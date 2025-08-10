빠르고 정확한 트랜스크립션을 위한 최고의 오디오-텍스트 변환기 10가지

불분명한 한 문장을 듣기 위해 10분짜리 오디오 클립을 다섯 번이나 반복 재생한 적이 있으신가요?

강의 노트를 캡처하거나, 인터뷰를 편집하거나, 회의록을 관리하려는 경우, 오디오를 수동으로 트랜스크립션하는 것은 누구도 좋아하지 않는, 그리고 필요하지도 않은 시간 소모적인 작업입니다.

오디오-텍스트 변환기는 음성 노트부터 전체 길이 비디오 파일에 이르기까지 오디오 녹음 파일을 몇 분 만에 명확하고 편집 가능한 텍스트로 트랜스크립션합니다.

이 가이드에서는 음성 콘텐츠를 검색 및 공유 가능한 트랜스크립트로 변환하는 최고의 무료 오디오-텍스트 변환기를 소개합니다.

🧠 재미있는 사실: 특정 미디어를 전사의 한 형태로 재현하는 것을 고려할 때, 토마스 에디슨이 이를 위한 기계를 최초로 개발했습니다. 1877년, 에디슨의 축음기는 소리를 녹음하고 재현하는 최초의 기기가 되었습니다. 하지만 이 방법은 취약하고 손상되기 쉽습니다.

다음은 오디오를 텍스트로 변환하는 도구를 간략하게 비교한 것입니다. 여기에서 다양한 옵션을 살펴보고 가장 적합한 도구를 선택할 수 있습니다.

오디오를 텍스트로 변환하는 도구 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 통합 트랜스크립션, 협업 및 작업 관리가 필요한 개인, 콘텐츠 제작자, 팟캐스터, 원격 팀 및 모든 규모의 비즈니스에 가장 적합합니다 AI Notetaker를 통한 음성 노트 트랜스크립션, 작업 통합, 팀 협업 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤 설정 가능 Otter. ai 회의 중에 실시간 AI 트랜스크립션이 필요한 소규모 및 중규모 팀, 학생 및 원격 근무자에게 가장 적합합니다 다국어 지원, 화자 식별, Zoom/Google Meet 통합 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 $8.33부터 시작합니다 Descript 오디오/비디오와 함께 트랜스크립션을 편집해야 하는 개인, 콘텐츠 제작자 및 팟캐스터에게 적합합니다 오버더빙 기능, 다중 스피커 감지 및 비디오 편집 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 24달러부터 시작 Rev 사람이 검토한 트랜스크립션이 필요한 개인, 학생 및 비즈니스에 가장 적합합니다 인간의 트랜스크립션 서비스, 비디오 파일 캡션 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 $14.99부터 시작합니다 Trint 협업 편집 기능이 있는 AI 기반 트랜스크립션이 필요한 중규모 팀, 언론인 및 콘텐츠 제작자에게 적합합니다 실시간 편집, 자동 요약, 검색 가능한 트랜스크립트 무료 체험판 이용 가능, 유료 플랜은 월 80달러부터 시작 Sonix 빠르고 다국어 트랜스크립션이 필요한 글로벌 팀, 콘텐츠 제작자 및 학생에게 가장 적합합니다 다국어 지원, 자동 구두점 삽입 및 화자 식별 무료 표준 플랜, 유료 플랜은 월 16.522달러부터 시작합니다(좌석당) HappyScribe 사용하기 쉬운 트랜스크립션이 필요한 다국어 팀, 교육자 및 콘텐츠 제작자에게 가장 적합합니다 자동 트랜스크립션, 높은 정확도, 비디오 파일 지원 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 9달러부터 시작 Notta 오디오를 여러 언어로 트랜스크립션해야 하는 개인, 학생 및 소규모 팀에 가장 적합합니다 다국어 지원, 자동 구두점 삽입 및 실시간 트랜스크립션 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 $13.49부터 시작합니다 Temi 개인, 학생, 프리랜서 등 예산 내에서 빠르고 간결한 텍스트 변환이 필요한 분들에게 최적화되었습니다 즉각적인 트랜스크립션, MP3, MP4, WAV 및 M4A 지원 무료 체험판 사용 가능, 사용량에 따라 분당 0.25달러부터 결제 Google 음성 텍스트 변환 개인, 학생, 프리랜서 등 예산 내에서 빠르고 간결한 텍스트 변환이 필요한 분들에게 최적화되었습니다 실시간 음성 텍스트 변환 , 자동 구두점 삽입, 다국어 지원 무료 등급 사용 가능, 유료 사용은 15초당 $0.006부터

오디오를 텍스트로 변환하는 프로그램에서 확인해야 할 사항은 무엇일까요?

워크플로우에 적합한 빠르고 정확하며 안전한 트랜스크립션을 얻기 위해 오디오-텍스트 변환기의 다음 키 기능을 고려해보세요.

