[연도] 최고의 AI 시간 블록 관리 앱

시간 블록의 목표는 간단합니다: 하루에 구조를 부여하고 끊임없는 작업 전환을 줄이는 것입니다.

문제는 수동으로 시간 블록을 설정해도 실제 업무일에는 거의 유지되지 않는다는 점입니다. 대부분의 tools는 일단 무엇을 할지 결정하면 그저 실행만 하면 된다고 가정합니다.

반면 AI 기반 도구는 상황이 변할 때 적응합니다. 회의가 변경되거나 작업이 예상보다 오래 걸리면 AI가 남은 블록을 재조정하여 하루 일정이 현실적이고 균형 잡히도록 유지합니다.

앞으로 최고의 AI 시간 블록 앱들을 살펴보고, 계획이 틀어졌을 때의 대응 방식, 각 앱의 한계점, 그리고 각각이 만들어내는 작업 리듬을 분석해 보겠습니다.

AI 시간 블록 앱을 선택할 때 무엇을 고려해야 할까요?

AI 시간 블록 관리 앱을 평가할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

자율성 수준: 앱이 적극적으로 하루를 플랜해주길 원한다면, 단순한 제안이나 알림이 아닌 AI 플래너의 자동 일정 수립 및 재계획 기능을 설명하는 언어와 기능을 찾아보세요.

변화 민감도: 일이 시간 단위로 변동하고 우선순위가 수시로 바뀌는 경우, 해당 제품이 "동적 재배치", "실시간 조정", "적응형 일정"을 언급하는지 확인하세요. 정적 플래너는 변동성이 심한 환경에서는 제대로 작동하지 않습니다.

진실의 원천: 하루 일정을 단일한 기준으로 관리하려면, 해당 플랫폼이 모든 작업을 아우르는 스마트 일정 관리 달력으로 기능하는지 확인하세요.

정신적 부담: 계획 수립에 대한 고민을 줄이는 것이 목표라면, 해당 도구가 얼마나 많은 설정과 규칙 정의를 요구하는지 살펴보세요. 복잡한 설정에 의존하는 플랫폼은 진정한 사용자 친화적 인터페이스를 제공하기보다 자동화 대신 인지적 노력을 요구하기 때문입니다.

업무 모델 충실도: 업무에 단계, 의존성 또는 결과가 포함된다면, 앱이 단순히 분리된 시간 블록이나 조각난 긴 작업이 아닌 프로젝트와 순서를 이해하는지 확인하세요.

실패 행동: 이 도구가 업무 운영의 중심이 될 예정이라면, 과부하, 누락된 작업 또는 충돌을 어떻게 처리하는지 살펴보세요.

작업 컨텍스트 인식: 앱이 예상 노력 시간, 우선순위, 의존성, 마감일과 같은 작업 세부 정보를 활용해 앱이 예상 노력 시간, 우선순위, 의존성, 마감일과 같은 작업 세부 정보를 활용해 시간을 언제, 얼마나 할당할지 결정하는지 확인하세요.

👀 알고 계셨나요? 1890년 미국 정부는 근로자 근무 시간 추적을 시작했습니다. 당시 제조업 정규직 근로자의 평균 주간 근무 시간은 무려 100시간에 달했습니다.

주요 AI 시간 블록 앱 한눈에 보기

시장에서 가장 우수한 AI 시간 관리 앱과 각 앱의 주요 기능을 간략히 소개합니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp 기존 업무 시스템 내에서 작동하는 AI 시간 블록 관리 상황 인식 AI 일정 관리, 슈퍼 에이전트, 달력 동기화, 시간 추적, 자동화, 일일 플래너 및 일정 블록 템플릿 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Clockwise 공유 캘린더에서 집중 시간을 보호해야 하는 팀 자동 집중 시간 생성, 회의 최적화, 달력 재조정 Free Plan; Teams 요금제: 사용자당 월 $7.75부터 TimeHero 완전 자동화된 작업-달력 연동 스케줄링을 원하는 분들을 위한 솔루션 작업 자동 일정 설정, 지속적인 재계획, 반복되는 루틴 7일 무료 체험판; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 Trevor AI 간단한 작업-달력 시간 블록을 원하는 개인 드래그 앤 드롭 방식의 블록 설정, 자동 일정 조정, 달력 동기화 Free Plan; 프로 플랜 월 6달러 FlowSavvy 빠른 재조정 기능이 포함된 자동 스케줄링이 필요한 사용자 자동 일정 관리, 원클릭 재계산, 작업 분할, 긴급도 색상 구분 Free Plan; 프로 플랜 월 7달러 SkedPal 시간 맵으로 용량을 관리하는 규칙 기반 플래너 타임 맵, 규칙 자동화, 작업 묶기, 색상 코드 우선순위 창 월 $14.95부터 시작하는 유료 플랜 시간을 되찾으세요 개인 약속과 팀원들의 가용 시간을 조율하는 사용자들 우선순위 기반 일정 관리, 습관 보호 기능, 스마트 예약 링크가 연결된 상태 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 모션 회의와 작업을 포함한 엔드투엔드 AI 실행을 원하는 팀 자동 일정 관리, AI 노트 필기, AI 직원, 의존성 논리 유료 플랜: 사용자당 월 29달러부터 선사마 매일 의도 설정과 시간 할당을 원하는 분들을 위한 일일 플랜, 작업 가져오기, 포모도로, 반성 대시보드 14일 무료 체험판; 유료 플랜 월 $20부터 Notion 달력 프로젝트 간에 작업과 이벤트를 통합하려는 사용자 Notion과의 양방향 동기화, 타임라인 스케줄링, 다중 달력 지원 모든 Notion 사용자에게 무료

