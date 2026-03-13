창의적인 시각화를 위한 최고의 Intangible AI 대안

전문적인 3D 생성에는 오랫동안 수년간의 기술적 전문 지식, 고가의 소프트웨어, 그리고 대규모 전문가 팀이 필요했습니다.

Intangible AI는 코딩의 복잡성 없이 자연어와 브라우저 기반 tools를 활용해 크리에이티브 전문가들이 3D 장면을 구축하고 반복적으로 개선할 수 있도록 지원함으로써 작업 과정을 간소화합니다.

이는 야심 찬 접근 방식이며, 특정 사용 사례에서는 효과적입니다. 하지만 워크플로우에 따라 필요한 창의적 제어 수준이나 제작 파이프라인 지원 정도에 따라 다른 AI 도구를 선택해야 할 수도 있습니다.

이 블로그에서는 고려해 볼 만한 최고의 Intangible AI 대안, 각 도구의 강점, 그리고 팀의 일에 적합한 도구를 선택하는 방법을 다룹니다.

Intangible AI 대안에서 무엇을 확인해야 할까요?

대안을 살펴보는 것이 왜 유익한지 알아보세요. 🤖

한도 있는 기술적 깊이: Intangible은 빠른 아이디어 구상에는 적합하지만, 맞춤형 셰이더, 물리 시뮬레이션 또는 세밀한 에셋 제어가 필요한 팀이라면 금방 한계에 부딪힐 것입니다

오프라인 접속 불가: 이 플랫폼은 완전히 브라우저 기반으로 운영되므로, 불안정한 네트워크 환경에서 일하거나 이동 중에 업무를 보는 팀에게는 실질적인 불편을 초래합니다.

예측 불가능한 비용: 크레딧 기반 요금제는 대규모 프로젝트에서 은근히 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 정액제나 무료 요금제를 제공하는 tool과 비교할 때 더욱 그렇습니다.

베타 단계의 제한 사항: 여러 실시간 협업 및 파이프라인 기능이 아직 '출시 예정'으로 표시되어 있어, 즉각적인 제작이 필요한 팀에게는 결정적인 걸림돌이 될 수 있습니다.

전문 워크플로우: Blender나 After Effects와 같은 전용 tools는 전문 영화 제작 및 광고 대행사 워크플로우에 실제로 필요한 심도 있는 기능과 제어력을 제공합니다.

Intangible AI 대안 한눈에 보기

이 가이드에서 다루는 모든 tools의 개요입니다. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp AI 기반 프로젝트 관리, Brain, 화이트보드, 문서, 슈퍼 에이전트 크리에이티브 팀, 에이전시, 기업 Free Forever; 기업용 맞춤형 가격 언리얼 엔진 Nanite, Lumen, Blueprint 스크립팅, 실시간 레이 트레이싱, 크로스 플랫폼 배포 게임 개발자, 영화 제작사, 크리에이티브 디렉터 무료; 맞춤형 가격 Unity 크로스 플랫폼 배포, URP/HDRP 파이프라인, 에셋 스토어, C# 스크립팅, DOTS 최적화 게임 개발자, 시뮬레이션 팀, 제품 시각화 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $210부터 블렌더 사이클스 렌더링, 메쉬 모델링, 캐릭터 리깅, 물리 시뮬레이션, 파이썬 스크립팅 독립 제작자, 스튜디오, 교육자 Free Autodesk Maya 폴리곤 모델링, 캐릭터 애니메이션, Bifrost 시뮬레이션, Arnold 렌더링, OpenUSD 지원 영화 제작사, 게임 개발사, VFX 팀 유료 플랜: 사용자당 월 $255부터 Autodesk 3ds Max 리토폴로지 도구, 모디파이어 스택, PBR 머티리얼, Arnold 렌더링, MAXScript 자동화 건축 시각화 팀, 게임 개발자 유료 플랜: 사용자당 월 $255부터 Runway 4세대 및 5세대 비디오 생성, 모션 브러시, 캐릭터 일관성, 인페인팅, Act-One 영화 제작자, 모션 그래픽 팀, 콘텐츠 제작자 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 Adobe After Effects 2D 애니메이션, 3D 작업 공간, 합성, 모션 추적, HDR 모니터링 모션 디자이너, VFX 아티스트, 포스트 프로덕션 팀 무료 체험판; 맞춤형 가격 Vyond Vyond Go 비디오 생성, AI 아바타, 립싱크, 다국어 지원, 자산 라이브러리 마케팅 팀, 인재 개발(L&D) 팀, 광고 대행사 월 99달러부터 시작하는 유료 플랜 Animaker AI 애니메이션 생성기, 캐릭터 빌더, AI 음성 더빙, 자막 생성, 4K 내보내기 L&D 팀, 마케터, 콘텐츠 제작자 월 $20부터 시작하는 유료 플랜

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 내용이 실제 제품의 가치를 반영한 것임을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 내용을 소개합니다.

최고의 Intangible AI 대안

1. ClickUp (AI 기반 창의적 프로젝트 관리 및 협업에 최적)

ClickUp에 무료로 가입하세요 크리에이티브 에이전시를 위한 ClickUp 소프트웨어로 한 곳에서 마케팅 플랜을 수립하세요

모든 디자인 프로젝트는 완성된 결과물이 되기 전에 체계적으로 정리해야 하는 대략적인 컨셉으로 시작됩니다. 하지만 기획서가 여러 문서에 흩어져 있고, 피드백이 다양한 채널에 산재하며, 여러 버전이 동시에 유통될 경우, 일 조율 자체가 디자인 작업보다 더 복잡해질 수 있습니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 시각적 아이디어 구상, AI 이미지 생성, 협업, 실행 기능을 하나의 작업 공간 내에서 모두 제공합니다.

