브랜드 목소리를 잃지 않고 콘텐츠를 확장하는 방법

대부분의 마케팅 팀은 5년 전보다 10배 더 많은 콘텐츠를 게시합니다.

지난 2년간 마케터의 62%가 수요가 5배 이상 증가했다고 답했습니다. 그러나 B2B 구매자의 64%는 브랜드 간 차별점을 느끼지 못한다고 말합니다.

그럼 이 문제를 해결해 보겠습니다. 이 블로그에서는 브랜드 목소리를 문서화하고, 품질 관리 시스템을 구축하며, 실제로 여러분의 비즈니스를 이해하는 AI를 활용하는 방법을 상세히 설명합니다. 이를 통해 일반적인 AI처럼 들리지 않으면서도 콘텐츠 생산을 확장할 수 있습니다.

⭐ 기능 템플릿 브랜드 목소리가 PDF에 갇히지 않으면 콘텐츠 확장 작업이 훨씬 수월해집니다. 이 구조화된 브랜드 가이드라인 템플릿을 활용하면 목소리 원칙, 어조 변형, 승인된 용어, 그리고 "이렇게 말하고, 이렇게 말하지 말 것" 예시를 한곳에 체계적으로 정리할 수 있습니다. 작성 가이드라인이 작업 공간 내에 상주하면, 작성자는 초안 작성 중에도 이를 참조할 수 있고, 검토자는 피드백을 규칙에 직접 연결할 수 있으며, AI는 과도한 편집 후가 아닌 기본적으로 브랜드에 맞는 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 이 간편하게 맞춤형으로 수정 가능한 ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿으로 브랜드 일관성을 유지하세요.

AI 시대에 브랜드 목소리가 더욱 중요한 이유

브랜드 보이스는 기업이 발행하는 모든 단어 뒤에 숨겨진 고유한 개성입니다. 이는 고객이 로고를 보지 않아도 여러분을 알아보는 방식입니다.

모든 팀이 동일한 AI 도구와 일반적인 프롬프트를 사용하는 세상에서, 결과물은 점점 똑같이 들리기 시작합니다. 편집적 목소리가 곧 여러분을 차별화하는 유일한 요소가 됩니다.

왜일까요? 독자들은 일관성을 통해 신뢰를 쌓기 때문입니다. 블로그 글마다 목소리 톤이 갑작스럽게 바뀌면 조직력이 부족하거나, 더 나쁘게는 진정성이 결여되었다는 신호로 받아들여집니다. 사람들은 이유를 정확히 설명하지 못하더라도 무언가 '어색하다'는 느낌을 분명히 알아챕니다.

AI 생성 콘텐츠의 홍수는 오히려 관객의 기대치를 높였습니다. 관객들은 몇 초 만에 평범하고 대체 가능한 콘텐츠를 알아차리고, 그냥 지나쳐 버립니다. 브랜드 정체성은 더 이상 브랜드 자산에 있어 '있으면 좋은 것'이 아닙니다. 이는 참여도, 브랜드 인지도, 전환율에 직접적인 영향을 미칩니다.

🔊 알림: AI에 의해 평면화되기 전에 브랜드 목소리를 포착하세요 브랜드 목소리는 완성된 카피에서 시작되지 않습니다. 팀이 브레인스토밍, 검토, 즉석 피드백에서 어떻게 이야기하는지에서 시작됩니다. ClickUp Brain MAX는 그 목소리가 희석되기 전에 보존하는 데 도움을 줍니다 . Talk-to-Text를 통해 팀원들은 자연스러운 목소리로 아이디어, 피드백, 지시를 기록한 후, 해당 입력을 ClickUp 내에서 구조화된 문서, 작업 또는 브리프로 즉시 전환할 수 있습니다. Brain MAX가 데스크톱에서 단일 AI 슈퍼 앱으로 작동하므로 모든 것이 중앙 집중화됩니다: 음성 입력은 검색 가능한 지식으로 변환됩니다

의사 결정과 어조 단서는 일과 계속 연결됩니다

AI 출력은 일반적인 프롬프트가 아닌 팀의 실제 커뮤니케이션 방식을 반영합니다. /AI를 시작하면, 당신의 실제 목소리로 콘텐츠 확장은 인위적으로 들리지 않고 일관성 있게 들리기 시작합니다.

