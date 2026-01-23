ChatGPT 플러그인 사용 방법: 단계별 가이드

아직도 ChatGPT를 단순한 24시간 채팅봇으로만 여기고 계신가요? 수익 기회를 놓치고 계신 겁니다!

현재 접근 방식이 비용을 증가시키는 이유는 다음과 같습니다:

컨텍스트 전환 비용: 외부 tool에서 데이터를 복사해 ChatGPT에 질문을 입력한 후, 답변을 적용하기 위해 다시 tool로 돌아갑니다. 탭을 전환할 때마다 집중력, 작업 흐름, 인지 에너지를 잃게 됩니다.

분리된 워크플로우: ChatGPT는 고립된 환경에서 작동합니다. 10분 전에 업데이트한 스프레드시트나 클라이언트의 브랜드 가이드라인을 알지 못합니다. 파일, 전문 도구, 채팅과 동기화되지 않기 때문에 출력은 일반적입니다.

AI는 있지만 자동화는 없다: 물론 GPT에게 프롬프트를 보내 보고서나 디자인을 빠르게 작성하게 할 수 있습니다. 하지만 여러분의 개입 없이도 그 보고서를 자동으로 생성할 수 있을까요?

ChatGPT 플러그인은 단순한 채팅 인터페이스를 강력한 지휘 센터로 업그레이드합니다. 아래로 스크롤하여 ChatGPT 플러그인에 관한 최신 소식과 활용 방법을 알아보세요.

보너스: 혼란스러운 ChatGPT 플러그인 네트워크를 대체할 수 있는 ClickUp 데스크톱 앱 사용법도 함께 소개합니다. 🤩

ChatGPT 플러그인이란 무엇이며 왜 사용해야 할까요?

ChatGPT 애드온은 사용자가 AI 채팅을 외부 서비스와 연결할 수 있게 해주는 추가 기능입니다.

ChatGPT는 자체적으로 사고하고, 설명하며, 제안할 수 있습니다.

하지만 적절한 통합을 통해 외부 시스템의 실시간 데이터(PDF 문서, 데이터베이스, 프로젝트 도구 또는 실시간 웹 등)에 접근하고 이를 기반으로 작업할 수 있습니다.

🚨 중요 참고 사항: 원래 ChatGPT의 "플러그인" 기능은 2024년 4월에 중단되었지만, 여전히 두 가지 방법으로 채팅 창 안에서 직접 일을 수행할 수 있습니다:

맞춤형 GPT: 특정 작업을 수행하도록 설계된 ChatGPT의 소형 버전이라고 생각하시면 됩니다. 예시로는 내부 문서에서만 쿼리에 답변하는 고객 지원용 GPT가 있습니다.

ChatGPT 앱: ChatGPT 플러그인의 공식 대체품입니다. ChatGPT 인터페이스 내에서 활성화하여 기능을 확장할 수 있는 제3자 앱 통합 기능입니다. 예시: Canva 앱을 사용해 ChatGPT를 벗어나지 않고도 이미지나 비디오를 생성할 수 있습니다.

일반적인 사용 사례

맞춤형 GPT와 공식 제3자 앱 모두 ChatGPT의 기능을 크게 향상시킵니다. 다음은 이를 활용할 수 있는 주요 영역입니다:

1. 조사 및 정보 수집

검증된 데이터로 제안을 뒷받침해야 하나요?

연구용으로 맞춤형 GPT(예: ScholarGPT )를 선택하세요. 이 모델은 2억 개 이상의 방대한 자료 라이브러리에 직접 연결되어 정확한 통계, 보고서 요약, 사실 정보를 공식 인용과 함께 제공합니다.

또는 방대한 Google 스프레드시트를 몇 초 만에 분석하고 싶다면 Data Analyst GPT를 선택하세요. 파일을 공유하고 원하는 분석 내용을 AI에 전달하기만 하면, 보고서 요약과 프레젠테이션용 차트를 즉시 생성해 줍니다.

2. 코딩 지원

기존 ChatGPT는 개발자에게 한계가 있습니다. 매번 채팅 시작 시마다 기술 스택이나 코드 스타일을 다시 설명하는 데 시간을 낭비하게 됩니다.

대신 Code Copilot이나 PythonGPT 같은 맞춤형 GPT를 사용하세요. 이들은 이미 현대적인 개발 표준, 피해야 할 구식 라이브러리, 그리고 최고의 실행 방식을 이해하고 있습니다.

코드를 간단히 넣기만 하면, 리팩토링을 도와주고, 단위 테스트를 생성하며, 문서화를 자동화해 줍니다.

✅ 팩트 체크: 소프트웨어 개발자의 약 63%가 일 관련 작업에 ChatGPT를 특별히 사용합니다(설문조사 대상 모든 직업군 중 세 번째로 높은 비율). 시카고 대학교 제공

3. 워크플로우 자동화

업무에 ChatGPT를 많이 사용한다면, 작업 공간(이메일, 달력, 채팅, PM tools) 사이를 왔다 갔다 하는 것이 얼마나 번거로운지 잘 알 것입니다.

ChatGPT를 즐겨찾는 앱과 연결하면 이 인터페이스에서 직접 일에 접근하고 관리할 수 있습니다. 채팅을 통해 이메일 답장 초안을 작성하고, 실시간으로 가능한 회의 시간을 찾으며, PM 도구에서 작업 상태를 업데이트할 수 있습니다.

