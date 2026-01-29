[연도]에 Gemini 음성 텍스트 변환 기능 사용 방법

완벽한 아이디어가 걸어가거나 출퇴근 중 갑자기 떠오릅니다… 그리고 생각하죠, '이건 AI에게 도움을 청해야겠다'. 하지만 곧바로 긴 프롬프트를 입력해야 한다는 사실이 떠올라, "나중에 해야지"라고 생각하게 됩니다.

길고 상세한 프롬프트를 입력하는 것은 많은 사람들에게 귀찮은 일입니다. 느리고 흐름을 끊으며, 이동 중이라면 솔직히 꽤나 불편하죠.

그리고 그 작은 마찰은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 중요합니다. 종종 그 마찰만으로도 훌륭한 아이디어를 머릿속에서 꺼내 tool로 옮기기 전에 포기하게 만들 정도입니다.

바로 여기에 Gemini 음성 텍스트 변환이 필요한 이유입니다.

이 가이드에서는 데스크탑과 모바일 모두에서 Gemini 음성 입력 기능을 사용하는 방법과 함께 해당 기능의 가능성(및 한계)을 살펴봅니다. 이를 통해 생각을 더 빠르게 기록하고, 집중력을 유지하며, 숙제처럼 프롬프트를 입력하는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

Gemini 음성 텍스트 변환이란 무엇인가요?

Gemini 음성 입력 기능은 Google의 Gemini AI 어시스턴트 내 기능으로, 사용자의 음성을 직접 텍스트 프롬프트로 변환합니다. 전체 텍스트를 직접 입력할 필요 없이 말로 전달하기만 하면 됩니다. Gemini의 음성 인식 기술은 실시간으로 음성을 처리하여 입력 필드에 변환된 텍스트를 표시해 주며, 사용자는 이를 검토한 후 전송할 수 있습니다. 이 기능은 데스크탑 브라우저와 Android 및 iOS용 Gemini 모바일 앱에서 모두 이용 가능합니다.

Gemini 음성-텍스트 변환은 Gemini Live와 어떻게 다른가요?

Gemini 음성 입력은 Gemini에 "프롬프트를 음성으로 입력"하는 데 도움이 되는 반면, Gemini Live는 AI와의 지속적인 대화형 음성 대화를 위해 설계되었습니다.

차이점 요약:

機能 Gemini 음성 텍스트 변환 Gemini Live 기능 소개 음성 입력을 타이핑된 프롬프트로 변환하는 기능 실시간 양방향 음성 대화 사용감 Gemini에게 메시지를 받아쓰기하는 것처럼 Gemini와 통화하듯 대화하세요 주요 목적 타이핑 없이 더 빠르게 프롬프트 생성하기 자연스럽고 지속적인 대화 및 협업 상호작용 스타일 말하기 → 텍스트로 변환 → Gemini가 답변합니다 말하기 ↔ 제미니가 즉시 응답합니다 (실시간 대화) 가장 적합한 대상 브레인 덤프, 긴 프롬프트, 멀티태스킹 중의 빠른 요청 브레인스토밍, 코칭, 소리 내어 플랜 세우기, 실시간으로 아이디어 다듬기 속도와 흐름 타이핑보다 빠르지만 여전히 "프롬프트 기반"입니다. 완전한 대화형 방식 덕분에 가장 빠르고 유연한 성능을 제공합니다

데스크탑에서 Gemini 음성 텍스트 변환 기능 사용 방법

책상 앞에서 워크플로우에 깊이 몰입 중인데 AI에게 빠른 답변이 필요합니다. 긴 질문을 입력하느라 멈추면 집중력이 깨집니다. 이런 맥락 전환은 소중한 집중력과 시간을 앗아가는데, 특히 지속적 주의력이 40초로 줄어든 요즘에는 더욱 치명적입니다.

데스크탑에서 Gemini 음성-텍스트 기능을 사용하면 흐름을 끊지 않고 질문할 수 있어 작업 흐름을 유지할 수 있습니다.

몇 번의 클릭만으로 설정하는 방법을 소개합니다.

