Zoom vs. ClickUp SyncUp: 어느 것이 팀에 가장 적합할까요?

오전 9시 55분. 팀원들이 Zoom 회의에 참여합니다. 결정이 내려지고, 실행 항목이 쏟아집니다. 30분 후, 당신은 아무것도 빠뜨리지 않도록 노트를 작업 보드에 복사하고 링크를 전달합니다.

여기서 갈림길이 나타납니다. Zoom은 영상 통화 및 안정적인 화면 공유를 위해 설계된 선도적인 화상 회의 플랫폼입니다. ClickUp SyncUp은 일에 더 가깝게 자리합니다. 회의를 예약하고, 회의 노트를 작성하며, 작업과 소유자에게 연결된 자동화된 작업 생성을 트리거할 수 있습니다.

이 기능이 중요한 데는 이유가 있습니다. Microsoft의 '워크 트렌드 인덱스'에 따르면, 평균 직원은 업무 시간의 57%를 회의, 이메일, 채팅에 할애합니다. 이는 신속한 실행으로 이어져야 할 수많은 논의입니다.

이 가이드는 Zoom과 ClickUp 싱크업을 비교하여 원격 팀이 일상 업무에 적합한 도구를 선택할 수 있도록 돕습니다. 최고 수준의 통화 기능을 원하든, 업무로 바로 이어지는 회의를 원하든 상관없이 말이죠.

Zoom vs. ClickUp SyncUp 한눈에 보기

Zoom과 ClickUp SyncUp을 비교할 때, 실제로는 독립형 화상 회의 플랫폼과 프로젝트 관리 작업 공간 내에 통합된 회의 레이어 사이에서 선택하는 것입니다.

주요 기능, 작업 생성 능력 및 기타 고급 기능에 대한 개요는 다음과 같습니다:

기능 ClickUp SyncUp Zoom 회의 핵심 초점 프로젝트 관리 및 팀 커뮤니케이션을 위한 통합 AI 작업 공간의 일부로 ClickUp에 내장됨 비디오 화상 회의 플랫폼으로 온라인 회의 및 웨비나를 주최하고 참여합니다 일일 StandUp 및 프로젝트 업데이트 리스트, 보기 또는 작업에서 SyncUp을 시작하여 팀이 보드를 검토하고, 작업을 업데이트하며, 동일한 장소에서 소통할 수 있도록 하세요. 화면 공유 및 채팅 기능이 포함된 HD 영상 통화를 진행할 수 있지만, 보드와 트래커는 일반적으로 별도의 프로젝트 도구에서 관리됩니다. 작업 및 프로젝트 관리 소유자, 마감일, 의존성, 대시보드, 회의 내용 자동 작업 생성 기능을 포함한 완전한 작업 및 프로젝트 계층 구조 기본 프로젝트 관리 기능 없음; Zoom 회의에서 나온 작업 항목은 외부 도구에서 생성해야 함 회의 노트 및 자동화된 실행 항목 ClickUp Brain과 AI 노트테이커는 요약본, 검색 가능한 대본, 문서 및 보기에 직접 연결되는 작업을 생성합니다. Zoom AI Companion은 요약문과 제안된 실행 항목을 생성하지만, 이 정보는 여전히 프로젝트 관리 도구로 전송되어야 합니다. 화면 공유 및 화면 녹화 SyncUps에서 화면 공유하고, 작업에 연결된 대본 및 코멘트와 함께 SyncUps 및 Clip을 클립 허브에 저장하세요. Zoom 회의에서 화면 공유하고 세션을 로컬 또는 클라우드 스토리지에 녹화한 후 링크를 별도로 공유하세요. 일정 관리 및 통합 기능 업무 관리를 위한 회의를 예약하고, ClickUp–Zoom 연동을 활용해 작업 항목에서 Zoom 회의를 시작하세요. Zoom 앱 또는 달력 연동에서 Zoom 회의를 예약하고 Google 또는 Outlook 이벤트에 Zoom 링크를 추가하세요. 회의 후 보고 및 가시성 대시보드는 회의 중심의 변경 사항이 업무량, 번다운, 납품에 미치는 영향을 실시간으로 보여줍니다. 분석은 프로젝트 결과나 스프린트 상태가 아닌 회의 사용량과 품질에 집중합니다. 가장 적합한 대상 단일 작업 공간에서 프로젝트 관리와 연계된 SyncUp 기능, 회의 노트, 자동화된 작업 생성 기능을 원하는 팀 대면 회의와 기기 간 빠른 영상 통화를 대체할 수 있는 익숙한 Zoom 대안을 필요로 하는 팀

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp으로 체계적으로 정리하고, 더 빠르게 움직이며, 모든 작업을 한 곳에서 관리하세요.

