업무 및 규정 준수를 위한 무료 맞춤형 법률 템플릿

모든 기업은 사내 또는 외부 법률 팀에 의존하여 업무가 원활하게 운영되도록 합니다. 그러나 많은 중소기업, 스타트업 또는 독립 전문가에게는 상근 법률 지원이 현실적이지 않습니다.

프리랜서나 컨설턴트가 참여할 수는 있지만, 계약서나 정책서 초안 작성 같은 일상 작업에는 더 빠르고 간단한 해결책이 필요합니다. 바로 이때 법률 템플릿이 빛을 발합니다. 이 템플릿을 사용하면 누구나 오랜 시간이나 높은 비용 없이도 신뢰할 수 있는 법률 문서를 작성할 수 있습니다.

이제 표준이 되어가고 있습니다: PwC 보고서에 따르면 현재 49%의 비즈니스가 최소 11가지 규정 준수 활동에 기술을 활용하고 있습니다.

이 글에서는 일 및 규정 준수를 위한 최고의 법률 템플릿 몇 가지를 소개합니다. 본격적으로 살펴보겠습니다.

면책 조항: 본 글은 법률 템플릿 및 생산성 도구에 관한 일반 정보를 제공합니다. 이는 전문적인 법률 자문을 대체하지 않으며, 변호사-클라이언트 관계를 형성하지 않습니다. 귀하의 상황에 맞는 구체적인 안내를 받으려면 자격을 갖춘 법률 전문가와 상담하십시오.

한눈에 보는 맞춤형 법률 템플릿

이 블로그에 소개된 모든 무료 ClickUp 법률 템플릿 목록을 요약한 테이블입니다:

법률 템플릿이란 무엇인가요?

법률 템플릿은 미리 작성된 맞춤형 법률 문서로, 개인과 비즈니스가 처음부터 시작할 필요 없이 일상적인 법률 작업을 관리하는 데 도움을 줍니다.

고용 계약서와 서비스 계약부터 부동산 임대차 계약서, 비밀 유지 양식에 이르기까지 모든 것을 아우릅니다. 각 템플릿은 명확하게 정의된 섹션과 조건을 갖춘 기본적인 법적 구조를 제공하며, 필요에 맞게 편집할 수 있습니다.

온라인 법률 플랫폼을 통해 몇 분 안에 정보 입력, 조항 수정, 서명까지 완료할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 법률 기술 스택에 반드시 필요한 변호사 필수 도구

좋은 법률 템플릿의 조건은 무엇인가요?

포춘 500대 기업 다수가 내부 법률 문서 유지 및 업데이트를 전담하는 법률 팀을 운영한다는 사실을 알고 계셨나요? 이 팀들은 모든 계약서, 협약서, 양식이 최신 규정을 반영하도록 보장합니다.

중소기업과 스타트업의 경우, 지속적인 법적 감독이 항상 가능한 것은 아닙니다. 바로 이때 잘 만들어진 법률 템플릿이 해결책이 됩니다.

그렇다면 좋은 계약서의 조건은 무엇일까요?

✅ 모호함을 피하는 명확하고 법적으로 유효한 문구를 포함하세요

✅ 당사자, 업무 범위 , 기간, 해지 등 필수 조항을 포함하세요

✅ 문서 구조를 유지한 채 간편하게 맞춤형 설정 가능

✅ 최신 법률 기준 및 규정 준수 요건을 반영합니다

✅ 서명, 날짜 및 기타 핵심 정보를 기입할 스페이스를 마련하여 바로 사용할 수 있도록 준비하세요

📖 함께 읽어보세요: 최고의 계약 관리 앱

가장 많이 사용되는 16가지 법률 템플릿

법적 문서, 노트, 계약서가 다른 일 자료와 같은 공간에 저장되면 좋겠다고 생각해 본 적 있나요?

법률 팀을 위한 ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 문서, 법률 템플릿, 승인 프로세스를 포함한 모든 업무 앱, 데이터 및 워크플로우를 한데 모읍니다.

법적 문서는 작업, 댓글, 버전, 프로젝트 타임라인과 연결되어 있어, 각 계약서를 지원하는 일과 쉽게 검토, 업데이트 및 조정할 수 있습니다.

따라서 ClickUp은 모든 형태의 업무 분산을 제거하여 100% 컨텍스트를 제공하고 , 사람과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다 .

ClickUp의 법률 템플릿 라이브러리와 강력한 ClickUp Docs를 통해 팀은 몇 분 만에 계약서를 작성, 편집 및 관리할 수 있습니다. 모든 것이 체계적으로 정리되고 검색 가능하며 실행과 연계되어 법률 업무를 더 빠르고 안정적으로 처리할 수 있습니다.

다음은 맞춤형 설정 가능한 16가지 필수 법률 템플릿입니다:

1. ClickUp 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 계약서 템플릿을 통해 팀 간 공급업체 계약을 표준화하여 모든 계약서가 동일한 구조를 따르도록 하세요.

