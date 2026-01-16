Gemini로 콘텐츠 재작성하는 방법

초안이 배포된 후에도 사양은 진화하고 메시지는 변화하며 피드백은 계속 이어집니다. 편집 내용이 여러 문서, 채팅, tool로 흩어져 있으면 진행 속도가 느려지고 맥락을 추적하기 어려워집니다.

Gemini는 중복 초안을 생성하지 않고 기존 콘텐츠를 수정하는 데 팀을 지원합니다. 원본 의도를 유지하면서 문구를 재구성하고 구조를 다듬으며 어조를 조정하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 검토자 간 의견을 조율하면서 신속하게 진행할 수 있습니다.

이 가이드는 실제 업무와 유사한 워크플로우(사양 변경, 이해관계자 편집, 승인, 버전 변경 등)에서 Gemini로 콘텐츠를 재작성하는 방법을 보여줍니다. 또한 ClickUp이 재작성 작업을 태스크, 검토, 승인 과정과 연계하여 흐름을 지원하는 방식도 확인할 수 있습니다. 🔁

Gemini의 콘텐츠 재작성 기능이란?

Gemini의 콘텐츠 재작성 기능은 Google Workspace(Google Docs, Gmail 등) 및 독립형 Gemini 앱 전반에 통합된 AI 기반 편집 도구입니다.

기존 텍스트의 어조, 길이, 구조를 조정하여 원본 의미를 유지한 채 변환할 수 있습니다. 대규모 언어 모델(LLM) 을 활용해 문맥을 해석하고 검토 및 적용 가능한 재작성 옵션을 생성합니다.

🧠 재미있는 사실: 고전 소설들은 극적인 재작업을 거쳤습니다. 어니스트 헤밍웨이는 『무기여 잘 있거라』의 결말을 무려 47번이나 고쳤습니다. 그의 신념은 단순했습니다: 재작업을 통해 의미가 정확해진다는 것이었죠.

Google Docs에서 Gemini에 접근하는 방법

Gemini는 Google Docs 내에서 직접 재작성할 수 있도록 지원하여, 팀이 이미 초안을 작성하고 검토하는 공간에서 가까운 곳에서 편집을 유지합니다.

시작하는 방법은 다음과 같습니다. 👇

1단계: 작업 공간 구독 확인하기

Google Docs에서 Gemini를 사용하려면 자격을 갖춘 Google 계정이 필요합니다. 이 기능은 현재 Google Workspace Labs 등록 사용자 또는 Gemini Business, Enterprise, Education 애드온을 보유한 사용자에게 제공됩니다.

계정 상태는 오른쪽 상단 프로필 메뉴에서 확인하세요 (Google One의 경우 다색상 링)

개인 계정을 사용하는 경우 Google One AI Premium 구독이 필요합니다. 문서를 열기 전에 올바른 계정에 로그인했는지 확인하세요.

🧠 재미있는 사실: '사랑하는 장면을 죽여라'(즐겨찾기이지만 불필요한 장면을 삭제하라는) 조언을 들어본 적이 있을 겁니다. 이 표현은 스티븐 킹이나 어니스트 헤밍웨이의 말로 자주 인용되지만, 실제로는 1916년 아서 퀼러-카우치 경이 처음 사용했습니다. 그는 작가들에게 이렇게 조언했습니다: ‘매우 훌륭한 문장을 쓰고 싶은 충동이 들 때마다, 그 충동을 온전히 따르되 원고를 출판하기 전에 반드시 삭제하라.’

2단계: '글쓰기 도움' 아이콘 위치 찾기

새로 만들거나 기존 Google Doc을 열면 마법봉 아이콘(글쓰기 도움으로 라벨링됨)을 찾으세요:

빈 페이지에서: 아이콘은 일반적으로 왼쪽 여백이나 페이지 중앙의 플로팅 버튼 형태로 나타납니다.

빈 문서에서 '글쓰기 도움말' 버튼 위치 찾기

문장 내 사용법: 이미 타이핑 중이라면 문서 내 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 글쓰기 도움말을 선택하세요.