최고의 AI 시간 블록 앱

시간을 투자할 만한 최고의 AI 시간 블록 앱을 소개합니다 👇

1. ClickUp (AI 기반 일정 관리 및 작업 관리)

Zoom과 AI 노트 작성 기능이 활성화된 '마케팅 및 운영' 주간 회의가 표시된 ClickUp 달력, 그리고 실행 항목이 포함된 내장형 회의 요약 카드

대부분의 AI 시간 블록 앱은 달력을 기준으로 작업을 맞춰 넣으려 합니다. ClickUp은 그 반대 방향으로 작동합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp AI는 차별화된 방식으로 운영됩니다.

이미 작업, 의존성, 소유자, 마감일이 존재하는 업무 시스템에 AI 시간 블록 기능을 직접 통합합니다.

그렇다면 ClickUp이 최고의 AI 시간 관리 앱인 이유는 무엇일까요?

일을 이해하는 컨텍스트 AI

ClickUp Brain은 여러분의 업무, 도구, 상황, 기업 데이터를 이해합니다. 이 상황 인식 AI는 여러분의 작업, 프로젝트, 우선순위, 마감일, 의존성, 대화를 파악합니다.

일 계획과 실행이 이루어지는 동일한 시스템 내에서 작동하기 때문에, 스케줄링 결정은 완전한 맥락 속에서 이루어집니다.

ClickUp Brain을 사용해 일에 대한 상황별 통찰력을 얻으세요

이 AI는 ClickUp 데이터(작업, 문서, 채팅, 연결된 앱 포함)에 접근하고 상호작용할 수 있습니다. 심지어 질문에 답변하고, 통화 예약이나 프로젝트 계획과 같은 작업을 자동화하며, 현재 상황에 기반한 인사이트를 제공하기도 합니다.

ClickUp 달력과 결합하면 ClickUp Brain의 기능이 배가되어 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

Google 캘린더 이벤트를 생성하고 업데이트하여 일정을 관리하세요

회의와 작업을 요약합니다

프로젝트 업데이트 생성

다단계 워크플로우 자동화

📚 함께 읽기: 시도해볼 만한 최고의 Google 캘린더 대안

더 스마트한 일정에 반영되는 시간 추적

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 사용하면 작업이 발생하는 곳, 즉 작업, 하위 작업 및 프로젝트에서 직접 시간 데이터를 캡처합니다.

결과적으로, 시간 추정과 실행 이력을 바탕으로 일정 결정이 이루어집니다.

작업이 예상보다 길어지거나 짧아질 때, 그 정보는 향후 계획 수립, 용량 결정, 업무량 균형 조정에 활용될 수 있습니다.

시간 추적이 작업, 우선순위, 소유권과 연결되어 있으므로 다음과 같은 이점이 있습니다:

프로젝트와 사람별로 시간이 실제로 어디에 쓰이는지 파악하세요

마감일이 지나서 대응하기보다 과부하를 조기에 발견하세요

어떤 유형의 일이 지속적으로 일정을 방해하는지 파악하세요

또한 ClickUp의 '시간 추정' 기능을 활용하면 일 시작 전에 예상 노력을 정의할 수 있어, 추측에 의존하지 않고 현실적인 출발점을 바탕으로 일정을 수립할 수 있습니다.