ClickUp의 크리에이티브 에이전시 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 팀이 동일한 작업 공간에서 내부 팀이나 외부 클라이언트와 협업할 수 있습니다. AI를 활용해 이미지와 체계적인 플랜을 생성하는 것부터 콘셉트 배후의 전략을 정리하는 것까지, 이 소프트웨어가 어떻게 훌륭한 Intangible AI 대안으로 기능하는지 알아보세요.

AI를 활용하여 막연한 개념에서 명확한 프로젝트 구조로 발전시키세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내의 모든 것을 연결하는 AI 레이어입니다.

Brain에 전반적인 개념을 입력하면, 이를 단계와 마일스톤을 포함한 체계적인 개요로 세분화할 수 있습니다. 기존 프로젝트, 타임라인, 팀원별 담당 업무 등 작업 공간의 맥락을 파악하므로, 이미 구축된 업무 체계에 부합하는 플랜을 생성할 수 있습니다.

이 AI는 프로젝트가 진행됨에 따라 명확성을 유지하는 데도 도움을 줍니다. Brain은 작업 관련 논의를 요약하고, 댓글 스레드에서 주요 업데이트를 추출하며, 진행을 방해하는 요소를 파악하고, 프로젝트나 작업 공간 전반의 활동에 대한 개요 보고서를 생성할 수 있습니다.

아이디어를 정리하고 명확한 시각화 자료로 만들어보세요

ClickUp 화이트보드 내에서 AI 이미지를 생성하고 실제 업무에 연결하세요

ClickUp 화이트보드에서 창의적인 아이디어를 탐색해 보세요. 팀원들은 아이디어를 브레인스토밍하고, 컨셉을 스케치하며, 창의적인 워크플로우를 설계하고, 의존성을 시각화할 수 있는 공유 시각적 캔버스를 활용할 수 있습니다.

시각적 콘텐츠 제작을 관리하는 팀을 위한 신뢰할 수 있는 AI 화이트보드 도구입니다. 노트, 모양, 포스트잇, 미디어를 작업 및 문서에 직접 연결할 수 있어 초기 아이디어가 후속 작업과 자연스럽게 이어집니다.

ClickUp 화이트보드 내에서 ClickUp Brain을 사용하면 원하는 내용을 간단히 입력하기만 해도 시각 자료나 다이어그램을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 회의 중 콘셉트 아트, 제품 시각 자료, 스토리보드 프레임 또는 장면 아이디어를 더 쉽게 구상할 수 있습니다.

스크립트, 브리프, 프로젝트 문서를 실시간으로 공동 작업하세요

아이디어가 구체화되면, ClickUp 문서 기능을 통해 대략적인 개요를 완성도 높은 크리에이티브 브리프, 캠페인 전략, 스토리보드 또는 제작 가이드라인으로 다듬을 수 있습니다.

Docs는 협업 문서이므로 여러 팀원이 동일한 문서에 대해 실시간으로 작성, 편집 및 주석을 달 수 있습니다. 또한 이미지, 테이블, 체크리스트, 중첩된 페이지와 같은 다양한 형식 및 삽입 요소를 지원하여 복잡한 프로젝트를 체계적으로 구성할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 팀과 아이디어 및 프로젝트 플랜을 함께 논의하세요

처리해야 할 항목을 추적 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp의 '작업' 기능을 활용하면 생산 프로세스를 체계적으로 관리할 수 있습니다. 팀원들은 상세한 설명을 추가하고, 참고 이미지나 첨부 파일을 첨부하며, 단계별 체크리스트를 포함하고, 댓글을 통해 피드백을 논의할 수 있습니다.

ClickUp 작업은 창의적인 워크플로우의 구조를 반영하도록 맞춤형 설정할 수도 있습니다. '컨셉', '프리비주얼라이제이션', '자산 생성', '검토', '최종 렌더링'과 같은 맞춤형 상태를 활용하면 초기 아이디어부터 최종 결과물에 이르기까지 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 활용하면 씬 번호, 에셋 유형, 사용된 AI 도구, 제작 우선순위 등 중요한 프로젝트 세부 정보를 기록하여 체계적인 관리 기능을 한층 더 강화할 수 있습니다. 워크플로우 샘플을 확인해 보세요. 👇🏼

🚀 ClickUp의 장점: 팀이 장면 구성이나 프리비주얼라이제이션을 위해 AI 도구를 실험할 때, 창의적인 결과물은 워크플로우의 일부에 불과합니다. 아이디어, 프롬프트, 시각적 참고 자료, 피드백, 제작 결정 등은 여전히 문서와 토론을 통해 체계적으로 정리되어야 합니다. ClickUp Brain MAX는 창의적인 기획 및 제작 과정에 AI 지원을 직접 통합합니다. Figma, Google Drive, Dropbox 등의 외부 도구와 연결되어 팀원 간의 협업과 업무 집중도를 높여줍니다. 이 AI 슈퍼 앱은 화이트보드상의 브레인스토밍 논의에서 실행 항목을 추출하고, Docs에 저장된 스토리보드 노트를 요약하며, Figma에 저장된 디자인 파일을 삽입 및 참조하고, 다음 디자인 반복을 위한 작업 목록을 생성하는 등 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 팀 역량, 작업 배정 등에 대해 질문하고, ClickUp Brain MAX를 통해 스마트한 제안을 받아보세요

ClickUp의 주요 기능

맞춤형 템플릿 : 콘텐츠 캘린더 템플릿을 활용해 콘텐츠 공개를 계획하고 일정을 관리하여 캠페인 및 비디오 제작을 차질 없이 진행하세요

워크플로우 자동화 : 코딩이 필요 없는 트리거 및 액션 빌더인 : 코딩이 필요 없는 트리거 및 액션 빌더인 ClickUp Automations를 사용하여 상태 업데이트 및 작업 할당과 같은 반복적인 생산 업무를 자동화하세요.