🎥 ChatGPT와 업무 도구 간 탭 전환이 팀 생산성을 떨어뜨리는 이유를 확인하려면 이 비디오를 시청하세요. 👇🏼

📚 더 읽어보기: 꼭 사용해볼 만한 최고의 워크플로우 자동화 tool

4. 콘텐츠 관리

OpenAI 플러그인을 사용하면 Google 드라이브에 저장된 콘텐츠 개요를 ChatGPT로 불러올 수 있습니다. 그런 다음 AI에게 해당 파일을 분석하여 요구 사항에 부합하는 초안, 소셜 콘텐츠 또는 이미지를 생성하도록 지시하세요.

마찬가지로, Canva와 같은 공식 제3자 콘텐츠 생성 앱을 사용하면 탭을 전환하지 않고도 간단한 기획안에서 완성된 디자인까지 진행할 수 있습니다.

✅ 사실 확인: Exploding Topics의 설문조사에 따르면, 글쓰기 관련 작업이 전체 ChatGPT 사용량의 40%를 차지합니다. 실제로 대부분의 글쓰기 관련 쿼리는 완전히 새로운 콘텐츠를 생성하기보다는 기존 텍스트를 수정하거나 편집하는 데 집중되어 있습니다.

ChatGPT 플러그인 설치의 이점

AI 기술의 힘은 여러분이 이를 활용하는 능력만큼만 발휘됩니다.

ChatGPT 사용자에게 이는 채팅 지원과 AI 기반 작업을 결합하기 위해 적합한 플러그인을 설치해야 함을 의미합니다.

이를 통해 다음과 같은 여러 이점을 얻을 수 있습니다:

탭 전환이 필요 없어집니다: 플러그인을 사용하면 수십 개의 웹 브라우저 탭을 넘나들며 데이터를 찾는 번거로움을 없앨 수 있습니다. CSV 파일에서 견적을 추출하거나, 경쟁사 웹사이트에서 가격을 비교하거나, 그래픽을 생성하는 등 모든 작업을 채팅 인터페이스에서 직접 수행할 수 있습니다.

생산성 향상을 위한 직접 실행: 기존 ChatGPT는 제안만 가능합니다. 반면 플러그인을 사용하면 대화를 벗어나지 않고도 이메일 초안 작성, 프로젝트 트래커의 행 업데이트, 달력 이벤트 추가 등이 가능합니다.

AI 환각 현상 감소: ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델에 내부 도구와 실시간 데이터에 대한 접근 권한을 부여하면, 그 출력이 더 정확하고 맥락적이며 의미 있게 됩니다. 이는 AI 환각 현상을 제거하고 지속적인 프롬프트 엔지니어링의 필요성을 없애줍니다.

주문형 전문 지식: 맞춤형 GPT는 특정 작업에 필요한 지침과 tools가 미리 설정되어 제공됩니다. 새로운 채팅을 시작할 때마다 AI에게 작업 기본 사항을 가르칠 필요가 없어 더 나은 결과를 더 빠르게 얻을 수 있습니다.

통합적이고 지능적인 작업 공간: ChatGPT는 파일 관리, 달력 업데이트, PM 도구 내 작업 이동, 심지어 콘텐츠 실시간 게시까지 수행하는 진정한 스마트 어시스턴트로 진화합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반이 AI 도입에 어려움을 겪고 있습니다; 23%는 시작 방법을 모르며, 27%는 고급 작업을 수행하기 위해 추가 교육이 필요합니다. ClickUp은 텍스트 메시지를 보내는 듯한 친숙한 채팅 인터페이스로 이 문제를 해결합니다. 팀원들은 간단한 질문과 요청으로 바로 시작할 수 있으며, 진행하면서 자연스럽게 더 강력한 자동화 기능과 워크플로우를 발견하게 됩니다. 많은 사용자를 주저하게 만드는 부담스러운 학습 곡선 없이도 가능합니다.

ChatGPT 플러그인 설정 방법 단계별 안내

ChatGPT 플러그인은 서비스 종료되었지만, ChatGPT 내에서 맞춤형 GPT와 공식 제3자 앱을 활용하면 유사한 기능을 계속 이용할 수 있습니다.

두 가지 모두 시작하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 맞춤형 GPT 사용하기

맞춤형 GPT는 특정 작업이나 사용 사례를 위해 설계된 ChatGPT의 특수 버전입니다. 코드 없이 개인 사용자, 팀 또는 기업이 직접 생성할 수 있습니다.

유료 사용자만 맞춤형 GPT를 생성할 수 있지만, 누구나 공개적으로 이용 가능한 GPT는 사용할 수 있습니다.

📌 인기 있는 맞춤형 GPT 예시: DesignerGPT : 단일 프롬프트로 실제 웹사이트를 생성하고 호스팅합니다. HTML/CSS, 고품질 이미지, 반응형 페이지의 실시간 링크를 포함합니다.

로고 제작자 : 브랜드 아이덴티티, 색상 팔레트 및 기타 특정 요구 사항을 기반으로 전문적인 로고를 디자인하는 전문 도구 브랜드 아이덴티티, 색상 팔레트 및 기타 특정 요구 사항을 기반으로 전문적인 로고를 디자인하는 전문 도구

컨센서스 : 2억 건 이상의 동료 검토 학술 논문 데이터베이스와 채팅을 연결하는 연구 지원 도구 2억 건 이상의 동료 검토 학술 논문 데이터베이스와 채팅을 연결하는 연구 지원 도구

VEED의 Video GPT : 텍스트 프롬프트를 소셜미디어에 바로 게시 가능한 비디오로 변환합니다. 이 GPT는 대본 작성, 스톡 영상, 배경 음악, 자막까지 처리하여 완료된 비디오 생성을 지원합니다.

