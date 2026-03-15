기업용 분석을 위해 Snowflake Cortex를 활용하는 방법

데이터 요청 대기열로 인한 불편함을 경험해 보셨을 것입니다.

분석가가 비즈니스 질문을 SQL로 변환하는 데 며칠을 기다려야 한다면, 해당 데이터를 활용해 조치를 취할 기회는 종종 놓치게 됩니다. Snowflake Cortex는 Snowflake 내에 AI 기반 쿼리 및 검색 기능을 추가하여 비즈니스 팀과 데이터 팀 간의 반복적인 소통을 줄여줍니다. 팀은 관리되는 데이터 전반에 걸쳐 자연어 질문을 할 수 있으며, 질문에서 답변에 이르는 과정을 훨씬 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

이 가이드에서는 Cortex Analyst 및 Cortex Search와 같은 기능을 활용하여 Snowflake Cortex를 기업 분석에 적용하는 방법을 단계별로 안내합니다. 이를 통해 더 많은 팀이 데이터 요청 대기열을 거치지 않고도 검증된 답변을 얻을 수 있습니다. 또한 이러한 인사이트를 ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간과 연동하여, Snowflake에서 얻은 모든 답변이 문서화된 플랜과 할당된 작업으로 이어지도록 하는 방법도 알아보실 수 있습니다. 🤗

Snowflake Cortex란 무엇인가요?

Snowflake Cortex는 구조화 및 비구조화 데이터를 위한 Snowflake의 관리형 AI 기능 세트입니다. 여기에는 자연어 분석을 위한 Cortex Analyst, 인덱스된 텍스트 검색을 위한 Cortex Search, Snowflake 내에서 다단계 워크플로우를 조정하는 Cortex Agents와 같은 tools가 포함됩니다.

Cortex는 다음 세 가지 핵심 요소를 기반으로 구축되었습니다:

Cortex Analyst: 일상적인 질문을 정확한 SQL로 변환해 주는 대화형 BI tool

Cortex Search: 문서, 지원 티켓, PDF 등 비정형 콘텐츠를 검색할 수 있는 엔진

Cortex 에이전트: 다른 Cortex tools를 활용하여 다단계 작업을 조정하는 워크플로우 자동화 도구

여기서 진정한 가치는 데이터의 민주화에 있습니다. 이제 비즈니스 사용자는 자신의 언어로 질문을 던지고, Snowflake의 보안 모델에 따라 관리되며 기본 오브젝트 및 서비스 구성에 따라 액세스 권한이 부여되는 신뢰할 수 있는 답변을 얻을 수 있습니다. SQL 전문 지식이 필요하지 않습니다. ✨

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 사용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부재, 지식 격차, 또는 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 줍니다. 이 도구는 자연어 프롬프트를 이해하여 AI 도입에 대한 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결해 줍니다. 단 한 번의 클릭으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

분석을 위한 Snowflake Cortex의 주요 기능

Cortex는 단일 tool이 아니라 tool 모음입니다. 이를 효과적으로 활용하려면 어떤 작업에 어떤 tool을 사용해야 하는지 파악해야 하며, 잘못된 tool을 사용하면 비효율적인 결과를 초래한다는 점도 인지해야 합니다.

다음은 핵심 구성 요소들로, 이를 통해 귀사의 특정 분석 요구 사항에 맞는 기능을 자신 있게 선택할 수 있습니다.

1. 자연어 쿼리를 위한 Cortex Analyst

영업 팀은 지난 분기에 가장 실적이 좋았던 제품이 무엇인지 알고 싶어 하지만, SQL을 다룰 줄 모릅니다. 이 경우 Cortex Analyst가 통역자 역할을 합니다. Cortex Analyst는 사용자가 정의한 의미론적 모델을 참조하여 자연어 질문을 검증된 SQL로 변환합니다.

시맨틱 모델은 테이블, 메트릭, 관계 및 용어를 설명하는 비즈니스 인식 계층으로, 분석가가 단순한 스키마 정보만 보고 추측하는 대신 회사의 논리에 따라 질문을 해석할 수 있도록 지원합니다.