1단계: 브라우저에서 Gemini를 엽니다

먼저 Gemini 인터페이스를 열어야 합니다. Chrome, Edge, Firefox, Safari 등 지원 브라우저에서 gemini.google.com으로 이동하세요. 아직 로그인하지 않았다면 Google 계정으로 로그인하라는 프롬프트가 표시됩니다.

접속하면 AI와 상호작용을 시작할 수 있는 메인 채팅 화면이 표시됩니다.

2단계: 마이크 사용 권한 활성화

음성 입력을 사용하려면 Gemini가 컴퓨터 마이크에 접근할 수 있는 권한이 필요합니다. 마이크 아이콘을 처음 클릭하면 브라우저에 권한 요청 팝업이 표시됩니다. '허용'을 클릭하여 접근 권한을 부여하세요.

실수로 차단한 경우 쉽게 다시 활성화할 수 있습니다. 대부분의 브라우저에서 브라우저 설정으로 이동하여 프라이버시 또는 사이트 설정 섹션을 찾은 후, Gemini의 마이크 권한을 허용하도록 설정하세요.

3단계: 마이크 아이콘을 탭하고 말하세요

권한을 부여받으면 바로 시작할 수 있습니다. Gemini 채팅 창 하단의 텍스트 입력 필드에 있는 마이크 아이콘의 위치를 찾으세요. 클릭하면 녹음이 시작됩니다.

프롬프트를 자연스러운 속도로 명확하게 말하세요. 제미니가 실시간으로 음성을 텍스트로 변환하여 입력창에 바로 표시해 줍니다.

4단계: 음성 텍스트 변환 결과 검토 및 편집

음성 입력을 완료하면 녹음이 중단되고, 변환된 텍스트가 입력 필드에 표시됩니다. 잠시 시간을 내어 내용을 꼼꼼히 확인하고, 특히 이름이나 전문 용어에 오류가 없는지 점검하세요. 텍스트 상자를 클릭한 후 키보드로 수정할 수 있습니다.

프롬프트가 만족스러우면 Enter 키를 누르거나 보내기 버튼을 클릭하여 Gemini에 제출하세요.

🧠 재미있는 사실: Google은 2011년 Chrome 브라우저용 Google.com 음성 검색 서비스를 출시하기 시작했습니다. 음성 기술이 '멋진 데모'에서 '기본값'으로 빠르게 자리 잡은 건 놀라운 일입니다. 특히 지금은 사람들이 메시지, 쿼리, 심지어 이메일 전체까지 아무 생각 없이 음성으로 입력하는 시대니까요.

모바일에서 Gemini 음성 텍스트 변환 기능 사용 방법

영감은 책상에 단정히 앉아 있을 때 찾아오지 않습니다. 걷거나 출퇴근 중, 운동 중에 떠오르죠. 그때 휴대폰으로 번뜩이는 아이디어를 입력하려 허둥대다 보면 잊어버리기 십상입니다.

Gemini 모바일 앱은 동일한 음성 텍스트 변환 기능을 휴대폰에 제공하여 아이디어가 떠오르는 순간 바로 기록할 수 있게 합니다. Android와 iOS 모두에서 이용 가능합니다.

다음 간단한 단계로 사용을 시작하세요:

1단계: Gemini 앱 다운로드

Android 기기에서는 Google Play 스토어로, iPhone에서는 Apple App Store로 이동하여 Gemini 앱을 검색하세요. 찾은 후 다운로드하여 설치하세요.

Google Play 스토어를 통해

안드로이드에서는 Gemini를 기본 AI 개인 비서로 설정하여 Google Assistant를 대체할 수 있습니다. 이를 통해 더욱 긴밀한 통합과 핸즈프리 활성화가 가능합니다. 앱 설치 후 실행하여 설정 과정을 시작하세요.

2단계: 로그인하고 권한 부여하기

앱에서 Google 계정으로 로그인하라는 프롬프트가 표시됩니다. 로그인 후 마이크 접근 권한을 허용해야 합니다. 음성 입력 기능이 작동하려면 이 권한이 필수적이므로 반드시 승인하세요. Gemini가 답변을 준비했을 때 알림을 받고 싶다면 알림 기능을 활성화할 수도 있습니다.

