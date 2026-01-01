프레젠테이션 및 콘텐츠 제작을 위한 최고의 감마 AI 대안 추천

감마 AI로 프레젠테이션 자료를 만들어 본 적이 있다면, 그 과정이 주는 경이로움과 불안감이 공존한다는 걸 알 것입니다. 감마 AI는 유능한 AI 프레젠테이션 제작 도구이지만, Google Slides나 PowerPoint로 내보내기는 한 번의 클릭으로 해결되는 작업이 아닙니다.

AI 프레젠테이션 템플릿이 완성도 높게 보일 때조차 디자인 조정이나 이미지 추가 작업이 의외로 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

이때 신뢰할 수 있는 감마 AI 대안을 탐색하는 것이 합리적입니다. 본 글은 팀 간 프레젠테이션 자료 설계, 편집, 공유를 위한 가장 신뢰할 수 있는 AI 프레젠테이션 소프트웨어 옵션을 비교합니다. 각 솔루션의 강점, 장단점, 그리고 감마 AI에서 전환 시 예상되는 사항을 확인하실 수 있습니다.

Statista의 최근 보고서에 따르면, 마케팅 및 크리에이티브 전문가의 48% 이상이 프레젠테이션 도구를 포함해 콘텐츠 생성 워크플로우를 설계하고 자동화하기 위해 AI를 활용하고 있습니다. 이는 해당 분야가 얼마나 빠르게 진화하고 있는지를 보여줍니다.

감마 AI 대안 한눈에 보기

주요 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 선택을 돕기 위해 최고의 감마 AI 대체 옵션들을 간략히 비교해 드립니다.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 협업 작업 공간에서 프레젠테이션 생성, 관리 및 편집 화이트보드로 흐름을 시각화하고, 문서로 작성하며, Brain과 BrainGPT로 AI 초안 작성 및 음성 텍스트 변환을 수행하세요. 작업으로 검토 및 버전 관리를, 대시보드로 진행 상황을 추적하세요. Free Plan 이용 가능; 기업용 맞춤형 설정 제공 프레젠테이션스. AI 브랜드에 맞는 AI 생성 슬라이드를 즉시 생성하세요 텍스트에서 프레젠테이션 생성, 브랜드 일관성 유지, 실시간 협업, Google Slides 및 PowerPoint 내보내기 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜 월 $198부터 시작 플러스 AI Google Slides 통합 및 협업 워크플로우 Google Slides 네이티브 지원, 개요에서 프레젠테이션으로, 어조 및 레이아웃 제안, 공동 편집 및 코멘트 기능 7일 무료 체험판, 사용자당 월 $15부터 시작하는 유료 플랜 Tome 스토리텔링 중심 프레젠테이션 프롬프트 또는 문서 기반 스토리 중심 프레젠테이션, 내장형 AI 이미지 생성, 실시간 협업, Slides 또는 PowerPoint로 내보내기 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다. MagicSlides. 앱 Google Slides에서 빠른 템플릿 기반 슬라이드 생성 사이드바 워크플로우, 프롬프트에서 데크로, 테마, 즉시 편집, Slides 내에서의 내보내기 무료 및 유료 플랜: 사용자당 월 $8부터 시작 Visme 팀 간 브랜딩된 멀티미디어 프레젠테이션 브랜드 키트, AI 개요 초안, 차트 및 애니메이션, Slides, PowerPoint, PDF로 내보내기, 공유 링크 생성 Free 및 유료 플랜: 사용자당 월 $12.25부터 시작 Beautiful. ai 자동화된 디자인과 브랜드 일관성 자동 레이아웃이 적용된 스마트 슬라이드, 폰트와 색상에 대한 브랜드 잠금 기능, 드라이브 및 Slack 연동, 파워포인트 또는 PDF로 내보내기 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다 GenPPT 데이터 기반 AI 프레젠테이션 제작 스프레드시트나 요약 자료를 업로드하면 자동으로 차트와 인사이트가 생성되며, PowerPoint, PDF, Google Slides로 내보내기 가능합니다. 맞춤형 가격 책정 트위슬리 AI 시각적 스토리텔링과 브랜딩된 프레젠테이션 자료 텍스트 기반 이미지 프레젠테이션, 자동 색상 팔레트 및 전환 효과, 자산 라이브러리, Slides 또는 PowerPoint로 내보내기, 실시간 피드백 무료 및 유료 플랜: 사용자당 월 $4.99부터 시작 Zoho Show 협업 프레젠테이션 관리 실시간 공동 편집(댓글 기능 포함), AI 형식 지정, PowerPoint 파일 가져오기, 브라우저 기반 실시간 프레젠테이션, PPTX/PDF/HTML로 내보내기 무료 및 유료 플랜과 맞춤형 가격 정책

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

감마 AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Google 슬라이드 프레젠테이션, 피치 데크, 팀 업데이트를 제작하든, 다음 AI 프레젠테이션 tool은 창의적 자유와 안정적인 제어력을 동시에 제공해야 합니다.

진정한 AI 프레젠테이션 제작자의 가치는 시각적 요소나 테마가 아닌, AI가 여러분의 워크플로우에 어떻게 자연스럽게 녹아드는지에 달려 있습니다.

필요에 맞는 적절한 감마 AI 대안을 찾는 데 도움이 되는 간단한 체크리스트입니다. 다음 기능을 제공해야 합니다:

유연한 맞춤형 설정 및 내보내기 옵션으로 아름다운 프레젠테이션을 생성하고 편집하세요

Google Slides, PowerPoint 및 다양한 형식을 지원하여 손쉬운 공유가 가능합니다.

시간을 절약해주는 스마트 템플릿과 AI 생성 콘텐츠 제안을 제공합니다.

공유 슬라이드 데크 작업을 진행하는 팀을 위한 협업 및 피드백 기능을 포함하세요.

편집 가능한 테마, 폰트 및 AI 기반 프레젠테이션 tools로 브랜드 일관성을 유지하세요.

Free Plan 또는 체험판을 제공하여 구매 전 테스트해 보실 수 있습니다.

감마(Gamma)는 AI 중심의 프레젠테이션 에디터인 반면, 그 대안들은 크게 세 가지 유형으로 나뉩니다:

AI 슬라이드 생성기

Google Slides/PowerPoint AI 애드온

엔드투엔드 콘텐츠 + 협업 제품군

지금 바로 시작해 보세요.

📖 추천 읽기: 최고의 AI 프레젠테이션 제작 도구

🧩 재미있는 사실: 전 세계 AI 프레젠테이션 소프트웨어 시장은 2030년까지 매년 22% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 팀이 디자인과 콘텐츠 생성을 자동화하는 AI 도구로 기존 슬라이드 제작 방식을 대체하고 있기 때문입니다.

최고의 감마 AI 대안 10선

고려해볼 만한 최고의 AI 프레젠테이션 tools를 소개합니다. 주요 사용 사례, 예시, 맞춤형 설정 깊이, 협업 흐름, 내보내기 품질, AI 기능, 통합, 가격, 주요 장단점을 포괄적으로 다룹니다.