이 파일은 데이터가 실제로 무엇을 의미하는지 AI에 알려주는 역할을 합니다. 비즈니스 용어를 정의하고, 테이블 간의 관계를 명확히 하며, 동의어를 제공합니다. 워크플로우는 간단합니다. 사용자가 질문을 하면, 분석가가 시맨틱 모델을 사용하여 의도를 파악하고, 올바른 SQL을 생성한 후, 때로는 차트와 함께 답변을 반환합니다. 🤩

이 모델은 분석가(Analyst)가 승인된 비즈니스 정의, 관계 및 예시 쿼리를 기반으로 해석할 수 있도록 지원하는 제어 계층 역할을 합니다. 이를 통해 일관성을 높일 수 있지만, 여전히 테스트와 반복 작업이 필요합니다. 검증된 쿼리와 비즈니스 로직을 포함시켜 반환되는 메트릭이 정확하고 신뢰할 수 있도록 할 수 있습니다. 또한 분석가(Analyst)를 Streamlit 앱과 같은 맞춤형 프론트엔드에 임베드하거나 REST API를 통해 액세스할 수 있습니다.

2. 비정형 데이터를 위한 Cortex Search

회사의 모든 지식이 정돈된 행과 열에 담겨 있는 것은 아닙니다. 수천 건에 달하는 지원 티켓, 법률 계약서, 제품 피드백 문서는 어떨까요? 이러한 경우, Cortex Search는 벡터 임베딩의 강력한 성능과 기존 키워드 검색 기능을 결합한 하이브리드 검색 서비스로 활용됩니다.

Cortex Search를 사용하면 팀은 자유 텍스트 필드와 검색 가능한 테이블로 추출된 콘텐츠를 포함하여 Snowflake에 저장된 인덱싱된 텍스트를 쿼리할 수 있습니다. 선택한 텍스트 소스 위에 Cortex Search 서비스를 생성하면 Snowflake가 인덱싱 및 검색 계층을 관리합니다. 이후 간단한 SQL 또는 API 호출을 통해 문서를 쿼리할 수 있습니다.

이를 통해 기업 팀에 상당한 가치를 창출할 수 있습니다. 법무팀은 계약서 내 특정 조항을 몇 초 만에 찾아낼 수 있고, 제품 팀은 수천 건의 고객 피드백을 종합하여 주요 트렌드를 분석할 수 있습니다.

😎 Snowflake Cortex Search가 시중의 다른 기업 검색 솔루션과 어떻게 비교되는지 알아보려면, 주요 기업 검색 도구와 그 기능에 대한 이 개요 영상을 시청해 보세요.

3. 자동화된 워크플로우를 위한 Cortex 에이전트

때로는 하나의 질문만으로는 충분하지 않습니다. 완전한 답을 얻기 위해서는 일련의 단계를 수행해야 합니다. Cortex 에이전트는 워크플로우 자동화를 조율하는 역할을 합니다. 이 에이전트는 Analyst, Search, 심지어 맞춤형 기능까지 여러 도구를 연동하여 복잡한 작업을 완료할 수 있습니다.

예를 들어, ‘우리의 새로운 기능은 어떻게 작동하고 있나요?’와 같은 포괄적인 질문을 수신하는 에이전트를 구축할 수 있습니다.

에이전트는 먼저 Cortex Analyst를 사용하여 구조화된 데이터에서 메트릭을 쿼리한 다음, Cortex Search를 사용하여 지원 티켓에서 관련 고객 피드백을 찾을 수 있습니다. 마지막으로 두 결과를 결합하여 하나의 통합된 요약 보고서를 생성할 수 있습니다.

💡전문가 팁: 에이전트는 Snowflake의 외부 액세스 통합 기능을 통해 외부 API를 호출할 수도 있어, Slack 알림 전송이나 CRM 레코드 업데이트와 같이 Snowflake 외부에서 작업을 수행할 수 있습니다.

Snowflake Cortex의 기업용 활용 사례

다음은 Cortex가 기업 팀에 실질적인 가치를 제공하는 구체적인 시나리오입니다.