기업들은 부실한 계약 관리로 인해 매년 약 9%의 가치를 잃습니다. ClickUp의 계약서 템플릿을 사용하면 명확하고 맞춤 설정 가능한 계약서를 한 곳에서 작성할 수 있어 양측 모두 작업 범위를 명확히 이해할 수 있습니다.

역할을 정의하고, 마일스톤을 설정하며, 기밀 유지 및 지적 재산권 조항을 추가하고, 모든 변경 사항을 동일한 작업 공간 내에서 추적할 수 있습니다.

단순한 초안 작성에 그치지 않고, 이 계약서 템플릿은 팀이 실제로 업무를 관리하는 방식에 맞춰 설계되었습니다. 섹션을 작업으로 전환하고 소유자를 지정하며, 간트 차트에서 작업 간 의존성을 확인하여 상업적 조건이 플랜과 일치하도록 관리하세요. 또한 규정 준수 점검 항목을 추가하고 협상을 위한 코멘트를 활용하여 최종 계약서가 논의된 내용을 정확히 반영하도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 작업 명세서, 마일스톤 결제 조건, 납품 기한을 명시하여 프리랜서나 대행사를 고용하세요.

비즈니스 보호를 위한 기밀 유지, 지적 재산권 소유권 및 책임 조항으로 컨설팅 서비스를 공식화하세요.

원격 계약자에 대한 기대치를 설정하세요. 여기에는 커뮤니케이션 주기, 승인 절차 및 청구 규칙이 포함됩니다.

✨ 특히 적합한 대상: 계약직이나 프리랜서를 고용하는 비즈니스로, 명확한 법적 계약서가 필요한 경우.

📖 함께 읽기: 서비스 계약서 작성 방법

2. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 법률 고객 관리 템플릿을 사용하여 중앙 집중식 작업 공간에서 클라이언트 접수 및 사건 세부 정보를 관리하세요.

드라마 '슈츠'의 하비 스펙터를 기억하시나요? 그가 소송에서 승리하는 이유는 더 열심히 일해서가 아니라 항상 열 단계 앞서 나가기 때문입니다. 현실의 법무 팀은 드라마 속 마법을 기대할 수 없지만, 워크플로우를 그만큼 날카롭게 만들어주는 시스템은 의지할 수 있습니다.

ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿은 일상 업무에 정밀성을 더합니다. 모든 클라이언트, 사건, 문서를 한곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다. 법률 전문가들이 마감일, 결제, 커뮤니케이션을 추적할 수 있는 체계적인 구조를 제공하며, 관련 법률 양식과 노트를 명확하게 정리해 줍니다.

또한 맞춤형 상태 기능을 통해 초안부터 완료까지 각 사례를 추적할 수 있으며, 대시보드와 간트 차트를 통해 업무량을 명확하고 쉽게 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

자동화로 법원 일정, 청구 주기, 문서 제출을 추적하세요

시각적 대시보드로 성과 및 사례 진행 보고서를 생성하세요

업데이트 및 서명된 문서를 온라인으로 공유하여 클라이언트 커뮤니케이션을 개선하세요

✨ 적합 대상: 다수의 클라이언트, 사건, 마감일을 효율적으로 관리하는 법률 사무소 및 법무팀.

📖 함께 읽기: 비즈니스 관리를 위한 아웃소싱의 이점

📮 ClickUp 인사이트: 최근 회의 효율성 설문조사에서 놀라운 사실이 드러났습니다. 100명 규모의 팀에서 직원들은 매주 거의 308시간을 회의에 할애할 수 있습니다. 이는 일을 하는 대신 말로만 시간을 보내는 거의 2주에 해당하는 시간입니다. 이제 맥락을 잃지 않으면서 그 수를 줄인다고 상상해 보세요. ClickUp의 통합 작업 공간은 중복 동기화를 명확한 가시성, 공유 문서, 자동화된 워크플로우로 대체할 수 있도록 도와줍니다. 💫 실제 결과: Trinetix와 같은 기업들은 이미 ClickUp 내에서 커뮤니케이션과 프로젝트 추적을 중앙화한 후 회의 시간을 최대 50%까지 줄였습니다. 이를 통해 매주 수백 시간의 생산적인 시간을 확보할 수 있게 되었습니다.

3. ClickUp 법률 사건 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 법률 사건 추적 템플릿을 사용하여 작업 및 승인을 통해 규정 준수 조사를 조정하세요.

법률 사무소의 평균 활용률은 37%로, 8시간 근무일 기준 단 2.9시간의 청구 가능 시간에 불과합니다. 시간을 되찾는 가장 쉬운 방법 중 하나는 더 나은 추적입니다.