ClickUp은 통합 AI 작업 공간 으로, 작업, 문서, 채팅, 회의 및 AI를 한 곳에 모아 팀이 도구 간 전환 없이 계획, 실행, 보고를 수행할 수 있도록 합니다.

크로스 기능적 출시를 진행하는 부서 리더를 상상해 보세요.

업데이트는 Zoom 채팅에 실시간으로 올라오고, 후속 조치는 수신함에 쌓이며, 최신 범위 변경 사항은 누군가의 개인 노트에 묻혀 있습니다. 매번 전환할 때마다 집중력이 흐트러지고, 실제로 진전된 사항을 파악하기가 더 어려워집니다.

ClickUp은 모든 것을 단일 작업 공간에 연결하여 이러한 업무 분산을 줄이도록 설계되었습니다.

ClickUp SyncUp과 ClickUp Meetings를 통해 팀은 기존에 사용하던 동일한 목록과 작업에서 바로 빠른 영상 통화를 시작하고, 회의 내용을 맥락에 맞게 기록하며, 결정 사항을 소유자와 마감일에 직접 연결할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커와 ClickUp Brain은 이러한 대화를 요약과 실행 항목으로 전환하여 "이야기만 했을 뿐"이 자동으로 "시스템에 기록됨"으로 바뀝니다.

대규모 브리핑이나 외부 통화 시 여전히 Zoom을 사용한다면, ClickUp–Zoom 연동을 통해 ClickUp 작업, 문서, 채팅에서 Zoom 회의를 시작하거나 참여할 수 있으며, 참여 링크와 녹화본을 작업에 첨부해 관리할 수 있습니다.

한 사용자가 간단히 표현했습니다:

사용자 정의 보기, 대시보드, 필드를 생성할 수 있는 기능이 놀랍습니다. 또한 작업 관리와 시간 추적부터 문서 협업과 목표 설정까지 제공하는 다양한 기능 범위도 마음에 듭니다. 진정한 올인원 작업 공간입니다.

고객 평가 및 리뷰:

G2 : 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

ClickUp 기능

ClickUp의 기능이 원격 팀이 "전화하고, 노트를 복사한 후, 나중에 보드를 업데이트하는" 방식을 프로젝트 관리 워크플로우 내에서 바로 진행되는 회의로 대체하는 방법을 소개합니다.

기능 #1: ClickUp 채팅

ClickUp 채팅으로 메시지를 작업으로 전환하세요

ClickUp 채팅은 실시간 메시징과 업무 관리를 결합하여 대화가 영향을 미치는 작업에서 벗어나지 않도록 합니다.

팀원들은 채널 또는 다이렉트 메시지로 채팅하고, 파일을 공유하며, 클릭 한 번으로 모든 메시지를 ClickUp Tasks의 작업으로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 결정사항, 파일, 실행 항목이 동일한 작업 공간에 유지되어 추적 및 검색이 용이해집니다.

ClickUp AI는 긴 대화 스레드를 요약하고 대화 내용에서 작업을 제안할 수 있어, 바쁜 하루 동안 주고받은 대화를 정리하는 데 특히 유용합니다. Zoom 채팅 기록이나 흩어진 DM을 일일이 스크롤할 필요 없이, ClickUp Chat 내에서 깔끔한 핵심 내용과 실행 가능한 작업을 바로 확인할 수 있습니다.

📌 예시: 제품 팀이 ClickUp 채팅 채널에서 버그를 논의하고 스크린샷을 첨부한 후 수정 방안을 합의합니다. PM은 해당 메시지를 ClickUp 내 작업으로 전환하여 엔지니어에게 할당하고 마감일을 설정합니다. 수정이 완료되면 작업 상태, 댓글, 첨부 파일에서 전체 과정을 확인할 수 있습니다. 더 이상 오래된 채팅 스레드에 의존할 필요가 없습니다.

