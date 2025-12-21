갤럭시 AI 프롬프트를 활용한 창의성 및 생산성 향상 방법

갤럭시 AI는 단순한 스마트 기능 모음이 아닙니다. 삼성 기기에 직접 내장된 창의적인 조종사입니다. 적절한 프롬프트를 활용하면 아이디어를 구상하고, 생각을 정리하며, 노트를 다듬어 완성도 높은 콘텐츠로 탈바꿈시킬 수 있습니다.

갤럭시 AI 프롬프트는 창의적인 아이디어가 필요할 때 빛을 발합니다. 헤드라인 작성이 막히셨나요? 단 몇 초 만에 열 가지 옵션을 생성해 드립니다. 디자인에 영감이 필요하신가요? 다양한 스케치를 제안하거나 새로운 시각을 제시해 드립니다.

잘 구성된 하나의 프롬프트만으로 플랜이나 여행 계획을 세울 수도 있습니다.

이 가이드는 갤럭시 AI 프롬프트를 활용해 모든 작업을 수행하는 방법을 단계별로 상세히 안내합니다. 어떤 프롬프트가 가장 효과적인지, 어떻게 표현해야 하는지, 그리고 갤럭시 기기에 내장된 창의적·생산적 잠재력을 어떻게 발휘할 수 있는지 배울 수 있습니다.

🧠 알고 계셨나요? '진정한 AI'로 널리 인정받는 최초의 프로그램인 '논리 이론가( Logic Theorist)'는 1956년에 작성되었으며, 이전에는 인간 수학자들만이 다루었던 수십 개의 수학적 정리를 증명하는 데 성공했습니다.

갤럭시 AI란 무엇인가요?

갤럭시 AI는 삼성의 스마트폰, 태블릿, 노트북에 내장된 온디바이스 및 클라우드 기반 AI 기능 모음입니다. 글쓰기, 이미지 생성, 비디오 지원 및 일상적인 콘텐츠 작업에 활용할 수 있는 tools를 제공합니다.

이 AI 마케팅 도구는 다양한 작업을 위해 조합하여 활용할 수 있는 생성기 및 어시스턴트 세트를 제공합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

라이브 번역: 통화를 실시간으로 번역하여 자연스럽게 다국어로 대화할 수 있습니다

채팅 보조: 보다 명확한 의사소통을 위해 메시지를 다양한 어조로 재작성합니다

통역사: 대면 대화 시 양방향 분할 화면 번역을 제공합니다.

노트 어시스트: 노트 요약, 템플릿 생성, 텍스트 자동 형식 지정

대본 보조: 음성 녹음을 깔끔한 대본과 요약으로 변환합니다

원 그리기 검색: 화면의 어떤 것이든 원을 그리며 즉시 검색할 수 있습니다

생성 편집: AI 이미지 생성을 통해 오브젝트를 제거하거나 배경을 확장합니다.

사진 보정: 한 번의 탭으로 이미지를 개선하고 편집을 제안합니다

스케치에서 이미지로: 간단한 스케치를 사실적인 이미지로 변환합니다

AI 키보드 어시스트: 입력하는 동안 더 명확하고 세련된 텍스트를 제안합니다

AI 요약: 긴 기사나 문서를 간결하고 읽기 쉬운 요약으로 압축합니다

하이브리드 AI: 빠른 기기 내 처리와 고급 클라우드 기반 지능을 결합합니다.

🧠 재미있는 사실: 인식, 추론, 행동을 결합한 최초의 로봇 중 하나는 '셰이키(Shakey)'였습니다. 1960년대 후반 개발된 셰이키는 실제 작업을 수행하기 전에 플랜을 세우고 움직이며 작업에 대해 '추론'할 수 있었는데, 이는 AI 로봇 공학의 거대한 마일스톤이었습니다.

갤럭시 AI 프롬프트는 어떻게 작동하나요?

갤럭시 AI 프롬프트는 시스템에 생성, 모양 또는 개선할 내용을 지시하는 명령어 역할을 합니다.

