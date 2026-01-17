딥 서치란 무엇인가? AI 기반 기업 검색 가이드

Teams는 정보의 홍수에 빠져 있습니다. 지식 근로자는 하루 평균 약 1,200번 앱을 전환합니다.

이는 매일 문서, 채팅, 데이터베이스 전반에 걸쳐 답변을 찾기 위해 거의 50분에서 1시간 30분을 소비한다는 의미입니다.

문제가 보이시나요? 중요한 지식은 서로 소통하지 않는 시스템에 분산되어 있습니다. 기존 검색은 연결점을 찾지 못합니다. 일치하는 단어를 찾아 링크 목록만 반환할 뿐입니다.

심층 검색을 소개합니다. 질문의 의도를 이해하고, 일 전반에 걸쳐 관련 개념을 연결하며, 명확하고 실행 가능한 답변을 제시합니다.

아래에서는 심층 검색이 무엇인지, 팀의 정보 탐색 방식을 어떻게 변화시키는지, 그리고 검색에 소요되는 시간을 줄이고 일 추진에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 어떻게 도움을 주는지 보여드립니다.

딥 서치란 무엇인가요?

딥 서치는 고급 LLM 검색 엔진과 대규모 언어 모델을 활용하여 질문의 의미와 의도를 이해하는 AI 기반 기업 검색 접근법입니다.

단순히 키워드만 일일이 매칭하는 것이 아닙니다. 인공지능을 활용하여 맥락, 관계, 개념을 이해합니다. 그런 다음 대규모 문서 컬렉션과 같은 연결된 데이터 소스 전반에서 관련 정보와 핵심 통찰력을 추출합니다.

이것이 중요한 이유를 이해하려면 심층 검색과 기존 키워드 기반 검색을 비교해 보는 것이 도움이 됩니다. 두 검색 방식의 차이점은 다음과 같습니다:

기능 기존 키워드 검색 AI 기반 심층 검색 검색 방법 정확한 키워드 및 구문 일치 검색 의도, 맥락 및 의미론을 이해합니다 結果 키워드가 포함된 링크/파일 목록 인용된 출처를 함께 제시하며 답변을 종합합니다 컨텍스트 이해 낮음. 검색이 개별적으로 처리됩니다. 고급. 프로젝트, 담당자 및 대화 맥락을 이해합니다. 모호성 처리 불량. "Apple"은 과일일 수도 있고 회사일 수도 있습니다. 강력함. 사용자 역할과 최근 활동으로부터 의미를 추론합니다. 쿼리 복잡성 간단한 사실 확인에 최적 복잡하고 여러 부분으로 구성된 질문에 탁월합니다 학습 동일한 쿼리에 대해 동일한 결과를 반환합니다 사용과 피드백을 통해 지속적으로 개선됩니다

정확히 무엇을 찾는지 알 때는 키워드 검색이 효과적이지만, 모를 때는 심층 검색이 작동합니다. 대부분의 업무 질문이 명확하거나 독립적이지 않기 때문입니다. 예를 들어:

"이 프로젝트에 대해 어떤 결정이 내려졌나요?"

"왜 타임라인을 변경했나요?"

"이 작업을 막고 있는 것은 무엇인가요?"

"이 문제를 이미 해결한 사람이 있나요?"

이러한 질문에 답하려면 맥락, 역사, 해석이 필요합니다—바로 지능형 검색입니다. 의미 이해를 통해 심층 검색은 동일한 단어를 사용하지 않더라도 관련 논의, 결정, 문서를 연결할 수 있습니다.

바로 이것이 '깊이'를 구현하는 방식입니다.

실제 일 질문을 던지는 순간 이 차이가 명확해집니다. 따라서 "Atlas 출시 상태는 어떻게 되나요?"라고 질문하면, 심층 검색은 대규모 언어 모델을 활용하여 이를 이해합니다:

"아틀라스"는 지도책이 아닌 프로젝트 이름입니다.

"상태"는 현재 진행 단계, 장애 요소 및 다음 마일스톤을 의미할 가능성이 높습니다.

답변은 작업, 타임라인, 최근 댓글, 목표 문서 등 다양한 곳에 존재합니다

다양한 도구를 뒤지도록 하는 대신, 심층 검색은 고급 AI를 활용해 이러한 신호들을 하나의 유용한 답변으로 연결합니다.