기능 #2: ClickUp SyncUp (및 Zoom 연동)

ClickUp SyncUp으로 통화 중 작업과 노트를 연결하세요

ClickUp SyncUp은 가벼운 영상 통화를 ClickUp 작업 공간에 바로 제공합니다.

리스트, 작업 또는 채팅에서 SyncUp을 시작할 수 있으며, 통화 중에도 ClickUp 작업 공간에서 계속 작업할 수 있습니다.

화면 공유, 댓글, 작업 링크가 모두 한 곳에 통합되어 상태 업데이트와 빠른 스탠드업 회의를 더 쉽게 진행하고 후속 조치를 취할 수 있습니다. SyncUp은 ClickUp 채팅의 일부이므로 내부 점검을 위한 별도의 회의 앱이 필요하지 않습니다.

하지만 본격적인 Zoom 회의가 필요할 때(외부 데모나 웨비나 등)에는 Zoom 통합 기능을 활용해 ClickUp의 작업, 문서, 채팅에서 Zoom 회의를 시작할 수 있습니다.

ClickUp의 Zoom 통합 기능으로 Zoom 통화를 ClickUp 달력에 직접 표시하세요

참가 링크는 자동으로 작업 댓글로 추가되며, 담당자와 팔로워는 회의 시작 시 알림을 받습니다. 녹화 링크도 동일한 작업에 첨부되어 쉽게 참조할 수 있습니다.

📌 예시: 원격 엔지니어링 팀은 스프린트 목록에서 매일 SyncUp을 진행합니다. 회의 중 보드를 열고 장애 요소를 검토하며 새 작업을 생성합니다. 월간 고객 웨비나에서는 CSM이 ClickUp 작업에서 Zoom 회의를 시작하고, 해당 회의에서 발표를 진행한 후 Zoom 녹화 링크를 동일한 작업에 추가합니다. 이를 통해 영업 팀 및 지원 팀은 링크를 다시 요청하지 않고도 회의를 재확인할 수 있습니다.

💡 재미있는 사실: 연구에 따르면 최대 회의의 3분의 1이 불필요하며, 비효율적인 회의는 생산성의 주요 장애물입니다. 토론 내용을 작업과 연결하는 tools는 이러한 낭비를 줄이는 데 도움이 됩니다.

기능 #3: ClickUp Brain 및 AI 노트 작성기

ClickUp Brain을 사용해 회의록에서 즉시 요약본 생성하기

ClickUp Brain과 ClickUp AI Notetaker는 "논의만 했을 때"와 "시스템에 반영되었을 때" 사이의 연결 고리를 완성합니다.

AI 노트 작성 도구는 회의에 자동으로 참여하여 회의록을 작성하고, 주요 결정을 강조 표시하며, 회의 종료 즉시 (ClickUp SyncUp 또는 Zoom 회의 여부와 관계없이) 실행 항목을 ClickUp 작업으로 전환합니다.

ClickUp AI 노트테이커를 사용해 회의록을 자동으로 기록하고 주요 결정을 강조 표시하세요

이후 ClickUp Brain은 긴 논의를 요약하고, 소유자와 마감일을 제안하며, 문서 및 작업을 일관되게 관리할 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX를 통해 팀원들은 업데이트 내용을 입력 대신 음성으로 전달하는 Talk to Text 기능을 활용합니다.

ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 사용해 노트와 지시사항을 바로 텍스트로 받아쓰기하세요

평균적으로 ClickUp Brain MAX 사용자들은 주당 1.1일의 시간을 절약하고, 타이핑보다 4배 빠르게 작업하며, 여러 AI 도우미를 하나의 작업 공간에 통합함으로써 도구 비용을 최대 88%까지 절감한다고 보고합니다.

ClickUp Brain MAX는 Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek, Claude와 같은 프리미엄 AI 모델에서도 작동합니다. 사용자가 말하는 대로 명확성과 어조를 고려하여 편집한 후, 문서 및 작업 업데이트를 위한 완성도 높은 텍스트를 제공합니다.

📌 예시: 크로스 기능 팀 회의 후, AI 노트테이커가 결정사항과 실행 항목을 요약하여 정리하고, 디자인, 엔지니어링, 애널리틱스 팀을 위한 작업을 적절한 리스트에 생성합니다. PM은 요약본을 빠르게 검토하고 마감일 두 개를 조정한 후 작업을 완료합니다. Zoom 회의록의 항목을 별도의 프로젝트 관리 도구로 복사할 필요가 없습니다.