영업 팀 운영 지역별 실적 보고나 매출 비교 결과를 받기 위해 며칠씩 기다려야 하는 상황 데이터 티켓 없이도 ‘지난 분기 서부 지역 대 동부 지역 매출’을 쿼리하여 즉각적이고 시각화된 답변을 확인하세요. 맞춤형 고객 서비스 반복되는 버그를 찾기 위해 수천 건의 티켓을 일일이 검토하는 작업 모든 지원 이력에서 ‘로그인 오류’와 같은 주요 문제를 파악하여 문제가 확대되기 전에 사전에 차단하세요 재무 월말 결산 시 편차 계산 과정에서의 병목 현상 자연어 처리 기능을 활용해 특정 부서의 실적과 예측치를 단 몇 초 만에 비교하세요 마케팅 모든 캠페인의 기여도 데이터를 추출하는 일을 분석가에게만 의존하는 것 어트리뷰션 데이터에 직접 질문을 던져 특정 프로모션의 가입 유도 요인을 분석해 보세요 법무 및 리스크 특정 계약 조항을 찾기 위해 수동 검토에 며칠씩 시간을 낭비하는 일 Cortex Search를 배포하여 특정 법적 책임 관련 문구가 포함된 모든 문서를 한 번에 찾아보세요

이러한 모든 사용 사례에는 한 가지 공통점이 있습니다. 바로 팀이 Snowflake 내에서 데이터를 안전하게 관리하면서 스스로 해답을 도출할 수 있도록 지원한다는 점입니다. 이를 통해 소수의 SQL 전문가에 대한 지속적인 의존성을 없앨 수 있습니다.

기업용 분석을 위해 Snowflake Cortex를 설정하는 방법

⚠️ 이 단계들은 지원되는 리전에서 Cortex 기능이 활성화된 Snowflake Enterprise Edition(또는 그 이상) 계정이 있다고 가정합니다. 또한 적절한 크기의 웨어하우스, 쿼리하려는 데이터가 포함된 테이블, 대상 스키마에 대한 CREATE 권한이 있는 역할이 필요합니다.

1단계: Snowflake 환경 구성

먼저 설정이 준비되었는지 확인해야 합니다. Snowflake의 최신 문서를 확인하여 계정 리전이 Cortex를 지원하는지 확인하는 것부터 시작하세요. 다음으로, Cortex에서 사용할 웨어하우스를 생성하거나 지정하세요. 테스트를 시작하기에는 보통 MEDIUM 크기가 적합합니다.

그런 다음, 시맨틱 모델이나 검색 서비스를 생성할 역할에 필요한 권한을 부여해야 합니다. 스키마 수준 액세스 권한 외에도, 설정에 따라 Cortex Search에는 SNOWFLAKE.CORTEX_USER 또는 SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER와 같은 Cortex 임베딩 권한이 필요할 수도 있습니다.

📌 중요 노트: 실제 워크플로우에 의도치 않은 장애가 발생하지 않도록 항상 비프로덕션 스키마에서 먼저 테스트하십시오.

2단계: 시맨틱 모델 생성

시맨틱 모델은 Cortex Analyst의 핵심입니다. 이는 AI에게 귀사의 고유한 비즈니스 용어를 가르쳐주는 통역자 역할을 하는 YAML 파일입니다. 예시로는, 이 모델이 없다면 AI는 ‘ARR’이 ‘연간 반복 수익(Annual Recurring Revenue)’을 의미한다는 사실을 알 수 없습니다. 또한 한 테이블의 user_id 열이 다른 테이블의 customer_id와 관련이 있다는 사실도 알 수 없습니다.

이 시맨틱 레이어는 테이블, 열, 관계, 비즈니스 전용 동의어 및 예시 로직을 정의하여, Analyst가 원시 스키마를 추측하는 대신 승인된 비즈니스 정의를 사용하여 SQL을 생성할 수 있도록 합니다. 정의해야 할 주요 섹션은 다음과 같습니다:

테이블: 테이블 목록을 작성하고 각 테이블에 포함된 내용을 명확하게 설명해 주세요.

차원: 지역, 제품 카테고리, 고객 세그먼트와 같은 범주형 필드를 포함하세요.

