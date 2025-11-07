2025년 개발자를 위한 최고의 코드 커버리지 tools 13선

코드 작업을 해본 사람이라면 누구나 소프트웨어 테스트와 오류 수정이 개발 시간의 상당 부분을 차지한다는 사실을 알고 있습니다(버그는 끝이 없어 보입니다!). 실제로 한 연구에 따르면, 낮은 소프트웨어 품질로 인해 미국 경제에 최소 2조 4,100억 달러의 손실이 발생한다고 합니다.

해결책은? 모든 소프트웨어 프로젝트에서 코드의 모든 측면을 테스트하기 위해 코드 커버리지 tools를 사용하는 것입니다. 이는 특히 코드에 상당한 수정이나 재구성이 완료됨으로 이루어졌을 때 유용합니다. 또한 이러한 tools를 사용하여 키 기능 테스트의 누락된 부분을 버그나 테스트 실행 실패를 유발하기 전에 수정할 수 있습니다.

이 글에서는 최고의 코드 커버리지 tools, 작동 방식, 테스트 커버리지 향상 및 코드의 신뢰성과 운영 환경 준비 상태 확보에 어떻게 도움이 되는지 자세히 살펴보겠습니다.

적합한 도구를 선택하는 데 도움이 되는 최고의 코드 커버리지 솔루션 비교를 소개합니다:

tool 가장 적합한 경우 키 기능 가격*

코드의 코드 커버리지 tool에서 무엇을 살펴봐야 할까요?

Reddit 같은 커뮤니티 플랫폼에서 코드 커버리지 tools에 대한 논의는 종종 “코드 커버리지 tools를 알아보고 있는데, 다른 분들은 어떤 걸 사용하시는지 궁금합니다.”라는 말로 시작됩니다.

다양한 옵션을 살펴볼수록 얼마나 많은 시스템이 존재하는지 알게 되며, 처음 사용하는 사용자에게는 선택이 부담스러울 수 있습니다. 선택 범위를 좁히는 데 도움이 되도록, 최고의 코드 에디터는 다음과 같은 기본 사항을 충족합니다:

코드베이스 전반에 걸친 철저한 테스트를 보장하기 위해 명령어 커버리지, 브랜치 커버리지, 기능 커버리지, 조건 커버리지, 경로 커버리지 와 같은 키 메트릭을 제공하는 tool인지 확인하세요.

기존 워크플로우(예: IDE 또는 CI/CD 파이프라인)에 쉽게 통합되고, 사용자 친화적인 인터페이스와 훌륭한 문서화를 제공하여 간편한 설정 및 구성이 가능한 tools를 찾아보세요.

커버리지의 공백을 강조하고 시간 경과에 따른 추세를 추적할 수 있도록 상세하고 사용자 정의 가능한 보고를 제공하는 tool을 선택하세요.

해당 tool이 테스트 실행 속도에 미치는 영향과 코드베이스의 복잡성에 따라 확장 가능한지 여부를 고려하십시오.

무료 또는 오픈소스 옵션으로 충분한지, 아니면 더 고급 기능을 갖춘 유료 tool이 필요한지 평가해 보세요.

탄탄한 문서화와 활발한 커뮤니티를 갖춘 tool은 문제 해결 시간을 절약하고 투자 대비 최대 효과를 보장합니다.

정확한 코드 커버리지 결과를 제공하는 13가지 최고 평점 코드 커버리지 tools를 소개합니다. 이들은 테스트 절차를 개선하고 개발 과정 전반에 걸쳐 일관된 코드 품질을 보장합니다.

ClickUp (테스트 플랜, 검토, QA 체크리스트 및 버그 추적 관리에 최적)

소프트웨어 개발 팀은 모든 프로세스가 서로 다른 tools에 흩어져 있을 때 테스트 커버리지 관리, 버그 수정 추적, 코드 리뷰 수행에 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

ClickUp의 통합 기능과 AI 기반 기능은 모든 일을 단일 플랫폼에 중앙 집중화하여 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원함으로써 팀에 상당한 이점을 제공합니다.