3단계: 마이크 아이콘을 탭하여 말하기 시작하세요

모바일 앱에서 음성 입력을 사용하는 방법은 데스크톱과 마찬가지로 간단합니다. 채팅 입력 영역에 있는 마이크 아이콘을 탭하세요. 앱이 즉시 음성을 인식하기 시작합니다.

via AndroidPolice

프롬프트를 말하면 화면에 텍스트로 변환된 내용을 확인할 수 있습니다. 일부 기기에서는 마이크 버튼을 길게 눌러 녹음을 지속하며 더 길고 상세한 프롬프트를 입력할 수도 있습니다.

4단계: 핸즈프리 제어를 위한 음성 명령어 사용

안드로이드 기기에서 Gemini를 기본값 어시스턴트로 설정했다면 완전히 핸즈프리로 사용할 수 있습니다. 휴대폰을 만지지 않고 "Hey Google"이라고 말하기만 하면 Gemini가 활성화됩니다.

이후 후속 음성 명령어를 통해 대화를 이어갈 수 있습니다. 운전 중, 요리 중, 운동 중처럼 손을 쓸 수 없는 진정한 멀티태스킹 상황에서 매우 유용합니다.

🧠 재미있는 사실: 1960년대 초, IBM은 'IBM Shoebox'라는 음성 인식 장치를 개발했습니다. 이 장치는 0부터 9까지의 숫자를 포함해 총 16개의 발화 단어를 인식할 수 있었습니다.

Gemini Live를 활용한 음성 대화 사용 방법

단일 음성 프롬프트는 간단한 질문에 적합하지만, 아이디어를 더 깊이 탐구해야 할 때는 어떻게 해야 할까요? 후속 질문마다 새 프롬프트를 시작하는 것은 어색하고 부자연스러워 창의적인 브레인스토밍 흐름을 방해합니다. 이러한 단편적인 과정은 대화식으로 아이디어를 발전시키기 어렵게 만듭니다.

제미니 라이브를 소개합니다. 제미니 앱 내 기능으로, AI와 실시간으로 주고받는 음성 대화를 가능하게 합니다.

작동 방식: 한 번에 하나의 프롬프트만 전사하는 일반 음성 입력과 달리, Gemini Live는 유연한 대화형 음성 대화를 생성합니다. 사용자는 말하고, Gemini의 응답을 듣고, 심지어 문장 중간에 말을 끊어 설명을 요청하거나 대화를 새로운 방향으로 전환할 수도 있습니다.

via Google

사용 방법: 대화를 시작하려면 Gemini 앱을 열고 음파 모양의 Gemini Live 아이콘을 탭하세요. 그러면 즉시 대화 모드로 전환됩니다.

사용 가능 여부: Gemini Live는 아직 모든 사용자에게 순차적으로 제공 중이며, 일부 지역에서는 전체 기능을 이용하려면 Gemini Advanced 구독이 필요할 수 있습니다.

어떻게 작동하는지 궁금하신가요? Google의 이 비디오를 확인해 보세요!

Gemini 음성 설정 변경 방법

모든 기본값 AI 음성이 듣기 좋은 것은 아닙니다. 음성이 거슬리거나 단순히 마음에 들지 않는다면, 전체 경험이 덜 유용하게 느껴질 수 있습니다. 당연히, 그 소리를 견딜 수 없다면 음성 기능을 사용할 가능성이 훨씬 낮아집니다. 🤷🏻‍♀️

다행히도, Gemini가 응답할 때 사용하는 음성을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 더 매력적으로 느껴지는 어조와 스타일을 선택할 수 있습니다.

음성 변경 방법: Gemini 앱을 열고 설정으로 이동하세요. 설정에서 "Gemini의 음성" 옵션을 찾아 탭하세요. 다양한 음성 옵션이 표시됩니다. 최종 선택 전에 각 음성을 미리 들어볼 수 있습니다.