💡 전문가 팁: 매번 일관된 요약 형식을 원하시나요? 노트 작성 템플릿으로 시작하면 업무 인수인계가 명확하고 검색 가능하게 유지됩니다.

ClickUp 가격 정책

📮 ClickUp 인사이트: 저희 설문조사에 따르면, 팀의 88%가 이미 일상 업무 속도를 높이기 위해 AI를 활용하고 있습니다. ClickUp Brain과 SyncUp을 함께 사용하면 회의 시간을 단축하고, 즉각적인 회의 요약을 얻으며, 결정을 자동화된 작업 생성으로 전환할 수 있습니다. 따라서 다음 단계가 수동 데이터 입력 없이 ClickUp 작업으로 바로 반영됩니다.

Zoom이란 무엇인가요?

Zoom은 팀, 고객, 파트너가 안정적인 비디오, 음성, 화면 공유로 신속하게 화상 회의에 참여할 수 있도록 지원하는 선도적인 화상 회의 플랫폼입니다.

Zoom Meetings는 Zoom Workplace의 핵심으로, 일상적인 StandUp 회의부터 글로벌 웨비나에 이르기까지 HD 비디오, 회의 중 채팅, 반응 기능, 녹화 기능을 제공합니다.

via Zoom

일반적인 하루 동안 프로젝트 관리자는 Google 캘린더에서 Zoom 회의 링크를 생성하고 화면을 공유하여 로드맵을 설명할 수 있습니다. 사용자는 회의 채팅에서 빠른 링크를 확인하고 클라우드 녹화본을 통해 회의 내용을 나중에 다시 검토할 수 있습니다.

여기에 더해, Zoom AI Companion은 회의 요약, 실행 항목 및 후속 프롬프트를 생성할 수 있습니다.

Zoom은 Slack, Microsoft Teams, Google Workspace와 같은 인기 도구와도 연동되므로, 팀이 이미 사용하는 앱을 통해 Zoom 회의 일정을 잡고 녹화본을 공유하며 기본적인 후속 작업을 원활하게 진행할 수 있습니다.

고객 평가 및 리뷰:

G2: 4.5/5 (54,000+ 리뷰)

Capterra: 4.6 (14,000+)

Zoom 기능

Zoom은 원활한 영상 통화 운영에 중점을 두며, AI 요약, 녹화 기능 및 채팅을 통해 영상 통화 후 팀원 간 협업 유지에 도움을 줍니다.

기능 #1: 노트 및 작업 항목을 위한 AI 컴패니언

Zoom을 통해

Zoom의 AI 컴패니언은 Zoom 회의 중 내용을 청취한 후, 통화 종료 시 챕터, 핵심 포인트, 제안된 실행 항목이 포함된 체계적인 회의 요약문을 생성합니다.

호스트는 Zoom의 요약 페이지에서 이러한 요약 내용을 보고 편집할 수 있으며, 참가자와 공유하고 해당 콘텐츠를 활용하여 후속 이메일이나 내부 업데이트 초안을 작성할 수 있습니다.

📌 예시: 고객 성공 관리자가 분기별 비즈니스 리뷰를 진행합니다. 통화 후 AI 컴패니언이 결정 사항과 다음 단계를 포함한 요약 보고서를 생성합니다. 관리자는 몇 줄을 수정한 후 고객에게 보고서를 발송하고, 주요 실행 항목은 프로젝트 관리 도구로 넘겨 실행 현황을 추적합니다.

💡 전문가 팁: 전용 캡처 도구가 필요하다면, Zoom용 AI 노트 작성 도구를 사용하면 발표자와 주제를 자동 태그하여 공유 가능한 요약본을 생성할 수 있습니다.

기능 #2: 달력 및 일정 관리

Zoom을 통해

Zoom은 기존에 사용 중인 도구에서 간편하게 회의를 예약할 수 있게 합니다. Zoom 스케줄러와 캘린더 애드온을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 가용 시간을 게시하고, 예약 링크를 공유하며, Google 캘린더나 Microsoft 365 이벤트에 Zoom 회의 링크를 추가할 수 있습니다.

참석자는 시간대를 선택하고 자동 알림을 받으며, 달력 초대장에서 바로 참여할 수 있습니다.