핫 모드 : 사진을 업로드하여 고차원적인 예술적 변형과 "와일드"한 시각적 변형을 적용하세요

맞춤형 GPT에 접근하고 사용하려면:

로그인: ChatGPT 계정에 로그인하세요

생태계 탐색하기: 사이드바에서 "GPTs" 섹션을 찾아 " 사이드바에서 "GPTs" 섹션을 찾아 " GPTs 탐색 "을 클릭하세요.

맞춤형 GPT 탐색하기

여기서 다음을 할 수 있습니다:

검색: 검색창에 특정 작업을 입력하세요. 예시로 "콘텐츠 인간화하기"라고 입력하면 AI 텍스트를 다듬고 완성도 높이기 위해 특별히 훈련된 GPT 목록이 표시됩니다.

또는 둘러보기: 각 카테고리(글쓰기, 생산성, 연구 및 분석, 교육, 라이프스타일, DALL-E, 프로그래밍)별로 사용 가능한 맞춤형 GPT 목록을 스크롤하여 확인하세요.

평가하기: GPT를 클릭하면 설명, 개발자, 기능, 사용자 평가를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 플러그인을 현명하게 선택할 수 있습니다.

Canva의 맞춤형 GPT

시작하기: 미리 작성된 프롬프트를 사용하려면 "대화 시작"을 선택하거나, 맞춤형 프롬프트를 입력하려면 "채팅 시작"을 클릭하세요.

2. 공식 제3자 앱 사용하기

ChatGPT 플러그인을 올바르게 사용하는 방법? ChatGPT 내 '앱'을 통해 이용하세요.

이들은 레거시 플러그인 시스템을 대체하여 더 안정적이고 강력한 경험을 제공합니다.

ChatGPT 내에서 플러그인 또는 앱(현재 명칭)을 활성화하려면 아래 단계를 따르세요:

ChatGPT 앱 스토어에 접속하기: 계정에 로그인한 후 사이드바의 "앱" 버튼을 클릭하세요. 이곳은 모든 ChatGPT 통합 기능을 위한 공식 마켓플레이스입니다.

ChatGPT 앱 스토어 살펴보기

도구 연결하기: 컬렉션을 둘러보거나 특정 도구를 검색하세요. 필요한 앱을 찾으면 "연결"을 클릭하여 통합을 시작하세요. 권한을 검토하고 "허용"을 클릭하여 동기화를 승인하세요.

Canva의 맞춤형 ChatGPT 앱

통합 시작하기: 앱이 몇 초 만에 준비됩니다. "채팅 시작"을 클릭하여 바로 시작하세요.

멘션을 사용해 더 빠르게 접근하세요: 활성 대화에서 연결된 앱을 호출하려면 “ @”를 입력한 후 앱 이름을 입력하세요. 예시: “@Canva, 블랙 프라이데이 세일용 소셜 미디어 게시물을 생성해줘”

추가 정보: 현재 ChatGPT 대화창을 벗어나지 않고도 프롬프트 바 옆의 "+" 아이콘을 클릭하여 연결된 목록에서 앱을 빠르게 선택할 수 있습니다.

ChatGPT에서 맞춤형 GPT와 공식 제3자 앱의 차이점을 간단히 살펴보세요: ⬇️

측면 맞춤형 GPT 공식 제3자 앱 그들은 특정 작업이나 역할을 위해 구축된 사전 구성된 버전의 ChatGPT ChatGPT와 외부 도구 또는 서비스 간의 직접 통합 주요 목적 ChatGPT 내부의 전문적인 추론, 워크플로우 또는 전문 지식 ChatGPT에서 외부 앱 내 실제 작업 수행하기 누가 만드는가 개인, 팀 또는 기업 (코드 불필요) tool 제공자가 승인하고 유지 관리하는 공식 파트너 설정 노력 공개 상태라면 즉시 사용 가능; 생성에는 ChatGPT Plus 이상 요금제 필요 권한 승인 후 일회성 앱 연결 실시간 데이터 접근 제작자가 명시적으로 추가한 tools로만 제한됩니다 연결된 앱의 실시간 데이터에 대한 네이티브 접근 행동할 수 있는 능력 주로 조언 또는 논리 기반 작업 외부 도구에서 직접 데이터를 생성, 편집, 업데이트 또는 가져오기할 수 있습니다. 컨텍스트 유지 정의된 작업 또는 지시 사항 내에서 강력함 연결된 작업 공간 데이터 전반에 걸쳐 강력하게 맞춤형 수준 명령어, 어조, 행동에 대한 높은 제어력 앱 통합이 지원하는 기능으로 제한됨 가장 적합한 대상 연구, 코딩, 글쓰기 등 반복적이고 역할 기반의 작업 설계, 일정 관리, 업데이트 또는 게시와 같은 워크플로우 실행 예시 연구용 GPT, 코딩 보조 도구, 브랜드 전용 글쓰기 GPT Canva, 데이터 도구, 생산성 앱, 디자인 및 비디오 도구 이상적인 사용자 맞춤형 AI 동작을 원하는 고급 사용자 단순히 제안만 하는 것이 아니라 실제 일을 수행하도록 ChatGPT를 활용하려는 팀을 위한

🧠 재미있는 사실: 획기적인 연구에서 GPT-4.5가 공식적으로 튜링 테스트를 통과했습니다. 이는 1950년 이후 AI 분야의 '성배'로 여겨져 온 성과입니다. 블라인드 테스트에서 참가자들은 73%의 확률로 GPT-4와 실제 사람을 구분하지 못했습니다.

📚 더 읽어보기: 호주 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

꼭 사용해봐야 할 최고의 ChatGPT 플러그인

ChatGPT에 연결할 특정 tool(예: AI 작업 관리자 )를 이미 염두에 두고 계시다면, 정말 좋습니다.

하지만 이 모든 것이 처음이고 어디서부터 시작해야 할지 전혀 모르겠다면, 걱정하지 마세요.

