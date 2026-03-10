[연도] 최고의 만돌린 AI 대안 10선

만돌린 AI는 전문의약품 제공자를 위해 특별히 설계된 의료 자동화 플랫폼입니다. AI 에이전트를 활용하여 환자의 의약품 접근을 지원하는 복잡한 행정 업무(의뢰 접수, 보험 혜택 확인, 사전 승인, 청구 워크플로우 등)를 처리합니다.

간단히 말해, 이는 디지털 백오피스 팀처럼 작동하여 환자가 전문 치료를 받기 전에 필요한 서류 작업과 조정을 완료합니다.

그러나 전문 의료 분야를 넘어 부서 간 운영, 다중 LLM 워크플로우 또는 광범위한 비즈니스 자동화와 같은 워크플로우를 자동화하는 AI 에이전트를 찾고 있다면 Mandolin AI 대안을 살펴보는 것이 좋습니다.

가장 우수한 옵션 몇 가지를 살펴보겠습니다.

만돌린 AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

만돌린은 주로 생물학적 제제, 유전자 치료제, 주입 치료제 등 고비용 복합 치료법을 관리하는 주입 센터, 전문 약국 및 의료 시스템에서 사용됩니다.

이 기관들은 환자가 치료를 시작하기 전에 수주간의 수작업 서류 처리, 보험 확인 및 환급 워크플로우를 처리해야 합니다.

대안을 평가할 때 목표는 단순한 자동화를 넘어 비즈니스 스택 전반에 걸친 에이전트 실행으로 확장됩니다.

만돌린 AI 대안 및 현대적인 에이전트 오케스트레이션 플랫폼에서 주목해야 할 사항은 다음과 같습니다:

에이전트가 실제 시스템 작업을 실행할 수 있는지 확인하세요: 추론 레이어 역할만 수행하는 것이 아니라 API 호출, 레코드 업데이트, 워크플로우 트리거가 가능한 플랫폼을 선택하세요.

실행 로직이 정의되고 적용되는 방식을 검토하세요: 작업 순서 지정, 조건부 브랜치, 에이전트 협업을 제어하여 결과의 불일치를 방지할 수 있는지 확인하십시오.

에이전트가 외부 시스템 및 데이터에 접근하는 방식 확인: 운영 스택과 직접 통합되는 플랫폼을 선택하여 에이전트가 실시간 비즈니스 데이터로 작업할 수 있도록 하십시오.

권한 및 안전장치 적용 방식 검토: 민감한 시스템 전반에서 에이전트 접근을 제한하고 의도하지 않은 작업을 방지할 수 있는지 확인하십시오.

가시성 및 디버깅 기능 평가: 워크플로우가 중단될 때 에이전트 결정 사항을 검토하고, 실행 경로를 추적하며, 장애를 진단할 수 있는지 확인하십시오.

플랫폼이 워크플로우 상태를 유지하는지 확인하세요: 지속적 메모리 또는 상태 추적 기능을 찾아 에이전트가 작업을 재시작하거나 진행 상황을 잃지 않고 실행을 재개할 수 있도록 하십시오.

👀 알고 계셨나요? 미국 의학 협회(AMA) 설문조사에 따르면, 의사들의 78%가 사전 승인 지연으로 인해 환자들이 치료를 완전히 포기한다고 답했습니다. 승인이 몇 주씩 지연될 경우, 많은 환자들이 치료가 시작되기도 전에 포기해 버립니다. 의료 서비스 제공자들은 이 과정을 가속화하기 위해 AI 에이전트와 자동화 플랫폼을 도입하고 있습니다. Mandolin과 같은 도구는 접수, 보험 검증, 환급 워크플로우 전반에 걸친 행정적 마찰을 줄이기 위해 설계되었습니다.

주요 만돌린 AI 대안 한눈에 보기

다음은 최고의 Mandolin AI 대안과 각 대안이 제공하는 기능에 대한 개요입니다.

