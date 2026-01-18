Zoom에서 진행하는 일일 StandUp 회의를 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법

오전 10시 정각, 팀원 모두가 업무를 멈추고 Zoom 회의에 참여합니다. 결정 사항이 내려지고 실행 항목이 목록화됩니다. 20분 후, 누락되는 사항이 없도록 수동으로 노트를 작업 보드와 프로젝트 관리 도구에 복사합니다.

이것이 바로 여러분을 위한 일일 StandUp Zoom 회의입니다.

Zoom은 실시간 토론에는 효과적이지만, 데일리 StandUp에서는 일 논의와 실제 실행이 이루어지는 업무 추적 사이에 간극이 존재합니다.

반면 ClickUp SyncUp은 일에 더 가깝게 진행됩니다.

ClickUp 채팅에서 싱크업을 시작하고, 논의 내용을 기록하며, 소유자, 마감일, 작업과 연계된 후속 조치를 관리하세요. 다른 tool에서 맥락을 재구성할 필요 없이 가능합니다.

이 변화는 지금 그 어느 때보다 중요합니다. 현대 팀들은 시간대를 넘나들며 운영되고, 집중 작업 시간을 보호하며, 실행 시스템 내에서 책임감을 유지해야 하기 때문입니다.

그리고 아니요, 이를 위해 또 다른 반복적인 일일 회의가 필요하지 않습니다.

아래에서 Zoom의 일일 StandUp을 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법을 보여드립니다.

왜 매일 진행하는 Zoom StandUp 회의가 효과를 잃어가고 있는가

15분짜리 Zoom StandUp 회의가 효과를 잃어가는 이유는 다음과 같습니다:

실제 일과의 단절

스탠드업은 일에서 벗어나 일에 대해 이야기하게 만듭니다. 팀원들은 실제로 진행이 이루어지는 프로젝트 관리 도구와 작업 보드에서 하루를 보냅니다. 그런 다음 이미 해당 시스템에 가시성이 있는 내용을 구두로 설명하기 위해 잠시 멈춥니다.

Zoom 회의에서 공유된 업데이트는 작업 상태와 동기화되지 않습니다. 언급된 장애 요소는 실제 작업 의존성과 마감일과 연결되지 않습니다. 결국, 수동 작업으로 유지 관리해야 하는 병렬 업데이트 시스템을 운영하게 되는 셈입니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 27%는 주간 업데이트를 비동기식 대안으로 대체할 수 있다고 생각하며, 25%는 일일 StandUp도 마찬가지라고 답했습니다. 이러한 전환으로 팀이 더 많은 tools를 사용하게 되면 정보가 분산되고 불필요한 부담이 발생할 수 있습니다. ClickUp은 하나의 플랫폼 내에서 댓글 스레드를 통한 논의 중앙화, ClickUp Clips를 통한 신속한 업데이트 기록 등 혁신적인 팀워크 방식을 제공합니다. 💫 실제 결과: Trinetrix 같은 팀들은 ClickUp으로 불필요한 회의를 50% 줄였습니다!

책임감 부족

일일 StandUp 회의에서 구두로 커밋한 내용은 중요한 정보와 핵심 결정을 문서화하거나 이를 이행하도록 하는 가장 효율적인 방법이 아닙니다. StandUp 질문과 실행 항목은 일관되게 기억하기 어렵습니다.

👀 알고 계셨나요? Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스'에 따르면 비효율적인 회의가 생산성을 저해하는 가장 큰 요인입니다. 또한 응답자의 57%는 회의에 늦게 참여하면 내용을 따라잡기 어렵다고 답했으며, 55%는 다음 단계가 불분명하다고, 56%는 회의 내용을 요약하기 어렵다고 응답했습니다. ClickUp SyncUp은 통화 내용을 녹화하고 클립 허브에서 대본과 요약본을 생성함으로써 이러한 간극을 줄여줍니다.