오른쪽 클릭 메뉴에서 '글쓰기 도움말' 열기

🔍 알고 계셨나요? 유명한 아동문학 저자 로알드 달은 끊임없이 수정하는 저자였습니다. 그는 한 번은 이야기를 완료할 때쯤이면 시작 부분을 최소 150번은 다시 읽고 고쳤다고 말한 적이 있습니다. 그는 유명한 말을 남겼습니다. “좋은 글쓰기는 본질적으로 다시 쓰는 것이다. 나는 이것을 확신한다. ”

3단계: 프롬프트 또는 지시사항 입력

'글쓰기 도움'을 탭하면 텍스트 상자가 열립니다

아이콘을 클릭하면 떠다니는 텍스트 상자가 열립니다. 여기에 특정 명령어를 입력할 수 있습니다. 예를 들어, '이 내용을 프로젝트 관리 관점에서 다시 작성해 주세요.'라고 입력할 수 있습니다.

프롬프트를 입력한 후 생성 버튼을 클릭하세요. 그러면 Gemini가 페이지에 직접 초안을 생성합니다.

프롬프트 상자에 구체적인 지시사항을 입력하세요

💡 전문가 팁: 지시문 표현이 확실하지 않다면 Gemini에게 이렇게 요청하세요: '이것을 강력한 프롬프트로 만들어 주세요: [원본 프롬프트]'. 텍스트에 적용하기 전에 지시문을 더 상세하고 효과적으로 재작성해 줍니다.

4단계: 콘텐츠 검토 및 삽입

Gemini는 요청된 텍스트의 초안을 제시합니다. 출력물을 검토하고 여러 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

삽입: 텍스트를 문서에 직접 배치합니다

정제: 어조( 공식적 , 비공식적 ), 길이( 축약 , 상세화 )를 조정하거나 전체 출력을 재구성할 수 있습니다.

버리기: 필요에 맞지 않는 제안은 삭제합니다

톤이나 길이를 조정하려면 '정제' 컨트롤을 사용하세요

5단계: 기존 텍스트 편집 (선택 사항)

이미 작성한 콘텐츠를 Google Gemini로 재작성하려면 변경하려는 텍스트를 선택하기만 하면 됩니다.

문단을 선택하면 즉시 다듬을 수 있는 재작성 옵션 메뉴가 표시됩니다

선택 영역 근처에 글쓰기 도움 아이콘이 나타납니다. 클릭하면 요약, 글머리 기호로 정리, 재구성 등 기존 글을 다듬을 수 있는 구체적인 편집 옵션이 제공됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 59%가 주간 재설정 또는 검토 시스템을 갖추지 못했다고 답했습니다. 업데이트가 작업, 댓글, 문서, 메시지 등 여러 곳에 흩어져 있을 때, 모든 것을 한데 모으는 것 자체가 하나의 프로젝트처럼 느껴질 수 있습니다. 변경된 사항, 누락된 사항, 주의가 필요한 사항에 대한 정보를 모으는 데만 시간을 쏟다 보면, 실제로 다음 주 플랜을 세울 에너지는 이미 소진된 상태입니다. 에이전트가 이 작업을 대신해 준다면 어떨까요? ClickUp의 AI 에이전트는 여러 작업의 진행 상황을 자동으로 종합하고 후속 조치가 필요한 사항을 요약해 줍니다. 과거를 재구성하는 데 시간을 낭비하지 말고, 앞으로의 방향에 대해 더 명확한 결정을 내리세요.

Gemini로 콘텐츠를 재작성하는 7가지 방법

문서를 다듬기 위해 Gemini의 재작성 기능을 활용할 수 있는 7가지 방법을 소개합니다. 📃

명확성을 위해 텍스트 재구성

'재구성' 기능을 사용해 불필요한 표현을 제거하고 모든 독자가 쉽게 이해할 수 있도록 메시지를 명확하게 전달하세요

재작성 tool은 새로운 시각으로 수동태, 반복되는 단어, 어색한 구문을 식별합니다. 표현하고 싶은 내용은 알지만 현재 문장이 '어색하게' 느껴질 때 매우 유용합니다.

Gemini는 가장 중요한 정보가 먼저 나오도록 문장 구조를 재구성합니다.