지표: 매출, 수량, 비용 등 수치형 필드를 멘션하세요

시간 차원: 날짜 필드와 그 세분화 수준(일, 주, 월)을 지정하세요.

검증된 쿼리: AI가 정확한 해석을 할 수 있도록 안내하는 샘플 질문과 SQL 쿼리 쌍을 제공하십시오.

📌 추천 사항: 소규모로 시작하세요. 전체 데이터 웨어하우스를 모델링하기 전에, 하나의 팩트 테이블과 몇 가지 키 차원처럼 명확히 파악된 단일 데이터 도메인에 집중하세요. Snowflake는 기존 테이블을 기반으로 초기 YAML 파일을 생성하는 데 도움이 되는 시맨틱 모델 생성 tool도 제공합니다.

3단계: 첫 번째 Cortex Analyst 쿼리 작성하기

시맨틱 모델이 준비되었으니, 이제 첫 번째 질문을 던질 차례입니다. 이를 수행하는 데는 두 가지 주요 방법이 있습니다. Snowsight UI에서 직접 Analyst 채팅 패널을 사용하여 빠르고 대화형으로 쿼리를 실행하거나, REST API를 프로그래밍 방식으로 호출하여 해당 기능을 자체 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.

요청 방법은 간단합니다. 시맨틱 모델의 파일 위치와 사용자의 자연어 질문만 전달하면 됩니다. 응답에는 검증용 생성된 SQL, 결과 집합, 그리고 Analyst API 또는 UI 워크플로우를 통해 후속 질문을 지원하는 대화 컨텍스트가 포함될 수 있습니다.

📌 주의사항: 애널리스트가 용어를 잘못 해석하고 있다고 판단되면, 동의어나 검증된 다른 쿼리를 추가하여 의미 모델을 반복적으로 개선함으로써 올바른 방향으로 안내하십시오.

4단계: 분석 워크플로우 배포 및 테스트

이제 이 솔루션이 실제 운영 환경에 적용할 준비가 되었는지 검증해야 합니다. 세련되고 전문적인 사용자 경험을 제공하려면 Snowflake의 Streamlit 앱에 Cortex Analyst를 통합하는 것을 권장합니다. 이를 통해 비즈니스 팀을 위한 사용자 친화적인 맞춤형 인터페이스를 구축할 수 있습니다.

본격적으로 도입하기 전에 철저한 테스트를 수행해야 합니다. 정답이 알려진 일반적인 비즈니스 질문들로 구성된 검증 세트를 만드십시오. Analyst를 통해 이러한 질문을 실행하고 결과의 정확도를 측정하십시오.

📌 참고: 일반적인 쿼리 기록에만 의존하지 말고, Analyst 관리자 가시성 및 ACCOUNT_USAGE, CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY와 같은 Cortex 전용 가시성 및 사용 현황 보기를 활용하여 도입 현황과 비용을 모니터링하십시오.

Cortex를 위한 보안 및 거버넌스 최고의 실행 방식

더 많은 사람이 데이터에 접근할 수 있게 되면 보안 및 AI 거버넌스와 관련된 정당한 우려가 제기될 수 있습니다. 하지만 Cortex는 기업 보안을 염두에 두고 설계되었습니다.

Cortex는 Snowflake의 강력한 보안 모델을 그대로 계승합니다. 즉, 기존의 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 행 수준 보안 정책 및 동적 데이터 마스킹 규칙이 모든 Cortex 쿼리에 자동으로 적용됩니다. 별도의 권한 세트를 구성할 필요가 없습니다.

최고의 실행 방식으로, Cortex 사용자에게 업무 수행에 필요한 최소한의 권한만 부여하는 전용 역할을 생성하십시오.

Cortex 활동은 Snowflake의 기존 거버넌스 및 이력 관리 tools를 통해 감사할 수 있으며, Analyst는 시맨틱 자산 전반에 걸친 요청 모니터링을 위한 전용 가시성 기능을 제공합니다. 누가, 언제, 어떤 쿼리를 실행했는지 정확히 확인할 수 있습니다. 또한 Cortex는 Snowflake 리전 내에서 데이터를 처리하므로, 정보는 관리되는 경계를 벗어나지 않습니다. 따라서 데이터 상주 요건을 충족할 수 있습니다.