tool 주요 기능 가장 적합한 용도 가격* ClickUp 작업 및 워크플로우에 내장된 AI 에이전트, 컨텍스트 기반 작업 공간 인텔리전스, 워크플로 자동화, 운영 도구 간 통합 제품, 엔지니어링, 운영 팀이 실행 워크플로우에 AI를 통합하는 방법 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 CrewAI 역할 기반 에이전트 오케스트레이션, 공유 에이전트 메모리, 워크플로우 조정, 도구 통합, Python 및 시각적 인터페이스 구조화된 다중 에이전트 시스템을 구축하는 엔지니어링 및 자동화 팀 무료; 유료 플랜 월 $25부터 AutoGen 코드 중심 에이전트 오케스트레이션, 에이전트 통신 프레임워크, 가시성 tools, 다중 에이전트 조정 맞춤형 에이전트 오케스트레이션 로직을 개발하는 엔지니어링 및 연구 팀 오픈소스 GPT-4o 에이전트 도구 지원 에이전트, 다중 모드 추론, 함수 호출, SDK 통합, 워크플로우 자동화 지원 애플리케이션에 AI 에이전트를 배포하는 제품, 엔지니어링 및 플랫폼 팀 맞춤형 가격 책정 Zapier 에이전트 AI 기반 워크플로우 자동화, 자연어 에이전트 생성, 8,000개 이상의 통합 기능, 자동화 버전 관리 비즈니스 운영, 마케팅 및 RevOps 팀이 크로스 앱 워크플로우를 자동화합니다. 무료; 유료 플랜 월 $50부터 n8n 에이전트 시각적 워크플로우 빌더, 에이전트 메모리, 광범위한 통합, 디버깅 도구, 자체 호스팅 지원 복잡한 내부 워크플로우를 관리하는 기술 운영 및 자동화 팀 월 $28.40부터 시작하는 유료 플랜 관련성 AI 노코드 에이전트 생성, 비즈니스 시스템 전반에 걸친 에이전트 배포, 메타데이터 추적, 워크플로우 자동화 GTM, 영업 팀 및 운영 팀이 무거운 엔지니어링 없이 자율 에이전트를 배포하는 방법 무료; 유료 플랜 월 $29부터 LangGraph 상태 유지 워크플로우 오케스트레이션, 실행 제어, 지속적 메모리, 실시간 모니터링 장기간 실행되는 상태 유지 에이전트 워크플로우를 구축하는 엔지니어링 팀 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 39달러부터 LlamaIndex 에이전트 데이터 인덱스, 검색 강화 에이전트 워크플로우, 메모리 및 상태 관리, 개발자 SDK 대규모 지식 기반에서 작동하는 에이전트를 구축하는 엔지니어링 및 데이터 팀 무료; 유료 플랜 월 $50부터 버텍스 AI 에이전트 빌더 관리형 에이전트 인프라, 모델 접근 및 오케스트레이션, 기업 통합, 배포 도구 생산 규모로 에이전트를 배포하는 Enterprise 엔지니어링 및 플랫폼 팀 맞춤형 가격 책정

최고의 만돌린 AI 대안

아래에서 다양한 사용 사례, 워크플로우 및 운영 요구 사항에 맞는 최고의 Mandolin AI 대안을 확인하세요:

1. ClickUp (작업 실행 및 워크플로우 조정 과정에 AI 에이전트 통합에 최적)

ClickUp Super Agents를 무료로 사용해 보세요 ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 개별 작업이 아닌 전체 워크플로우를 처리하세요. 그러면 아무도 지켜보지 않을 때도 프로젝트가 계속 진행됩니다.

대부분의 Mandolin 대안은 일상 업무 환경 외부에서 에이전트를 구축하거나 배포하는 데 중점을 둡니다. 이들은 독립형 자동화 계층, 개발자 프레임워크 또는 통합 tool로 기능합니다.

반면 ClickUp은 통합 AI 작업 공간으로 운영됩니다. AI를 작업, 문서, 대화, 대시보드, 워크플로우에 직접 내장합니다. 실행과 별도로 에이전트를 관리하는 대신, 이미 업무가 진행 중인 곳에 바로 배치할 수 있습니다.

다음은 강력한 Mandolin AI 대안으로 만드는 주요 기능입니다:

🧠 ClickUp Brain: 실행을 지원하는 컨텍스트 인식 AI

ClickUp Brain은 작업 공간 데이터를 이해하고 기억하여 상황에 맞는 인사이트를 제공합니다.

대부분의 AI 에이전트는 실시간 운영 컨텍스트가 부족하여 실패합니다. 많은 에이전트 오케스트레이션 플랫폼은 에이전트가 안정적으로 작동하기 전에 프롬프트, 메모리 저장소 또는 외부 지식베이스에 정보를 수동으로 입력해야 합니다.

ClickUp Brain은 컨텍스트 AI를 작업 공간에 직접 내장합니다. 프로젝트와 팀 간에 연결된 ClickUp 작업, 문서, 채팅 대화를 이해하여 에이전트에게 실시간 운영 컨텍스트를 제공합니다.

최신 업데이트, 소유권 변경, 의존성 및 문서를 자동으로 참조할 수 있는 AI입니다.

작업 공간을 즉시 쿼리할 수도 있습니다. "이번 주 2분기 플랜에서 변경된 사항은 무엇인가요?" 또는 "지난달 온보딩 피드백을 모두 요약해 주세요"와 같은 질문을 하면 Brain이 실제 업무 환경 전반에서 답변을 찾아냅니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 관련 쿼리에 대한 신속한 실시간 답변을 얻으세요.

✏️ 노트: 내장된 기본 메모리와 상황 인식 기능을 통해 별도의 지식 시스템을 유지하거나 에이전트를 위한 컨텍스트를 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 의사 결정과 실행이 이루어지는 ClickUp Brain AI 내 워크플로우에 이미 지능이 내재되어 있습니다.

🤖 ClickUp AI 슈퍼 에이전트: 실제 워크플로우 내부에 기업 AI 에이전트 배포

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 자율적인 주변 AI 어시스턴트로, 작업 공간 전반의 변화를 관찰하고 규칙, 데이터 패턴, 컨텍스트에 기반하여 사용자를 대신해 행동합니다.

Brain은 질문에 답하고 통찰력을 생성하는 데 탁월하지만, 슈퍼 에이전트는 조건이 충족될 때 조치를 취합니다.

예시로, 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

지연된 작업을 감지하고 사전에 재할당하거나 소유자에게 알림을 전송합니다.

프로젝트 진행 상황을 모니터링하고 상태 보고서를 생성하세요.