진행 상황 시각화 : 15가지 이상의 맞춤형 보기를 통해 프로젝트 타임라인과 팀 업무량을 시각화하여, 모든 회원이 각자 선호하는 방식으로 동일한 업무를 확인할 수 있습니다.

중앙 집중식 지식 관리: ClickUp Enterprise 검색을 통해 전체 작업 공간에서 브리프나 피드백 스레드를 즉시 찾아보세요

ClickUp의 한도

기능이 많아서 처음에는 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 사용자 리뷰를 확인해 보세요:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 뛰어난 맞춤 설정 기능입니다. 기업 사용자로서 목록, 보드, 타임라인 등 어떤 방식으로 작업하든 우리 워크플로우에 완벽하게 맞는 방식으로 작업을 구성할 수 있습니다. 작업 우선순위, 마감일, 댓글, 첨부 파일 등의 기능을 통해 한 곳에서 쉽게 업무 진행 상황을 추적하고 팀원들과 협업할 수 있습니다. 또한 모든 것이 한곳에 집중되어 있어, 작업 상태나 전체 진행 상황, 최신 업데이트를 확인하기 위해 여러 tools를 오갈 필요가 없다는 점도 마음에 듭니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 뛰어난 맞춤 설정 기능입니다. 기업 사용자로서 목록, 보드, 타임라인 등 어떤 방식으로 작업하든 우리 워크플로우에 완벽하게 맞는 방식으로 작업을 구성할 수 있습니다. 작업 우선순위, 마감일, 댓글, 첨부 파일 등의 기능을 통해 한 곳에서 쉽게 업무 진행 상황을 추적하고 팀원들과 협업할 수 있습니다. 또한 모든 것이 한곳에 집중되어 있어, 작업 상태나 전체 진행 상황, 최신 업데이트를 확인하기 위해 여러 tools를 오갈 필요가 없다는 점도 마음에 듭니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 19%가 프로젝트 워크플로우 관리를 돕기 위해 AI 에이전트가 필요하다고 답했습니다. 하지만 프로젝트 관리 워크플로우는 단순히 체크리스트가 아닙니다. 이는 상충되는 요소, 업무 인계, 그리고 변화하는 우선순위가 끊임없이 움직이는 시스템으로, 어제의 플랜이 오늘의 현실을 반영하는 경우는 거의 없습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트는 단순한 지시 사항뿐만 아니라 업무 현황에 대응하도록 설계되었습니다. 사용자가 설정한 일정에 따라 일을 수행하고, 질문이 제기되거나 새로운 작업이 생성되거나 양식이 제출되는 등의 트리거를 감지하여 문제를 사전에 파악하고 알릴 수 있습니다! 다음은 이러한 도구들이 창의적인 워크플로우에 어떻게 도움이 되는지입니다:

2. 언리얼 엔진 (사진처럼 사실적인 실시간 3D 애니메이션 및 게임 개발에 최적)

Unreal Engine 제공

언리얼 엔진은 에픽게임즈가 개발한 실시간 3D 생성 플랫폼으로, 고품질 게임 세계, 시뮬레이션 및 인터랙티브 경험을 구축하는 데 사용됩니다. 이 플랫폼은 스튜디오에 C++ 소스 코드에 대한 완전한 접근 권한과 시각적 스크립팅 시스템을 제공하므로, 기술 전문가와 비기술 전문가 모두 동일한 프로젝트에 기여할 수 있습니다.

월드 빌딩과 애니메이션부터 렌더링 및 크로스 플랫폼 배포에 이르기까지 전체 제작 파이프라인을 원활하게 지원하며, 핵심 작업에 타사 통합이 필요하지 않습니다.

게임 개발 분야 외에도, 실시간 렌더링이 필수적인 영화 제작 및 가상 제작 단계에서 이 도구는 필수적인 선택지가 되었습니다.

언리얼 엔진의 주요 기능

World Partition 및 절차적 콘텐츠 생성 기능을 활용하여 방대한 오픈 월드 환경을 자동으로 스트리밍하세요

실시간 레이 트레이싱, Path Tracer, Movie Render Queue를 활용하여 고해상도의 영화 같은 결과물을 제작하세요

블루프린트(Blueprint) 시각적 스크립팅 시스템을 사용하여 C++을 작성하지 않고도 대화형 로직을 프로토타이핑하세요

자산을 다시 빌드할 필요 없이 PC, 콘솔, 모바일, XR에 단일 프로젝트를 배포하세요

언리얼 엔진의 한도

학습 곡선이 가파르며, 특히 고급 기능과 C++ 개발의 경우 더욱 그렇습니다.

언리얼 엔진 가격

Free

맞춤형 가격

언리얼 엔진 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (380개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 언리얼 엔진에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 한 사용자의 리뷰입니다:

언리얼 엔진은 놀라운 시각적 충실도와 실시간 렌더링 기능을 갖추고 있습니다. 언리얼 엔진은 나나이트(Nanite)와 루멘(Lumen)과 같은 기능을 탑재하고 있습니다. 또한 블루프린트(Blueprint)라는 강력한 비주얼 코딩 기능을 제공하여, 아티스트와 디자이너가 코드를 작성하지 않고도 복잡한 로직을 구축할 수 있게 해줍니다. 언리얼 엔진은 AAA급 게임부터 시네마틱 경험에 이르기까지 모든 것을 제작하는 데 사용할 수 있습니다.

