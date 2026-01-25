You.com AI를 활용한 연구 및 분석 방법

대부분의 팀은 AI 도구와 프로젝트 관리 시스템을 별개의 영역으로 취급합니다. 한 곳에서 인사이트를 수집한 후 수동으로 복사하고 붙여넣기하며 정보가 누락되지 않기를 바랄 뿐입니다. 그 결과 많은 조직이 '컨텍스트 확산(context sprawl) '이라 부르는 현상이 발생합니다. 수십 개의 탭을 열고 각 페이지에서 관련 정보를 찾아내며 일관된 답변을 수동으로 조합해야 하는 답답한 주기가 반복되는 것입니다.

이 가이드는 You.com AI를 활용한 연구 방법을 안내하고, ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간을 통해 해당 연구 결과를 팀 업무에 직접 연결하는 방법을 보여줍니다.

You.com AI vs. ClickUp: 연구 vs. 실행

한 가지만 기억한다면 바로 이것입니다: You.com AI는 통찰력을 신속하게 찾고 검증하는 데 도움을 줍니다. ClickUp은 그 통찰력을 소유하고 추적 가능한 일로 전환하는 데 도움을 줍니다.

You.com AI (연구) ClickUp (실행) 여러 출처의 답변을 종합합니다 팀이 이미 일하고 있는 곳에 연구 내용을 저장합니다 주장을 검증할 수 있도록 인용 정보를 제공합니다 Docs-to-Tasks로 인사이트를 작업으로 전환하세요 비교 및 트렌드 요약에 탁월합니다 사용자 지정 필드(신뢰도, 카테고리, 핵심 내용)로 구조를 추가합니다. 출력물은 대부분 인터페이스 내에서 텍스트 형태로 유지됩니다 자동화로 후속 조치를 자동화하세요 기본적으로 조사 결과를 프로젝트 플랜에 연결하지 않습니다 문서, 작업, 대시보드를 통해 연구 결과를 결과물로 연결하여 관리합니다.

You.com AI란 무엇이며 연구에 어떻게 활용되나요?

복잡한 연구 질문은 기존 웹 검색을 파란색 링크의 벽으로 바꿔놓습니다. 여러분은 출처 사이를 오가며 시간을 낭비하고, 사고의 흐름을 잃으며, 필요한 핵심 정보가 검색 결과 네 번째 페이지에 묻혀 있을까 걱정하게 됩니다. 이러한 현상은 팀 전체의 생산성을 저하시키는 맥락 전환 비용의 직접적인 원인이 됩니다.

You.com AI는 바로 이 문제를 해결하기 위해 설계된 AI 기반 검색 엔진입니다. 단순한 링크 목록을 제공하는 대신, 개인 연구 보조자 역할을 합니다. 질문을 분석하고, 여러 웹 페이지를 동시에 능동적으로 탐색하며, 인라인 인용이 포함된 종합 답변을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 수동으로 자료를 찾아 헤매는 역할에서 벗어나 종합된 답변을 검토하는 역할로 전환됩니다.

이 기능의 기반 기술은 검색 강화 생성(RAG)이라 불립니다. 훈련 데이터에만 의존하는 기존 AI 모델과 달리, RAG는 실시간 웹 검색을 수행하여 현재의 검증 가능한 데이터 소스를 바탕으로 답변을 생성합니다.

시스템은 세 단계 프로세스를 따릅니다: 웹 전반에서 관련성 높고 최신 정보를 수집합니다; 중복을 방지하기 위해 서로 다른 출처의 겹치는 정보를 식별하여 제거합니다; 근거가 명확한 인용과 연결된 출처 링크가 포함된 새롭고 일관된 요약본을 생성하여 모든 주장을 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.

5단계로 배우는 You.com /AI 연구 활용법

기본 워크플로우를 이해하면 연구 프로젝트에서 You.com AI를 최대한 활용하는 것이 간단해집니다. 핵심은 광범위한 질문에서 검증되고 실행 가능한 결과 집합으로 전환하는 것입니다.