슈퍼 에이전트에게 힘든 작업을 맡기세요

ClickUp 슈퍼 에이전트를 사용하면 우선순위와 맥락에 기반해 다단계 논리를 실행하는 자율형 어시스턴트를 활용할 수 있습니다. 작업 생성, 달력 조정, 후속 조치를 수동으로 처리하는 대신, 슈퍼 에이전트가 복잡한 업무 패턴을 대신 처리해 줍니다.

이들은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

프롬프트나 트리거에 따라 작업을 자동으로 생성, 업데이트 및 스케줄링합니다.

수동 개입 없이 프로젝트 간 업무량을 재조정하세요

병목 현상을 예측하고 사전 대응적 조정을 제안합니다

일관된 결과로 반복 가능한 워크플로우를 실행하세요

슈퍼 에이전트를 활용해 워크플로우를 모니터링하고, 의사 결정을 내리며, 자율적으로 작업을 실행하세요

명확한 가능 시간 블록으로 하루를 계획하세요

ClickUp 스케줄 블록 템플릿은 모호한 달력 칸 대신 특정 가능 상태에 작업을 할당함으로써 업무와 개인 시간을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 스케줄 블록 템플릿을 사용해 모든 프로젝트를 한 위치에서 추적하세요

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

가용성 기반 일정 관리: 시간을 Free, 부분적으로 바쁨, 바쁨으로 표시하여 다른 사람(그리고 본인)이 실제 가능한 시간을 알 수 있게 합니다.

업무와 개인 시간을 분리하세요: 개인적인 용무와 일을 겹치지 않게 나란히 플랜하세요

내장된 우선순위 표시: 각 시간 블록에 연결된 작업 우선순위를 통해 가장 먼저 처리해야 할 사항을 확인하세요

명확한 시작 및 종료 시간: 작업이 정확히 언제 시작되고 끝나는지 시각화하여 과도한 예약을 방지하세요

하루를 계획하여 생산성을 극대화하세요

ClickUp 일일 시간 블록 템플릿은 작업을 가시화된 시간 약속으로 전환합니다. 과부하를 조기에 발견하고 하루가 흐르기 전에 조정하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 일일 시간 블록 템플릿으로 가장 중요한 작업을 시각화하고 생산성이 최고조에 달하는 시간에 처리하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시간별 시각적 일정: 아침 루틴부터 집중 작업과 회의까지 하루 전체가 타임라인에 펼쳐집니다.

미예약 작업 사이드바: 우선순위가 낮은 작업들의 가시성을 유지하면서도 이미 가득 찬 일정에 억지로 넣지 않고도 계속 확인할 수 있게 해줍니다.

반성하기 쉬운 레이아웃: 하루를 실제로 어떻게 보냈는지 검토하고, 처음부터 다시 시작하지 않고도 내일의 플랜을 개선하세요.

상태 기반 진행 상황 추적: 현재 진행 중인 작업, 취소된 작업, 아직 처리해야 할 작업을 즉시 확인하세요

⭐ 여러 개의 달력을 동시에 관리하고 있다면, 정신을 잃지 않고 완벽하게 해내는 방법을 알려드립니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 때때로 학습 곡선을 가파르게 만들 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (10,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자는 이렇게 말합니다:

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX는 단순한 AI 어시스턴트를 넘어 시간 관리를 완벽하게 해내는 강력한 tool입니다. Brain MAX가 시간을 더 효율적으로 관리하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다: ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 작업을 위한 여러 주요 대규모 언어 모델(LLM) 에 한 곳에서 접근하세요.

음성 입력으로 작업, 알림, 노트를 즉시 기록 하세요. 하세요. Talk-to-Text를 사용하면 이동 중에도 중요한 세부 사항을 놓치지 않습니다.

정보를 빠르게 찾으세요 . 파일, 마감일 또는 프로젝트 업데이트를 찾는 데 낭비되는 시간을 없앨 수 있습니다. ClickUp 기업 검색으로 ClickUp과 연결된 앱 전체를 검색하여. 파일, 마감일 또는 프로젝트 업데이트를 찾는 데 낭비되는 시간을 없앨 수 있습니다.

음성 명령어나 빠른 프롬프트로 손쉽게 작업 생성 및 정리 하여 마감일을 설정하고 몇 초 만에 일 우선순위를 정할 수 있습니다.

워크플로우를 중앙화하여 컨텍스트 전환을 줄여 , tool 간 이동 없이 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

아이디어를 포착하고 하루 플랜을 효율적으로 수립하세요, 모든 생각과 실행 항목이 기록되고 실행 가능하도록 보장합니다.

