자기인식 향상을 위한 무료 기분 추적기 템플릿

하루가 "에스프레소 한 잔 곁들인 화창한 날"에서 "예상치 못한 회의가 있는 흐린 날"로 변한다면, 당신은 평범한 인간일 뿐입니다. 바로 이런 일상의 감정 롤러코스터가 감정을 추적하는 방법이 중요한 이유입니다.

기분 추적기 템플릿은 기분을 시각적으로 기록하고 트리거에 대한 노트를 추가하며, 일상 속에서 종종 놓치기 쉬운 패턴을 색상으로 구분하는 방법을 제공합니다.

자기 인식을 키우고자 하는 개인, 진행 상황을 모니터링하는 치료사, 더 건강한 감정 습관을 장려하는 웰니스 코치에게 완벽합니다.

이 가이드에서는 마음챙김을 향상시키고 장기적인 정신 건강을 지원하는 무료 기분 추적기 템플릿을 발견하게 될 것입니다.

🧠 알고 계셨나요: 연구에 따르면 기분 일지를 작성하는 것과 유사하게 자신의 감정을 정기적으로 기록하는 사람들은 종종 정신 건강이 눈에 띄게 개선되는 경험을 합니다.

면책 조항: 본 글은 기분 추적, 일기 쓰기, 정서적 웰빙에 관한 일반적인 정보를 제공합니다. 우울증, 불안, ADHD 또는 기타 정신 건강 상태에 대한 전문적인 의학적 조언, 진단 또는 치료를 대체하기 위한 것이 아닙니다. 기분이나 정신 건강에 대한 우려가 있으시다면 자격을 갖춘 치료사, 상담사 또는 의료 전문가와 상담하시기 바랍니다.

한눈에 보는 최고의 기분 추적기 템플릿 12선

기분 추적기 템플릿이란 무엇인가요?

기분 추적기 템플릿은 일정한 방식으로 매일의 기분을 기록할 수 있도록 도와주는 미리 만들어진 차트나 일지 페이지입니다. 날짜, 시간대, 기분 평가, 강도, 간단한 노트 등 기록 항목을 표준화하여 각 입력을 이전 입력과 비교할 수 있게 합니다.

이 템플릿은 인쇄용 페이지, 스프레드시트, 앱 보기 또는 이모지나 색상 코드를 사용하는 불렛 저널 기분 추적기 형태로 제공됩니다.

기분 추적기 템플릿을 사용하면 설정 작업이 필요 없습니다: 직접 척도(예시: 1–5 또는 몇 가지 다른 기분 라벨)를 선택하고, 색상을 정의한 후, 매일 아침이나 저녁에 간단히 Box에 기분을 기입하기만 하면 됩니다.

시간이 지남에 따라 이 일일 기록 과정은 단일 기분 일지를 생성하여 기분을 추적하고, 수면, 일상 또는 이벤트의 패턴을 검토하며, 필요 시 치료사나 의사에게 명확한 기록을 제시할 수 있게 합니다.

👀 재미있는 사실: 감정을 말로 표현하는 것("불안하고 혼란스러워요") 은 편도체 활동을 감소시키고 통제와 관련된 전두엽 활동을 증가시키는 것으로 나타났습니다. 기분 추적기에 간단한 라벨을 붙이는 것이 순간적으로 안정감을 주는 이유 중 하나입니다.

좋은 기분 추적기 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 기분 추적기 템플릿은 기록을 빠르고 쉽게 하여 날짜별 비교를 가능하게 합니다. 명확한 구조를 제공하며 별도의 분석 없이도 추세를 보여줍니다.

기분 추적기 템플릿에서 확인해야 할 주요 사항:

간단한 기분 척도(번호, 이모티콘 또는 단어)로 필요 시 여러 기분을 기록할 수 있습니다.