💡전문가 팁: 시맨틱 모델 정의를 작성할 때는 각별히 주의하십시오. 사용자에게 의도치 않게 노출될 수 있는 민감한 정보가 열 설명이나 샘플 쿼리에 포함되지 않도록 하십시오.

기업 팀을 위한 Snowflake Cortex의 이점

초기 설정에 투자하면 팀이 데이터를 다루는 방식을 변화시켜 가시적인 성과를 얻을 수 있습니다. Cortex가 귀사와 같은 기업 팀의 운영 기준을 어떻게 변화시키는지 살펴보십시오:

인사이트 도출 시간: 분석가의 업무 부담으로 인해 발생하는 대기 시간을 줄여 의사 결정 속도를 높입니다.

데이터 팀의 생산성: 임시 쿼리 요청을 자동화하여 SQL 전문가들이 임시 쿼리 요청을 자동화하여 SQL 전문가들이 인력 분석 및 거버넌스와 같은 고부가가치 모델링 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

보안 상태: Snowflake의 관리되는 환경 내에서 직접 LLM 쿼리를 실행하여 데이터 주권을 유지합니다.

운영 부담: 외부 벡터 데이터베이스가 필요 없는 완전 관리형 서버리스 아키텍처를 통해 외부 벡터 데이터베이스가 필요 없는 완전 관리형 서버리스 아키텍처를 통해 tool 통합을 지원합니다.

셀프 서비스 확장성: 중앙 집중식 시맨틱 모델을 통해 비즈니스 로직을 표준화하여 모든 부서가 일관된 데이터 정의를 사용하도록 보장합니다.

🔎 알고 계셨나요? 현재 직원의 78%가 업무에 개인 AI 도구(BYOAI)를 사용하고 있습니다. 중소기업의 경우 그 비율은 80%까지 치솟습니다. 간단히 말해, 팀이 내부 데이터에서 쉽게 인사이트를 도출할 수 없다면 검증되지 않은 외부 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하게 될 것입니다. 이는 막대한 보안 취약점을 초래합니다. Cortex를 도입하면 팀이 원하는 AI 기반의 신속성을 제공하면서도 민감한 기업 데이터를 Snowflake의 관리된 환경 내에 안전하게 보호할 수 있습니다.

기업 팀에서 Snowflake Cortex를 사용할 때의 한계

도구의 한도를 파악하면 배포를 효과적으로 계획하는 데 도움이 됩니다. 이러한 한도 대부분은 장애물은 아니지만, 신중한 전략이 필요합니다:

지역별 지원 현황: 프로덕션 빌드를 진행하기 전에 사용 중인 클라우드 리전(AWS, Azure 또는 GCP)에서 해당 기능이 지원되는지 확인하십시오.

시맨틱 모델 부채: 기본 스키마가 진화함에 따라 YAML 기반 시맨틱 레이어를 유지 관리하여 쿼리 정확도의 저하를 방지하십시오.

쿼리 복잡성: 고도로 정규화된 데이터 모델을 더 평평한 스타 스키마(star-schema) 설계로 최적화하여, 대규모 언어 모델(LLM)이 복잡한 조인 작업을 보다 안정적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

비정형 데이터 파이프라인: PDF나 이미지에서 텍스트를 추출하여 Snowflake 테이블로 로드하고, 이를 Cortex Search 인덱스 생성에 활용할 수 있도록 전처리 워크플로우를 준비하세요.

크레딧 사용량: 전용 리소스 모니터를 통해 토큰 기반 과금 현황을 모니터링하여 데이터 웨어하우스 비용의 예기치 못한 급증을 방지하세요.

의미론적 모델에 대한 명확한 소유권을 정하고, 잘 모델링된 데이터 도메인부터 시작하며, 사용 현황과 비용을 적극적으로 모니터링함으로써 이러한 과제 대부분을 해결할 수 있습니다.

