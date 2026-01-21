Zoom 전체 직원 체크인을 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법

회의 효율성 설문조사에 따르면, 응답자의 12%는 회의가 과밀하다고 느끼고, 17%는 회의가 지나치게 길다고 답했으며, 10%는 대부분 불필요하다고 생각합니다.

회의의 거의 50%가 한 시간 이상 지속된다는 점을 고려하면, 그들을 탓할 수 있겠는가?

하지만 회의가 꼭 그렇게 길어야 할까요? 길고 종종 생산적이지 않은 이 회의들을 빠르고 집중적인 '싱크업'으로 대체할 수는 없을까요?

간단한 답변: 네, 가능합니다.

자세한 설명이나 방법론이 궁금하신가요? 바로 이 블로그 포스트가 그 해답을 제공합니다!

아래에서는 Zoom 전체 직원 체크인을 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법을 보여드립니다.

전통적인 전사 회의의 문제점

전체 직원 회의 대체에 대해 논의하기 전에, Zoom 회의가 더 이상 팀의 일관된 협업을 이끌어내지 못하는 이유를 먼저 살펴봅시다.

일정 잡기의 번거로움과 시간대 충돌

Microsoft 워크 트렌드 설문조사에 따르면, 글로벌 시간대에 걸쳐 근무하는 직원들 사이에서 오후 8시 이후로 예정된 회의가 전년 대비 16% 증가했습니다.

업무 협업은 그 어느 때보다 쉬워졌지만, 시간대를 넘나드는 Zoom 회의 관리는 기하급수적으로 어려워졌습니다. 팀원 중 누군가는 항상 업무 시간을 희생하며 전사 회의에 참석하고 있습니다.

수동적 참여

가상 회의 중 직원의 약 67%가 집중을 잃습니다. 이들은 휴대폰 이메일 확인, 텍스트 보내기, 딴생각, 인터넷 서핑, 또는 집안일을 하는 등 다른 행동을 하고 있습니다.

대부분의 전사 회의는 상호작용과는 거리가 멀며, 결국 가장 큰 목소리를 가진 이들이 주도하게 됩니다. 소수만이 발언하고, 몇몇이 반응하며, 나머지는 계속해서 침묵합니다.

회의 후 제한된 가시성

가장 생산성이 낮은 회의들의 공통점은 무엇인가요?

회의 후 공유되는 후속 노트, 요약, 또는 실행 항목 없음

회의에 핵심 참석자가 빠지면 결과적으로 의사 결정이 지연됩니다.

미리 제공되는 아젠다나 사전 읽기 자료 없음

Calendly에 따르면, 내부 및 외부 회의 모두에서 일관성을 유지합니다.

다시 말해, Zoom 회의 후 누군가는 수동으로 실행 항목을 입력하고, 책임을 할당하고, 마감일을 설정하고, 프로젝트 관리 도구에 맥락을 추가해야 합니다.

이러한 복사-붙여넣기와 작업 전환의 결과는 우리가 '업무 산재( Work Sprawl)'라 부르는 현상입니다. 아이디어, 할 일, 후속 조치가 여러 도구에 흩어져 관리되는 이 상태는 결국 팀원 한 명당 주당 4시간 이상의 시간을 낭비하게 만듭니다!

📮 ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 팀의 42%가 비동기 작업을 위해 녹화 클립(21%)이나 프로젝트 관리 도구(21%)를 활용하고 있습니다. 하지만 이러한 tools는 종종 추가 도구, 별도의 구독, 로그인, 그리고 학습 곡선을 요구할 수 있습니다. 업무를 위한 모든 것을 담은 앱, ClickUp은 비동기적 커뮤니케이션을 간편하게 합니다. 단일 작업 공간 내에서 비디오 클립, 음성 메시지, 프로젝트 워크플로우, 협업 문서, 내장형 AI 노트 작성기까지 모두 활용하세요. 여러 구독과 흩어진 정보를 관리할 필요가 있을까요? 단일 솔루션으로 전체 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

협업 기회 놓침

모든 사람이 실시간으로 참석할 수는 없습니다. 참석하더라도 누구나 발언하기 편한 것은 아닙니다.