정확도 : 다양한 억양, 빠른 말투, 배경 소음을 왜곡 없이 처리합니다

속도 : 5분 분량의 오디오 파일을 빠르게 변환하며, 커피 브레이크도 필요 없습니다

파일 형식 지원 : WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI, MOV 등 다양한 오디오 및 비디오 형식을 지원합니다

보안 : 특히 개인 강의나 기밀 회의에서 데이터를 보호합니다

통합 지원 : Google Docs, 작업 관리자, 비디오 편집 소프트웨어 등 이미 사용 중인 도구와 연결할 수 있습니다

내보내기 옵션 : TXT, DOCX, PDF 또는 SRT와 같은 다양한 형식으로 트랜스크립션을 내보내 자막으로 사용할 수 있습니다

언어 지원: 다국어 워크플로우를 위해 여러 언어 및 방언으로 트랜스크립션을 제공합니다

👀 알고 계셨나요? 전 세계 정부는 학습의 접근성을 높이기 위해 교육 분야에서 음성 텍스트 변환 기술을 추진하고 있습니다. 미국에서는 장애인 교육법(IDEA)이 청각 장애 학생들을 위한 대화형 텍스트 변환 도구의 사용을 지원하고 있습니다.

최고의 오디오 텍스트 변환기

이제 무엇을 찾아야 할지 알았으니, 전문가처럼 트랜스크립션을 작성하는 데 도움이 되는 최고의 도구를 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (팀 생산성 워크플로우에 가장 적합)

ClickUp AI Notetaker로 모든 단어를 캡처하세요

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 AI 기반의 지휘 센터로, 강력한 음성 노트 트랜스크립션, 원활한 작업 통합, 강력한 팀 협업 기능을 모두 한 곳에서 제공합니다.

ClickUp AI 노트 작성기

ClickUp AI Notetaker는 회의, 음성 노트 및 영상 통화의 오디오를 자동으로 텍스트로 변환하며, Zoom, Microsoft Teams 및 Google Meet와 같은 플랫폼을 지원합니다.

🎥 시청

회의 또는 녹음이 끝나면 ClickUp은 ClickUp Docs에서 구조화된 문서를 생성합니다. 이 문서에는 오디오 및 비디오 녹음 파일이 포함되어 있으므로 중요한 부분을 다시 확인할 수 있습니다. 회의 이름과 날짜가 상단에 표시되어 있어 빠르게 확인할 수 있으며, 전체 참석자 목록을 통해 누가 참석했는지 추적할 수 있습니다.

또한 전체 대화의 검색 가능한 대본이 있어 필요에 따라 특정 부분을 확대하거나 축소할 수 있습니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. ClickUp은 주요 요점을 추출하여 주제별로 정리하고, 실행 가능한 다음 단계를 편리한 체크리스트로 목록으로 정리합니다.

트랜스크립트, 비디오 파일 및 요약을 개인 문서에 자동으로 저장하세요

이 자동 트랜스크립션 프로세스는 세부 사항을 놓치지 않으므로 인터뷰, 강의, 브레인스토밍 세션 또는 팟캐스트 녹음에 이상적입니다.

콘텐츠 제작자의 경우, 오디오 파일을 검색 및 편집이 가능한 텍스트로 쉽게 변환하고, 하이라이트를 추출하고, 비디오 콘텐츠에 자막을 생성할 수 있습니다.

💡 보너스: 다음을 원하신다면: 음성으로 질문, 받아쓰기, 명령어를 내리세요. 핸즈프리, 어디서나, Talk to Tex t를 사용하세요

40개 이상의 언어로 음성 텍스트 변환을 지원하므로 글로벌 팀에 적합합니다.

ChatGPT, Claude, Perplexity 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 LLM에 구애받지 않는 단일 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하세요

ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 웹을 즉시 검색하세요 ClickUp Brain MAX 을 사용해 보세요. 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. 이 앱은 여러분의 컬렉션에 추가할 또 다른 AI 도구가 아닙니다. 이 앱은 모든 AI 도구를 대체하는 최초의 문맥 AI 앱입니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text를 사용하여 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

그리고 ClickUp Docs도 있습니다. 생산성 스택에 더 기능적인 Google Docs를 통합하고 싶었던 적이 있다면 이 도구가 적합합니다. 실시간으로 편집, 댓글, 노트 공유, 오디오 트랜스크립트를 작업 또는 OKR에 연결할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 팀과 협업하고 공통 문서를 작업하세요

개인 문서는 보안과 프라이버시를 보장하며, 회의 노트를 태그, 검색 및 필터링할 수 있는 기능으로 특정 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 회의를 놓친 팀 회원은 회의록이나 요약을 검토하여 빠르게 내용을 파악할 수 있으며, 모든 회원은 문서에서 직접 댓글을 달거나 편집할 수 있습니다.

ClickUp Brain

기본적인 오디오-텍스트 변환기와 달리 ClickUp은 컨텍스트와 함께 팀원에게 태그를 지정하고, 트랜스크립트를 통해 직접 작업을 할당하는 등 완벽한 협업을 위해 설계되었습니다.