프롬프트를 입력하면 플랫폼은 이를 활용하여 사용자가 원하는 출력의 형식, 어조, 길이 및 목적을 파악합니다. 이는 글쓰기, 요약, 계획 수립 및 이미지 생성에 걸쳐 적용됩니다.

명확한 글쓰기 프롬프트는 구조화된 개요, 간결한 요약, 완성도 높은 초안, 시각적 컨셉 등 핵심 작업 유형을 갤럭시 AI가 식별하는 데 도움이 됩니다. 시스템은 제공된 세부사항을 바탕으로 결과를 생성하므로, 프롬프트가 목표에 가까울수록 출력 결과의 정확성과 유용성이 높아집니다.

갤럭시 AI 프롬프트가 유용한 이유

갤럭시 AI 프롬프트 템플릿은 플랫폼이 생성하는 결과물의 품질과 집중도를 높여주어 창의적 작업과 업무 관련 작업 전반에 걸쳐 유용합니다. 다음을 지원합니다:

원하는 어조, 구조 및 서면 결과물의 형식 설정

추가 정보를 명확한 요약문이나 개요로 전환하기

캠페인 컨셉 및 콘텐츠 방향성 제시

더 강력한 이미지 생성을 위한 세부 사항 추가

초안 수정이나 재작업에 소요되는 시간 단축

다양한 역할과 프로젝트 전반에 걸쳐 더 빠른 진행을 지원합니다

🔍 알고 계셨나요? ClickUp의 'AI 확산' 설문조사에 따르면, AI를 완전히 통합한 직원은 하루 종일 AI를 사용할 가능성이 2.78배 더 높습니다. AI 통합과 사용에 미치는 영향

갤럭시 AI 프롬프트 유형

사용 사례별로 분류된 25가지 갤럭시 AI 프롬프트를 소개합니다. 📝

콘텐츠 생성 프롬프트

교실에서 윤리적인 AI 사용에 관한 900단어 분량의 블로그 포스트 개요 작성. H2 및 H3 제목 포함, K-12 설정의 실제 예시, 교사들이 제기할 수 있는 잠재적 우려 사항, 간략한 서론/결론 섹션 포함. 이 초안을 명확성과 흐름을 개선하도록 재작성하십시오. 원본의 의미를 유지하되, 장황한 문장을 간결하게 다듬고 어색한 전환을 수정하며 단락 구조를 개선하고 전체적으로 일관된 어조를 유지하십시오. 신흥 디지털 창의성 트렌드에 관한 이메일 뉴스레터 소개 5개(각 70~90단어)를 작성하세요. 어조를 다양하게 구성하세요: 영감을 주는 스타일, 데이터 중심 스타일, 대화 스타일, 도발적인 스타일, 스토리텔링 중심 스타일로 각각 하나씩 작성하십시오. 긴 콘텐츠를 짧은 Clip으로 재활용하는 방법을 설명하는 5분짜리 YouTube 스크립트를 작성하세요. 사진 편집을 위한 타임스탬프 안내, 첫 10초를 위한 흥미 유발 제안, 그리고 실행 가능한 세 가지 핵심 요점을 포함하세요. 개인 브랜딩 기초를 가르치는 제작자를 위한 링크드인 게시물 아이디어 10가지 개발하기. 다양한 형식 혼합: 교육용 스레드 3개, 빠른 팁 3개, 오해 풀기 게시물 2개, 비하인드 스토리 인사이트 2개