ClickUp 법률 사건 추적 템플릿은 모든 사안을 한곳에 모아 팀이 전체 상황을 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 법률 문서, 노트, 커뮤니케이션은 물론 작업, 타임라인, 심리 일정을 함께 관리할 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 활용하여 당사자, 법원 정보, 결제 상태 등 핵심 정보를 수집하고, 몇 분 만에 필요한 내용을 분류, 필터링하여 찾아보세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

소송 접수부터 판결까지 제출 서류, 증거물, 법원 일정으로 소송 진행 상황을 추적하세요.

부동산 관련 업무를 관리하세요: 부동산 상세 정보 임대 계약 마일스톤 * 계약 완료 체크리스트

증거 자료, 면접 노트, 합의서 등을 체계적으로 정리하여 고용 관련 사건을 처리하세요

✨ 이상적인 대상: 명확하고 신뢰할 수 있는 추적이 필요한 다수의 사건을 처리하는 팀.

👀 재미있는 사실: 판사들은 이제 이모지를 단순한 장식이 아닌 메시지의 일부로 간주합니다. 2023년 미국에서 이모지를 언급한 소송 건수가 1,000건을 넘어섰습니다. 따라서 계약 채팅에서 👍 이모지가 포함된다면, 법원이 그 의미를 고려할 것임을 예상하세요.

4. ClickUp 법률 사건 추적 및 청구서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 법률 사건 추적 및 청구서 템플릿에서 요금표와 저장된 청구서로 계약 검토를 표준화하세요.

로펌의 평균 수익 실현률은 88%, 평균 채권 회수율은 91%입니다. 이는 추적 및 청구 과정의 사소한 누락이 실제 수익 손실로 이어질 수 있음을 의미합니다.

ClickUp 법률 사건 추적 및 청구 템플릿은 사건, 법률 문서, 작업 시간을 한곳에서 관리합니다. 당사자 및 계약 세부사항을 기록하고, 법률 양식을 첨부하며, 작업 시간 기록을 통해 청구 가능한 활동이 깔끔한 청구서로 전환됩니다.

이 템플릿은 승인된 시간 기록을 초안 청구서로 변환합니다. 사건 단위로 실적 및 수금 현황을 추적할 수 있으며, 클라이언트가 신속하게 검토할 수 있도록 문서를 온라인으로 보관할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

소송 일을 추적하세요: 제출 서류, 법정 출석, 청구 가능한 실시간 시간 입력으로 관리됩니다.

부동산 관련 업무를 관리하세요: 자산 상세 정보, 계약 완료 작업, 마일스톤 기반 청구서

증거 자료, 노트, 단계별 청구서를 체계적으로 정리하여 고용 관련 사건을 처리하세요.

✨ 이상적인 대상: 가시성과 신뢰할 수 있는 청구 기능을 한 곳에서 필요로 하는 기업.

시청하기: AI가 문서 작성의 고통을 덜어줍니다—사용자 가이드와 표준 운용 절차 (SOP)부터 법적 계약서와 제품 설명서까지. 이 비디오에서는 실제 예시와 검증된 프롬프트를 활용해 AI로 문서를 작성하는 방법을 정확히 보여드립니다.

📖 함께 읽기: 변호사를 위한 최고의 법률 문서 소프트웨어

5. ClickUp 법률 업무 할당 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 법률 업무 템플릿으로 마감일을 지키고, 클라이언트 만족도를 유지하며, 결과를 보호하세요.

기업 법무 부서의 거의 80%가 그 어느 때보다 많은 업무를 처리하고 있지만, 대부분은 그 증가에 맞춰 새로운 변호사나 직원을 추가하지 않았습니다.

ClickUp 법률 업무 할당 템플릿은 혼란을 체계적인 플랜으로 바꿔줍니다. 각 작업은 소유자, 마감일, 관련 문서가 즉시 확인 가능한 상태로 특정 사건에 연결됩니다. 기밀 유지 문제 태그 지정, 기본 계약서 링크 연결, 필요한 법률 양식 첨부도 가능합니다.

역할 할당과 간트 차트로 누가 초안을 작성하고, 누가 검토하며, 누가 서명하는지 한눈에 파악하세요. 진행 상태를 가시성 있게 표시하고, 작업 내용과 맥락을 댓글로 관리합니다. 업무 인수인계 관리, 재작업 방지, 타임라인 보호를 위한 직관적인 솔루션입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

연구 메모, 소송 신청서 초안, 인용 확인, 파트너 검토를 명확한 소유자와 마감일과 함께 할당하세요.

소유권 보완 조치, 임대차 요약서, 이의방지서, 부동산 등기 서류 할당을 통해 부동산 매매 완료를 플랜하세요

채용 관련 업무를 조정하세요: 입사 면접, 사실 확인 메모, 합의 조건을 추적 가능한 작업으로 분할하여 관리합니다.