⚡템플릿 아카이브: 워드 및 ClickUp용 Free 지식베이스 템플릿

딥 서치의 작동 원리

심층 검색은 작업, 문서, 대화, 의사 결정이 어떻게 상호 연결되는지 이해합니다. 실제로 이는 다음과 같은 의미입니다:

복잡한 질문을 분해하세요

대부분의 일 질문은 다층적입니다. 여러 목표, 가정, 숨겨진 후속 질문을 포함하고 있습니다.

"베타 테스트 피드백을 요약하고 V2에서 우선순위로 삼을 사항을 알려주세요"와 같은 질문을 할 때, 심층 검색은 이를 단일 조회로 처리하지 않습니다.

질문을 근본적인 구성 요소로 분해한 후, 관련 소스를 찾아내고 고급 AI를 활용해 가장 의미 있는 정보를 추출합니다:

"베타" 태그가 지정된 모든 관련 피드백 문서, 설문조사 결과 및 의견을 찾아보세요.

공통 주제, 감정, 개선 제안을 식별하세요

V2 제품 로드맵 및 스프린트 플랜과 교차 참조하십시오.

두 가지를 결합하여 "우리가 들은 내용"과 "우리가 진행 중인 작업"에 대한 요약으로 정리하세요.

이는 체계적인 문서 관리 워크플로우가 구축되어 있더라도 수동으로 검색하는 데 소요되는 시간을 절약해 줍니다.

💡 전문가 팁: 검색어를 구체적으로 입력하세요. "프로젝트 업데이트" 대신 "디자인 팀이 이번 주에 보고한 장애 요인은 무엇인가요?"라고 물어보세요. 더 많은 맥락이 더 나은 결과를 제공합니다.

📮 팀의 업무 속도를 늦추는 것은 일 자체가 아니라 끝없는 검색입니다 직원들은 하루의 거의 30%를 여러 도구에서 정보를 찾는 데 소비합니다. ClickUp BrainGPT의 기업 검색이 작업, 문서, 댓글, 앱의 정보를 한곳으로 모아 팀이 더 빠르게 업무에 착수할 수 있도록 지원하는 방법을 확인해 보세요. ClickUp의 Enterprise 검색은 검색을 맥락에 맞게 연결하여 팀 협업 방식을 혁신합니다.

다양한 출처의 답변을 한데 모아보세요

업무 맥락은 한 곳에 머무르지 않습니다. 단일 결정 사항이 문서, 작업 코멘트, 회의 요약, 채팅의 후속 메시지 등 여러 곳에 분산되어 있을 수 있습니다.

기존 검색은 각 조각을 따로 찾아내지만, 그 조각들을 연결하는 일은 사용자에게 맡깁니다.

딥 서치가 그 작업을 대신 수행합니다. 문서, 작업, 채팅, 이메일은 물론 연결된 Google 드라이브나 OneDrive 파일까지 모든 연결된 소스에서 관련 정보를 검색합니다.

단순히 출처 목록을 제공하는 데 그치지 않습니다. 해당 자료를 분석하여 핵심 내용을 추출하고, 이를 명확한 언어로 작성된 일관된 답변으로 통합합니다. 검증 가능하도록 원본 콘텐츠로의 인용 출처도 함께 제공됩니다. 연결된 워크플로우가 실제로 작동하는 모습을 여기서 확인하세요. 👇🏼

🔔 친절한 알림: 심층 검색은 데이터의 질에 따라 그 효과가 결정됩니다. 오래된 문서, 중복 자료, 체계적이지 않은 정보 구성은 혼란스러운 결과를 초래합니다. 정기적인 콘텐츠 점검과 적절히 설정된 지식 관리 소프트웨어가 검색의 유용성을 보장합니다.

딥 서치를 활용할 수 있는 분야

Enterprise AI 검색과 같은 심층 검색 도구는 원하는 답변이 단일 파일에 있지 않고 팀 업무의 핵심 구조에 깊이 녹아들어 있을 때 가장 효과적입니다.

심층 검색의 주요 활용 사례는 다음과 같습니다 👇

1. 신입 사원 온보딩

새로운 역할을 시작한 첫 몇 주는 종종 정보의 눈사태처럼 느껴집니다. 신입사원에게 긴 링크 리스트를 주고 그들이 스스로 연결점을 찾기를 바랄 필요는 없습니다.

그들은 간단한 연구 질문을 할 수 있습니다.

📌 예시: 클라이언트 킥오프 회의를 효과적으로 진행하기 위한 최고의 실행 방식은 무엇인가요?