회의용 AI 에이전트를 검토 중이라면, 정보에 기반한 결정을 내리기 위해 이 비디오를 시청하세요:

컨텍스트 전환에 따른 오버헤드

비디오 회의는 뇌에 더 큰 부담을 줍니다. 당신에게는 친근하고 비공식적인 StandUp처럼 보일 수 있지만, 일부 팀원에게는 정신적으로 힘든 과정일 수 있습니다. 이런 팀원들에게는 매일의 체크인 자체가 오히려 업무 진행을 방해하는 요소가 됩니다.

게다가 StandUp 회의는 인지 부하를 유발하여 집중 작업을 재개하기 어렵게 만듭니다. 회의 후 생산적인 에너지를 되찾는 데 45분에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 회의 후 회복 증후군(Meeting Recovery Syndrome) 은 회의 후 생산적인 일로 복귀하기 전에 뇌가 회복하는 데 필요한 시간과 정신적 에너지를 말합니다. 회의 연구에 따르면 작업으로 전환하는 데 최대 45분이 소요될 수 있다고 합니다.

엄격한 일정을 따릅니다

지리적으로 분산된 팀의 경우, 일부 팀 회원에게는 하루 시작 회의가 다른 팀 회원에게는 마무리 시간입니다.

일을 마무리하려는 시점에 '오늘 무엇을 할 것인가?'라는 질문에 답하는 것이 의미가 있을까요?

팀이 서로 다른 시간대나 교대 근무를 한다면, 고정된 실시간 회의보다 비동기 우선 업데이트 방식이 일반적으로 더 현실적입니다.

각자의 자연스러운 생산성 리듬을 무시하고 모두를 화상 회의에 강제로 참여시키는 것은 허울뿐인 일치감을 조성할 뿐이며, Zoom 피로감은 말할 것도 없습니다.

👀 알고 계셨나요? 무해해 보이는 Zoom 회의가 다섯 가지 유형의 회의 피로를 유발합니다: 일반적, 시각적, 사회적, 동기 부여적, 정서적 피로입니다. 스탠퍼드 연구진이 개발한 Zoom 피로도 척도(ZEF 척도)는 이 현상을 과학적으로 측정합니다.

길고 비효율적인 StandUp 미팅

StandUp 회의는 15분으로 설계되었습니다. 그러나 팀원이 장애 요소나 문제(거의 매일 발생함)를 제기하면, 간단한 StandUp 회의가 45분짜리 문제 해결 세션으로 변할 수 있습니다.

팀 전체가 2~3명만 필요한 대화에 참여해야 합니다. 이렇게 추가된 StandUp 회의 시간은 몇 주 동안 누적되어 수 시간의 낭비로 이어집니다.

📮 ClickUp 인사이트: ClickUp 조사에 따르면 회의의 47%가 1시간 이상 소요됩니다. 하지만 정말 그 시간이 필요한 걸까요? 의문을 제기하는 이유는? 응답자의 단 12%만이 회의를 매우 효과적이라고 평가했기 때문입니다. 생성된 액션 항목, 후속 조치율, 결과물 같은 메트릭을 추적하면 긴 회의가 진정한 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다. ClickUp의 회의 관리 도구가 해결책입니다! ClickUp AI로 녹화된 회의를 요약하고 해당 노트를 문서로 변환하세요. 통합된 작업 공간에서 문서를 공유하거나 추적 가능한 작업과 연결할 수 있습니다. 어떤 회의가 실질적인 결과를 내는지, 어떤 회의가 팀의 시간을 낭비하는지 확인하세요!

참여도 하락

스탠드업 회의는 일 조율과 협업 향상을 위해 고안되었습니다. 그러나 근로자의 55%가 스탠드업 회의 중 이메일을 확인한다고 고백합니다. 그들을 탓할 수도 없습니다.

매일 같은 장애물과 문제가 해결책 없이 반복적으로 제기되면 StandUp 회의의 생산성은 사라집니다. Zippia의 이 인포그래픽은 회의가 100% 생산적(심지어 절반 정도도)인 경우는 거의 없음을 보여줍니다.

그렇다면 StandUp을 완전히 중단해야 할까요? 꼭 그렇지는 않습니다. 하지만 더 높은 생산성을 달성할 수 있는 방법이 있습니다.