1단계: You.com으로 이동하여 연구 모드를 선택하세요

먼저 You.com 웹사이트로 이동하세요. 스마트(Smart), 지니어스(Genius), 리서치(Research) 등 다양한 모드가 제공되는 것을 확인할 수 있습니다.

you.com AI 플랫폼 홈 화면은 연구, 계산, 창의적 작업을 위한 tools를 제공하여 사용자가 AI 기반 에이전트로 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

심층 분석을 위해 연구 모드를 선택하세요.

you.com의 리서치 에이전트는 업계 최고 수준의 정확도로 심층 연구를 가능하게 하며, 트렌드 분석, 과학적 영향력 검토, 복잡한 주제 탐색을 위한 제안 프롬프트를 제공합니다.

이 모드는 다중 출처 통합을 위해 특별히 최적화되었습니다. 다른 모드에서는 단일 출처의 빠른 답변을 제공할 수 있지만, 연구 모드는 더 깊이 탐구하고 더 다양한 출처에서 정보를 추출하며 주제에 대한 포괄적인 개요를 제공하도록 설계되었습니다.

2단계. 구체적이고 맥락이 풍부한 쿼리 작성하기

좋은 결과를 얻는 가장 중요한 요소는 프롬프트의 품질입니다. 모호한 질문은 모호한 답변을 낳습니다. 원하는 형식과 제약 조건을 포함해 가능한 한 많은 맥락을 AI에 제공해야 합니다. 이것이 훌륭한 프롬프트 엔지니어링의 핵심입니다.

프롬프트 유형 예시 약한 프롬프트 "프로젝트 관리에 대해 알려줘" 강력한 프롬프트 "소프트웨어 개발 팀을 위한 애자일 및 워터폴 프로젝트 관리 방법론을 비교 분석하되, 타임라인 유연성과 이해관계자 커뮤니케이션에 중점을 두어 설명하십시오."

강력한 프롬프트가 더 나은 이유는 비교 대상, 목표 고객층, 주요 관심사를 명확히 명시하기 때문입니다.

You.com의 연구 보조 도구가 의료 분야에서 부상하는 Enterprise AI 도입 동향을 요약합니다.

3단계. 출처를 검토하고 주장을 확인하세요

응답을 받으면 출처를 꼼꼼히 검토하세요. 🕵️

인용 보기 기능을 사용하면 AI가 참조한 모든 원본 출처를 확인할 수 있습니다. 요약 내 개별 주장에 마우스를 올리면 해당 내용을 지원한 출처를 확인할 수 있습니다. 중요한 연구의 경우, 정확성을 확인하기 위해 원본 기사로 이동하여 핵심 사실을 직접 점검해야 합니다.

You.com의 소스 미리보기

4단계. 후속 프롬프트를 활용하여 심층 분석하기

첫 번째 쿼리는 시작점일 뿐입니다. You.com AI는 대회의 맥락을 유지하므로, 후속 질문을 통해 세부 사항을 탐색할 수 있습니다. 이러한 반복적인 질문 과정은 이미 논의한 내용을 모두 기억하는 연구 조교와 대화하는 것과 같습니다.

예시: 다음과 같이 요청할 수 있습니다:

이전 답변의 두 가지 요점을 비교하세요

언급된 개념에 대한 구체적인 예시를 제공하십시오.

요약본의 특정 섹션을 자세히 설명하세요

you.com AI 연구 도우미는 후속 프롬프트 후 진단 분야 기업 AI 도입에 대한 심층적인 개요를 제공합니다.

5단계. 조사 결과를 내보내거나 문서화하세요

마지막 단계는 You.com에서 연구 결과를 추출하여 워크플로우에 통합하는 것입니다. 인터페이스에서 직접 텍스트를 복사하거나 노트에 저장할 수 있습니다. 다만 이는 수동 작업입니다. You.com AI에는 연구 결과를 작업이나 프로젝트 플랜으로 전환하는 내장 기능이 없으므로, 정보를 직접 도구로 옮겨야 합니다.

진단 관련 AI 생성 인사이트를 you.com으로 노트나 문서에 바로 복사하세요.

연구 과정이 종종 여기서 막히곤 합니다. 정보를 수집하는 것과 이를 체계화하여 실행 가능한 형태로 만드는 것은 완전히 다른 과제입니다.