심층 검색은 승인된 회의 템플릿을 통합하고, 최근 성공적인 킥오프 예시를 강조하며, 과거 논의에서 효과적이었던 조언을 최전면에 제시합니다.

🏅 결과? 신규 팀원들이 오래된 폴더나 간접적인 설명이 아닌 실제 성과 사례를 통해 학습함으로써 더 빠르게 업무에 적응합니다.

👀 알고 계셨나요? 지식이 문서화보다 주로 대화 속에 존재할 때, 조직은 팀이 바뀌면서 12~18개월마다 동일한 결정을 반복하는 경향이 있습니다.

2. 검토 준비

성과 평가가 때로는 기억력 테스트로 변할 수 있습니다. 관리자들은 흩어진 노트, 반쯤 기억나는 성과, 그리고 손에 닿는 문서들로 몇 달간의 일을 재구성하려 애씁니다.

심층 검색이 이를 바꿉니다. 관리자는 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

지난 분기에 이 직원의 주요 기여는 무엇이었나요?

그들이 주도하거나 해결한 프로젝트는 무엇인가요?

다양한 작업과 논의 과정에서 어떤 피드백을 받았나요?

이 시스템은 작업, 의견, 프로젝트 업데이트 및 문서에서 신호를 종합하여 영향력에 대한 근거 있는 요약을 제시합니다.

ClickUp Brain을 통한 AI 기반 심층 검색으로 성과를 평가하세요

🏅 결과: 리뷰가 더 공정해지고, 증거에 기반하며, 최근 편향에 훨씬 덜 의존하게 됩니다.

👀 알고 계셨나요? 정보 검색에 관한 과학적 연구에 따르면, 사람들은 "올바르게" 질문하는 방법을 모르기 때문에 동일한 쿼리를 여러 번 재구성합니다. 의도를 해석하는 시스템은 이러한 반복적인 검색 과정을 줄여줍니다.

3. 프로젝트 감사

제품 출시 6개월 후 종합 보고서를 작성한다고 가정해 보세요. 문제는 핵심 결정이 내려진 이유를 아무도 기억하지 못한다는 점입니다.

감사가 기억에만 의존할 경우 누락이 발생하기 쉽습니다. 심층 검색은 타임라인, 의존성, 대화 기록을 가로지르며 프로젝트의 의사 결정 과정을 재구성함으로써 이러한 누락을 메웁니다.

감사관 및 프로젝트 리더는 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

범위 변경은 어디에서 발생했으며, 누가 승인했나요?

어떤 의존성으로 인해 지연이나 재작업이 발생했나요?

식별되었으나 완화되지 않은 위험은 무엇인가?

심층 검색은 작업 이력, 상태 변경, 댓글, 지원 문서에서 증거를 추출하여 프로젝트가 단순히 요약된 방식이 아닌 실제 진행 과정을 보여줍니다.

🏅 결과: 프로젝트 감사가 사후 설명에서 벗어나 팀이 향후 성과를 개선하는 데 활용할 수 있는 증거 기반 통찰력으로 전환됩니다.

💟 보너스: 다른 기업 검색 소프트웨어를 살펴보고 싶으시다면, 저희가 조사 완료했습니다 👇

4. 과거 결정 사항 및 맥락 찾기

팀원들은 종종 무엇이 결정되었는지는 기억하지만 왜 결정되었는지는 잊어버립니다. 몇 달 후 같은 질문이 다시 제기될 때면, 회의 노트와 댓글, 사적인 대화 속에 묻혀버린 맥락을 찾기란 쉽지 않습니다.

심층 검색을 통해 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다:

왜 이 접근 방식을 선택했나요?

어떤 대안들이 논의되었나요?

최종 결정을 누가 승인했나요?

이를 통해 의사 결정 과정에 대한 통합된 보기를 확보할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 모든 회의록, 결정 사항 및 논의 내용을 검색 가능하게 만드세요

🏅 결과: Teams와 연구 분석가들이 최신 정보를 바탕으로 자신 있게 업무를 추진합니다.

👀 알고 계셨나요? 포레스터 연구에 따르면 직원들은 업무 시간의 최대 30%를 정보 검색에만 소비합니다. 심층 검색은 바로 이 생산성 저하 문제를 해결합니다.

심층 검색 vs. 심층 연구

심층 검색은 종종 심층 연구와 혼동됩니다.