ClickUp을 사용하는 소프트웨어 팀이 테스트 및 개발 프로세스를 체계적으로 관리하는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp Brain + AI 에이전트로 더 스마트해지세요

ClickUp Brain으로 테스트 결과를 자동 분석하고 커버리지의 부족한 부분을 강조 표시하세요

ClickUp Brain은 QA 프로세스를 한 단계 업그레이드합니다. 테스트 결과를 자동으로 요약하고 커버리지 공백을 강조하며 "코드베이스의 어느 영역에 더 많은 테스트가 필요한가?"와 같은 질문에 평이한 언어로 답변합니다. AI 기반 인사이트를 통해 팀은 문제를 더 빠르게 식별하고, 정보에 기반한 의사결정을 내리며, 릴리스 일정을 준수할 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 테스트 커버리지 작업 및 코드 리뷰 체계화하기

ClickUp 작업으로 작업 정리, 검토자 지정, 코드 리뷰 추적을 한 곳에서 관리하며 테스트 프로세스를 간소화하세요

ClickUp에서는 모든 일이 작업으로 시작됩니다.

ClickUp 작업은'QA 준비 완료', '검토 중', '블록'과 같은 상태로 팀 프로세스에 맞는 맞춤형 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 특정 팀 회원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 관련 파일이나 링크(테스트 케이스나 풀 리퀘스트 등)를 첨부하세요.

개발자가 기능 개발을 완료하면 해당 작업을 단순히 다음 단계로 이동시키기만 하면 됩니다. ClickUp은 자동으로 적절한 검토자나 QA 엔지니어에게 알림을 보냅니다. 이는 더 이상 "내 메시지 봤어?" 또는 "이거 누가 테스트하는 거야?" 같은 혼란이 없다는 뜻입니다.

이를 통해 모든 구성원이 동기화된 상태를 유지하며 프로세스 각 단계에서 테스트 커버리지를 추적할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 반복 작업을 자동화하고 의미 있는 일에 집중하세요

반복적인 작업(상태 업데이트, 알림 등)을 자동화하여 팀이 핵심 업무에 집중할 수 있도록 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요

수동으로 작업 상태를 업데이트하거나 검토를 위해 사람들을 쫓아다니는 것을 좋아하는 사람은 없습니다. ClickUp 자동화 및 AI 에이전트가 반복적인 작업을 대신 처리해 드립니다 .

예시, GitHub 또는 GitLab에서 풀 리퀘스트가 병합되면 ClickUp이 관련 작업을 자동으로 업데이트하고 QA 담당자에게 할당하거나 회귀 테스트를 위한 체크리스트를 트리거할 수 있습니다.

팀원들에게 지연된 테스트에 대한 알림을 보내거나, 차단 요소를 에스컬레이션하거나, 작업을 다음 단계로 이동시키는 자동화를 설정할 수 있습니다.

ClickUp AI 에이전트를 활용하여 작업을 자동화하고, 질문에 답변하며, 더 많은 완료됨을 달성하세요

💡 프로 팁: ClickUp AI 에이전트를 활용해 QA 워크플로우를 극대화하세요. 예시: AI 플랫폼을 설정해 테스트 커버리지 보고서를 자동 분석하고 커버리지가 낮은 모듈을 표시하거나, 최근 QA 활동 요약본을 생성해 일일 스탠드업에 활용할 수 있습니다.

풀 리퀘스트 및 QA 스프린트 관리를 위한 GitHub/GitLab 연동

ClickUp의 GitHub 및 GitLab 연동은 버전 관리와 작업 관리를 통합 플랫폼으로 결합합니다. 풀 리퀘스트를 ClickUp 작업에 연결하면 코드 검토 및 QA 스프린트 상태를 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

예시, 개발자는 특정 풀 리퀘스트와 연결된 테스트 케이스를 쉽게 확인할 수 있으며, QA 엔지니어는 테스트 실행 시 진행 상황과 업데이트를 직접 추적할 수 있습니다. 이러한 통합은 모든 관계자 간의 협업을 보장하여 tool 전환의 번거로움을 없애줍니다.