날짜와 시간을 위한 고정된 스페이스로 일일 기분 입력이 주 단위로 정렬됩니다

수면의 강도와 간단한 노트, 이벤트 또는 트리거를 기록할 수 있는 공간

한 번 설정하면 계속 사용할 수 있는 명확한 색상 코드 범례로 입력이 일관되게 유지됩니다.

한눈에 파악할 수 있는 달력, 차트 또는 테이블로 패턴을 빠르게 인식하세요

일상에 맞는 형식: 불렛 저널, 인쇄용 PDF, 스프레드시트 또는 앱 기반 일일 기분 추적기

노트를 추가할 수 있는 충분한 스페이스를 제공하지만, 매일 기록하는 것이 부담스럽지 않을 정도로 적당합니다.

👀 재미있는 사실: 당신의 기분은 생각보다 예측 가능합니다. 대부분의 사람들은 7~10일마다 반복되는 감정 주기를 경험하며, 기분 추적기는 이러한 패턴을 더 명확하게 보여줄 뿐입니다.

무료 기분 추적기 템플릿 TOP 12

무작위 메모 앱, 흩어진 일기장 기록, 포스트잇에 기분 추적을 하면 습관을 유지하거나 정신 건강에 영향을 미치는 요소에 대한 의미 있는 통찰을 도출하기 어렵습니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 한데 모읍니다. 일반적으로 프로젝트 관리에 사용되지만, ClickUp의 유연성은 개인 웰빙 추적에도 강력한 도구로 활용됩니다.

기분 기록, 감사 일지, 습관 추적기, 웰빙 목표를 모두 하나의 맞춤 설정 가능한 작업 공간에 저장하세요.

함께 몇 가지 기분 추적기 템플릿을 살펴보겠습니다:

1. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿으로 마음, 몸, 정신의 루틴을 한눈에 추적하고 체계화하세요.

자기 관리가 포스트잇과 별도의 기분 일기로 나뉘어 있을 때는 무엇이 실제로 도움이 되는지 파악하기 어렵습니다. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿은 자기 관리 목표와 기분 관련 작업을 하나의 목록과 달력으로 통합하여, 얼마나 꾸준히 실천하는지 그리고 그 후 기분이 어떻게 변하는지 확인할 수 있게 도와줍니다.

이 리스트 템플릿은 '달성', '좌절', '탈선', '보류', '미시작'과 같은 맞춤형 상태와 함께 자기 관리 유형, 웰빙 유형, 목표 달성률, 노트를 위한 사용자 지정 필드를 사용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

실제로 꾸준히 관리할 수 있는 하나의 작업 공간에서 일상, 성찰, 기분 기록을 체계적으로 정리하세요.

일일 기분, 수면, 에너지와 연계하여 습관을 추적하여 초기 패턴을 파악하고 조정하세요.

보기를 전환하여 주간 플랜을 세우고, 진행 상황을 검토하며, 일과 관련된 맥락을 유지하세요.

명확한 상태와 사용자 정의 필드를 활용하여 빠르고 솔직한 리뷰를 작성하세요

코치나 치료사와 협력하고 일이 이루어지는 곳에서 피드백을 관리하세요

✨ 이상적인 대상: 기분 기록과 습관 형성, 명확한 리뷰를 결합한 체계적인 일일 기분 추적기를 원하는 개인, 치료사, 웰니스 코치.

💡 전문가 팁: 기분 관리는 반성이 빠르고 반복 가능할 때 지속됩니다. ClickUp Brain을 활용해 매일의 노트를 간결한 기분 스냅샷으로 요약하고, 여러 입력에 걸쳐 반복적으로 언급된 트리거(수면, 카페인, 사교 시간)를 강조하며, 내일 시도해 볼 작은 습관 하나를 제안하세요. ClickUp Brain은 작업 공간 컨텍스트를 학습하므로 매주 진행하는 리뷰가 점점 더 정교해져, 일상 개선에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 흩어진 노트를 트렌드, 다음 단계, 부드러운 알림으로 전환하세요

2. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 습관을 추적하고 관리하세요

일상 기분 추적기와 습관 관리가 별도의 앱에 있다면, 어떤 루틴이 기분을 북돋우고 어떤 것이 기운을 빼는지 파악하기 어렵습니다. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿은 각 습관을 '시작' 또는 '완료' 상태의 간단한 작업으로 관리할 수 있는 테이블 보기와 목록 보기를 제공합니다.