물론 둘 다 AI에 의존하지만, 해결하는 문제는 매우 다릅니다. 주요 차이점은 👇

Aspect 심층 검색 심층 연구 목표 연결된 앱과 문서에서 정보를 추출하여 이미 알려진 내용을 명확하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 주제를 깊이 있게 탐구하고 데이터와 외부 맥락을 바탕으로 새로운 아이디어, 전략 또는 플랜을 도출하세요. 주요 질문 "X에 대해 우리가 이미 가지고 있는 정보는 무엇인가요?" "X에 대해 어떻게 해야 할까요?" 또는 "X의 함의는 무엇인가요?" 사용자 마인드셋 특정 답변이나 기존 데이터의 요약이 필요하신가요? 의견을 형성하거나, 다음 단계를 계획하거나, 새로운 접근 방식을 모색하고자 하십니까? 예시 "보고서에 따르면 지난 분기 고객 이탈의 세 가지 주요 원인은 무엇이었나요?" "시장 동향과 이탈 데이터를 바탕으로, 다음 분기에 어떤 새로운 고객 유지 전략을 테스트해야 할까요?" 출력 실제 문서, 노트 또는 보고서를 직접 가리키는 답변으로, 정보의 출처를 정확히 보여줍니다. 내부 데이터와 외부 맥락을 결합하여 다음 실행 단계를 제안하는 서면 요약, 아이디어 리스트 또는 플랜 정보 범위 작업 공간 및 Salesforce와 같은 연결된 앱으로 한도됩니다. 내부 데이터와 광범위한 AI 지식, 공개 정보를 활용하여 새로운 가능성을 제안합니다. 사용처 프로젝트에 빠르게 적응하기 문서화된 프로세스 찾기 보고서 증거 자료 수집하기 과거 일에 대한 사실적 질문에 답변하기 캠페인 아이디어 브레인스토밍 전략 계획서 섹션 초안 작성 테스트를 위한 가설 생성 새로운 시장 기회 발굴

간단히 말해, 심층 검색은 이미 알고 있는 정보를 제공하므로 사실 찾기에 시간을 낭비하지 않게 합니다. 심층 연구는 데이터와 온라인 소스를 모두 활용하여 다음에 무엇을 해야 할지 파악하는 데 도움을 줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반 이상이 매일 세 개 이상의 도구에 입력하며 " 앱 확산 "과 분산된 워크플로우와 싸우고 있습니다. 생산적이고 바쁘게 느껴질 수 있지만, 실제로는 앱 간에 맥락이 끊어지고 있을 뿐입니다. 타이핑으로 인한 에너지 소모는 말할 것도 없습니다. BrainGPT가 모든 것을 하나로 통합합니다: 한 번 말하기만 하면 업데이트, 작업, 노트가 ClickUp 내에서 정확히 필요한 위치에 저장됩니다. 더 이상 토글할 필요도, 혼란스러울 필요도 없습니다—단순히 원활하고 중앙 집중화된 생산성만 누리세요.

ClickUp에서 심층 검색을 활용하는 방법

심층 검색의 가능성을 확인하셨다면, 다음 질문은 바로 '워크플로우에 어떻게 적용할 것인가'입니다.

단순히 켜고 끌 수 있는 도구가 아닙니다. 팀이 이미 사용하는 도구와 통합될 때 가장 효과적입니다. 프로젝트, 문서, 대화, 목표가 모두 한데 모이는 곳에서 말이죠.

소개합니다: 세계 최초의 통합 AI 작업 공간, ClickUp.

AI 검색을 업무의 모든 영역에 적용하여 작업 공간을 벗어나지 않고도 답변을 찾고 실행할 수 있도록 지원합니다. 모든 업무를 단일 플랫폼으로 통합함으로써 불필요한 업무 분산을 제거합니다.

아래에서 그 방법을 보여드립니다 👀

일의 모든 구석을 검색하세요

ClickUp의 Enterprise 검색은 팀이 작업하는 모든 것에서 답변을 찾아내는 데 최적화되어 있습니다.

다음 영역을 가로질러 검색합니다:

ClickUp 자산 및 오브젝트 : 작업, 문서, 화이트보드, 대시보드, 채팅, 스페이스, 폴더, 목록, 첨부 파일 등

타사 통합 오브젝트(예: 문서, 웹 소스, 스프레드시트, 슬라이드, PDF, 연결된 tools의 폴더 등)를 일상적으로 사용하는 연결된 tools에서 활용하세요.