💡 전문가 팁: ClickUp을 GitHub, GitLab, Jira, Slack 등 1,000개 이상의 도구와 연결하여 커밋, 코드 리뷰, 테스트 케이스, 프로젝트 업데이트를 실시간으로 추적하세요. 앱 전환 없이 ClickUp 내에서 개발 워크플로우, QA 주기, 팀 협업을 관리하세요.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp 작업으로 작업 정리, 검토자 지정, 코드 리뷰 추적을 한 곳에서 관리하며 테스트 프로세스를 간소화하세요.

반복적인 작업(상태 업데이트, 알림, 작업 할당 등)을 자동화하여 팀이 정말 중요한 일에 집중할 수 있도록 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요.

GitHub 또는 GitLab 풀 리퀘스트를 ClickUp 작업에 직접 연결하여 코드 리뷰 및 QA 스프린트를 원활하게 추적하세요.

테스트 커버리지를 모니터링하고 테스트 실행 결과를 실시간으로 추적할 수 있는 맞춤형 ClickUp 대시보드를 생성하세요.

ClickUp Brain과 AI 에이전트를 활용하여 테스트 결과를 자동 분석하고, 커버리지 격차를 식별하며, 커버리지 개선을 위한 제안을 제공자 받아보세요.

ClickUp의 한도

맞춤형 워크플로우와 대시보드는 초기 설정 시간과 숙련도가 필요할 수 있으며, 특히 ClickUp을 처음 사용하는 팀의 경우 더욱 그렇습니다.

대규모 프로젝트의 복잡성으로 인해 통합 및 자동화를 완전히 최적화하는 데 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.

GitHub 및 GitLab과의 통합은 원활하지만, 특정 틈새 tools들은 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

이미지, 링크, 프로그래밍 코드를 추가하여 일 단계를 단계별로 문서화하는 방식이 매우 유연합니다(ClickUp 사용 시).

이미지, 링크, 프로그래밍 코드를 추가하여 일 단계를 단계별로 문서화하는 방식이 매우 유연합니다(ClickUp 사용 시).

2. JaCoCo (Java 코드 커버리지 측정에 최적)

JaCoCo를 통해

자바 개발에서 코드가 철저히 테스트되었는지 확인하는 것은 큰 도전이 될 수 있습니다. 다양한 testing tools가 존재함에도 불구하고, 애플리케이션의 모든 측면이 충분한 테스트를 받았는지 판단하는 것은 어려운 일입니다.

바로 여기서 Java 개발자를 위한 JaCoCo가 빛을 발합니다.

이 오픈소스 Java 코드 커버리지 tool은 유닛 테스트 실행 중 코드의 어느 정도가 테스트되는지에 대한 상세하고 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공함으로써 테스트 커버리지 측정 과정을 간소화합니다.

JaCoCo의 주요 기능

테스트되지 않은 코드를 식별하고 Java 애플리케이션의 품질을 향상시키기 위해 라인 커버리지와 브랜치 커버리지를 측정하세요.

테스트 실행 중 바이트코드를 계측하는 Java 에이전트로 일하며, 어떤 코드 라인이 실행되는지에 대한 실시간 피드백을 제공합니다.

Jenkins, Maven, Gradle 및 기타 CI tools와 원활하게 통합되어 파이프라인 내에서 자동화된 코드 커버리지 보고를 지원합니다.

HTML, CSV, XML 등의 형식으로 상세하고 사람이 읽기 쉬운 보고를 생성하여 테스트 커버리지에 대한 명확한 개요를 제공합니다.

JUnit 및 TestNG를 지원하여 널리 사용되는 Java 테스트 프레임워크와 효율적으로 일합니다.

JaCoCo의 한도

Maven 및 Ant와 같은 일부 빌드 시스템의 경우 수동 구성이 필요합니다.

다른 덜 일반적인 Java 환경이나 tools와 일하기 위해 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

대규모 복잡한 프로젝트에서는 코드 계측이 테스트 실행 시간에 약간의 영향을 미칠 수 있습니다.