✨ 적합한 대상: 명확한 소유권과 더 빠르고 깔끔한 업무 인계가 필요한 바쁜 팀.

💡 전문가 팁: 계약서와 규정 준수 문서에 파묻혀 있다면, ClickUp Brain이 힘든 작업을 대신해 드립니다. "배상 조항을 요약해 줘" 또는 "이 폴더 내 갱신 날짜를 목록으로 나열해 줘"라고 요청하면, 작업 공간을 벗어나지 않고도 문맥을 이해한 통찰력을 즉시 제공합니다. ClickUp Brain은 단순한 키워드가 아닌 문맥을 이해합니다. “SOC2 태그가 지정된 모든 작업을 찾고 관련 정책 문서를 표시해 주세요”라고 요청하면, 파일, 댓글, 첨부 파일 간의 연관성을 자동으로 연결해 줍니다. 감사나 검토 시 불필요한 정보를 걸러내죠. 단일 프롬프트로 법률 메모나 정책 업데이트 초안을 작성할 수도 있습니다. “새로운 프라이버시 규정에 대한 클라이언트 안내문 초안 작성”으로 시작한 후, 회사 스타일에 맞게 출력물을 수정하세요. ClickUp Brain으로 계약서 초안 작성, 법적 의무 요약, 복잡한 용어를 쉬운 영어로 변환하세요.

6. ClickUp 법률 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 법률 프로젝트 관리 템플릿으로 검증, 실사, 마감 결과물을 통해 사안을 추적하세요.

“정의가 지연되면 정의가 부정된다.” 이 말은 법적 일이 뒤에서 어떻게 관리되는지를 보여줍니다. 서류 제출 하나를 놓치거나 승인 하나를 놓쳐도, 강력한 사건도 순식간에 무너질 수 있습니다.

ClickUp 법률 프로젝트 관리 템플릿은 로펌과 사내 법무팀이 이러한 어려움을 체계적인 구조로 전환할 수 있도록 지원합니다. 다자간 소송, 국경 간 트랜잭션, 규정 준수 감사 등 모든 사건이 하나의 대시보드에서 관리됩니다.

역할을 할당하고, 법적 문서를 추가하며, 진행 중인 계약서를 맥락을 잃지 않고 검토할 수 있습니다. 이 템플릿은 법률 업무의 복잡한 요소들에 체계성을 부여합니다. 대시보드로 예산 성과를 검토하고, 간트 차트로 제출 일정을 추적하며, 자동화 기능을 통해 주요 날짜 전에 알림을 설정하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

단계별 마일스톤, 의존성 및 예산으로 소송 또는 트랜잭션 프로젝트를 관리하세요

타임라인과 담당자 배정을 통해 정책 시행이나 내부 조사 같은 고용 관련 프로젝트를 관리하세요.

버전 관리, 프로젝트 이해관계자 의견, 승인 경로를 통해 대규모 계약 검토 프로젝트를 조정하세요.

✨ 이상적인 대상: 체계성, 책임성, 가시성이 요구되는 다단계 프로젝트를 처리하는 법무 팀.

👀 재미있는 사실: 대부분의 계약서에는 잉크가 필요하지 않습니다. 전자서명법 ( ESIGN Act )에 따르면 서명자가 서명 의사를 가지고 전자 기록에 동의한 경우 전자 서명도 법적 효력을 가집니다. 그래서 많은 법률 템플릿이 전자 서명으로 연결되는 것입니다.

7. ClickUp 법률 메모 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 법률 메모 템플릿으로 내부 또는 클라이언트 대상 법률 메모를 완벽한 구조로 작성하세요.

최근 미국 전역의 법원들은 "전자 법원 제출 알림"을 사칭한 피싱 이메일에 대해 변호사들에게 경고했습니다. 이 이메일에는 사건 알림으로 위장한 악성 링크가 포함되어 있습니다. 변호사들은 첨부 파일에 의존하기보다 공식 제출 시스템을 통해 문서를 검증할 것을 권고받고 있습니다.

한 개의 잘못된 링크가 보안을 무너뜨릴 수 있다면, 부주의한 초안이나 잘못 배치된 증거물은 당신의 아규먼트를 무너뜨릴 수 있습니다. ClickUp 법률 메모 템플릿은 명확하고 실행 가능한 초안 작성 경로를 제공합니다. 문제점, 간결한 답변, 사실관계, 분석, 결론 섹션을 포함합니다. 각 섹션 옆에 법률 조항, 선례 판결, 계약서 또는 증거물 인덱스를 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

관할권, 주요 권한 기관, 마감일을 태그하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하면 검토자가 항상 확인 중인 버전을 파악할 수 있습니다. 이 템플릿은 변호사의 업무 방식과도 일치합니다. 개방형 질문을 작업으로 전환하고, 인라인 코멘트로 검토자를 참여시키며, 버전 간 변경 사항을 추적하고, 최종 메모를 전문적인 법률 문서로 내보낼 수 있습니다. 모든 것이 중요한 곳 근처에 위치합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 작업과 마감일을 설정하여 동료 검토 또는 파트너 편집을 할당하세요.