중요 업데이트는 한 번만, 정해진 시간에 공유됩니다. 회의를 놓친 사람은 간접 요약이나 불완전한 녹음에 의존해야 합니다. 질문들은 나중에 개인 채팅, 별도 스레드, 후속 통화에서 따로 제기됩니다.

대부분의 전사 원격 회의는 일방적인 방송 형태로 진행됩니다. 경영진은 분기별 결과, 제품 발표, 정책 변경 사항을 공유하는 동안 나머지 구성원들은 듣기만 합니다.

이 형식은 사람들이 집중 작업을 중단하고 비동기적으로 검토할 수 있는 정보를 소비하도록 강요합니다. 슬라이드 자료, 녹화된 업데이트, 또는 간단한 서면 브리핑으로도 동일한 메시지를 전달할 수 있습니다—하루 일과를 방해하지 않으면서도 말이죠.

이 낭비된 시간에는 작업 전환에 드는 비용이 포함되지 않습니다. 연구에 따르면 집중 작업 상태에서 벗어나면 업무에 다시 집중하는 데 최대 23분이 소요될 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 무해해 보이는 Zoom 회의가 다섯 가지 유형의 회의 피로를 유발합니다: 일반적, 시각적, 사회적, 동기 부여적, 정서적 피로. 스탠퍼드 연구진이 개발한 Zoom 피로도 척도(ZEF 척도)는 이 현상을 과학적으로 측정합니다.

그렇다면 Zoom 피로감에 대한 해결책은 무엇일까요?

아래에서는 전원 참여형 체크인을 비동기식으로 진행하는 방법을 안내합니다.

ClickUp 싱크업이란 무엇이며, 전체 회의에 효과적인 이유는 무엇인가요?

ClickUp 싱크업으로 팀과 즉시 협업하세요

ClickUp 싱크업은 AI 기반 회의 및 협업 도구로, ClickUp 작업 공간 내에서 팀과 즉시 음성 및 영상 통화를 시작할 수 있게 해줍니다.

팀원들과의 1:1 및 그룹 통화를 시작하여 쿼리와 장애 요소를 신속히 해결하세요.

SyncUp은 ClickUp 채팅의 일부로, Free Plan을 포함한 모든 플랜에서 이용 가능합니다. ClickUp 채팅의 DM이나 채널 어디서나 SyncUp을 시작할 수 있습니다. 또한 대화를 녹음하고 ClickUp AI 노트테이커로 텍스트로 변환할 수 있습니다.

모든 녹화 내용은 관련 채팅, ClickUp 작업 또는 프로젝트에 연결됩니다. 논의 내용을 추적 가능한 결과물로 전환하여 분실되거나 잊혀지지 않도록 하세요.

전체 직원 회의에서 보다 명확한 커뮤니케이션을 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

통합된 컨텍스트

SyncUp의 가장 큰 장점은 실제 일과의 연동입니다. 특정 채팅 채널이나 다이렉트 메시지 내에서 SyncUp을 시작하여 대화를 한 곳에 집중시킬 수 있습니다.

SyncUp 통화 중에는 파일과 참조 문서를 공유하고, 논의 내용과 관련된 특정 작업을 첨부 파일로 첨부할 수도 있습니다.

📌 예시: IT 팀이 새로운 2단계 인증 요구사항을 도입 중입니다. 전사 SyncUp 통화에서 화면 공유를 통해 설정 과정을 시연하고 직원들이 겪을 수 있는 일반적인 문제점을 단계별로 안내합니다.

통화 후 SyncUp 녹화 링크는 IT 보안 작업에 추가되며, 공식 배포 가이드 역할을 하는 ClickUp 문서 내에 직접 삽입됩니다. 해당 문서에는 단계별 지침, 스크린샷, FAQ가 모두 한 곳에 정리되어 있습니다.

업데이트가 들어올 때마다 새 대화를 시작하지 않고 문서가 수정됩니다. 직원들은 최신 지침을 확인하기 위해 정확히 어디로 가야 하는지 알게 됩니다. IT 팀은 반복되는 질문이나 후속 회의를 피할 수 있습니다. 그 결과, 출시 작업과 지속적으로 연결된 단일한 셀프 서비스 진실의 원천이 구축됩니다.