언리얼 엔진은 놀라운 시각적 충실도와 실시간 렌더링 기능을 갖추고 있습니다. 언리얼 엔진은 나나이트(Nanite)와 루멘(Lumen)과 같은 기능을 탑재하고 있습니다. 또한 블루프린트(Blueprint)라는 강력한 비주얼 코딩 기능을 제공하여, 아티스트와 디자이너가 코드를 작성하지 않고도 복잡한 로직을 구축할 수 있게 해줍니다. 언리얼 엔진은 AAA급 게임부터 시네마틱 경험에 이르기까지 모든 것을 제작하는 데 사용할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 언리얼 엔진은 창립자 팀 스위니가 메릴랜드에 있는 부모님 집 지하실에서 10대 시절 취미로 시작했습니다. 그는 ZZT와 같은 셰어웨어 게임을 위한 편집 도구를 개발했습니다. 이후 ZZT 디자인 공모전 참가자들을 채용해 최초의 3D 엔진을 만들었습니다. 1991년에 시작된 이 프로젝트는 이후 포트나이트, <만달로리안>의 가상 세트, 그리고 여러 할리우드 영화의 기술적 기반이 되었습니다.

📖 함께 읽어보세요: 프로젝트 관리를 위한 크리에이티브 워크플로우 소프트웨어

3. Unity (크로스 플랫폼 3D 애니메이션 및 인터랙티브 콘텐츠 생성에 최적)

Unity 제공

게임 개발자들은 여러 플랫폼에서 상호작용형 경험을 구현할 수 있는 단일 엔진이 필요할 때 종종 Unity를 선택합니다. Unity를 사용하면 개발자는 프로젝트를 한 번만 제작하여 20개 이상의 플랫폼에 배포할 수 있으며, 표준 개발 환경과 긴밀하게 통합된 C# 스크립팅을 활용할 수 있습니다.

다양한 성능 요구 사항을 충족하는 여러 렌더링 파이프라인이 제공됩니다. 모바일 및 VR에 최적화된 유니버설 렌더 파이프라인(Universal Render Pipeline)과 고품질 비주얼을 목표로 하는 고해상도 렌더 파이프라인(High Definition Render Pipeline)이 있습니다.

이 tool은 게임 분야뿐만 아니라 훈련 시뮬레이션 및 제품 시각화 산업에서도 널리 사용되고 있습니다.

Unity의 주요 기능

애셋 스토어를 통해 미리 제작된 모델, 애니메이션, 플러그인을 활용하여 빌드 시간을 단축하세요

통합 디버깅 tools를 활용한 C# 스크립팅으로 구조화되고 유지 관리가 용이한 코드를 작성하세요

프로젝트 요구 사항에 따라 멀티플랫폼 성능을 위한 URP와 고화질 그래픽을 위한 HDRP 중에서 선택하세요

DOTS와 Burst Compiler를 사용하여 성능 저하 없이 복잡한 장면을 처리하세요

PC, 콘솔, 모바일, AR/VR 기기를 포함한 20개 이상의 플랫폼에 단일 프로젝트를 배포하세요

Unity의 한도

가격이 비싼 편으로 평가되며, 특히 소규모 스튜디오와 독립 개발자들에게는 더욱 그렇습니다.

성능 문제와 버그는 워크플로우를 방해하고 작업 진행 상황을 잃게 만들 수 있습니다

Unity 가격

개인용: 무료

Pro: 월 210달러/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

Unity 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (360개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (830개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Unity에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

간편하고 직관적인 인터페이스를 통해 직접 맞춤형 설정을 적용하고, 멋진 게임을 개발하고 제작해 보세요. 3D 또는 2D 보기에서의 모든 스타일의 비디오 게임, RPG, 슈팅 게임, 플랫폼 게임 등… 다양한 tools를 활용하여 이 소프트웨어가 제공하는 무한한 가능성을 탐구해 보세요.

간편하고 직관적인 인터페이스를 통해 직접 맞춤형 설정을 적용하고, 멋진 게임을 개발하고 제작해 보세요. 3D 또는 2D 보기에서의 모든 스타일의 비디오 게임, RPG, 슈팅 게임, 플랫폼 게임 등… 다양한 tools를 활용하여 이 소프트웨어가 제공하는 무한한 가능성을 탐구해 보세요.

📚 함께 읽어보세요: 최고의 크리에이티브 프로젝트 관리 소프트웨어

4. Blender (무료 오픈소스 3D 모델링 및 애니메이션에 최적)

Blender 제공

완벽한 3D 제작 툴킷을 찾는 제작자를 위해, Blender는 무료 오픈소스 솔루션을 제공합니다. 모델링, 스컬프팅, 리깅, 애니메이션, 시뮬레이션, 렌더링, 비디오 편집, 모션 추적을 지원하며 Windows, macOS, Linux에서 실행됩니다.

메쉬 및 NURBS 모델링 도구뿐만 아니라 고급 스컬프팅, 텍스처링, 셰이딩, 리깅 기능도 모두 활용할 수 있습니다. 또한 이 tool에는 사실적인 렌더링을 위해 설계된 내장 패스 트레이싱 엔진인 Cycles가 포함되어 있습니다.

