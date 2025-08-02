2025년 AI 기반 비디오 및 오디오 편집을 위한 최고의 Descript 대안 11가지

Descript는 AI 기반의 트랜스크립션, 비디오 편집 및 화면 녹화에 널리 사용되어 많은 제작자들에게 확실한 출발점이 되고 있습니다. 그러나 콘텐츠 요구 사항이 증가함에 따라 더 심층적인 편집 제어, 더 나은 음성 해설 또는 더 유연한 워크플로우를 제공하는 도구가 필요할 수 있습니다.

이 가이드에서는 팟캐스터와 교육자를 위해 만들어진 도구부터 영화 편집, 다국어 트랜스크립션, AI 기반 협업을 위한 플랫폼에 이르기까지 최고의 Descript 대안을 정리했습니다.

왜 Descript 대안을 선택해야 할까요?

Descript를 사용하면 특히 오디오 또는 비디오 콘텐츠를 막 시작하는 경우 편집이 훨씬 쉬워집니다. 하지만 익숙해지면 몇 가지 불편한 점이 느껴질 수도 있습니다. 사용자가 흔히 직면하는 몇 가지 문제는 다음과 같습니다.

비디오가 길어지면 지연이 발생하고 무질서해질 수 있습니다

오디오 품질은 종종 외부 도구로 정리해야 합니다

멀티트랙 편집이 제한적이고 직관적이지 않습니다

콘텐츠 협업 소프트웨어 와의 통합이 취약합니다

기본 플랜을 초과하면 가격이 급격히 상승합니다

스토리보드 템플릿은 복잡한 비디오 플랜을 지원하지 않습니다

AI 도구는 소음이 많거나 기술적인 오디오의 문맥을 인식하는 데 어려움을 겪습니다

또한, 상세한 커뮤니케이션 전략을 개발하거나 대규모 미디어 프로젝트 및 비디오 영상을 관리하는 경우, 보다 고급 기능을 제공하는 도구가 필요할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 21세기 커뮤니케이션 및 비디오 접근성 법(CVAA) 에 따라, TV에서 방영된 모든 온라인 비디오에는 스트리밍 시 자막이 표시되어야 합니다. 온라인 TV 콘텐츠를 표시하는 플랫폼은 FCC 표준에 따라 자막의 품질, 타이밍 및 정확성을 유지해야 합니다.

Descript 대안 도구 한눈에 보기

자세한 내용을 살펴보기 전에, 저희 목록에 있는 최고의 Descript 대안들이 주요 기능, 사용 사례 및 가격 면에서 서로 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다.

Tools 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp AI 기반 작업 추적, 원격 협업 및 콘텐츠 제작이 필요한 모든 규모의 팀 ClickUp Clips, AI 트랜스크립션, 회의 요약, 작업 통합, 문서, 자동화, 프로젝트 템플릿 무료, 기업용 맞춤형 가격 책정 가능 Otter. ai AI 에이전트를 사용하여 회의 녹음 및 트랜스크립션 라이브 트랜스크립션, 회의 재생, 자동 요약, Salesforce 동기화, 모바일 위젯, Siri 바로 가기 무료, 유료 플랜은 월 $16.99부터 시작합니다 Murf AI 비디오 콘텐츠에 고품질 음성 해설 추가하기 텍스트 음성 변환 보이스오버, 120개 이상의 음성, 스크립트 편집, 피치/속도/강조 제어, 오디오 동기화 유료 플랜은 월 29달러부터 시작합니다 VEED. IO 브랜딩에 중점을 둔 시각적 비디오 편집 및 빠른 콘텐츠 생성 브랜드 키트, 자막 생성기, 필러 단어 제거, 오디오그램, 브라우저 기반 편집, iOS 지원 무료, 유료 플랜은 월 $12부터 시작 Maestra 125개 이상의 언어로 실시간 비디오 번역 및 트랜스크립션 다국어 트랜스크립션, 자막 에디터, 음성 복제, 필러 단어 제거, 보이스오버, 라이브 캡션 유료 플랜은 월 12달러부터 시작합니다 Camtasia 대화형 교육 기능을 갖춘 타임라인 기반 비디오 편집 화면 캡처, 멀티 트랙 타임라인, 퀴즈, 애니메이션 주석, LMS 내보내기, 내장 녹음, 콘텐츠 템플릿 연간 $179.88부터 시작합니다 Riverside. fm 고해상도 팟캐스트 및 비디오 녹화 로컬 4K 녹화, 별도 트랙, Magic Clips, 라이브 클라우드 업로드, AI 트랜스크립션 무료, 유료 플랜은 월 29달러부터 시작 Trint 빠르고 다국어 지원의 트랜스크립션 및 공동 편집 40개 이상의 언어 트랜스크립션, 50개 이상의 번역, 스피커 태그, 검색 가능한 트랜스크립트, 요약 유료 플랜은 월 80달러부터 시작합니다 DaVinci Resolve VFX가 많은 프로젝트, 영화 같은 편집, 전문가 수준의 제어 타임라인 편집, 색상 그레이딩, 모션 그래픽, Fairlight 오디오 도구 및 그래픽 디자인 기능 맞춤형 가격 Reduct 협업 워크플로우를 통한 인터뷰 기반 비디오 편집 텍스트 기반 편집, 퍼지 검색, 하이라이트, 팀 태그, 스토리 기반 릴 유료 플랜은 월 $15부터 시작합니다 Rev 인간 수준의 트랜스크립트, 자막, 및 법적 기준에 부합하는 정확도 사람이 편집한 대본, 외국어 자막, 라이브 캡션, Zoom 통합, 법적 준수 유료 플랜은 월 $14.99부터 시작합니다

사용할 수 있는 최고의 Descript 대안 11가지

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

이제 이 도구의 단점을 알게 되었으니, 이러한 단점을 보완하면서 원활한 사용자 경험을 제공하는 Descript의 대안을 살펴보겠습니다. 오디오 및 비디오 요구 사항에 적합한 도구를 찾을 수 있도록 각 도구의 주요 기능, 제한 사항, 가격 및 사용자 리뷰를 자세히 살펴보겠습니다.

트랜스크립션 기반 편집에 의존하거나, 비디오 영상을 관리하기 위한 더 나은 도구가 필요하거나, 단순히 더 빠르고 유연한 비디오 편집 방법을 원하든, 당사의 목록에는 콘텐츠 생성 워크플로우에 적합한 플랫폼이 있습니다.

1. ClickUp (오디오 및 비디오 편집 워크플로우 관리에 가장 적합)

일하는 데 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp은 전체 비디오 또는 팟캐스트 제작 워크플로우 관리에 쉽게 적응합니다. 편집 및 트랜스크립션에만 집중하는 Descript와 달리, ClickUp은 대본 작성부터 포스트 프로덕션에 이르기까지 모든 단계를 계획, 할당 및 추적할 수 있도록 도와줍니다.