색인 대상은 접근 권한에 따라 결정됩니다. 연결을 설정하는 사용자가 연결된 도구 내 데이터를 볼 수 있고 지원되는 오브젝트 유형일 경우 검색 가능해집니다. 이를 통해 결과의 정확성, 권한 인식 및 관련성이 보장됩니다.

이것이 여러분의 업무를 어떻게 간편하게 만드는지 확인해 보세요. 😎

모든 일이 이미 ClickUp에 존재하기 때문에, 엔터프라이즈 검색은 전체 작업 공간에 걸쳐 심층 검색과 실시간 가시성을 제공합니다.

ClickUp의 Enterprise AI 검색으로 업무 확산으로 인한 숨겨진 시간 낭비를 해결하세요

사용 방법은 다음과 같습니다 👇

ClickUp 도구 모음에서 ClickUp AI를 엽니다.

모델의 '검색' 섹션에서 '심층 검색'을 선택하세요.

복잡한 자연어 질문을 입력하고 엔터 키를 누르세요

ClickUp Enterprise AI 검색으로 전체 작업 공간에서 찾기 어려운 정보를 찾아보세요.

다음으로, 다음과 같은 조치도 취할 수 있습니다 👇

복사: 텍스트를 복사하여 다른 위치에 수동으로 붙여넣기하세요. 생성된 텍스트의 일부도 수동으로 복사할 수 있습니다.

작업 생성: 응답에서 작업을 생성하세요

문서 생성: 응답 내용을 바탕으로 문서 또는 PDF 파일을 생성하세요

다시 시도해 보세요: 이 선택은 약간 다른 응답을 생성합니다

좋아요 또는 싫어요: 답변에 좋아요 또는 싫어요를 눌러 ClickUp AI 개선에 도움을 주세요

질문에 대한 풍부한 맥락의 답변을 얻으세요

ClickUp Brain은 지능을 워크플로우에 직접 내장하여 AI 확산을 방지하도록 설계되었습니다.

이 컨텍스트 AI는 여러분의 일, 도구, 기업 데이터 및 상황을 이해합니다.

BrainGPT에 '이 프로젝트를 지연시키는 요인은 무엇인가요?'라고 질문하면 실제 작업, 관련 데이터, 의존성 및 소유자와 연결된 장애 요소를 확인할 수 있습니다.

복잡한 다중 데이터 소스 데이터를 분석하세요

Brain은 여러 외부 AI 모델과 데이터 소스를 통합하여 오케스트레이션 계층 역할을 수행합니다.

ChatGPT, Claude, Gemini 및 다양한 드라이브를 오가며 서로 다른 기능을 이용할 필요가 없습니다. 작업에 적합한 모델을 자동으로 선택하며, 모든 응답을 귀사의 작업 공간 데이터에 기반하여 제공합니다.

작업 공간에서 여러 AI 모델에 접근하세요

음성으로 검색 실행

특히 회의 중이나 업무 검토 중에 아이디어가 떠오를 때, 타이핑이 항상 가장 빠른 검색 방법은 아닙니다.

ClickUp의 Talk to Text 기능을 사용하면 흐름을 끊지 않고 음성으로 검색을 실행하고 질문할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능을 통해 아이디어를 기록하고, 지침을 공유하며, 업무를 4배 빠르게 완료하세요.

자연스럽게 말하면 BrainGPT가 입력 내용을 작업, 문서, 대화, 연결된 데이터를 가로지르는 컨텍스트 인식 쿼리로 변환합니다.

💡 전문가 팁: 팀원들이 검색을 공유 메모리처럼 활용하도록 장려하세요. 태그 추가, 제목 업데이트, 자주 묻는 질문(FAQ) 기여를 통해 시스템이 지속적으로 개선되도록 훈련시키세요. 검색 시스템은 정보를 제공하는 사람들의 수준만큼만 똑똑해집니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 슈퍼 에이전트는 심층 검색을 한 단계 더 발전시켜 답변 찾기에서 실행으로 이어지게 합니다. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 제공합니다: 작업 공간을 지속적으로 모니터링하세요

패턴, 위험 요소 또는 누락된 정보를 감지하세요

검색 결과를 기반으로 다단계 작업을 트리거하세요 예시: 슈퍼 에이전트는 지연된 프로젝트, 누락된 승인, 해결되지 않은 장애 요소를 모니터링한 후 자동으로 이를 표면화하거나 사전 정의된 조치를 취할 수 있습니다. 슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요 👇

팀을 위한 심층 검색 최고의 실행 방식

Enterprise AI 검색의 가치를 극대화하려면 다음 최고의 실행 방식을 따르세요 ⭐

1. 올바른 질문에 집중하세요

심층 검색은 방대한 데이터가 있는 대규모 작업 공간과 복잡한 다단계 검색에서 가장 강력합니다. 단일 파일이 필요하거나 위치 기반의 간단한 질문인 경우, 표준 AI 프롬프트나 위치 필터를 사용하는 것이 더 빠릅니다.