💡 프로 팁: 경쟁사 분석을 위한 프롬프트를 작성할 때는 시간 범위, 지역, 관심 메트릭 등 구체적인 매개변수를 포함하세요. 제공되는 맥락이 풍부할수록 결과는 더 정확하고 유용해집니다.

You.com AI 연구의 최적 활용 사례

You.com AI가 적합한 tool인 경우와 단순 검색이 더 나은 경우를 구분하는 것이 중요합니다. 이 tool은 여러 출처의 정보를 종합하는 것이 주요 목표인 시나리오에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 📚

다음은 주요 활용 사례입니다:

경쟁사 정보 수집: 경쟁사가 무엇을 하고 있는지 수동으로 검색하는 대신, 빠르게 개요를 파악할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: "최근 리뷰와 기능 발표를 바탕으로 기업용 프로젝트 관리 측면에서 Asana와 Monday.com의 주요 차별화 요소를 분석해 주세요."

시장 조사: 수십 개의 개별 보고서를 읽지 않고도 시장 동향, 소비자 심리지수 또는 산업 분석에 대한 고수준 요약 정보를 얻으세요.

📌 예시 프롬프트: "2024년 글로벌 SaaS 시장의 주요 동향을 요약해 주세요. AI 통합과 가격 모델에 중점을 두어 설명해 주세요."

문헌 검토: 특정 주제에 대한 학술적·전문적 관점을 신속하게 정리합니다. 원본 논문 읽기에 착수하기 전 배경 맥락을 파악하는 데 매우 유용합니다.

📌 예시 프롬프트: "원격 근무가 직원 생산성과 웰빙에 미치는 심리적 영향에 대한 문헌 고찰을 제공해 주세요"

기술적 실사: 새로운 기술이나 공급업체를 평가할 때 문서, 리뷰, 사례 연구에서 정보를 동시에 수집할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: "기업용 소프트웨어에서 오픈소스 라이브러리 사용과 관련된 주요 보안 취약점은 무엇이며, 이를 완화하기 위한 최고의 실행 방식은 무엇인가요?"

정책 분석: 정부 웹사이트, 법률 해설, 업계 지침에서 정보를 종합하여 복잡한 규제 환경을 이해하세요.

📌 예시 프롬프트: "고위험 AI 시스템을 개발하는 기업을 위한 EU AI 법안의 핵심 요구사항을 요약해 주세요"

공급업체 비교 : 단일 쿼리로 웹 전반의 기능, 가격, 사용자 리뷰를 수집하여 다양한 tool이나 서비스를 평가하세요.

📌 예시 프롬프트: "HubSpot과 Salesforce의 기능, 가격, 이상적인 고객 프로필을 비교해 주세요"

🔍 알고 계셨나요? 가트너는 2025년 5% 미만이었던 기업 애플리케이션의 작업 전용 AI 에이전트 기능 비율이 2026년에는 40%로 증가할 것으로 예측합니다. 이러한 급속한 확산은 팀의 연구 수행 방식과 워크플로우 실행 방식에 근본적인 변화를 예고합니다.

You.com AI 연구 기능의 한계

AI 도구의 한계점을 이해하지 못한 채 사용하면 부정확하거나 불완전한 일 결과를 초래할 수 있습니다. 신뢰할 수 없는 출처에 기반한 결과를 믿으면 잘못된 결정을 내릴 위험이 있습니다. 한계를 인지해야 도구를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다. 👀

출처 신뢰도는 다양합니다: AI는 공개 웹에서 정보를 수집하며, 모든 출처가 동등한 신뢰도를 가지지는 않습니다. 동료 검토를 거친 연구와 동일한 비중으로 무작위 블로그 게시물을 인용할 수 있으므로, 출처의 질을 검증하는 일은 여전히 필요합니다.

유료 콘텐츠의 한계: AI는 유료 장벽을 넘을 수 없습니다. 이는 학술 저널, 프리미엄 뉴스 매체 및 기타 접근 제한 콘텐츠의 통찰력을 연구에서 누락시킬 수 있으며, 심층 연구 시 주요 한계점이 될 수 있습니다.