적절한 구조 없이는 콘텐츠 확장이 실패하는 이유

콘텐츠 운영을 확장할 때 팀이 문서화된 시스템 대신 암묵적 지식에 의존하면 종종 실패합니다.

브랜드 목소리가 한 사람의 머릿속에 갇혀 있다면, 그 지식을 10명의 신규 작가나 프리랜서 팀에게 전달하는 것은 불가능합니다. 새로운 기여자를 영입하거나 새로운 채널로 확장해야 하는 순간, 균열이 생기기 시작합니다.

이는 '음성 드리프트'로 이어집니다. 시간이 지남에 따라 누적되는 미묘한 불일치로 인해 브랜드가 마치 다섯 개의 서로 다른 회사에서 작성한 것처럼 들리게 됩니다. 동일한 질문에 답하고 같은 실수를 수정하는 데 시간을 낭비하게 되어 전체 편집 워크플로우가 지연됩니다.

해결책은 흩어진 파일에 의존하는 것을 중단하고 콘텐츠 거버넌스를 위한 단일 정보 원천을 구축하는 것입니다. 여기서 구조는 관료주의가 아닙니다. 팀의 창의성이 무리 없이 더 빠르게 움직일 수 있도록 하는 기반입니다.

콘텐츠 생성을 위한 일반적인 AI의 문제점

AI 도구의 출력이 평범하고 브랜드 정체성과 맞지 않으며 수시간의 편집이 필요하신가요 ? 이는 일반적인 대규모 언어 모델 (LLM)이 인터넷 전체 데이터를 학습하여 평균적인 콘텐츠를 생성하도록 설계되었기 때문입니다.

이는 브랜드 고유의 특성과 구체적인 메시지 전달이 아닌 '가장 가능성이 높은 다음 단어'를 최적화합니다.

문제는 AI 자체가 아니라 맥락 없는 AI입니다.

이러한 도구는 귀사의 제품 포지셔닝, 과거 캠페인, 또는 CEO가 최근 전사 회의에서 강조한 내용을 알지 못합니다. 이로 인해 팀은 좌절스러운 주기에 빠지게 됩니다: AI에 브리핑을 입력하면 일반적인 결과물이 나오고, 이를 다시 브랜드 목소리로 되돌리기 위해 수시간을 편집에 쏟아붓는 것입니다.

이것이 바로 생성형 AI 도구를 통해 속도와 품질 모두에서 생산성 향상을 완전히 누리는 지식 근로자가 8%에 불과한 이유입니다.

연결된 검색이 'AI 지원'과 브랜드 안전 AI의 차이를 만드는 이유

마케팅용 AI 생산성 도구는 비즈니스 특성을 이해하지 못할 때 무너집니다. 그 결과는 AI가 만들어낸 '작업물'입니다: 빠르고 유창하지만 미묘하게 잘못된 결과물이죠.

연결된 검색이 이를 해결합니다.

단독으로 콘텐츠를 생성하는 대신, 연결된 검색 기능을 갖춘 AI는 작성 전에 검색합니다. 실제 작업 공간에서 브랜드 가이드라인, 승인된 문서, 과거 캠페인, 피드백 스레드, 작업 이력을 끌어옵니다. 이러한 맥락이 제약 시스템이 되어 출력을 브랜드 정체성에 부합하도록 유지합니다.

실제로 이는 다음과 같은 의미입니다:

헤드라인은 인터넷 평균이 아닌 진정한 위치를 반영합니다

캠페인과 채널 전반에 걸쳐 용어 일관성 유지

과거 승인 및 결정 사항이 자동으로 새 초안에 반영됩니다

작성자가 매번 프롬프트마다 브랜드 규칙을 재진술할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain을 통해 문서, 작업, 댓글, 지식 자산까지 하나의 작업 공간에서 연결된 검색이 가능합니다. 마케팅 팀이 초안, 요약 또는 재작성을 요청할 때, AI는 추측이 아닌 회사에서 이미 결정한 내용을 기반으로 출력합니다.