어떻게요? 아래에서 보여드리겠습니다.

ClickUp SyncUp이란 무엇이며 팀에 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 싱크업으로 팀과 즉시 협업하세요

ClickUp SyncUp은 AI 기반 회의 및 협업 도구로, ClickUp 작업 공간 내에서 즉시 음성 및 영상 통화를 시작할 수 있게 해줍니다.

ClickUp 채팅 채널이나 DM에서/SyncUp 명령어를 포함해 SyncUp을 시작할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: Talk-to-Text 기능을 사용하면 팀원이 진행 상황, 장애 요소 또는 다음 단계에 대해 말할 수 있습니다. ClickUp BrainGPT는 음성을 워크플로우 전반에서 활용 가능한 텍스트로 변환하여 업데이트 작성의 번거로움을 줄여줍니다. ClickUp BrainGPT는 타이핑보다 빠르게 작업하고 매주 시간을 절약한다고 주장합니다. 이 수치를 사용할 경우 "평균적으로"라는 표현을 유지하고 ClickUp 제품 페이지로 연결하세요. 음성 입력으로 StandUp 업데이트 전달하기 ClickUp BrainGPT는 타이핑보다 빠르게 작업하고 매주 시간을 절약한다고 주장합니다. 이 수치를 사용할 경우 "평균적으로"라는 표현을 유지하고 ClickUp 제품 페이지로 연결하세요.

ClickUp SyncUp이 일일 StandUp을 대체하는 방법

매일 반복되는 Zoom 회의와 데일리 StandUp에서 벗어나고자 하는 팀에게 SyncUp은 완벽한 중간 대안을 제공합니다.

회의 및 비디오 회의에 최적의 Zoom 대안 인 이유를 확인해 보세요 👇

1. AI 음성 인식 및 요약 기능을 통한 회의 내용 정리 제공

Zoom의 일일 StandUp과 달리, 녹화된 SyncUp은 회의가 끝난 후에도 각 노트, 비디오, 주요 결정 사항을 오랫동안 접근 가능하게 보관합니다. 모든 내용은 프로젝트가 있는 동일한 작업 공간에 그대로 유지됩니다.

클립 허브에서 녹화된 SyncUp의 트랜스크립션과 요약본을 확인할 수 있습니다.

또한 ClickUp Brain은 AI 기반 회의록 요약 도구로도 활용 가능하며 , 작업 공간 맥락을 고려한 답변을 제공합니다.

ClickUp Brain을 사용해 회의 기록에서 즉시 요약본을 얻으세요

회의에 참석하지 못한 팀 회원들은 전체 녹화 영상을 볼 필요 없이 빠르게 요약을 확인할 수 있습니다.

⭐ 보너스: ClickUp Enterprise 검색을 사용하면 자연어 프롬프트로 몇 초 만에 정보를 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 일주일 동안 자리를 비운 경우 AI 어시스턴트에게 지난주 SyncUp 회의 내용과 실행 항목을 확인해 달라고 요청하기만 하면 됩니다. 작업, 문서, 채팅 및 연결된 앱에서 컨텍스트를 반영한 회의 요약 제공

2. 내장된 책임감과 투명성

ClickUp 채팅의 DM이나 채널 어디서나 싱크업을 시작할 수 있어, 회의, 토론, 프로젝트, 작업을 한곳에서 관리할 수 있습니다.

ClickUp 채팅 내 공지사항, 토론 또는 아이디어 채팅 메시지에 게시하여 팀 전체 업데이트 공유하기

해당 채널을 팔로워하는 모든 구성원이 전체 맥락을 파악합니다. 서로 다른 tools에서 정보를 찾아 헤매는 시간 낭비가 사라집니다.

채팅 내에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

주제별 또는 프로젝트별로 스레드형 대화를 구성하여 논의를 체계화하고, 피드백과 후속 작업을 손쉽게 추적하세요.

모든 새 작업에 @멘션으로 팀원을 태그하여 알림을 보내세요

일대일 싱크업을 위한 다이렉트 메시지로 개인 채팅을 하거나, 프로젝트 논의를 위한 전용 채널을 생성하세요.