다양한 업무 영역에서 활용 가능: 소송, 규정 준수, 계약, 규제 분석

관련 법률, 판례, 계약서 또는 증빙 자료를 온라인에 삽입하여 빠르게 참조하세요

✨ 이상적인 대상: 체계성과 권위를 유지하면서도 효율적이고 고품질의 메모를 원하는 변호사.

📖 함께 읽기: 변호사를 위한 최고의 법률 문서 소프트웨어

8. ClickUp 계약 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 검토 템플릿을 사용하여 제한적 계약 조건 및 관할권별 조항을 업데이트하세요.

FTC가 제안한 경쟁금지 조항 금지안을 철회하기로 결정하면서, 변호사들과 법무팀은 다시 익숙한 조항 정리 위치로 돌아갔습니다. 기존 고용 계약서나 공급업체 계약서마다 재검토를 거쳐 여전히 유효한지 확인해야 합니다.

바로 여기서 ClickUp의 계약 검토 템플릿이 진정한 차이를 만들어냅니다. 긴 PDF나 색상 코드 폴더를 뒤적일 필요 없이 모든 버전, 조항, 노트를 한 보기에 모아볼 수 있습니다. 이를 통해 패턴을 파악하고, 수정 사항을 표시하며, 여러 계약서 간 핵심 섹션을 비교할 수 있습니다.

더 중요한 것은, 사건을 관리하듯 체계적이고 투명하게 검토 과정을 관리할 수 있다는 점입니다. 면책 조항, 데이터 개인정보 보호, 결제 조건 등 위험 요소에 대한 체크리스트를 생성할 수 있습니다. 관할 법령이나 책임 한도를 기록하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하고, 내부 의견과 클라이언트 측 의견을 구분하여 추적하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

비밀유지계약서(NDA), 주계약서(MSA), 데이터처리계약서(DPA), 작업명세서(SOW), 고용계약서에 대한 위험 신호 검토를 수행하세요.

공급업체 및 서비스 계약 전반에 걸쳐 배상, 책임, 해지 관련 조항을 표준화하세요.

부동산 임대차 계약서 및 부속서류를 관리하며 갱신, 양도, 해지에 대한 명확한 추적 기능을 활용하세요.

✨ 이상적인 대상: 대량의 계약 업무를 처리하며 신뢰할 수 있고 투명한 검토 프로세스가 필요한 법무 팀.

🧠 알고 계셨나요: 콜로라도주에서는 주례자나 증인 없이 커플이 스스로 결혼식을 올리는 '셀프 소렘니제이션(self-solemnization) '이 허용됩니다. 주에서 정한 단계를 따르면 합법적입니다. 특이하지만 실제로 가능한 일입니다.

9. ClickUp 계약 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 계약 관리 템플릿을 통해 승인, 서명 및 수정 사항에 대한 명확한 감사 추적을 유지하세요.

영화 <소셜 네트워크>에서 에두아르도가 자신의 페이스북 지분이 거의 사라질 정도로 희석된 걸 발견하는 장면 기억하시나요? 그 배신은 영화적이면서도 계약적인 장면이었습니다. 그가 추적하지 못한 모든 조항과 확인하지 못한 모든 서명이 결국 소유권 상실로 이어진 결과가 있었죠. 바로 이것이 계약 관리가 진정한 통제와 보호에 관한 이유를 보여주는 완벽한 예시입니다.

ClickUp 계약 관리 템플릿은 이러한 통제권을 다시 여러분에게 돌려줍니다. NDA, MSA부터 공급업체 계약서, 부동산 임대차 계약서에 이르기까지 모든 계약을 체계적으로 관리할 수 있는 공간을 제공합니다.

각 기록에는 연결된 법적 문서, 갱신 날짜, 관련 당사자, 적용 조건이 포함되어 누가 어떤 책임을 지는지 항상 파악할 수 있습니다. 대시보드와 알림 기능을 통해 흩어진 받은 편지함 알림에 의존하지 않고도 갱신, 규정 준수 검토, 통지 기간을 미리 대비할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

비밀유지계약서(NDA), 주계약서(MSA), 데이터처리계약서(DPA), 고용계약서 및 공급업체 계약서를 버전 이력 및 검색 가능한 조항과 함께 보관하세요.

갱신, 유효 기간 및 준수 기한을 추적하여 자동 갱신이 무심코 이루어지거나 의무 사항을 놓치는 것을 방지하세요.

내부 소유자를 지정하여 납품물, SLA, 서명 후 커밋 사항을 모니터링하세요.

✨ 적합 대상: 계약 라이프사이클의 모든 단계에 걸쳐 완벽한 가시성과 책임성을 필요로 하는 법무 팀.