🔍 알고 계셨나요? 많은 정경 텍스트들은 여러 개의 재작성된 버전으로 존재합니다. 셰익스피어의 희곡들은 표현, 장면 순서, 강조점 등에서 주목할 만한 차이를 보이는 다양한 사본 (쿼토, 폴리오 )으로 전해져 내려옵니다.

콘텐츠를 더 간결하게 줄이세요

초안을 압축해 달라고 지미니에게 요청하여 불필요한 내용을 제거하고 핵심만 전달하세요

Gemini의 줄이기 기능은 기본적으로, 사실, ~에와 같은 '불필요한' 단어를 텍스트에서 찾아 제거합니다. 소셜 게시물의 문자 한도를 맞추거나, 이메일을 간결하게 정리하거나, 기술 매뉴얼을 더 직설적으로 만드는 데 완벽합니다.

더 자세히 설명하고 세부 사항 추가

Gemini의 맥락 추가 및 보조 정보 지원 기능을 활용해 핵심 아이디어를 확장하세요

글이 너무 간결하거나 '얇게' 느껴질 때, Gemini가 생각을 '확장'하는 데 도움을 줍니다. Elaborate tool은 주제를 분석하여 관련 맥락, 예시 또는 지원 설명을 제안합니다.

이것은 대략적인 회의 노트를 포괄적인 프로젝트 제안서로 전환하는 탁월한 방법입니다.

💡 전문가 팁: 명확성을 위해 구분자를 사용하세요. 세 개의 따옴표(”’)나 대괄호 같은 기호로 지시사항과 원본 텍스트를 분리하세요. 이렇게 하면 AI 글쓰기 개선 도구가 수행해야 할 작업과 수정해야 할 부분을 구분하는 데 도움이 됩니다.

어조를 캐주얼에서 포멀로 조정

독자층에 맞춰 글쓰기 스타일을 즉시 전환하세요

독자의 어조를 맞추는 것이 중요합니다. 딱딱하고 기업적인 톤의 업데이트를 작성했지만 편안한 Slack 채널에서 공유하고 싶다면, 제미니가 문체를 부드럽게 다듬어 줄 수 있습니다.

반대로, 캐주얼한 브레인스토밍을 받아서 경영진 요약에 필요한 전문적인 마무리 작업을 더할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: 문서 검토를 위해 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하세요. 문서 검토를 ClickUp 슈퍼 에이전트에게 위임하세요 재작성 요청 전에 '품질 검사자'나 '브랜드 카피라이터' 같은 특정 역할을 지정하세요. 이렇게 하면 AI가 특정 전문가의 시각으로 텍스트를 검토하도록 유도할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요:

키 포인트 요약

Gemini로 포괄적인 요약 생성하기

5페이지 분량의 문서를 보며 '큰 그림'을 추출해야 한다면, Gemini가 그 부담을 덜어줍니다. 주요 아규먼트와 결론을 식별하여 고수준 개요를 제공합니다.

이는 특히 긴 보고서 상단에 요약본을 작성하거나 긴 이메일 스레드를 빠르게 파악할 때 유용합니다.

💡 전문가 팁: 역할과 대상은 고정하세요. Gemini의 어조 변경 기능은 작성자와 독자를 정의한 후, 한 번에 하나의 변수(어조, 길이 또는 구조)만 변경할 때 가장 효과적입니다.

🧠 재미있는 사실: 검색 엔진은 재작성된 명확성을 높이 평가합니다. Google의 검색 품질 평가자 가이드라인은 명확하고 유용하며 구조화된 콘텐츠를 명시적으로 우선시합니다. 의도 일치도와 가독성을 개선하기 위한 재작성은 '완전히 새로운' 콘텐츠를 게시하지만 구조가 불량한 콘텐츠보다 순위 지침에 더 부합합니다.

텍스트를 글머리 기호 목록으로 변환

밀집된 문단을 체계적이고 실행 가능한 리스트로 분해하여 가독성 향상

긴 텍스트 벽은 독자의 흥미를 잃게 만드는 지점입니다. Gemini는 복잡한 서사를 구조화된 글머리 기호 목록으로 재구성할 수 있습니다.