마케팅 및 소셜 미디어 프롬프트

via Galaxy AI

새로운 보충제 라인을 출시하는 웰니스 브랜드를 위한 30일 Instagram 콘텐츠 달력을 작성하세요. 주간 테마, 릴스/캐러셀/스토리 혼합 구성, 캡션 프레임워크, 건강에 관심이 많은 타깃층을 위한 최적의 게시 시간을 포함하세요. 바쁜 전문직을 대상으로 하는 언어 학습 앱을 위한 페이스북 광고 5가지 변형을 작성하세요. 인지도 광고 1개, 기능을 강조하는 고려 단계 광고 2개, 기간 한정 혜택을 포함한 전환 유도 광고 2개를 만드세요. 각 광고는 125자 미만으로 작성하십시오. 생산성 팁 비디오용 눈길을 사로잡는 틱톡 훅 12개를 생성하세요. 각 문구는 10단어 미만으로 유지하고, 패턴을 깨는 표현을 사용하며, 텍스트 오버레이와 음성 오프닝 옵션 모두를 포함하세요. 프리미엄 커피 구독 서비스를 위한 브랜드 보이스 가이드를 개발하세요. 4~5개의 핵심 보이스 특성을 정의하고, 각 특성에 대한 권장 사항과 금지 사항을 제시하며, 8~10개의 샘플 문구를 포함하고, 경쟁사 보이스 예시와 대비시켜 설명하세요. 지속 가능한 비치웨어 여름 출시를 위한 Instagram 캡션 7개 작성 (각 100-150 문자). 친환경 소재 메시지 포함, 명확한 CTA(행동 유도) 포함, 관련 해시태그 2-3개 추가, 에너지 수준 다양화

교육 및 학습 프롬프트

via Galaxy AI

흩어진 강의 노트를 체계적인 학습 가이드로 변환하세요. 명확한 제목으로 구성하고, 단락을 글머리 기호로 변환하며, 핵심 용어를 강조하고, 마지막에 간단한 5단계 복습 체크리스트를 추가하세요. 7학년 학생들에게 대화체로 광합성을 설명하세요. 4~5단계로 간단히 나누고, 이해하기 쉬운 비유를 사용하며, 과학 용어는 피하고, 학생들이 기억할 수 있는 한 문장 요약도 포함하세요. 고등학교 학생들을 위한 디지털 프라이버시 45분 수업 플랜을 작성하세요. 학습 목표, 10분 토론 시작 활동, 두 가지 실습 활동, 반성 질문, 그리고 숙제 과제를 포함시키세요. 기후 변화에 관한 12페이지 분량의 연구 논문을 대학 신입생이 이해할 수 있는 150단어 분량의 설명서로 요약하세요. 세 가지 핵심 연구 결과를 추출하고, 연구 방법을 간략히 설명하며, 이 연구가 중요한 이유에 대한 맥락을 추가하세요. 제2차 세계대전을 주제로 날짜, 주요 인물, 주요 이벤트를 다루는 객관식 퀴즈 문제 10개를 생성하세요. 쉬운 문제 3개, 중간 난이도 문제 4개, 어려운 문제 3개로 구성하고 정답과 간단한 설명을 포함하세요.

🔍 알고 계셨나요? 전 세계 80% 이상의 사람들이 AI와 프라이버시 보호에 대한 법적 안전장치 강화를 원하고 있으며, 이는 강력한 규제에 대한 대중의 요구가 주류로 자리 잡았음을 시사합니다.

생산성 및 워크플로우 프롬프트

via Galaxy AI

이 회의 노트를 완성도 높은 프로젝트 개요서로 전환하세요. 명확한 섹션으로 구성하세요: 프로젝트 목표, 범위 경계, 3단계 타임라인, 사양이 포함된 주요 산출물, 이해관계자, 예산 범위, 미해결 질문 4~6명의 활성 클라이언트를 관리하는 프리랜서 디자이너를 위한 주간 계획 템플릿을 설계하세요. 프로젝트 작업, 클라이언트 마감일, 관리 업무, 후속 알림, 우선순위 순위 시스템 섹션을 포함하세요. 여러 피드백 라운드에 걸친 클라이언트 수정 요청 관리를 위한 6단계 프로세스를 작성하세요. 각 단계별 템플릿을 통해 실행 가능하게 구성하고, 버전 관리 팁을 포함시키며, 범위 확대(scope creep)를 위한 의사 결정 트리를 추가하세요. 이 45분 회의록을 간결한 실행 문서로 요약하세요. - 결정된 사항 추출 - 담당자 지정된 후속 단계 목록화 - 리더십 의견이 필요한 장애 요소 식별 - 보류 항목 기록 마케팅 컨설턴트를 위한 50단어, 100단어, 150단어 분량의 전문적인 프로필 세 가지 버전을 작성하세요. 자신감 있으면서도 친근한 어조를 사용하며, 전문 분야를 강조하고, 주목할 만한 결과를 포함시키되 간결한 표현을 유지하세요.