심층 검색은 실제 일이 이루어지는 현장에서 의사 결정, 업데이트, 결과가 문서화될 때 가장 효과적입니다. 기록 시스템이 명확할수록 답변의 정확도도 높아집니다.

2. 자연스러운 질문을 하세요

해당 일을 잘 아는 팀원에게 질문하듯이 검색어를 구성하세요.

❌ "3분기 예산" 입력

✅ "마케팅 팀의 3분기 예산 재배정 배경에는 어떤 세 가지 이유가 있었나요?"라고 검색해 보세요.

제공하는 맥락이 많을수록 더 나은 답변을 얻을 수 있습니다.

3. 후속 조치를 따르세요

심층 검색이 후속 질문을 제안할 때 이를 활용하세요. 검색을 처음부터 다시 시작하지 않고도 검색 범위를 좁힐 수 있어 더 깊이 파고들어 전체적인 그림을 파악할 수 있습니다.

4. 검증하고 실행하세요

심층 검색이 찾아낸 출처를 확인하여 관련성과 정확성을 확보하세요. 그런 다음 인사이트를 바탕으로 작업을 생성하거나, 문서를 시작하거나, 노트를 작성하여 실행에 옮기세요.

5. 제외 항목 지정

필요 없는 정보가 있다면 딥 서치에게 무시하도록 지시하세요.

📌 예시: "마케팅 작업 제외" 또는 "2023년부터 2025년까지의 데이터"와 같은 조건을 설정하면 검색 결과를 관련성 있게 유지할 수 있습니다.

6. 출력 형식 멘션

목록, 요약 또는 우선순위가 지정된 순서가 필요하다면 요청하세요. 예를 들어 "프로젝트에서 심각도 순으로 상위 5개 위험 요소를 리스트로 나열해 주세요"와 같은 요청이 포함될 수 있습니다. 이는 시간을 절약하고 검색 결과에 대한 조치를 더 쉽게 취할 수 있게 합니다.

7. 긴 콘텐츠 요약하기

결과에 긴 문서나 스레드가 포함된 경우 ClickUp BrainGPT에 요약해 달라고 요청하세요. 이는 시간을 절약하고 중요한 세부사항을 놓치지 않도록 하며, 모든 내용을 직접 읽는 대신 일에 집중할 수 있게 도와줍니다.

🔔 친절한 알림: 작업 공간 전체를 대상으로 깊이 있는 완전 검색이 항상 필요한 것은 아닙니다. ClickUp은 특정 작업과 관련된 질문이 있을 때 어디서든 AI를 활용할 수 있게 합니다. 작업, 문서, 댓글 또는 스페이스 내에서 바로 AI를 사용할 수 있습니다. 이 위치 기반 AI는 질문을 현재 보고 있는 항목에 자동으로 한정하여 답변이 집중적이고 신속하게 제공됩니다. 작업 공간 어디에서나 AI에게 질문하세요 다음과 같은 경우에 사용하세요: 작업 검토 중이며 해당 작업의 이력이나 장애 요인에 대한 배경 정보를 원합니다

문서 내에서 명확한 설명이나 요약이 필요하신가요?

전체 작업 공간이 아닌 특정 프로젝트와 관련된 인사이트를 원합니다 심층 검색은 작업 공간 간 탐색을 지원합니다. 위치 기반 AI는 맥락이 이미 명확하고 답변만 필요한 경우에 더 효과적입니다.

심층 검색 시 고려해야 할 한도

다음은 주의해야 할 심층 검색의 한도입니다:

1. 적절한 접근 권한

ClickUp 기업 AI 검색은 권한이 부여된 정보만 표시합니다. 개인 폴더, 스페이스 또는 연결된 앱은 권한을 부여하지 않으면 검색 결과에 나타나지 않습니다. 이는 데이터 보안을 유지하지만, 제한된 영역에 있는 답변은 검색되지 않을 수 있음을 의미합니다.