프로세스 단계, 요구사항 리스트, 혜택 세트 등 사고 과정의 논리적 구분을 자동으로 식별하여 빠르게 스캔할 수 있도록 형식화합니다.

📌 참고: Gemini가 글머리 기호 목록을 생성할 때는 항상 병렬 구조를 검토하세요. 한 글머리 기호가 동사로 시작하면, 모든 글머리 기호를 동일한 양식으로 유지하세요.

특정 요구사항에 맞춰 맞춤형 프롬프트를 사용하세요

맞춤형 프롬프트 상자에 구체적인 지시사항을 입력하여 완전한 창작 통제권을 잠금 해제하세요

사전 설정 버튼은 시작에 불과합니다. 맞춤형 프롬프트 필드를 통해 Gemini에 초정밀 지시를 내릴 수 있습니다.

'비기술적 대상층을 위해 이 내용을 다시 작성해 주세요', '이 내용을 더 설득력 있고 긴급하게 표현해 주세요', 또는 '이 이메일을 관련 해시태그와 함께 LinkedIn 게시물로 변환해 주세요'라고 지시할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 헤드라인은 신문보다 훨씬 오래전부터 존재했습니다. 고대 로마의 석판에 새겨진 뉴스지인 Acta Diurna는 짧고 눈길을 끄는 요약으로 이벤트를 알렸습니다. 독자를 사로잡으려는 본능은 현대 미디어보다 수천 년 앞서 있었습니다.

Gemini를 위한 효과적인 재작성 프롬프트 작성법

최상의 결과를 얻으려면 '이것을 다시 작성해 주세요'와 같은 단순한 명령어를 넘어선 프롬프트를 작성해야 합니다. 제공하는 맥락과 의도가 구체적일수록 출력 결과의 정확도가 높아집니다.

효과적인 AI 프롬프트 재작성 템플릿은 일반적으로 세 가지 핵심 요소를 포함합니다:

역할: Gemini가 어떤 역할을 수행하며 작성할지 정의하세요 (예시: "기술 작가 역할을 수행하세요") 대상: 재작성 대상자 정의 (예시: "비기술 고객을 대상으로 작성") 제약 조건: 가장 중요하게 생각하는 규칙을 정의하세요(예시: "80단어 미만으로 유지하기" 또는 "능동태 사용하기").

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 이 문단을 비용 절감 효과에 초점을 맞춰 더 설득력 있게 재작성하고, 결과물을 세 개의 해시태그가 포함된 짧은 LinkedIn 게시물 형식으로 구성하세요.

Gemini로 재작성 시 더 나은 결과를 얻는 팁

제미니의 재작성 기능을 완전히 숙달하려면 기본을 넘어서야 합니다. /AI는 강력하지만, 출력 품질은 사용자가 제공하는 지침에 달려 있습니다. 최상의 결과를 얻기 위한 팁은 다음과 같습니다:

사전 맥락 제공: 재작성을 요청하기 전에 해당 텍스트의 용도를 설명하세요. Gemini는 법률 계약서, 블로그 포스트 서문, 캐주얼한 문자 메시지 중 어떤 것을 편집하는지 알 때 더 나은 성능을 발휘합니다.

'반복적' 접근법 활용: 한 번에 완벽하게 작성해야 한다는 부담을 느끼지 마세요. 첫 번째 재작성이 거의 맞지만 완벽하지 않다면, '좋습니다. 하지만 두 번째 문장을 더 짧게 작성해 주세요' 또는 '더 묘사적인 형용사를 사용해 주세요'와 같은 후속 프롬프트를 사용하세요.

브랜드 '목소리' 샘플 정의하기: 독특한 브랜드 목소리가 있다면 기존 글 샘플을 붙여넣고 Gemini에게 '이 샘플의 스타일과 리듬에 맞춰 다음 텍스트를 재작성해 주세요'라고 지시하세요.

출력 내용 사실 확인: AI는 때로 '사실'보다 '흐름'을 우선시할 수 있습니다. 재작성된 버전이 날짜, 가격 또는 기술 사양을 실수로 변경하지 않았는지 항상 재확인하세요.