1. ClickUp (협업 작업 공간에서 프레젠테이션 생성, 관리, 편집에 최적)

ClickUp으로 하나의 협업 스페이스에서 프레젠테이션을 생성, 관리, 확장하세요

모든 훌륭한 프레젠테이션은 아이디어에서 시작하지만, 그 아이디어들은 이메일 스레드, 채팅 메시지, 공유 드라이브, 그리고 미완성 초안들 사이로 흩어지기 일쑤입니다.

누군가는 Google Slides에서 디자인 작업을 하고, 다른 누군가는 Word 문서에서 텍스트를 수정하며, 피드백은 스크린샷으로 전달됩니다. 이것이 바로 업무 분산입니다. 프로젝트의 모든 단계가 서로 다른 장소에서 진행될 때 발생하는 현상입니다. 이는 팀의 속도를 늦추고, 오류를 증가시키며, 버전 관리를 거의 불가능하게 만듭니다.

이제 서로 연결되지 않은 AI 프레젠테이션 제작 tools를 추가해 보세요. 한 tool은 슬라이드를 생성하고, 다른 tool은 콘텐츠를 작성하며, 또 다른 tool은 AI 생성 이미지를 만듭니다. 그 결과? AI 산재 현상으로, 아름답지만 일관성 없는 프레젠테이션을 만들어내며 수정하는 데 제작 시간보다 더 오래 걸립니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로서 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 하나로 모아 업무와 AI의 무분별한 확장을 동시에 해결합니다.

게다가 모든 것을 처음부터 구축할 필요도 없습니다. ClickUp의 프로젝트 프레젠테이션 템플릿은 동일한 작업 공간 내에서 데크 계획 수립, 소유자 지정, 승인 추적, 슬라이드와 관련 작업 연결을 위한 즉시 사용 가능한 워크플로우를 제공합니다.

ClickUp을 활용해 프레젠테이션과 콘텐츠 전략을 완벽하게 수행하는 방법을 간단히 소개합니다:

ClickUp 화이트보드로 시각적으로 플랜하고 협업하세요

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 플랜하고, 협업하며, 실행하세요

슬라이드 하나도 존재하기 전에 팀은 스토리가 필요합니다. ClickUp 화이트보드는 이를 빠르게 구상할 수 있는 깔끔한 캔버스를 제공합니다.

아이디어를 포스트잇처럼 붙여두고, 섹션별로 그룹화하며, 슬라이드 흐름을 대략적으로 스케치할 수 있습니다. 빠른 컨셉 아트나 슬라이드 모티프가 필요할 때는 내장된 AI 이미지 생성기로 브랜드에 맞는 시각 자료를 생성할 수도 있습니다.

아이디어가 구체화되면, 해당 노트를 한 번의 클릭으로 작업으로 전환하세요. 소유자, 마감일, 체크리스트가 자동 설정됩니다. ClickUp 화이트보드는 작업 공간 전체와 연결되므로, 스토리의 모든 변경 사항은 최종 프레젠테이션을 주도하는 작업으로 즉시 반영됩니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain에 브레인스토밍 세션을 요약하거나 화이트보드 노트에서 자동으로 슬라이드 제목을 생성하도록 요청할 수도 있습니다. 이는 준비 시간을 단축하고 브레인스토밍과 제작 사이에서 아이디어가 누락되는 것을 방지합니다. ClickUp Brain으로 아이디어를 즉시 포착하고 실행 가능한 작업으로 전환하세요 프레젠테이션을 넘어 AI가 글쓰기와 창의성을 어떻게 지원할 수 있는지 알아보려면, AI 콘텐츠 작가에 관한 이 가이드를 확인해 보세요.

ClickUp 문서와 ClickUp BrainGPT로 프레젠테이션 자료를 구축하고 완성도 높여보세요

ClickUp Docs로 문서를 워크플로우에 연결하여 세련된 프레젠테이션을 완성하세요

흐름을 잡았다면, 이제 말로 표현하세요. ClickUp 화이트보드부터 ClickUp 문서까지 모든 것을 한데 모아 프레젠테이션 자료의 단일 정보 출처를 확보하세요 .

작성자는 문서에 헤드라인과 핵심 논점을 초안 작성합니다. 디자이너는 해당 콘텐츠 옆에 모형을 붙여넣기할 수 있습니다. 관리자는 의사 결정이 이루어지는 바로 그 위치에 인라인 코멘트를 추가합니다.

ClickUp 협업 감지 기능을 통해 팀원들이 Clip과 업데이트를 실시간으로 협업하는 모습을 확인하세요

게다가 ClickUp의 협업 감지 기능을 통해 팀원이 동일한 슬라이드나 문서를 보고 있거나 편집 중일 때 즉시 확인할 수 있습니다. 이를 통해 중복 변경을 방지하고 실시간으로 업데이트를 조정할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 프레젠테이션을 제작할 때 ClickUp Clips를 활용해 슬라이드, 키 데이터 포인트 또는 디자인 선택 사항을 설명하는 짧은 비디오를 녹화하세요. ClickUp Clips로 슬라이드 설명 영상을 녹화하고 공유하여 더 빠른 비동기 피드백을 받으세요 이러한 Clips를 프레젠테이션 작업에 직접 첨부할 수 있으므로, 팀원들은 실시간 통화 없이도 워크스루를 검토하고 의견을 남기며 빠르게 내용을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 모두가 여러분의 비전을 쉽게 이해하고 피드백을 제공할 수 있습니다.

ClickUp Brain과 ClickUp BrainGPT는 기존 문서와 작업에서 프레젠테이션 개요를 생성하고, 회의 노트를 슬라이드 섹션으로 변환하며, 발표자 노트를 브랜드 음성으로 재작성할 수 있습니다.

빈 프롬프트가 아닌 실제 작업 공간 컨텍스트를 기반으로 하기 때문에, 여러 프레젠테이션, 캠페인, 채널에 걸쳐 일관된 내러티브를 유지합니다.

ClickUp BrainGPT의 AI 음성 인식 기능을 통해 음성 메모를 프레젠테이션에 바로 활용 가능한 콘텐츠로 변환하세요

늦은 밤이나 이동 중에도 음성 입력 기능을 활용해 아이디어를 기록하세요. ClickUp BrainGPT가 이를 텍스트로 변환하여 검토 준비가 된 상태로 저장합니다.

Slides나 PowerPoint를 실행하면, 여러분의 이야기는 이미 체계적으로 구성되고 브랜드와 일관되며 거의 완료된 상태입니다.

📌 예시: 투자자 프레젠테이션 자료를 준비하는 스타트업 창업자의 사례를 살펴보겠습니다. 그들은 ClickUp Docs를 사용하여 시장 동향, 팀 소개, 성장 메트릭 등 핵심 내용을 정리하고, ClickUp BrainGPT가 이를 일관된 흐름으로 구성합니다. 이후 창업자가 새로운 자금 조달 마일스톤을 설명하는 음성 노트를 기록하면, ClickUp BrainGPT가 이를 자동으로 캡처하여 통합합니다. 여러 도구 간 전환 없이 아이디어 구상부터 실행까지 프레젠테이션 제작의 전 과정이 단일 작업 공간에서 이루어집니다.

가장 큰 장점: ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 프리미엄 LLM 간 전환이 가능합니다. 이렇게 하면 필요에 따라 각 모델의 장점을 활용할 수 있습니다.