최신성 한도: 실시간으로 검색하지만 , 웹상의 최신 콘텐츠가 즉시 인덱스되어 검색 가능하지 않을 수 있습니다. 속보의 경우 여전히 뉴스 매체에 직접 접속해야 할 수 있습니다.

프롬프트 민감도: 출력 품질은 입력 품질에 크게 좌우됩니다. 부적절하게 표현된 쿼리는 거의 항상 일반적이고 도움이 되지 않는 결과를 초래하여 검색을 다시 실행하는 데 더 많은 시간을 소모하게 만듭니다. 또한 출력 품질은 입력 품질에 크게 좌우됩니다. 부적절하게 표현된 쿼리는 거의 항상 일반적이고 도움이 되지 않는 결과를 초래하여 검색을 다시 실행하는 데 더 많은 시간을 소모하게 만듭니다. 또한 근로자의 74%가 저품질 AI 출력으로 인한 부정적인 결과를 경험한다고 보고합니다.

워크플로우 통합 불가: 이는 큰 문제점입니다. 연구 결과물이 You.com 인터페이스 내에 갇혀 있습니다. 연구를 이는 큰 문제점입니다. 연구 결과물이 You.com 인터페이스 내에 갇혀 있습니다. 연구를 실행 가능한 인사이트로 전환하거나, 후속 조치를 팀원에게 할당하거나, 결과를 진행 중인 프로젝트에 연결할 수 있는 기본적인 방법이 없습니다.

재현성 문제: 동일한 쿼리를 서로 다른 두 시점에 실행하면 서로 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 이는 AI가 참조하는 웹 콘텐츠가 지속적으로 변경되기 때문이며, 안정적이고 동일한 쿼리를 서로 다른 두 시점에 실행하면 서로 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 이는 AI가 참조하는 웹 콘텐츠가 지속적으로 변경되기 때문이며, 안정적이고 재현 가능한 결과가 필요한 연구에는 문제가 될 수 있습니다.

팀이 직면한 가장 큰 과제는 연구를 실행으로 전환하는 것입니다. 독립형 연구 tools는 종종 이 부분에서 부족함을 보입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 필요 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에 대한 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

AI 연구가 실패하는 지점 (그리고 ClickUp이 이를 해결하는 방법)

You.com AI는 더 빠른 답변 도출을 지원합니다. 그러나 대부분의 팀은 요약 작성 후에도 인사이트를 작업, 소유자, 타임라인으로 옮기는 과정에서 여전히 시간을 낭비합니다. 이 테이블은 가장 흔한 '연구에서 실행까지'의 실패 요인과 ClickUp이 이를 어떻게 해결하는지 상세히 설명합니다.

연구가 중단되는 지점 ClickUp이 해결하는 방법 결과물은 별도의 tool에서 관리됩니다 프로젝트 옆에 ClickUp 문서에 저장하세요 복사/붙여넣기는 맥락과 출처를 잃습니다 문서에서 작업으로 기능을 사용하면 작업이 문서로 다시 연결됩니다 모든 것이 똑같이 중요하게 느껴집니다 신뢰도 수준, 카테고리 같은 사용자 지정 필드를 추가하세요 후속 조치가 잊혀집니다 자동화를 트리거하여 할당, 상태 업데이트, 알림을 수행하세요 팀원들은 어떤 연구 내용이 변경되었는지 확인할 수 없습니다 대시보드에서 진행 상황을 추적하세요

ClickUp을 통해 You.com AI 연구 결과를 워크플로우에 통합하는 방법

연구를 완료하고 종합된 텍스트 블록을 확보하셨습니다. 연구와 실행 사이의 간극은 맥락 분산으로 인해 생산성이 저하되는 지점입니다. 정보가 서로 연결되지 않은 도구들에 흩어져 팀이 필요한 자료를 찾느라 시간을 낭비하게 만듭니다. 연구 결과는 한 곳에, 작업은 다른 곳에 흩어져 팀은 다음 단계를 고민하게 됩니다.