회의 또는 트랜스크립션된 오디오에서 확인된 작업 항목을 즉시 ClickUp 작업으로 전환하여 팀 회원에게 할당하고 완료까지 추적할 수 있습니다.

이 자동화된 워크플로우는 ClickUp Brain이 담당합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 통화에서 모든 작업 항목을 추적 가능한 작업으로 변환하세요

Brain은 토론에서 실행에 이르는 워크플로우를 간소화합니다. 회의 결정을 확실하게 이행해야 하는 원격 팀과 생산성에 중점을 둔 사용자에게 적합합니다.

Brain은 진행 중인 오디오 및 텍스트 데이터를 기반으로 팀의 워크플로우를 학습하고, 관련 문서를 표시하고, 작업 우선순위를 제안하고, 콘텐츠 초안을 작성합니다. 또한 요약 및 작업 항목을 팀 채팅 채널에 자동으로 게시하므로 도구 간에 수동으로 정보를 전송할 필요가 없습니다.

ClickUp의 최고의 기능

텍스트를 강조 표시하거나 슬래시 명령어를 사용하여 콘텐츠를 영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 일본어, 중국어, 아랍어 등 여러 언어로 즉시 변환하세요

회의의 전체 오디오 및 비디오 녹음과 트랜스크립션을 함께 액세스하여 포괄적인 문서를 작성하고 쉽게 검토할 수 있습니다

문서 허브 또는 ClickUp 달력에서 모든 회의 노트 및 기록을 검색하고 필터링하여 과거의 토론 및 결정을 쉽게 찾을 수 있습니다.

AI Writing Assistant를 사용하여 프로젝트 문서, 보고서 및 비디오 파일의 자막을 작성, 요약 및 개선하는 등 콘텐츠를 생성하고 편집하세요

대본에서 작업 목록 생성을 자동화하고, 부재 중인 팀 회원들과 할당된 작업을 공유하세요

ClickUp Clips에서 AI 기반 트랜스크립션을 사용하여 녹화된 비디오 클립에서 검색 가능한 텍스트를 생성하세요

ClickUp의 한도

전환 기능만 사용한다면 약간의 학습 곡선이 있을 수 있습니다

팀 컨텍스트가 없는 긴 형식의 비디오/오디오를 트랜스크립션하는 데는 적합하지 않음

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 모두 단일 작업 공간에서 제공하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 팀 협업 및 프로젝트 관리를 중앙 집중화하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있습니다. 팀 및 프로젝트 관리를 위한 강력한 올인원 생산성 도구입니다.

ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 모두 단일 작업 공간에서 제공하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 팀 협업 및 프로젝트 관리를 중앙 집중화하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있습니다. 팀 및 프로젝트 관리를 위한 강력한 올인원 생산성 도구입니다.

2. Otter. ai (실시간 회의 트랜스크립션에 가장 적합)

Otter. ai는 Zoom, Google Meet 및 Microsoft Teams의 실시간 트랜스크립션에 즐겨찾기입니다. 사용자가 말하는 동안 말한 내용을 구조화된 노트로 변환합니다.

오디오 또는 비디오로 작업하는 경우 FLV와 같은 여러 형식을 지원하며, 자막을 위해 TXT, DOCX, PDF 또는 SRT로 트랜스크립트를 내보낼 수 있습니다.

Google 캘린더 및 Dropbox와 같은 도구와 통합되어 워크플로우에 완벽하게 맞습니다. 또한 여러 언어를 지원하고, 화자 태그를 추가하고, 대화를 공유 가능한 노트 및 작업 항목으로 변환합니다. 회의, 강의, 팟캐스트 등 한 마디도 놓치고 싶지 않은 모든 상황에 적합합니다.

Otter.ai의 최고의 기능

다국어 지원(스페인어, 독일어, 프랑스어 등)을 통해 AI로 생성된 요약 및 회의 노트를 받아보세요

Otter AI 채팅을 사용하여 트랜스크립트 내에서 빠른 Q&A 세션을 진행하세요

오디오 파일에서 화자와 맞춤형 어휘를 식별하세요

Google 캘린더, Dropbox 등과의 통합

Otter.ai의 한도

사용자 인터페이스가 복잡하고 업셀링 프롬프트가 자주 표시됩니다

스피커 태그를 정확하게 지정하려면 수동으로 조정해야 할 수도 있습니다

Otter.ai 가격

기본 : 무료 플랜 이용 가능

Pro : 사용자당 월 $16.99

Business : 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Otter. ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Otter.ai에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

브라우저에서 체크할 수 있는 작업 항목 체크리스트가 있는 요약 페이지가 마음에 듭니다. 역할, 요구 사항, 타임라인, 감정, 문제점 및 반대 의견이 세분화되어 있어 토론 내용을 매우 유용하게 정리할 수 있습니다. 스크린샷도 공유 화면에서 본 내용을 요약하기에 좋습니다. Otter는 구현이 쉽고, 가입이 빠르고, 바로 사용할 수 있습니다. 참가자들이 요청하지 않는 한 모든 회의에 사용하고 있으며, 회의 참가자 등에 따라 요약본을 여러 Slack 채널로 자동으로 보낼 수 있습니다. […] Otter가 회의에서 참가자의 이름으로 연설자의 이름을 인식하면 더 좋을 것 같습니다.