주제별로 습관을 그룹화하고, 빈도나 목표 횟수를 위한 사용자 지정 필드를 추가하며, 우선순위, 태그, 하위 작업을 활용해 큰 목표를 작은 단계로 나누세요.

ClickUp 자동화 기능은 반복 작업과 알림을 처리하며, ClickUp Brain은 일일 습관 달성 빈도를 요약해 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

모든 습관을 한곳에 기록하고 몇 초 만에 업데이트하세요

모호한 목표를 실제로 측정 가능한 일일 목표로 전환하세요

동력을 잃지 않고 플랜, 실행, 검토를 위해 보기를 전환하세요

우선순위와 하위 작업을 활용하여 작은 성공에서 더 큰 습관으로 확장하세요

도움이 되거나 방해가 된 요소에 대한 간단한 노트를 남겨 다음 주에 개선할 수 있도록 하세요.

✨ 추천 대상: 목표를 일상적인 행동으로 전환하고 주간 검토를 손쉽게 만들어주는 간단하고 솔직한 습관 추적기를 원하는 모든 분.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 습관 추적기 앱

3. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿으로 목표를 달성하고 삶을 성장시키세요.

큰 목표가 별도의 문서에 존재하면 일상적인 기분과 동기 부여와 단절된 느낌을 줄 수 있습니다. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿은 분기별 목표와 성찰을 하나의 목록으로 통합하여, 성장 플랜의 진행 상황이 일주일 동안의 감정 상태와 어떻게 연결되는지 확인할 수 있게 합니다.

목표 달성, 진행 중, 계획 이탈, 보류 중, 미시작 등 맞춤형 상태와 11개의 사용자 지정 필드가 포함된 목록 기반 템플릿입니다. 또한 시간 추적 및 태그 기능과 같은 ClickUp 뷰를 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

큰 목표를 분기별 마일스톤과 완료 가능한 주간 작업으로 전환하세요

한눈에 진행 추세를 확인하고 노력이 효과를 내지 못하는 부분을 파악하세요.

리소스, 노트, 타임라인을 한 스페이스에 모아 손쉽게 검토하세요

작업에서 직접 시간을 할당하여 의도를 달력 약속으로 전환하세요

각 주기마다 플랜을 개선하기 위해 성취한 성과와 얻은 교훈을 되돌아보세요.

✨ 추천 대상: 체계적인 플랜을 통해 역량을 강화하고, 성과를 추적하며, 간편한 주간 리뷰를 진행하고자 하는 전문가 및 학생.

💡 친절한 팁: ClickUp 문서에서 전용 "일지" 폴더를 만들어 모든 입력, 프롬프트, 성찰을 한곳에 체계적으로 보관하세요. 이렇게 하면 필요할 때마다 과거 입력을 쉽게 검색하고 참조하며 다시 살펴볼 수 있습니다. 전용 ClickUp 문서로 생각을 정리하고 성장 과정을 추적하세요

📖 함께 읽기: 삶과 일을 위한 개인 발전 목표 설정 방법

4. ClickUp 일일 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 플래너 템플릿으로 하루 전체를 계획하세요

실행 가능한 하나의 간결한 플랜에 업무와 우선순위가 정리되면 바쁜 하루도 가벼워집니다. ClickUp 일일 플래너 템플릿은 모든 작업 및 달력 보기를 제공하여 단순한 할 일 목록을 기분에 맞는 현실적인 일정으로 전환할 수 있게 합니다.

작업을 개인, 업무, 목표 등의 카테고리로 분류하고 시간 추정치나 집중 블록을 위한 맞춤형 필드를 적용할 수 있습니다. 이후 맞춤형 작업 상태 (진행 중, 완료됨)를 통해 진행 상황을 추적하세요.