ClickUp이 Enterprise 워크플로우와 분석을 어떻게 강화하는지 알아보세요

Snowflake Cortex는 데이터 웨어하우스에서 데이터를 쿼리하고 추출하는 데 탁월한 엔진이지만, BI 대시보드에 표시된 데이터는 대개 정적인 상태로 남아 있습니다. ClickUp은 이러한 주변 일을 처리할 뿐만 아니라 그 이상의 기능을 제공합니다!

ClickUp은 통합 AI 작업 공간입니다. 작업, 프로젝트, 문서, 자동화, AI를 하나의 시스템에 연결하여 팀이 업무의 분산을 방지하고, 계획부터 실행까지 하나의 흐름으로 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보세요! 👀

ClickUp 대시보드를 통해 Snowflake 인사이트를 실무에 적용하세요

Snowflake Cortex는 프로젝트 리스크의 급격한 증가나 자원 효율성의 저하와 같은 '무엇'을 파악하지만, 데이터 스택은 종종 인사이트 단계에서 멈추곤 합니다. ClickUp 대시보드는 Snowflake 분석 결과를 실행으로 옮기는 실행 계층 역할을 합니다.

ClickUp 대시보드에 데이터를 시각화하세요 ClickUp으로 복잡한 데이터를 시각화하세요

Snowflake Cortex는 주요 메트릭을 팀이 작업하는 동일한 작업 공간으로 가져와, BI 도구와 프로젝트 플랜 간을 오가며 발생하는 맥락 전환의 부담을 해소합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하는 방법은 다음과 같습니다:

프로젝트 리스크 예측: AI 카드를 배포하여 타임라인을 자동으로 정리하고 업무량을 균형 있게 조정함으로써, Cortex가 식별한 전략적 수정 사항이 일정대로 진행되도록 보장합니다.

매출 영향 모니터링: Calculation Cards를 통합하여 Snowflake에서 가져온 부서 전체의 실제 실적과 비교하여 청구 가능한 시간 및 파이프라인 성과를 추적하세요.

캠페인 실행 현황 시각화: Cortex가 식별한 성과가 뛰어난 특정 채널에서 마케팅 팀이 어떻게 실행하고 있는지 확인하기 위해 맞춤형 위젯을 구축하세요.

클라이언트 포털 중앙 집중화: 외부 이해관계자의 피드백과 내부 프로젝트 현황을 단일 보기로 통합하여, 파트너들이 데이터 기반의 마일스톤에 대해 일관된 이해를 갖도록 하세요.

ClickUp Brain으로 내부 지식 격차를 해소하세요

Snowflake Cortex가 데이터 웨어하우스의 엔진이라면, ClickUp Brain은 운영 지식의 엔진입니다. 이는 프로젝트, 문서, 인력을 아우르는 신경망처럼 작동하여, Snowflake에서 얻은 인사이트가 수많은 작업 속에서 묻히지 않도록 보장합니다.

작업 공간 데이터를 연결함으로써, Brain은 Cortex가 SQL 테이블에 제공하는 것과 동일한 자연어 쿼리 기능을 작업 공간에서도 제공합니다.

방법은 다음과 같습니다:

즉각적인 답변 확인: Enterprise 검색을 쿼리하여 수동으로 일일이 찾아볼 필요 없이 전체 작업 공간에서 프로젝트 소유자, 특정 파일 버전 또는 이해관계자의 피드백을 찾아보세요.

진행 상황 추적 자동화: AI 스탠드업을 도입하여 일일 업데이트와 장애 요인을 명확한 요약으로 정리함으로써, 수동적인 현황 회의의 필요성을 없애세요

회의 내용 요약: AI SyncUps 의 회의록과 Clip을 검색 가능한 요약본과 자동화된 작업 목록으로 변환하여 팀원들이 다음 단계에 대해 일관된 이해를 갖도록 하세요

Snowflake Cortex가 인사이트를 도출하면, 후속 작업을 ClickUp 슈퍼 에이전트에게 위임할 수 있습니다. 이 에이전트형 팀원들은 이해관계자에게 메시지를 보내고, 작업을 할당하며, 문서를 작성하는 등 인간 수준의 역량을 발휘하여, 수동적인 감독 없이도 데이터 기반의 결과를 연중무휴 24시간 실행할 수 있도록 보장합니다. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다: 정기적인 업무 배정 자동화: 에이전트를 지정하여 Snowflake와 동기화된 특정 작업을 모니터링하고, 팀원의 현재 업무량을 기반으로 해당 작업을 적절한 팀원에게 자동으로 배정하세요.

