClickUp의 API를 활용해 복잡한 코딩 없이도 독자적 시스템이나 레거시 시스템을 동기화하는 맞춤형 통합을 구축하는 것입니다.

ClickUp 채팅으로 팀과 파트너를 실시간으로 연계하세요

ClickUp 채팅으로 파트너 대화를 집중시키고, 워크플로우를 벗어나지 않고 실시간으로 협업하세요

ClickUp 채팅은 모든 파트너 대화를 하나의 스레드 공간에 모아, 작업과 문서 바로 옆에서 관리할 수 있게 합니다. 각 파트너 계정별 전용 채널이나 프로그램 전체 토론 공간을 생성하여, 이메일 받은 편지함에서 중요한 내용이 묻히지 않도록 하세요.

파트너를 @멘션하여 관련 담당자를 참여시키고, 메인 채팅을 복잡하게 만들지 않으면서도 특정 주제를 깊이 있게 논의할 수 있는 스레드 대화를 시작할 수도 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 '댓글 할당' 기능을 사용하면 어떤 메시지도 추적 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 작업, 문서 또는 화이트보드에 댓글을 남긴 후, 마감일과 함께 팀원이나 파트너 담당자에게 @할당하세요. 그러면 해당 댓글은 그들이 완료해야 할 하위 작업으로 변환됩니다. ClickUp의 '작업 내 댓글 할당' 기능을 활용하여 책임성을 확보하세요

AI 미팅 노트테이커로 회의 내용을 캡처하고 필기하세요

ClickUp AI 노트테이커로 회의 요약 및 실행 항목을 자동 생성하세요

파트너 통화 중 노트하는 것에 대해 더 이상 걱정하지 마세요.

ClickUp의 AI 회의 필기 도구는 Zoom 또는 Microsoft Teams 세션을 녹화하여 검색 가능한 회의록과 핵심 요점 요약본을 자동 생성합니다. 실행 항목과 소유자를 추출하므로, 통화 종료 즉시 대화를 프로젝트 플랜으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp Clips로 복잡한 주제를 빠르게 정리하세요

ClickUp Clips로 화면 녹화물을 공유하면 이메일 체인이나 대면 회의 없이도 메시지를 정확하게 전달할 수 있습니다.

ClickUp Clips를 사용하면 작업 공간 내에서 바로 간단한 비디오 안내를 녹화하고 공유할 수 있습니다.

파트너 지원에 혁신을 가져옵니다: 파트너가 온보딩 과정에서 막히거나, 대시보드 사용에 도움이 필요하거나, 제품 기능 작동 방식을 확인하고 싶어 할 때, 짧은 클립을 녹화하여 바로 전송할 수 있습니다.

예시로, 거래 등록 제출 방법을 설명하는 긴 이메일을 작성하는 대신, 30초 분량의 Clip으로 정확히 어떻게 해야 하는지 보여주기만 하면 됩니다.

📚 더 읽어보기: 효율성을 극대화하는 최고의 AI 생산성 도구

4단계: 지식 기반 구축하기

지식 기반이 PRM tool과 분리되면 상황이 금방 복잡해집니다.

적합한 자료를 찾느라 시간을 낭비하고, 동일한 파일의 여러 버전이 여기저기 떠돌고 있을 것입니다. 더 나쁜 것은, 파트너에게 잘못된 데이터로 제안하도록 유도하는 구식 랜딩 페이지를 실수로 보낼 수도 있다는 점입니다.

ClickUp은 이를 어떻게 바꾸나요? 이 워크스루 비디오가 미니 가이드가 되어 드립니다:

📚 더 읽어보기: ClickUp이 AI 문서를 활용해 SOP 생성을 간소화하는 방법

ClickUp 문서로 파트너 리소스를 생성하고 공유하세요

효과적인 지식 기반 문서 작성을 위한 ClickUp Docs

ClickUp Docs는 온보딩 가이드부터 마케팅 자료까지, 강력한 지식 기반을 구축하기 위한 올인원 tool입니다.