2. Clockwise (공유 달력에서 집중 시간을 보호하는 데 최적)

via Clockwise

Clockwise는 핵심 기능 하나를 중심으로 설계된 AI 달력 도구입니다: 회의 일정을 현실적으로 유지하면서 집중 시간을 자동으로 생성하고 보호합니다. 다른 사람들에 의해 달력이 끊임없이 재조정되는 팀 환경에서 가장 효과적입니다.

매주 수동으로 시간 블록을 설정하는 대신, Clockwise는 유연한 회의를 재조정하여 집중 작업에 더 큰 블록을 확보하고 조각난 '스위스 치즈 같은' 일정을 줄여줍니다. 특히 공유 달력과 반복되는 팀 회의에 의존하는 일정에 유용합니다.

Clockwise 주요 기능

유연한 회의를 더 나은 시간대로 지능적으로 이동시켜 집중 시간을 보호합니다

공유 달력과 반복 회의로 협업하는 팀에 효과적입니다.

가능한 경우 회의를 통합하여 달력 분산을 줄이는 데 도움이 됩니다

Clockwise의 한도

Google 캘린더를 주로 사용하는 팀에 가장 적합합니다(iCloud 전용 환경에서는 덜 이상적입니다).

조직 내에서 어떤 회의가 '유연하게 조정 가능'한지, 어떤 회의가 고정된 것인지에 대해 합의할 때 가장 큰 값을 얻을 수 있습니다.

클락와이즈 가격 정책

Free Plan Teams: $7.75/사용자/월 비즈니스: $11.50/사용자/월 (연간 결제)

Clockwise 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (70개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Clockwise에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

Clockwise는 기본적으로 제 일정 관리 부담을 덜어줍니다. 집중 시간을 보호해주고, 회의 링크만 제공하면 Clockwise가 제 일정의 중요한 부분을 안전하게 관리해줍니다.

Clockwise는 기본적으로 제 일정 관리 부담을 덜어줍니다. 집중 시간을 보호해주고, 저는 회의 링크만 제공하면 Clockwise가 제 일정의 중요한 부분을 안전하게 관리해줍니다.

3. TimeHero (일과에 작업을 자동으로 스케줄링하는 데 최적)

via TimeHero

TimeHero는 '예쁜 달력'보다는 'AI 플래너'에 가깝습니다. 작업, 마감일, 반복 작업을 입력하면 작업들을 타임라인에 자동으로 배정한 후, 계획이 틀어지면 재조정합니다.

가장 큰 시간 관리 고민이 플랜을 세우는 것이 아니라, 회의가 변경되거나 작업이 길어지거나 중간에 우선순위가 바뀌어도 플랜을 최신 상태로 유지하는 것이라면 이 방법이 딱 맞습니다.

TimeHero 주요 기능

마감일과 가능 시간을 기반으로 작업을 자동으로 스케줄링합니다

일이 밀려도 Replans가 조정해 하루 일정이 일관되게 유지됩니다

반복 계획 기능을 지원하여 일상이 매일 수동 노력에 의존하지 않도록 합니다

TimeHero의 한도

완전히 구조화되지 않은 초간단, 초경량 플래너를 원한다면 적합하지 않을 수 있습니다.

팀원들은 작업 입력 방식에 대해 합의해야 할 수 있습니다(그렇지 않으면 일정 품질이 떨어집니다).

TimeHero 가격 정책

7일 무료 체험판 기본: $5/사용자/월 프로페셔널: $12/사용자/월 프리미엄: $27/사용자/월

타임히어로 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 달력, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 업무와 행정 업무를 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 도구는 이 중 한두 단계만 구현되어 있습니다. 하지만 ClickUp은 사용자가 최대 5개 이상의 앱을 저희 플랫폼으로 통합할 수 있도록 지원합니다! AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. 작업과 회의가 우선순위에 따라 달력의 빈 시간대에 쉽게 배정됩니다. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 업무는 이제 그만!

4. Trevor AI (간단한 작업-달력 시간 블록 관리에 최적)

via Trevor AI

트레버 AI는 더 단순한 '연결' 도구입니다: 복잡한 스케줄러에서 볼 수 있는 까다로운 규칙과 지도 설정 없이도 작업 목록을 가져와 일정화된 하루로 전환하는 데 도움을 줍니다.

시간 블록을 선호하지만, 화요일 플랜만 하려고 비행기 조종석처럼 복잡한 tool을 쓰고 싶지 않은 사람들에게 딱 맞는 솔루션입니다.

트레버 AI의 주요 기능

작업 항목을 달력 보기로 직접 드래그 앤 드롭하세요

사용 가능한 시간 블록에 일을 배치하는 데 도움을 주는 일정 관리 지원을 제공합니다

시각적으로 플랜을 세우는 개인에게 적합한 '일상적인 사용' 흐름

트레버 AI의 한계

완전한 PM 제품군처럼 복잡한 프로젝트 의존성 논리를 처리하도록 설계되지는 않았습니다.