이것이 자동화를 안전하게 만드는 기반입니다. AI가 올바른 맥락을 안정적으로 파악할 수 있게 되면, 그 다음 단계—브리핑에서 초안 작성, 검토까지의 과정—를 자동화할 수 있으며, 그 과정에서 브랜드 목소리를 잃지 않습니다.

이러한 격차는 연결된 검색 및 작업 공간 지식의 부재에서 비롯됩니다. 브랜드에 부합하는 콘텐츠를 생성하려면 AI가 실제 브랜드 자산, 승인된 메시지, 과거 콘텐츠에 접근할 수 있어야 합니다. 빠르지만 잘못된 콘텐츠를 더 이상 받아들이지 마십시오.

확장 가능한 브랜드 목소리 가이드라인 문서화 방법

브랜드 가이드라인이 공유 드라이브 어딘가에 묻혀 있는, 아무도 읽지 않는 40페이지짜리 PDF인가요?

너무 길고, 탐색하기 어렵고, 팀이 실제로 작업하는 환경과 완전히 동떨어져 있습니다. 결과적으로 작가들은 이를 무시하고, 브랜드 목소리는 일관성을 잃으며, 문서는 구식이 되어 쓸모없어집니다.

브랜드 가이드라인이 효과적으로 작동하려면 팀의 일상 워크플로우 속에 살아 숨 쉬는 문서여야 합니다. 먼저 브랜드 목소리의 '이유'를 정의하세요—모든 콘텐츠에 반영되어야 할 핵심 가치와 개성적 특성을 명확히 하는 것부터 시작하십시오.

이를 바탕으로 실행 가능하고 쉽게 훑어볼 수 있는 스타일 가이드를 구축하세요.

음성 차트 작성하기: 간단한 테이블을 활용해 브랜드의 개성을 다양한 스펙트럼(예: 공식적 vs. 캐주얼, 유희적 vs. 진지, 기술적 vs. 접근성)에 걸쳐 매핑하세요. 이는 작가들에게 빠른 시각적 참고 자료를 제공합니다.

구체적인 예시 포함: 오류 메시지, 행동 유도 문구, 소셜 미디어 게시물 등 일반적인 시나리오에 대해 "우리는 이렇게 말합니다, 이렇게 말하지 않습니다" 비교 방식을 활용하세요.

생생한 용어집 구축: 선호 용어, 금지 단어, 예외 사항의 맥락을 문서화하세요.

가장 중요한 단계는 이러한 가이드라인을 실제 일이 이루어지는 곳에 저장하는 것입니다.

AI 지원 콘텐츠를 위한 품질 관리 시스템 구축

AI 지원 콘텐츠의 품질 관리는 선택 사항이 아닙니다. 이 한 가지 프로세스가 브랜드 목소리를 확장하는 것과 문제를 확대하는 것의 차이를 만듭니다.

출판 후가 아닌 전에 문제를 포착하는 시스템이 필요합니다. 이는 속도와 엄밀함의 균형을 요구합니다. 모든 콘텐츠가 동일한 수준의 검토를 필요로 하지는 않지만, 모든 콘텐츠에는 점검 포인트가 필요합니다.

단계별 검토 워크플로우 설정

해결책은 검토 단계를 콘텐츠 워크플로우에 직접 통합하여 적절한 관문을 통과하지 않은 콘텐츠가 게시되지 않도록 하는 것입니다. 콘텐츠를 위험 수준별로 계층화하세요.

주요 캠페인이나 경영진 커뮤니케이션과 같은 가시성이 높은 콘텐츠는 완전한 다단계 검토를 거쳐야 합니다.