📌 예시: 파트너 매니저가 기업 클라이언트에게 스케줄러 링크를 보냅니다. 고객이 회의 시간을 선택하면 해당 이벤트가 양측 달력에 Zoom 링크와 함께 첨부되어 이메일을 통한 자동 알림이 발송됩니다. 일정 조율을 위한 번거로운 확인 과정이 필요 없습니다.

기능 #3: 팀 채팅 및 통화 기반 협업

Zoom을 통해

Zoom 팀 채팅은 채널과 DM을 제공하여 팀원들이 회의 사이에도 대화를 이어가고, 파일을 공유하며, 중요한 스레드를 핀할 수 있습니다.

Zoom 회의 중 참가자들은 화면 공유 시 실시간으로 의사 결정을 명확히 하기 위해 통화 중 채팅, 화이트보드, 주석 기능을 활용할 수 있습니다. 클라우드 녹화 기능은 세션을 기록하여 참석하지 못한 사람들도 나중에 내용을 확인할 수 있게 합니다.

📌 예시: 분산된 제품 팀이 Zoom 회의에서 프로토타입을 검토하며 회의 채팅에 간단한 노트와 링크를 기록합니다. 이후 팀 채팅에 요약 스레드를 핀하고 클라우드 녹화 파일을 첨부하여 새로운 이해관계자들이 추가 통화 없이도 내용을 파악할 수 있도록 합니다.

💡 전문가 팁: 더 원활한 프레젠테이션과 문제 해결을 위해, 이 화면 공유 소프트웨어 가이드에서 설정 팁과 최고의 실행 방식을 확인하세요.

Zoom 가격 정책

기본: 무료

Pro: 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 $21.99

기업: 맞춤형 가격

💡 전문가 팁: 녹화 기능의 플랜 한도와 저장소를 고려 중이라면, 이 Zoom 가격 분석을 통해 예산에 맞는 기능을 선택하세요.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: 기능 비교

이제 Zoom과 ClickUp SyncUp의 기능을 하나씩 비교해 보며 일상 업무에 가장 적합한 회의 도구가 무엇인지 알아봅시다.

ClickUp

ClickUp SyncUp을 사용하면 목록, 보기 또는 작업에서 바로 영상 통화를 시작할 수 있습니다. 회의 시작 시 스프린트 보드, 백로그 또는 로드맵이 이미 열려 있으므로 실시간으로 상태 업데이트, 담당자 추가, 마감일 조정이 가능합니다.

SyncUp은 ClickUp 내에 통합되어 있으므로 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 관리, StandUp이 흩어진 탭이 아닌 동일한 작업 공간에서 이루어집니다.

Zoom

Zoom은 실시간 영상 통화를 위해 설계되었습니다. 팀은 HD 비디오, 화면 공유, 소그룹 회의실, 채팅 기능을 갖춘 Zoom 회의를 진행할 수 있어 원격 스탠드업 회의나 빠른 진행 상황 확인에 효과적입니다.

하지만 보드와 트래커는 일반적으로 다른 tool에 존재하므로, 작업 내용, 소유자, 타임라인을 확인하기 위해 여전히 Zoom과 프로젝트 관리 시스템을 오가며 전환해야 합니다.

🏆 승자: ClickUp이 반복적인 StandUp 미팅과 내부 업데이트에서 승리합니다. 영상 통화 및 프로젝트 업데이트를 한 곳에서 관리하고 싶을 때 적합합니다.

기능 #2: 회의 노트에서 자동화된 작업 생성까지

ClickUp

ClickUp Brain과 AI 노트테이커는 추가 관리 작업 없이 회의 기록을 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다. AI 노트테이커는 Zoom 회의나 싱크업에 참여하여 스마트 요약본을 캡처하고, 실행 항목이 포함된 회의 기록 문서를 생성하며, 해당 항목들은 ClickUp 작업 항목과 바로 연결됩니다.

이를 통해 자동화된 작업 생성 기능을 활용하여 담당자를 지정하고 마감일을 설정하며, 동일한 작업 공간에서 회의 기록과 후속 조치를 관리할 수 있습니다.

Zoom

Zoom의 AI 컴패니언은 회의 요약 생성, 주요 논의 사항 강조, Zoom 회의 후 후속 작업 제안 기능을 제공합니다.

이 기능들은 회의 내용을 기억하는 데 유용하지만, 여전히 통합 기능이나 수동 복사-붙여넣기를 통해 프로젝트 관리 도구로 옮겨야 합니다. 이는 "결정 완료"와 "소유자가 지정된 추적 작업 생성" 사이에 추가 단계를 발생시킵니다.