의존성 완료 시 후속 작업 트리거

스프린트 회고 내용을 종합하고 위험 인사이트를 도출하세요

ClickUp 내에서 슈퍼 에이전트를 활성화하여 작업/워크플로우를 완전히 자동화하세요

추가 정보: AI 슈퍼 에이전트는 무한한 메모리와 작업 공간 컨텍스트에서 작동합니다. 최근 메모리는 방금 발생한 일을, 작업 메모리는 활성 컨텍스트를, 장기 기억은 회상을 위해 활용합니다.

또한 데이터 보존 정책이 전혀 없으므로, 귀하의 정보는 안전한 작업 공간 외부로 절대 유출되지 않습니다.

⭐ 보너스: ClickUp Brain MAX는 AI 기반 데스크탑 동반자로, 이러한 상황 인식 지능을 브라우저 외부로 확장하여 전용 앱으로 제공합니다. 이를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 한 곳에서 여러 AI 모델을 활용하세요: Brain과 Clause, GPT, Gemini 등 다른 대규모 언어 모델(LLM) 간에 한 번의 탭으로 전환 가능합니다.

파일, 작업, 문서 등을 빠르게 검색하세요 : Enterprise 검색을 활용해 디지털 작업 공간 전체에서 파일, 작업 또는 문서를 찾으세요. 예시로 “가격 실험 B를 논의한 문서”를 검색하면 Brain이 즉시 해당 문서를 가져옵니다.

음성으로 400배 빠르게 입력하세요: ClickUp의 Talk to Text로 프롬프트, 작업 명령어, 댓글 또는 빠른 채팅 답장까지 음성으로 입력하세요. ClickUp의 Talk to Text로 프롬프트, 작업 명령어, 댓글 또는 빠른 채팅 답장까지 음성으로 입력하세요.

⚙️ ClickUp 자동화: 전체 워크플로우 스택에 걸쳐 에이전트를 오케스트레이션하세요

에이전트가 생성되면 ClickUp 자동화 기능을 통해 워크플로우 전반에 걸쳐 배포 및 조정할 수 있습니다. 에이전트는 독립적인 보조 도구로 작동하는 대신, 작업 공간 내 실제 운영 이벤트에 따라 동적으로 트리거될 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 설정하여 새로운 데이터가 들어올 때마다 워크플로우를 항상 동기화 상태로 유지하세요.

에이전트가 실행되는 정확한 시점, 사용하는 데이터, 수행하는 작업을 정의할 수 있습니다. 예시:

작업이 QA 준비 완료 상태로 전환되면 에이전트가 테스트 케이스를 생성하고, 검토자를 배정하며, 문서를 업데이트할 수 있습니다.

거래가 지연될 경우 영업 담당자가 후속 조치를 실행하고 팀에 알릴 수 있습니다

새로운 피드백이 기록되면 에이전트가 인사이트를 요약하고 제품 관련 작업을 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp은 규칙 기반 자동화와 AI 기반 오케스트레이션을 결합하여 코드 없이도 복잡한 다단계 워크플로우를 설계할 수 있게 합니다. 간단한 평이한 언어 지시를 통해 프로젝트, 팀, 도구 전반에 걸쳐 에이전트를 활성화하는 맞춤형 트리거, 조건 및 액션을 생성할 수 있습니다.

⭐ 보너스: ClickUp의 기본 통합 기능을 활용해 AI 에이전트에게 1000개 이상의 외부 도구에서 실시간 데이터 접근 권한을 부여하세요. 예를 들어, 영업 팀 에이전트는 HubSpot에서 리드를 확인하고, GitHub PR 상태를 점검하며, Zendesk 티켓에서 고객 감정을 추출할 수 있습니다. CSV를 내보내거나 맞춤형 API를 구축할 필요 없이 말이죠.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Chat을 통해 작업, 문서, 워크플로우와 직접 연결되는 상황별 채팅으로 팀 및 AI 에이전트와 실시간 협업하세요.

ClickUp 화이트보드를 통해 워크플로우를 계획하고, 에이전트 로직을 매핑하며, 아이디어를 작업 및 실행과 직접 연결하는 시각적 화이트보드로 실시간 브레인스토밍을 가능하게 하세요.

에이전트가 컨텍스트, 업데이트 및 자동화 요약 정보를 참조할 수 있는 협업형 ClickUp 문서로 지식을 생성, 저장 및 관리하세요.

ClickUp 대시보드를 통해 실시간 작업 공간 데이터로 구동되는 대시보드로 프로젝트 전반에 걸쳐 성과를 추적하고, 워크플로우를 모니터링하며, 인사이트를 도출하세요.

ClickUp 작업을 통해 일을 할당하고, 상태를 업데이트하며, 일을 자동화하고, 프로젝트를 지속적으로 진행할 수 있도록 에이전트와 팀의 실행을 중앙 집중화하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능의 범위는 처음 사용하는 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

ClickUp의 지속적인 혁신과 AI에 대한 적극적인 투자를 정말 높이 평가합니다. AI 슈퍼 에이전트는 강력하며 일상적인 작업을 매우 빠르게 구성할 수 있게 해줍니다.