💡 프로 팁: 클라이언트 통화나 사건 브리핑 중 허둥지둥 노트하는 일은 이제 그만하세요. ClickUp의 음성 입력 기능을 사용하면 실시간으로 모든 텍스트를 기록하고, 검색 가능한 노트나 작업으로 자동 정리되는 모습을 확인할 수 있습니다. 대화가 끝나면 "이 대화록으로 후속 조치 생성"을 요청하세요. 핵심 내용을 소유자와 날짜가 지정된 실행 항목으로 전환해 줍니다. 멘션 추가, 작업 또는 문서 연결, 법률 용어 기억 기능까지. 손이 필요 없는 문서화 시스템으로 법무팀이 기록 작업 대신 전략에 집중할 수 있게 합니다. ClickUp Talk to Text로 검토, 회의, 클라이언트 통화 시 손쉬운 문서 작성을 경험하세요

10. ClickUp 계약서 부속서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 계약서 부속서 템플릿으로 보상 변경이나 역할 변경을 반영하여 고용 계약서를 업데이트하세요.

법률 업무에서는 수정안과 부록이 흔히 발생합니다. ClickUp 계약서 부록 템플릿을 사용하면 기존 계약을 무효화하지 않으면서 변경 사항을 신뢰할 수 있게 기록할 수 있습니다.

계약명, 당사자, 수정되는 조항, 정확한 대체 또는 추가 조항, 발효일을 포괄하는 이 구조화된 법률 템플릿으로 시작하세요. 통제 계약서, 관련 법률 문서 및 필요한 모든 승인을 첨부하여 감사 추적이 완벽하게 완료되도록 하십시오.

동시에 사용자 지정 필드를 통해 준거법, 통지 요건, 대가, 필수 서명 사항을 표시할 수 있습니다. 모든 것이 한 곳에 보관되므로 버전 혼란이 줄어들고, 내부 검토 및 상대방 검토를 위한 온라인 문서가 더욱 명확해집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

임대차 계약이나 서비스 기간을 연장하고, 통지 기간, 수수료 또는 갱신 기간을 업데이트하세요.

기존 SOW에 새로운 성과물, 타임라인 및 승인 기준을 추가하여 일을 확장하세요.

개정된 보안 의무 사항, 하위 처리자 목록 또는 관할권 관련 문구를 반영하여 데이터 처리 양식을 수정하세요.

✨ 추천 대상: 변경을 신속하게 공식화하면서도 명확하고 방어 가능한 계약 기록을 유지해야 하는 Teams.

👀 알고 계셨나요? 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI) 을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

📖 함께 읽기: 문서 검토 프로세스 최적화 방법

11. ClickUp 파트너십 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 파트너십 계약서 템플릿으로 일상 운영에 필요한 역할, 책임 및 의사 결정 기준을 정의하세요.

전형적인 '샤크 탱크' 장면을 상상해 보세요. 창업자가 지분과 소액 로열티를 조건으로 거래를 손잡고 합의합니다. 모두가 미소 짓습니다. 그러다 실사 단계가 시작되고 숫자가 변합니다. 이 시점에서 양측을 보호할 수 있는 유일한 것은 소유권, 의결권, 의사 결정 규칙, 그리고 누군가 탈퇴를 원할 경우의 조치를 명확히 명시한 파트너십 계약서뿐입니다.

ClickUp 파트너십 계약서 템플릿은 기여금, 이익 분배, 경영권, 분쟁 해결, 탈퇴 절차 등을 한 곳에서 포괄적으로 다룹니다.

핵심 계약서, 관련 법률 문서 및 자본 구조표(cap table) 세부 정보를 첨부하여 모든 정보를 한곳에 모아 관리하세요. 사용자 지정 필드를 통해 준거법, 베스팅(vesting), 매수 수식(buyout formula), 주요 조건 등을 기록할 수 있어 당사자들이 정확히 무엇을 서명하는지 알 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 정의로 소유권, 자본 출자 및 의결 규칙 설정

베스팅, 바이아웃, 해산 메커니즘을 추가하여 퇴출 시나리오를 예측 가능하게 만드세요

비밀유지계약서(NDA), 지적재산권 양도계약서, 파트너십 수정계약서 등을 온라인 문서로 한곳에 보관하세요.

✨ 추천 대상: 역할, 소유권, 의사결정 구조를 명확히 정립하려는 창업자.

📖 함께 읽기: 법률 사무소 체계화를 위한 법률 워크플로우 소프트웨어

12. ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿을 사용하여 지적 재산권 소유권, 기밀 유지 및 해지 조항을 단일 계약서에 통합하세요.

ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿은 범위, 마일스톤, 납품물, 변경 관리 및 결제 조건을 한 곳에서 정의할 수 있는 체계적인 법률 템플릿을 제공합니다.