복잡한 팀 간 업무량 균형보다는 개인 일정 관리에 최적입니다.

트레버 AI 가격 정책

Free 플랜 프로: 월 $6

트레버 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

⭐ 보너스: 새로운 tool을 찾기 전에, 앱 없이도 적용할 수 있는 시간 관리 팁을 소개합니다 👇 퇴근 전 내일 플랜 세우기: 전날 가장 중요한 3가지 우선순위를 정하세요. 아침은 실행을 위한 시간이지, 결정을 위한 시간이 아닙니다.

정해진 시간대에 일하기: "완료됨" 느낌이 들 때까지 기다리지 말고 일 세션의 시작 및 종료 시간을 설정하세요.

유사한 작업 묶기: 전화 통화, 관리자 업무, 글쓰기 등을 함께 그룹화하여 작업 전환을 줄입니다

매일 집중 블록 하나를 보호하세요: 60~90분간의 방해받지 않는 일만으로도 하루의 나머지 시간을 안정적으로 이끌 수 있습니다

의도적인 여유 스페이스를 남겨두세요: 매시간을 꽉 채우지 마십시오. 빈 스페이스는 지연을 흡수하고 일정 붕괴를 방지합니다.

5. FlowSavvy (자동 AI 일정 관리 및 업무량 시각화에 최적)

via FlowSavvy

플로우사비(FlowSavvy)는 모든 우선순위와 마감일을 고려한 후 기존 달력에 작업을 직접 스케줄링하는 가벼운 AI 스케줄링 앱입니다.

1-클릭 재계산 기능은 매우 유용합니다. 업무가 지연되거나 회의가 길어지면 남은 모든 것을 재조정하여 하루 일정이 원활하게 유지되도록 합니다.

4시간짜리 작업이 빈 시간에 딱 들어맞지 않으면, tool이 자동으로 긴 작업을 작은 단위로 분할합니다. 작업은 긴급도에 따라 색상으로 구분되어 집중할 가치가 있는 작업을 쉽게 결정할 수 있게 해줍니다.

FlowSavvy의 주요 기능

언제든지 작업을 드래그하여 하루 일정에 고정하세요

할 일을 목록으로 그룹화하고 즉시 확인하세요

업무 시간과 개인 시간을 위한 맞춤형 시간대를 설정하여 앱이 언제 일정을 잡아도 되는지 결정하세요

FlowSavvy의 한도

이 플랫폼은 작업 간 의존성과 다단계 워크플로우에 대한 기본 지원이 부족하여, 일정 관리가 단일 사용자 플랜을 넘어서는 순간 마찰을 일으킵니다.

플로우사비 가격 정책

기본: 무료

장점: 월 7달러

플로우사비 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 FlowSavvy에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

ProductHunt 사용자는 이렇게 말합니다:

이것은 사람들이 시간을 블록화하고 생산성을 높일 수 있도록 돕는 아주 작지만 중요한 아이디어입니다. 저는 항상 일을 처리하기 위해 시간 블록화를 시도해보고 싶었지만, 그다지 진전을 보지 못했습니다. Flowsavvy 앱을 사용해봤는데, 시간을 블록화하고 필요할 때 재조정하는 데 효과적이었습니다. 또한 색상 코딩도 도움이 됩니다. 온보딩과 상호작용 과정은 쉽고 명확했습니다. 정말 훌륭합니다.

👀 알고 계셨나요? 칸반(Kanban) 또는 게시판 방식의 시간 관리 기법은 1940년대 일본에서 도요타가 종이 지시서를 기반으로 한 새로운 생산 시스템을 창안한 후 대중화되었습니다.

6. SkedPal (규칙 기반 개인 용량 관리에 최적)

via SkedPal

SkedPal은 AI 스케줄링 어시스턴트로, 할 일 목록을 자동으로 동적인 시간 블록 스케줄로 변환합니다.

'타임 맵' 기능을 통해 다양한 업무 유형별 수행 시점을 정의할 수 있습니다. 반복 작업에 대한 규칙을 한 번만 설정하면, AI가 이를 중심으로 일일 일정을 자동 조정합니다.

각 지도를 색상으로 구분할 수 있습니다. 녹색은 선호하는 시간대(예: 오전 9시~11시 집중 작업)를 표시합니다. 노란색과 빨간색은 대체 시간대 역할을 합니다. SkedPal은 마감일을 놓칠 위험이 있을 때만 빨간색 슬롯에 시간을 차단합니다.