저희는 심층적이고 복잡한 작업에는 클로드(Claude)를 선호하는 반면, 빠른 편집과 요약 작업에는 제미니(Gemini)와 챗GPT(ChatGPT)가 더 적합합니다.

📖 전문가 팁: ClickUp 채팅을 활용해 아이디어를 즉시 공유하고 피드백을 수집하세요. 슬라이드와 ClickUp 작업 바로 옆에서 모든 프레젠테이션 논의를 체계적으로 관리할 수 있습니다. ClickUp 채팅으로 프레젠테이션 피드백과 슬라이드 토론을 작업과 함께 한곳에 모아 관리하세요

ClickUp 작업으로 검토, 피드백 및 디자인 버전을 관리하세요

ClickUp 작업으로 작업 요약, 진행 상황 업데이트, 번역, 실행 항목 생성

초안이 모양을 갖추었으니 피드백은 한 곳에서 관리하세요. ClickUp 작업으로 프레젠테이션 자료를 작업으로 전환하고, 슬라이드 그룹을 하위 작업으로 분할한 후 각 작업에 소유자, 체크리스트, 마감일을 지정하세요.

검토자를 추가하고, "콘텐츠 승인 후 디자인"을 설정하며, 자동화 기능이 담당자에게 차례가 되면 알림을 보내도록 하세요.

즉시 활용 가능한 템플릿으로 시작하세요. ClickUp 프레젠테이션 템플릿을 통해 다음 발표 자료를 더 빠르게 계획하고, 초안을 작성하며, 체계적으로 정리하세요. AI 프레젠테이션 제작기를 열기 전에도 아이디어를 정리하고, 피드백을 할당하며, 팀을 조율할 수 있는 완성된 작업 공간을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프레젠테이션 템플릿으로 슬라이드, 피드백, 시각 자료를 체계적으로 구성하여 원활한 협업과 신속한 결과물 전달을 실현하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용하면 댓글 스레드를 깔끔한 변경 로그나 다음 단계 체크리스트로 요약할 수 있어, 디자이너와 작가가 버전 간 변경 사항을 정확히 파악할 수 있습니다.

🤔 알고 계셨나요? 최근 설문조사에서 디자이너의 28%가 이해관계자 프레젠테이션 제작에 AI 도구를 사용한다고 보고했으며, 79%는 슬라이드 콘텐츠나 카피 작성을 위해 AI를 활용한다고 보고했습니다. 이는 크리에이티브 팀이 더 빠르고 일관된 결과를 위해 AI에 의존하고 있음을 보여줍니다.

ClickUp 최고의 기능

화이트보드, 문서, 작업 기능을 통해 브레인스토밍, 작성, 디자인, 피드백을 하나의 협업 허브에 통합하세요.

ClickUp Brain과 브레인GPT를 활용하여 텍스트로 변환 기능을 통해 슬라이드 콘텐츠를 초안 작성, 요약 및 자동화하세요.

ClickUp 화이트보드를 활용해 프레젠테이션 흐름을 시각화하고 개념을 작업으로 전환하세요.

콘텐츠 검토, 슬라이드 피드백, 디자인 버전을 ClickUp 작업에서 직접 관리하세요.

ClickUp 대시보드와 보고를 활용하여 효율성, 마감일, 프레젠테이션 자료 재사용 현황을 추적하세요.

마케팅 팀을 위한 ClickUp과 원활하게 협업하여 창의적 방향성을 끝까지 일관되게 유지하세요.

ClickUp의 한도

기본적인 무료 AI 슬라이드 생성기만 필요한 팀에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

작업 공간을 최대한 활용하려면 보기, 자동화 및 권한 설정을 위한 초기 설정이 필요합니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7 / 5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6 / 5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 공유 내용:

ClickUp은 작업과 프로젝트 관리를 위한 훌륭한 올인원 플랫폼입니다. 특히 사용자 정의 기능이 마음에 드는데요—팀 운영 방식에 맞춰 뷰, 대시보드, 워크플로우를 자유롭게 구성할 수 있습니다. 우선순위 설정, 작업 할당, 실시간 진행 상황 추적 기능을 통해 모든 구성원이 동일한 목표를 향해 나아갈 수 있습니다.

ClickUp은 작업과 프로젝트 관리를 위한 훌륭한 올인원 플랫폼입니다. 특히 사용자 정의 기능이 마음에 드는데요—팀 운영 방식에 맞춰 뷰, 대시보드, 워크플로우를 자유롭게 구성할 수 있습니다. 우선순위 설정, 작업 할당, 실시간 진행 상황 추적 기능을 통해 모든 구성원이 동일한 목표를 향해 나아갈 수 있습니다.

📖 함께 읽기: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

2. 프레젠테이션. AI (브랜드에 맞는 즉석 AI 생성 슬라이드 제작에 최적)

아이디어에서 프레젠테이션 자료까지 단 몇 분 만에 완성하고자 하는 팀을 위해, Presentations. AI는 깔끔하고 브랜드화된 슬라이드를 자동으로 생성하도록 설계된 직관적인 AI 프레젠테이션 제작 도구입니다.

특히 자주 프레젠테이션을 해야 하지만 매번 레이아웃을 수동으로 디자인할 시간이 없는 마케팅 팀과 스타트업 사이에서 인기가 높습니다. 이 플랫폼은 AI 기능을 활용하여 입력 프롬프트를 기반으로 카피를 작성하고, 시각 자료를 제안하며, 슬라이드 시퀀스를 구성합니다.

이 솔루션의 차별점은 현대적인 워크플로우에 자연스럽게 통합된다는 점입니다. 워드 문서를 업로드하기만 하면 시스템이 이를 완전히 구조화된 AI 생성 프레젠테이션으로 변환해줍니다. 이미지, 헤드라인, 전환 효과까지 완벽하게 포함된 결과물을 제공합니다.

각 슬라이드는 브랜드 색상과 일치하며, 추가 맞춤형 설정을 위해 Google Slides 또는 PowerPoint로 직접 내보낼 수 있습니다.

프레젠테이션. AI 최고의 기능

최소한의 수동 작업으로 텍스트나 개요에서 완료된 프레젠테이션 자료를 생성하세요.

슬라이드를 편집하고 브랜드화하며 Google Slides 및 PowerPoint로 내보내세요.

실시간으로 프레젠테이션 자료에 대한 협업을 진행하세요. 코멘트 기능과 역할 기반 접근 권한을 활용할 수 있습니다.

마케팅, 영업 팀, 투자자 활용을 위한 스마트 템플릿 라이브러리를 지속적으로 확장해 나가고 있습니다.

AI 기능을 활용하여 텍스트를 재구성하고, 어조를 조정하며, 슬라이드 가독성을 향상시키세요.

프레젠테이션. AI의 한계

전체 프레젠테이션 소프트웨어 제품군에 비해 고급 디자인 제어 기능의 한도

AI가 가끔 레이아웃을 지나치게 단순화하여 수동 조정이 필요할 수 있습니다

브랜딩 tools는 개선되고 있지만, 여전히 Visme나 Beautiful.ai보다 유연성이 떨어집니다.