비동기 업데이트가 필요할 때는 ClickUp Clip을 녹화하세요. 아이디어 제안, 피드백 공유, 비동기 체크인에 효과적입니다.

ClickUp Clip스로 화면 녹화 또는 음성 클립 즉시 공유

누구나 비디오에 댓글을 달고, 시간 표시가 된 노트를 추가하며, 비동기적으로 대화를 이어갈 수 있습니다. 해당 비디오를 문서, 채팅 또는 댓글에 공유할 수도 있습니다.

동료들은 각자의 시간에 맞춰 피드백을 확인할 수 있습니다.

SyncUp 녹화본에 타임스탬프가 포함된 댓글을 추가하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 확인하세요:

SyncUp은 Zoom StandUp의 핵심 문제점을 해결합니다: 구두로 전달된 업데이트는 잊기 쉽고 추적 가능한 작업과 연결하기 어렵습니다. SyncUp은 대화를 작업과 후속 조치에 밀접하게 연결합니다.

3. 하이브리드 및 글로벌 팀을 위한 유연성

데일리 StandUp은 모든 구성원이 동시에 참석할 수 있다는 전제하에 운영됩니다. 그러나 시간대와 근무 일정이 다른 하이브리드 및 글로벌 팀에게는 효과적이지 않습니다.

ClickUp SyncUp은 이러한 제약을 없앱니다. 일부 팀 회원은 상황에 맞게 실시간으로 참여할 수 있습니다. 다른 팀 회원들은 녹화된 업데이트, 음성 노트 또는 Clip을 통해 비동기적으로 기여할 수 있습니다.

모두가 동시에 온라인 상태일 필요 없이 여전히 참여할 수 있습니다. `

또한 팀 회원들은 녹화 영상, 대본 또는 요약본을 통해 상황을 파악할 수 있습니다.

일일 스탠드업의 AI 요약본을 살펴보고 핵심 실행 항목을 파악하세요

업데이트, 결정사항, 장애 요인은 작업, 문서, 채팅 내에서 접근 가능하게 유지됩니다. 각 팀원이 하루를 시작할 때 바로 확인할 수 있도록 준비되어 있습니다.

Zoom StandUp에서 ClickUp SyncUp으로 전환하는 단계

우선, ClickUp SyncUp의 장점을 활용하려면 ClickUp을 사용 중이어야 합니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 모든 업무, 앱, 데이터, 워크플로우를 한곳에 모읍니다.

Zoom StandUp에서 ClickUp SyncUp으로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 현재 StandUp 운영 방식과 문제점 점검하기

다음 매개변수에 따라 팀원들을 대상으로 설문조사를 실시하고 StandUp을 점검하세요:

감사 측면 검토할 사항 시간 평균 StandUp 기간, 업데이트 수집을 위한 준비 시간, 그리고 해당 시간대가 여러 시간대에 걸쳐 효과적인지 여부 참여도 참석 추이, 적극적으로 참여하는 사람과 수동적으로 지켜보기만 하는 사람의 비율, 멀티태스킹이 흔한지 여부 실행 가능한 결과 반복되는 장애 요소, 실행 항목의 후속 조치 이행률, 그리고 커밋이 실제 작업으로 전환되는지 여부 토론의 질 회의 형식이 '상태 보고'에 머무르는지, 아니면 일부 인원만 필요한 문제 해결로 흘러가는지 컨텍스트 전환 회의 형식이 '상태 보고'에 머무르는지, 아니면 일부 인원만 필요한 문제 해결로 흘러가는지

이 점검이 끝날 때쯤이면 다음 4가지 매개변수에 대한 구체적인 답변을 얻게 될 것입니다:

정기적인 StandUp 미팅이 정말 필요한가요? 아니면 일주일에 몇 번씩 주제별 점검을 하는 것이 팀에 더 도움이 될까요?

동기식 당직 StandUp이 비동기식 상태 회의가 제공할 수 없는 가치를 제공하고 있나요?

문제 해결, 장애물 해소, 진행 상황 조정, 의사 결정 등 어떤 구체적인 측면이 실제로 실시간 대화를 필요로 할까요?