플랜과 감정 상태를 비교해보고 싶으신가요? 간단한 일일 기분 필드를 추가하거나 기분 추적기 목록을 연결하여 일정에 맞춰 기분을 손쉽게 추적하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

작업들을 카테고리와 긴급도에 따라 정리하여 다음에 취해야 할 올바른 행동이 명확해지도록 하세요.

집중 시간을 보호하고 과도한 일정을 줄이기 위해 작업을 달력에 끌어다 놓으세요

아침 플랜을 세우고, 낮 동안 추적하며, 저녁에 되돌아보는 다양한 보기로 전환하세요

일과 관련된 내용을 머릿속이 아닌 일 기록에 빠르게 노트하고 하위 작업을 추가하여 맥락을 유지하세요.

간결한 시각 자료로 완료된 작업과 아직 처리해야 할 작업을 한눈에 파악하세요

✨ 이상적인 대상: 우선순위를 일정으로 전환하고 진행 상황을 가시화하는 실용적인 일일 플래너를 원하는 개인 및 전문가

💡 간단한 팁: 기분 추적을 자동화하고 싶으신가요? ClickUp 알림에서 반복 작업이나 알림을 설정하여 매일 또는 매주 일기를 쓰도록 상기시켜 보세요. 꾸준한 알림 기능으로 지속 가능한 일기 쓰기 습관을 형성하고 세션을 놓치지 않도록 도와줍니다. 시간이 지남에 따라 이 루틴은 하루 중 자연스러운 성찰의 시간이 될 것입니다. 자동화된 ClickUp 알림으로 꾸준한 일기 쓰기 습관을 형성하세요

📖 함께 읽기: 생산성을 극대화하는 간단한 일상 습관

5. ClickUp 일일 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 노트 템플릿으로 최고의 아이디어를 포착하세요

무작위 문서나 반쯤 채워진 일기에 생각을 적어두면, 매일의 기분과 성취를 되돌아보기란 거의 불가능합니다. ClickUp 일일 노트 템플릿은 아이디어, 할 일, 간단한 반성을 위한 원스톱 페이지 역할을 합니다.

따라서 "오늘 무엇을 했는지"부터 "오늘의 기분은 어땠는지"까지 모든 것이 깔끔한 한 공간에 담깁니다. 이 초보자 친화적인 리스트 템플릿에는 빠른 입력을 위한 '일일 노트 보기'와 장기적인 입력을 위한 '노트 목록 보기'가 포함되어 있으며, '할 일', '검토 완료', '완료됨' 상태를 통해 노트를 실행 단계로 전환할 수 있습니다.

또한 유형별(예: 회의, 개인 점검)로 항목을 태그하고 간단한 코멘트를 추가하여 일상의 마일스톤들을 추적할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

여러 앱 대신 하나의 체계적인 스페이스에 모든 일일 노트, 아이디어, 할 일을 보관하세요.

간단한 입력과 장기적인 스레드를 구분하기 위해 일일 노트와 노트 목록 보기를 활용하세요.

할 일, 검토 완료, 완료 상태로 노트를 정리하여 실행력이 자연스럽게 형성되도록 하세요.

간단한 코멘트나 태그를 추가하여 마일스톤이나 개인적인 성찰을 맥락과 함께 추적하세요.

각 입력에 간단한 기분 선을 함께 기록하여 나중에 감정과 실제 발생한 사건을 연결할 수 있도록 하세요.

✨ 추천 대상: 빠른 일일 노트와 자동 후속 조치 기능이 포함되어 있으며, 하루의 기분을 부드럽게 점검하고 싶은 바쁜 비즈니스 직장인.