프레젠테이션. AI 가격 정책

스타터: 무료

프로: 사용자당 연간 $198

기업: 맞춤형 가격

프레젠테이션. AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🎥 클라이언트 프레젠테이션 제작은 단순히 예쁜 슬라이드를 모으는 것이 아닙니다. 설득하고 신뢰를 쌓으며 거래를 성사시킬 기회입니다. 이 비디오에서는 클라이언트 프레젠테이션을 처음부터 만드는 방법을 단계별로 안내합니다: 구조, 스토리텔링, 시각 자료, 그리고 진정으로 감동을 주는 전달 팁까지. 클라이언트 회의가 "생각해 보겠습니다"가 아닌 "언제 시작할 수 있나요?"로 마무리되길 원한다면, 이것이 바로 여러분의 청사진입니다.

📖 함께 읽어보세요: 여러분의 콘텐츠 제작에 영감을 줄 AI 생성 예시들

3. Plus AI (Google Slides 통합 및 협업 워크플로우에 최적)

via Plus AI

Plus AI는 Google Slides와 직접 연동되는 AI 프레젠테이션 제작 도구로, 이미 Google Workspace를 사용하는 팀에 이상적입니다.

작업 공간을 벗어나지 않고도 슬라이드 생성, 편집, 개선을 지원하는 내장형 AI 프레젠테이션 어시스턴트 역할을 합니다. 개요 초안 작성, 어조 다듬기, 브랜드 가이드라인에 맞춰 AI가 생성한 프레젠테이션 디자인까지 tool을 활용해 프롬프트를 통해 도움을 받을 수 있습니다.

이 도구의 문맥 기반 AI 기능은 문단을 재구성하거나, 데이터 포인트를 요약하거나, 콘텐츠 의도에 기반한 레이아웃 제안을 제공합니다. 따라서 데이터 기반 프레젠테이션 자료를 신속하게 준비해야 하는 영업 팀 및 마케팅 팀에게 특히 유용합니다.

팀 회원들은 실시간으로 슬라이드를 공동 편집하고, 의견을 남기며, 함께 디자인을 조정할 수도 있습니다.

플러스 AI 최고의 기능들

Google Slides와 직접 연동되어 작업 공간 내에서 네이티브 AI 지원이 가능합니다.

컨텍스트 기반 AI 기능을 활용하여 슬라이드를 생성, 편집 및 최적화합니다.

데이터 요약, 톤 조정, 슬라이드 텍스트 자동 형식 설정을 지원합니다.

공유된 프레젠테이션 자료와 피드백을 위한 실시간 협업 지원

빠른 비즈니스 업데이트, 피치 데크, 교육용 슬라이드 제작에 탁월합니다.

AI의 한계 극복

Google Slides 계정이 필요합니다; PowerPoint를 선호하는 사용자에게 적합하지 않습니다.

독립형 도구에 비해 오프라인 기능과 디자인 유연성의 한도

복잡한 시각 자료나 대용량 데이터 세트는 수동으로 세밀하게 조정해야 할 수 있습니다.

플러스 AI 가격 정책

7일 무료 체험판

기본: 사용자당 월 $15

프로: 사용자당 월 $25

팀: 사용자당 월 40달러

기업: 맞춤형 가격

AI 평가 및 리뷰 기능 추가

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 Plus AI에 대해 말하는 것

한 사용자가 공유했습니다:

아름다운 프레젠테이션을 빠르게 만들고 싶은 분께 Plus를 강력히 추천합니다. Google Slides용 최고의 AI 도구로, 제게는 일 시간과 좌절감을 수 시간이나 절약해 주었습니다.

아름다운 프레젠테이션을 빠르게 만들고 싶은 분께 Plus를 강력히 추천합니다. Google Slides용 최고의 AI 도구로, 제게는 일 시간과 좌절감을 수 시간이나 절약해 주었습니다.

🧩 재미있는 사실: 설문조사 응답자의 절반 이상이 현재 주당 최소 한 번 이상 프레젠테이션을 제작하며, 상당수는 주당 여러 번 제작합니다.

4. Tome (스토리텔링 중심 프레젠테이션에 최적)

via Tome

Tome은 템플릿화된 슬라이드보다 일관성 있고 감성적으로 공감할 수 있는 프레젠테이션을 원하는 제작자를 위해 설계된 스토리 중심 AI 프레젠테이션 제작 도구입니다. 사용자가 원시적인 아이디어를 구조화되고 시각적으로 풍부한 프레젠테이션으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

스토리텔링이 디자인만큼 중요한 피치 데크, 마케팅 캠페인 제안서, 제품 설명서 제작에 이상적입니다.

Tome는 프롬프트로 시작하거나 Word 문서를 업로드하는 방식으로 작동합니다. 그런 다음 제목, 레이아웃, 어조 제안까지 완벽한 AI 프레젠테이션을 자동으로 생성합니다. 통합된 AI 이미지 생성 기능이 맥락에 맞는 시각 자료로 슬라이드를 채워주므로, 스톡 이미지를 검색하거나 요소를 수동으로 디자인할 필요가 없습니다.

협업도 손쉽게 진행됩니다. 사용자는 슬라이드 순서를 조정하거나, 섹션을 재작성하거나, 시각 자료를 자신의 이미지로 교체할 수 있으며, 팀원들은 실시간으로 공동 편집할 수 있습니다. 각 프로젝트는 공유 작업 공간에 저장되며, 최종 클라이언트 전달을 위해 프레젠테이션을 Google Slides 또는 PowerPoint로 내보낼 수 있습니다.

Tome의 최고의 기능들

짧은 프롬프트나 업로드된 개요로 스토리 중심의 AI 프레젠테이션을 생성하세요

내장된 AI 이미지 생성 기능으로 즉각적인 시각 자료를 활용하세요

텍스트, 미디어, 전환 효과를 매끄럽게 결합한 인터랙티브 프레젠테이션 덱을 제작하세요

공유 편집 및 코멘팅을 통한 실시간 협업

전문적인 사용을 위해 Google Slides 또는 PowerPoint로 내보내기

Tome의 한도

슬라이드 맞춤형 설정 옵션은 기존 프레젠테이션 도구보다 한도가 있습니다

일부 내보낸 프레젠테이션은 형식 조정이 필요할 수 있습니다

전체 팀 협업 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

Tome 가격 정책

Tome Plus: 사용자당 월 $10

Tome 독점: 사용자당 월 $7

Tome 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 추천 읽기: 프레젠테이션을 위한 최고의 Tome AI 대안

5. MagicSlides 앱 (빠른 템플릿 기반 슬라이드 생성에 최적)

MagicSlides.app는 Google Slides 내에서 직접 프레젠테이션을 제작하고자 하는 사용자를 위해 설계된 AI 기반 프레젠테이션 제작 도구로, 별도의 tool이 필요 없습니다.

짧은 프롬프트만으로 체계적인 프레젠테이션 자료를 신속하게 생성하는 것이 강점으로, 품질 저하 없이 빠른 결과를 필요로 하는 학생, 마케팅 팀, 전문가에게 최적의 AI 프레젠테이션 제작 도구입니다.

이 도구는 Google Slides의 사이드바로 작동합니다. 사용자가 주제를 입력하고 어조와 시각적 스타일을 선택하면 시스템이 텍스트, 제목, 레이아웃이 완벽하게 구성된 전체 프레임 세트를 생성합니다.