업무 범위(SOW), 요금표 및 관련 법적 문서를 첨부하고, 사용자 지정 필드를 활용해 타임라인, 청구 주기, 해지 권한 등을 기록하세요. 이를 통해 양측은 사전에 플랜을 인지할 수 있습니다. 이 템플릿은 진행 중인 프로젝트가 문서와 일치하도록 유지합니다.

계약서 섹션을 작업으로 전환하고, 소유자를 지정하며, 간트 보기 또는 달력 보기에서 작업 간 의존성을 매핑하고, 검토 및 승인 일정에 대한 알림을 설정하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

범위, 결과물, 가정 사항 및 변경 요청 사항을 관리하기 쉬운 단일 문서에 기록하세요.

마일스톤이나 승인 양식에 결제를 연계하고, 이메일을 뒤지지 않고도 상태를 추적하세요.

IT 시스템 도입, 마케팅 캠페인, 부동산 인테리어 공사 등 타임라인과 승인이 중요한 모든 분야에서 활용하세요.

✨ 적합 대상: 명확하고 강제 가능한 계약으로 이행 확실성을 확보하고자 하는 프로젝트 수행 팀.

13. ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿으로 프로젝트 범위, 수수료, 타임라인을 하나의 체계적인 문서로 정의하세요.

세계적인 대기업들도 값, 책임, 범위를 명확히 정의하는 완벽한 계약서가 필요합니다. ClickUp의 컨설팅 계약서 템플릿이 바로 이를 실현하도록 도와드립니다.

독립 컨설턴트, 에이전시 및 기업을 위해 서비스, 결과물, 수수료 및 조건을 명시할 수 있는 맞춤형 법률 문서를 제공합니다. 양측이 정확히 무엇을 기대하고 무엇을 보호받는지 알 수 있도록 결제 세부사항, 기밀 유지 조항 및 책임 한도를 명시할 수 있습니다.

ClickUp 내에서 이 계약서를 진행 중인 클라이언트 프로젝트에 직접 연결할 수 있습니다. 조항을 실행 가능한 작업으로 전환하고, 결과물 검토를 위한 알림을 설정하며, NDA나 수정안 같은 법적 양식을 첨부하여 완벽한 가시성을 확보하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

기밀 유지, 지적 재산권, 경쟁 금지 조항을 추가하여 클라이언트 데이터와 비즈니스 이익을 보호하세요.

작업, 마감일 및 상태 추적을 통해 수정 및 갱신을 관리하세요.

모든 법률 문서를 온라인에 저장하여 원활한 협업과 감사 대비를 지원합니다.

✨ 적합 대상: 서비스를 공식화하고 규정 준수를 보장하면서 클라이언트 신뢰를 유지하고자 하는 컨설턴트, 자문가 및 기업.

📖 함께 읽어보세요: 가장 신뢰할 수 있는 변호사 시간 추적 소프트웨어

14. ClickUp 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 서비스 계약서 템플릿으로 모든 수정본, 양식, 서명을 한곳에 보관하세요.

우수한 서비스 계약서는 금액, 범위, 승인 기준 및 타임라인을 명확히 명시하여 양측이 일의 진행 방식을 정확히 파악할 수 있도록 합니다. ClickUp 서비스 계약서 템플릿은 이러한 명확성을 바로 사용할 수 있는 문서로 전환하여 맞춤형으로 사용자 정의할 수 있도록 합니다.

범위, 납품물, 결제 조건을 한곳에서 정의한 후 SOW(작업 범위 설명서) 및 필요한 법적 문서를 첨부하세요. 사용자 지정 필드를 통해 계약 관리가 더욱 간편해집니다. 요금, 청구 주기, 변경 요청, 해지 조건, 지적 재산권 소유권을 추적하여 양측 모두를 보호할 수 있습니다.

이 템플릿은 팀이 약속을 이행하는 데도 도움이 됩니다. 조항을 작업으로 전환하고 소유자를 지정하며, 달력이나 간트 차트에서 승인을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 분쟁을 줄이고, 승인 절차를 가속화하며, 신뢰할 수 있는 전문적인 기록을 생성합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 범위, 승인 기준 및 연결된 SOW(업무 범위 명세서)를 포함한 전문 서비스 패키지를 구성하세요.

이메일로 확인하지 않아도 마일스톤이나 결과물에 결제를 연계하고 상태를 추적하세요

매핑된 의존성과 승인을 통해 부동산 인테리어 공사, IT 시스템 구축 또는 마케팅 서비스를 관리하세요.

기밀 유지, 데이터 보호, 해지 조항을 편리하게 통합한 검색 가능한 단일 계약서로 처리하세요

✨ 이상적인 대상: 명확한 법적 조항을 바탕으로 완벽한 업무 범위, 깔끔한 업무 인수인계, 기한 내 납품을 원하는 제공자 및 내부 팀.