이 플랫폼은 3D 생성뿐만 아니라 2D 애니메이션, 모션 그래픽, 비디오 편집을 위한 도구도 제공합니다. 아티스트, 스튜디오, 독립 제작자들은 이를 활용해 애니메이션, 시각 효과, 게임 자산은 물론 3D 프린팅 가능한 모델까지 제작할 수 있습니다.

Blender의 주요 기능

CPU와 GPU 모두에서 Cycles 패스 트레이싱 엔진을 사용하여 제작 품질의 비주얼을 렌더링하세요

리토폴로지 툴셋을 사용하여 고밀도 스컬프팅 위에 깔끔한 쿼드 기반 지오메트리를 재구성하세요

NLA 에디터를 사용하여 애니메이션 액션을 비파괴적으로 레이어링하고 블렌딩하세요

외부 플러그인 없이도 연기, 불, 유체, 천, 강체 시뮬레이션을 원활하게 수행하세요

Python 스크립팅 API를 사용하여 작업을 자동화하고 맞춤형 애드온을 구축하세요

Blender의 한계

방대한 기능 세트로 인해 학습 곡선이 가파르며, 초보자가 자신 있게 다루기 어렵습니다

Blender 가격

Free

Blender 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (940개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Blender에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 이 tool에 대해 남긴 후기는 다음과 같습니다:

이 프로그램의 모든 것이 정말 인상적입니다! 2020년부터 현재까지의 발전 과정을 지켜볼 수 있어 감사하게 생각합니다. 대학 수업에서 처음 블렌더를 접했지만, 지금은 3D 애니메이션과 간단한 모델링 작업에 사용하고 있습니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. 이제는 수많은 기능이 제공되어 다양한 산업 분야에서 유용하게 활용되고 있습니다.

이 프로그램의 모든 것이 정말 인상적입니다! 2020년부터 현재까지의 발전 과정을 지켜볼 수 있어 감사하게 생각합니다. 대학 수업에서 처음 블렌더를 접했지만, 지금은 3D 애니메이션과 간단한 모델링 작업에 사용하고 있습니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. 이제는 수많은 기능이 제공되어 다양한 산업 분야에서 유용하게 활용되고 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 블렌더(Blender)의 창립자 톤 루센달(Ton Roosendaal)은 네덜란드 애니메이션 스튜디오인 네오지오(NeoGeo)의 사내 도구로 첫 코드를 작성했습니다. 2002년 스튜디오가 파산하자, 톤은 10만 유로를 모아 코드를 되사기 위한 크라우드펀딩 캠페인을 시작했습니다. 커뮤니티는 7주 만에 모금액을 달성했습니다. 이를 계기로 블렌더는 영원히 무료 오픈소스 소프트웨어가 되었습니다.

⭐ 함께 읽어보세요: 협업을 위한 최고의 화이트보드 소프트웨어

5. Autodesk Maya (전문적인 3D 캐릭터 애니메이션 및 시각 효과에 최적)

Autodesk Maya를 통해

Autodesk Maya는 고품질 모델, 애니메이션, 시각 효과 및 시뮬레이션을 제작하는 데 사용되는 전문 3D 그래픽 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 영화 및 게임 제작 분야에서 사실적인 캐릭터, 정교한 환경, 복잡한 효과를 구현하는 데 널리 사용됩니다.

This tool is known for its strong animation capabilities, covering keyframe, character, and motion capture workflows. In terms of effects and simulations, Bifrost handles dynamic elements such as smoke, fire, and water, while Arnold supports rendering with realistic lighting and materials.

스튜디오에서는 MEL 및 Python 스크립팅을 활용하여 맞춤형 tools를 제작하고 제작 파이프라인의 다양한 단계를 자동화할 수 있습니다.

Autodesk Maya의 주요 기능

LookdevX와 Arnold 렌더러를 함께 사용하여 실시간으로 소재를 미리 확인하고 룩 개발 속도를 높여보세요

Bifrost의 노드 기반 그래프를 사용하여 코드를 처음부터 작성하지 않고도 복잡한 FX를 구축하세요

OpenUSD 지원 및 Unreal Live Link를 사용하여 애플리케이션 간에 자산을 원활하게 이동하세요

Trax 비선형 애니메이션 에디터를 사용하여 모션 클립을 비파괴 방식으로 레이어링하고 블렌딩하세요

그래프 에디터에서 편집 가능한 애니메이션 커브를 통해 타이밍과 이징을 미세 조정하세요

Autodesk Maya의 한도

일부 사용자들은 가끔씩 프로그램이 강제 종료되거나 소프트웨어가 불안정하다고 보고합니다

일부 경쟁 3D tools에 비해 렌더링 속도와 출력 품질이 다소 떨어질 수 있습니다

Autodesk Maya 가격

월간 요금: 사용자당 월 $255

Flex: 맞춤형 가격

Autodesk Maya 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Autodesk Maya에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

Maya는 단독으로 작업할 때나 다른 여러 소프트웨어와 연동하여 작업할 때 모두 매우 유용합니다. 게임 제작부터 영상 제작에 이르기까지, 여러분이 만들고자 하는 모든 것을 처리할 수 있는 소프트웨어입니다. 3D 모델링, 리깅, 심지어 애니메이션에 이르기까지, 각 분야별로 효율적으로 작업할 수 있는 모든 필수 tools를 갖추고 있습니다.

Maya는 단독으로 작업할 때나 다른 여러 소프트웨어와 연동하여 작업할 때 모두 매우 유용합니다. 게임 제작부터 영상 제작에 이르기까지, 여러분이 만들고자 하는 모든 것을 처리할 수 있는 소프트웨어입니다. 3D 모델링, 리깅, 심지어 애니메이션에 이르기까지, 각 분야별로 효율적으로 작업할 수 있는 모든 필수 tools를 갖추고 있습니다.