여러 프로젝트, 촉박한 마감일, 수많은 이동 부품을 처리하는 팀에 특히 유용합니다. 이 플랫폼은 빠른 비디오를 녹화하고, AI 기반 회의 노트, 요약 및 대본을 생성하며, 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있도록 원활한 작업 통합을 제공합니다.

화면 녹화를 빠르게 시작해야 합니까? ClickUp Clips를 사용하면 추가 도구 없이 작업 공간에서 바로 화면을 녹화하고 공유할 수 있습니다.

녹화가 끝나면 링크를 복사하여 ClickUp 문서 또는 작업에 삽입하여 팀이 다음 단계를 진행할 수 있도록 안내하세요.

ClickUp Clips로 비디오를 만들고 화면 녹화물을 삽입하세요

ClickUp Clips를 사용하여 모든 탭, 마이크 또는 화면에서 비디오를 만들고 화면 녹화를 삽입하세요

ClickUp Clips는 워터마크가 없는 무료 스크린 레코더로, 끝없는 타이핑이나 회의 없이 업데이트, 튜토리얼 또는 피드백을 공유할 수 있습니다. Clip을 다운로드하거나 작업 공간 외부에서도 공개 링크를 공유할 수 있습니다.

모든 비디오는 나중에 사용할 수 있도록 허브에 저장됩니다. 에디터를 안내하거나, 튜토리얼을 녹화하거나, 기업용 비디오를 제작할 때, Clips는 Descript의 복잡한 편집에 대한 더 간단한 대안을 제공합니다.

비동기식 회의를 진행하고 피드백 루프를 간소화하세요

매일 스탠드업 회의와 긴 영상 통화를 건너뛰세요. ClickUp 채팅을 사용하여 컨텍스트에서 협업하고, 댓글을 남기고, 팀원에게 태그를 지정하세요. SyncUps를 사용하여 ClickUp을 떠나지 않고도 팀과 실시간 영상 또는 음성 통화에 참여하세요. 화면을 공유하고, 작업을 연결하고, 노트를 작성하고, 세션을 녹화하여 놓친 사람이 볼 수 있도록 하세요. 빠른 제작을 위한 빠른 회의, 리뷰 또는 즉석 편집에 적합합니다.

ClickUp Brain으로 클립을 자동으로 트랜스크립션하세요

ClickUp은 또한 오디오 및 비디오를 자동으로 텍스트로 변환하는 AI 트랜스크립션 도구를 제공합니다. 시작하려면 작업 공간에서 ClickUp Brain을 실행하면, 생성한 모든 클립이 자동으로 텍스트로 변환됩니다.

ClickUp Brain으로 클립을 자동으로 트랜스크립션하고 즉각적인 인사이트를 얻으세요

클립과 트랜스크립션에서 질문을 할 수도 있으며, ClickUp Brain이 정확한 정보와 인사이트를 즉시 생성합니다. 또한, 내장된 AI는 비디오 편집 및 콘텐츠 생성 프로세스의 개선 사항을 제안할 수 있습니다.

💡 프로 팁: Talk to Text 기능에 ClickUp Brain Max를 사용하면 말한 아이디어를 형식이 지정된 문서 또는 작업으로 변환할 수 있습니다. 마이크 아이콘을 클릭하고 자연스럽게 말하면 ClickUp이 글쓰기를 처리합니다.

ClickUp AI Notetaker로 실시간 회의 요약 생성

Descript 또는 다른 AI 트랜스크립션 도구와 달리, 녹음 파일을 업로드하거나 가져와 트랜스크립션을 얻은 다음 수동으로 편집해야 하는 것과는 달리, ClickUp은 모든 것을 실시간으로 처리합니다. ClickUp AI Notetaker는 Zoom 또는 Google Meet 통화에 참여하고, 토론을 처리한 다음, 조치 항목, 결정 사항 및 후속 조치와 함께 요약을 자동으로 생성합니다.

ClickUp AI Notetaker로 자동 및 실시간 회의 요약 및 작업 항목을 생성하세요

수동으로 노트를 작성하는 작업을 줄이고, 팀이 메모를 쓰느라 바쁘게 움직이지 않고 통화 중에 집중할 수 있도록 설계되었습니다. 토론 내용을 캡처하고, 깔끔한 요약을 작성한 다음, 관련 작업 및 ClickUp 문서에 직접 연결할 수 있습니다.

팀이 매주 모여 스크립트나 개요를 계획하는 경우, ClickUp이 실시간으로 처리하므로 나중에 Descript를 통해 실행할 필요가 없습니다. 할당 가능한 작업 항목이 포함된 요약이 즉시 제공되므로 콘텐츠 팀은 편집이나 정리 작업 없이 대화를 작업으로 전환할 수 있습니다.

📮ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 50%가 금요일을 가장 생산적인 날로 꼽았습니다. 이는 현대의 업무 환경에서 볼 수 있는 독특한 현상일 수 있습니다. 금요일에는 회의가 적은 경향이 있으며, 이는 주중에 쌓인 업무와 함께 방해 요소가 적어 집중하여 심층적인 업무를 진행할 수 있는 시간이 많다는 것을 의미할 수 있습니다. 일주일 내내 금요일 수준의 생산성을 유지하고 싶으신가요? 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp으로 비동기식 커뮤니케이션을 도입하세요! ClickUp Clips로 화면을 녹화하고, ClickUp Brain을 통해 즉시 트랜스크립션을 받거나, ClickUp의 AI Notetaker에 회의의 주요 내용을 요약해달라고 요청하세요!

ClickUp의 최고의 기능

비디오 트랙 편집이나 스크립트 검토 등 제작 프로세스의 특정 부분에 연결된 작업을 할당하세요

달력, 보드, 타임라인과 같은 맞춤형 보기로 모든 콘텐츠 프로젝트를 정리하세요

ClickUp 자동화를 사용하여 원본 비디오가 업로드되면 스크립팅에서 편집으로 작업을 이동하는 등 일상적인 단계를 자동화하세요

플랜, 검토 및 승인을 지원하는 템플릿으로 작업 공간을 맞춤 설정하여 원활한 비디오 제작 프로젝트 관리를 진행하세요

비디오 편집 도구, 클라우드 스토리지 및 메시징 앱과 통합하여 계획과 제작 간의 격차를 해소하세요

ClickUp의 한도

초보자는 처음에는 다양한 기능에 약간 당황할 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

ClickUp은 우리 회사에서 작업, 팀워크 및 창의적인 혼란을 관리하기 위해 매일 사용하는 도구입니다. 현대적이고 깔끔하며 직관적이고 놀랍도록 사용자 정의가 가능하기 때문에 제 두뇌가 작동하는 방식에 맞게 모든 것을 정확하게 맞춤 설정할 수 있습니다. UX는 세심하게 고려되어 사용하기 정말 즐겁습니다. 또한 모든 것을 쉽게 연결하고, 워크플로우를 간소화하고, 효율적으로 협업할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 화이트보드, 클립, 알림, 메모장 등의 기능 덕분에 모든 것을 한 곳에 보관할 수 있습니다. 더 이상 흩어진 도구, 생각, 혼란이 없습니다. 깔끔하고 효율적이며 사용하기 정말 재미있습니다.