고객 사례: ClickUp X Bell Direct 😓 문제점: "일에 관한 일"이 진정한 생산성을 가로막고 있었습니다 Bell Direct 운영팀은 업무에 파묻혀 있었습니다. 매일 800건 이상의 클라이언트 이메일을 처리해야 했는데, 각 이메일마다 수동으로 읽고 분류한 후 적절한 담당자에게 전달해야 했습니다. 이로 인해 팀의 효율성, 가시성, 서비스 품질에 부담이 가중되었지만, 회사는 클라이언트에게 탁월한 성과를 제공하고 있었습니다. ✅ 해결책: 팀원처럼 협력하는 통합 작업 공간 + AI 에이전트 스택에 또 다른 분리된 도구를 추가하는 대신, Bell Direct는 ClickUp을 중앙 지휘 센터로 선택했습니다. 그들은 작업과 문서부터 프로세스와 지식까지 모든 것을 AI가 전체 맥락을 파악할 수 있는 단일 작업 공간으로 통합했습니다. 일반적인 봇이나 템플릿에 의존하기보다는, 그들은 "Delegator"라고 명명한 슈퍼 에이전트를 배포했습니다. 이는 들어오는 업무를 분류하도록 훈련된 자율적인 팀원입니다: 공유 받은 편지함으로 들어오는 모든 이메일을 읽습니다.

AI 기반 맞춤형 필드를 통해 긴급도, 클라이언트, 주제를 분류합니다.

각 작업을 실시간으로 우선순위화하여 적절한 담당자에게 배정합니다. 이 모든 작업은 인간 운영자의 수동 개입 없이 수행됩니다. 😄 영향력: 측정 가능한 운영 효율성 향상 운영 효율성 20% 향상으로 동일한 자원으로 더 많은 일이 더 빠르게 완료됩니다.

2명의 정규직 직원 분량의 용량이 확보되어, 이제 고부가가치 전략적 작업에 활용 가능합니다.

매일 800건 이상의 클라이언트 이메일을 실시간으로 분류 처리합니다. 슈퍼 에이전트는 이제 인간과 같은 방식으로 일을 처리하지만, 기계의 속도와 규모로 수행합니다.

팀이 대량의 요청, 승인 또는 팀 간 협업을 처리하고 있다면, 슈퍼 에이전트를 대규모로 자율적으로 이러한 워크플로우를 관리하도록 구성할 수 있습니다. 팀들이 ClickUp에서 이러한 AI 기반 워크플로우를 어떻게 설계하는지 확인하려면, 당사 팀과 연결하여 귀사의 비즈니스에 적합한 슈퍼 에이전트의 모습을 탐색해 보십시오.

2. CrewAI (정의된 역할과 공유 목표를 가진 전문 에이전트 조정 최적)

via CrewAI

CrewAI는 AI 에이전트 팀을 구축, 운영 및 유지 관리하기 위한 다중 에이전트 플랫폼입니다.

각 에이전트의 역할, 목표, 메모리 및 LLM 설정을 정의한 후 명확한 설명과 예상 출력을 포함한 작업을 할당하세요. 에이전트는 크루 내에서 컨텍스트를 공유하고 더 큰 작업에 기여할 수 있습니다.

통합 AI 코파일럿이 탑재된 시각적 드래그 앤 드롭 에디터인 CrewAI Studio를 사용하거나, 워크플로우 동작, 실행 순서 및 시스템 통합에 대한 심층적인 제어를 위해 오브젝트 및 이벤트 기반 API로 작업하세요.

이 플랫폼은 Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk, Asana 등의 도구와 에이전트 통합을 제공합니다. 또한 각 에이전트가 사용할 수 있는 도구나 데이터 소스를 제한하는 접근 제어 기능을 적용할 수 있습니다.

CrewAI의 주요 기능

전문 계획 에이전트를 활용하여 구조화된 작업 플랜을 수립하고 크루 내 여러 에이전트 간에 책임을 배포하세요.

파일, 웹사이트, 벡터 데이터베이스 등 다양한 지식 범위의 소스를 결합하여 정보 검색 정확도를 최적화하세요.

배포 환경 전반에 걸친 에이전트 활동, 사용 패턴 및 성능을 모니터링하기 위한 관리자 대시보드를 보기 바랍니다.

CrewAI의 한계점

CrewAI에서 고급 에이전트 시스템을 구축하려면 Python, API 통합 및 에이전트 오케스트레이션 패턴에 대한 이해가 필요합니다.

CrewAI 가격 정책

Free Forever

프로페셔널: 월 $25

Enterprise: 맞춤형 가격

CrewAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 CrewAI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 피드백:

크루AI에서 가장 마음에 드는 점은 아이디어를 실행으로 옮기는 속도가 매우 빠르다는 것입니다. 기술 분야에서는 항상 할 일은 넘쳐나고 시간은 부족하기 마련인데, 크루AI는 마치 항상 대기 중이며 반복적이거나 지루한 작업을 기꺼이 맡아주는 추가 팀원이 있는 듯한 느낌을 줍니다. 특히 다양한 도구와 워크플로우 간 작업을 조정하는 방식이 마음에 듭니다… 단순한 AI 챗봇이 아니라 운영 파트너에 가깝죠. UI는 직관적이며 작업 방법을 익히는 데 오랜 시간이 걸리지 않습니다.

3. AutoGen (완전한 제어권을 가진 맞춤형 다중 에이전트 워크플로우 구축에 최적)

via AutoGen

Microsoft의 AutoGen은 맞춤형 다중 에이전트 시스템 구축을 위한 가장 유연한 오픈소스 LLM 에이전트 프레임워크 중 하나입니다. 에이전트 오케스트레이션 개발의 다양한 단계를 지원합니다.