MagicSlides 앱은 초안 작성에서도 탁월합니다. 예를 들어 분기별 성과를 요약하는 콘텐츠 관리자가 핵심 내용을 도구로 붙여넣기만 하면, 자동으로 형식이 적용된 제목과 발표 요점이 포함된 슬라이드 시퀀스가 생성됩니다. 사용자는 색상 조정, 문구 편집 또는 완성된 프레젠테이션 덱을 즉시 내보내는 작업을 모두 Google Slides 내에서 수행할 수 있습니다.

MagicSlides. 앱 최고의 기능

Google Slides 내에서 직접 전체 프레젠테이션 덱 생성

개요나 요약문을 즉시 완성도 높은 슬라이드로 변환하세요

전문적인 프레젠테이션을 위한 다양한 테마 중에서 선택하세요

플랫폼 전환 없이 편집 및 내보내기

팀을 위한 초안 및 내부 업데이트를 효율화하세요

MagicSlides. 앱 제한 사항

Google Slides에서만 작동하므로 다른 플랫폼에서의 유연성 한도가 있습니다.

슬라이드 출력은 최종 전달 전에 수동 형식 조정이 필요한 경우가 있습니다.

Beautiful.ai 같은 대형 AI 프레젠테이션 tools에 비해 디자인 자동화 기능이 덜 발전되었습니다.

MagicSlides. 앱 가격 정책

Free

에센셜: 월 $8

프로: 월 $16

프리미엄: 월 29달러

MagicSlides. 앱 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

MagicSlides 앱에 대한 사용자 평가

한 리뷰어가 공유했습니다 :

AI 기반 프레젠테이션 제작을 위해 Magicslides를 사용해 보았습니다. 빠른 슬라이드 초안 생성에선 괜찮은 성능을 보이지만, 분명히 개선할 여지가 있습니다.

AI 기반 프레젠테이션 제작을 위해 Magicslides를 사용해 보았습니다. 빠른 슬라이드 초안 생성에선 괜찮은 성능을 보이지만, 분명히 개선할 여지가 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 건 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

6. Visme (팀 간 브랜딩된 멀티미디어 프레젠테이션에 최적)

Visme를 통해

Visme는 단순한 슬라이드 이상의 것을 필요로 하는 팀을 위한 솔루션입니다. 디자이너를 기다릴 필요 없이 한 곳에서 프레젠테이션, 보고서, 원페이지 문서를 제작하세요. 브랜드 요소(색상, 폰트, 로고)를 한 번 설정하면 모든 템플릿이 이를 자동으로 적용합니다.

피치 데크나 월간 리뷰 같은 반복 작업 시, 기본 파일을 복제하고 데이터를 교체하며 레이아웃을 고정해 마감 직전 수정을 방지하세요. AI 도구는 프롬프트로 개요를 작성하고 시각 자료를 제안합니다. 복잡한 주제를 명확히 설명할 수 있는 방대한 차트, 애니메이션, 짧은 비디오 라이브러리도 제공됩니다.

완료 후 Google Slides, PowerPoint 또는 PDF로 내보내거나 추적 가능한 링크를 공유하세요. 콘텐츠 팀은 여러 도구를 번갈아 사용하지 않고 동일한 작업 공간에서 제작 및 배포할 수 있습니다.

Visme의 최고의 기능들

모든 템플릿에 브랜드 키트를 적용하여 모든 슬라이드가 브랜드 정체성을 유지하도록 하세요

AI 프레젠테이션 메이커로 프롬프트에서 1차 데크를 생성한 후 레이아웃과 미디어를 세밀하게 조정하세요.

차트, 애니메이션, 비디오로 데이터 스토리를 구축하여 전문적인 프레젠테이션을 완성하세요

다양한 형식으로 내보내고 Google Slides 또는 PowerPoint를 사용하는 팀을 위해 파일을 Google 드라이브에 푸시하세요.

반복되는 보고서와 피치 데크에 레이아웃을 재사용하여 분기별 시간을 절약하세요

Visme의 한도

AI 초안 작성 후에도 고급 디자인 제어에는 수동 조정이 필요할 수 있습니다

범위 넓은 기능 세트가 필요한 팀에게는 부담스러울 수 있습니다.

일부 내보내기 워크플로우는 외부 앱이나 오피스 제품군에서의 최종 형식 설정에 의존합니다.

Visme 가격 정책

기본: 무료

스타터: 사용자당 월 $12.25

프로: 사용자당 월 $24.75

Enterprise: 10명 이상 사용자 대상 맞춤형 가격

Visme 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (700개 이상의 리뷰)

사용자들이 Visme에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 말입니다:

Visme는 다양한 사용자 친화적 템플릿의 범위를 제공하여 창의적이면서도 쉽게 탐색할 수 있습니다. 비디오, 프레젠테이션, 인포그래픽 제작을 위한 풍부한 템플릿을 갖춘 탁월하고 사용하기 쉬운 tool입니다.

Visme는 다양한 사용자 친화적 템플릿을 제공하여 창의적이면서도 쉽게 탐색할 수 있습니다. 비디오, 프레젠테이션, 인포그래픽 제작을 위한 풍부한 템플릿을 갖춘 탁월하고 사용하기 쉬운 tool입니다.

7. Beautiful. AI (자동화된 디자인과 브랜드 일관성에 최적)

Beautiful. ai는 디자인 요소를 일일이 관리하지 않고도 완성도 높은 슬라이드를 원하는 팀을 위한 솔루션입니다. 텍스트, 이미지, 차트를 추가할 때마다 레이아웃, 간격, 정렬을 자동으로 조정하여 최소한의 노력으로 깔끔한 프레젠테이션을 완성합니다.

스마트 슬라이드로 시작하면 레이아웃이 자동으로 재구성되어 균형 잡힌 구성을 유지합니다. AI는 콘텐츠에 적합한 시각적 형식을 제안하므로 피치 데크, 클라이언트 보고서, 경영진 업데이트에 유용합니다.

브랜드 관리 기능이 내장되어 있습니다. 관리자는 폰트, 색상, 로고 위치를 고정하여 모든 프레젠테이션이 브랜드 기준을 준수하도록 할 수 있습니다. Google Drive, Dropbox, Slack과 연동되어 간편하게 공유할 수 있으며, 작업 완료 시 PowerPoint 또는 PDF로 내보낼 수 있습니다.

Beautiful. AI 최고의 기능

스마트 슬라이드 템플릿으로 디자인 조정을 자동화하세요

고정된 색상, 폰트 및 로고 위치로 브랜드 통제력을 유지하세요

내장된 AI 기능을 활용하여 적절한 레이아웃을 제안합니다

Google Drive, Slack, Dropbox와 연동하여 파일을 공유하세요

완성된 프레젠테이션을 PowerPoint 또는 PDF 형식으로 내보내기

Beautiful.ai의 한계점

수동 슬라이드 디자인을 선호하는 팀을 위한 한도 내 맞춤형 설정

일부 고급 기능은 Pro 또는 Team 플랜이 필요합니다.

오프라인 편집은 지원되지 않습니다.