풍부한 형식: 제목, 테이블, 체크리스트, 이미지, 비디오를 추가하여 콘텐츠를 시각적으로 매력적으로 만드세요

구조화된 계층 구조: 중첩된 페이지를 활용해 체계적으로 정리하세요. 예시: "파트너 지원" 문서에 온보딩, 교육, 지원 하위 페이지를 구성할 수 있습니다.

실시간 협업: 여러 사람이 동시에 문서를 편집하고, 의견을 남기며, 피드백을 즉시 해결할 수 있습니다.

콘텐츠를 작업으로 전환: 텍스트를 강조 표시하면 즉시 작업을 생성하고 할당할 수 있습니다. 예시: 파트너 온보딩 체크리스트를 업데이트하다가 새로운 리소스가 필요하다는 것을 알게 되면, 바로 그 자리에서 할당할 수 있습니다.

권한 설정: 내부 또는 외부 공유 시 읽기 전용 또는 편집 권한 부여

버전 기록: 모든 변경 사항이 기록되므로 누가 무엇을 업데이트했는지 확인할 수 있으며, 한 번의 클릭으로 이전 버전으로 롤백할 수 있습니다.

Docs에 직접 내장된 ClickUp Brain 을 활용하면 AI로 새 콘텐츠 초안을 작성하거나, 명확성을 위해 재작성하거나, 자료를 번역할 수 있습니다. 예를 들어 "생성형 AI가 제품 피칭에 도움이 되는 방법" 가이드가 필요하다면 Brain에 프롬프트를 보내기만 하면, 작업 공간 컨텍스트를 활용해 초안을 생성해 줍니다.

⭐ 보너스: 문서 허브는 모든 문서 관련 업무의 지휘 센터입니다. 작업 공간 내 모든 문서를 소유자, 위치, 최종 수정일 등으로 체계적으로 정리해 한눈에 파악할 수 있습니다. 문서 검색, 필터링, 즐겨찾기 기능을 통해 지식 기반이 확장되더라도 필요한 정보를 손쉽게 찾을 수 있습니다. 문서 허브를 사용하여 문서를 손쉽게 저장, 정리 및 검색하세요

ClickUp Enterprise AI 검색으로 모든 것을 즉시 찾아보세요

플랫폼에서 인사이트, 문서, 앱 등 다양한 자료를 찾거나 ClickUp Enterprise Search로 통합된 도구까지 활용하세요.

ClickUp Enterprise AI 검색은 파일뿐만 아니라 말 그대로 모든 정보—작업, 채팅, 문서, 댓글, 이미지—를 손쉽게 찾을 수 있게 해줍니다.

재미있는 점은 이렇습니다: 정확한 파일 이름이나 저장된 폴더 위치를 기억할 필요가 없습니다. 자연어로 원하는 내용을 설명하기만 하면 됩니다(예: "최신 파트너 온보딩 체크리스트를 가져와줘"). 그러면 Brain이 가져옵니다.

AI 기반 검색창은 맥락과 의도를 이해하므로, 위치가 불분명하더라도 관련성 높은 결과를 빠르게 제공합니다.

👀 알고 계셨나요? 기업 검색은 Google Drive, Slack, 고객 유지 도구 같은 통합 시스템에서도 결과를 가져오므로, 지식 기반이 정말 모든 것을 아우릅니다.

5단계: 지루한 작업을 자동화하고 알림 설정하기

모든 것이 설정되면—워크플로우, AI, 커뮤니케이션 채널, 지식 기반—이들을 모두 자동화하여 수동 관리자 업무를 거의 제로 수준으로 줄이세요.

ClickUp은 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 원하는 방식으로 자동화를 구현할 수 있는 무제한 유연성을 제공합니다:

ClickUp 자동화로 반복 작업을 없애세요

간단한 노코드 지침으로 ClickUp에서 맞춤형 에이전트 트리거 및 액션을 구축하세요

ClickUp 자동화는 규칙 기반입니다. 즉, 반복적인 작업을 처리하기 위해 간단한 "이 경우, 그러면 저렇게" 논리를 설정하면 됩니다.