브라우저에서 체크할 수 있는 작업 항목 체크리스트가 있는 요약 페이지가 마음에 듭니다. 역할, 요구 사항, 타임라인, 감정, 문제점 및 반대 의견이 세분화되어 있어 토론 내용을 매우 유용하게 정리할 수 있습니다. 스크린샷도 공유 화면에서 본 내용을 요약하기에 좋습니다. Otter는 구현이 쉽고, 가입이 빠르고, 바로 사용할 수 있습니다. 참가자들이 요청하지 않는 한 모든 회의에 사용하고 있으며, 회의 참가자 등에 따라 요약본을 여러 Slack 채널로 자동으로 보낼 수 있습니다. […] Otter가 회의에서 참가자의 이름으로 연설자의 이름을 인식하면 더 좋을 것 같습니다.

3. Descript (오디오/비디오와 함께 트랜스크립션을 편집하는 데 가장 적합)

descript를 통해

Google Doc을 편집하는 것처럼 팟캐스트를 편집할 수 있다고 상상해보세요. Descript에는 텍스트 트랜스크립트를 편집하기만 하면 오디오 파일을 잘라내거나 붙여넣기, 삭제할 수 있는 트랜스크립션 서비스가 내장되어 있습니다.

제작자, 강사 및 마케팅 팀에 적합한 이 오디오-텍스트 변환기는 스피커 감지 및 자동 자막을 포함한 다양한 형식의 오디오 녹음 및 트랜스크립션을 지원합니다. MP3에서 WAV, FLAC까지 모든 형식을 지원하므로 파일 형식에 상관없이 사용할 수 있습니다. 녹음 파일을 업로드하거나 Zoom에서 가져와 플랫폼 내에서 바로 녹음할 수도 있습니다.

Descript의 최고의 기능

22개 이상의 언어(스페인어, 독일어, 프랑스어 등)로 자동 트랜스크립션을 통해 오디오 및 비디오 파일을 텍스트로 변환하세요

텍스트를 편집하여 오디오 파일을 편집하세요. 단어, 소리(또는 비디오)를 잘라낼 수 있습니다

Overdub을 사용해 목소리를 복제하고 재녹음 없이 실수 부분을 수정하세요

한 번의 클릭으로 오디오그램, 캡션 및 소셜 클립을 만드세요

화면 녹화, 오버더빙 음성 합성 및 멀티트랙 편집에 액세스하세요

Descript의 한도

음성 복제(오버더빙)는 유료 플랜에서만 사용할 수 있습니다

데스크톱 앱은 대용량 프로젝트에서 느리게 느껴질 수 있습니다

Descript 가격 정책

Free Plan 이용 가능

취미 사용자 : 사용자당 월 24달러

제작자 : 사용자당 월 35달러

Business : 사용자당 월 65달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Descript 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (750개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Descript에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

우리는 Descript와 사랑과 증오의 관계를 맺고 있습니다. 우리는 이 앱을 4년 동안 사용해 왔지만, 항상 버그가 많았습니다. 앱이 개발되는 동안 개발자들은 버그가 있는 기능을 도입한 다음, 그 버그를 수정했습니다. 그 기능은 한동안 완벽하게 작동하다가, 이후 업데이트에서 다시 작동하지 않게 됩니다. 앱에 많은 기능을 추가하려는 팀의 노력은 칭찬할 만하지만, 안정적인 제품으로 일할 수 있다면 훨씬 더 좋겠습니다. 매주 워크플로우의 상당 부분을 Descript로 처리하고 있지만, 이 앱을 신뢰할 수 있다고 느낀 적이 없기 때문에 항상 경쟁사를 주시하고 있습니다.

우리는 Descript와 사랑과 증오의 관계를 맺고 있습니다. 우리는 이 앱을 4년 동안 사용해 왔지만, 항상 버그가 많았습니다. 앱이 개발되는 동안 개발자들은 버그가 있는 기능을 도입한 다음, 그 버그를 수정했습니다. 그 기능은 한동안 완벽하게 작동하다가, 이후 업데이트에서 다시 작동하지 않게 됩니다. 앱에 많은 기능을 추가하려는 팀의 노력은 칭찬할 만하지만, 안정적인 제품으로 일할 수 있다면 훨씬 더 좋겠습니다. 매주 워크플로우의 상당 부분을 Descript로 처리하고 있지만, 이 앱을 신뢰할 수 있다고 느낀 적이 없기 때문에 항상 경쟁사를 주시하고 있습니다.