Beautiful.ai 가격 정책

프로: 사용자당 월 $12

Teams : 사용자당 월 $40

Enterprise: 맞춤형 가격

Beautiful.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

Beautiful.ai에 대한 사용자 평가

G2 리뷰어의 말입니다:

아름다운 시각 자료로 멋진 슬라이드를 생성하는 AI 봇이 마음에 듭니다. 이를 통해 짧은 시간에 전체 프레젠테이션을 완성할 수 있습니다. 다양한 템플릿과 정확도 덕분에 다른 플랫폼보다 우수합니다. 텍스트를 축약하거나 어조를 변경하라는 제안도 장점입니다.

아름다운 시각 자료로 멋진 슬라이드를 생성하는 AI 봇이 마음에 듭니다. 이를 통해 짧은 시간에 전체 프레젠테이션을 완성할 수 있습니다. 다양한 템플릿과 정확도 덕분에 다른 플랫폼보다 우수합니다. 텍스트를 축약하거나 어조를 변경하라는 제안도 장점입니다.

⚡️템플릿 아카이브: 무료 프로젝트 프레젠테이션 템플릿

8. GenPPT (데이터 기반 AI 프레젠테이션 제작에 최적)

GenPPT를 통해

GenPPT는 슬라이드 작업에 시달리지 않고 데이터가 명확한 이야기를 전달하기를 원하는 모든 이를 위한 솔루션입니다. 스프레드시트나 간단한 요약문을 업로드하기만 하면, 몇 분 안에 차트, 인사이트, 슬라이드 텍스트가 포함된 완성된 프레젠테이션으로 변환해 드립니다.

이 감마 AI 대안은 분석가, 교육자, 비즈니스 팀에게 효과적입니다. 영업 실적, 마케팅 리뷰, 투자자 요약 등 프레젠테이션 유형을 선택하면 데이터를 깔끔한 섹션으로 구성하고 적절한 시각 자료를 제공합니다.

공유할 때는 PowerPoint, PDF 또는 Google Slides로 내보내세요. 실시간으로 차트를 조정할 수 있어 정확성과 디자인 모두 완벽하게 유지됩니다.

GenPPT의 주요 기능

데이터 시트와 보고서를 완전한 프레젠테이션으로 자동 변환하세요

최소한의 수동 노력으로 차트, 그래프, KPI와 같은 슬라이드 시각 자료를 생성하세요.

파워포인트 및 Google 슬라이드 내보내기를 지원하여 유연한 편집이 가능합니다.

AI 요약 및 인사이트를 포함하여 트렌드를 자동으로 강조하세요

브랜드 이미지에 맞게 폰트, 레이아웃, 색상을 맞춤형으로 설정하세요

GenPPT의 한도

디자인 중심 도구 대비 제한된 창의적 디자인 제어 기능

데이터 중심 프레젠테이션에 최적화되어 있으며, 스토리텔링 위주의 콘텐츠에는 다소 부적합합니다.

AI 생성 분석 자료의 경우 주기적인 정확도 검증이 필요합니다.

GenPPT 가격 정책

맞춤형 가격 책정

GenPPT 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

GenPPT에 대한 사용자 평가

한 사용자가 말합니다,

기술적 깊이와 접근성 사이의 완벽한 균형을 이룬 탁월한 AI 프레젠테이션. 명확한 예시와 흥미로운 전달 방식으로 복잡한 개념을 쉽게 이해할 수 있었습니다. 실용적 적용 사례와 미래 전망의 조화가 모든 참석자의 관심을 사로잡았습니다.

기술적 깊이와 접근성 사이의 완벽한 균형을 이룬 탁월한 AI 프레젠테이션. 명확한 예시와 흥미로운 전달 방식으로 복잡한 개념을 쉽게 이해할 수 있었습니다. 실용적 적용 사례와 미래 전망의 조화가 모든 참석자의 관심을 사로잡았습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 AI 프레젠테이션 제작 도구

9. Twistly AI (시각적 스토리텔링 및 브랜드 프레젠테이션에 최적)

Twistly AI를 통해

Twistly AI는 프레젠테이션을 기업용 슬라이드 무더기가 아닌 시각적 스토리처럼 만들고자 하는 팀을 위한 솔루션입니다. 간단한 브리핑 자료나 긴 보고서도 입력하면, 시선을 사로잡는 이미지 중심의 프레젠테이션으로 변환해 줍니다.

생성은 간단합니다. 텍스트를 붙여넣기만 하면 Twistly가 레이아웃, 타이포그래피, 흐름을 자동으로 균형 있게 조정합니다. 주제에 맞는 색상 팔레트, 전환 효과, 아이콘을 선택한 후, 편집 가능한 텍스트, 스톡 비주얼, 브랜드에 맞는 AI 이미지로 슬라이드를 구성합니다.

이 감마 AI 대안은 최종 단계에서 추가적인 제어가 필요할 때 Google Slides 내보내기와 완벽하게 호환됩니다. 팀원들은 공동 편집이 가능하며 실시간으로 피드백을 남길 수 있고, 공유 자산 라이브러리에 로고, 폰트, 색상을 보관하여 모든 새 프레젠테이션이 브랜드 정체성을 유지하도록 합니다.

Twistly AI의 최고의 기능

문서나 개요를 디자인 중심의 AI 프레젠테이션으로 변환하세요

슬라이드 컨텍스트와 브랜드 아이덴티티에 맞는 AI 이미지를 생성하세요

시각적 일관성을 위한 자동 레이아웃 및 전환 적용

브랜드 자산과 템플릿을 저장하여 팀 전체에서 재사용하세요

Google Slides 또는 PowerPoint로 최종 전달을 위해 내보내기

Twistly AI의 한계점

공유된 프레젠테이션에 대한 제한된 분석 또는 참여도 추적 기능

AI 작업 흐름 외부에서 고급 디자인 편집은 시간이 많이 소요될 수 있습니다

이미지가 많은 슬라이드 렌더링을 위해 안정적인 연결이 필요합니다

Twistly AI 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 $4.99

Twistly AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 Twistly AI에 대해 말하는 것

한 리뷰에서는 이렇게 말합니다:

단순한 텍스트를 멋진 슬라이드로 변환하는 속도가 놀랍습니다. 통합 기능이 완벽하게 작동하며 일반적인 브라우저 기반 tool보다 훨씬 우수하고 빠릅니다. 탭 전환이나 파일 내보내기가 필요 없습니다.

단순한 텍스트를 멋진 슬라이드로 변환하는 속도가 놀랍습니다. 통합 기능이 완벽하게 작동하며 일반적인 브라우저 기반 tools보다 훨씬 우수하고 빠릅니다. 탭 전환이나 파일 내보내기가 필요 없습니다.

10. Zoho Show (협업 프레젠테이션 관리에 최적)

via Zoho Show

Zoho Show는 협업과 손쉬운 접근성을 중시하는 팀을 위한 브라우저 기반 프레젠테이션 도구입니다. 문서와 스프레드시트와 동일한 공간에서 작성, 편집, 발표가 가능해 중소기업과 원격 근무 팀에 적합합니다.

실시간 협업으로 코멘트와 변경 사항 추적이 가능합니다. 커스터마이징 가능한 템플릿으로 시작하거나 PowerPoint 파일을 가져와 세밀하게 다듬어 보세요. AI 형식이 정렬, 간격, 깔끔한 레이아웃을 도와 최소한의 노력으로 공유 가능한 완성도 높은 슬라이드를 만들어 줍니다.