스탠드업 미팅이 협업을 돕고 있나요, 아니면 팀이 의문 없이 따르는 의식이 되어 버렸나요?

2. 새로운 StandUp 프로토콜 정의하기

StandUp에서 필요한 사항을 파악한 후, 이를 지원하는 프로토콜을 정의하세요.

일부 팀은 전통적인 StandUp 구조를 유지하되 비동기 방식으로 전환합니다.

다른 팀들은 하이브리드 업무 커뮤니케이션 방식을 채택합니다: 기본적으로 비동기 업데이트를 진행하고, 논의나 결정이 필요할 때만 실시간 SyncUp을 진행합니다.

여기서 ClickUp 채팅과 SyncUp이 결합됩니다. 채팅은 지속적인 협업과 후속 조치의 스페이스가 되고, SyncUp은 구조화된 점검, 녹화, 요약, 실행 항목을 처리합니다. 매일 Zoom 회의에 모두를 강제로 참여시키지 않아도 됩니다.

⭐ 보너스: 팀을 위한 StandUp 커뮤니케이션 규칙을 설정하세요. 다음과 같이 간단할 수 있습니다 👇 비동기 업데이트를 사용할 때: 진행 상황 또는 상태 공유

비긴급한 장애 요소 지적하기

정기적인 업데이트 제공 다음과 같은 경우 SyncUp을 사용하세요: 차단 요인은 즉각적인 해결이 필요합니다

결정은 실시간 논의가 필요합니다

여러 이해관계자들의 의견 조율이 필요합니다 Clip을 사용할 때: 상황은 중요하지만 시기는 중요하지 않습니다

무언가를 시각적으로 또는 구두로 설명해야 할 때

실시간 참석은 불가능합니다 테마별 SyncUp 활용법: 집중적인 문제 해결 세션

주간 계획 수립

회고

3. 첫 번째 SyncUp 설정하기

다음에서 바로 SyncUp을 시작할 수 있습니다:

채널

DM

ClickUp 채팅이 활성화된 모든 위치

도구 모음 또는 헤더의 SyncUp 아이콘(카메라 또는 비디오 기호)을 클릭하여 회의를 시작하세요

세션을 캡처하려면 녹화 아이콘을 누르세요.

SyncUp 녹화하기

SyncUp 링크를 공유하거나 초대하여 참가자를 추가할 수 있습니다.

4. 팀 회원들에게 ClickUp SyncUp 사용법 교육 실시

팀원들이 SyncUp 사용법을 숙지하도록 하세요:

협업이 필요한 시점에 팀원들이 알림을 놓치지 않도록 알림 설정을 제대로 해두세요.

💡 전문가 팁: ClickUp의 AI 기반 팀원인 슈퍼 에이전트를 활용하세요. 시간을 절약하고 생산성을 높이며, 지능과 인간 같은 상호작용으로 여러분의 ClickUp 작업 공간에 적응하도록 설계되었습니다. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 워크플로우를 탁월하게 수행합니다: 크리에이티브 브리프: 작업 또는 채팅의 맥락을 활용하여 크리에이티브 브리프 초안 작성하기. 여기에는 인테이크 표준화 및 승인 가속화를 위한 실행 가능한 개선 사항이 포함됩니다.

기능 브리프: 기능 요청을 구조화된 브리프로 전환하여 애자일 팀이 범위를 조정하고, 시간을 효율적으로 추정하며, 재작업을 줄일 수 있도록 지원합니다.

후속 이메일: AI 노트테이커 회의록을 간결한 클라이언트 전달용 후속 이메일로 전환하여 결정사항, 소유자, 마감일을 명확히 기록해 다음 단계를 제시합니다.

Zoom 회의와 ClickUp SyncUp 간 전환하기

아직 Zoom을 완전히 포기할 준비가 되지 않았을 수 있습니다. 팀이 외부 통화나 대규모 웨비나를 위해 여전히 Zoom에 의존한다면, ClickUp의 Zoom 통합 기능을 통해 컨텍스트 전환을 줄일 수 있습니다.