6. Autodesk 3ds Max (건축 시각화 및 3D 렌더링에 최적)

Autodesk 3ds Max를 통해

Autodesk 3ds Max는 모델링, 렌더링 및 시각화 기능을 지원하며 Windows에서만 실행됩니다. 지오메트리를 정밀하게 제어하고 고품질의 최종 결과물을 필요로 하는 건축 시각화 팀과 게임 개발자에게 적합한 선택입니다.

이 제품의 모디파이어 스택 워크플로우는 아티스트가 모델링 과정의 어느 단계든 처음부터 다시 시작할 필요 없이 비파괴적으로 반복 작업할 수 있게 해줍니다. MAXScript 및 Python 자동화 기능과 결합되어, 방대한 규모의 프로젝트 전반에 걸쳐 반복 가능하고 사용자 정의 가능한 파이프라인이 필요한 스튜디오에 적합합니다.

Autodesk 3ds Max의 주요 기능

리토폴로지 tools를 사용하여 고밀도 메시를 깔끔한 쿼드 기반 지오메트리로 자동 변환하세요

비파괴적 수정자 스택을 사용하여 기존 작업 내용을 유지한 채 모델링 프로세스의 모든 단계를 조정하세요.

PBR 렌더링을 사용하여 뷰포트에서 물리적으로 정확한 재질과 카메라 효과를 직접 미리 확인하세요

소프트웨어를 종료하지 않고도 실시간 엔진에서 사용할 수 있도록 텍스처와 조명 정보를 베이킹하세요

통합된 Arnold 렌더러를 사용하여 복잡한 장면을 고화질로 렌더링하세요

Autodesk 3ds Max의 한도

일부 사용자들은 인터페이스가 복잡하고 처음에는 익히기 어렵다고 느낍니다

비싼 구독료와 높은 시스템 요구 사항이 한도로 느껴질 수 있습니다

Autodesk 3ds Max 가격

월간 요금: 사용자당 월 $255

Flex: 맞춤형 가격

Autodesk 3ds Max 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (110개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Autodesk 3ds Max에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 한 사용자의 리뷰입니다:

Autodesk 3ds Max는 정교한 3D 모델과 사실적인 이미지를 제작할 수 있는 훌륭한 tools를 제공합니다. 복잡한 3D 장면과 시각화 작업을 구축하는 데 안성맞춤입니다. 모디파이어 스택은 매우 강력하고 유연하여 작업 내용을 잃어버리지 않고 작업할 수 있습니다. V-Ray 및 Corona Renderer와 같은 플러그인과도 잘 호환되어 전문적인 용도로 더욱 뛰어난 시각적 결과를 얻을 수 있습니다.

Autodesk 3ds Max는 정교한 3D 모델과 사실적인 이미지를 제작할 수 있는 훌륭한 tools를 제공합니다. 복잡한 3D 장면과 시각화 작업을 구축하는 데 안성맞춤입니다. 모디파이어 스택은 매우 강력하고 유연하여 작업 내용을 잃어버리지 않고 작업할 수 있습니다. V-Ray 및 Corona Renderer와 같은 플러그인과도 잘 호환되어 전문적인 용도로 더욱 뛰어난 시각적 결과를 얻을 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 3ds Max는 1990년 Yost Group에서 DOS용 소프트웨어로 처음 출시되었습니다. 1996년 “Dancing Baby” 애니메이션으로 큰 인기를 끌었습니다. 이 차차 춤을 추는 아기의 반복 Clip은 인터넷에서 화제가 되었으며, 드라마 ‘앨리 맥빌’에도 등장했습니다. 단순한 데모 파일에 불과했지만, 3ds Max가 대규모 건축 프로젝트를 다루기 훨씬 전부터 무엇이든 춤추게 만들 수 있음을 입증했습니다.

7. Runway (AI 기반 비디오 생성 및 편집에 최적)

Runway 제공

AI 생성 비디오를 실험해 보고자 하는 제작자들은 종종 생성형 멀티미디어 콘텐츠용 브라우저 기반 플랫폼인 Runway를 선택합니다. 이 플랫폼을 사용하면 코딩 지식이나 고성능 로컬 하드웨어 없이도 브라우저에서 직접 콘텐츠를 제작, 편집 및 애니메이션화할 수 있습니다.

이 플랫폼의 텍스트-비디오 및 이미지-비디오 생성 기능은 Gen-4.5를 기반으로 작동하여, 정교한 움직임과 조정 가능한 물리 효과를 갖춘 짧은 Clip을 생성합니다. 또한 맞춤형 모델 훈련 기능을 통해 팀은 일반적인 출력물에 의존하지 않고 자체 데이터셋을 활용하여 일관된 시각적 스타일을 구축할 수 있습니다.

AI 생성 비디오를 중심으로 반복 가능한 콘텐츠 생성 워크플로우를 구축하는 팀에게 이 도구는 확실한 선택지입니다.

Runway의 주요 기능

Gen-4.5 모델을 사용하여 텍스트나 이미지 입력으로 고화질 비디오 클립을 생성하세요.