일에서 Gemini 음성 텍스트 변환 기능을 활용하는 최상의 방법

자, 이제 Gemini 음성 텍스트 변환 기능을 사용하는 방법을 알게 되었습니다. Gemini에게 간단한 질문을 하는 것은 충분히 쉬워 보일 뿐만 아니라, 시간을 보내는 재미있는 방법일 수도 있겠네요.

하지만 이 기능을 활용해 실제로 생산성을 높일 수 있다면 어떨까요? 큰 노력 없이도 Gemini 음성 텍스트 변환으로 얻을 수 있는 주요 효율성 향상 효과를 보여드리겠습니다. 🛠️

메시지와 이메일을 더 빠르게 초안 작성하세요

하루에 긴 이메일 네 통을 작성하고 각 통당 입력하는 데 6분이 걸린다면, 하루에 24분을 단순히 텍스트 상자에 단어를 입력하는 데만 소비하고 있는 셈입니다. 형식 조정, 백스페이스, 문장 재작성이 정말 그 시간을 잘 활용하는 방법일까요?

이제 Gemini에서 음성 입력 기능을 사용한다고 상상해 보세요. 메시지 초안, 후속 조치, 공지 사항 등을 텍스트로 작성할 수 있습니다.

📌 예시로, "4분기 캠페인에 대한 지연된 자산을 디자인 팀에 정중하지만 단호하게 후속 이메일을 작성해 주세요."라고 말하면, Gemini가 초안을 생성하고 발송 전에 빠르게 검토 및 편집할 수 있습니다.

이메일을 작성하는 데 걸리는 시간을 3분으로 단축했다고 가정해 보세요. 더 빠르게 일하거나, 더 열심히 멀티태스킹하거나, 품질을 희생하지 않고도 하루에 12분을 절약한 셈입니다.

그 효과는 빠르게 누적됩니다. 매주 1시간을 절약하게 됩니다. 이는 매월 4시간, 연간 48시간에 해당합니다. 타이핑 대신 말하기만 해도 한 주 전체의 일 시간을 되찾을 수 있습니다! 🤯

브레인스토밍 세션 중 아이디어를 포착하세요

가장 좋은 아이디어는 타이핑할 때가 아니라 말할 때 떠오릅니다. 제미니를 브레인스토밍 파트너로 활용하세요. 자유롭게 생각을 말하면 AI가 모든 것을 기록해 줍니다.

작업이 완료되면 흩어진 아이디어를 체계적인 개요로 정리하거나 핵심 주제를 파악하도록 요청할 수 있으며, 심지어 다음 단계를 제안하도록 할 수도 있습니다.

📌 예시: "저희 새 친환경 제품 라인의 슬로건을 구상 중입니다. 대략적인 아이디어는 이렇습니다… 이제 이걸 다듬어 주시고 다섯 가지 옵션을 더 제안해 주실 수 있나요?"

정보를 신속하게 조사하고 요약하세요

주제에 대해 빠르게 파악해야 할 때는 음성 프롬프트를 사용해 연구 질문을 던져보세요. 특히 다른 작업을 병행할 때 복잡한 쿼리를 입력하는 것보다 훨씬 신속합니다.

📌 "올해 재생에너지 분야의 주요 시장 동향 세 가지는 무엇인가요?"라고 물어보세요. Gemini는 요약본을 정리하고 개념을 비교하며 핵심 정보를 즉각 제공하여 수시간의 수동 조사를 절약해 줍니다.

💡 프로 팁: 다른 사람에게 일을 넘길 때, 상세한 브리핑을 타이핑하는 건… 꽤 부담스러울 수 있습니다. 소리 내어 말하는 게 보통 더 빠르고 자연스럽죠. 음성 입력을 시도해 보세요: 목표 (“좋은 결과의 모습”)

컨텍스트 ("이 작업을 수행하는 이유")

요구사항 (“반드시 포함해야 할 사항 / 반드시 피해야 할 사항”) 그런 다음 팀원이 18번의 추가 질문 없이 바로 실행할 수 있도록 하세요.