일상적인 소셜 미디어 게시물이나 내부 업데이트는 가볍게 단일 단계 검수만 거칠 수 있습니다.

누가 무엇을 검토할지 정의하세요—기술적 정확성을 위한 주제 전문가, 음성 일관성을 위한 브랜드 관리자, 규정 준수를 위한 법무 담당자. 이러한 명확성은 혼란을 방지하고 적절한 콘텐츠에 적절한 담당자가 검토하도록 보장합니다.

버전 감사를 실행하여 일관성 유지

검토 프로세스가 탄탄하더라도 브랜드 목소리는 시간이 지남에 따라 서서히 변할 수 있습니다.

주기적인 감사를 계획하여 최근 콘텐츠를 문서화된 가이드라인과 비교하세요. 여기서 패턴을 찾아야 합니다: 특정 작성자, 채널 또는 콘텐츠 유형이 다른 것보다 더 많이 벗어나는가?

이러한 점검을 가이드라인 업데이트의 기회로 삼으세요. 모두가 동일한 "실수"를 반복한다면, 가이드라인 자체를 수정해야 할 신호일 수 있습니다. 이러한 변경 사항을 추적하면 의도치 않은 리브랜딩으로 이어지기 전에 서서히 발생하는 변화를 포착할 수 있습니다.

모든 콘텐츠 유형에 값 테스트를 내재화하세요

마지막으로 핵심 브랜드 가치에 연계된 간단한 체크리스트를 작성하고 콘텐츠 템플릿에 통합하세요.

이를 통해 작성자는 검토 과정 중 사후 고려사항이 아닌 초안 작성 단계부터 브랜드 정렬을 고려하게 됩니다. "이 내용이 고객에게 '말하는' 것이 아니라 '함께 대화하는' 것처럼 들리나요?"와 같은 구체적이고 실행 가능한 테스트 질문을 활용하세요.

🎥 효과적인 마케팅 플레이북을 구성하는 개요를 간략히 살펴보세요. 이를 통해 팀 전체가 브랜드 목소리와 콘텐츠 전략에 맞춰 일관성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp이 대규모로 콘텐츠를 브랜드 정체성에 맞게 유지하는 방법

브랜드 가이드라인은 한 tool 안에, AI 작가는 다른 tool 안에 있습니다.

이러한 컨텍스트 확산 —팀원들이 정보 검색, 앱 전환, 파일 찾기에 시간을 낭비하는 현상—은 비효율성과 불일치의 근본 원인입니다.

브랜드 목소리를 잃지 않고 콘텐츠를 진정한 의미로 확장하려면 구조와 지능이 한곳에서 함께 일해야 합니다.

하지만 해결은 간단합니다. 콘텐츠 운영, 브랜드 자산, AI 기반 생성 작업을 단일 통합 AI 작업 공간인 ClickUp으로 통합하세요. 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 AI와 함께 공존하는 플랫폼으로, AI는 일을 이해하는 지능 계층으로 내장되어 있습니다.

ClickUp이 이를 어떻게 지원하는지 살펴보겠습니다:

브랜드 자산과 가이드라인을 하나의 작업 공간에 통합하세요

먼저, 끝없는 검색 작업을 중단하세요. ClickUp Docs를 통해 콘텐츠가 생성되는 바로 그곳에 모든 음성 문서, 승인된 메시지, 브랜드 자산을 저장하세요.

ClickUp Docs는 연결된 작업 공간의 일부이므로, 가이드라인을 콘텐츠 작업에 직접 연결하여 모두가 동일한 매뉴얼을 기반으로 작업할 수 있도록 하는 단일 정보 출처를 생성할 수 있습니다.

편집 가능하고 공유 가능한 스페이스에 모든 마케팅 지식을 담을 수 있는 상세한 wiki 템플릿을 생성하세요.

⚡️ 템플릿 아카이브: 원활한 지식 관리를 위한 무료 wiki 템플릿

브랜드 정체성을 유지하는 다중 모델 AI 워크플로우 활용

브랜드 정체성에 부합하는 콘텐츠 생성은 적절한 시점에 올바른 지능을 적용하고, 실제 브랜드 맥락을 활용하는 데 달려 있습니다.