일상 업무를 훨씬 빠르고 스트레스 없이 처리할 수 있도록 도와주는 ChatGPT의 인기 플러그인 다섯 가지를 엄선했습니다.

1. Figma

via ChatGPT

대부분의 제작자들은 초안 아이디어를 구상하거나 창의적인 개념을 개발할 때 ChatGPT를 사용합니다. 대화형 AI 인터페이스는 수정이나 개선 사항을 제안하기 쉽게 만들어줍니다.

하지만 Figma 앱을 통합하면 ChatGPT가 Figma의 디자인 엔진을 활용하여 여러분의 아이디어를 현실로 구현합니다. 이미지, 다이어그램, 프레젠테이션 슬라이드, 사이트맵, 소셜 미디어 게시물, 일러스트레이션 등을 단 몇 초 만에 생성합니다.

작업이 완료되면 파일을 Figma로 옮겨 최종 픽셀 단위 편집을 진행할 수 있습니다.

2. 에이전트포스 영업 팀

via ChatGPT

CRM을 수동으로 뒤지는 것은 시간이 많이 소요됩니다. 특히 영업 팀 사원이 통화 중이고 몇 초 안에 데이터가 필요할 때 더욱 그렇습니다.

ChatGPT와 Salesforce의 연동으로 이 문제를 해결할 수 있습니다. 팀원들은 CRM과 채팅하며 미접촉 리드 목록을 추출하거나, 중요한 회의 전에 특정 계정의 이력을 요약할 수 있습니다.

또한 루프를 닫는 데에도 완벽합니다: 채팅창에 "이 기회를 Closed-Won으로 업데이트하세요"라고 직접 입력하기만 하면 됩니다.

3. 음성 인식 텍스트 변환

via ChatGPT

맞춤형 GPT 음성-텍스트 변환 기능은 오디오 입력(음성 녹음 또는 실시간 음성)을 수신하여 텍스트로 변환한 후, 동일한 채팅 환경 내에서 해당 텍스트를 처리, 요약하거나 분석하거나 실행하도록 구성됩니다.

가장 큰 장점은 음성을 맥락을 인식하는 출력으로 활용 가능한 텍스트로 변환한다는 점입니다.

다시 말해, 15분 회의 통화 후 음성-텍스트 변환 GPT가 동일한 녹음 내용을 간결한 회의 요약으로 전환하고 결정 사항 목록을 제공합니다. 작업 소유자가 포함된 실행 항목을 생성하도록 프롬프트를 보내거나 후속 조치 이메일을 초안 작성하도록 지시할 수도 있습니다.

4. HubSpot

via ChatGPT

아직도 리드 상태를 확인하려고 HubSpot 탭을 계속 클릭하고 계신가요? 그건 구식 작업 방식입니다.

대신 ChatGPT에게 최근 클라이언트 상호작용을 불러오거나, 지원 티켓을 요약하거나, 어떤 마케팅 캠페인이 가장 많은 수익을 창출하는지 파악하도록 요청하세요.

또한 HubSpot 내에서 거래 단계를 업데이트하거나, 실시간 데이터 분석을 기반으로 보고서를 생성하거나, ChatGPT 인터페이스를 통해 직접 맞춤형 이메일을 작성할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: AI 이메일 어시스턴트가 업무 과부하를 줄이고 커뮤니케이션을 혁신하는 방법

5. Replit

via ChatGPT

웹 및 앱 개발자에게 ChatGPT는 훌륭한 브레인스토밍 파트너입니다. 하지만 Replit 통합을 통해 공동 개발자로 변모합니다.

Replit x ChatGPT 통합을 통해 이제 ChatGPT 내에서 웹사이트, 소프트웨어, 앱 전체를 생성할 수 있습니다. 신속한 프로토타이핑을 위한 탁월한 솔루션입니다.

아이디어를 설명하세요(예: “팀의 주간 목표를 추적할 대시보드를 구축하라”). 그러면 Replit Agent가 프로젝트를 구성하고 코드를 작성하며 실시간 대시보드를 설정해 드립니다.

플러그인을 통해 직접 앱을 테스트하고 개선하며 배포할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 1940년대, W. 그레이 월터라는 선구자가 '토르토이즈'를 개발했습니다. 이들은 세계 최초의 전자 자율 로봇이었습니다. 그 행동이 너무나 생물학적이어서 전력이 부족해지면 전기를 '갈망'하며 충전 케이지를 찾아다녔습니다.

ChatGPT 플러그인을 효과적으로 사용하는 방법

맞춤형 GPT와 ChatGPT 앱을 효과적으로 활용하기 위한 간단하고 실용적인 팁을 소개합니다:

사용 전 맞춤형 GPT를 철저히 검증하세요: 공개 GPT를 사용하기 전에 누가 개발했는지, 어떤 목적으로 설계되었는지, 어떤 입력을 기대하는지 확인하세요. 많은 GPT가 제대로 작동하지 않는 이유는 품질이 나쁘기 때문이 아니라 잘못된 용도로 사용되기 때문입니다.

단일 작업용 GPT 선택하기: 모든 것을 다 한다고 주장하는 올인원 GPT는 피하세요. 파이썬 디버깅이나 SEO 키워드 분석에 전적으로 특화된 GPT가 범용 GPT보다 항상 더 뛰어난 성능을 발휘합니다.

과도한 프롬프트 대신 GPT 전환하기: 동일한 프롬프트를 반복해서 수정하게 된다면 다른 GPT를 사용해 보세요. 공개 GPT는 사전 설정되어 있습니다. 그 동작을 억지로 바꾸려 하면 작업 속도만 늦출 뿐입니다.