PPTX, PDF 또는 HTML로 내보내기를 수행하고 빠른 검토를 위한 공유 링크를 생성하세요. 브라우저에서 실시간으로 발표하고, 시청자가 따라가며 슬라이드를 원격으로 제어할 수도 있습니다. 이미 Zoho를 사용 중이라면 WorkDrive 및 Zoho CRM과 연동되어 콘텐츠와 업무 인계가 하나의 워크플로우 내에서 유지됩니다.

Zoho Show의 주요 기능

실시간 협업을 지원하며 코멘트 기능과 실시간 공동 편집이 가능합니다.

파워포인트 파일을 완벽한 호환성으로 가져와 세밀하게 조정하세요

AI 레이아웃 최적화를 통한 슬라이드 자동 정렬 및 형식 지정

원격 제어 기능을 통해 브라우저에서 바로 라이브 프레젠테이션을 호스팅하세요

PPTX, PDF, HTML 등 다양한 형식으로 내보내기

Zoho Show의 한도

새로운 AI 프레젠테이션 플랫폼과 비교하면 인터페이스가 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다.

경쟁사 대비 고급 애니메이션 및 미디어 옵션이 적음

Zoho Show 가격

Free

프로페셔널 플랜: 맞춤형 가격

Zoho Show 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Zoho Show

G2 리뷰어의 글:

Zoho Show는 사용하기 쉬우며 모든 기기에서 원활하게 작동합니다. 특히 모바일에서 빠르게 편집할 수 있어 이동 중에도 편리합니다. 내장된 Google 이미지 검색 기능으로 시각적 콘텐츠 생성이 빨라지고, PowerPoint 파일 가져오기 시 원본 형식이 유지되어 협업이 원활합니다.

Zoho Show는 사용하기 쉬우며 모든 기기에서 원활하게 작동합니다. 특히 모바일에서 빠르게 편집할 수 있어 이동 중에도 편리합니다. 내장된 Google 이미지 검색 기능으로 시각적 콘텐츠 생성이 빨라지고, PowerPoint 파일 가져오기 시 원본 형식이 유지되어 협업이 원활합니다.

🤔 알고 계셨나요: 한 설문조사에 따르면, 전 세계 근로자의 절반 이상이 지난 1년간 일에서 AI를 사용했다고 답했으며, 약 14%는 매일 생성형 AI를 사용합니다.

Gamma AI에서 전환할 때 흔히 저지르는 실수

Gamma AI에서 새로운 AI 프레젠테이션 제작 도구로 전환하는 것은 빠른 업그레이드처럼 느껴질 수 있지만, 많은 팀이 이 과정을 서두르다가 재포맷팅이나 습관 재학습으로 시간을 낭비합니다. 목표는 단순히 다른 tool을 찾는 것이 아니라, 팀의 콘텐츠 및 협업 요구에 맞는 더 매끄럽고 안정적인 워크플로우를 재구축하는 것입니다.

Teams가 가장 흔히 겪는 문제점과 이를 피하는 방법은 다음과 같습니다.

가격만을 기준으로 선택하고 내보내기 정확도를 무시하는 경우

저렴한 AI 슬라이드 tool이 매번 내보내기가 실패한다면 결코 이득이 아닙니다. 많은 팀들은 이미 이전 작업을 마친 후에야 레이아웃 문제, 폰트 대체, 누락된 시각 자료 등을 발견하게 됩니다.

✅ 솔루션: 커밋하기 전에 차트, 브랜드 색상, 맞춤형 폰트, 애니메이션이 포함된 소규모 "스트레스 테스트" 프레젠테이션을 제작한 후 PowerPoint, Google Slides, PDF로 내보내 보세요.

내보낸 파일이 화면상의 버전과 얼마나 유사한지, 그리고 얼마나 많은 수정이 필요한지 확인하세요. 팀이 편집 가능한 PPTX 또는 Google Slides를 주로 사용한다면, 내보내기 정확도는 선택 사항이 아닌 필수 조건입니다.

AI 생성만 고려하고 브랜딩과 협업은 무시할 경우

가장 화려한 초안을 생성하는 tool을 선택하고 싶은 유혹이 있습니다. 문제는 나중에 발생합니다. 모든 프레젠테이션 자료가 브랜드 가이드라인에 맞추기 위해 수동 수정이 필요하거나, 팀원들이 변경 사항을 검토할 공유된 장소가 없을 때 말이죠.

✅ 해결책: Gamma AI 대안을 평가할 때는 "프롬프트에서 슬라이드로" 기능만 보지 마세요. 브랜드 키트를 고정하고, 공유 자산을 저장하며, 의견, 승인, 버전 관리를 한 곳에서 할 수 있는지 확인하세요. 훌륭한 AI 프레젠테이션 제작 도구는 첫 5분 동안의 인상뿐만 아니라 팀이 매주 협업하는 방식을 지원해야 합니다.

워크플로우나 템플릿 조정 없이 프레젠테이션 자료 이전하기

또 다른 흔한 실수는 기존 감마 프레젠테이션을 새 도구로 끌어다 놓고 '그냥 작동하기를' 바라는 것입니다. 플랫폼마다 레이아웃, 간격, 폰트 처리가 달라 복사 붙여넣기한 슬라이드는 금방 어수선하고 일관성 없는 프레젠테이션으로 변합니다.

✅ 해결책: 전환을 슬라이드 시스템을 재고할 기회로 삼으세요. 새로운 플랫폼 내에서 브랜드와 일치하며 영업 팀 프레젠테이션, 분기별 실적 검토(QBR), 내부 검토 등 일반적인 사용 사례에 맞춰 재사용 가능한 마스터 템플릿 소규모 세트를 디자인하는 것으로 시작하세요.

테스트 및 승인된 후에는 가장 자주 사용하는 프레젠테이션을 해당 템플릿으로 재구성하거나 마이그레이션하여 향후 모든 것이 일관성 있게 진행되도록 하세요.

📖 추천 읽기: 더 스마트한 프레젠테이션을 위한 최고의 SlidesAI 대안들

직관적인 AI 도구조차도 새로운 프롬프트, 설정, 내보내기 동작을 동반합니다. 팀들은 종종 학습 곡선을 과소평가하여 일관성 없는 사용과 "이거 어떻게 하는 거지?"라는 순간이 자주 발생합니다.

✅ 해결책: 각 역할에 맞는 짧은 온보딩 세션을 계획하세요: 작가는 프롬프트와 구조에, 디자이너는 레이아웃 제어에, 관리자는 승인 흐름과 공유에 초점을 맞추세요.

동시에 템플릿 소유권, 브랜드 설정 변경 권한, 데이터 및 내보내기 저장 방식을 명확히 하여 초기 단계부터 거버넌스를 확립하세요. 체계적인 설정 몇 시간이 나중에 더 빠르고 안정적인 프레젠테이션 자료로 이어집니다.