각 자동화 기능은 세 가지 구성 요소로 이루어집니다:

트리거: 자동화를 시작하는 요소

조건: 자동화 실행 시 범위를 좁히기 위한 선택적 필터

다음 단계: 이후 진행 사항

📌 예시로, "파트너 작업이 '검토 준비 완료' 상태로 전환되면 파트너 매니저에게 할당하고 Slack 알림을 전송하세요."

ClickUp은 이러한 자동화를 구축하는 두 가지 방법을 제공합니다:

드래그 앤 드롭 자동화 빌더: 미리 구축된 트리거, 조건, 액션 라이브러리에서 선택하세요. 구성 요소를 드래그, 드롭, 연결하기만 하면 자동화를 생성할 수 있습니다.

AI 자동화 빌더: 원하는 자동화 작업을 평이한 영어로 설명하면, Brain이 자동으로 설정해 드립니다.

📌 파트너 참여 자동화의 추가 예시: 지역에 따라 신규 파트너 요청을 팀 회원에게 자동 할당

열린 파트너 문제에 대한 주간 요약 보고서를 이메일로 받아보세요

최적의 파트너와 분기별 비즈니스 리뷰(QBR)를 위한 정기 알림 설정하기

엔드투엔드 워크플로우를 ClickUp AI 에이전트에게 위임하세요

ClickUp 내 슈퍼 에이전트를 활성화하여 작업/워크플로우를 완전히 자동화하세요

ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트는 실제 기억력, 자기 학습, 고급 추론, 주변 인식 능력을 갖춘 세계 최초의 인간 수준의 에이전트입니다.

실제 팀원처럼 상호작용할 수 있습니다: 이메일을 보내거나, 작업을 할당하거나, 채팅에서 @멘션할 수 있습니다. 또한 다중 에이전트 환경에서 협업하고, 다른 에이전트와 지식을 공유하며, 피드백에 따라 행동을 조정할 수 있습니다.

📌 예를 들어, 파트너가 가입하면 AI 에이전트가 맞춤형 온보딩 체크리스트를 생성하고, 킥오프 미팅을 예약하며, 주간 진행 상황을 업데이트해 보낼 수 있습니다. 이 모든 작업이 백그라운드에서 자동으로 처리됩니다.

파트너 관리자에게 안성맞춤인 이 에이전트들은 지속적인 감독 없이도 엔드투엔드 워크플로우를 운영하므로, 고객 만족도를 실제로 높이는 전략적 업무에 집중할 수 있습니다.

📌 사용해 볼 수 있는 사전 구축된 슈퍼 에이전트 예시: 계약 갱신 에이전트: 계약 만료일을 모니터링하고, 파트너와 팀원에게 알림을 발송하며, 갱신 문서를 준비합니다.

일정 준비 및 후속 조치 에이전트: 파트너 통화 아젠다를 생성하고, 회의 노트를 기록하며, 후속 작업을 할당하고, 요약 이메일을 자동으로 발송합니다.

상태 리포터: 파트너 상태, 주요 메트릭, 미해결 문제에 대한 주간 또는 월간 업데이트를 게시하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있도록 합니다.

6단계: 파트너 성과에 대한 실시간 인사이트 확보

마지막으로, 참여 전략을 개선하기 위해 영업 팀의 성과와 파트너의 성공을 측정할 때가 왔습니다.