🧠 재미있는 사실: 고대 신화에 따르면, 사람들은 지능형 기계를 꿈꾸었습니다: 그리스 신화 속 헤파이스토스의 대장간처럼 신들이 '살아있는' 금속 하인을 만들었죠. 기본적으로 청동으로 만든 초기 공상과학 로봇이었습니다.

이미지 생성 프롬프트

via Galaxy AI

실루엣으로 표현된 고층 빌딩이 있는 일몰 도시 풍경 일러스트를 생성하세요. 디지털 페인팅 스타일, 하늘에 따뜻한 오렌지와 보라색 그라데이션, 부드러운 대기 안개, 평화로우면서도 활기찬 분위기를 사용하세요. 최소한의 흰색 배경 위에 고급스러운 향수 병 제품 사진을 연출하세요. 부드러운 그림자, 왼쪽에서 비추는 방향성 조명, 은은한 유리 반사, 금색 액센트 캡, 라벨에 우아한 세리프 서체를 추가하세요. 젊은 발명가 캐릭터 일러스트레이션 디자인: - 호기심 가득한 표정의 12세 소년 - 흐트러진 머리카락 - 이마에 보호 고글 착용 - 패치 장식 데님 재킷 - tool로 가득 찬 백팩 - 따뜻한 어스 톤 - 애니메이션에 적합한 깔끔한 벡터 스타일 4K 해상도의 고요한 숲 데스크탑 배경화면을 생성하세요. 키 큰 소나무, 브랜치 사이로 스며드는 부드러운 아침 햇살, 지면 근처의 가벼운 안개, 풍부한 녹색 색상 팔레트, 얕은 심도, 그리고 전경에 초점을 맞춘 이미지를 포함하세요. 최소주의적인 플로팅 데스크에서 작업하는 전문가를 배경으로 미래지향적인 작업 공간 장면을 연출하세요. 데이터 시각화를 보여주는 반투명 홀로그램 디스플레이, 은은한 청백색 조명, 세련된 기술 장비, 따뜻함과 집중력, 혁신을 상징하는 식물을 추가하세요.

🔍 알고 계셨나요? 88%의 기업이 최소 한 가지 비즈니스 기능에서 AI를 정기적으로 사용한다고 보고하지만, 대부분의 기업은 여전히 실험 또는 시범 운영 단계에 머물러 있으며, AI 이니셔티브가 진정한 규모에 도달했다고 답한 기업은 약 3분의 1에 불과합니다.

갤럭시 AI 프롬프트 최적화 팁

갤럭시 AI에서 최상의 결과를 얻으려면 신중한 프롬프트 엔지니어링이 필요합니다.

출력 품질을 극대화하는 키 전략은 다음과 같습니다:

제한 사항을 프롬프트 초반에 명시하세요: 단어 수, 형식 요구사항, 어조 지침을 프롬프트 시작 부분에 배치하세요. 갤럭시 AI는 초기 지시를 우선 처리하며, 한도가 먼저 제시될 때 더 정확한 결과를 제공합니다.

'나쁜 예시' 기법 활용하기: 원하는 결과와 함께 원하지 않는 결과를 갤럭시 AI에 제시하세요. '시너지 같은 기업용 전문 용어는 피하라'는 요청이 '캐주얼한 어조' 같은 모호한 요청보다 더 나은 글을 만들어 냅니다.