회의에 참석하지 못한 팀 회원들도 녹화 영상을 시청하고 리더십이 언급한 정확한 문서를 바로 확인할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자들은 정보와 맥락을 찾기 위해 하루 평균 25개의 메시지를 보냅니다. 이는 이메일과 채팅을 넘나드는 단편적인 대화를 스크롤하고, 검색하고, 해석하는 데 상당한 시간이 낭비되고 있음을 의미합니다. 😱 작업 관리, 프로젝트, 채팅, 이메일(그리고 AI!)까지 한곳에서 연결해주는 스마트 플랫폼이 있다면 얼마나 좋을까요? 하지만 이미 있습니다: ClickUp을 사용해 보세요!

AI 기반 요약 및 회의록

SyncUp의 가장 큰 장점은 모두가 동시에 온라인 상태일 필요 없이 동일한 SyncUp을 확인할 수 있다는 점입니다.

참가자들은 녹화본, 대본 또는 요약본을 통해 맥락을 파악할 수 있습니다.

클릭업 내에서 AI가 생성한 전사원 Zoom 회의 요약본을 살펴보고 실행 항목을 파악하세요.

업데이트, 진행 상황, 장애 요소를 포함한 모든 정보는 ClickUp 작업, 문서, 채팅 내에서 바로 확인할 수 있습니다.

⭐ 보너스: ClickUp Enterprise AI 검색을 사용하면 자연어 프롬프트로 ClickUp 작업 공간 내 노트에서 정보를 단 몇 초 만에 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 일주일 동안 부재 중이었다면 AI 어시스턴트에게 지난주 SyncUp의 회의 내용과 실행 항목을 확인해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. AI 기반 Enterprise 검색으로 ClickUp 내에서 상황 인식형 회의 요약 제공

작업 항목과 연결된 기본 액션 항목

Zoom 앱에서 통화가 끝나면 책임감은 사라집니다. 하지만 ClickUp SyncUp을 사용하면 모든 내용이 동일한 작업 공간에 저장되므로, 논의 내용을 추적 가능한 작업으로 즉시 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 회의 요약에 실행 항목이 포함된 경우 ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain에게 요청하여 작업 공간 컨텍스트를 활용해 관련 작업을 생성할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 연속적인 비디오 회의는 뇌에 누적된 스트레스를 유발할 수 있습니다. Microsoft 신경과학 연구소의 EEG 기술 연구에 따르면, 회의 사이에 단 10분만 휴식을 취해도 스트레스 수준이 정상으로 돌아옵니다. 기존의 전사원 회의는 팀원들에게 이 중요한 정신적 회복 기간을 빼앗고 있습니다.

모든 업데이트가 회사 전체 직원의 회의 참석을 필요로 하지는 않습니다.

📌 예시: 반복적인 디자인 검토 회의를 예약하는 대신, 디자인 리더가 디자인 팀 채팅 채널 내에서 직접 짧은 SyncUp 비디오를 녹화합니다.

어떻게 진행되나요:

디자이너가 업데이트된 Figma 화면을 4분 동안 시연하는 SyncUp 녹화 영상

변경된 내용, 변경 이유, 피드백이 필요한 부분을 설명합니다.

SyncUp은 관련 디자인 작업과 연결된 전사 채팅 채널에 게시됩니다.

팀의 대응 방식:

PM과 엔지니어는 비디오를 비동기적으로 시청합니다

피드백은 비디오에 연결된 스레드 형식의 댓글로 제공됩니다

구체적인 피드백은 "빈 상태 업데이트"나 "대체 CTA 색상 탐색"과 같은 후속 작업으로 전환됩니다.

비디오, 댓글, 작업이 한데 모여 있으므로 맥락이 사라지지 않습니다

디자인 팀에 효과적인 이유:

디자이너가 동일한 워크스루를 여러 번 반복할 필요가 없습니다

시간대가 협업을 방해하지 않습니다

의사 결정과 설계 근거가 자동으로 문서화됩니다

ClickUp 채팅 내 공지사항, 토론 또는 아이디어 채팅 메시지에 게시하여 제품 업데이트나 정책 변경 사항을 공유하세요.