ClickUp은 우리 에이전시에서 작업, 팀워크 및 창의적인 혼란을 관리하기 위해 매일 사용하는 도구입니다. 현대적이고 깔끔하며 직관적이고 놀랍도록 사용자 정의가 가능하기 때문에 제 두뇌가 작동하는 방식에 맞게 모든 것을 정확하게 맞춤 설정할 수 있습니다. UX는 세심하게 고려되어 있어 정말 즐겁게 일할 수 있습니다. 또한 모든 것을 쉽게 연결하고, 워크플로우를 간소화하고, 효율적으로 협업할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 화이트보드, 클립, 알림, 메모장 등의 기능 덕분에 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 더 이상 흩어진 도구, 생각, 혼란이 없습니다. 깔끔하고 효율적이며 사용하기 정말 재미있습니다.

2. Otter. ai (AI 에이전트와의 회의 녹음 및 트랜스크립션에 가장 적합)

otter AI를 통해

Otter AI는 회의 및 비디오를 실시간으로 텍스트로 변환하고, 다양한 콘텐츠 형식으로 공유 및 재사용할 수 있는 명확하고 구조화된 요약으로 변환하여 도움을 드립니다.

타임라인 편집에 중점을 두고 수동으로 마무리 작업이 필요한 Descript와 달리 Otter는 음성 콘텐츠의 캡처 및 정리를 간소화합니다. 따라서 추가적인 편집 단계 없이 스크립트 작성, 검토 및 재사용에 집중할 수 있습니다.

Otter의 AI 어시스턴트는 Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams를 통해 가상 회의에 자동으로 참여하여 전체 대화를 실시간으로 텍스트로 변환하는 동시에 각 화자를 식별하고, 공유된 슬라이드를 동기화하고, 언급된 주요 작업 항목을 강조 표시합니다. 모든 내용은 검색이 가능하고, 시간 스탬프가 찍혀 있으며, 공유가 가능하기 때문에 전체 녹음 파일을 다시 재생하지 않고도 며칠 또는 몇 주 후에 대화를 다시 확인할 수 있습니다.

또한 자동 요약, 키워드, 팀원에게 하이라이트나 댓글을 할당하는 기능도 제공되므로, 통화 간 협업이나 이해 관계자와의 의사 결정 공유가 더욱 쉬워집니다. Otter의 Chrome 확장 프로그램과 달력 동기화 기능을 사용하면 회의를 놓치지 않고, 모바일 액세스를 통해 이동 중에도 녹음 내용을 녹음하거나 검토할 수 있습니다.

AI 기능: Otter는 AI를 사용하여 수동 입력 없이 실시간 트랜스크립트를 생성하고, 회의를 요약하고, 연사를 식별하고, 키 포인트를 강조 표시하여, 노트 작성부터 공유에 이르기까지 회의 후 워크플로우를 간소화합니다.

Otter.ai의 최고의 기능

사전에 녹음된 오디오 또는 비디오 파일을 가져오고 트랜스크립션하세요

Zoom, Google Meet 및 Microsoft Teams에서 비디오 녹화 재생

Otter의 영업 에이전트를 사용하여 영업 인사이트와 고객 통화 노트를 Salesforce에 직접 동기화하세요

Android 또는 iOS에서 위젯에 액세스하고 Siri 바로 가기를 사용하여 빠른 작업을 수행하세요

키 문구를 강조 표시하고, 요약을 생성하고, 실시간으로 댓글을 할당하세요

Otter Assistant를 사용하여 달력에서 회의에 자동으로 참여하세요

Otter.ai의 한도

Otter AI의 무료 플랜은 월 300분의 트랜스크립션으로 제한되며, 대화당 30분으로 제한됩니다

엔터프라이즈 플랜을 사용해도 월 6,000분으로 제한되며 녹음 세션은 4시간으로 제한됩니다

Otter.ai 가격

기본: 무료

Pro: 사용자당 월 $16.99

비즈니스: 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Otter. ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Otter.ai에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

요약이 정말 마음에 들어요. 편집이 가능하고, 사이드바를 사용하여 요약된 세부 정보를 바탕으로 후속 이메일 스타터를 만들 수 있는 점이 좋습니다. 시간이 정말 많이 절약됩니다. 모든 노트를 웹사이트에서 검색할 수 있고, 검색도 쉽다는 점이 정말 좋습니다. 주초에 Otter가 제 회의에 쉽게 참여하도록 일정을 예약할 수 있습니다. 팀과 노트를 쉽게 공유할 수 있습니다.

요약이 정말 마음에 들어요. 편집이 가능하고, 사이드바를 사용하여 요약된 세부 정보를 바탕으로 후속 이메일 스타터를 만들 수 있습니다. 정말 시간이 많이 절약됩니다. 모든 노트를 웹사이트에서 검색할 수 있고, 검색도 쉽다는 점이 정말 마음에 듭니다. 주초에 Otter가 회의에 참여하도록 일정을 쉽게 예약할 수 있습니다. 팀과 노트를 쉽게 공유할 수 있습니다.

3. Murf AI (광고 및 비디오 콘텐츠에 음성 해설을 추가하는 데 가장 적합)

murf AI를 통해

비디오 콘텐츠에 공감을 불러일으키기 위해서는 선명하고 고품질의 오디오가 매우 중요합니다. 음성이 좋지 않으면 시청자의 주의를 산만하게 하거나 메시지의 의미를 희석시킬 수 있습니다. 수동으로 녹음하는 것은 시간이 많이 걸리고 배경 소음이나 음색의 불일치와 같은 위험이 따릅니다.

Murf AI는 텍스트에서 고품질의 AI 기반 음성 해설을 생성하는 Descript의 대안입니다. 청중에게 맞는 다양한 음성, 톤 및 언어를 선택할 수 있으므로 수동 녹음 없이도 오디오 품질을 쉽게 유지할 수 있습니다.