예를 들어, AutoGen의 핵심 레이어를 사용하여 에이전트가 자동화 시퀀스나 연구 파이프라인 전반에서 어떻게 작업을 트리거하고, 컨텍스트를 교환하며, 작업을 조정해야 하는지 설명할 수 있습니다.

에이전트 역할 할당, 언어 모델 연결, 작업 중심 대화 구조화를 Python에서 직접 수행하려면 AgentChat 프레임워크를 적용하세요.

시각적 환경을 선호한다면 AutoGen Studio가 브라우저 기반 인터페이스를 제공하여 에이전트 구성, 상호작용 모니터링, 행동 평가를 오케스트레이션 코드를 직접 작성하지 않고도 수행할 수 있습니다.

AutoGen의 주요 기능

내장된 추적 및 관측 가능성 tools를 통해 실행 경로를 검사하고, 조정 동작을 모니터링하며, 워크플로우가 진화함에 따라 디버깅하세요.

Python 및 .NET을 포함한 서로 다른 프로그래밍 언어로 개발된 에이전트 간의 상호 운용성을 지원합니다.

개발 과정에서 타입화된 인터페이스를 사용하여 에이전트 상호작용을 검증하고 통합 오류를 탐지하세요.

AutoGen의 한도

소규모 또는 실험적 배포를 넘어 에이전트 시스템을 확장하려면 아키텍처 계획 및 인프라 설정 경험이 필요합니다.

AutoGen 가격 정책

오픈소스

AutoGen 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

4. GPT-4o 기반 에이전트 (추론, 도구 사용, 다중 모달 입력 기능을 결합한 에이전트 배포에 최적)

OpenAI 에이전트 빌더를 통해

GPT-4o와 같은 OpenAI 모델을 활용해 구축된 에이전트는 추론, tool 활용 및 다중 모드 입력을 결합하여 복잡한 워크플로우를 자동화합니다.

OpenAI의 API와 에이전트 SDK를 활용하면 개발자는 지시사항을 따르고, 외부 API를 호출하며, 단계 간에 JSON 매개변수와 같은 구조화된 데이터를 전달함으로써 다단계 작업을 실행하는 에이전트를 생성할 수 있습니다.

이러한 에이전트는 파일이나 데이터베이스에서 정보를 검색하고, 외부 시스템과 상호작용하며, 계산 수행, 보고서 생성 또는 시각적 입력 분석을 위해 tools를 트리거할 수 있습니다.

이 플랫폼은 개발자가 에이전트를 단순한 채팅 인터페이스에 국한하지 않고 AI 앱에 통합하고, 타사 서비스와 연결하며, 실제 운영 환경에 배포할 수 있도록 지원하는 프레임워크와 SDK도 제공합니다.

GPT-4o 에이전트의 주요 기능

사전 구성된 예시 에이전트를 활용하여 지시사항, tools 및 출력이 어떻게 설정되는지 이해한 후, 이를 수정하거나 새로운 에이전트를 생성하세요.

화면 공유 또는 카메라 피드에서 실시간 시각적 입력을 처리하여 플로우차트, 다이어그램 및 운영 환경을 분석합니다.

대화 맥락과 작업 요구사항에 따라 외부 도구, API 또는 시스템 기능을 동적으로 트리거하세요.

GPT-4o 에이전트의 한계점

에이전트 응답은 그럴듯하지만 잘못된 결론을 제시할 수 있으므로, 중요한 워크플로우에서는 정확성을 검증하기 위한 인간의 감독이 필요합니다.

GPT-4o 에이전트 가격 정책

맞춤형 가격 책정

GPT-4o 에이전트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 OpenAI Agent Builder에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

전반적인 경험은 매우 훌륭했습니다. GPT-4는 이제 제 IT 컨설팅 워크플로우에서 필수적인 tool이 되었습니다. 벤더 문서를 바탕으로 검증되고 기술적으로 타당한 조언을 얻기 위해 이를 활용합니다. Bash 스크립트 작성, 감사 준비, 쿠버네티스 또는 오라클 미들웨어 배포 전략 수립 등 어떤 작업을 하든 GPT-4는 높은 품질을 유지하면서 작업 속도를 높여줍니다. 각 프로젝트의 복잡성에 맞춰 적응하며, 클라이언트에게 가치를 전달하는 방식을 개선해 주었습니다.

5. Zapier 에이전트 (수천 개의 앱에서 작업을 자동화하는 AI 에이전트 구축에 최적)

Zapier를 통해

Zapier 에이전트를 사용하면 연결된 앱 전반에서 실제 일을 자동화하는 AI 기반 어시스턴트를 생성할 수 있습니다. 경직된 "if-this-then-that" 워크플로우를 구축하는 대신, 평이한 언어로 목표와 지침을 정의하고 에이전트가 수행할 작업을 결정하도록 할 수 있습니다.

이 에이전트들은 Zapier의 자동화 생태계 내에서 작동하므로 트리거를 모니터링하고, 수신 정보를 해석하며, 다단계 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 에이전트는 새로운 지원 이메일을 분석하고 긴급도를 분류한 후 작업을 생성하며 Slack에서 해당 팀에 알릴 수 있습니다. 이 모든 과정이 수동 개입 없이 이루어집니다.

문서, FAQ 또는 링크를 연결하여 에이전트에게 비즈니스 컨텍스트를 제공함으로써, 팀이 의존하는 동일한 지식으로 정확하게 응답하고 작업을 수행할 수 있도록 지원하세요.