또한 번들링 기능을 통해 사소한 관리자 작업을 하나의 큰 블록으로 묶어 달력이 조각나지 않도록 합니다.

SkedPal의 주요 기능

작업들을 우선순위 영역별로 그룹화하고 각 영역에 주간 시간 한도를 설정하세요

완료된 작업, 지연 중인 작업, 그리고 스케줄링 방식의 현실성에 대한 피드백을 받아보세요.

Google, iCloud, Office 365와 동기화하여 기존 회의 일정에 맞춰 작업을 조정합니다.

SkedPal의 한도

인터페이스에 다양한 옵션이 노출되어 직관적인 인터페이스를 원하는 사용자에게는 인지적 부담이 느껴질 수 있습니다.

Skedpal 가격 정책

코어: 사용자당 월 $14.95

장점: 사용자당 월 $21.95

Skedpal 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.6/5 (165개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Skedpal에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자는 이렇게 말합니다:

사용 편의성과 빠른 학습 경로 덕분에 저는 신속하게 적응하고 설정을 완료할 수 있었으며, 짧은 시간 안에 작업 처리 방식을 바꿀 수 있었습니다. 구독료는 합리적이며 개발자의 지원도 정확합니다. 이 앱은 다른 플랫폼(Google 및 Outlook)과 잘 통합되어 모든 것을 하나로 모아줍니다.

7. Reclaim (자동 스케줄링 및 우선순위 기반 계획에 최적)

via Reclaim

Reclaim은 개인 약속과 팀원들의 가용 시간을 조율하는 AI 달력 앱입니다.

근무 시간을 정의하고, 회의 없는 날을 설정하며, 회의가 허용되는 시간을 정하세요. 이러한 규칙이 설정되면 Reclaim이 자동으로 적용하여 사용자가 설정한 경계를 넘어 예약할 수 없도록 합니다.

Reclaim은 Calendly와 유사한 내장 예약 링크도 제공합니다. 차이점은 이 링크들이 사용자가 이미 달력에 설정한 내용(습관, 집중 시간, 완충 시간, 우선순위)을 자동으로 반영한다는 점입니다.

누군가 시간대를 예약하면 Reclaim은 기존 커밋을 조정하여 하루 일정을 수동으로 다시 짜야 하는 번거로움을 없애줍니다.

최고의 기능을 되찾으세요

여러 달력에 걸쳐 반복 회의에 가장 적합한 시간을 찾고, 일정 충돌을 자동으로 해결하며, 참석자가 휴가를 가거나 우선순위가 변경될 때도 유연하게 대응합니다.

일상을 분석하여 가장 높은 생산성 시간대, 작업에 할당할 수 있는 시간, 그리고 회의로 소모되는 주간 시간을 파악하세요.

이벤트 주변에 휴식 및 이동 시간을 위한 완충 구간을 자동으로 삽입하여 준비, 후속 조치, 출퇴근 시간이 하루 일정에 반영되도록 합니다.

한도를 되찾으세요

iCloud 달력과의 기본 통합 기능이 없어, Google 또는 Outlook 동기화를 통한 여러 단계의 우회 작업이 필요합니다.

리클레임 가격 정책

라이트: 무료

스타터: 사용자당 월 12달러

비즈니스: 사용자당 월 $18

Enterprise: 맞춤형 가격

리클레임 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Reclaim에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자는 이렇게 말합니다:

스케줄링 기능이 마음에 듭니다. 서로 다른 그룹에 맞춰 다양한 일정 형식을 사용할 수 있거든요. 별도의 회의 일정을 관리해야 하는 두 조직이 있는데, 습관 관리 섹션이 정말 유용합니다. 큰 도움이 되고 있어요. 또한 우선순위 기능도 제게는 잘 맞습니다.

🧠 재미있는 사실: 포모도로 기법은 1980년대 후반 대학생이었던 프란체스코 치릴로가 고안했으며, 그는 이후 이 주제에 관한 160페이지 분량의 책을 집필했습니다.

8. Motion (운영 팀의 엔드투엔드 AI 실행에 최적)

via Motion

시간 관리 앱 Motion을 사용해 마감일, 우선순위, 의존성, 가용성에 따라 일정을 계획하세요.

예를 들어, AI 회의 노트 작성 기능은 Zoom/Teams 통화에 참여하여 녹음하고 실행 항목을 추출한 후, 이를 작업으로 변환하여 일정표에 바로 배치합니다.