💡 프로 팁: 업로드하기 전에 항상 오디오를 정리하세요. 오디오를 트랜스크립션하거나 비디오를 트랜스크립션할 때, 배경 소음, 에코, 겹치는 음성은 최고의 AI 트랜스크립션 도구도 혼동할 수 있습니다. 오디오 및 비디오를 변환할 때 오디오 노이즈 감소 앱이나 조용한 녹음 공간을 사용하여 트랜스크립션 정확도를 즉시 높일 수 있습니다. 📚 보너스 읽기: AI 기반 비디오 및 오디오 편집을 위한 최고의 Descript 대안

4. Rev (인간 검토를 통한 텍스트 변환 정확도 최고)

rev를 통해

Rev는 마감일이 있는 완벽주의자를 위한 트랜스크립션 도구입니다. AI의 속도와 인간 수준의 정확성을 결합하여 법률 문서, 학술 강의, 팟캐스트 녹음, 전문 인터뷰 또는 잘못된 단어가 혼란을 야기할 수 있는 모든 상황에 이상적입니다.

오디오 또는 비디오 파일을 업로드하고, 트랜스크립션 프로세스(사람 또는 AI)를 선택한 다음, Word, TXT 또는 자막과 같은 형식으로 완성된 트랜스크립션을 받을 수 있습니다. 민감한 자료를 다루고 계십니까? Rev는 SOC 2 준수 및 NDA 옵션을 기본으로 제공하여 국가 기밀을 보호하는 것처럼 보안을 취급합니다.

Rev의 주요 기능

속도와 예산에 따라 사람 또는 AI 트랜스크립션 중 선택하세요

다국어 지원(스페인어, 독일어, 프랑스어 등)을 통해 비디오 파일에 캡션 또는 자막을 추가하세요

MP3, MP4, WAV 등 다양한 형식의 오디오 파일을 업로드하세요

전사 프로세스를 자동화하기 위해 Rev API에 액세스하세요

트랜스크립션에서 키 포인트를 추출하는 데 도움이 되는 사용자 지정 가능한 요약 템플릿을 사용하세요

Rev의 한도

실시간 또는 라이브 전사 기능을 제공하지 않습니다

사람이 작성한 트랜스크립션은 영어만 지원합니다

Rev 가격 정책

최대 45분 무료 플랜

기본: 사용자당 월 $14.99

Pro: 사용자당 월 34.99달러

Enterprise: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰를 확인하세요

G2 : 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rev에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Rev를 사용하면 최소한의 노력으로 오디오 파일을 명확하고 정확한 텍스트로 변환할 수 있어 정말 편리합니다. 인터페이스가 정말 간단해서 좋아요. 파일 업로드가 빠르고, 처리 시간도 짧고, 형식도 깔끔하고 전문적입니다. 정확도는 보통 높지만, 특히 오디오가 선명한 경우, 고유 이름, 업계 용어 또는 말투가 부드러운 화자의 경우 문제가 가끔 발생합니다. 맞춤형 어휘나 이름 수정을 저장하고 재사용할 수 있는 더 직관적인 방법이 있었으면 좋겠습니다.

Rev를 사용하면 최소한의 노력으로 오디오 파일을 명확하고 정확한 텍스트로 변환할 수 있어 정말 편리합니다. 인터페이스가 정말 간단해서 좋아요. 파일 업로드가 빠르고, 처리 시간도 짧고, 형식도 깔끔하고 전문적입니다. 정확도는 보통 높지만, 특히 오디오가 선명한 경우, 고유 이름, 업계 용어 또는 말투가 부드러운 화자의 경우 문제가 가끔 발생합니다. 맞춤형 어휘나 이름 수정을 저장하고 재사용할 수 있는 더 직관적인 방법이 있었으면 좋겠습니다.

5. Trint (다양한 파일 형식의 트랜스크립션 및 스토리 공동 편집에 가장 적합)

trint를 통해

Google Docs와 트랜스크립션 도구가 다국어를 구사하고 편집에 재능이 있는 아기를 낳았다면, 그 아기는 Trint일 것입니다. 이 오디오-텍스트 변환기는 오디오 파일을 트랜스크립션하는 것뿐만 아니라, 말한 내용을 완전한 콘텐츠 자산으로 변환합니다.

녹음 파일(오디오 또는 비디오)을 업로드하면 Trint가 깔끔하게 트랜스크립션을 작성하고 40개 이상의 언어로 번역하는 옵션도 제공합니다.

끝없는 수정 작업 없이 트랜스크립션을 편집, 검토 및 게시해야 하는 팀을 위해 제작되었습니다. 실시간으로 협업하고, 댓글을 남기고, 인용문을 강조 표시하고, Adobe Premiere Pro와 직접 통합하여 비디오 파일을 전문가처럼 트랜스크립션할 수 있습니다.