품질 점검 포인트 추가: 복잡한 프롬프트 끝에 '응답하기 전에 이 요청의 가장 중요한 세 가지 요소를 확인하세요.'라고 추가하세요. 갤럭시 AI가 출력 생성 전에 오해를 파악하고 우선순위를 더 잘 정렬할 수 있습니다.

복잡한 프롬프트를 계층화하세요: 먼저 개요를 요청하고 검토한 후 확장 요청을 하세요. 이렇게 하면 구조적 문제를 조기에 발견하고 더 나은 최종 결과를 얻을 수 있습니다.

가장 먼저 극단적인 사례로 테스트하세요: 일상적인 작업보다 먼저 까다로운 시나리오(기술적 깊이, 특이한 형식)를 실행해 보세요. 복잡성을 잘 처리한다면 더 간단한 요청에서도 탁월한 성능을 발휘할 것입니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 31%는 타이핑을 40% 줄이면 더 빠른 커뮤니케이션과 더 나은 문서 작성이 잠금 해제될 것이라고 믿습니다. 그 시간을 되찾으면 무엇을 할 수 있을지 상상해 보세요. Brain MAX의 음성 인식 기능은 타이핑 속도보다 4배 빠르게 모든 세부 사항, 아이디어, 실행 항목을 기록합니다. 중요한 내용이나 명확성을 포기하지 않아도 되는 미래를 위해.

💡 전문가 팁: AI 부정 프롬프트를 활용하세요. '기업용 전문 용어 없이 작성해 주세요' 또는 '기술 용어 없이 설명해 주세요'와 같은 요청은 AI가 생성하는 일반적이고 형식적인 내용을 피하는 데 도움이 됩니다.

피해야 할 흔한 실수들

갤럭시 AI는 명확한 지시사항과 함께 잘 작동하지만, 특정 습관들은 출력을 잘못된 방향으로 이끌 수 있습니다. 피해야 할 사항들은 다음과 같습니다.

오류 ❌ 무엇이 잘못되는가 🚩 대신 이렇게 하세요 ✅ 작업이 아닌 생각처럼 읽히는 프롬프트 AI는 단편적인 정보를 포착해 산만하고 초점이 흐린 결과물을 생성합니다 요청을 명확한 지시사항으로 작성하세요. 무작정 쏟아내는 방식이 아닌 프롬프트 중간에 목표 전환하기 출력은 서로 무관한 의도(예: 요약 + 대본 + 캡션)를 혼합합니다. 각 프롬프트에 하나의 목적만 지정하여 결과를 깔끔하게 유지하세요 어조를 요청하지만 구체적인 지침을 제공하지 않음 AI는 기본적으로 무미건조한 중간 수준의 음성을 사용합니다. 원하는 분위기, 속도 또는 개성을 멘션하세요 계층 구조 없이 키워드 제공 AI는 무작위 단어를 지나치게 강조하고 우선순위를 무시합니다 가장 중요한 사항과 선택적 세부사항을 명확히 구분하세요 상충하는 형식 요청 상충되는 지시는 일관성 없는 구조를 생성합니다 형식과 목표를 일치시키세요 (예: 개요 vs. 단락) 창의적 작업의 제약 조건을 뛰어넘기 이미지 및 글 출력이 모호해지거나 지나치게 문자 그대로 표현됩니다 한도 추가: 스타일, 각도, 구도, 길이 또는 초점 의도를 혼란스럽게 하는 불필요한 단어 사용 AI는 '아마도', '어쩌면', '어떤 면에서는' 같은 유보적 표현을 잘못 해석합니다. 명확하고 단호한 지시문 작성하기 새로운 방향성 없이 피드백 제공하기 AI는 사소한 수정만 가한 동일한 패턴을 반복합니다 변경할 내용과 유지할 내용을 명시하세요

🔍 알고 계셨나요? 66%의 사람들이 AI를 정기적으로 사용한다고 답했으며, 83%는 AI가 광범위한 혜택을 가져올 것이라고 믿습니다. 그러나 AI 시스템을 신뢰하는 데 편안함을 느끼는 사람은 46%에 불과합니다.