JaCoCo 가격 정책

Free

JaCoCo 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들은 JaCoCo에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

단위 테스트에서 실행된 코드 라인과 실행되지 않은 코드 라인을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 로직이 예상대로 일하는지 검증할 수 있습니다.

단위 테스트에서 실행된 코드 라인과 실행되지 않은 코드 라인을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 로직이 예상대로 일하는지 검증할 수 있습니다.

3. Cobertura (자바 코드 커버리지 분석 및 보고에 최적)

via Cobertura

포괄적인 테스트 커버리지를 달성하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다.

복잡한 코드베이스 관리, 모든 메서드와 브랜치 테스트 보장, 커버리지 및 AI 코드 tools를 기존 워크플로우에 원활하게 통합하는 등 다양한 과제가 존재합니다.

Cobertura는 코드 커버리지 추적을 보다 접근하기 쉽고 효율적으로 만드는 간단한 오픈소스 솔루션을 제공함으로써 이러한 문제점을 특별히 해결합니다. 또한 주요 tools와의 연동을 지원하며 몇 번의 클릭만으로 보고를 생성합니다.

Cobertura의 주요 기능

테스트되지 않은 코드를 식별하고 Java 애플리케이션 품질을 향상시키기 위해 라인 커버리지와 브랜치 커버리지를 측정하세요.

Maven, Ant, Gradle과의 통합을 지원하여 빌드 파이프라인 내에서 자동화된 코드 커버리지 분석을 가능하게 합니다.

HTML, CSV, XML 형식의 인간이 읽을 수 있는 보고를 생성하여 코드 커버리지 메트릭과 커버되지 않은 코드 세그먼트에 대한 통찰력을 제공합니다.

테스트 실행 중 개별 라인, 브랜치, 메서드의 실행 상태를 보여주는 상세한 보고를 제공합니다.

커버리지 기준값 설정을 지원하고 커버리지가 설정된 기준 이하로 떨어질 때 팀에 알림을 제공하여 지속적인 코드 품질을 보장합니다.

Cobertura의 한도

적극적으로 유지보수되지 않으며, 현대적인 Java 프로젝트에는 이제 JaCoCo와 같은 더 새롭고 강력한 tools가 선호됩니다.

최신 Java 기능 및 일부 복잡한 통합 시나리오에 대한 지원이 한도입니다.

설치 및 설정 과정은 신규 사용자에게 복잡할 수 있으며, 특히 CI/CD 파이프라인과 통합할 때 더욱 그렇습니다.

Cobertura 가격 정책

Free

Cobertura 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들은 Cobertura에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자가 말합니다:

Cobertura는 제가 사용해 본 최고의 커버리지 tool입니다! 아무것도 놓치지 않으며(Clover의 문제점), 커버된 코드를 커버되지 않은 것으로 잘못 표시하지도 않습니다(EMMA의 문제점). 유일한 남은 문제는 하나의 테스트 메서드가 너무 크다는 점인데, 이를 분할하는 것으로 해결할 수 있습니다. 제가 일하는 곳에서 이 도구를 사용하도록 추진할 예정입니다. 이 도구는 Eclipse 플러그인을 지원할 만한 가치가 있습니다.

Cobertura는 제가 사용해 본 최고의 커버리지 tool입니다! 아무것도 놓치지 않으며(Clover의 문제점), 커버된 코드를 커버되지 않은 것으로 잘못 표시하지도 않습니다(EMMA의 문제점). 유일한 남은 문제는 하나의 테스트 메서드가 너무 크다는 점인데, 이를 분할하는 것으로 해결할 수 있습니다. 제가 일하는 곳에서 이 도구를 사용하도록 추진할 예정입니다. 이 도구는 Eclipse 플러그인을 지원할 만한 가치가 있습니다.

4. SonarQube (포괄적인 코드 품질 및 보안 검토에 최적)

via SonarQube

알고 계셨나요? 거의 63%의 애플리케이션이 자체 개발 코드에 결함을 포함하고 있으며, 70%는 타사 코드에 문제가 있습니다.

이러한 문제를 조기에 해결하는 것은 높은 코드 품질을 유지하고 애플리케이션이 확장됨에 따라 보안을 보장하는 데 매우 중요합니다.