이 도구에는 표준 운용 절차 (SOP)와 내부 프로세스를 저장할 수 있는 내장형 지식 기반도 포함됩니다. AI는 이러한 문서를 읽어 작업을 더 지능적으로 스케줄링하는 데 활용할 수 있습니다.

Motion은 작업 공간 내에서 AI 직원을 배치할 수 있게 합니다. 이 에이전트들은 반복적인 논리를 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트 관리자 에이전트는 팀 달력 전반에 걸쳐 작업을 자동으로 스케줄링하고, 납품 타임라인을 예측하며, 용량 위험을 표시하여 마감일을 놓치기 전에 팀이 업무를 재조정할 수 있도록 지원합니다.

Motion의 주요 기능

맞춤형 작업 필드와 보기를 생성하여 라벨, 장애 요소, 우선순위 또는 의존성에 따라 할 일을 필터링하고 정렬하세요.

Motion의 예약 달력을 임베드하여 어떤 웹사이트나 페이지에도 예약 가능한 시간대를 통제된 세트로 게시하세요.

일별 회의 예약 한도를 설정하면 정해진 수를 초과할 경우 자동으로 추가 예약을 차단합니다.

동작 한도

온보딩은 통합 작업이 많고 시간이 많이 소요되며, 복잡한 워크플로우 설정 지침이 한도입니다.

모션 가격 정책

Pro AI: 사용자당 월 29달러

비즈니스 AI: 사용자당 월 49달러

모션 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.1/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자는 이렇게 말합니다:

이 앱이 무엇을 해야 할지 알려준다는 점이 정말 마음에 듭니다. 즉, 모든 작업이 동시에 완료되어야 한다고 소리치는 것처럼 느껴지더라도, 각 작업마다 선택된 시간이 분명히 정해져 있다는 사실을 알기 때문에 스트레스 없이 완료할 수 있다는 뜻입니다. 바로 이것이 압도감과 평온함의 차이입니다.

9. Sunsama (작업 관리와 시간 블록 관리, 달력 계획을 결합하는 데 최적)

via Sunsama

시간 활용에 대한 의도적인 관리를 돕는 작업 공간을 찾고 계신가요? Sunsama는 바로 그 목적을 위해 설계된 일일 플래너입니다.

빈 달력으로 시작하는 대신, 매일 아침 Notion, Jira, Asana, 이메일, Slack 등의 도구에서 작업을 불러와 오늘의 진정한 목적을 정합니다. 그런 다음 해당 작업을 일정표에 직접 타임박싱하여 모든 약속이 가시성을 갖도록 할 수 있습니다.

선사마(Sunsama)는 앱을 음소거하여 방해 요소를 줄이고 집중 모드로 일할 수 있게 합니다. 또한 이 시간대를 Slack과 Microsoft Teams에 추가하여 모두가 여러분의 작업 내용을 확인할 수 있습니다. 이 도구는 자동 알림 기능도 제공하여 휴식을 취하고 에너지를 유지하도록 돕습니다.

Sunsama 주요 기능

Google, Outlook, Apple 캘린더와 동기화하여 하루 일정을 한눈에 확인하세요

이메일을 드래그하거나 Slack 및 Teams 메시지를 변환하여 받은 편지함 및 채팅 메시지를 작업으로 전환하세요

모든 작업에 포모도로 세션을 실행하고, 작업 소요 시간을 추적하며, 일일 및 주간 패턴을 분석하세요.

선사마의 한도

실시간 협업 계획 중에는 페이지가 예기치 않게 재로드되거나 업데이트가 동기화되지 않아 공유된 아젠다와 장시간 진행되는 회의가 방해받을 수 있습니다.

선사마 가격 정책

14일 무료 체험판

기본 프로 플랜: 월 20달러 (연간 결제)

파워 프로 플랜: 월 50달러 (연간 결제)

선사마 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sunsama에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

이 달력 연동 기능은 매우 강력하며, 모든 곳(Notion 작업 할당, GitHub 문제, Slack 및 이메일 대화 등)에서 수집된 모든 할 일을 한눈에 볼 수 있는 능력은 이 수준의 품질에서 Sunsama만의 독보적인 특징입니다.

10. Notion 달력 (일 맥락과 시간을 통합하는 데 최적)

via Notion 달력

Notion Calendar는 여러 Google 캘린더 계정과 동기화되는 달력 앱으로, 이벤트, 작업, 프로젝트 기록이 동일한 타임라인에서 공존하고 편집될 수 있도록 합니다.

여러 tools를 오가며 작업을 복사할 필요 없이, 하나의 순환 구조에서 작업하세요: 논의, 결정, 문서화, 일정 관리.