Trint의 최고의 기능

문서처럼 트랜스크립트를 편집하고 원본 오디오 파일에 연결하세요

연사 식별, 타임코드, 강조 표시 기능을 추가하세요

동료들과 실시간으로 동일한 오디오 녹음 파일과 텍스트 변환 결과물을 공유하며 협업하세요

DOCX, SRT, CSV 등 다양한 형식으로 파일을 내보낼 수 있습니다

전사된 텍스트를 50개 이상의 언어로 번역하세요

Trint의 한도

소음이 많은 녹음이나 다중 화자 경우 정확도가 떨어질 수 있습니다

실시간/라이브 녹취 요구사항에는 적합하지 않습니다

Trint 가격

무료 체험판

기본 요금제: $80/인당 월별

고급 : $100/인당 월별

Enterprise: 맞춤형 가격

Trint 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Trint에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

제 주요 두 언어(영어와 프랑스어)에서 최고의 녹취 품질을 제공합니다. 자막 변환 기능도 매우 우수합니다. 올인원 도구로, 자막을 위해 Premiere로 이동할 필요가 없으며, 기본 오디오 트랜스크립션에 Word보다 편리하고, 화자를 식별하는 기능도 훌륭합니다. 훌륭한 온라인 편집 기능과 매우 편리한 모바일 앱도 있습니다. […] 모든 SaaS 도구와 마찬가지로 가격 태그가 정말 높습니다. 처음에는 저렴하지만 가격이 올라가서 어느 날 깨어나서 청구서를 보면 그 비용이 얼마나 되는지 알고 충격을 받습니다.

제 주요 두 언어(영어와 프랑스어)에서 최고의 녹취 품질을 제공합니다. 자막 변환 기능도 매우 우수합니다. 올인원 도구로, 자막을 위해 Premiere로 이동할 필요가 없으며, 기본 오디오 트랜스크립션에 Word보다 편리하고, 화자를 식별하는 기능도 훌륭합니다. 훌륭한 온라인 편집 기능과 매우 편리한 모바일 앱도 있습니다. […] 모든 SaaS 도구와 마찬가지로 가격 태그가 정말 높습니다. 처음에는 저렴하지만 가격이 올라가서 어느 날 깨어나서 청구서를 보면 그 비용이 얼마나 되는지 알고 충격을 받습니다.

6. Sonix (자동화된 음성 번역 기능을 갖춘 빠른 오디오 파일 트랜스크립션에 가장 적합)

sonix를 통해

전사 속도가 올림픽 스포츠라면 Sonix는 적어도 노트 필기 부문에서 은메달을 차지할 것입니다 (물론 금메달은 ClickUp이 차지할 것입니다). Sonix는 프랑스어, 독일어, 스페인어, 힌디어 등 40개 이상의 언어로 오디오 및 비디오를 전사하는 데 탁월한 AI 전사 도구로, 데이터를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

자동화된 타임스탬핑, 화자 분리, 브라우저 기반 에디터로 트랜스크립션 프로세스가 매우 쉬워집니다. 추가 소프트웨어나 복잡한 설치가 필요하지 않습니다.

파일을 드롭하고 처리한 후 바로 사용하세요. 오디오 녹음, Zoom 회의 또는 비디오 파일을 업로드하든, Sonix는 편집, 검색 및 공유가 쉬운 형식으로 빠르고 정확한 트랜스크립션을 제공합니다.

Sonix의 최고의 기능

자동 번역을 통해 40개 이상의 언어로 트랜스크립션

트랜스크립트 에디터에서 직접 검색, 편집 및 강조 표시

텍스트, 자막 또는 Google Docs로 트랜스크립트를 다운로드하세요

SRT, DOCX, PDF 등 다양한 파일 형식으로 내보내기

Zoom, Dropbox 등과의 통합

Sonix의 한도

실시간/라이브 텍스트 변환 옵션이 없습니다

정확도는 오디오 품질에 크게 좌우됩니다

Sonix 가격

표준 : 무료 플랫폼 사용 + 번역 및 트랜스크립션에 각각 시간당 $10

프리미엄 : 좌석당 월 16.52달러 + 번역 및 트랜스크립션에 각각 시간당 5달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Sonix 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Sonix에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

이 도구는 이동 중에도 업무용 음성 메시지를 텍스트로 변환하고 정리할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 웹 데스크탑 버전에 로그인 링크가 있으며, 크기가 조정되지 않습니다.

이 도구는 이동 중에도 업무용 음성 메시지를 텍스트로 변환하고 정리할 수 있는 훌륭한 도구입니다. 웹 데스크탑 버전에 로그인 링크가 있으며, 크기가 조정되지 않습니다.

7. Happy Scribe (비디오 파일을 트랜스크립션하고, 자막으로 생각하고 말하기 하는 다국어 팀에 가장 적합)

happy Scribe를 통해

팀이 점심 시간 전에 10가지의 다른 억양으로 말한다면, Happy Scribe가 여러분이 찾고 있던 트랜스크립션 도구일 수 있습니다. 이 도구는 한 곳에서 빠르고 정확한 트랜스크립션과 자막을 필요로 하는 다국어 사용자 및 글로벌 팀을 위해 설계되었습니다.