이것이 바로 SonarQube가 빛을 발하는 부분입니다. 기존 CI/CD 파이프라인에 원활하게 통합되어 코드 품질 및 보안 검토를 자동화하며, 통합 및 자동화 지원을 통해 개발 프로세스 초기에 문제를 조기에 발견할 수 있도록 팀을 지원합니다.

SonarQube의 주요 기능

개발 및 CI/CD 주기 동안 지속적인 피드백을 제공하며 코드 품질 검토를 자동화합니다.

사람이 작성한 코드와 AI 생성 코드 모두의 취약점을 포함한 문제를 탐지하는 상세한 코드 보안 분석을 제공합니다.

GitHub Actions, GitLab, Jenkins, Azure Pipelines 등 인기 CI/CD tools과 원활하게 통합되어 자동 코드 검사가 가능합니다.

다양한 언어와 프레임워크(Java, Python, JavaScript 등)를 지원하여 다양한 코드베이스를 위한 올인원 tool입니다.

개발자 생산성 향상을 위해 고품질 코드만 통과하도록 보장하는 맞춤형 품질 게이트를 제공합니다.

SonarQube의 한도

초기 설정 및 구성은 특히 대규모 프로젝트나 코드 품질 tools를 처음 사용하는 팀의 경우 복잡할 수 있습니다.

특히 대규모 애플리케이션의 경우 상당한 CPU, 메모리 및 저장소가 필요하여 리소스 집약적일 수 있습니다.

포괄적이긴 하지만, 상당한 기술적 부채가 있는 레거시 코드를 분석할 때 일부 사용자는 오탐을 경험할 수 있습니다.

SonarQube 가격 정책

Free

팀 : 사용자당 월 $65

기업: 맞춤형 가격

SonarQube 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (60개 이상의 리뷰)

사용자들은 SonarQube에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 Capterra 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

SonarQube는 코드 스멜, 버그, 취약점, 코드 커버리지 등 중요한 메트릭을 제공합니다. CI/CD tools와의 손쉬운 통합이 가능합니다.

SonarQube는 코드 스멜, 버그, 취약점, 코드 커버리지 등 중요한 메트릭을 제공합니다. CI/CD tools와의 손쉬운 통합이 가능합니다.

ClickUp을 활용해 단위 테스트 작업을 우선순위화하는 방법을 시각적으로 설명해 드립니다:

5. Istanbul (자바스크립트 테스트 커버리지에 최적)

via Istanbul

자바스크립트 및 다양한 프로그래밍 언어에서 코드 커버리지를 추적하는 것은 까다로울 수 있습니다. 애플리케이션 크기가 커질수록 모든 기능, 브랜치, 코드 라인을 적절히 테스트하는 작업은 부담스러워집니다. 이스탄불(Istanbul)은 이러한 문제에 대한 해결책으로 제시됩니다.

자바스크립트 애플리케이션에서 코드 커버리지를 추적하는 전체 프로세스를 간소화하는 오픈소스 솔루션입니다. ES5를 사용하든 최신 ES2015+를 사용하든, Istanbul은 코드를 쉽게 계측하고 유닛 테스트가 얼마나 잘 커버하는지 측정할 수 있도록 도와줍니다.

이스탄불 최고의 기능

babel-plugin-istanbul을 통해 ES6/ES2015+에 대한 최상급 지원을 제공합니다.

터미널 및 브라우저 출력을 포함한 다양한 보고 옵션을 제공합니다.

Mocha, AVA, Tap과 같은 인기 테스트 프레임워크와 원활하게 통합됩니다.

테스트 커버리지를 위한 간편한 설치 및 사용하기 쉬운 명령어 통합

HTML, XML 및 CSV 형식으로 포괄적인 커버리지 보고를 생성합니다.

이스탄불 한도 사항

여러 JavaScript 테스트 프레임워크와 일할 경우 특히 초기 설정이 필요할 수 있습니다.

JaCoCo와 같은 개발자를 위한 다른 포괄적인 코드 커버리지 AI tools에 비해 고급 기능에 대한 지원이 한도입니다.