갤럭시 AI의 한계

갤럭시 AI는 일상적인 창의적 작업과 생산성 업무에 신뢰할 수 있지만, 여전히 출력 결과에 영향을 미치는 한계가 존재합니다. 예시:

갤럭시 AI의 여러 기능은 크레딧을 소모하며, 이미지 tools는 한 번에 많은 크레딧을 사용합니다. 작업을 실행하기 전까지는 비용이 얼마나 들지 종종 불분명합니다.

일부 생성기(장문 작성 보조 도구 등)는 우수한 성능을 보이지만, 다른 생성기는 미흡하거나 피상적이고 반복적인 결과물을 생성하는 경우가 있습니다.

복잡한 추론 능력 부족; 다단계 작업(전략, 프레임워크, 다층적 지시사항)이 종종 표면적인 목록으로 평면화됨

갤럭시 AI는 생산성 또는 출판 도구와 깊이 통합되지 않으므로, 실제 워크플로우 실행을 위해서는 여전히 외부 앱이 필요합니다.

ClickUp Brain이 갤럭시 AI의 한도를 해결하는 방법

갤럭시 AI는 아이디어를 생성하는 데 도움을 주지만, 여러분의 일과 연결되어 있지 않습니다. 여러분의 작업, 프로젝트, 문서 또는 팀이 이미 내린 결정을 이해하지 못한 채 질문에 답할 뿐입니다. 이러한 간극으로 인해 여러분은 스스로 조각을 맞춰야 하며, 이는 업무 속도를 늦춥니다.

ClickUp은 세계 최초의 컨텍스트 기반 AI 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다. 프롬프트를 입력할 때마다 도구를 전환하거나 배경을 재구성할 필요가 없습니다.

단일 작업 공간에서 ClickUp Brain은 요청 즉시 업무를 이해합니다. 별도의 앱에서 여러 AI 도구를 병행할 필요가 없어 AI 도구 과다 사용 문제도 해결됩니다. 인간과 AI 에이전트가 100% 맥락을 공유하며 협업할 수 있는 통합 환경을 제공합니다.

일상 워크플로우를 어떻게 지원하는지 살펴보세요. 🔄

실제 일에 기반한 답변을 얻으세요

ClickUp Brain으로 작업 공간 내에서 작업 상태를 파악하고 다음 단계를 명확히 설정하세요

ClickUp Brain은 작업, 문서, 체크리스트, 프로젝트 구조 내에 위치합니다. 질문을 하면 팀이 생성한 실제 작업 내용(요구사항, 노트, 업데이트, 연결된 자산 등)을 기반으로 답변을 제공합니다.

갤럭시 AI는 사용자의 운영 환경에 접근할 수 없기 때문에 이를 수행할 수 없습니다. 결국 사용자는 일의 산만함으로 인한 악순환에 빠지게 되며, 파일을 찾기 위해 갤럭시 AI 기기와 노트북 사이를 오가게 됩니다.

브레인과 함께라면, 다릅니다.

여러 팀이 참여하는 확장 프로젝트를 조정 중이라고 가정해 보세요. 엔지니어링, 재무, 운영 부서의 현재 상태를 요약해 달라고 ClickUp Brain에 요청합니다. ClickUp Brain은 작업 공간 내 활동을 검토하여 진행 상황, 지연 사항, 다음 단계에 대한 정확한 현황을 제공합니다. 이제 이 정보를 바탕으로 경영진에게 보고하고, 타임라인을 조정하며, 후속 조치를 할당할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 사용자에게 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 다양한 프리미엄 LLM 모델에 대한 접근 권한을 ClickUp 내에서 직접 제공합니다. 따라서 별도의 tool을 열지 않고도 필요한 사고 방식을 선택할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 도구 전환 없이 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하세요

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 이 프로젝트를 검토하고 주요 위험 요소, 소유자, 미결정 사항을 요약하세요. 다음 검토를 위한 후속 단계를 제안해 주세요.