ClickUp Zoom 통합 기능을 통해 ClickUp 작업 공간에서 Zoom 회의를 시작하세요

Zoom 오디오 및 영상 통화 녹화도 가능합니다. 다만 통화 후 ClickUp에 녹취록을 게시하려면 유료 Zoom Professional 계정이 필요합니다.

내부 스탠드업의 경우 SyncUp이 더 실용적인 경우가 많습니다. SyncUp을 녹화하고, 클립 허브에서 녹취록을 확인하며, ClickUp AI로 회의 내용을 요약하세요.

요약 내용을 한 번의 클릭으로 문서로 옮긴 다음, 문서 텍스트를 작업 항목으로 전환하여 실행 과제가 누락되지 않도록 하세요.

🧠 재미있는 사실: 2024년 7월, 온라인 이벤트를 위해 단일 통화에서 20,000명 이상의 참가자가 참여한 것으로 기네스 세계 기록상 역대 최대 규모의 Zoom 회의가 설정되었습니다.

Zoom 대신 ClickUp SyncUp을 사용하면 얻는 이점

일일 StandUp에 Zoom 회의보다 SyncUp이 더 나은 이유를 간단히 다시 확인해 보시겠어요? 👇

작업 생성 시 자동 책임 부여: ClickUp Brain 또는 BrainGPT 앱을 활용해 논의 사항을 마감일이 지정된 할당 작업으로 전환하세요. 이를 통해 모든 약속을 추적 가능한 작업 항목으로 바꿀 수 있습니다.

컨텍스트 전환 비용 절감: 작업과 프로젝트가 있는 작업 공간에서 바로 회의를 시작하여, Zoom과 프로젝트 관리 도구 사이를 오가며 발생하는 생산성 저하를 없앱니다.

일과 연계된 검색 가능한 회의 기록: 녹화본은 빠른 접근을 위해 클립 허브에 저장되며, 빠른 참조를 위한 대본과 요약본이 제공됩니다.

일정 조정 부담 없음 : SyncUp을 사용하면 tools를 전환하거나 회의를 예약할 필요 없이 신속한 해결이 필요한 문제에 대해 즉시 협업할 수 있습니다.

성과 추적: ClickUp 작업 추적 기능을 통해 팀이 커밋한 업무를 어떻게 진행 중인지 직접 파악할 수 있습니다.

예시: 마케팅 팀이 Zoom 대신 ClickUp SyncUp 사용하기

실제 예시를 통해 작동 방식을 살펴보겠습니다.

마케팅 팀은 빠르게 진행되는 크리스마스 캠페인을 운영하며, 매일 진행하던 Zoom StandUp을 ClickUp SyncUp으로 대체합니다.

크리스마스 캠페인 기간에는 일이 빠르게 진행됩니다. 콘텐츠 캘린더, 광고 크리에이티브, 랜딩 페이지, 이메일 흐름이 동시에 진행됩니다.

매일 모든 회원을 Zoom StandUp에 불러 모으는 대신, 각 팀원이 전용 문서나 작업 항목에 업데이트 내용을 공유합니다. 동기화가 필요할 때 팀은 ClickUp을 벗어나지 않고도 SyncUp으로 바로 이동하여 실시간으로 업데이트 내용을 검토할 수 있습니다.

디자인 검토 및 복사본 승인은 관련 작업에 직접 게시됩니다.

캠페인 진행 상황과 장애 요인을 자동으로 요약하여 확인하세요

업데이트가 들어오면 팀은 ClickUp Brain을 활용해 이를 명확한 캠페인 수준의 인사이트로 통합합니다.

마케팅 매니저는 무슨 일이 진행 중인지 파악하기 위해 메시지를 스크롤하거나 회의에 참석할 필요가 없습니다. "SEO 콘텐츠 달력 완료", "크리스마스 광고 크리에이티브 검토 중", "이메일 카피 최종 승인 대기 중"과 같은 요약 정보를 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain에게 업데이트 생성 요청하기

전체 캠페인을 한 곳에서 검토하세요

마케팅 매니저는 캠페인 진행 상황을 한 곳에서 검토합니다—ClickUp에서.