대규모 프로젝트의 경우 보고서가 방대해질 수 있으며, 이로 인해 검토해야 할 데이터가 과도하게 많아질 수 있습니다.

이스탄불 가격 정책

Free

이스탄불 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

6. OpenClover (테스트 실행 최적화 및 위험 코드 영역 식별에 최적)

via OpenClover

모든 코드가 동등하지 않듯이, 테스트 역시 마찬가지입니다.

대규모 Java 및 Groovy 프로젝트를 관리할 때 개발자가 직면하는 가장 큰 과제 중 하나는 코드의 어느 영역에 가장 주의를 기울여야 하는지 파악하고 이를 효율적으로 테스트하는 방법입니다.

OpenClover는 이러한 어려움을 장점으로 전환하여 개발자가 테스트와 효율성 사이의 균형을 맞출 수 있도록 지원합니다. 코드에서 가장 위험한 부분을 강조 표시하고, 가장 중요한 테스트에만 집중할 수 있게 하며, 그 어느 때보다 테스트 시간을 최적화합니다.

OpenClover의 주요 기능

코드 커버리지를 측정하고 20개 이상의 코드 메트릭을 분석하여 코드베이스의 테스트되지 않은 영역과 위험 영역을 강조 표시하세요.

기계 생성 코드나 게터/세터 같은 불필요한 테스트를 제외하여 커버리지 범위를 맞춤형으로 설정하고, 중요한 부분에 집중하세요.

개별 테스트에 대한 코드 커버리지를 기록하고 분석하여, 어떤 클래스와 코드 라인이 실행되었는지 더 깊이 있는 통찰력을 제공합니다.

Jenkins, Bamboo, Hudson과 같은 CI tools과 통합하여 지속적인 커버리지 보고를 구현하세요.

인텔리J IDEA, 이클립스 등 인기 IDE용 플러그인으로 테스트 결과와 커버리지를 실시간으로 추적하세요.

OpenClover의 한도

커버리지 범위의 고급 맞춤형 설정은 초기 설정과 tool 숙련도가 필요할 수 있습니다

CI tools와의 연동이 필요하며, 자동화된 테스트 파이프라인을 처음 도입하는 팀의 경우 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

이 tool의 잠재력은 대규모 코드베이스에서 가장 잘 발휘될 수 있습니다. 고수준 코드 분석이 필요한 프로젝트에 더 유용하기 때문입니다.

OpenClover 가격 정책

맞춤형 가격 책정

OpenClover 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들은 OpenClover에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 레딧 댓글은 다음과 같이 노트했습니다:

Clover의 코드베이스는 JaCoCo보다 약 10배 더 크기 때문에 정말 방대한 기능 목록을 자랑합니다.*

Clover의 코드베이스는 JaCoCo보다 약 10배 더 크기 때문에 정말 방대한 기능 목록을 자랑합니다.*

7. NCover (팀 간 일관된 코드 커버리지 확보에 최적)

NCover를 통해

복잡한 프로젝트를 일하고 있는 대규모 .NET 개발 팀을 상상해 보세요. 여러 개발자가 각기 다른 모듈을 담당하는 상황에서, 애플리케이션의 어느 부분이 충분한 테스트를 받고 있는지 추적하는 일은 코드베이스가 커질수록 점점 더 어려워집니다.

이러한 단편적인 접근 방식은 생산 환경에서 문제 발생 위험을 높일 뿐만 아니라 릴리스 주기를 지연시킵니다.

그러나 NCover는 전체 개발 팀에 걸쳐 코드 커버리지를 측정하고 관리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공하는 제공자로서 이러한 과제를 해결합니다.

NCover 주요 기능

팀 간 코드 커버리지 추적을 통합하여 관련된 모든 구성원에게 완료된 가시성을 보장합니다.

라인 커버리지, 브랜치 커버리지, 메서드 커버리지 등 상세한 메트릭을 제공하여 테스트가 부족한 코드를 정확히 식별할 수 있습니다.

인기 있는 .NET 테스트 프레임워크와 통합되어 커버리지 측정 프로세스를 간소화합니다.