ClickUp과 같은 통합 작업 공간으로 연구와 실행의 간극을 메우세요. You.com AI의 연구 결과를 팀의 일상 업무에 직접 연결할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 살아있는 연구 저장소를 구축하세요

연구 결과를 ClickUp 문서로 직접 가져와 체계적으로 정리하고 쉽게 접근하세요. 이렇게 하면 프로젝트와 함께 지속적으로 업데이트되는 연구 저장소를 구축할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 연구, 스프린트, 문서화를 한곳에 통합하세요

📹 AI 기반 문서화 기능을 직접 확인하려면, AI가 문서화 워크플로우를 간소화하고 협업을 강화하는 방법을 보여주는 이 간단한 데모 영상을 시청하세요.

ClickUp 문서를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

모든 것을 체계적으로 정리하세요: 페이지를 중첩하고, 커버 이미지를 추가하며, 풍부한 형식을 활용하여 연구 내용을 논리적으로 구조화하세요.

연결 상태 유지: 문서(Doc)를 작업 공간 계층 구조 내 특정 스페이스(Space), 폴더(Folder), 리스트(리스트)에 추가하여 팀이 중요한 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 하세요.

실시간 협업: 팀원을 태그하고, 댓글을 남기며, ClickUp을 떠나지 않고도 동일한 문서에서 함께 작업하세요.

ClickUp 문서-작업으로 인사이트를 작업으로 전환하세요

연구 과정에서 가장 번거로운 부분은 발견한 내용을 수동으로 할 일 목록으로 전환하는 것입니다. 인사이트를 복사하고, 워크플로우 관리 tool로 전환하고, 새 작업을 생성하고, 텍스트를 붙여넣기한 다음 원래 맥락을 기억해내려 애쓰게 됩니다.

ClickUp은 문서에서 작업으로의 기능으로 이러한 불편함을 해소합니다. ClickUp 문서 내의 텍스트(핵심 발견 사항, 질문, 후속 조치 항목 등)를 간단히 강조 표시하고 도구 모음을 사용하여 즉시 작업으로 변환하세요. 새로 생성된 작업은 원본 문서와 자동으로 연결되므로 작업의 배경이 되는 '이유'가 절대 사라지지 않습니다.

문서와 작업을 연결하여 모든 것을 한 곳에서 접근하세요

ClickUp 사용자 지정 필드로 구조를 추가하세요

모든 연구를 동일하게 취급하지 마세요. ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하면 결과를 분류하고 쉽게 필터링할 수 있어, 그렇지 않으면 압도적인 정보의 집합이 될 수 있는 자료에 체계성을 부여합니다.

ClickUp 사용자 지정 필드 설정은 연구 결과를 분류하고 필터링하는 데 사용됩니다.

"신뢰도 수준"을 위한 드롭다운 메뉴 필드(옵션: 높음, 중간, 검증 필요)

라벨 필드인 "주제 카테고리"를 통해 경쟁사 정보나 시장 동향과 같은 테마별로 연구 내용을 태그하세요.

각 발견 사항의 핵심 요점을 요약하는 "주요 내용"을 위한 텍스트 필드

ClickUp 자동화로 연구 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp 자동화로 시간을 절약하고 반복적인 행정 업무를 없애세요. 연구량이 증가함에 따라 수동 작업 관리는 지속 불가능해집니다. 자동화는 지속적인 감독 없이도 인사이트가 적시에 적절한 담당자에게 전달되도록 보장합니다.

작업 할당, 알림 및 워크플로우 자동화를 위한 ClickUp 자동화 인터페이스

자동화는 트리거, 선택적 조건, 액션으로 구성됩니다. 예시로는 다음과 같은 자동화를 설정할 수 있습니다: "우리의 '연구 인박스' 리스트에 작업이 생성되면(트리거), '신뢰도 수준' 사용자 지정 필드가 '높음'으로 설정된 경우(조건), 상태를 '검토 준비 완료'로 변경하고 팀 리더에게 할당한다(액션)."

이러한 지능형 라우팅을 통해 고가치 인사이트가 백로그에 방치되는 일이 사라집니다. 가장 중요한 연구 결과는 자동으로 우선순위가 지정되며, 신뢰도가 낮은 결과는 검증 대기열에 배치됩니다. 프로젝트 관리 자동화를 도입한 팀들은 관리 작업에 소요되는 시간을 크게 절감하여 고부가가치 분석에 역량을 집중할 수 있다고 보고합니다.