📖 함께 읽기: 콘텐츠 마케팅에서 AI 활용 방법

주요 감마 AI 대안을 넘어선 선택지를 여전히 탐색 중이라면, 독특한 워크플로우와 창의적인 자동화로 주목받는 세 가지 AI 기반 프레젠테이션 tools를 소개합니다:

Sendsteps.ai: AI 생성 콘텐츠와 청중 상호작용을 결합한 프레젠테이션 제작 도구입니다. 사용자가 몇 분 만에 아름다운 프레젠테이션과 실시간 설문조사를 만들 수 있도록 지원하며, 참여도를 높이고자 하는 교육자와 기업 트레이너에게 이상적입니다.

데크토퍼스 AI: 바쁜 전문가를 위해 설계된 데크토퍼스는 스마트 슬라이드, 발표자 노트, 디자인 레이아웃을 자동 생성합니다. 세련되고 브랜드 정체성을 반영한 피치 데크를 준비하는 시간을 절약하고자 하는 영업 및 마케팅 팀에 이상적입니다.

Gamma SlidesGPT: 로그인 없이 즉시 사용 가능한 AI 프레젠테이션 도구로, 워드 문서나 아이디어 프롬프트를 편집 가능한 Google Slides 프레젠테이션으로 즉시 변환합니다. 최소한의 노력으로 아름다운 결과물을 원하는 분들에게 완벽합니다.

ClickUp이 무대에 오릅니다

프레젠테이션 도구를 바꾸는 것은 단순히 슬라이드를 만드는 문제가 아닙니다. 아이디어가 어떻게 생명을 얻는지 재고하는 과정입니다. Plus AI 같은 빠른 AI 프레젠테이션 제작 도구를 선호하든, Visme 같은 디자인 중심 프레젠테이션 소프트웨어를 선호하든 목표는 동일합니다: 덜 만지고, 더 많은 스토리텔링을 구현하는 것입니다.

다음 감마 AI 대안을 선택할 때는 템플릿을 넘어 협업 도구, 맞춤형 템플릿, 그리고 실제로 여러분의 브랜드를 이해하는 AI 기능을 결합한 tools를 찾아보세요.

최고의 대안은 오늘 당신의 창의성을 지원하고 내일 팀과 함께 성장할 수 있는 솔루션입니다.

바로 여기서 ClickUp이 차별화됩니다. 문서, 화이트보드, ClickUp Brain을 연결하여 아이디어를 계획하고 작성하며 발표하는 모든 과정을 한 곳에서 수행할 수 있습니다. 음성 입력으로 개요를 작성하고 AI 기반 인사이트로 완성도를 높이는 과정까지, ClickUp은 시간을 절약하면서도 진정으로 눈에 띄는 슬라이드를 제작하도록 지원합니다.

더 스마트하고 선명한 프레젠테이션을 만들고 싶다면, 지금 바로 ClickUp을 무료로 체험해 보세요. 모든 아이디어를 보여줄 가치가 있는 결과물로 만들어 드립니다.

자주 묻는 질문

많은 감마 AI 프레젠테이션 대안들은 단순한 웹 중심 데크보다 워크플로우와 브랜드 관리에 더 중점을 둡니다. 예를 들어, Plus AI나 MagicSlides 같은 도구는 Google Slides나 PowerPoint 내에서 원활하게 작동하므로, AI 생성, 편집, 협업이 모두 팀이 이미 사용하는 슬라이드 도구 안에서 이루어집니다. Visme나 Beautiful.ai 같은 다른 도구들은 브랜드 키트, 고정된 폰트/색상, 공유 자산 라이브러리와 같은 고급 브랜드 관리 기능과 풍부한 멀티미디어 내보내기 옵션을 강조합니다. ClickUp 같은 플랫폼은 AI를 작업, 문서, 화이트보드, 대시보드와 결합하여 슬라이드 제작을 넘어 전체 프레젠테이션 워크플로우(최종 프레젠테이션 자료뿐만 아니라)를 한 곳에서 관리할 수 있도록 합니다.

네. 감마는 유료 플랜에서 PowerPoint(PPTX), PDF, PNG 및 Google Slides로 내보내기를 지원하므로, 프레젠테이션 자료를 표준 편집 도구로 옮겨 추가 편집이 가능합니다. 리뷰에 따르면 대부분의 레이아웃은 상당히 잘 변환되지만, 복잡한 디자인은 내보내기 후 PowerPoint나 Slides에서 약간의 정리 작업이 필요할 수 있습니다.

네, 여러 AI 프레젠테이션 도구가 Gamma의 핵심 "프롬프트-투-덱" 흐름과 비교 가능한 기능을 제공하는 무료 계층 또는 체험판을 제공합니다. 1. MagicSlides와 Presentations. AI는 모두 Google Slides/PowerPoint 내에서 또는 이를 위한 AI 기반 슬라이드 생성을 위한 Free Plan을 제공합니다. Zoho Show 역시 AI 지원 형식 기능을 갖춘 협업형 브라우저 기반 프레젠테이션을 위한 무료 플랜을 제공합니다. 2. 프레젠테이션 워크플로우 전체(아이디어 → 콘텐츠 → 검토 → 작업)를 관리하고 싶다면, ClickUp은 화이트보드, 문서, 작업, 대시보드를 포함한 Free Forever 플랜을 제공하며, 유료 애드온을 통해 ClickUp Brain을 AI 레이어로 추가할 수 있습니다.

단일한 '승자'는 없지만, 가장 중요하게 생각하는 요소에 따라 몇 가지 도구가 두드러집니다: 1. Presentations. AI는 자동 브랜드 동기화(로고, 색상, 폰트)와 "레이아웃 문제 없는 고품질 파워포인트 내보내기"를 매우 명확하게 강조합니다. 브랜드 안전성 보장된 PPTX 전달이 우선순위라면 강력합니다. Visme는 브랜드 키트, 재사용 가능한 템플릿, 멀티미디어 내보내기(PPTX, PDF, 웹 링크)에 집중하여 다양한 형식에서 엄격한 브랜드 통제가 필요한 마케팅 및 디자인 팀에 적합합니다. 3. Beautiful. ai는 고정된 브랜드 설정과 스마트 슬라이드를 제공하며, 레이아웃을 자동 조정하면서도 PowerPoint나 PDF로 깔끔하게 내보낼 수 있습니다. 4. 슬라이드 렌더러 자체보다 프로세스 수준의 브랜드 일관성(콘텐츠, 승인, 진위 확인 문서)을 더 중요하게 생각한다면, ClickUp은 Google Slides나 PowerPoint를 통해 최종 프레젠테이션을 내보내는 동시에 카피, 자산, 가이드라인을 중앙 집중화하는 데 탁월합니다.

대표적인 감마 프레젠테이션 몇 개를 PPTX 또는 Google Slides로 내보내어 후보 도구에 어떻게 표시되는지 테스트하여 레이아웃이나 폰트 문제를 조기에 발견하세요. 그런 다음 기존 슬라이드를 모두 복사-붙여넣기하지 말고 새 플랫폼에서 직접 소규모 마스터 템플릿 세트(피치, QBR, 보고서)를 재구성하세요. 브리핑, AI 생성, 디자인, 승인 과정이 새 스택 내에서 어떻게 진행되는지 간단한 흐름을 정의하고 문서화하세요. 마지막으로 실제 프로젝트에 적용하기 전에 작성자, 디자이너, 승인자를 대상으로 짧은 교육 세션을 진행하여 프롬프트, 브랜드 관리, 내보내기 설정이 명확히 이해되도록 하십시오.