팀 워크플로우를 위한 재작성 시 한 가지 제약 조건을 추가하세요: "검토 의견과 승인을 그대로 유지하라." 이는 재작성을 일회성 문장 다듬기 작업이 아닌 실행 단계로 취급하도록 강제합니다.

🎥 AI가 지루한 문서 검토를 몇 초 만에 스마트 요약 및 정리로 바꾸는 과정을 확인하세요.

콘텐츠 생성 및 재작성을 위한 Gemini 사용의 한도

Gemini는 강력한 글쓰기 보조 도구이지만, 인간의 감독이 필요한 특정 제약 사항이 있습니다. 이러한 한계를 이해하면 최종 문서가 정확하고 전문적으로 유지됩니다:

허구 생성 경향: Gemini는 허위 사실, 가짜 통계 또는 존재하지 않는 URL을 진실인 것처럼 자신 있게 제시할 수 있습니다.

컨텍스트 창 제한 사항: 매우 긴 문서에서 AI가 이전 내용을 추적하지 못해 모순되거나 반복적인 표현이 발생할 수 있습니다.

심층 전문성 부족: 모델은 종종 일반적인 패턴에 의존하며, 틈새 필드의 주제 전문가 수준의 미묘한 통찰력이 부족할 수 있습니다.

반복적인 언어: 구체적인 프롬프트 없이 재작성된 콘텐츠는 때때로 평범하게 느껴지거나 예측 가능하고 기계적인 구조에 의존할 수 있습니다.

어조 불일치: Gemini는 단일 섹션 내에서 가끔 비공식적 스타일과 공식적 스타일 사이를 어색하게 전환할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: Gemini의 AI 블로그 작성기로 재작성한 텍스트를 최종 확정하거나 게시하기 전에, 품질과 정확성을 보장하기 위해 이 빠른 체크리스트를 활용하세요: 사실과 데이터 검증

모든 링크 테스트

일관성 검토

문체 다듬기

중복 검색

문서 형식 확인

의도 일치 재확인

ClickUp을 활용한 재작성 콘텐츠 작성 및 관리

Gemini는 재작성 속도를 높일 수 있습니다. ClickUp은 통합 AI 작업 공간에서 재작성과 실행을 연결하여 팀이 관리할 수 있도록 지원합니다. 콘텐츠 변경 사항에 대한 후속 조치, 승인, 명확한 감사 추적이 필요할 때 이는 중요합니다.

ClickUp에서는 초안, 작업, 피드백, 승인이 한곳에 통합되므로 재작성본이 분리된 '최종 최종' 파일로 유실되지 않습니다. 고립된 환경에서 재작성하는 대신 의사 결정이 추적되는 동일한 공간에서 작업하여 업무 분산을 방지합니다.

이 Google Gemini AI 대안이 제공하는 기능을 자세히 살펴보겠습니다! 👀

초안 작성과 협업을 위한 중앙 hub

콘텐츠 재작성 시 종종 여러 폴더에 '버전 2'나 '최종 최종' 파일들이 뒤섞여 혼란을 초래합니다.

ClickUp Docs는 전체 콘텐츠 라이브러리를 프로젝트 작업 공간 내에 직접 호스팅하여 이러한 혼란을 해소합니다. ClickUp의 '관계 설정' 기능을 활용해 문서를 특정 작업에 연결하면, 재작성 담당자가 필요한 모든 자료를 손쉽게 활용할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용해 재작성된 콘텐츠 초안 작성 및 검토하기

제품 출시를 위한 콘텐츠 업데이트를 주도한다고 가정해 보세요. 각 재작성된 페이지마다 문서(Doc)를 생성하고 출시 작업에 연결합니다.

에디터는 ClickUp에 할당된 코멘트를 남기고, 이해관계자는 동일한 문서에 제안을 추가하며, 수정 과정에서 피드백을 해결합니다. 어조나 구조 변경 요청이 있을 경우, 수정 필요 문단 바로 옆에 요청 사항이 표시됩니다.