메모리 및 채팅 참조 활성화: 외부 도구를 ChatGPT에 연결할 때 저장된 메모리와 채팅을 참조할 수 있도록 허용하세요. 이렇게 하면 ChatGPT가 이전 입력(파일, 제약 조건, 결정 사항)을 다시 묻지 않고도 기억해 낼 수 있습니다.

기능 결합하기: 한 플러그인으로 정보를 수집하거나 분석한 후, 다른 플러그인으로 구조화하거나 작성하세요. 이 방식은 단일 플러그인이 본래 강점을 넘어선 작업을 수행하도록 강요하는 것보다 훨씬 빠릅니다.

프롬프트 퍼펙트 GPT 를 사용해 보세요: 좋은 아이디어가 있지만 효과적인 프롬프트가 떠오르지 않나요? 프롬프트 퍼펙트 GPT에게 먼저 프롬프트를 다듬어 달라고 요청하세요. 그러면 AI가 여러분이 원하는 바를 쉽게 이해할 수 있습니다.

대화 시작 문구를 활용해 보세요: 이는 제작자가 맞춤형 GPT를 사용하기를 바라는 이상적인 방식을 보여줍니다. 특정 프롬프트가 떠오르지 않는다면, 이 문구들을 클릭하여 채팅을 시작하고 고품질의 출력을 받아보세요.

사이드바 정리하기: 사용하지 않는 GPT와 앱은 제거하고, 지속적으로 가치를 제공하는 것만 남겨두세요. 작고 의도적으로 선택된 tools 세트는 명확성을 높여줍니다.

👀 알고 계셨나요? 통제된 연구에서 유머를 비교했을 때, ChatGPT 3.5가 생성한 농담은 여러 코미디 작업에서 인간 참가자가 만든 농담보다 더 재미있다고 평가받았습니다. 또한 ChatGPT는 응답이 얼마나 재미있게 느껴지는지에 있어 대부분의 인간보다 우수한 성과를 보였습니다.

ChatGPT 플러그인의 한계점

기존 ChatGPT 플러그인은 Plus 구독자만 이용할 수 있었습니다. 다행히도 이제 누구나 맞춤형 GPT와 타사 앱을 사용할 수 있습니다. (와아~)

하지만 이들도 완벽하지는 않습니다. 한도는 다음과 같습니다 👇

1. 팀 및 복잡한 작업에 대한 tool 확산 가속화

ChatGPT 플러그인은 어느 정도 일을 통합하지만, 도구 산재 현상이나 관리해야 하는 도구 수를 줄이지는 않습니다.

기존 계정에 대한 비용 지불 및 관리는 여전히 본인이 담당합니다. 실제로 사이드바에 핀된 GPT 수가 많을수록 모든 기능을 통합 관리하는 데 소요되는 시간(일명 업무 확산 )이 증가합니다.

그러나 가장 큰 장애물은 ChatGPT가 한 번에 하나의 주요 앱 액션만 실행할 수 있다는 점입니다.

📌 예시: @Canva에게 디자인을 생성하고 한 번에 Google Drive로 이동하도록 요청할 수 없습니다. 대신 디자인 텍스트와 이미지를 ChatGPT에 수동으로 복사하여 붙여넣기해야 합니다. 그런 다음 @GoogleDrive를 호출하여 문서를 생성하고 해당 자산을 저장하세요.

또한, 대부분의 앱은 실제 소프트웨어의 라이트 버전만 제공합니다.

따라서 ChatGPT를 통해 HubSpot에서 리드 상태를 확인할 수 있습니다. 하지만 복잡한 워크플로우 자동화를 구축해야 한다면 ChatGPT를 종료하고 전체 HubSpot 사이트에 로그인해야 합니다.

📚 더 읽어보기: 자동화로 프로젝트 관리 최적화하는 방법

2. 데이터 무결성 및 프라이버시 문제

HubSpot이나 Canva 같은 앱을 연결하면 ChatGPT가 해당 앱의 데이터에 접근할 수 있게 됩니다. OpenAI는 보안 조치를 마련하고 있지만, 산업 전반의 데이터 보안 규정이 요구하는 세분화된 보안 제어 기능을 제공하지 못할 수 있습니다.

또한 맞춤형 GPT는 다양한 데이터셋으로 훈련되기 때문에, 내부 회사 정보가 훈련 데이터로 사용될 가능성이 항상 존재합니다.

3. 맞춤형 GPT 간 품질 차이가 매우 큽니다

공개 맞춤형 GPT는 다양한 수준의 전문성을 가진 여러 사람들에 의해 생성됩니다. 유사한 설명을 가진 두 GPT도 완전히 다른 결과를 내놓을 수 있습니다. 직접 테스트하지 않는 한 깊이, 정확성 또는 엄밀성을 보장할 수 없습니다.

4. 각 맞춤형 GPT는 독립된 사일로입니다

맞춤형 GPT는 서로 지식을 공유하지 않습니다. "마케팅 전략가 GPT"에게 브랜드에 대해 한 시간 동안 가르쳤더라도, "로고 제작자 GPT"로 전환하면 해당 컨텍스트는 사라집니다.

이러한 에이전트들은 서로 분리되어 있기 때문에, 종종 동일한 컨텍스트를 반복하거나 같은 파일을 다시 업로드해야 하는 상황을 겪게 될 것입니다.

5. 앱 스토어에 해당 tool이 아직 등록되지 않았을 수 있습니다

ChatGPT 앱 스토어는 아직 초기 단계입니다(베타 기능입니다). Salesforce 같은 주요 업체들은 참여하고 있지만, 소규모 tools와 전문 소프트웨어들은 아직 공식 앱을 출시하지 않은 상태입니다.