📖 함께 읽어보세요: How to Elevate 생산성 with Bullet Journaling

💡 프로 팁: ClickUp BrainGPT는 데스크탑 AI 도우미로, 일관된 추적 습관을 유지하고 기록된 모든 데이터를 바탕으로 감정 상태에 영향을 미치는 요인을 이해하는 데 도움을 줍니다. ClickUp Brain GPT의 Talk to Text로 빠르고 정확한 음성-텍스트 변환을 경험하세요 방법은 다음과 같습니다: 음성으로 즉시 기분 입력하기 : 음성 입력 기능을 사용해 타이핑 없이 기분을 입력하세요. 단순히 기분, 에너지 수준 또는 감정적으로 영향을 주는 요소를 말하면 입력 항목으로 변환됩니다.

감정 패턴에 대한 질문을 던져보세요 : "어떤 요일에 가장 불안감을 느끼나요?" 또는 "운동을 시작한 이후 기분이 어떻게 변했나요?"와 같은 질문으로 쿼리하세요. 기록된 데이터를 분석하여 수동으로 검토할 때 놓칠 수 있는 추세를 발견해 줍니다.

감정이나 이벤트별로 과거 입력 검색 : 모든 입력에서 감정, 트리거 또는 삶의 이벤트를 검색하여 특정 기분 기록을 찾아보세요.

필요에 맞는 AI 선택: Claude, GPT, Gemini를 포함한 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하세요. 감정 처리를 위한 공감적 응답, 기분 패턴에 대한 분석적 통찰, 창의적인 일기 쓰기 프롬프트 등 다양한 프롬프트 요구에 맞춰 모델을 선택하세요.

6. Freepik의 감정 추적기 템플릿

어린 사용자를 비롯해 엄격한 차트보다 스토리텔링을 선호하는 분들에게 스토리보드 레이아웃은 기분 추적을 덜 부담스럽게 만들어줍니다. Freepik의 "내 감정 스토리보드" 벡터 템플릿은 인쇄하거나 편집할 수 있는 만화 스타일 페이지를 제공하며, 그날 느낀 감정과 일어난 일에 대한 그림이나 노트로 채울 수 있습니다.

Wepik 또는 Freepik 에디터에서 아트워크를 맞춤형으로 설정하고, 인쇄 가능한 이미지로 내보내 바인더나 불렛 저널에 보관하세요. 각 프레임은 기분 일기의 작은 장면이 되어, 척도나 번호보다 그림으로 감정을 표현하기 쉬운 아이들에게 특히 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

여러 기분 추적 스타일을 살펴보고 자신의 미적 감각과 집중력에 맞는 것을 선택하세요

깔끔한 페이지를 출력하여 불렛 저널로 활용하거나, 꾸준히 기록하는 데 도움이 된다면 디지털 버전을 사용하세요.

간단한 범례를 사용하여 기분을 빠르게 추적하고 한눈에 패턴을 파악하세요

달력으로 시작하고, 감정 휠로 전환하며, 익숙해질 때까지 반복하세요.

일기장 한 곳에 입력을 하여 일일 기분 기록이 일관성을 유지하도록 하세요

✨ 추천 대상: 빠른 맞춤형 설정과 다양한 스타일 옵션이 있는 유연하고 인쇄 가능한 감정 추적기를 원하는 모든 분.

👀 재미있는 사실: 1970년대에 유행했던 무드 링은 감정이 아닌 온도에 따라 색상이 변하지만, 기분이 색상으로 '보여질 수 있다'는 개념을 대중화하는 데 기여했습니다. 이는 현재 많은 색상 코드 기반 무드 트래커의 핵심 아이디어가 되었습니다.

📖 함께 읽어보세요: 여가 시간에 할 수 있는 생산적인 일들

7. Template. Net의 기분 추적기 템플릿

처음부터 디자인하지 않고 불렛 저널 기분 추적기 템플릿을 원한다면, Template.net의 무료 불렛 저널 기분 추적기 템플릿이 훌륭한 시작점이 될 것입니다. 에디터에서 자신만의 색상 코드를 적용할 수 있으며, 플래너에 바로 넣을 수 있는 월별 그리드로 감정적 웰빙을 추적하기 시작하세요.