필요한 생산성을 높이기 위해 ClickUp Brain을 활용할 수 있는 다양한 방법은 다음과 같습니다:

작업 공간에 관한 질문은 ClickUp Brain에게 물어보세요

마케팅: 복잡한 캠페인 기획 복잡한 캠페인 기획 ClickUp 문서를 체계적인 브리프로 전환하세요. 연결된 연구 작업과 과거 성과 노트에서 인사이트를 추출합니다.

엔지니어링: ClickUp Brain에 스프린트 내 버그 보고서를 스캔하고 플랫폼 또는 기기 간 패턴을 강조 표시하도록 요청하여 팀이 근본 원인을 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원하세요.

인사 및 인적 자원 운영: 긴 성과 평가 논의를 긴 성과 평가 논의를 ClickUp 작업에 저장된 목표를 반영하는 문서 내 깔끔한 성장 플랜으로 전환하세요.

고객 지원: 특정 기능 작업과 연결된 여러 지원 티켓에서 반복적으로 발생하는 주요 문제를 요약하여 제품 팀이 실제 추세를 파악할 수 있도록 지원합니다.

재무: 월간 마감 전 예측 프로젝트를 검토하고 ClickUp Brain에게 위험 요소, 미처리 소유자 조치, 다가오는 마감일을 요약해 달라고 요청하세요.

💡 전문가 팁: '반대' 기법이 효과적입니다. 너무 격식 차린 표현이라면 '친구에게 텍스트로 보낼 때처럼'이라고 요청하세요. 너무 캐주얼하다면? '상사에게 말할 때처럼'이라고 하면 됩니다. 빠르게 재조정됩니다.

BrainGPT에서 간단한 프롬프트로 일을 관리하세요

다양한 도구와 작업 전반에서 AI 슈퍼 어시스턴트인 ClickUp BrainGPT를 활용하세요

BrainGPT는 Teams가 가장 강력한 대규모 언어 모델(LLM)과 복잡한 일을 위한 최고 성능 계층에 접근할 수 있도록 하여 ClickUp Brain의 기능을 한 단계 더 발전시킵니다 .

갤럭시 AI가 기기에서 아이디어, 요약, 창의적 결과물 생성을 돕는 반면, BrainGPT는 작업 공간 내에서 심층적 추론, 복잡한 분석 또는 대규모 콘텐츠 생성이 필요할 때 활용하는 데스크톱 AI 슈퍼 앱입니다.

더 빠른 응답 속도, 더 높은 품질의 결과물, 긴 문서 처리의 안정성을 제공합니다. 모바일에서의 창의적 작업에서 본격적인 실행 단계로 넘어갈 때 완벽한 AI 데스크탑 동반자 역할을 합니다. 머지않아 BrainGPT는 연구부터 실행까지 모든 것을 아우르는 단일 AI 레이어로 자리매김할 것입니다.

💡 전문가 팁: Brain과 마찬가지로 BrainGPT도 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 탑재하고 있습니다. 이를 통해 각 AI 도구의 특화된 기능을 활용하고 사용 사례에 맞게 적용할 수 있습니다. 예를 들어: 전략적 서사의 흐름은 Claude 를 통해 더 자연스럽게 이루어집니다

클라이언트 대상 문서는 ChatGPT 를 통해 깔끔하게 다듬어집니다.

연구 및 기술 분석은 Gemini 를 통해 더욱 깔끔하게 전달됩니다.

DeepSeek 을 통한 고수준 합성은 안정적으로 작동합니다.

이미지 생성 및 ClickUp Brain을 통한 100% 업무 맥락이 필요한 작업 ClickUp Brain 내에서 LLM을 전환하여 AI 경험을 맞춤 설정하세요

작업, 파일, 웹 소스 전반에서 더 스마트하게 일하기

ClickUp Enterprise 검색으로 연결된 모든 앱의 파일, 작업, 문서를 한 보기에 모아보세요

BrainGPT의 ClickUp Enterprise 검색을 활용하면 GitHub, Google Drive, SharePoint 등 연결된 도구에서 데이터를 가져와 프로젝트 작업 옆에 바로 결과를 표시할 수 있습니다. 이를 통해 디지털 작업 공간을 하나의 통합된 지식 기반으로 활용할 수 있습니다.