Zapier는 8,000개 이상의 앱과 연결되므로, 에이전트는 Salesforce, Slack, Google 스프레드시트, Zendesk 같은 도구 전반에 걸쳐 작업을 오케스트레이션할 수 있습니다. 이를 통해 전체 기술 스택에 걸친 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

Zapier 에이전트의 주요 기능

Zapier의 시각적 인터페이스를 통해 /AI 워크플로우를 수정하고, 구성을 업데이트하며, 자동화 동작을 관리하세요.

자동화 체크포인트를 저장하고 이전 버전으로 되돌려 이전 구성을 복원하거나 변경 사항을 비교하세요.

연결된 앱의 실시간 비즈니스 데이터와 에이전트 활동을 동기화하여 최신 기록만을 활용해 작업을 수행하세요.

여러 에이전트를 구축하여 협업하게 하세요—예를 들어, 한 에이전트는 리드를 선별하고 다른 에이전트는 리드를 보강하고 라우팅하는 식으로

Zapier 에이전트의 한도

일부 사용자는 특히 Zaps, 폴더, 작업 기록 간 이동 시 인터페이스가 직관적이지 않다고 보고합니다.

Zapier 에이전트 가격 정책

Free

프로: 월 50달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Zapier 에이전트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

👀 알고 계셨나요? 의료 데이터의 약 80%는 비정형 데이터 로, 생성 후에도 활용되지 않은 채 방치됩니다. 여기에는 임상 시스템, 웨어러블 기기, 의료 기기에서 생성되는 텍스트, 이미지, 생체 신호, 비디오 등이 포함됩니다. 기존 의료 IT 시스템이 이를 효과적으로 관리하거나 분석하지 못하기 때문에 이러한 비정형 데이터는 종종 무시되거나 방치됩니다.

6. n8n 에이전트 (다단계 운영 워크플로우에 AI 에이전트 통합에 최적)

via n8n 에이전트

n8n 에이전트는 n8n 워크플로우 내에서 LLM, tools 및 메모리를 결합하여 복잡한 작업을 수행하는 자율적인 AI 기반 구성 요소입니다.

n8n의 시각적 에디터를 사용하거나 직접 코드를 작성하여 문서, 내부 데이터 또는 외부 API에서 실시간 정보를 가져오는 에이전트를 생성할 수 있습니다.

이 에이전트들은 고객 지원 자동화 및 연구 워크플로우부터 IT 운영, 데이터 보강, 여러 tools를 아우르는 내부 프로세스 오케스트레이션에 이르기까지 거의 모든 사용 사례를 처리합니다.

에이전트 동작의 가시성을 완벽하게 확보해야 하나요? n8n은 인라인 로그, 데이터 재생, 시각적 흐름 검사 등 내장 디버깅 tools를 제공하여 실시간 성능 모니터링, 승인 체크포인트 추가, 워크플로우 중단 없이 변경 사항 테스트를 가능하게 합니다.

n8n 에이전트의 주요 기능

사전 구축된 통합, 맞춤형 HTTP 도구 및 MCP 호환 워크플로우를 활용하여 에이전트 기능을 확장하세요.

조건부 논리와 데이터 필터링을 적용하여 처리 경로를 제어하고 다운스트림 처리를 최적화하세요.

시스템 로그와 토큰 사용량을 모니터링하여 에이전트 활동과 운영 비용을 추적하세요.

n8n 에이전트의 한도

워크플로우 관리가 규모가 커질수록 어려워질 수 있으며, 특히 대규모 자동화 그래프와 버전 관리를 유지할 때 더욱 그렇습니다.

n8n 에이전트 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 24유로(약 $28/월)

프로: 월 60유로(약 70달러)

비즈니스: 월 800유로(약 월 936달러)

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

n8n 에이전트 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n 에이전트에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

n8n에서 가장 높이 평가하는 점은 유연성과 강력한 성능입니다. 이 tool은 복잡한 자동화를 구축하면서도 비교적 사용하기 쉬운 장점을 지닙니다. 광범위한 통합 범위, 시각적 워크플로우 로직, 다양한 맞춤형 커스터마이징 옵션을 통해 비즈니스 프로세스 자동화에 매우 효과적인 솔루션입니다. 기술적 요구사항과 기능적 요구사항 모두에 적합한 안정적이고 확장성 있는 tool입니다.

7. Relevance AI (영업 팀, 마케팅, 운영 시스템 전반에 자율 에이전트 배포에 최적)

via Relevance AI

자동화된 작업을 완료하기 위해 AI 에이전트 팀을 구축하고 운영할 수 있는 노코드 플랫폼을 찾고 있다면, Relevance AI가 해결책이 될 것입니다. 이 플랫폼을 통해 에이전트를 생성하고, 업무를 할당하며, GTM 시스템 전반에서 지속적으로 운영할 수 있습니다.

Relevance AI를 사용하면 에이전트를 CRM, 내부 데이터베이스 및 외부 API에 연결하여 수동 개입 없이 데이터를 검색하고, 레코드를 업데이트하며, 운영 작업을 완료할 수 있습니다.