모션 브러시(Motion Brush)와 멀티 모션 브러시(Multi-Motion Brush)를 사용하여 프레임의 특정 부분 내 움직임을 제어하세요

내장된 캐릭터 일관성 제어 기능을 사용하여 여러 샷에 걸쳐 시각적 일관성을 유지하세요

AI 편집 제품군을 사용하여 배경을 제거하고, 오브젝트를 보정하며, 카메라 각도를 조정하세요

Act-One과 맞춤형 음성 생성 기능을 사용하여 대사와 연기를 캐릭터에 동기화하세요

Runway의 한도

무료 요금제에서는 모든 도구와 기능을 완전히 이용할 수 없어, 보다 심도 있는 프로젝트를 진행할 때 다소 제약이 있을 수 있습니다.

Runway 가격

Free

스탠다드: 사용자당 월 $15

Pro: 사용자당 월 $35

무제한: 사용자당 월 $95

Enterprise: 맞춤형 가격

Runway 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Runway에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 경험 공유:

저는 라이브 비디오의 표정을 AI 비디오로 복사하여 붙여넣기할 수 있는 Runway의 특정 기능을 좋아합니다. 이를 통해 비디오가 더욱 자연스럽고 사실적으로 표현됩니다. UI와 UX가 매우 직관적이라 이해하기 쉽습니다.

저는 라이브 비디오의 표정을 AI 비디오로 복사하여 붙여넣기할 수 있는 Runway의 특정 기능을 좋아합니다. 이를 통해 비디오가 더욱 자연스럽고 사실적으로 표현됩니다. UI와 UX가 매우 직관적이라 이해하기 쉽습니다.

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8. Adobe After Effects (모션 그래픽 및 영화 같은 시각 효과에 최적)

Adobe After Effects를 통해

Adobe After Effects는 영화, TV, 디지털 콘텐츠 제작 분야에서 모션 그래픽과 시각 효과의 업계 표준입니다. 애니메이터들은 이 도구를 사용하여 제목 시퀀스를 제작하고, 영상을 합성하며, 전 세계 방송 및 스트리밍 콘텐츠에 활용되는 모션 그래픽을 디자인할 수 있습니다.

이 도구는 Adobe Creative Cloud의 다른 제품들과 긴밀하게 통합되어 있어, 이미 Premiere Pro나 Photoshop을 사용하고 있는 팀에게 안성맞춤입니다. 네이티브 조명 및 머티리얼을 지원하는 완벽한 3D 작업 공간을 통해, 여러 애플리케이션 사이를 오가며 일할 필요 없이 하나의 도구 내에서 더 많은 합성 작업을 수행할 수 있습니다.

Adobe After Effects의 주요 기능

고급 키프레임 제어 기능과 가변 폰트 애니메이션을 사용하여 텍스트, 벡터 아트웍 및 그래픽을 정밀하게 애니메이션화하세요

현실적인 조명과 그림자, Substance 3D 소재 지원을 통해 3D 구성을 원활하게 제작하세요

내장된 모션 트래킹 및 키잉 tools를 사용하여 움직임을 추적하고 영상을 깔끔하게 합성하세요

개선된 벡터 지원 기능을 통해 그라데이션과 투명도가 유지된 SVG 파일을 가져오세요

HDR 출력 지원이 포함된 전체 타임라인 재생 기능을 사용하여 HDR 디스플레이의 색상 정확도를 모니터링하세요

Adobe After Effects의 한도

높은 시스템 요구 사항과 느린 렌더링은 특히 사양이 낮은 컴퓨터에서 성능 문제를 일으킬 수 있습니다

Adobe After Effects 가격

무료 체험판

맞춤형 가격

Adobe After Effects 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (리뷰 1,000개 이상)

Capterra: 4.7/5 (440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Adobe After Effects에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 모션 디자인에 대한 전문 지식이 없지만, 오랫동안 Adobe 제품을 사용해 왔습니다. Adobe는 인터페이스를 일관되게 유지하고 서로 다른 애플리케이션에서도 동일하거나 유사한 tools를 사용하기 때문에, 학습 곡선을 다소 완화시켜 주고 사용이 훨씬 수월해집니다. 게다가 Adobe 제품들은 서로 매우 잘 통합되어 있어, 여러 애플리케이션에서 동일한 아트웍을 활용하는 것이 훨씬 쉽습니다.

저는 모션 디자인에 대한 전문 지식이 없지만, 오랫동안 Adobe 제품을 사용해 왔습니다. Adobe는 인터페이스를 일관되게 유지하고 서로 다른 애플리케이션에서도 동일하거나 유사한 tools를 사용하기 때문에, 학습 곡선을 다소 완화시켜 주고 사용이 훨씬 수월해집니다. 게다가 Adobe 제품들은 서로 매우 잘 통합되어 있어, 여러 애플리케이션에서 동일한 아트웍을 활용하는 것이 훨씬 쉽습니다.

🔍 알고 계셨나요? 영화 <쥬라기 공원>에서 공룡을 합성해 가상 미리보기를 제작할 때 After Effects가 사용되었습니다. 이 영화가 시각 효과의 역사를 영원히 바꿔놓던 시절, 이 도구는 3D 모델과 2D 스케치를 자연스럽게 결합해냈습니다.

9. Vyond (전문적인 비즈니스 및 설명용 애니메이션 제작에 최적)

Vyond 제공

Vyond는 교육 자료, 마케팅 비디오, 내부 커뮤니케이션 콘텐츠를 제작하는 비즈니스 팀을 위해 특별히 설계된 브라우저 기반 비디오 생성 플랫폼입니다. 생성형 AI를 활용하여 기존 애니메이션 도구보다 훨씬 빠르게 기획 단계에서 러프 컷 단계로 진행할 수 있습니다.

이 도구는 텍스트 프롬프트, 문서 또는 URL을 장면, 등장인물, 내레이션이 포함된 완벽하게 구조화된 초안으로 변환하여 번거로운 작업을 미리 처리해 줍니다. 이를 통해 팀은 처음부터 새로 제작하는 대신 Vyond Studio에서 일을 다듬을 수 있습니다.