클립을 완성하기 전에 다양한 음성으로 스크립트를 미리 들을 수 있어, 다양한 톤을 테스트해야 하는 크리에이티브 팀에 유용합니다. 스튜디오 인터페이스를 사용하면 한 곳에서 음악을 추가하고, 스크립트를 편집하고, 음성 해설을 영상과 쉽게 맞출 수 있습니다.

AI 기능: Murf는 딥 러닝 음성 합성을 사용하여 피치, 속도, 강세 및 톤을 제어하여 서면 콘텐츠를 실물 같은 음성으로 변환합니다.

Murf AI의 최고의 기능

AI 기반 음성 해설 문자를 사용하여 텍스트를 음성으로 즉시 변환하세요

피치, 일시 정지, 강조 및 속도를 정밀하게 조정하여 오디오를 편집하세요

모든 유형의 콘텐츠에 적합한 다양한 억양, 톤, 언어로 구성된 120개 이상의 음성 중에서 선택하세요

내장된 스크립트 편집 도구를 사용하여 플랫폼 내에서 직접 나레이션을 다듬을 수 있습니다

고품질 오디오 클립을 내보내 쉽게 동기화할 수 있도록 비디오 에디터와 통합하세요

실시간으로 음성 해설을 미리 듣고, 스크립트 중간에 음성을 변경하여 더 역동적인 전달을 실현하세요

추가 도구 없이 배경 음악이나 음향 효과를 추가하여 나레이션을 더욱 풍성하게 만드세요

Murf AI의 한도

텍스트 기반의 비디오 에디터가 아니므로 비디오 클립을 직접 자르거나 재배치할 수 없습니다

이 도구는 실제 음성 녹음에서 오디오를 정리하거나 개선할 수 없습니다

Murf AI 가격

제작자: 월 29달러

성장: $99/월

비즈니스: 월 299달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Murf AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Murf AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

*Murf 스튜디오는 사용하기 쉽습니다. 우리는 치과 진료소로, 현재 지루한 대기 음악을 음악과 함께 마케팅 홍보 음악으로 바꾸어 환자에게 우리 서비스를 알리고 있습니다. 다음 프로젝트는 웹사이트에 환자 교육 비디오와 마케팅 비디오에 이 도구를 사용하는 것입니다

*Murf 스튜디오는 사용하기 쉽습니다. 우리는 치과 진료소로, 현재 지루한 대기 음악을 음악과 함께 마케팅 홍보 음악으로 바꾸어 환자에게 서비스를 알리고 있습니다. 다음 프로젝트는 웹사이트에 환자 교육용 비디오와 마케팅 비디오에 이 도구를 사용하는 것입니다

🧠 재미있는 사실: 초기 에디터들은 필름 스트립을 손으로 직접 연결했습니다. 비디오나 디지털 시스템이 등장하기 전에는 에디터들이 가위, 테이프, 접착제를 사용하여 셀룰로이드 조각들을 연결하고, 종종 주류 캐비닛의 조명을 보며 절단 부분을 찾곤 했습니다!

4. VEED. IO (비디오 편집 프로세스를 브랜드 가이드라인에 맞추기에 가장 적합)

vEED.IO를 통해

일관된 브랜딩을 가진 비즈니스는 주목을 받을 가능성이 3.5배 더 높으며, 이는 비디오에도 적용됩니다. VEED. IO는 브라우저에서 바로 비디오를 트리밍, 자막 추가, 브랜딩할 수 있도록 지원하여 이러한 일관성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

브랜드 키트를 적용하고, 로고를 추가하고, 텍스트를 오버레이하고, 오디오그램을 모두 한 곳에서 만들 수 있습니다. Descript는 트랜스크립션이 많은 워크플로우와 팟캐스트에 더 적합하지만, VEED. IO는 빠르게 진행되는 시각적 스토리텔링과 빠른 처리의 브랜드 콘텐츠에 이상적입니다.

VEED는 세련미를 희생하지 않고 속도를 필요로 하는 마케터와 콘텐츠 팀을 위해 설계되었습니다. 이 플랫폼에는 일괄 편집, 크기 조정 및 플랫폼별 내보내기 도구가 포함되어 있어 소셜 비디오 파이프라인을 가속화할 수 있습니다.

AI 기능: VEED는 AI를 사용하여 자막을 자동 생성하고, 필러 단어를 감지하고, 오디오를 정리하고, 하이라이트 부분이나 침묵을 식별하여 콘텐츠를 자동으로 트리밍합니다.

VEED. IO의 최고의 기능

Android, 데스크탑, iOS 등 모든 기기에서 온라인으로 비디오를 편집하여 언제 어디서나 액세스하세요

올인원 플랫폼을 사용하여 비디오를 트림, 자막, 브랜드화 및 내보내기

초보자도 쉽게 편집할 수 있도록 설계된 사용자 친화적인 인터페이스를 탐색하세요

필요 없는 단어와 어색한 침묵을 제거하여 오디오를 깨끗하게 정리하세요

내장된 트랜스크립션 도구로 자막을 자동으로 생성하세요

VEED. IO의 한도

대용량 비디오 파일은 브라우저에서 가끔 버그나 지연이 발생할 수 있습니다

오디오 편집 도구는 기본적이고 유연성이 제한적입니다

VEED. IO 가격

Free

Lite: 비디오 에디터당 월 $24

Pro: 비디오 에디터당 월 $55

Enterprise: 맞춤형 가격

VEED. IO 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 3. 3/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 VEED. IO에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 리뷰:

VEED를 사용하면 온라인에서 올인원 비디오 생성 및 편집 기능을 통해 콘텐츠를 빠르고 쉽고 전문적으로 만들 수 있습니다. 사용이 간편하여 편집 시간이 단축되고, 도구를 사용하여 개인적인 터치를 쉽게 구현할 수 있습니다. 고객 지원팀이 신속하게 답변하고 도움을 제공합니다. 모든 플랫폼에 비디오를 통합하는 데 도움이 되는 훌륭한 기능을 지속적으로 업데이트하고 추가하고 있습니다.

VEED를 사용하면 온라인에서 올인원 비디오 생성 및 편집 기능을 통해 콘텐츠를 빠르고 쉽고 전문적으로 생성할 수 있습니다. 사용이 간편하여 편집 시간이 단축되고, 도구를 사용하여 개인적인 터치를 쉽게 구현할 수 있습니다. 고객 지원팀이 신속하게 답변하고 도움을 제공합니다. 모든 플랫폼에 비디오를 통합하는 데 도움이 되는 훌륭한 기능을 지속적으로 업데이트하고 추가하고 있습니다.