이러한 AI 어시스턴트를 복제하고 다양한 작업에 적용하여 AI 활용 범위를 확장할 수도 있습니다. 모든 에이전트 상호작용은 고객 의도, 작업 결과, 우선순위 수준, 추출된 데이터 필드를 포착하는 구조화된 메타데이터를 자동으로 생성합니다. 이 메타데이터를 활용하여 작업을 필터링하고, 성과를 추적하며, 보고서를 생성할 수 있습니다.

내장된 버전 관리 기능을 통해 변경 사항을 검토하고, 동작을 평가하며, 팀 간 배포를 관리할 수 있습니다.

Relevance AI의 주요 기능

반복 또는 이벤트 기반 자동화를 포함한 구성 가능한 트리거를 사용하여 에이전트 활동을 예약하세요.

파일, 웹사이트 및 연결된 외부 시스템에서 데이터를 수집하여 에이전트 지식 기반을 생성하세요.

프로젝트 수준 그룹화 및 작업 공간 관리 제어 기능을 활용하여 워크플로우를 구성하세요.

관련성 AI의 한계

전문 디자인 도구와 비교했을 때, 특히 고급 2D, 3D 또는 몰입형 콘텐츠 워크플로우에 있어 시각적 출력 및 그래픽 생성 기능은 여전히 한도가 있습니다.

Relevance AI 가격 정책

Free

프로: 월 29달러

팀: 월 $349

Enterprise: 맞춤형 가격

관련성 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Relevance AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Relevance AI는 사용법이 정말 간단합니다. 에이전트 설정은 단 몇 분이면 충분하며, 모든 기능이 직관적입니다—필요한 기능을 찾기 위해 복잡한 메뉴를 헤매지 않아도 됩니다. 여러 tool 사이를 오가지 않고도 한 곳에서 모든 에이전트를 관리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

8. LangGraph (지속적 상태 및 실행 제어를 통한 장기 실행 에이전트 워크플로우 관리에 최적)

LangGraph는 상태 유지 그래프로 AI 워크플로우를 설계, 실행 및 제어할 수 있도록 지원하는 에이전트 오케스트레이션 프레임워크입니다. 각 노드는 언어 모델 호출, tool 실행 또는 워크플로 상태 업데이트와 같은 워크플로우의 단계를 나타냅니다.

노드 간 연결 방식과 상태 흐름 방식을 구성할 수 있습니다. 각 노드 실행 후 LangGraph는 정의된 그래프 구조에 따라 공유 상태를 업데이트하고 다음 노드로 전달합니다.

이를 통해 실행 흐름, 의사 결정 경로, 에이전트의 단계 간 전환 방식을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 워크플로우를 어느 단계에서든 일시 중지하고 현재 상태를 저장할 수 있습니다. 실행은 사용자의 입력 또는 승인이 있을 때까지 대기한 후 동일한 지점에서 재개됩니다.

워크플로우 실행 중에도 진행 상황을 확인할 수 있습니다. LangGraph는 상태 업데이트, 중간 결과, 단계별 출력을 실시간으로 스트리밍하여 진행 상황을 모니터링하고 에이전트 동작을 디버깅하는 데 도움을 줍니다.

LangGraph의 주요 기능

모니터링 및 디버깅을 위해 실행 상태, 노드 출력, 워크플로우 업데이트를 실시간으로 스트리밍하세요.

세션 간에 워크플로우 상태와 메모리를 저장하여 컨텍스트를 유지하고 장기 실행 또는 재개 가능한 에이전트 워크플로우를 지원합니다.

오케스트레이터-워커 패턴을 활용하여 여러 에이전트를 조정하세요. 여기서 컨트롤러 에이전트는 작업을 할당하고, 실행을 관리하며, 결과를 통합합니다.

LangGraph의 한도

간단한 에이전트 프레임워크에 비해 개발 노력과 오버헤드가 증가합니다. 에이전트 흐름, 상태 전환 및 실행 로직을 명시적으로 정의해야 하기 때문입니다.

LangGraph 가격 정책

개발자: 무료

추가 혜택: 사용자당 월 $39

Enterprise: 맞춤형 가격

LangGraph 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 LangGraph에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

이 프레임워크는 제가 Python으로 구축한 모든 에이전트형 AI 또는 생성형 AI 사용 사례에 가장 선호하는 도구입니다. pip install 명령어로 간편하게 설치할 수 있으며, 방대한 문서도 제공됩니다. 또한 제공하는 기능의 다양성과 유연성도 뛰어납니다.

9. LlamaIndex 에이전트 (대규모 외부 데이터 소스 검색 및 추론 기능을 에이전트에 제공하는 데 최적)

AI 에이전트 프레임워크인 LlamaIndex를 사용하면 실행 중에 외부 데이터에 접근하고 활용할 수 있는 컨텍스트 인식 에이전트를 구축할 수 있습니다.

LlamaIndex의 인덱싱 시스템을 활용하여 데이터를 로드하고 구성할 수 있습니다. PDF, 지식베이스 문서, 데이터베이스 레코드와 같은 원시 콘텐츠를 구조화된 인덱스로 변환하여 에이전트가 실행 중 효율적으로 검색할 수 있도록 합니다.

또한 에이전트가 이전 상호작용을 저장하고, 단계 간 컨텍스트를 유지하며, 검색, 계산기 또는 내부 API와 같은 tools를 사용할 수 있도록 프로토콜을 설정할 수 있습니다.