조직 내 누구든지 녹화 파일을 열어 대본을 보기 또는 요약본을 생성할 수 있습니다. 채팅 스레드에 직접 질문을 남길 수도 있습니다.

항상 연결된 참여

녹화된 SyncUp을 시청하는 중 문제가 발생하면 직원들은 어떻게 해야 하나요?

사용자는 비디오에 타임스탬프가 포함된 댓글을 남기고 해당 쿼리를 구체적으로 해결할 수 있는 담당자에게 할당할 수 있습니다. 이러한 댓글은 모든 사용자가 참조할 수 있도록 Clip 활동에 계속 가시성을 유지합니다.

다만, 녹화된 모든 SyncUp은 ClickUp 클립으로 클립 허브에 보관됩니다.

Clip이 비동기 커뮤니케이션을 발전시키는 방법은 다음과 같습니다:

👀 알고 계셨나요? 직원들이 아이디어 공유를 멈추는 순간, 회의의 66%가 비생산적으로 변합니다. 그 원인은 사소합니다—전체 회의에서 단 한 번만 누군가의 제안을 무시해도, 그 사람은 이후 다섯 번의 회의에서 침묵할 것입니다. 이 단 한 번의 좌절이 파급 효과를 일으켜 모든 회의를 비생산적으로 만듭니다.

📚 더 알아보기: 사기 진작을 위한 직원 참여 활동

ClickUp SyncUp을 활용한 비동기 전사원 회의 진행 방법

전사 회의에 모든 직원의 참석을 강제하지 않고도 ClickUp SyncUp을 활용해 전사적 업데이트를 공유하는 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 전사적 커뮤니케이션에 대한 명확한 가이드라인 설정

비동기 커뮤니케이션을 성공적으로 운영하려면 명확한 커뮤니케이션 가이드라인을 설정하세요.

명확한 커뮤니케이션 가이드라인을 설정하는 체계적인 ClickUp 문서 설정을 생성하세요. 명확히 하세요:

어떤 유형의 회의는 필수 참석이 필요한 실시간 회의이고, 어떤 회의는 선택적 참석(나중에 녹화본 시청 가능)인가요?

글로벌 팀을 위한 전사 SyncUp은 얼마나 미리 예약해야 할까요?

직원들이 근무 시간 외에 실시간 통화에 참여해야 할까요, 아니면 녹화본 시청도 허용되나요?

팀 회원이 메시지나 업데이트를 확인했음을 어떻게 알리는 것이 좋을까요?

전체 직원 SyncUp 녹화 영상에 대한 코멘트는 얼마나 빨리 처리해야 하나요?

모든 전사 회의 콘텐츠가 보관되는 곳과 과거 업데이트를 검색하는 방법

메시지 응답 시간 범위 (우선순위 메시지: 4시간 이내, 일반 업데이트: 24시간 이내)

이 내용이 문서화되면, 어떤 커뮤니케이션 전략 (Clip, 싱크업, 채팅 메시지)이 다양한 시나리오에 적합한지 매핑하세요. 다음은 프레임워크입니다:

업데이트 유형 형식 어떻게 효과적일까요? 분기별 결과, 전략적 전환 Clip과 문서 질문하기 전에 번호를 분석하고 함의를 깊이 생각할 시간을 제공합니다. 제품 데모, 기능 안내 화면 공유 기능이 포함된 Clip 팀원들은 작업 중 일시 정지하거나 복잡한 단계를 다시 실행하며, 구현 시 정확한 워크플로우를 참조할 수 있습니다. 조직 개편, 리더십 변경 라이브 SyncUp (짧은 버전) + 후속 Clip 실시간 Q&A로 즉각적인 문의 해결, Clip 기능으로 참석하지 못한 이들을 위한 영구 참고 자료 제공 주간 성과 및 마일스톤 채팅 메시지 또는 실시간 SyncUp 팀 구조와 선호도에 따라—빠른 비동기 업데이트는 분산 팀에 적합하고, 실시간 축하 행사는 유대감 강한 그룹에 어울립니다. 긴급 정책 변경 사항 선택 사항: 녹화 기능이 포함된 전사원 SyncUp 시간에 민감한 결정은 조직 전체에 걸쳐 즉각적인 명확화와 조정이 필요합니다.