✨ 실제 결과: 팀원들은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용해 매주 5시간 이상을 절약합니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요.

연구 규모가 커질수록 슈퍼 에이전트가 이를 사전에 관리합니다. 핵심 인사이트가 실행되지 않았음을 누군가가 알아차리길 기다릴 필요 없이, 슈퍼 에이전트는 연구 기반 워크플로우를 모니터링하고, 지연된 후속 조치를 파악하며, 우선순위가 높은 결과를 자동으로 에스컬레이션합니다. 따라서 요약본 작성 후에도 중요한 일이 사라지지 않도록 합니다.

연구 규모가 커질수록 슈퍼 에이전트가 이를 사전에 관리합니다. 핵심 인사이트가 실행되지 않았음을 누군가가 알아차리길 기대하지 않아도 됩니다. 슈퍼 에이전트는 연구 기반 워크플로우를 모니터링하고, 지연된 후속 조치를 파악하며, 우선순위가 높은 결과를 자동으로 에스컬레이션하여 요약 작성 후 중요한 일이 사라지지 않도록 합니다.

ClickUp의 "모든 작업 추적" 에이전트는 개인 비서 역할을 수행하며, 위임된 작업을 추적하고, 기한이 지났거나 위험에 처한 항목을 식별하며, 프로젝트 진행을 촉진하기 위한 후속 조치 메시지를 작성합니다.

📖 추천 자료: 시장 조사를 위한 AI 활용 방법

ClickUp Brain을 활용하여 연구 범위를 확장하세요

ClickUp Brain을 통해 외부 연구 자료를 내부 지식과 연결하세요. 작업 공간 내에 상주하며 팀 업무 맥락을 이해하는 AI 어시스턴트입니다. You.com 조사 결과를 ClickUp 문서에 붙여넣은 후, 댓글에서 Brain을 @멘션하여 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

ClickUp Brain을 활용한 시장 조사 프로세스

"이 연구를 바탕으로, 지난 1년간 우리가 진행한 관련 프로젝트를 요약해 주세요."

“주요 경쟁사 ‘Acme Corp’를 멘션한 모든 내부 문서를 찾아주세요”

"이 결과를 바탕으로 제품 팀을 위한 실행 항목 목록을 작성하세요"

ClickUp 내 AI 웹 검색: ClickUp 내에서 AI 기반 연구 워크플로우를 보여줍니다

외부 AI 연구와 내부 환경을 인지하는 AI 어시스턴트의 결합은 발견과 실행 사이의 마찰을 제거합니다. 인사이트가 전달 과정에서 소실되지 않고 , 더 스마트하고 빠른 일의 원동력이 됩니다.

ClickUp BrainGPT를 통해 팀은 연구 결과가 나타나는 즉시 인사이트를 포착할 수 있습니다. 데스크탑에서 음성 입력 기능을 사용하면, 핵심 내용이나 결정을 소리 내어 말하기만 하면 ClickUp 작업 공간 내에서 구조화된 노트나 실행 항목으로 즉시 변환됩니다. 작업 흐름을 끊거나 도구를 전환할 필요 없이 말이죠.

ClickUp BrainGPT를 통해 팀은 연구 결과가 나타나는 즉시 인사이트를 포착할 수 있습니다. 데스크탑에서 음성 입력 기능을 사용하면, 핵심 내용이나 결정을 소리 내어 말하기만 하면 작업 공간 내에서 구조화된 노트나 실행 항목으로 즉시 변환됩니다. 흐름을 끊거나 도구를 전환할 필요 없이 말이죠.

AI 검색 기능이 탑재된 ClickUp Brain GPT

Enterprise 검색으로 전체 생태계를 가로지르는 검색을 수행하세요

연구는 거의 단독으로 존재하지 않습니다. You.com AI에서 수집한 인사이트는 CRM 데이터, Google Drive 문서, Slack 대화 내용과 결합해야 할 수 있습니다. ClickUp의 Enterprise 검색 기능을 통해 단일 인터페이스에서 모든 통합 도구를 가로지르는 쿼리를 수행할 수 있습니다.