이 템플릿은 편집 가능하며 다양한 형식(Google Docs, Google 스프레드시트, PDF, 디자인 파일 포함)으로 다운로드할 수 있어 인쇄용 페이지로 사용하거나 디지털로 보관할 수 있습니다.

매일 제공되는 스페이스에 간단한 기분과 짧은 노트를 기록한 후, 한 달을 돌아보며 수면, 일상 루틴, 사회적 교류 시간에 걸친 패턴을 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

다양한 기분 추적 스타일을 살펴보고 실제로 꾸준히 작성할 수 있는 것을 선택하세요.

불렛 저널용으로 페이지를 인쇄하거나 디지털로 보관하여 간편하게 업데이트하세요.

간단한 범례를 사용하여 기분을 빠르게 추적하고 한눈에 패턴을 파악하세요.

어떤 방식이 통찰력을 얻고 꾸준히 유지하는 데 도움이 되는지 알아가면서 레이아웃을 바꿔보세요.

모든 것을 한 곳에 모아 시간에 따른 감정 변화를 비교할 수 있도록 기록하세요.

✨ 추천 대상: 최소한의 설정만으로 즉시 사용할 수 있는 인쇄용 또는 편집 가능한 불렛 저널 기분 추적기 템플릿을 원하는 모든 분.

삶에 진정한 방향성, 명확성, 목적을 원하시나요? 대부분의 인생 플랜이 실패하는 흔한 함정에 빠지지 않으면서요? 이 비디오에서는 다섯 가지 쉽고 실행 가능한 단계로 인생 플랜을 세우는 방법을 안내합니다.

8. Craft의 PDF 기분 추적기 템플릿

Craft 제공

하루 종일 체계적인 점검을 선호한다면, Craft의 기분 추적기 템플릿이 문서 스타일 앱 내부에 간단한 테이블을 제공합니다. 이 템플릿은 매일 아침, 오후, 저녁으로 세분화하며 각 시간대에 기분과 간단한 코멘트를 기록할 수 있는 스페이스를 마련합니다.

한 달 간의 개요를 통해 한 페이지로 스크롤하거나 인쇄하여 시간에 따른 감정 상태 변화를 확인할 수 있습니다. 간결한 그리드 레이아웃으로 디지털 문서로도, 손으로 하이라이트나 메모를 남길 수 있는 인쇄용 기분 기록부로도 활용 가능합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

아침, 오후, 저녁 시간대를 활용하여 하루 중 다양한 기분을 기록하세요

한 페이지에 한 달 분량의 기분 추적을 보관하여 패턴을 쉽게 파악하세요

맞춤형 라벨과 기분 단어를 추적기에 맞는 언어로 맞춤 설정하세요

페이지를 인쇄하여 사용하거나, 평소 습관에 따라 Craft에 보관하세요

색상 코드와 간단한 노트를 결합하여 감정과 이벤트를 연결하세요

✨ 추천 대상: 깔끔한 월간 레이아웃과 간단한 노트 기능이 있는 인쇄용 기분 기록지를 선호하는 모든 분.

🛠️ 함께 사용해 보세요: 기분 추적이 할 일 목록에 '한 가지 더'처럼 느껴지시나요? 이 무료 온라인 포모도로 타이머를 사용해 5분 집중 블록을 설정하세요. 시작 버튼을 누른 후 빠르게 기분을 평가하고, 한 줄 노트를 추가한 뒤 저장하세요. 부드러운 알림음이 지나친 고민 없이 꾸준히 실천하도록 도와주며, 대부분의 타이머는 자동으로 주기적으로 반복되므로 습관이 자리잡게 됩니다.

9. InkPx의 다채로운 기분 추적기 템플릿

InkPx 제공

InkPx의 다채로운 기분 추적기 템플릿은 밝은 색상 팔레트와 깔끔한 그리드로 기분 기록을 더욱 친근하게 만들어 줍니다. 인쇄 전에 폰트와 색상을 조정하고, 텍스트를 추가하거나 제거하며, A4와 US Letter 크기 중에서 선택할 수 있습니다.