오디오 녹음 파일이나 비디오 파일을 업로드한 다음, 사람 또는 AI 트랜스크립션을 선택하기만 하면 됩니다. 스페인어와 프랑스어부터 힌디어와 독일어에 이르기까지 120개 이상의 언어, 방언 및 억양을 지원하므로 국제적인 프로젝트에 이상적입니다.

Happy Scribe의 최고의 기능

AI와 99% 정확한 인간 트랜스크립션 간 전환

120개 이상의 언어, 억양, 방언을 지원합니다

브라우저 내 에디터로 TXT, DOCX, SRT 등 다양한 형식으로 검토, 편집 및 내보내기

YouTube, Zoom 및 Google Drive와 통합

Happy Scribe의 한도

인간이 직접 진행하는 텍스트 변환은 더 긴 처리 시간이 필요합니다

실시간 트랜스크립션 지원 없음

Happy Scribe 가격 정책

기본 요금제: $12/60분 (사용량에 따라 결제)

Lite : 월 $9

Pro : 월 $29

Business: 월 89달러

Happy Scribe 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Happy Scribe에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

제가 가장 좋아하는 점은 무엇일까요? 첫째, 사용이 매우 쉽습니다. 사용하기 위해 별도로 검색할 필요가 없습니다. 비디오를 텍스트로 변환하는 데 도움이 되어, 비디오의 텍스트를 사용하여 소셜 미디어 게시물을 만들 수 있습니다.

제가 가장 좋아하는 점은 무엇일까요? 첫째, 사용이 매우 쉽습니다. 사용하기 위해 별도로 검색할 필요가 없습니다. 비디오를 텍스트로 변환하는 데 도움이 되어, 비디오의 텍스트를 사용하여 소셜 미디어 게시물을 만들 수 있습니다.

8. Notta (다양한 기기에서 실시간 텍스트 변환에 가장 적합)

notta를 통해

Notta는 모든 오디오 파일을 실시간으로 깔끔한 텍스트로 변환합니다. MP3, WAV, AAC 파일을 업로드하거나 Zoom 또는 Google Meet에서 비디오 파일을 드롭하기만 하면 됩니다. 이 오디오-텍스트 변환기는 여러 기기에서 동기화되므로, 휴대폰에서 시작하여 브라우저에서 끝까지 놓치지 않고 작업할 수 있습니다.

다국어 지원 및 AI 기반 요약 기능을 갖춘 Notta를 사용하면 오디오를 쉽게 트랜스크립션하고, 화자를 태그하고, Google Docs에서와 같이 모든 트랜스크립션을 검색할 수 있습니다. 녹음, 회의, 글로벌 팀을 동시에 처리해야 하는 바쁜 사람들에게 적합합니다.

Notta의 최고의 기능

웹, 모바일 및 스마트 기기에서 동기화

AI를 사용하여 요약, 강조 표시 및 키워드 검색을 통해 빠르게 검토하세요

58개 이상의 언어를 지원하며 정확한 화자 분리를 제공합니다

Notta의 한도

수출 옵션(TXT, PDF 등)은 유료 회원에게만 제공됩니다

오프라인 모드는 모바일 앱에서만 사용할 수 있습니다

Notta 가격 정책

Free Plan 이용 가능

Pro : 사용자당 월 $13.49

Business : 사용자당 월 $27.99

Enterprise: 맞춤형 가격

Notta 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Notta에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

비디오 링크나 파일을 드래그 앤 드롭하면 몇 초 만에 전체 비디오 요약본을 얻을 수 있습니다. 한 번에 10~20개의 파일을 드래그 앤 드롭할 수 있는 것도 정말 마음에 듭니다. 그런 다음 YouTube 요약 형식으로 변환합니다. 이 기능을 코스 비디오에 사용하는데, 정말 필수적인 기능입니다! YouTube 요약 템플릿을 기본으로 설정할 수 있으면 좋겠네요. 그러면 각 비디오 요약에 대해 클릭할 필요가 없어져 변환에 소요되는 15~30초의 시간이 절약될 것입니다.

비디오 링크나 파일을 드래그 앤 드롭하면 몇 초 만에 전체 비디오 요약본을 얻을 수 있습니다. 한 번에 10~20개의 파일을 드래그 앤 드롭할 수 있는 것도 정말 마음에 듭니다. 그런 다음 YouTube 요약 형식으로 변환합니다. 이 기능을 코스 비디오에 사용하는데, 정말 필수적인 기능입니다! YouTube 요약 템플릿을 기본으로 설정할 수 있으면 좋겠네요. 그러면 각 비디오 요약에 대해 클릭할 필요가 없어져 변환에 소요되는 15~30초의 시간이 절약될 것입니다.

9. Temi (저예산으로 빠르고 간결한 오디오 및 비디오 트랜스크립션에 가장 적합)

temi를 통해

마감일이 임박해서 기다릴 수 없이 오디오를 텍스트로 변환하거나 비디오 파일을 변환해야 하는 경우, Temi는 5분 이내에 작업을 완료합니다.