LLM.txt를 활용하여 모델 접근, 도구 통합 및 데이터 소스를 구성하고 자연어 입력으로부터 에이전트 워크플로우를 프로토타이핑하세요.

LlamaIndex 에이전트의 주요 기능

에이전트 개발 스택에 완전한 기능을 갖춘 Python 및 Typescript SDK를 통합하세요.

PDF, 이미지, 테이블, 필기체 콘텐츠 등 다양한 파일 형식의 비정형 데이터를 파싱하고 인덱스합니다.

메모리, 상태 관리, 인간 개입(Human-in-the-Loop), 리플렉션 등 핵심 구성 요소를 활용하여 에이전트 기반 워크플로우를 맞춤형으로 변경하세요.

LlamaIndex 에이전트의 한계점

컨텍스트 창 제약으로 인해 에이전트가 한 번에 처리할 수 있는 외부 데이터 양에 한도가 있을 수 있으며, 이로 인해 데이터의 절단, 요약 또는 선택적 검색이 필요한 경우가 많습니다.

LlamaIndex 에이전트 가격 정책

무료 (월 10,000 크레딧)

스타터: 월 50달러

프로: 월 500달러

Enterprise: 맞춤형 가격

LlamaIndex 에이전트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 LlamaIndex 에이전트에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

대규모 언어 모델(LLM)을 다루는 데이터 과학자로서, LlamaIndex는 관리에 매우 유용했습니다. PDF, API, 데이터베이스, 엑셀 등의 다양한 형식으로 데이터를 입력할 수 있게 해주어, 수많은 데이터셋으로 LLM을 훈련하고 실행하는 작업을 훨씬 수월하게 만들어 주었습니다.

10. Vertex AI Agent Builder (완전 관리형 기업 AI 인프라에서 에이전트 개발 및 확장하기에 최적)

Vertex AI 에이전트 빌더 엔진을 통해

Vertex AI Agent Builder는 Google의 완전 관리형 통합 AI 개발 플랫폼입니다.

텍스트, 이미지, 비디오, 코드로 모델에 프롬프트를 입력하여 에이전트 워크플로우를 생성하고 개선할 수 있도록 지원합니다. Google의 Gemini 모델과 Anthropic Claude, Llama, Imagen 등 생성형 AI 기반의 다른 시스템에 대한 접근을 제공합니다.

사용 사례에 따라 모델을 선택하고, tool 접근 권한을 구성하며, 에이전트 워크플로우에 통합할 수 있습니다.

또한 확장 기능을 활용하여 에이전트를 외부 시스템에 연결하고, 실시간 정보 검색 또는 API 및 기업 서비스 전반에 걸친 트리거 실행을 가능하게 할 수 있습니다. 이를 통해 에이전트는 자동화된 워크플로우의 일환으로 실시간 데이터를 쿼리하고 레코드를 업데이트할 수 있습니다.

Vertex AI 에이전트 빌더의 주요 기능

Vertex AI 모델 레지스트리를 사용하여 모델을 등록 및 관리하고 배치 또는 실시간 추론을 위해 배포하세요.

사용 패턴과 피드백을 기반으로 에이전트를 지속적으로 개선하여 품질 기준과 사용자 기대치를 충족하도록 보장하세요.

Vertex AI의 생성형 AI 지원을 통해 분류, 요약, 추출 등 다양한 작업을 처리할 수 있는 텍스트 프롬프트를 생성하세요.

Vertex AI 에이전트 빌더의 한도

자원 사용량, 모델 실행 또는 실험 업무량을 주의 깊게 모니터링하고 최적화하지 않으면 운영 비용이 급격히 증가할 수 있습니다.

Vertex AI 에이전트 빌더 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Vertex AI 에이전트 빌더 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Vertex AI Agent Builder에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Vertex AI를 사용하면 최신 생성형 AI 모델을 쉽게 시험해보고, 애플리케이션에 통합하며, 자체 모델을 구축하고 엔드포인트로 노출할 수 있습니다. 이미지 인식 및 채팅 기능을 갖춘 모바일 앱부터 의미 있는 콘텐츠를 요약하고 추출하는 웹 앱에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 5년 이상 Vertex AI를 사용해 왔습니다. Vertex AI는 모든 AI 애플리케이션의 지휘 센터 역할을 하며, 특히 생성형 AI를 비롯한 최신 AI 발전 동향을 지속적으로 반영하여 업데이트됩니다.

#1 만돌린 AI 대안인 ClickUp으로 에이전트 AI 전략을 확장하세요

만돌린 AI는 해당 분야에서 강력한 성능을 발휘합니다. 심층적인 도메인 맥락을 바탕으로 전문 의료 관리 업무를 해결합니다. 그러나 제품, 엔지니어링, 영업 팀, 운영, 지원 전반에 걸친 광범위한 에이전트 오케스트레이션이 목표라면, AI가 실행 외부에서가 아닌 실행 내부에서 작동하는 플랫폼이 필요합니다.

바로 그 점에서 ClickUp이 차별화됩니다.

LLM 에이전트 프레임워크, 통합 계층, 자동화 도구를 따로 붙여 맞추는 대신, ClickUp은 다음과 같은 요소들을 하나의 시스템으로 연결하는 통합 AI 작업 공간을 제공합니다:

컨텍스트 (ClickUp Brain)

자율 실행 (슈퍼 에이전트)

워크플로우 트리거(자동화)

실시간 운영 데이터 (통합)