파트너 참여도를 높이기 위해 다음과 같은 키 메트릭을 추적해야 합니다:

단계별 활성 파트너 수 (온보딩, 활성화, 공동 영업 등)

파트너별 파이프라인 가치 및 체결된 거래 건수

파트너 활동 (전화, 회의, 제출된 리드)

지원 티켓 열기

파트너 요청 해결 평균 소요 시간

ClickUp을 사용하면 이 분석이 완전히 자동화됩니다. 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 대시보드로 파트너 성과를 시각화하세요

ClickUp 대시보드로 파트너 참여 메트릭을 모니터링하여 데이터 기반 의사결정을 내리세요

ClickUp 대시보드는 작업, 사용자 지정 필드, 목표, 통합 협업 도구에서 실시간 데이터를 한 화면으로 끌어옵니다. 차트, 테이블, 계산기, 목표 추적기 등 20개 이상의 위젯을 드래그 앤 드롭만으로 간단히 대시보드를 구축할 수 있습니다.

하지만 그게 전부가 아닙니다. 역할 기반 대시보드도 생성할 수 있습니다. 예시로, 파트너 관리자의 대시보드에는 온보딩 진행 상황과 미해결 작업이 표시되는 반면, 경영진 대시보드에서는 매출, 파이프라인, 최고 성과 파트너를 추적할 수 있습니다.

대시보드 필터를 사용하면 지역별, 파트너 등급별, 심지어 개별 계정별 성과까지 즉시 상세 정보를 볼 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 음성 입력 기능을 통해 더 빠르게 작업하세요. 모든 것을 직접 입력할 필요 없이, 말하기만 하면 ClickUp이 즉시 음성을 텍스트로 변환해 줍니다(동시에 발음을 다듬고 문법을 수정해 줍니다). 예를 들어, 키보드 없이도 이동 중에도 회의 노트, 후속 이메일, 채팅 메시지, AI 프롬프트를 간단히 음성으로 입력할 수 있습니다. 실제로 핸즈프리로 작업을 생성하고 할당하는 데도 음성 입력 기능을 활용할 수 있습니다! 흥미롭지 않나요? 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요 👇

ClickUp AI 카드로 더 깊은 통찰력을 잠금 해제하세요

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 활용하여 대시보드에서 성과를 요약하고, 장애 요인을 파악하거나, 다음 단계를 목록으로 나열하세요.

AI 카드는 대시보드 데이터를 실시간으로 분석하여 실행 가능한 인사이트를 함께 제공합니다. 대시보드 해석에 시간을 낭비할 필요조차 없습니다—AI 카드가 즉각적인 실행을 위한 인사이트를 즉시 제공합니다.

파트너 참여에 AI 카드를 활용하는 몇 가지 방법:

파트너 현황 요약: "위험 상태 파트너 3개사, 이번 달 신규 우수 파트너 2개사"

권장 조치: "파트너 X에게 연락하세요—2주 동안 로그인하지 않았습니다"

예측 인사이트 확인: "현재 추세로 볼 때, 파트너 Y는 3분기 목표를 달성하지 못할 가능성이 높습니다"

대시보드 어디에나 AI 카드를 배치하고, 언제든지 새로고침하며, 즐겨찾기한 카드는 핀해 빠르게 접근할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: 효율성을 극대화하는 최고의 AI 비즈니스 도구

ClickUp으로 높은 참여도를 자랑하는 파트너 프로그램을 구축하세요

파트너 참여에 AI를 활용하는 것은 퍼즐의 한 조각에 불과합니다.

진정한 힘은 모든 단계에서 AI를 활용하는 데 있습니다: 파트너 모집, 온보딩, 역량 강화, 지원, 성과 추적, 심지어 이탈 관리까지.

ClickUp으로 완전히 자동화된 AI 기반 파트너 프로그램을 처음부터 구축하세요. 파이프라인을 시각적으로 매핑하고, 커뮤니케이션을 중앙화하며, 고급 자동화를 설정하고, 인사이트를 분석하세요—모든 것이 하나의 플랫폼에서 가능합니다.

가장 큰 장점은? 모든 기능을 원활하게 지원하는 네이티브 컨텍스트 AI 어시스턴트가 탑재되어 있어, 도구에 덧씌운 AI가 아닌 워크플로우의 핵심에 자리잡습니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요. ✅