6. 사용량 제한은 여전히 적용됩니다

유료 플러스 또는 팀 플랜에서도 가장 진보된 모델에 대한 접근은 무제한이 아닙니다. 리소스 소모가 큰 맞춤형 GPT를 몇 시간 동안 사용하면 메시지 제한에 도달하게 됩니다.

이 경우 AI는 복잡한 tools를 실행하거나 특정 GPT가 요구하는 지시를 따를 만큼 똑똑하지 않은 미니 모델로 다운그레이드됩니다.

🧠 재미있는 사실: 캐나다 AI 플랫폼 블루닷 ( BlueDot )이 세계보건기구(WHO)보다 먼저 코로나19 발병을 공식적으로 포착했습니다. 2019년 12월 31일, 이 AI는 항공권 발권 데이터와 뉴스 보도를 분석하여 우한에서 발생한 "특이한 폐렴" 사례 집단을 식별했으며, 공식 경고가 발표되기 며칠 전에 바이러스가 도쿄와 방콕으로 확산될 경로를 예측했습니다.

여러 AI 플러그인 대안으로서의 ClickUp

매일 일에 다섯 가지 다른 앱을 사용한다면, 각각의 ChatGPT 플러그인을 추가한다고 해서 혼란이 해결되지는 않습니다.

왜냐하면? 서로 다른 ChatGPT 플러그인 간에는 동기화가 이루어지지 않기 때문입니다.

업무는 여전히 제대로 돌아가지 않습니다. 자동화도 제한적입니다. 그리고 여전히 수동으로 도구 간 정보를 옮기고 계시죠. 단순성과 기능성을 잃지 않으면서 이 모든 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

클릭업(ClickUp)을 소개합니다 — 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간입니다.

AI 지식 관리, 커뮤니케이션, 작업 실행, 프로젝트 관리를 한곳에 통합합니다. ClickUp의 내장형 컨텍스트 AI가 인기 있는 ChatGPT 플러그인을 대체하고 일을 통합하는 방식을 살펴보세요 ⭐

플랫폼의 기본 AI인 ClickUp Brain은 전체 작업 공간의 핵심 지능 계층을 구성합니다. ClickUp 내 여러 AI 도구를 구동하므로, 하나의 상황 인식 AI만으로 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

여러 플러그인을 ClickUp Brain으로 대체하세요

이 AI 어시스턴트는 작업, 문서, 대화, 소유자, 마감일, 우선순위를 실시간으로 이해합니다. 따라서 글쓰기, 요약하기, 분석을 위해 별도의 GPT가 필요하지 않습니다. 동일한 AI가 모든 곳에서 작동합니다.

ClickUp Brain을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

"이번 주에 블록된 항목은 무엇인가요?" 또는 "이번 출시의 의존성은 무엇인가요?"와 같은 질문을 해보세요.

문서, 코멘트 또는 전체 프로젝트에서 요약 생성

실제 브랜드, 프로젝트, 대상 고객의 맥락을 반영하여 콘텐츠를 재작성하십시오.

재프롬프트나 재설명 없이 토론 내용을 실행 항목으로 전환하세요

기업 검색: 모든 일을 아우르는 하나의 답변

팀이 ChatGPT 플러그인에 의존하는 가장 큰 이유 중 하나는 정보를 찾는 것입니다. ClickUp은 Enterprise 검색으로 그 필요성을 대체합니다.

ClickUp 기업 검색으로 모든 업무 컨텍스트를 한곳에서 확인하세요

자연어 질문을 입력하면 외부 앱, ClickUp 자산(작업, 문서, 화이트보드, 대시보드, 채팅, 스페이스, 폴더, 목록 및 첨부 파일) 및 타사 통합 오브젝트(문서, 스프레드시트, 슬라이드, PDF)를 검색하여 관련 정보를 찾아냅니다.

📚 더 읽어보기: 효율성을 극대화하는 최고의 AI 생산성 도구

흐름을 끊지 않고 아이디어를 포착하려면 텍스트 입력 기능을 활용하세요

ClickUp의 Talk to Text 기능은 독립형 데스크톱 앱인 BrainGPT를 기반으로 하여 입력된 프롬프트를 넘어섭니다. 아이디어, 회의 노트 또는 작업 업데이트를 말하면 즉시 구조화된 텍스트, 작업 또는 문서로 변환됩니다. 이후 BrainGPT는 해당 입력을 다듬고 요약하거나 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다.

Talk to Text로 음성을 텍스트로 전환하세요

🎥: ChatGPT의 작동 개요와 ClickUp Brain이 한 단계 업그레이드된 이유를 빠르게 파악하려면 이 비디오를 시청하세요.

다양한 외부 모델에 대한 접근

ClickUp Brain은 단일 작업 공간 환경 내에서 여러 AI 모델을 지원합니다. Brain은 오케스트레이션 계층 역할을 수행하며, ClickUp의 권한, 보안 설정 및 AI 거버넌스 제어 사항을 적용하면서 요청을 다양한 모델로 라우팅합니다.

Brain이 작업, 문서 등의 컨텍스트 내에서 여러 모델을 어떻게 지원하는지 확인해 보세요.

AI 접근은 Brain을 통해 추상화됩니다. 즉, 사용자는 플랫폼을 떠나거나 별도의 AI 구독을 관리하지 않고도 작업, 문서, 댓글 및 기타 ClickUp 인터페이스에서 AI와 상호작용할 수 있습니다. 기능과 인터페이스에 따라 Brain은 모델을 자동으로 선택하거나 사용자가 직접 선택하도록 허용하며, 프롬프트로 전달되는 작업 공간 콘텐츠(해당하는 경우)를 제어합니다.