🏆 승자: ClickUp이 자동화된 작업 생성 및 회의 노트, 요약, 작업을 별도의 앱이 아닌 한곳에 통합 관리하는 점에서 승리합니다.

기능 #3: 팀 커뮤니케이션 및 비동기 협업

ClickUp

ClickUp은 SyncUp, ClickUp Chat, 문서, 화이트보드를 하나의 작업 공간에 통합합니다. 팀은 신속한 SyncUp을 진행하고, ClickUp Chat의 스레드로 후속 조치를 취하며, 메시지나 댓글을 한 번의 클릭으로 작업으로 전환할 수 있습니다.

비동기 협업을 위해 ClickUp Clips로 화면 녹화물을 공유하고 ClickUp Brain으로 긴 업데이트 내용을 요약할 수 있습니다. 이를 통해 팀원들은 추가 회의 없이도 각자의 시간에 맞춰 업무를 따라잡을 수 있습니다.

Zoom

Zoom은 강력한 통화 중 협업 기능을 제공합니다: 회의 중 채팅, 반응, 투표, 화이트보드로 실시간 세션을 더욱 상호작용적으로 만듭니다. Zoom 팀 채팅은 채널과 DM을 통해 통화 사이에도 대화를 이어갑니다.

그러나 결정 사항과 연결된 링크는 여전히 프로젝트 관리 및 문서화 도구로 이관되어야 하므로, 회의가 끝나면 맥락이 흐려질 수 있습니다.

🏆 승자: ClickUp이 팀 커뮤니케이션, 비동기 업데이트, 프로젝트 관리를 한 곳에서 관리할 수 있다는 점에서 승리합니다.

기능 #4: 화면 공유 및 화면 녹화 공유

ClickUp

SyncUp에서는 ClickUp에서 직접 화면을 공유하여 작업, 대시보드 또는 문서를 함께 살펴볼 수 있습니다. 비동기 설명이 필요할 때는 ClickUp Clips로 화면 또는 음성 비디오를 빠르게 제작하여 작업, 문서 또는 채팅 내에서 공유할 수 있습니다.

모든 클립과 싱크업은 대본 및 코멘트와 함께 클립 허브에 저장되므로, 화면 녹화본은 설명하는 일에 계속 첨부된 상태로 유지됩니다.

Zoom

Zoom은 실시간 화면 공유와 장시간 녹화에 탁월합니다. Zoom 회의를 로컬 또는 클라우드 스토리지에 녹화하고 참석자나 이해관계자에게 링크를 보낼 수 있습니다. 따라서 데모, 교육, 고객 대상 세션에 이상적입니다.

그러나 이러한 녹화 링크는 대개 이메일, 채팅 또는 저장소 내에 존재하며, 나중에 필요로 하는 작업이나 프로젝트 플랜에는 포함되지 않습니다.

🏆 승자: 동률. Zoom은 긴 실시간 세션과 웨비나에 강점을 보이며, ClickUp은 작업 및 문서 내에서 직접 화면 녹화물을 공유하는 데 더 적합합니다.

기능 #5: 회의 일정 관리 및 달력 활용

ClickUp

ClickUp에서는 업무를 관리하는 공간에서 회의를 예약할 수 있습니다. 달력 보기로 작업과 이벤트를 동시에 확인한 후, ClickUp–Zoom 연동을 통해 작업 화면에서 바로 Zoom 회의를 시작하거나 통화 시작 시 작업 댓글에 Zoom 링크를 삽입하세요.

이렇게 하면 여러 달력을 번갈아 가며 관리할 필요 없이 동일한 프로젝트 관리 도구에서 회의 일정을 잡고, 참여 링크를 첨부하며, 후속 조치를 추적할 수 있습니다.

Zoom

Zoom은 Google 캘린더, Outlook 및 기타 일정 관리 tools와 연동되어 클릭 한 번으로 이벤트에 Zoom 링크를 추가할 수 있습니다.

Zoom 스케줄러와 예약 링크를 통해 클라이언트나 파트너와 일정 가용성을 손쉽게 공유하고, 회의가 모든 사람의 달력에 자동으로 등록됩니다. 외부 통화 및 고객 대상 세션에 있어 이 흐름은 익숙하고 효율적입니다.