📖 또한 읽기: 멋진 콘텐츠를 위한 최고의 AI 비디오 생성기

5. Maestra (실시간 비디오 번역 및 트랜스크립션에 가장 적합)

via Maestra

Descript의 주요 한계 중 하나는 다국어 콘텐츠 처리입니다. 트랜스크립션 및 텍스트 기반 편집에는 탁월하지만, 번역 또는 더빙을 위한 기본 제공 도구가 부족합니다. Maestra는 이러한 한계를 보완하여 오디오 또는 비디오를 업로드하고 125개 이상의 언어로 트랜스크립션, 자막 및 AI 음성 해설을 즉시 생성할 수 있습니다.

텍스트 인터페이스에서 자막을 편집하고, 일관성을 위해 음성을 복제하고, 라이브 캡션, 실시간 트랜스크립션, 오버더빙과 같은 기능을 사용할 수 있어 웨비나 및 가상 이벤트에 이상적입니다.

Maestra는 글로벌 시청자를 보유한 제작자나 비즈니스에 특히 유용합니다. 음성 복제 및 실시간 자막을 지원하므로 여러 편집 도구에 의존하지 않고도 포용적이고 접근성이 뛰어난 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있습니다.

AI 기능: Maestra는 AI를 사용하여 자동 트랜스크립션, 다국어 번역 및 신경망 음성 복제를 수행하여 사용자가 몇 초 만에 콘텐츠의 더빙 버전을 만들 수 있도록 합니다.

Maestra의 최고의 기능

오디오 및 비디오 파일을 자동으로 트랜스크립션하여 수동 작업을 건너뛰세요

미디어를 편집하면서 여러 언어로 트랜스크립트를 생성하세요

스크립트에서 불필요한 단어와 어색한 침묵을 직접 제거하세요

음성을 복제하고 음성 인식을 사용하여 여러 언어에서 일관된 톤을 유지하세요

고급 편집 컨트롤로 타이밍, 텍스트 및 오디오를 조정하세요

AI로 생성된 여러 언어의 음성 해설을 추가하여 전 세계에 도달하세요

라이브 이벤트, 웨비나 및 가상 교육에 실시간 자막을 사용하세요

Maestra의 한도

타임라인 기반 편집 기능이 없어 시각적 콘텐츠를 미세 조정하기 어렵습니다

대용량 비디오 파일을 처리할 때 자동 번역 속도가 느려집니다

Maestra 가격 정책

사용량 기반 요금제: $12/월

Lite: $29/월

기본: $49/월

프리미엄: $99/월

Enterprise: 맞춤형 가격

Maestra 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Maestra에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 평가:

이 도구의 가장 큰 장점은 다양한 언어로 자막을 업로드하고 트랜스크립션하는 속도와 용이성입니다. 또한 트랜스크립션을 텍스트 파일로 바로 다운로드할 수 있는 점도 정말 마음에 듭니다.

이 도구의 가장 큰 장점은 다양한 언어로 자막을 업로드하고 트랜스크립션하는 속도와 용이성입니다. 또한 트랜스크립션을 텍스트 파일로 바로 다운로드할 수 있는 점도 정말 마음에 듭니다.

📮 ClickUp Insight: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어져 있는 중요한 의사 결정 정보를 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사 결정을 캡처하고 추적할 수 있는 통합 시스템이 없으면 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 소음 속에서 사라지게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정을 할 필요가 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서 및 이메일에서 한 번의 클릭으로 작업을 만들 수 있습니다!

6. Camtasia (타임라인 기반 비디오 편집에 가장 적합)

camtasia를 통해

Descript의 트랜스크립트 우선 에디터가 제한적이라고 느끼고 더 많은 시각적 제어가 필요하신 경우, Camtasia는 확실한 대안입니다. 이 소프트웨어는 클래식한 타임라인 인터페이스를 갖추고 있어 화면 캡처를 미세 조정하고, 영상을 레이어로 쌓고, 정확한 주석을 쉽게 추가할 수 있습니다.

Camtasia의 차별화된 특징은 내장된 e-러닝 툴킷으로, 퀴즈를 삽입하고, 대화형 핫스팟을 추가하고, SCORM 패키지를 내보내고, 주의를 유도하기 위해 설명을 애니메이션으로 표시할 수 있습니다. 또한, 회사에서 교육 및 신입 사원 교육용 비디오 소프트웨어로 사용하기에도 적합합니다.

Camtasia의 드래그 앤 드롭 환경과 기성 템플릿을 사용하면 제작 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 내부 또는 외부 교육 콘텐츠를 제작하는 교육 디자이너, 교육자 및 HR 팀에게 적합한 강력한 선택입니다.

AI 기능: Camtasia에는 기본 생성 AI 도구가 없지만, 오디오 정리를 위한 AI 기반의 노이즈 감소 및 음성 레벨링을 지원합니다. 타사 AI 스크립트 또는 캡션 도구를 통합할 수 있습니다.

Camtasia의 최고의 기능

출력을 완벽하게 제어하면서 화면, 웹캠 및 오디오 녹음을 결합하세요

내장 스크린, 마이크 및 카메라 캡처를 사용하여 모든 것을 동기화하여 녹화하세요

템플릿, 드래그 앤 드롭 자산 및 애니메이션으로 프로젝트 속도를 높입니다

공유 액세스, 댓글 및 리뷰를 통해 웹 앱에서 협업하세요

노이즈 제거, 볼륨 레벨링, 트랙 분리 등 엔지니어의 도움 없이 오디오를 다듬을 수 있습니다

E러닝 경험을 위해 퀴즈와 상호작용 요소를 제작하세요

Moodle 또는 Canvas와 같은 LMS 플랫폼에서 사용할 수 있도록 SCORM 호환 패키지를 내보내세요

Camtasia의 한도

클라우드 기반 에디터에 비해 실시간 편집 및 팀 피드백이 원활하지 않습니다

시작하려면 로컬 앱을 설치해야 합니다

Camtasia 가격

개인

Camtasia Essentials: $179. 88/년

Camtasia Create: $249/년

Camtasia Pro: $599/년

팀 및 비즈니스

비즈니스: $198. 00/년

Enterprise: 맞춤형 가격

교육

교육자: $162.36/년

학생: $41. 08/년

Camtasia 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Camtasia에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

다른 비디오 편집 소프트웨어보다 사용하기가 더 직관적입니다. 몇 번의 클릭만으로 고급 기술을 쉽게 사용하여 비디오를 정말로 다듬을 수 있습니다. 최근에 비디오 시리즈를 제작했는데 Camtasia 덕분에 매우 짧은 시간에 완료할 수 있었습니다

다른 비디오 편집 소프트웨어보다 사용하기가 더 직관적입니다. 몇 번의 클릭만으로 고급 기술을 쉽게 사용하여 비디오를 정말로 다듬을 수 있습니다. 최근에 비디오 시리즈를 제작했는데 Camtasia 덕분에 매우 짧은 시간에 완료할 수 있었습니다

👀 알고 계셨나요? 젊은 시청자는 청각 문제가 덜 발생하지만, 자막이 있는 TV 프로그램을 시청할 가능성이 노년층보다 4배 더 높습니다.