ClickUp Brain은 작업 공간에 직접 내장된 다중 모델 AI 레이어 역할을 합니다. 초안 작성, 요약, 재작성, 조사 등 다양한 작업을 가장 적합한 기본 모델로 라우팅하면서 작업 공간 권한 및 데이터 경계를 강제 적용합니다.

Brain은 문서, 작업, 댓글, 기존 콘텐츠와 연결되므로 일반적인 프롬프트나 붙여넣기된 문맥에 의존하지 않습니다. 작업 댓글이나 ClickUp 채팅에서@brain을 입력하여 질문을 하거나 초안을 요청하고, 어조를 조정하거나 승인된 표현을 검색할 수 있습니다.

생성된 결과물은 추측이 아닌 기존 가이드라인, 용어, 과거 결정 사항을 반영합니다.

ClickUp AI의 다중 모델 AI로 작업에 적합한 AI를 찾아보세요

브리핑부터 실행까지의 파이프라인 자동화

대부분의 콘텐츠 병목 현상은 작성 과정에서 발생하지 않습니다. 단계 사이의 공백에서 발생하죠: 범위가 명확하지 않은 브리핑, 잘못된 검토자에게 맡겨진 초안, 이메일 속에 묻힌 피드백, 다음 담당자가 불분명해 지연되는 승인 절차 등이 대표적입니다.

브리핑부터 실행까지의 파이프라인을 자동화하면 더 이상 기억이나 수동적인 후속 조치에 의존하지 않아도 됩니다. 대신 워크플로우 자체가 작업을 진행합니다.

ClickUp 자동화를 통해 콘텐츠 라이프사이클의 각 단계가 다음 작업을 자동으로 트리거할 수 있습니다 .

단순히 작업을 검토 대기 상태로 이동시키기만 해도 콘텐츠 유형, 채널 또는 위험 수준에 따라 적절한 에디터에게 자동 배정됩니다. 승인 후 작업은 관계자에게 알림을 보내고, 게시 상태를 업데이트하며, 완료를 기록합니다. 누구도 업데이트를 추적할 필요가 없습니다.

AI 자동 채우기 작업 속성을 활용하여 작업 담당자와 우선순위를 자동 할당하세요.

이러한 자동화 기능은 작업 상태, 사용자 지정 필드, 소유권 정보와 직접 연동되므로 프로세스 변화에 따라 유연하게 조정됩니다. 검토 구조를 한 번만 변경하면 자동화 시스템이 모든 곳에서 즉시 업데이트됩니다.

슈퍼 에이전트로 프로세스 가속화

퍼즐의 마지막 조각은 실제로 여러분의 일을 대신해 줄 사람입니다. 즉, 에이전트가 필요하다는 뜻이죠!

ClickUp Super Agents와 같은 마케팅 AI 에이전트는 특정 작업 공간 지식을 활용하여 팀이 직접 작성한 것처럼 들리는 브랜드에 맞는 문구를 생성합니다. 저희 수요 팀의 사례를 확인해 보세요. 👇🏼

ClickUp의 리비(Libby)가 직접 콘텐츠를 검토해 주는 슈퍼 에이전트를 만나보세요!

일반적인 도구와 달리, 이 에이전트들은 조직이 이미 제작하고 승인한 모든 콘텐츠를 활용합니다. 이제 초안을 생성하고, 헤드라인을 브레인스토밍하며, 콘텐츠를 재활용하면서도 모든 결과물에 걸쳐 완벽한 목소리 일관성을 유지할 수 있습니다.

코드를 한 줄도 작성하지 않고도 품질 검사 작업을 종단 간 자동화하는 슈퍼 에이전트를 ClickUp에서 구축하세요.