15. ClickUp 회사 정책 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 회사 정책 템플릿으로 정책을 업무 생태계의 살아있는 일부로 만드세요

최초의 현대적 직원 핸드북은 IBM의 '기본 신념'과 같은 전후 기업 운영 지침서에서 비롯되었습니다. 그러나 오늘날의 위험은 단순한 문화 차원을 넘어섭니다. 예를 들어, 규정 준수 단계를 누락하면 실제 벌금이나 소송으로 이어질 수 있습니다.

ClickUp 회사 정책 템플릿은 명확한 정책을 작성, 업데이트 및 게시할 수 있는 통합 공간을 제공합니다. 이는 지속적으로 업데이트되는 법적 문서로 기능합니다. 행동 강령, 휴가 정책, 원격 근무, 데이터 보안, 성희롱 방지 등 각 섹션을 구축하세요. 이후 관련 법적 양식과 확인서를 첨부하여 감사 준비가 완료된 기록을 확보하십시오.

정책을 실행으로 전환하는 데도 도움이 됩니다. 각 정책에 소유자를 지정하고, 연간 검토 일정을 설정하며, 교육이나 확인 절차에 대한 자동 알림을 설정하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

핸드북 장별 내용, 필수 공지사항, 관할권별 부록을 버전 관리 기능과 함께 중앙 집중화하세요.

성희롱 예방 교육 주기를 추적하고 완료 기록을 보관하여 주 정부 요건을 충족하세요.

OSHA 관련 안전 정책을 작업 및 마감일에 매핑하여 업데이트 누락을 방지하세요

✨ 적합 대상: 신뢰할 수 있는 규정 준수를 바탕으로 여러 위치에서 정책을 표준화하는 인사 및 법무 팀.

📖 함께 읽기: 변호사를 위한 최고의 법률 AI 도구 및 소프트웨어

16. ClickUp 직원 정책 및 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 정책 및 절차 템플릿으로 글로벌 팀 전반에 걸쳐 명확성과 일관성을 보장하세요.

문화는 전략을 아침 식사로 삼는다

문화는 전략을 아침 식사로 삼는다

피터 드러커의 시대를 초월한 통찰은 잘 문서화된 직원 정책이 대부분의 리더들이 인식하는 것보다 훨씬 중요하다는 점을 완벽히 포착합니다.

ClickUp 직원 정책 및 절차 템플릿은 HR 팀이 문화적 가치를 실행 가능하고 투명한 정책으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 신입사원 교육부터 급여 관리까지, 직원 핸드북을 작성하고 검토하며 개선할 수 있는 중앙 집중식 작업 공간을 제공합니다.

검토 주기 할당, 정책 소유자 태그 지정, 규정 준수 노트 추가를 통해 팀이나 규정이 변화함에 따라 문서가 항상 최신 상태를 유지하도록 관리하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

직원 정책을 중앙 집중식 검색 가능한 라이브러리로 관리하세요

소유권을 할당하고 정책 검토 주기를 자동화하세요

모든 버전을 감사 준비 상태로 유지하고 변화하는 법률에 부합하도록 관리하세요

✨ 적합 대상: 강력하고 투명한 직장 문화를 조성하는 인사(HR) 및 규정 준수 팀.

📖 함께 읽어보세요: 변호사를 위한 최고의 법률 프로젝트 관리 소프트웨어

ClickUp으로 규정 준수 및 법적 준비를 완료하세요

클라이언트 계약서, 정책 업데이트, 파트너십 계약 등 어떤 문서든 명확함이 관계를 견고하게 합니다. 바로 이 점이 법적 템플릿의 핵심 가치입니다. 💯

ClickUp이 차별화되는 점은 단순히 템플릿을 제공한다는 것뿐만 아니라, 문서와 마감일, 의사 결정이 한곳에 통합된 스페이스를 제공한다는 것입니다. 계약서를 검토하고, 피드백을 위한 작업을 할당하고, 수정 사항을 추적하며, 갱신 알림을 자동화할 수도 있습니다.

법무팀, 운영팀, 프로젝트 관리팀이 말 그대로 같은 페이지에 있는 것과 같습니다. 🎉

ClickUp의 온라인 법률 템플릿을 활용해 필요한 문서를 빠르게 생성하세요—개인 계약서, 부동산 양식, 고객 계약서 등. 포괄적인 템플릿을 선택하고 필드를 작성하며 적절한 조항을 적용한 후, 간편하게 인쇄하거나 다운로드하여 공유하세요.

질문이 생기면 댓글 아이콘으로 답변을 확인하고, 작업 중 복사본을 생성해 인기 변경 사항이나 잠재적 수정을 위한 무제한 버전을 보관하세요. 가족과 고객을 대상으로 판매하거나 온보딩할 준비를 항상 갖추세요.

ClickUp에 가입하여 무료 법률 템플릿을 확인해 보세요!