7. Riverside. fm (고해상도 비디오 및 팟캐스트 편집에 가장 적합)

Riverside.fm은 비디오 녹화 품질과 안정성 면에서 Descript보다 우수합니다. 참가자를 4K 및 비압축 WAV로 로컬에 녹음하여 스튜디오 수준의 결과를 제공합니다. 인터넷 연결이 불안정해도 최종 결과물에 영향을 미치지 않습니다.

파일은 실시간으로 클라우드에 업로드되므로 데이터 손실의 위험이 최소화됩니다. 따라서 깨끗하고 고해상도의 소스 파일이 필요한 팟캐스트, 원격 인터뷰 및 영상 통화를 편집하는 데 이상적입니다.

Descript는 텍스트 기반 편집에 탁월하지만, Riverside. fm은 간단한 팟캐스트 편집과 방송 품질의 녹음을 우선으로 하는 제작자를 위해 설계되었습니다. 트랜스크립트를 생성하고, 오디오를 정리하고, Magic Clips를 사용하여 짧은 콘텐츠와 긴 콘텐츠 모두를 만들 수 있습니다.

Riverside. fm에는 프로듀서 모드와 실시간 게스트 모니터링 기능도 포함되어 있어 원격 팟캐스트 팀과 브랜드 콘텐츠 스튜디오에서 즐겨찾기 목록에 등록되어 있습니다. 팀이 원격으로 작업하는 경우에도 스튜디오에서 작업하는 듯한 경험을 재현할 수 있도록 설계되었습니다.

AI 기능: Riverside는 AI를 사용하여 녹음에서 Magic Clips를 자동 생성하고, 배경 소음을 제거하여 오디오를 깨끗하게 정리하며, 화자 감지 기능을 통해 음성을 텍스트로 변환합니다.

Riverside. fm의 최고의 기능

스튜디오 품질의 출력을 위해 4K 비디오 및 비압축 오디오로 로컬에 녹화하세요

세션 중 데이터 손실을 방지하기 위해 녹음 파일을 클라우드에 실시간으로 업로드하세요

각 참가자의 오디오 및 비디오 트랙을 별도로 캡처하여 편집을 간소화하세요

Magic Clips를 사용하여 긴 녹음 파일에서 공유 가능한 짧은 하이라이트를 자동으로 생성하세요

내장된 AI 트랜스크립션으로 녹음 파일을 즉시 트랜스크립션하세요

프로듀서 도구 및 리모컨으로 게스트를 실시간으로 초대하고 관리하세요

통화 중 연결이 끊길 경우를 대비하여 점진적 업로드를 사용하여 파일을 보호하세요

Riverside. fm의 한도

타임라인 기반의 멀티트랙 편집 기능이 없어 복잡한 오디오 및 비디오 배열이 어렵습니다

로컬 트랙이 올바르게 업로드되지 않으면 동기화 문제가 발생할 수 있습니다

Riverside. fm 가격

Free

프로: $29/월

라이브: $39/월

비즈니스: 맞춤형 가격

Riverside. fm 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Riverside. fm에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

Riverside가 제공하는 기능은 우리 팟캐스트에 우아한 비디오 콘텐츠로 브랜드를 향상시킬 수 있는 수많은 새로운 기회를 가져다 주었습니다. Riverside의 AI 기능이 "마법 같은" 오디오 편집, 쉬운 비디오 클립 생성, 그리고 우리 팀의 워크플로우를 더욱 효율적으로 만드는 새로운 기능을 지속적으로 출시함으로써 우리 팀의 시간을 얼마나 절약해 주는지 항상 놀랍습니다.

Riverside가 제공하는 기능은 우아한 비디오 콘텐츠로 우리 팟캐스트의 브랜드를 한 단계 높일 수 있는 수많은 새로운 기회를 가져다 주었습니다. Riverside의 AI 기능이 "마법 같은" 오디오 편집, 쉬운 비디오 클립 생성, 그리고 우리 팀의 워크플로우를 더욱 효율적으로 만드는 새로운 기능을 지속적으로 출시함으로써 우리 팀의 시간을 얼마나 절약해 주는지 항상 놀랍습니다.

8. Trint (다국어 트랜스크립션 생성 및 편집에 가장 적합)

trint를 통해

Trint는 Descript보다 더 빠르고 정확한 트랜스크립션과 강력한 다국어 지원을 제공합니다. 40개 이상의 언어로 트랜스크립션이 가능하며, 50개 이상의 언어로 번역이 가능하기 때문에 글로벌 팀과 언론인들에게 적합합니다.

또한 팀원과 함께 대본을 편집하고, 연설자에게 태그를 지정하고, 인용문을 강조 표시하고, 요약을 생성할 수 있는 내장 협업 기능도 포함되어 있습니다. 최소한의 편집으로 검색 및 공유가 가능한 대본이 필요한 경우 Trint는 Descript의 집중적이고 효율적인 대안입니다.

Trint의 웹 기반 에디터는 오디오를 텍스트와 연결하므로 모든 단어가 타임스탬프에 연결됩니다. 대본을 스토리보드, 스크립트 또는 캡션 파일로 변환할 수도 있으므로 인터뷰를 기사나 비디오로 재사용하는 팀에 유용합니다.

AI 기능: Trint는 AI를 사용하여 실시간 트랜스크립션, 다국어 번역 및 자동 요약 기능을 제공하여 사용자가 원본 녹음 파일에서 최종 자산으로 빠르게 이동할 수 있도록 지원합니다.