AI 콘텐츠 생성 과정의 지루한 부분을 가속화하는 데 도움이 될 다섯 가지 추가 팁:

AI 에이전트 기능 마케팅 팀에 도움이 되는 점 대규모 적용 시 중요성 브랜드 목소리 관리 담당자 작업 공간에 저장된 문서화된 브랜드 목소리, 어조 및 용어 규칙에 따라 초안을 검토하세요. 인적 검토 전에 브랜드 정체성과 어긋나는 언어, 금지된 표현, 어조 변화를 자동으로 감지합니다. 브랜드 일관성은 수동적인 감시 노력이 아닌 체계적인 시스템이 됩니다. 크리에이티브 브리프 확장 에이전트 과거 캠페인과 승인된 메시지를 활용해 간결한 브리프를 체계적인 개요로 확장합니다. 모호한 브리핑을 없애고 작성 전 반복적인 수정 과정을 줄입니다 작가는 추측이 아닌 명확함에서 시작합니다 초안 생성 에이전트 기존 콘텐츠, 프레임워크 및 사전 승인을 기반으로 한 초안을 생성합니다. 초안 작성만으로도 익숙한 느낌을 주어 대대적인 재작업을 줄입니다 브랜드 목소리를 희생하지 않으면서 더 빠른 검토 주기 구현 검토 및 라우팅 담당자 콘텐츠 유형이나 위험 수준에 따라 검토자를 자동으로 배정하고 상황 인식 요약문을 추가합니다. 적절한 단계에서 적절한 담당자가 적절한 콘텐츠를 검토하도록 보장합니다. 작성 중단된 초안과 검토 병목 현상을 방지합니다 재활용 및 배포 에이전트 승인된 콘텐츠를 채널별 최적화된 형식(소셜, 이메일, 숏폼)으로 변환합니다. 처음부터 다시 작성하지 않고 배포 규모를 확장하세요 단일 진실의 원천, 다양한 일관된 결과물

더 많은 영감이 필요하신가요? 이메일도 완벽하게 전달되도록 하는 실제 사례를 여기서 확인하세요:

에이전트로 워크플로우가 가속화되면, 단순한 일련의 알림이 아닌 체계적으로 작동하는 콘텐츠 운영의 결과가 실현됩니다. 업무는 예측 가능하게 진행되며, 팀은 조정 시간은 줄이고 창작에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 단 12%만이 생산성 제품군 내 AI 기능을 사용합니다. 이 낮은 채택률은 현재 구현 방식이 사용자들이 선호하는 독립형 대화형 플랫폼에서 전환하도록 유도할 만한 원활하고 맥락에 맞는 통합을 제공하지 못할 수 있음을 시사합니다. 예시: AI가 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있을까요? ClickUp Brain은 가능합니다! AI는 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있습니다. 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 또는 다듬기, 작업 공간에서 정보 추출, 이미지 생성 등 다양한 기능을 제공합니다! 업무용 모든 것 앱으로 3개 이상의 앱을 대체한 ClickUp 고객의 40%에 합류하세요!

ClickUp으로 콘텐츠 확장하기

브랜드 목소리를 잃지 않고 콘텐츠를 확장하려면 단순히 일의 양을 늘리는 것 이상의 노력이 필요합니다. 문서화된 가이드라인, 체계적인 품질 관리, 그리고 브랜드의 고유한 맥락을 진정으로 이해하는 AI의 조합이 요구됩니다.

이러한 핵심 요소 없이 진행할 경우, 고객과의 신뢰를 구축하기 위해 노력해온 성과를 훼손하는 브랜드 정체성 일관성 상실(voice drift)을 초래할 위험이 있습니다.

일반적인 AI 도구와 산발적인 워크플로우는 문제를 악화시킬 뿐이며, 일관성 없는 콘텐츠를 발견하기는 점점 더 어려워집니다. AI 생성 콘텐츠가 보편화되고 브랜드 차별화가 점점 더 어려워지는 지금, 이 과제를 해결하는 팀이 두각을 나타낼 것입니다.

지금 바로 확인해 보시겠어요? 오늘 ClickUp으로 무료로 시작하세요. ✨