이 설계는 팀이 다양한 모델의 장점을 활용하면서도 워크플로우를 분할하거나 작업 공간 데이터를 외부 AI 도구에 직접 노출하지 않도록 합니다. 동시에 AI 사용을 중앙 집중화하고 감사 가능하게 유지하며 ClickUp의 데이터 경계와 일관성을 유지합니다.

📌 예시: 일상적인 실행 작업에는 ChatGPT를, 장문 분석 및 종합 작업에는 Claude를, 정보량이 많고 상호 참조가 필요한 작업에는 Gemini를 활용하세요.

AI 노트테이커로 자동 회의 요약 및 실행 항목 생성

ClickUp AI 노트테이커를 사용하면 회의 도중 논의 사항이 빠지지 않습니다. 대화 내용이 실시간으로 기록되어 말로 전달된 업데이트, 결정 사항, 다음 단계가 ClickUp 내부에 체계적인 노트 형태로 전환됩니다.

다음으로 ClickUp Brain이 등장합니다. 회의 내용을 맥락 속에서 읽고, 결정된 사항, 수행해야 할 작업, 관련 담당자를 파악합니다. 실행 항목이 문장 속에 묻히지 않고 실제 일로 표면화됩니다.

그 순간부터 실행이 즉시 시작됩니다. 작업이 생성되고, 소유자가 명확하며, 마감일이 설정되며, 모든 작업은 논의된 정확한 시점으로 연결됩니다. 누군가 결정이 내려진 이유를 묻는다면, 그 근거는 이미 존재합니다.

회의는 실행의 시작점이 되며, Brain이 팀원들이 직접 전달할 필요 없이 조용히 맥락을 이어가도록 합니다.

요약용 AI 카드

ClickUp은 AI 카드를 활용해 정적인 대시보드 데이터를 상호작용형 인사이트로 전환합니다. 예시로, 경영진 요약 AI 카드를 배치하면 C-suite 이해관계자에게 맞춤화된 인사이트를 한눈에 자동으로 제공합니다.

대시보드에 AI 카드를 추가하여 맞춤형 인사이트를 신속하게 공유하세요

📚 더 읽어보기: 여러분을 대신해 힘든 일을 해주는 최고의 AI 회의 보조 도구

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp은 강력한 크로스 플랫폼 지원을 위해 1000개 이상의 기본 통합 기능을 제공합니다. 업무에 필요한 도구를 선택하고, 토글한 후, 순식간에 ClickUp 작업 공간에 연결하세요. 개발자를 고용하거나 기존 시스템의 레거시 코드를 변경할 필요가 없습니다. ClickUp 통합 기능을 활용하여 통합된 AI 기술 스택 구축하기

작업 및 프로젝트 자동화: 여러 플러그인 워크플로우를 대체하세요

ChatGPT 통합 기능은 기껏해야 일회성 서비스에 불과합니다. 사용자가 AI에게 작업을 생성하라고 지시하면 그대로 수행하고, 작업을 이동하라고 하면 그대로 따릅니다.

이 자동화는 서툴고 불완전하며 여전히 수동 작업이 필요합니다.

ClickUp 작업은 본질적으로 동적이며, 코드 없이 자동화를 구현할 수 있는 방대한 가능성을 제공합니다.

프로젝트를 작업 단위로 분할하는 것부터 시작하세요—설명, 마감일, 담당자, QA 체크리스트, 맞춤형 상태, 하위 작업 등을 추가하세요. 더 나은 방법은 Brain에게 대신 생성하고 할당하도록 지시하는 것입니다. 손끝에서 AI 기반 작업 자동화를 경험하세요.

모든 작업을 완벽하게 관리하려면 ClickUp 뷰(리스트, 칸반 보드, 달력, 간트 차트 등)를 활용해 작업을 시각화하세요.

다음으로, 실제 변경 사항(상태 업데이트, 마감일 완료, 담당자 변경 등)에 따라 작업을 트리거하도록 ClickUp 자동화와 연동하세요.

예를 들어, 카피라이터가 작업을 '완료됨'으로 이동할 때 상태를 '승인 대기 중'으로 업데이트하고, 에디터에게 알림을 보내며, 검토를 위한 새로운 마감일을 설정합니다.

ClickUp AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

전체 워크플로우를 자동화하기 위해 무제한 단계를 연결할 수 있습니다:

작업 상태가 "검토 중"으로 변경되면 사용자 지정 필드 "검토자 노트"를 추가하고, 검토자를 이메일로 추가 및 알린 후 작업을 검토 목록으로 이동하세요.

사용자 정의 필드 "예산 승인됨"이 True/Yes인 경우, 청구서 작업을 생성하고 프로젝트 롤업 필드를 업데이트한 후 팀 채팅에 게시하세요.

📚 더 읽어보기: AI 에이전트 워크플로우 구축 방법

🚀 ClickUp의 장점: 노코드 자동화가 트리거에 반응하는 반면, ClickUp 슈퍼 에이전트는 작업 공간을 능동적으로 모니터링하며 컨텍스트, 논리, 의도에 기반해 조치를 취합니다. 슈퍼 에이전트로 워크플로우 속도를 높여보세요 이들을 항상 켜져 있는 AI 팀원 이라고 생각하세요. 이들은 다음과 같은 역할을 합니다: 백그라운드에서 작업, 리스트, 스페이스를 확인하세요

우선순위, 업무량, 기술, 마감일 등의 조건을 해석하세요.

매번 명시적으로 트리거되지 않아도 다단계 단계를 수행하세요 📌 슈퍼 에이전트 작동 예시: "할당용 블로그" 목록에 추가된 새 작업을 스캔하고, 각 작업의 요구사항을 평가하며, 작가의 가용성과 전문성을 확인한 후 일을 자동으로 할당합니다. 규칙 설정이나 수동 분류 작업이 필요 없습니다.