이 에디터는 드래그 앤 드롭 인터페이스를 지원하여, 복잡한 애니메이션 도구 없이도 캐릭터, 소품, 배경, 텍스트 요소를 영화 같은 장면에 직접 배치하고 타임라인에서 타이밍을 조정할 수 있습니다. 또한 자동 번역 및 음성 보정 기능을 통해 현지화 작업이 별도의 제작 단계로 분리되지 않습니다.

Vyond의 주요 기능

Vyond Go를 사용하여 텍스트 프롬프트, 문서 또는 URL을 대본과 장면이 포함된 비디오 초안으로 변환하세요

AI 기반 생성 도구를 사용하여 사진이나 텍스트로 맞춤형 캐릭터와 이미지를 생성해 보세요

설정 변경 없이도 자연스러운 립싱크와 사실적인 표정으로 캐릭터에 생동감을 불어넣으세요

자동 번역과 600개 이상의 AI 음성을 결합하여 콘텐츠를 70개 이상의 언어로 현지화하세요

자산 라이브러리에서 수천 가지 소품, 템플릿, 비즈니스용 스타일을 선택해 보세요

Vyond의 한도

맞춤형 사용자 지정 옵션의 한도

초보 사용자에게는 학습 곡선이 다소 가파릅니다

Vyond 가격

스타터: 사용자당 월 $99

프로페셔널: 사용자당 월 $199

Enterprise: 사용자당 월 $137 (연간 결제)

Agency: 사용자당 월 $167 (연간 결제)

Vyond 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (460개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (250개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Vyond에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기는 다음과 같습니다:

저희 조직에 Vyond는 정말 큰 도움이 됩니다. 캐릭터와 템플릿에 매우 만족하며, 지속적으로 개선되는 기능들도 마음에 듭니다. 기존에 PPT로 진행하던 교육 방식을 Vyond를 활용한 비디오 제작으로 전환한 덕분에, 직원들의 학습 참여도와 효과성이 크게 향상되었습니다. GoAnimate 기능은 프롬프트만 입력하면 한도의 템플릿을 활용해 스토리보드 콘셉트를 자동으로 생성해 주기 때문에 정말 훌륭합니다.

저희 조직에 Vyond는 정말 큰 도움이 됩니다. 캐릭터와 템플릿에 매우 만족하며, 지속적으로 개선되는 기능들도 마음에 듭니다. 기존에 PPT로 진행하던 교육 방식을 Vyond를 활용한 비디오 제작으로 전환한 덕분에, 직원들의 학습 참여도와 효과성이 크게 향상되었습니다. GoAnimate 기능은 프롬프트만 입력하면 제한된 템플릿을 활용해 스토리보드 콘셉트를 자동으로 생성해 주기 때문에 정말 훌륭합니다.

10. Animaker (직접 제작하는 애니메이션 비디오 및 프레젠테이션에 최적)

Animaker 제공

복잡한 제작 워크플로우 없이 비디오를 제작해야 할 때 많은 팀이 Animaker를 사용합니다. 이 AI 기반 온라인 플랫폼은 설명 영상, 교육 콘텐츠, 마케팅 캠페인, 내부 커뮤니케이션용 애니메이션 및 실사 비디오를 모두 지원합니다.

이 서비스는 AI 비디오 생성 기능과 방대한 자산 라이브러리, 25가지 이상의 내장 편집 도구를 결합했습니다. 사용자는 맞춤형 캐릭터를 제작하고, 수천 개의 템플릿 중에서 선택하며, Brand Kit과 같은 도구를 통해 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다. 또한 Animaker는 GDPR 준수 및 SSO 지원 등 기업 보안 표준을 충족합니다.

Animaker의 주요 기능

AI 애니메이션 생성기를 사용하여 텍스트 프롬프트로 바로 편집 가능한 애니메이션 비디오를 생성하세요

캐릭터 빌더를 사용하여 다양한 체형, 연령, 스타일의 맞춤형 캐릭터를 제작해 보세요

1,000개 이상의 AI 음성을 활용해 100개 이상의 언어로 대본을 사실적인 음성 더빙으로 변환하고, 자동 립싱크 기능을 활용하세요.

원클릭 언어 지원 기능을 갖춘 AI 기반 자막 생성 기술을 통해 비디오를 자동으로 번역하고 자막을 추가하세요

배경 제거 기능이 적용된 4K 화질의 완성된 비디오를 내보내고 1억 개 이상의 스톡 자산을 활용하세요

Animaker의 한도

Free Plan은 기능이 매우 제한적이며, 유료 플랜은 제공되는 기능 대비 가격이 비싸게 느껴질 수 있습니다

렌더링 속도가 느리거나 지연 현상이 발생하면 전반적인 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있습니다

Animaker 가격

기본: 월 $20

스타터: 월 $35

Pro: 월 $79

기업: 맞춤형 가격

Animaker 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (230개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Animaker에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 Animaker에 매우 만족합니다. 특히 Animaker를 사용하면 비디오를 아주 잘 설명할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 배경과 캐릭터의 색상이 시청자의 시선을 사로잡고, 비디오를 처음 볼 때 멋진 인상을 남깁니다.

저는 Animaker에 매우 만족합니다. 특히 Animaker를 사용하면 비디오를 아주 잘 설명할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 배경과 캐릭터의 색상이 시청자의 시선을 사로잡고, 비디오를 처음 볼 때 멋진 인상을 남깁니다.

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