일부 레이아웃은 달력 스타일 그리드를, 다른 레이아웃은 표 스타일 차트를 사용하며, 여러 가지 옵션은 하루에 여러 기분을 색상 코드와 간단한 노트로 표시할 수 있게 합니다. 그 결과 바인더나 개인 플래너에 끼울 수 있는 다채로운 기분 일지 페이지가 완성됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

빠르고 만족스러운 업데이트를 위한 무지개 색상 팔레트 중에서 선택하세요

간단한 범례를 사용하여 입력을 일관성 있게 유지하고 시간 경과에 따른 비교가 가능하도록 하세요

단일 기분을 추적하거나 여러 감정을 결합하여 정서적 상태의 미묘한 차이를 반영하세요

색상 도트와 간단한 노트를 결합하여 수면, 일상, 이벤트 등의 트리거를 연결하세요

주 단위로 형성되는 추세선을 확인하고 실행 가능한 통찰력을 얻으세요

✨ 추천 대상: 꾸준한 입력과 명확한 성찰을 유도하는 밝은 분위기의 인쇄용 기분 추적기 템플릿을 원하는 모든 분.

10. 라라랜드의 기분 추적기 템플릿

무드 저널을 딱딱한 기록이 아닌 부드럽고 격려가 넘치는 공간으로 만들고 싶다면, 라라랜드의 무료 무드 트래커 템플릿이 다채로운 시작점이 될 수 있습니다. 페이지를 인쇄해 다이어리나 노트에 끼운 후, 한 달 동안 실제 기분을 꾸준히 파악할 수 있는 간단한 일일 무드 기록장으로 활용하세요.

디자인은 영화 <라라랜드>의 일러스트 다이어리에서 영감을 받아, 매일의 기분을 기록할 스페이스와 간단한 소회를 적을 스페이스가 조화를 이루는 시각적으로 안정감 있는 레이아웃을 제공합니다. 블로그에서 JPG 형식의 템플릿을 다운로드하여 저장하거나 인쇄한 후, 기분을 표현하기 위해 자신만의 색상 코드나 기호를 추가할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

빠른 업데이트가 만족스럽게 느껴지는 차분하고 예술적인 레이아웃을 선택하세요

간단한 범례를 유지하여 입력이 일관되고 쉽게 확인할 수 있도록 하세요

하루 종일 한 가지 기분을 추적하거나 여러 감정을 혼합하여 다른 기분을 반영하세요

간단한 배경 설명을 추가하여 트리거와 지원 요소에 대한 통찰력을 얻으세요.

페이지들을 함께 보관하여 기록을 비교 가능하고 유용하게 유지하세요

✨ 추천 대상: 꾸준한 점검과 부드러운 성찰을 유도하는 편안한 인쇄용 기분 기록 레이아웃을 원하는 모든 분

💡 친절한 팁: ClickUp 대시보드를 설정하여 기분 패턴, 일기 작성 빈도, 시간에 따른 개인적 성장을 시각화하세요. 동적 차트와 위젯은 여러분의 여정을 추적하고 트렌드나 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다. 진전을 시각적으로 확인하는 것은 동기 부여가 될 뿐만 아니라 발전 과정에 대한 소중한 피드백을 제공합니다. 사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드로 기분과 일기 작성 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

📖 함께 읽어보세요: 무료 자기 관리 플랜 템플릿

11. Therapist Aid의 간단한 일일 기분 차트 스프레드시트

명확한 구조와 수치를 선호한다면, Therapist Aid의 일일 기분 차트 워크시트가 스프레드시트 방식으로 하루 종일 감정을 추적할 수 있는 방법을 제공합니다.

인지 행동 치료(CBT)나 다른 치료와 병행하여 사용할 수 있으며, 머릿속으로 모든 것을 기억하려 애쓰지 않고 환경과 감정이 어떻게 연결되는지 확인할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 하루 종일 이어지는 그리드에 몇 시간마다 감정을 기록할 수 있습니다.