더 나은 제미니 음성 인식 활용 팁

음성 인식 기능을 사용해 보려는데, normal한 문장이 난장판이 되어 버리면 정말 짜증나죠. 😅 갑자기 백스페이스를 누르고, 이상한 구두점을 고치고, 무작위로 지어낸 단어들을 하나씩 바꿔야 하니까요… 결국 직접 타이핑하는 게 더 빠를 거라는 걸 깨닫게 됩니다.

이런 경험을 몇 번 겪다 보면, 이 기능을 완전히 포기하고 "아, 이건 사용하기엔 신뢰도가 너무 낮아"라고 생각하기 쉽습니다.

좋은 소식은? 몇 가지 간단한 습관만으로도 제미니 음성 인식 정확도를 크게 향상시킬 수 있다는 점입니다.

명확하게 말하세요: 로봇처럼 말할 필요는 없지만 중얼거리지 마세요. 적당하고 일정한 속도로 말하면 AI가 더 잘 이해할 수 있습니다.

조용한 장소 찾기: 정확한 음성 인식의 최대 적을 아시나요? 바로 배경 소음입니다. 더 정확한 음성 인식을 위해 조용한 장소로 이동하거나 노이즈 캔슬링 마이크가 장착된 헤드셋을 사용하세요.

👀 알고 계셨나요? MIT CSAIL의 한 논문은 평가 결과 잡음이 많은 음성에서 오류율이 약 20% 증가했다고 보고합니다(49.1%에서 59.0%로 상승).

구두점을 위한 음성 명령어 사용: 특정 구두점이 필요할 경우, 해당 단어를 말하기만 하면 됩니다. 예시로는 "쉼표" 또는 "마침표"라고 말하면 해당 구두점이 추가됩니다(단, 이 기능은 경우에 따라 다를 수 있음).

항상 빠르게 검토하세요: 전송하기 전에 변환된 텍스트를 한 번 훑어보세요. AI가 오해할 수 있는 고유명사, 약어, 업계별 전문 용어에 특히 주의하세요.

Gemini 음성 텍스트 변환 사용 시 한도

상상해 보세요: 중요한 회의 녹음 파일—클라이언트 통화, 팀 동기화, 혹은 절대 다시 듣고 싶지 않은 내용—이 있습니다. "좋아, 그냥 제미니에 업로드하면 몇 분 안에 텍스트로 변환되겠지"라고 생각하시겠죠.

그런데… 작동하지 않네요. 🙃

당신의 잘못이 아닙니다. 단지 이 도구가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 미리 알려주지 않았을 뿐입니다.

Gemini의 한도를 이해하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다(그리고 왜 안 되는 거지라는 고민의 악순환을 피할 수 있습니다):

표준 대 고급 오디오 파일 음성 인식: 표준 음성 인식 버튼은 실시간 음성만 지원하지만, Gemini Advanced 사용자는 이제 기존 오디오 파일(MP3, WAV, AAC 등)을 채팅창에 직접 업로드할 수 있습니다. Gemini는 이러한 파일을 "듣고" 요약본이나 전체 텍스트 변환을 제공하지만, 전문 음성 인식 소프트웨어의 시간 표시 같은 전문적인 형식 기능은 지원하지 않습니다. 표준 음성 인식 버튼은 실시간 음성만 지원하지만,사용자는 이제 기존 오디오 파일(MP3, WAV, AAC 등)을 채팅창에 직접 업로드할 수 있습니다. Gemini는 이러한 파일을 "듣고" 요약본이나 전체 텍스트 변환을 제공하지만, 전문 음성 인식 소프트웨어의 시간 표시 같은 전문적인 형식 기능은 지원하지 않습니다.

인터넷 연결 필요: 모든 음성 처리 및 다중 모드 분석이 Google 클라우드에서 이루어지므로 실시간 텍스트 변환과 파일 업로드 기능을 사용하려면 반드시 온라인 상태여야 합니다.

변동적인 정확도: 품질은 음원 상태에 크게 의존합니다. Gemini 3은 배경 소음 제거에 탁월하지만, 강한 억양이나 여러 사람이 동시에 말하는 상황에서는 여전히 "환청" 단어나 문장 누락의 결과가 발생할 수 있습니다.