Trint의 최고의 기능

브랜드 이름이나 업계별 용어에 대한 맞춤형 어휘를 추가하여 정확성을 높일 수 있습니다

대본에서 아무 단어나 클릭하면 오디오 또는 비디오의 해당 지점으로 바로 이동합니다

타임스탬프가 포함된 댓글과 노트를 남기면 검토 및 승인을 효율적으로 진행할 수 있습니다

트랜스크립트 세그먼트를 재배열하여 스크립트, 기사, 또는 음성 해설을 작성하세요

트랜스크립트를 여러 형식으로 내보내거나, 검색이 가능한 대화형 웹 페이지로 게시하세요

스크립트에서 직접 자동 스토리 초안이나 소셜 미디어 캡션을 생성하세요

인터뷰를 50개 이상의 언어로 번역하여 국제적인 관객에게 전달하세요

Trint의 한도

전문적인 비디오 편집 기능이 부족하므로 영상이나 오디오 트랙을 조정하려면 별도의 도구가 필요합니다

노이즈 제거 또는 필러 단어 정리와 같은 고급 오디오 도구는 포함되어 있지 않습니다

Trint 가격

무료 체험판 이용 가능

스타터: 좌석당 월 80달러

고급: 좌석당 월 100달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Trint 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Trint에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

전사 프로세스가 매우 견고합니다. 고객 지원이 훌륭하고, 고객 인터뷰가 포함된 모든 프로젝트에 Trint를 사용하고 있습니다. 제작을 위해 비디오에 마크업을 하는 것이 이보다 더 쉬울 수는 없습니다!

전사 프로세스가 매우 견고합니다. 고객 지원이 훌륭하고, 고객 인터뷰가 포함된 모든 프로젝트에 Trint를 사용하고 있습니다. 제작을 위해 비디오에 마크업을 하는 것이 이보다 더 쉬울 수는 없습니다!

9. DaVinci Resolve (VFX 및 애니메이션 비디오 편집에 가장 적합)

daVinci Resolve를 통해

애니메이션 영화, VFX가 많은 프로젝트 또는 말하는 머리 비디오보다 더 복잡한 것을 제작하는 경우 Descript는 적합하지 않을 수 있습니다. 이 도구는 빠른 편집과 팟캐스트를 위해 제작된 것으로, 심층적인 시각적 스토리텔링이나 정밀하고 계층적인 제어가 필요한 작업에는 적합하지 않습니다.

반면 DaVinci Resolve는 전문 에디터와 스튜디오에서 비디오 편집, 색상 그레이딩, 모션 그래픽, 오디오 믹싱을 하나의 강력한 플랫폼에서 결합하기 위해 사용하는 소프트웨어입니다. Descript의 트랜스크립트 우선 접근 방식과 달리

Resolve는 각 프레임까지 프레임 단위로 창의적인 제어를 제공합니다. 고급 구성 도구를 사용하면 타임라인에서 바로 브랜드 시각 자료를 디자인할 수도 있습니다.

Resolve는 다중 사용자 워크플로우와 스튜디오급 포스트 프로덕션 파이프라인을 지원하므로 영화, 광고 또는 다큐멘터리 수준의 제작을 진행하는 팀에 이상적입니다.

AI 기능: DaVinci Resolve는 AI를 사용하여 스마트 마스킹, 얼굴 인식, 음성 분리, 자동 장면 컷, 배경 소음 감소 기능을 제공하여 대규모의 창의적인 작업의 정확성을 향상시킵니다.

DaVinci Resolve의 최고의 기능

자세한 타임라인 기반 인터페이스를 사용하여 비디오를 편집하고 완벽하게 제어하세요

HDR, RAW 및 로그 형식을 지원하는 업계 최고의 도구로 영상 색상 그레이딩을 진행하세요

내장된 Fusion 시각 효과 도구를 사용하여 VFX 및 모션 그래픽을 추가하세요

전문적인 오디오 포스트 프로덕션 제품군인 Fairlight로 오디오를 믹싱하고 마스터링하세요

실시간 협업 워크플로우로 다중 사용자 프로젝트를 관리하세요

얼굴 추적 및 스마트 필터를 사용하여 피사체를 강조하거나 스타일리시한 효과를 만드세요

모션 그래픽, LUT, 3D 구성 등을 위한 방대한 플러그인 생태계에 접근하세요

DaVinci Resolve의 한도

전문 편집 도구를 처음 사용하는 사용자에게는 학습 곡선이 가파르다

고성능 시스템이 필요합니다. 오래된 컴퓨터에서는 지연되거나 충돌할 수 있습니다

DaVinci Resolve 가격

DaVinci Resolve 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (250개 이상의 리뷰)

DaVinci Resolve에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Davinci Resolve는 인터페이스가 복잡하지 않으면서도 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 바로 사용할 수 있었고, 그 이후로 더 많은 기능을 활용하고 있습니다. 비디오 편집이나 더 복잡한 비디오 편집 작업에 자주 사용합니다. 다양한 비디오 및 오디오 형식을 지원하며, 다른 사용자가 맞춤 제작한 다양한 프레젠테이션을 제 비디오에 통합하는 것이 즐겁습니다. 이 커뮤니티 지원은 애플리케이션에서 모든 기능을 배우는 데 매우 유용합니다.

Davinci Resolve는 인터페이스가 복잡하지 않으면서도 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 바로 사용할 수 있었고, 그 이후로 더 많은 기능을 활용하고 있습니다. 비디오 편집이나 더 복잡한 비디오 편집 작업에 자주 사용합니다. 다양한 비디오 및 오디오 형식을 지원하며, 다른 사용자가 맞춤 제작한 다양한 프레젠테이션을 제 비디오에 통합하는 것이 즐겁습니다. 이 커뮤니티 지원은 애플리케이션에서 모든 기능을 배우는 데 매우 유용합니다.

🧠 재미있는 사실: 제임스 카메론의 영화 '어비스'는 완전한 CGI 물 효과를 도입했습니다. ILM은 6개월 동안 디지털 물의 생물을 제작하며 당시의 리얼리즘의 한도를 뛰어넘었습니다!

10. Reduct (인터뷰 기반 비디오 편집에 가장 적합)

via Reduct

Reduct는 인터뷰, 사용자 연구 또는 긴 형식의 녹음을 다루는 제작자 및 팀을 위해 Descript가 제공하는 것 이상의 트랜스크립트 기반 편집 기능을 제공합니다.

이 도구는 매우 정확한 트랜스크립션, 강력한 텍스트 기반 비디오 에디터 및 협업 도구를 단일 웹 기반 플랫폼에 결합합니다. 타임라인을 스크러빙하는 대신, 텍스트처럼 비디오를 편집하고, 단어를 강조 표시하거나 삭제하면 도구가 그에 맞게 영상을 트리밍합니다.

Reduct는 UX 연구원, 다큐멘터리 제작자 또는 밀도 높은 인터뷰를 다루는 교육자에게 특히 유용합니다. 녹음 파일을 검색하고 트랜스크립트 줄을 드래그하여 릴을 모을 수 있는 기능으로, 몇 시간 분량의 콘텐츠를 이해하기 쉬운 클립으로 만들 수 있습니다.

AI 기능: Reduct는 AI를 사용하여 필러 단어를 인식하고, 불명확한 논리를 사용하여 문맥에 맞게 검색하고, 트랜스크립트 편집 내용을 비디오와 자동으로 동기화합니다.