ClickUp 문서에서 할당된 댓글 기능을 활용한 콘텐츠 재작성 협업

🎥 ClickUp에서 콘텐츠 제작을 간소화하는 방법을 이 비디오에서 확인하세요:

더 스마트한 재작성을 위한 AI 기반 지원

콘텐츠 재작성을 위해 '편집'을 탭하여 ClickUp Brain에 접근하세요

초안이 한 곳에 모이면, ClickUp Brain은 팀원들이 탭을 오가며 번거로움을 겪지 않고도 재작성을 지원할 수 있습니다.

컨텍스트 AI를 활용해 브랜드 음성에 부합하는 콘텐츠를 생성합니다. 또한 외부 AI 창에 텍스트를 복사-붙여넣기할 필요가 없어 데이터 보안을 유지하고 워크플로우를 빠르게 합니다.

ClickUp Brain을 활용해 문서에서 대체 콘텐츠 버전 생성하기

예를 들어, 2,000단어 분량의 딱딱한 백서를 대화체 '방법 안내서'로 전환한다고 가정해 보겠습니다.

기술 용어가 가득한 복잡한 문단을 선택한 후 ClickUp Brain에 '초보자에게 설명하듯 풀어주세요' 또는 '전문적이면서도 친근한 어조로 바꿔주세요'라고 요청하세요. 즉시 더 자연스럽게 흐르는 재작성 버전을 제공합니다. 이를 통해 반복적인 문장 재구성 작업은 AI가 처리하는 동안 여러분은 고차원적인 전략 수립에 집중할 수 있습니다.

다음 재작성 시 시도해 볼 프롬프트: 이 텍스트의 대체 버전을 생성해 주세요.

Ask AI로 이동하여 대화를 계속할 수도 있습니다.

ClickUp Brain에게 특정 지침으로 콘텐츠를 재작성하도록 요청하세요

ClickUp Brain은 또한 여러 AI 모델에 대한 접근 권한을 제공하므로, 특정 재작성 작업에 적합한 AI를 선택할 수 있습니다. 콘텐츠 유형과 복잡성에 따라 Claude, ChatGPT, Gemini 사이를 전환할 수 있습니다.

다양한 재작성 방식을 위해 ClickUp Brain에서 다른 AI 모델 선택 가능

유연성 덕분에 단일 AI의 한도에 얽매이지 않습니다. 한 모델의 출력이 요구사항과 맞지 않을 경우, 다른 모델로 동일한 프롬프트를 재생성하여 결과를 즉시 비교할 수 있습니다.

웹 검색 및 음성 중심 생산성

ClickUp BrainGPT로 인터넷 전체 검색하기

ClickUp BrainGPT는 항상 켜져 있는 데스크탑 및 브라우저 동반자 역할을 합니다. 앱 내 어시스턴트와 마찬가지로 BrainGPT를 사용하면 ChatGPT, Claude 또는 Gemini 같은 프리미엄 모델을 활용해 AI 스프롤 없이 심층 연구를 수행하거나 개요 초안을 작성할 수 있습니다.

또한 BrainGPT에는 웹 검색 기능이 포함되어 있어, 재작성 워크플로우를 벗어나지 않고도 경쟁 콘텐츠를 조사하거나 사실을 확인할 수 있습니다. 검색 결과에는 신뢰할 수 있는 명확한 인용 출처가 포함되어 있어, 주장을 신속하게 검증하거나 콘텐츠를 지원할 증거를 수집하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 기술 문서를 재작성 중이며 최신 통계나 업계 동향이 필요하다면 BrainGPT가 현재 웹 정보를 수집하여 결과물에 직접 출처를 인용합니다.

BrainGPT의 ClickUp 음성 입력 기능을 활용해 핸즈프리로 콘텐츠 재작성 지시

ClickUp 음성 텍스트 입력 기능으로 아이디어를 포착하고 콘텐츠 초안을 최대 4배 빠르게 작성하세요.

키보드 바로 가기를 길게 눌러 음성 입력을 시작하면, 음성이 자동으로 세련되고 전문적인 텍스트로 변환됩니다.