한도 있는 구두점 제어: Gemini는 구두점을 자동으로 추가하지만 항상 완벽하지는 않습니다. 쉼표나 마침표를 수동으로 추가하거나 수정해야 할 수 있습니다.

Gemini 음성-텍스트 변환이 완벽하게 작동하더라도 또 다른 문제가 도사리고 있습니다: AI 확산. AI 확산이란 팀이 "한 가지 더" 문제를 해결하기 위해 "한 가지 더" AI 도구를 계속 추가할 때 발생하는 현상입니다… 그러다 보면 갑자기 워크플로우가 이렇게 변해버리죠:

하나의 AI 채팅창에서 브레인스토밍하세요

AI 기반 노트 작성 앱에서 음성으로 메모를 입력하세요

다른 tool에서 회의 내용을 요약합니다

다른 곳에서 일을 할당합니다

프로젝트는 별도의 플랫폼에서 추적합니다

여러분은 모든 버전을 찾기 위해 다섯 군데를 뒤지지만…어쩐지 여전히 뒤처져 있습니다. 😭 오늘날 기업들이 평균 101개의 SaaS 앱을 운영하는 건 놀랄 일이 아닙니다.

아이러니는 가차없습니다: AI는 일을 줄여줄 거라 예상됐지만, AI 확산은 오히려 더 많은 일을 창출할 수 있습니다—이제 단순히 작업을 관리하는 게 아니라 tool까지 관리해야 하기 때문입니다.

바로 이 점에서 ClickUp이 기존 AI 도구나 모델을 추가하는 것보다 더 나은 대안이 됩니다.

📮ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요소의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다 . 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다 . 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

ClickUp Talk to Text가 Teams를 위한 음성 텍스트 변환 기능을 어떻게 향상시키는지 알아보세요

ClickUp의 음성 입력 기능을 통해 이 번거로운 작업 이관을 없애세요.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 프로젝트, 문서, 대화, 상황 인식 AI가 함께 작동하는 단일 플랫폼으로, 여러분의 업무와 AI를 하나로 연결합니다. 단순히 음성을 텍스트로 변환하는 것을 넘어, 모든 일을 한 곳에서 즉시 실행 가능한 작업으로 전환합니다.

ClickUp 음성 입력으로 타이핑보다 4배 빠르게 일하세요

음성 노트를 즉시 작업 및 문서로 전환하세요

음성 메모가 무작위 앱에 묻히게 두지 마세요. ClickUp의 '말하기 텍스트 변환' 기능을 사용하면 아이디어를 말하기만 하면 즉시 ClickUp 작업이나 ClickUp 문서의 페이지로 변환됩니다. 음성 입력은 담당자와 마감일이 설정된 구조화된 작업 항목으로 직접 변환됩니다.

ClickUp Talk to Text를 사용하여 노트, 아이디어, 미완성된 생각을 실행 항목으로 전환하세요

손으로 직접 입력하는 것보다 4배 더 빠릅니다!

ClickUp Talk to Text는 기본적으로 자동 언어 감지 기능을 지원합니다.

예를 들어, "3분기 실적 보고서 초안을 작성하는 작업을 생성하고, 사라에게 할당하며, 마감일을 다음 주 금요일로 설정해줘"라고 말하면 됩니다. 해당 작업이 워크플로우에 바로 표시되어 작업할 준비가 완료됩니다—복사 붙여넣기가 필요 없습니다. 이렇게 하면 아이디어를 포착하는 것과 실행하는 사이의 간극을 좁힐 수 있습니다.