2단계: 회의 전에 아젠다를 공유하세요

팀원들에게 명확한 회의 아젠다 를 이메일과 채팅 채널을 통해 최소 48~72시간 전에 공유하세요.

아젠다에는 다음을 포함해야 합니다:

전체 회의에서 논의될 내용과 지금 진행되는 이유

회의 전에 팀원이 검토해야 할 ClickUp 문서나 보고서를 첨부 파일로 첨부하세요

각 세그먼트별 시간 분배를 통해 참여자들이 자신의 의견이 필요한 시점을 파악할 수 있도록 합니다.

사전에 제출된 직원들의 질문—특히 실시간 참석은 어렵지만 녹화본에서 자신의 우려 사항이 다뤄지길 원하는 사람들에게 유용합니다.

내려야 할 주요 결정 사항과 각 결정의 책임자

회의의 예상 결과

⭐ 보너스: 훌륭한 아이디어를 포스트잇이나 음성 녹음에 묻히게 하지 마세요. ClickUp Talk to Text로 회의 아젠다를 음성 입력하면, ClickUp 문서에서 즉시 텍스트로 변환 및 형식이 적용됩니다. ClickUp BrainGPT 데스크톱 앱의 음성 입력 기능으로 일 속도를 4배 높여보세요

3단계: SyncUp 시작 및 기록

다음에서 바로 SyncUp을 시작하세요:

채널

DM

채팅 채널이 연결된 위치의 보기

도구 모음 또는 헤더의 SyncUp 아이콘(카메라 또는 비디오 기호)을 클릭하여 통화를 시작하세요

세션을 녹화하려면 녹화 아이콘을 누르세요.

SyncUp 기록하기

SyncUp 링크 공유 또는 초대 기능을 통해 참가자를 추가할 수 있습니다.

✏️ 노트: 200명 이상이 참여하는 전사 회의를 주최하는 경우, Zoom 회의를 예약하기 위해 ClickUp Zoom 통합 기능을 사용하는 것이 좋습니다. ClickUp 채팅 채널에 /Zoom만 입력하면, 작업 공간과 연동되는 회의 링크가 생성됩니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 모든 유형의 프로젝트를 위한 무료 프로젝트 관리 템플릿

4단계: ClickUp Brain으로 결과 요약하기

SyncUp 녹화 후 클립 허브에서 열고 '요약'을 클릭하면 ClickUp Brain 또는 BrainGPT가 논의 내용을 간결하게 요약해 줍니다.

ClickUp Brain과 BrainGPT로 회의 기록 문서에서 단 몇 초 만에 실행 항목 목록을 추출하세요.

ClickUp Brain을 사용하여:

SyncUp에서 나온 주요 공지사항, 결정사항 및 업데이트를 요약하세요.

행동 항목을 추출하여 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 전환하세요

통화 중 멘션된 위험 요소, 의존성 또는 후속 조치를 강조 표시하세요

참석하지 못한 사람들을 위해 '꼭 알아야 할 사항' 요약본을 간략히 작성하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp의 AI 기반 팀원인 슈퍼 에이전트를 활용하세요. 시간을 절약하고 생산성을 높이며, 지능적이고 인간적인 상호작용으로 여러분의 작업 공간에 적응합니다. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 회의 관리 워크플로우에 탁월합니다: 크리에이티브 브리프: 작업 또는 채팅의 맥락을 활용하여 크리에이티브 브리프 초안 작성. 표준화된 접수 프로세스 구축 및 승인 가속화를 위한 실행 가능한 개선안 포함

기능 브리프: 기능 요청을 체계적인 브리프로 전환하여 애자일 팀이 범위를 조정하고, 시간을 효율적으로 추정하며, 재작업을 줄일 수 있도록 지원합니다.