예를 들어, 규정 준수 감사를 계획 중입니다. BrainGPT에 이렇게 요청하세요: 'Google Drive, SharePoint 및 과거 감사 작업에서 GDPR 규정 준수와 관련된 모든 문서를 목록으로 만들어 주세요.' BrainGPT가 통합 목록을 반환하면, 이를 규정 준수 작업에 바로 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 일에서 창의적 프로세스를 변화시키는 글쓰기 프롬프트

말한 생각을 실행 가능한 일로 전환하세요

ClickUp BrainGPT의 '말하기 텍스트 변환' 기능으로 음성을 즉시 텍스트로 변환하세요

Brain MAX에는 ClickUp Talk to Text 기능이 포함되어 있습니다. 말하기만 하면 텍스트로 변환 및 형식 처리되어 작업 속도를 400% 향상시킵니다. 바로 가기 키를 누르기만 하면 화면 하단에 플로팅 막대가 나타납니다. 말을 하면 ClickUp Brain MAX가 음성을 텍스트로 변환해 줍니다.

프로세스를 검토하며 새 표준 운용 절차 (SOP) 섹션의 문구를 브레인스토밍하고 싶다고 가정해 보세요. 바로 가기를 누르고 초안 문단을 말하면 Brain MAX가 이를 텍스트로 변환해 주며, 완성된 텍스트를 문서에 바로 붙여넣기할 수 있습니다. 흐름을 끊지 않고 생각을 소리 내어 말하며 완성도 높은 텍스트를 확보할 수 있습니다.

에이전트로 작업을 자동화하여 창의적 잠재력을 발휘하세요

ClickUp AI 에이전트 는 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 대신 처리해 주어, 여러분이 창의적이고 전략적인 일에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

사전 구축된 ClickUp AI 자동화 에이전트를 사용하거나 맞춤형 제작하세요

수동 워크플로우나 독립형 tool과 달리, 이 에이전트들은 "항상 컨텍스트를 유지하며 항상 가동" 상태로 질문을 수신하고, 인사이트를 도출하며, 보고서를 생성하고, 워크플로우를 자동으로 관리합니다.

갤럭시 AI가 기기 내에서 창의적 작업(글쓰기 프롬프트, 이미지 생성, 텍스트 재작성, 아이디어 구상)을 지원한다면, ClickUp AI 에이전트는 생성된 내용을 실행 가능한 체계적인 일로 전환합니다. 작업 생성, 마감일 관리, 결정 사항 요약, 모든 정보 동기화를 도와 영감과 실행 사이의 간극을 메워줍니다.

ClickUp 소개: 생산성의 갤럭시

새로운 아이디어는 언제나 기분 좋은 법, 특히 일에 활력이 필요할 때 딱 맞아떨어질 때 더욱 그렇습니다.

갤럭시 AI 프롬프트는 그 흐름을 형성하고 생각을 계속 이어가며 일상 작업을 좀 더 수월하게 만드는 데 도움을 줍니다. 프롬프트를 활용하는 방법을 익히면 창의성과 생산성이 더 예측 가능해지고 허둥대는 느낌이 줄어들기 시작합니다.

ClickUp은 여러분의 아이디어를 더 발전시킬 수 있는 스페이스를 제공합니다.

모든 계획, 작성, 창작, 정리를 한 곳에서 처리하세요. ClickUp Brain + Brain MAX는 실제 업무와 항상 연결되어 있습니다. 작업 내용을 분석하고, 문서에서 정보를 추출하며, 타임라인을 파악하여 맥락을 잃지 않고 더 빠르게 행동하도록 돕습니다. 바로 여기에 여러분의 프롬프트 활용 노력이 결실을 맺는 지점입니다.