예를 들어, Notion AI에게 디자인 검토 내용을 요약하거나 미해결 질문을 찾아내거나 다음 단계를 목록으로 나열해 달라고 요청할 수 있습니다. 그런 다음 바로 Notion 달력으로 이동해 해당 작업을 주간 일정에 배치합니다. 회의 요약은 작업으로, 작업은 일정 블록으로 전환됩니다.

Notion 달력은 양방향 인터페이스로 작동하여 시간을 절약해 줍니다. 데이터베이스 항목을 달력에 직접 드래그하여 마감일을 변경하거나, 회의를 이동하여 관련 프로젝트 기록을 업데이트하거나, 달력에 시간을 블록하면 해당 내용이 Notion에 다시 표시됩니다.

Notion 달력의 최고의 기능

프로젝트 마감일과 데이터베이스 항목을 달력에 직접 표시하여 작업, 마일스톤, 회의가 동일한 타임라인을 공유하도록 합니다.

메뉴 바나 이벤트 카드에서 바로 회의에 참여하세요. Zoom, Google Meet, Apple 캘린더와 원활하게 연동됩니다.

가용 시간과 일정 예약 링크를 보내 다른 사람들이 당신과 시간을 예약할 수 있도록 하세요

Notion 달력의 한도

이 플랫폼은 작업을 빈 시간대에 자동으로 배치하지 않으므로, 사용자가 매일의 일정을 구성하기 위해 항목을 직접 드래그 앤 드롭해야 합니다.

Notion 달력 가격 정책

모든 Notion 사용자에게 완전 무료이며, 메인 생태계와 통합된 독립형 도구로 작동합니다.

Notion 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (9,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,650개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

저는 Notion을 프로젝트 관리 도구로 활용해 모든 작업을 정리하고, 달력과 AI 글쓰기 도우미를 통해 콘텐츠를 계획하며, KPI를 추적하고, 회의 녹음 및 노트 필기에 AI를 사용합니다. Notion이 모든 것을 한 곳에 보관할 수 있게 해줌으로써 여러 플랫폼이 필요하고 정보 흐름이 단절되는 문제를 해결해준다는 점이 정말 마음에 듭니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 하루를 주도적으로 관리하는 데 도움이 되는 무료 시간 기록 템플릿

ClickUp처럼 신뢰할 수 있는 AI 시간 관리 앱을 선택하세요

대부분의 AI 시간 블록 앱은 업무 환경 외부에서 작동합니다. ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 업무 환경 내부에서 작동합니다.

ClickUp은 시간 블록을 업무가 존재하는 시스템—작업, 우선순위, 의존성, 회의, 실행 이력—에 연결합니다. 플랜이 변경되면 일정이 깨지지 않고 맥락을 유지하며 적응합니다.

ClickUp(ClickUp)을 무료로 사용해 보세요. 실행 후에도 유지되는 일정을 구축하세요.

자주 묻는 질문

AI 시간 블록 관리 앱은 우선순위, 마감일, 예상 소요 시간, 가용 시간 등의 입력값을 기반으로 작업을 캘린더 블록에 자동으로 배정합니다. 수동 시간 블록 관리와 달리 일정이 변경될 때 블록 이동, 작업 분할, 일정 재조정 등을 통해 유연하게 대응합니다. 목표는 지속적인 재계획을 줄이고 집중 시간을 보호하면서 업무 변화에 맞춰 현실적인 플랜을 유지하는 것입니다.

많은 앱이 이를 수행하지만 자율성 정도는 다릅니다. 일부 앱은 더 나은 블록만 제안하는 반면, 다른 앱은 회의가 이동하거나 작업이 초과되거나 우선순위가 변경될 때 자동으로 재조정합니다. "자동 일정 조정", "동적 재배치", "재계산", "적응형 스케줄링" 같은 용어를 확인하세요. 또한 앱이 일정 충돌(과부하, 누락된 작업)을 우선순위 재조정, 작업 분할, 자동 작업 연기 등으로 처리하는지 점검하세요.

팀에게 가장 적합한 옵션은 일반적으로 일정 관리와 공유 작업을 연결하는 도구입니다: 소유자, 마감일, 의존성, 팀 가시성이 포함된 작업들 말이죠. 팀이 실제 프로젝트 맥락을 반영하는 AI 일정이 필요하다면, 작업을 핵심 정보원으로 삼고 작업량 균형 조정, 공유 달력, 자동화를 지원하는 플랫폼을 선택하세요. 달력 전용 도구도 가능하지만, 팀 간 협업 실행에는 종종 어려움을 겪습니다.