주변 상황을 지속적으로 파악하세요: 에이전트를 사용하여 백그라운드에서 프로젝트 상황을 조용히 모니터링하고, 진행 중인 데이터 이니셔티브에 대한 질문에 상황에 맞는 즉각적인 답변을 제공합니다.

조직의 기억을 확장하세요: 슈퍼 에이전트의 무한한 기억력을 활용하여 의사 결정이 이루어질 때마다 내부 지식 기반을 수집하고 업데이트함으로써, 팀이 동일한 분석 실수를 반복하지 않도록 보장하세요

ClickUp 자동화로 즉시 워크플로우를 트리거하세요

Snowflake Cortex가 중요한 이상 징후나 추세를 식별할 때, 인사이트와 실행 사이의 지연은 그 효과를 희석시킵니다. ClickUp 자동화는 데이터 기반 알림을 정의된 반복 가능한 작업으로 변환합니다. 분석 환경을 실행 계층에 직접 연결함으로써, 인사이트가 누락되는 원인이 되는 수동적인 업무 이관을 없앨 수 있습니다.

AI Automation Builder에서 로직을 구성하여 맞춤형 ClickUp 자동화를 실행하세요

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 다음을 수행하세요:

대응 프로토콜 표준화: 미리 구축된 템플릿을 새로운 작업에 자동으로 적용하여 모든 팀이 데이터 기반의 문제 해결을 위해 동일한 표준 운용 절차 (SOP)를 따르도록 보장합니다.

작업 동적 배정: 상태 변경이나 양식 제출에 따라 작업 제작자, 관찰자 또는 특정 부서 책임자에게 작업을 자동으로 배정하여 프로젝트가 원활하게 진행되도록 하세요

AI 기반 업데이트 생성: 데이터 임계값이 충족되는 즉시 데이터 임계값이 충족되는 즉시 AI 필드를 트리거하여 작업 요약, 감정 분석 또는 프로젝트 업데이트를 자동으로 채워 넣으세요

기술 스택 연결: 사전 구축된 통합 기능이나 webhook을 사용하여 HubSpot이나 GitHub과 같은 외부 도구와 작업을 동기화함으로써, Snowflake의 분석 결과를 통해 모든 기업 앱에 업데이트가 자동으로 트리거되도록 하세요.

ClickUp 문서를 사용하여 의사 결정 로그와 플레이북을 표준화하세요

Snowflake Cortex에서 도출된 데이터 인사이트는 이를 바탕으로 수립된 실행 플랜만큼만 가치가 있습니다. 분석 결과를 도출하는 tool과 프로젝트 실행을 담당하는 tool이 서로 분리되어 있다면, 팀이 데이터를 실행으로 전환하는 데 어려움을 겪는 '백지 증후군'에 빠질 위험이 있습니다.

ClickUp 문서는 연결 고리 역할을 하여, 워크플로우와 원활하게 연결된 검증된 wiki 및 표준 운용 절차 (SOP)를 구축할 수 있게 해줍니다.

ClickUp Docs에서 직접 ClickUp 작업 및 템플릿을 관리하세요

ClickUp 문서는 다음과 같은 도움을 드립니다:

분석 결과를 워크플로우에 연결하세요: 연구 결과와 의사 결정 로그를 작업 및 위젯에 직접 연결하여 모든 기여자가 에디터 내에서 Snowflake의 전체 컨텍스트를 확인할 수 있도록 하세요

텍스트를 실행으로 전환하세요: 슬래시 명령어를 사용하여 프로젝트 개요서의 아이디어를 즉시 추적 가능한 슬래시 명령어를 사용하여 프로젝트 개요서의 아이디어를 즉시 추적 가능한 ClickUp 작업으로 전환함으로써, 데이터 전략의 어떤 부분도 담당자가 지정되지 않은 채 남지 않도록 하세요.