AI 에이전트 구축 방법을 배우려면 이 비디오를 시청하세요:

📚 더 읽어보기: 워크플로우 자동화를 위한 최고의 AI 에이전트 빌더

실시간 협업 – 문서, 채팅, 대시보드를 한곳에서

ChatGPT 플러그인은 일을 확실히 빠르게 해줍니다. 하지만 팀으로 일한다면, 채팅 인터페이스 내에서 실시간 협업이 사실상 불가능하다는 점을 잘 알고 계실 겁니다.

자산을 공동 편집할 수 없습니다. 그룹 커뮤니케이션을 위한 공간이 없습니다. 보고서가 실시간 데이터로 생성되더라도 정적입니다.

ClickUp은 공유 커뮤니케이션, 협업, 내장형 분석 지원으로 이 모든 것을 대체합니다. 방법은 다음과 같습니다:

실시간 공동 편집을 위한 ClickUp Docs: Google 문서나 Word 문서 사이를 오갈 필요가 없습니다. Google 문서나 Word 문서 사이를 오갈 필요가 없습니다. ClickUp 문서를 생성하고 여러 사용자를 초대해 동시에 편집하며, 댓글로 팀원을 태그하고 ClickUp Brain을 활용해 AI 기반 콘텐츠 생성 또는 편집을 수행하세요. 또한 ClickUp 문서 내 텍스트를 강조 표시하면 즉시 추적 가능한 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다.

실시간 편집, 팀원 코멘트, 상황별 AI 지원으로 ClickUp 문서에서 협업하세요

즉각적인 팀 동기화를 위한 ClickUp 채팅: 모든 ClickUp 작업 목록에는 팀원이 아이디어를 브레인스토밍하고, 피드백을 공유하며, 제안을 남기고, 모든 ClickUp 작업 목록에는 팀원이 아이디어를 브레인스토밍하고, 피드백을 공유하며, 제안을 남기고, ClickUp 채팅 내에서 파일 링크를 공유할 수 있는 전용 채팅 섹션이 있습니다.

ClickUp Chat으로 팀원과 소통하고 채팅 창 내에서 작업을 생성하세요

공유 가시성을 위한 ClickUp 대시보드: 사전 구축된 사전 구축된 ClickUp 대시보드를 사용하거나 보고 요구사항에 맞게 맞춤 설정하세요. 작업, 사용자 지정 필드, 시간 추적, 자동화에서 직접 데이터를 가져올 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 AI 요약 및 업데이트를 즉시 받아보세요

ChatGPT 플러그인을 ClickUp의 올인원 기능으로 대체하세요

ChatGPT 플러그인은 더 이상 사용할 수 없습니다. 대체 수단(맞춤형 GPT 및 타사 앱 통합)이 기능을 수행하긴 하지만, 일을 간소화해주지는 않습니다.

여러분은 여전히 상당한 시간을 여러 도구 간에 데이터를 수동으로 옮기고, 여러 앱을 관리하며, 탭 사이를 오가며 보내고 있습니다.

클릭업(ClickUp)과 같은 고도로 연결된 생태계로 이동하면 AI, 작업, 팀원, 외부 도구를 단일 스페이스에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 추가 비용이나 복잡한 설정 없이도 말이죠.

실제로 확인해 보시겠습니까? ClickUp에 가입하시면 모든 것이 한 곳에 통합되어 업무 시간이 얼마나 더 조용해지는지 경험하실 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

ChatGPT 플러그인이 사용 가능했을 당시, 플러그인 스토어는 플러그인을 검색하고 설치할 수 있는 중앙 마켓플레이스 역할을 했습니다. 시간이 지나면서 이 스토어는 현재 ChatGPT 앱 스토어로 진화했으며, 여기서 타사 플러그인과 앱 통합 기능을 찾을 수 있습니다.

사용하려는 플러그인에 따라 다릅니다. ChatGPT Plus 사용자는 앱 스토어와 맞춤형 GPT에 완전한 접근 권한을 얻습니다. 반면 Free 사용자는 일부 맞춤형 GPT 및 앱과 상호작용할 수 있지만, 엄격한 사용 제한을 받으며 일일 메시지 한도에 도달하면 접근 권한을 상실합니다.

아니요. 여러 ChatGPT 플러그인을 동시에 사용할 수 없습니다. 서로 다른 맞춤형 GPT나 앱 사이를 전환할 수는 있지만, 동일한 턴에서 두 개 이상의 플러그인을 사용할 수는 없습니다.

플러그인은 다른 제3자 소프트웨어와 동일하게 취급하십시오. 검증된 유명 개발자의 앱만 설치하고, 채팅에서 민감한 비밀번호, 결제 정보 또는 회사 기밀을 공유하지 마십시오. 최대 보안 수준을 위해 데이터가 훈련 모델에 포함되지 않는 엔터프라이즈 플랜을 사용하고, 앱이 외부 계정에 접근할 수 있도록 허용하기 전에 항상 "권한" 팝업을 검토하십시오.

최고의 생산성 플러그인은 기존 기술 스택에 불필요한 복잡성을 추가하지 않으면서 작업 속도를 2배 이상 높여주는 것입니다. 예시: ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 다음과 같은 다양한 생산성 도구를 결합합니다. - ClickUp Docs: 문서 작성 및 편집 - ClickUp Brain: 컨텍스트 기반 AI - ClickUp Enterprise AI Search: 신속한 정보/파일 검색 - ClickUp AI Notetaker: 회의 내용 필기 및 주요 실행 항목 생성