Reduct의 주요 기능

AI로 녹음 파일을 즉시 텍스트로 변환하거나, 더 높은 정확도를 위해 사람에 의한 텍스트 변환으로 업그레이드하세요

퍼지 검색을 사용하여 수 시간 분량의 영상을 검색하여 키 문구를 빠르게 찾으세요

트랜스크립트 텍스트를 강조 표시하거나 취소선으로 표시하여 비디오를 편집하고 세그먼트를 자르거나 제거하세요

콘텐츠를 정리하고 분석하기 위해 실시간으로 순간을 태그하고 강조 표시하세요

대본 줄을 비디오 시퀀스로 드래그하여 스토리 중심의 릴을 편집하세요

브랜드 인트로/아웃트로가 포함된 릴을 내보내고 공유 가능한 비디오 요약을 생성하세요

주제, 키워드, 또는 감정별로 대규모 연구 라이브러리에서 검색하세요

한도 감소

시각적 맞춤 설정은 기본이며, 출력에 대한 브랜딩 또는 스타일링 옵션이 적습니다

수출 품질은 원본 해상도에 따라 다르며, 내장된 향상 도구는 없습니다

가격 할인

개인용: 에디터당 월 15달러

프로페셔널: 에디터당 월 50달러

Enterprise: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰 감소

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Reduct에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 리뷰:

Reduct의 가장 놀라운 점은 의심할 여지 없이 비디오 콘텐츠를 텍스트처럼 볼 수 있는 용량입니다. 더 이상 몇 시간 동안 영화를 정리할 필요가 없습니다! 기본적으로 키워드나 표현을 입력하면 Reduct이 녹음에서 해당 부분으로 바로 이동합니다.

Reduct의 가장 놀라운 점은 의심할 여지 없이 비디오 콘텐츠를 텍스트처럼 볼 수 있는 용량입니다. 더 이상 몇 시간 동안 영화를 정리할 필요가 없습니다! 기본적으로 키워드나 표현을 입력하면 Reduct가 녹음에서 그 부분을 바로 찾아줍니다.

11. Rev (고도의 기술적 회의 기록에 가장 적합)

via Rev

AI 도구에 의존하는 Descript와 달리 Rev. com은 높은 정확도를 위해 사람이 편집한 대본과 캡션을 우선으로 합니다. 법률 팀, 연구원 및 미디어 전문가에게 이상적입니다. 또한 더 빠르고 비용 효율적인 처리를 위한 자동화 옵션도 제공합니다.

Zoom용 자막, 번인 캡션, 라이브 캡션을 여러 언어로 주문할 수 있습니다. Rev는 창의적인 유연성보다 정확성이 더 중요한 인터뷰, 법원 기록, 글로벌 교육 자료를 제작하는 팀을 위한 신뢰할 수 있는 대안입니다.

Rev의 사용자 인터페이스는 간단하며, 대본 편집 및 주문이 모두 한 곳에서 이루어집니다. 또한 Zoom, Dropbox 및 YouTube 도구와의 통합을 지원하여 전달을 간소화합니다.

AI 기능: Rev의 자동 트랜스크립션 엔진은 음성 인식을 사용하여 오디오를 텍스트로 빠르게 변환하며, 최종 검토 및 규정 준수 수준의 정확성을 위해 인간 에디터가 참여합니다.

Rev의 주요 기능

비디오를 여러 언어로 번역하고 자막을 추가하여 전 세계에 전달하세요

비디오에 직접 캡션을 굽기하여 소셜 플랫폼에서 쉽게 공유하세요

Zoom 회의, 웨비나 및 가상 이벤트에 대한 실시간 자막에 액세스하세요

Zoom, YouTube, Dropbox와 같은 도구와 통합하여 원활한 워크플로우를 구현하세요

깨끗한 브라우저 기반 인터페이스로 온라인에서 트랜스크립트를 편집하세요

법적 및 기업 사용에 적합한 높은 보안 및 규정 준수를 유지하세요

처리 시간 요구 사항에 따라 자동 검토와 사람에 의한 검토 중 선택하세요

다중 참가자 녹음에 타임스탬프가 포함된 스피커 라벨을 요청하세요

Rev 제한 사항

비디오 제작을 위한 프로젝트 관리 소프트웨어의 기본 기능이 부족합니다

자동 트랜스크립션은 배경 소음이나 강한 억양이 있는 경우 정확도가 떨어질 수 있습니다

Rev 가격 정책

기본: 월 14.99달러/사용자

Pro: 월 34.99달러/사용자

Enterprise: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (420개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rev에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에서 언급된 내용:

Rev 녹음 앱을 사용하여 실시간으로 생각을 캡처하는 것이 정말 쉽습니다. 특히 글쓰기 프로젝트를 위해 브레인스토밍을 할 때 유용합니다. 소설 시리즈, 코스 콘텐츠, 종교 관련 묵상문 등 Rev는 제 머릿속을 스치는 창의적인 아이디어를 저장해 두었다가 나중에 다듬어 완성도 높은 콘텐츠로 만들 수 있게 도와줍니다. 앱은 직관적이고 오디오도 선명하며 모든 것이 잘 정리되어 있습니다.

Rev 녹음 앱을 사용하여 실시간으로 생각을 캡처하는 것이 정말 쉽습니다. 특히 글쓰기 프로젝트를 위해 브레인스토밍을 할 때 유용합니다. 소설 시리즈, 코스 콘텐츠, 종교 관련 묵상문 등 Rev는 제 머릿속을 스치는 창의적인 아이디어를 모두 저장해 두었다가 나중에 다듬어 멋진 콘텐츠로 만들 수 있게 도와줍니다. 이 앱은 직관적이고 오디오도 선명하며 모든 것이 잘 정리되어 있습니다.

ClickUp으로 강력한 비디오 콘텐츠 워크플로우를 생성, 편집 및 관리하세요

Descript는 빠른 트랜스크립션과 기본 편집에 적합하지만, 프로젝트가 커질수록 한계가 드러납니다. Murf 및 Otter.ai와 같은 도구는 더 풍부한 음성 해설 및 트랜스크립션을 위해 더 큰 유연성을 제공합니다. DaVinci Resolve 및 Camtasia는 고급 편집 제어 기능을 제공하며, Riverside.fm 및 Trint는 고품질 소스 파일 및 다국어 콘텐츠로 작업할 수 있도록 지원합니다.

모든 것을 통합하는 종합적인 솔루션을 원한다면 ClickUp을 선택하세요. 계획, 대본 작성, 녹화, 검토, 피드백 관리 등 모든 것을 한 곳에서 할 수 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하여 계획부터 게시까지 전체 비디오 제작 프로세스를 간소화하세요.