복잡한 문단을 재작성하는 데 어려움을 겪고 있다면, 소리 내어 말하는 것이 생각을 구조화하는 더 명확한 방법을 종종 드러내며, 음성 인식 기능이 그 변형을 즉시 포착합니다.

Talk to Text에는 전문적인 콘텐츠에 실용적인 음성 입력 기능을 제공하는 여러 기능이 포함되어 있습니다:

맞춤형 사전 : 업계별 용어, 제품명, 약어를 학습합니다.

컨텍스트 인식 멘션 기능으로 음성 입력 시 팀원이나 작업을 참조할 수 있습니다.

다국어 지원: 한 언어로 말하고 다른 언어로 입력하기

🧠 재미있는 사실: 레오 톨스토이는 7년에 걸쳐 전쟁과 평화를 여러 번 다시 썼습니다. 그의 아내 소피아는 끝없는 수정을 반영하기 위해 방대한 원고를 손으로 여덟 번 (일부 부분은 거의 30번 가까이) 직접 베껴 썼습니다.

Chrome 확장 프로그램

Chrome 확장 프로그램을 통해 브라우저에서 바로 ClickUp BrainGPT에 접속하세요

ClickUp BrainGPT의 Chrome 확장 프로그램은 브라우저에서 바로 작동하여 경쟁사 콘텐츠 요약, 웹 리서치 캡처, 모든 웹페이지에서 작업 생성 등을 가능하게 합니다.

예를 들어 콘텐츠를 재작성하다가 참고하고 싶은 경쟁사의 접근 방식을 발견했다면, 탭을 전환하지 않고도 BrainGPT 사이드바를 열어 해당 페이지를 요약하고 후속 질문을 할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT의 Chrome 확장 프로그램을 사용하여 Gmail에서 작업 생성하기

이 확장 프로그램은 페이지를 ClickUp 작업으로 북마크하거나 Gmail에서 텍스트를 추출해 실행 항목을 생성할 수 있어, 모든 재작성 관련 자료를 워크플로우와 연결해 줍니다.

🎥 일상 작업에서 AI 활용법 자세히 알아보기:

ClickUp으로 콘텐츠 수정 작업을 간소화하세요

Gemini는 일을 즉시 재구성하는 유용한 도구 세트를 제공합니다. 이러한 AI 기능은 '어설픈' 초안 단계를 넘어설 수 있도록 도와주어, 실질적인 성과를 내는 큰 그림 전략에 집중할 수 있게 합니다.

그러나 Google Workspace가 좋은 출발점을 제공하지만, 끝없는 탭과 문서에서 이러한 수정 사항을 관리하는 것은 곧 자체적인 프로젝트로 번질 수 있습니다.

ClickUp은 초안, 작업, 팀 피드백을 하나의 공간으로 통합하여 이 전체 흐름을 간소화합니다. 문서에서 벗어나지 않고도 Gemini, Claude, ChatGPT 같은 최상위 모델을 전환하며 브랜드에 딱 맞는 목소리를 찾을 수 있습니다. 재작성 작업을 실제 실행 과정의 효율적인 일부로 전환해 줍니다.

산만한 업무 환경을 정리하고 마무리를 시작할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

구체적인 지침을 제공하면 Gemini가 브랜드 목소리를 더 안정적으로 유지할 수 있습니다. 일관성을 강화하려면 짧은 "목소리 샘플"을 붙여넣고 제약 조건(독해 수준, 문장 길이, 피해야 할 용어)을 정의하세요.

Gemini와 ChatGPT 같은 도구는 재작성을 잘 처리하지만, 별도의 탭에서 작동하여 작업 공간 컨텍스트를 잃게 됩니다. ClickUp Brain은 문서 내에서 직접 여러 AI 모델(Claude, ChatGPT, Gemini)을 제공하며, 동시에 브랜드 가이드라인, 과거 캠페인, 프로젝트 이력을 자동으로 참조합니다.

네, Gemini는 다양한 채널에 맞게 콘텐츠를 재활용하는 데 매우 효과적입니다. 긴 블로그 글을 간결한 LinkedIn 업데이트, X(Twitter) 스레드, 캐주얼한 Instagram 캡션으로 변환하도록 쉽게 프롬프트할 수 있습니다.