Enterprise 검색으로 작업 공간 전체에서 무엇이든 찾아보세요

여러 탭을 열고 각 시스템에서 별도로 검색하는 대신, 기업 검색이 모든 것을 한곳에 모읍니다. 자연어로 질문하면 ClickUp이 전체 업무 생태계에서 관련 결과를 찾아 보여줍니다. 이 통합 접근 방식은 각기 다른 검색 기능과 컨텍스트 창을 가진 여러 분리된 도구를 팀이 사용할 때 발생하는 AI 산재 문제를 직접 해결합니다.

실질적인 영향은 상당합니다. 클라이언트 회의 준비 시 단일 쿼리로 모든 관련 연구 자료, 과거 커뮤니케이션, 프로젝트 문서를 검색할 수 있습니다. 신규 팀원 온보딩 시 해당 담당 분야의 모든 조직 내 지식을 한눈에 확인할 수 있습니다. 검색 단편화만 해소해도 매주 수 시간의 시간을 절약할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 연구의 영향력을 시각화하세요

연구가 비즈니스 성과로 이어지는 방식을 이해하려면 전체 워크플로우에 대한 가시성이 필요합니다. ClickUp 대시보드는 초기 발견 사항부터 완료된 작업 항목까지 연구 파이프라인을 실시간으로 시각화합니다.

실시간 ClickUp 대시보드에서 감정 동향, 멘션량, 응답 시간을 시각화하고 분석하세요.

연구를 결과로 전환하세요

You.com AI는 지루한 연구 과정을 집중적이고 효율적인 종합 작업으로 바꿔줍니다. 공개 웹을 필터링하여 명확하고 출처가 명시된 답변을 제공하므로, 정보를 찾는 데 드는 시간을 줄이고 사고에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

하지만 인사이트 수집은 행동으로 이어질 때만 의미가 있습니다.

독립형 연구 도구의 지속적인 문제는 기능이 아니라 고립성입니다. 한 시스템에서 수행된 연구는 실행을 위해 다른 시스템으로 수동으로 옮겨야 합니다. 이 간극으로 인해 인사이트가 손실되거나 오해되거나 단순히 잊혀질 수 있습니다. 연구를 워크플로우 실행과 직접 연결하여 이 간극을 메우는 팀은 연구를 별도의 활동으로 취급하는 팀보다 지속적으로 우수한 성과를 내고 있습니다.

연구와 결과 사이의 간극을 메울 준비가 된 팀을 위해, ClickUp은 외부 AI 기반 연구가 내부 지식, 작업 관리, 팀 협업과 원활하게 연결되는 통합 작업 공간을 제공합니다. 시스템 간 복사-붙여넣기는 이제 그만. 번역 과정에서 맥락을 잃는 일도 이제 그만. 통찰에서 결과로 이어지는 직통 경로만 남습니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 연구가 실질적인 결과를 이끌어내는 작업 공간을 구축하세요.

자주 묻는 질문

You.com은 AI 기반 검색 및 연구 기능에 대한 접근을 제공하는 여러 계층을 제공하며, 프리미엄 플랜을 통해 고급 기능을 잠금 해제할 수 있습니다. 프리미엄 AI 모델을 통한 무제한 쿼리 등 더 고급 기능을 원한다면 추가 플랜 옵션이 제공됩니다.

You.com AI와 Google의 연구 기능은 어떻게 다를까요? 핵심 차이는 결과물입니다. Google은 직접 검토하고 종합해야 하는 링크 리스트를 제공하는 반면, You.com AI는 여러 출처의 인용과 함께 직접적인 답변을 제공하며 종합 작업을 대신 수행합니다.

You.com AI에는 기본 내보내기 기능이 없지만, 합성된 텍스트를 복사하여 다른 애플리케이션에 쉽게 붙여넣기 할 수 있습니다. 팀의 경우, 조사 결과를 실행 가능한 작업과 연결된 상태로 유지하려면 ClickUp Docs와 같은 협업 작업 공간에 붙여넣기 하는 것이 최고의 실행 방식입니다.