모든 업데이트, 결정사항, 장애 요소는 ClickUp 내에서 실시간으로 관리됩니다. 주의가 필요한 사항이 발생하면 관리자는 해당 작업으로 바로 이동하거나 관련 이해관계자만 참여하는 SyncUp을 시작할 수 있습니다.

불필요한 회의 없이 팀원들은 계속해서 업무를 진행합니다.

바쁜 출시 주간에 하루를 놓쳤더라도 즉시 상황을 파악하세요

마케팅 매니저가 하루 동안 자리를 비우거나 연속 회의에 참석하더라도 업무에 뒤처지지 않습니다.

ClickUp Brain에 누락된 업데이트를 표시하도록 프롬프트를 보내세요. 몇 초 만에 출시된 내용, 블록된 사항, 결정이 필요한 사항에 대한 간결한 요약이 제공됩니다. 녹화 영상을 보거나 업데이트를 위해 사람들을 쫓아다닐 필요 없이 말이죠.

놓친 업데이트를 알려달라고 ClickUp Brain에 프롬프트를 보내세요

ClickUp 싱크업으로 일일 StandUp을 재고해보세요

소통은 혼란을 야기하기보다 협력을 촉진해야 합니다.

팀이 매일 같은 장애 요인에 대해 논의하거나 업데이트를 의무처럼 반복하고 있다면, StandUp 회의 방식에 변화가 필요하다는 신호입니다.

ClickUp SyncUp을 사용하면 작업 공간 내에서 바로 작동하는 커뮤니케이션 도구를 확보할 수 있습니다. 도구를 전환하거나 맥락을 구축할 필요도, 구두 약속을 추적 가능한 작업으로 전환하는 데 신경 쓸 필요도 없습니다. ClickUp의 모든 것이 연결된 작업 공간은 조정과 실행을 하나의 연속적인 흐름으로 만듭니다.

Zoom StandUp을 SyncUp으로 대체하고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp SyncUp을 사용해 보세요.

자주 묻는 질문

SyncUp은 이미 작업, 문서, 프로젝트가 존재하는 ClickUp 작업 공간 내에 직접 구축됩니다. 여기서 도구를 전환하거나 맥락을 재구성하지 않고도 회의를 시작할 수 있습니다. 반면 Loom은 실제 작업과 분리된 일방적인 비디오 녹화 기능을 제공합니다. Slack 스레드는 Slack의 광범위한 커뮤니케이션 서비스의 일부입니다.

SyncUp은 ClickUp 채팅이 활성화된 모든 플랜에서 이용 가능합니다. 이용 가능 여부와 한도는 플랜에 따라 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다.

비동기 스탠드업은 서로 다른 시간대에 있는 팀원들이 모두 같은 일정에 맞춰야 하는 부담 없이 기여할 수 있게 합니다. 사람들은 집중 작업 시간을 방해받지 않고 생산적인 시간에 업데이트를 공유할 수 있으며, 통화에서 논의된 모든 내용이 문서로 기록됩니다.

클립 허브에서 녹화된 싱크업의 대본과 요약본을 생성할 수 있는 ClickUp AI를 활용하면, 전체 녹화 영상을 보지 않고도 핵심 결정 사항과 실행 항목을 추출할 수 있습니다.

SyncUp은 ClickUp 작업 공간 내에 직접 통합됩니다. 모든 채널이나 DM에서 회의를 시작하고 관련 작업 및 문서를 연결하여 실제 작업과 동시에 논의가 이루어지도록 할 수 있습니다. 모든 SyncUp 회의는 실행 가능한 작업과 자동으로 연결되어 구두 약속을 추적 가능한 작업으로 전환합니다.

많은 팀에서 그렇습니다. 싱크업과 비동기 업데이트는 특히 업데이트와 결정이 작업과 연계되어 한 곳에서 가시성이 있을 때 반복적인 회의 필요성을 줄일 수 있습니다. 실시간 논의가 필요할 때는 라이브 싱크업을 활용하세요.