2. 데이터 품질

심층 검색은 체계적으로 정리된 파일과 폴더에서만 작동합니다. 이는 연결되지 않은 도구, 로컬 파일 또는 대화 내 정보인 '침묵하는 데이터'를 읽을 수 없음을 의미합니다. 제목 없는 작업, 모호한 문서 또는 채팅에 숨겨진 결정 사항 역시 심층 검색이 연결 고리를 찾기 어렵게 만듭니다.

3. 인간의 판단이 필요합니다

심층 검색은 지식 기반 검색을 수행하고 출처를 표시하며 연결을 제안하지만, 결정을 내리지는 않습니다. 결과 해석과 실행은 여전히 귀하와 팀의 책임입니다.

4. 쿼리 범위 및 성능

심층 검색은 더 깊이 스캔하기 때문에 복잡한 쿼리는 더 오래 걸릴 수 있습니다. 브랜드 정체성에 관한 모든 것을 요약하는 것은 한 팀의 이번 주 우선순위를 검토하는 것보다 더 오래 걸릴 것입니다. 빠른 조회에는 표준 검색이나 AI 채팅이 더 빠른 옵션일 수 있습니다.

5. 출처 검증

AI는 때때로 그럴듯하지만 잘못된 정보를 생성할 수 있습니다. ClickUp Deep Search는 답변을 작업 공간에 기반을 두고 출처 링크를 표시함으로써 이러한 위험을 줄입니다. 그러나 정보의 정확성을 보장하기 위해 항상 해당 출처를 확인하십시오.

📚 함께 읽기: 기술 스택에 꼭 필요한 최고의 AI 검색 엔진

딥 서치의 미래

심층 검색은 이미 팀의 정보 검색 방식을 변화시키고 있지만, 이는 시작에 불과합니다. 앞으로의 발전 방향은 다음과 같습니다:

1. 예측력과 상황 인식을 강화하세요

심층 검색은 사용자의 역할, 작업, 달력, 프로젝트 단계를 이해합니다. 관련 문서를 찾아주고, 과거 결정을 알림으로 알려주며, 잠재적 충돌이 문제로 발전하기 전에 미리 경고합니다.

2. 답변 찾기와 보고 자동화

단일 프롬프트만으로 과거 유사 작업을 기반으로 프로젝트 개요를 자동 생성하거나, 작업 업데이트, 채팅 감정 분석, 문서 변경 사항을 종합한 주간 상태 보고서를 받아볼 수 있습니다.

3. 단순한 답변이 아닌 트리거를 유도하세요

심층 검색은 단순히 가장 관련성 높은 결과를 보여주는 것을 넘어, 실행 가능한 조치를 제안할 수 있습니다. 예를 들어, 지연된 클라이언트 승인을 표시하고, 알림을 발송하는 것을 제안하며, 타임라인을 조정하고, 단 한 번의 클릭으로 팀원들에게 알릴 수 있습니다.

4. 모든 역할에 맞춰 지식을 개인화하세요

일반적인 검색 막대 대신, 심층 검색은 여러분과 팀의 패턴을 학습하여 오직 여러분만이 중요하게 여길 만한 지식을 제공합니다. 예를 들어, 마케팅 담당자라면 새로운 캠페인 성과 데이터에 주목하게 할 수 있습니다.

5. 플랫폼과 팀 간 일 연결

심층 검색은 여러 플랫폼과 승인된 작업 공간 전반에서 작동하여 정보가 어디에 있든 관계없이 필요한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있게 합니다.

ClickUp 심층 검색으로 내 일 속에 숨겨진 답을 찾아보세요

일 중 정보 찾기가 일 속도를 늦추지 않도록 하세요.

생산성 저하와 의사 결정 지연은 정보가 사일로에 갇히고 맥락이 분산된 결과물입니다.

ClickUp의 기업 검색은 맥락, 복잡한 작업, 실제 업무 흐름 속 지식 전파 방식을 이해합니다. 팀원들이 폴더, 채팅, 대시보드를 뒤지는 대신, 작업, 문서, 대화, 연결된 도구에 기반한 답변을 즉시 제공합니다.

업무 자료를 뒤지는 대신 필요한 정보를 직접 물어보고 싶다면, 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요. 이미 업무 자료 속에 숨겨진 답을 찾아보세요.