후속 이메일: AI 노트테이커 회의록을 간결한 클라이언트 전달용 후속 이메일로 전환하여 결정사항, 소유자, 마감일을 명확히 기록해 다음 단계를 제시합니다.

팀을 위한 더 많은 회의 에이전트를 확인해 보세요:

전체 직원 회의를 ClickUp SyncUp으로 전환할 때의 이점

ClickUp 싱크업이 최고의 Zoom 대안인 이유는 다음과 같습니다:

앱 전환 제로 : 일과 커뮤니케이션을 단일 도구로 통합하여 앱 전환 없이도 완전한 맥락을 갖춘 회의를 시작하세요. 팀이 : 일과 커뮤니케이션을 단일 도구로 통합하여 앱 전환 없이도 완전한 맥락을 갖춘 회의를 시작하세요. 팀이 AI 확산으로 어려움을 겪을 때, 이는 상당한 시간 절약이 됩니다.

내장형 책임 체계 : SyncUp 논의 내용을 바탕으로 Brain이 작업을 생성하고 할당하도록 요청하세요. 모든 대화가 실행 가능한 결과물로 이어집니다. 전사 회의를 생산적이고 반복적이지 않은 논의로 전환하세요.

통합 AI 작업 공간 : ClickUp으로 도구, 파일, 워크플로우를 단일 플랫폼에 연결하세요. 모든 회사 지식이 한곳에 모여 인덱스되어 쉽게 검색할 수 있습니다.

비용 효율성 : SyncUp은 모바일 기기에서도 이용 가능하며 Free Plan에서도 제공되어, 소규모 팀도 추가 비용 없이 가상 회의를 진행할 수 있습니다.

워크플로우 자동화 : 수동적인 오가기를 줄이고 일관성 없는 회의 노트를 끝내세요

비동기 우선 접근법: 오디오/비디오 Clip, 자동 생성된 대본, AI 요약, 질문이나 피드백을 위한 타임스탬프 댓글로 비동기 커뮤니케이션을 가속화하세요.

⚡ 템플릿 아카이브: PPT, Word 및 ClickUp용 조직도 템플릿

👀 알고 계셨나요? 카메라 앞에서 고개를 끄덕이는 행동은 동의의 표시가 아닙니다—대부분의 경우 순응입니다. 연구에 따르면, 카메라가 켜진 상태에서 진행되는 업무용 온라인 회의 중 개인들은 다수 의견에 순응하는 경향이 있습니다. 특히 직원들이 카메라를 계속 켜도록 강요받을 때 Zoom 피로감이 크게 증폭되는 것으로 나타났습니다.

비동기 전사 회의의 실제 활용 사례

비동기식 커뮤니케이션은 실용적이며, 전 세계 선도 기업들은 회사 전체 업데이트를 전달하기 위해 비동기 방식을 도입했습니다:

GitLab

GitLab은 핸드북 중심, 기본적으로 비동기식 커뮤니케이션 모델로 유명하며, 전사적 정보 공유 및 활용 방식에 대한 명확한 지침을 제공합니다. 주요 원칙은 다음과 같습니다:

논의 전 문서화 회사 업데이트, 결정 사항, 프로세스는 GitLab 핸드북에 기록되어 모든 구성원이 동일한 신뢰할 수 있는 정보원을 비동기적으로 확인할 수 있습니다.

실시간 회의보다 비동기식 커뮤니케이션 업데이트는 시간대를 초월해 소비될 수 있도록 설계되어, 가능한 한 실시간 회의에 대한 의존도를 줄입니다.

기록 및 문서화된 업데이트로 광범위한 가시성 확보 중요한 회의나 공지사항은 팀원들이 각자의 일정에 맞춰 내용을 확인할 수 있도록 녹화 및/또는 문서로 요약됩니다.

회의에 대한 명확한 기대치 설정 모든 회의에는 사전에 공유된 아젠다가 필수입니다("아젠다 없으면 참석도 없다"). 실시간 문서로 공유하여 참석자들이 비동기적으로 기여하거나 필요 없을 경우 회의를 완전히 건너뛸 수 있도록 합니다.