기술 표준 운용 절차 (SOP) 협업: 팀과 함께 플레이북을 실시간으로 편집하여, 버전 관리 문제 없이 원시 데이터 해석 단계에서 문서화된 플랜 단계로 넘어가세요.

조직의 지식 체계화: 중첩된 페이지와 색상 코드 배너를 갖춘 검색 가능한 문서 허브를 구축하여 기업 분석 로드맵과 지식 기반을 체계적으로 분류하세요.

ClickUp이 협업을 더 쉽게 만들어 준다는 점은 저희만의 생각이 아닙니다. 고객님들도 동의하십니다! 다음은 한 ClickUp 고객의 후기입니다:

운영팀 소속으로서, 우리는 서로 다른 부서 간에 어떻게 더 효과적으로 협업할지에 대해 끊임없이 대화를 나누고 있습니다. ClickUp은 각 부서의 업무를 관리하고, 추적하며, 보고할 수 있는 hub 역할을 해주고 있습니다.

운영팀 소속으로서, 우리는 서로 다른 부서 간에 어떻게 더 효과적으로 협업할지에 대해 끊임없이 대화를 나누고 있습니다. ClickUp은 각 부서의 업무를 관리하고, 추적하며, 보고할 수 있는 hub 역할을 해주고 있습니다.

분석과 실행 간의 격차 해소

Snowflake Cortex는 기업 분석의 진입 장벽을 낮춥니다. 비즈니스 사용자는 기업이 요구하는 엄격한 보안 및 거버넌스를 유지하면서 자연어 방식으로 질문을 할 수 있습니다.

그러나 그 성공 여부는 신중한 의미론적 모델링, 명확한 역할 정의, 그리고 지속적인 유지 관리에 대한 헌신에 달려 있습니다.

AI 네이티브 분석이 새로운 표준으로 자리 잡으면서, 오늘날 거버넌스가 적용된 셀프 서비스에 투자하는 기업들이 성공할 것입니다. 이들은 여전히 모든 비즈니스 질문을 끊임없이 과부하 상태에 있는 데이터 팀을 통해 처리하는 경쟁사들을 앞지를 것입니다.

바로 여기에 ClickUp이 필요한 이유입니다. ClickUp은 Snowflake를 대체하는 도구가 아니라, 인사이트를 문서화된 계획, 할당된 업무, 그리고 실행으로 전환하는 실행 계층의 역할을 합니다. Snowflake Cortex는 팀이 검증된 답변을 더 빠르게 얻을 수 있도록 돕습니다. ClickUp은 하나의 작업 공간에서 인사이트를 업무, 문서, 워크플로우, 그리고 책임 소재로 전환함으로써 팀이 그 답변에 따라 행동할 수 있도록 지원합니다. ClickUp을 무료로 시작하여 분석과 실행을 하나로 연결해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Cortex Analyst는 구조화된 데이터에 대한 자연어 분석을 위해 설계된 반면, Cortex Agents는 Analyst, Search 및 기타 tools의 기능을 결합한 다단계 워크플로우를 조정할 수 있습니다.

네, Cortex Analyst는 SQL을 모르는 비즈니스 사용자를 위해 특별히 설계되었습니다. 사용자는 평이한 영어로 질문을 할 수 있지만, 답변의 정확도는 명확하게 정의된 의미론적 모델에 따라 달라집니다.

Cortex는 LLM 토큰 사용량 및 컴퓨팅 리소스에 연동된 사용량 기반 과금 모델을 적용합니다. 기업은 예상치 못한 비용을 방지하기 위해 Snowflake의 리소스 모니터를 활용하여 쿼리 볼륨을 모니터링하고 예산을 설정하는 것이 중요합니다.

Cortex는 내장된 보안 기능을 갖춘 관리형 및 거버넌스 환경을 제공하여 배포를 간소화합니다. 맞춤형 솔루션은 더 큰 유연성을 제공하지만, 자체 LLM 인프라, 프롬프트 엔지니어링 및 보안 제어 기능을 유지 관리해야 하므로 운영 부담이 훨씬 더 커집니다.