참고: 데스크탑에서 ClickUp의 Talk to Text를 사용하려면 다음 중 하나가 필요합니다. Mac 또는 Windows용 BrainGPT 데스크톱 앱 또는

BrainGPT Chrome 확장 프로그램 현재 ClickUp 브라우저 버전에서는 음성-텍스트 변환 기능을 사용할 수 없습니다. 따라서 프롬프트, 작업 또는 노트를 핸즈프리로 입력하려면 반드시 데스크톱 앱을 사용하세요.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 텍스트로 변환하세요

회의 중 필기하느라 정신없이 타이핑하고 계신가요? 아마도 대화에 완전히 집중하지 못하고 있을 겁니다. 하지만 회의록을 작성하지 않으면 중요한 결정사항과 실행 항목이 회의가 끝나자마자 잊혀지기 마련입니다. ClickUp AI 노트테이커는 팀의 전담 필기 담당자 역할을 하며 이 딜레마를 해결해 줍니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 녹음 파일, 녹취록, 실행 항목을 받은 편지함에 받아보세요.

AI 노트테이커는 가상 회의에 참여하여 완전한 음성 텍스트 변환을 제공하고, 강조 표시된 실행 항목이 포함된 요약본까지 생성합니다. 작업 공간에 통합되어 있으므로 회의 노트는 관련 프로젝트 및 작업에 자동으로 연결됩니다.

가장 큰 장점은? 모든 음성 기록은 100% 검색이 가능합니다. ClickUp의 내장형 컨텍스트 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain에게 자연어로 답변을 요청하기만 하면 됩니다. 그러면 핵심 내용, 결정 사항, 다음 단계가 손끝에서 바로 확인됩니다!

ClickUp Brain으로 모든 회의록을 검색 가능하게 만드세요

작업 공간 전체에서 음성 텍스트 변환 내용을 검색하세요

ClickUp Brain은 회의록뿐만 아니라 ClickUp 내 화면 녹화 및 음성 노트의 녹취록 검색도 지원합니다. 이 기록들은 ClickUp Clip으로 저장됩니다.

더 이상 단절된 정보로 고민할 필요가 없습니다. ClickUp Brain은 작업 환경 내에서 모든 일 내용을 검색 가능한 지식 기반으로 구축합니다.

음성 및 비디오 Clip을 텍스트로 변환하고 ClickUp Brain을 통해 검색하세요.

단순한 필기를 넘어: 음성이 실제로 일을 추진하는 지점

Gemini 음성 텍스트 변환은 개인 생산성을 높이는 훌륭한 tool로, 타이핑 없이도 아이디어를 빠르게 기록하고 질문할 수 있게 해줍니다.

그러나 팀의 경우 음성의 진정한 힘은 워크플로우에 직접 통합될 때 발휘됩니다. 말한 내용이 즉시 작업으로 전환되고, 프로젝트를 업데이트하며, 공유 지식 기반에 기여할 수 있을 때 단순한 음성 인식에서 벗어나 진정한 생산성으로 나아갈 수 있습니다.

복사-붙여넣기 반복에서 벗어나 음성을 행동으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작해 보세요. ✨

자주 묻는 질문(FAQ)

무료 버전을 사용 중이라면 일반적으로 실시간 마이크 입력으로 한도가 있습니다. 그러나 Gemini Advanced 사용자는 이제 기존 오디오 파일(MP3, WAV, AAC 등)을 채팅창에 직접 업로드할 수 있습니다. Gemini는 이러한 파일을 "듣고" 요약본이나 전체 텍스트 변환본을 제공합니다.

Gemini 음성 입력은 단일 음성 프롬프트를 텍스트로 변환합니다. 반면 Gemini Live는 AI와의 지속적인 양방향 음성 대화를 가능하게 합니다.

팀원들은 음성 입력 기능을 활용해 메시지 초안을 작성하고, 아이디어를 브레인스토밍하며, 회의 노트를 기록할 수 있습니다. ClickUp의 'Talk to Text'와 같은 통합 도구는 한 단계 더 나아가 음성 입력을 실행 가능한 작업과 검색 가능한 문서로 직접 전환합니다.

예, Gemini는 다양한 언어로 음성 입력을 지원합니다. 사용 가능한 구체적인 언어는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

대부분의 데스크톱 브라우저에서 gemini.google.com을 방문하거나, Android 및 iOS 기기용 Gemini 모바일 앱을 통해 Gemini 음성 텍스트 변환 기능을 사용할 수 있습니다.