도구는 사일로가 아닌 투명성을 지원합니다업무 업데이트, 계획 수립, 용량 논의는 일반적으로 개인 대화나 문서화되지 않은 스프레드시트가 아닌 문서화된 이슈, 페이지 또는 프로젝트에서 추적됩니다.

Zapier

Zapier는 완전 원격 근무를 기반으로 한 분산형 기업으로, 시간대를 초월한 팀 협업을 지원하기 위해 비동기식 커뮤니케이션 문화를 오랫동안 유지해 왔습니다. 그들의 커뮤니케이션 방식은 다음과 같습니다:

실시간 회의 일정 잡기 전에 비동기 협업을 강조 하여 논의와 사전 작업이 미리 완료되도록 합니다.

Slack 과 같은 tools를 활용하세요. 팀원들이 각자의 시간에 읽고 답변할 수 있도록 업데이트, 배경 정보, 회사 소식을 공유하기 위해 Async (내부 블로그 스타일 플랫폼) 및

불필요한 실시간 회의를 줄이기 위해 비동기식 사전 준비(화면 녹화 또는 녹화된 워크스루 포함)를 권장합니다. 실시간 상호작용이 비동기 방식 이상의 가치를 제공할 때만 실시간 세션을 활용하세요.

100% 분산된 원격 근무 환경으로 운영되며, 이는 본질적으로 커뮤니케이션과 전사적 업데이트의 모양을 결정합니다.

📚 더 알아보기: Teams를 위한 최고의 OKR 소프트웨어

비동기식 전사적 체크인을 위한 최고의 실행 방식

비동기식 커뮤니케이션으로 팀원들이 항상 온라인 상태일 필요가 없어집니다.

이를 위해 최고의 실행 방식을 체크리스트로 정리했습니다. 전사적 업데이트를 비동기식으로 공유할 때 참고하세요:

🤝 명확한 기대치 설정 실시간 참석이 필요한 전체 회의와 나중에 시청 가능한 회의를 구분하세요

응답 시간대를 설정하세요(예: 긴급 업데이트는 4시간 이내, 일반 업데이트는 24시간 이내).

직원들이 업데이트를 어떻게 확인해야 하는지 명확히 하세요(댓글, 반응, 작업 완료). 🧠 전사적 업데이트를 한곳에 집중하세요 전사 전용 ClickUp 채팅 채널을 활용하세요

아젠다, 녹화본, Clip, 요약, 후속 조치 사항을 한곳에 저장하세요

이메일, Slack, DM 등 여러 채널에 업데이트가 흩어지는 것을 방지하세요 📆 반복 업데이트를 표준화하세요 분기별 및 월별 전사 회의를 위한 ClickUp 문서 템플릿 생성

메트릭, 우선순위, 위험 요소, Q&A를 위한 고정 섹션을 활용하세요

준비 시간을 줄이고 직원들이 매번 무엇을 기대해야 하는지 알 수 있도록 지원하세요. 💬 메시지에 맞는 형식으로 작성하세요 제품 데모 및 사용법 안내용 Clip

빠른 성과와 공지사항을 위한 채팅 스레드

전략적 업데이트나 민감한 논의에는 SyncUp을 활용하세요 ✅ 후속 조치 자동화 녹화 영상 시청이나 스레드 응답을 위한 알림 설정하기

해결된 작업 자동 보관

ClickUp 싱크업으로 전사 회의를 진정한 포용의 장으로 만드세요

기존 전사 회의는 구조적으로 참여를 배제합니다. 해당 시간에 참석하지 못하는 사람은 소외될 수밖에 없습니다.

원격 근무와 지리적으로 분산된 팀 환경에서 비동기적 커뮤니케이션은 동등하게 중요해졌습니다.

기업은 상황에 맞게 동기식 대화와 비동기식 워크플로우를 균형 있게 조율할 때 번창합니다.

ClickUp SyncUp으로 두 마리 토끼를 잡으세요. 전사 Zoom 회의를 SyncUp으로 대체할 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 무료로 가입하여 시작하세요.