오디오 파일을 업로드하고 편안히 앉아, 실제 억양으로 훈련된 음성 인식 엔진이 말한 내용을 읽기 쉬운 텍스트로 변환하는 것을 기다리세요.

트랜스크립트 에디터는 깔끔하고 브라우저 기반이며, 다른 앱을 사용하지 않고도 파일 형식을 편집, 강조 표시 및 다운로드할 수 있습니다. 보너스: 트랜스크립트에 타임스탬프도 찍기 때문에, 지난 팟캐스트에서 인용할 만한 부분을 쉽게 찾을 수 있습니다.

Temi의 최고의 기능

오디오 또는 비디오 파일을 업로드하고 몇 분 안에 트랜스크립트를 받아보세요

MP3, MP4, WAV, M4A 등 다양한 파일 형식 지원

앱 내 편집 도구를 사용하여 트랜스크립션을 다듬으세요

트랜스크립트에 타임스탬프를 추가하고 연설자를 정확하게 라벨링

Temi의 한도

배경 소음이나 다중 화자 시 정확도가 떨어집니다

AI 요약 및 협업 도구가 부족합니다

Temi 가격

최대 45분까지 무료

사용량 기반 요금제: $0.25/분

Temi 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Google Speech-to-Text (확장 가능한 AI 기반 트랜스크립션을 원하는 개발자에게 적합)

google 음성 텍스트 변환을 통해

Google Speech-to-Text는 대규모 음성을 디코딩합니다. 수만 시간의 오디오 및 비디오 파일을 통해 훈련된 이 트랜스크립션 도구는 125개 이상의 언어로 오디오를 놀라운 정확도로 변환할 수 있습니다.

시끄러운 회의 녹음 파일을 작업하거나 스튜디오급 인터뷰 파일을 업로드하는 경우에도 배경 소리, 연설자, WAV, FLAC, MP3 등 다양한 파일 형식에 적응합니다.

하지만 한 가지 단점이 있습니다. Otter나 Notta와 같은 플러그 앤 플레이 도구가 아니라는 점입니다. 이 도구는 앱, CRM 및 대규모 트랜스크립션 파이프라인을 위해 개발된 개발자 우선 오디오-텍스트 변환기로, 웹사이트에서 통합 옵션을 제공합니다. Google Cloud 및 API에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

그러나 플랫폼에 트랜스크립션 프로세스를 구축하거나 자동 구두점, 단어 타임스탬프 및 화자 일기 기능을 사용하여 오디오 및 비디오를 대규모로 트랜스크립션하려는 경우 Google 엔진의 강력한 성능을 능가하는 것은 없습니다.

Google 음성 텍스트 변환의 최고의 기능

실시간 스트리밍 또는 배치 처리로 텍스트 변환

구두점과 발언자를 자동으로 구분합니다

단어 수준 정확도 점수를 통해 정확도를 높여보세요

Google 클라우드 서비스와 원활하게 통합됩니다

Google 음성 텍스트 변환의 한도

설정 및 통합에 기술적 전문 지식이 필요합니다

내장된 사용자 인터페이스가 없으며 API 액세스만 가능합니다

Google 음성 텍스트 변환 가격

맞춤형 가격

Google 음성 텍스트 변환 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Notta에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

편집을 거의 할 필요 없이 정확하고 훌륭한 트랜스크립션 작업을 수행합니다. 다른 제품, 특히 Google 제품에 대한 대안이 있다는 점이 좋습니다. 모든 제품 라인에 통합되고 클라우드 드라이브에서 호스팅되기 때문입니다.

편집을 거의 할 필요 없이 정확하고 훌륭한 트랜스크립션 작업을 수행합니다. 다른 제품, 특히 Google 제품에 대한 대안이 있다는 점이 좋습니다. 모든 제품 라인에 통합되고 클라우드 드라이브에서 호스팅되기 때문입니다.

ClickUp에서 이동 중에도 트랜스크립션 작성

오디오를 텍스트로 변환하는 도구는 기본적인 트랜스크립션에서 요약, 태그 지정, 즐겨찾기 앱과의 통합까지 가능한 스마트하고 고품질의 AI 기반 도구로 크게 발전했습니다.

속도, 정확성, 워크플로우에 맞는 충분한 맞춤 설정을 원하신다면, 이 목록에 있는 도구가 적합합니다. 그러나 보안, 말한 내용을 실행 가능한 작업으로 변환, 검색 가능한 노트 완료, 팀 협업 간소화 등 한 단계 더 나아가고 싶다면 ClickUp이 확실한 선택입니다.

팀이 노트를 캡처하고 공유하는 방식을 변화시켜 더 강력한 연결과 팀 생산성을 보장합니다.

지금 ClickUp에 무료로 가입하고 빠르고 정확하며 통합된 트랜스크립션 솔루션을 즐기세요.