그런 다음 행복, 슬픔, 화남, 피로, 흥분, 불안 등의 라벨을 선택하고 1~10점 척도로 강도를 평가할 수 있습니다. 추가 설명을 위해 당시 상황을 간략히 기록할 수 있는 노트 열도 마련되어 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

체크인 시마다 하나의 점수를 기록하고 간결한 노트를 추가하세요.

한눈에 주간 비교하여 감정과 기분의 패턴을 파악하세요

색상 코드나 플래그를 위한 간단한 범례를 유지하여 힘든 날을 쉽게 파악할 수 있도록 하세요

이벤트와 함께 강도를 추적하여 원인과 결과에 대한 통찰력을 얻으세요

리뷰를 위한 스냅샷이 필요할 때 기분 기록을 내보내거나 인쇄하세요.

✨ 추천 대상: 매일 기분을 꾸준히 기록하고 세션에서 진행 상황을 검토하기 위해 깔끔한 스프레드시트 추적기를 선호하는 개인 및 치료사.

12. McGill University의 PDF 기분 모니터링 시트 템플릿

맥길 대학교의 기분 모니터링 시트는 인지행동 치료 및 기분 장애 프로그램에서 사용되는 임상가 스타일의 워크시트입니다. 이 시트는 매일 기분을 평가(화남, 완전한 평온함, 피로함)하고 수면 상태나 감정 상태에 영향을 미쳤을 수 있는 이벤트에 대한 노트를 추가할 수 있는 격자 형태를 제공합니다.

이 시트는 치료 환경을 위해 설계되어 열과 문구가 일관되게 유지되므로, 주간 비교나 치료사·의사와의 공유 시 점수 비교가 용이합니다. 바인더용으로 복사하여 인쇄하거나 일기에 붙인 후, 매월 완료된 기분 기록을 진료 시 검토할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 만한 이유

간결한 인쇄용 트래커로 매일 빠르게 업데이트하세요

기분 평가에 간단한 노트를 함께 기록하여 맥락을 놓치지 않도록 하세요

별도의 차트를 만들지 않고도 행을 스캔하여 추세 변화를 확인하세요

아침과 저녁 필드를 활용하여 하루 중 다른 기분을 기록하세요

간결한 기록을 세션에 가져가 더 빠르게 통찰력을 얻으세요

✨ 이상적인 대상: 체계적인 임상가 스타일의 기분 추적기 템플릿을 통해 일관된 일상 모니터링과 간략한 세션 검토를 원하는 개인 및 치료사.

ClickUp으로 간편하게 기분 추적하기

좋은 날은 우연히 찾아오는 경우가 거의 없습니다. 오히려 반복하고 인식하는 작은 선택들에서 비롯되는 경향이 있습니다. 매일의 기분을 하나씩 기록하든 개인적인 선호도를 기록하든, 올바른 기분 추적기 템플릿은 패턴을 식별함으로써 여러분의 성찰의 흐름이 계속 이어지도록 합니다.

일일 기분 기록, 노트, 습관 점검을 한곳에서 연결해 관리하고 싶다면, ClickUp은 모든 정보를 체계적으로 관리하는 완벽한 노트북처럼 작동합니다. 📕

ClickUp에서는 작업 옆에 기분 추적기 목록을 관리하고, 달력에 부드러운 알림을 설정하며, ClickUp Brain에게 트렌드를 요약하고 다음 단계를 제안하도록 요청할 수 있습니다.

습관 관리와 기분 추적을 위한 별도의 tools를 관리할 필요 없이 이 모든 기능을 수행합니다. 이는 체계적인 관리를 돕고 자기 발견과 자기 성찰의 진행을 지원합니다.

영감을 얻고 싶으신가요? ClickUp에 가입하여 웰빙 여정을 기록하는 완벽한 방법을 발견해 보세요.