🏆 승자: 동률. 외부 일정 예약 및 예약 흐름에서는 Zoom이 우세하지만, 작업 관리와 동일한 장소에서 바로 회의를 예약하고 싶을 때는 ClickUp이 더 우수합니다.

기능 #6: 회의 후 일 진행 상황 가시성 확보

ClickUp

ClickUp 대시보드는 리더에게 회의 후 진행 상황을 실시간으로 파악할 수 있는 가시성을 제공합니다. SyncUp 및 AI 노트테이커 노트에서 생성되거나 업데이트된 작업을 기반으로 업무량, 번다운 차트, 속도, 맞춤형 KPI를 추적할 수 있습니다.

보고 기능이 실시간 ClickUp 작업 기반으로 운영되므로, 회의가 실제로 프로젝트를 진전시키는지 아니면 단순히 달력을 채우는지에 대한 확인이 용이해집니다.

Zoom

Zoom은 참가자 수, 통화 품질, 기능 사용 현황 등 회의 관련 분석 데이터를 제공합니다. 이는 IT 및 운영 팀에게 매우 유용합니다.

하지만 별도의 보고 시스템 없이는 이러한 데이터 포인트를 프로젝트 결과, 스프린트 진행 상태 또는 납품 일자와 연결하지 못합니다. Zoom 회의가 실제 일에 미치는 영향을 파악하려면 여전히 다른 도구가 필요합니다.

🏆 승자: ClickUp은 회의 후 가시성 측면에서 확실히 우위를 점하며, 회의에서 논의된 변경 사항을 일과 용량에 직접 연결합니다.

레딧에서 ClickUp vs. Zoom 비교

레딧 사용자들은 이 tools가 서로 다른 역할을 한다고 말합니다. Zoom은 사람들을 빠르게 모으는 반면, ClickUp은 결정을 추적 가능한 일로 전환합니다.

ClickUp의 경우, 많은 사용자들이 회의에서 실행으로 이어지는 워크플로우를 높이 평가합니다:

ClickUp에 개요, 핵심 요약, 다음 단계, 주요 주제 등이 포함된 문서를 생성합니다. 모든 내용이 깔끔하게 형식 처리되어 읽기 쉽습니다.

Zoom의 경우, 레딧 사용자들은 신뢰성과 친숙함—특히 외부와의 협업 시—을 강조합니다:

외부인과 협업 시 Zoom이 가장 안전한 선택입니다… 거의 모든 사람이 Zoom에 익숙하며, 매우 직관적인 UI를 제공합니다.

그러나 다른 이들은 AI 요약이 세부 사항을 놓칠 수 있으며 검토가 필요하다고 지적합니다:

Zoom AI Companion은 잘 작동하지만… 부정확성과 일반화로 인해 실제 상황의 의미가 왜곡될 수 있습니다.

ClickUp은 여러분의 일을 완벽하게 동기화합니다

Zoom은 사람들을 한자리에 모으는 것을 쉽고 친숙하게 만들어줍니다. 간단한 확인, 클라이언트 데모, 대규모 웨비나에 적합하며 안정적인 비디오, 간편한 접속, 깔끔한 후속 흐름을 제공합니다.

반면 ClickUp은 AI 기반의 단일 작업 공간에서 모든 커뮤니케이션과 협업을 관리할 수 있도록 지원하여 팀원 모두가 동일한 정보를 공유하며 업무를 진행할 수 있게 합니다.

프로젝트 진행 상황 추적, 파일 공유 활성화, 반복 작업 자동화를 지원합니다. Free Plan으로 시작하여 중앙 집중식 작업 관리와 1000개 이상의 ClickUp 통합 기능을 통해 여러 프로젝트를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 실행 가능한 작업 목록이 있으신가요? ClickUp의 프로젝트 추적 및 자동화된 작업 생성 워크플로우로 이를 완료하는 데 도움을 드립니다.

두 도구 모두 장점이 있지만, 회의 접근, 프로젝트 워크플로우 관리, 작업 추적 우선순위 설정을 원한다면 ClickUp이 이상적인 도구입니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 모든 것을 한곳에서 관리하는 편리함을 경험해 보세요! 복잡함 없이, 프로젝트 관리를 위해 탭을 전환할 필요 없이. 당신을 방해하지 않고 함께 일하는 tool입니다.