코드 품질을 개선하고 기술적 부채를 줄이기 위한 실행 가능한 통찰력과 권장 사항을 제공합니다.

개발자, QA, 관리자 간 협업을 팀 단위 커버리지 추적을 통해 강화합니다.

NCover의 한도

대규모 코드베이스를 처리하기 위해 충분한 시스템 리소스가 필요하며, 이는 성능 문제로 이어질 수 있습니다.

코드 커버리지를 처음 접하는 팀이나 비표준 프로젝트 구조를 가진 팀에게는 설정 복잡성이 어려울 수 있습니다

특정 CI/CD 파이프라인과의 최적 통합을 위해 맞춤형 설정이 필요할 수 있습니다.

NCover 가격 정책

데스크탑 라이선스 : 사용자당 연간 $658

코드 센트럴: 사용자당 연간 $2,298

NCover 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

8. dotCover (원활한 코드 커버리지 인사이트를 원하는 .NET 개발자에게 최적)

dotCover를 통해

.NET 애플리케이션 개발 과정에서 고품질 코드를 유지하는 것은 지속적인 과제일 수 있습니다. 코드가 표준을 충족하는지 확인하는 작업은 코드 커버리지 추적부터 유닛 테스트 실행에 이르기까지 모든 것을 포함하는 번거로운 일이 되기 쉽습니다.

바로 dotCover 단계가 필요한 순간입니다. Visual Studio 및 JetBrains Rider와 원활하게 통합되는 dotCover는 테스트 및 커버리지 프로세스에 명확성을 제공합니다.

dotCover 주요 기능

Visual Studio 및 JetBrains Rider와 원활하게 통합되어 IDE를 벗어나지 않고도 커버리지를 분석할 수 있습니다.

MSTest, NUnit, xUnit, MSpec을 포함한 다양한 단위 테스트 프레임워크를 지원합니다.

지속적 테스트 모드는 변경 사항 발생 즉시 테스트를 자동 재실행하여 피드백 루프를 신속하게 유지합니다

커버리지 시각화 하이라이트와 커버되지 않은 코드를 표시하여 문제 영역을 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.

핫스팟 보기를 통해 커버리지가 낮은 복잡한 메서드를 식별하여, 어디에 노력을 기울여야 할지 파악할 수 있습니다.

dotCover의 한도

Visual Studio에서 성능 저하를 유발할 수 있으며, 특히 대규모 코드베이스나 과도한 사용 시 더욱 두드러집니다.

통합 테스트 지원이 개선될 여지가 있습니다. 일부 사용자는 비단위 테스트에 활용하기 어렵다고 느낍니다.

코드 커버리지 tools를 처음 사용하는 분들에게 초기 설정은 다소 학습 곡선이 있을 수 있습니다.

dotCover 가격 정책

30일 무료 체험판

dotUltimate: 사용자당 월 $21.90

모든 제품 패키지: 사용자당 월 $29.90

dotCover 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들은 dotCover에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰의 기능:

DotCover는 세션 동안 호출된 코드의 모든 부분과 도달하지 못한 부분을 보여줍니다. 또한 코드 내 가능한 메모리 누수를 표시하므로 DotCover의 모든 기능을 좋아합니다. 매우 유용하고 사용하기 쉽습니다.*

DotCover는 세션 동안 호출된 코드의 모든 부분과 도달하지 못한 부분을 보여줍니다. 또한 코드 내 가능한 메모리 누수를 표시하므로 DotCover의 모든 기능을 좋아합니다. 매우 유용하고 사용하기 쉽습니다.

9. Codecov (코드 품질 향상 및 디버깅 시간 단축에 최적)

Codecov를 통해

코드를 디버깅하는 데 너무 많은 시간을 쏟아부은 끝에 간단한 테스트가 실패했다는 사실을 알게 된 적이 있나요? 아니면 더 나쁜 경우, 코드의 중요한 부분이 처음부터 테스트조차 되지 않았다는 걸 깨달은 적은요? 우리 모두 그런 경험이 있습니다.

문제는 코드의 취약점을 파악하는 데 있습니다. 바로 여기서 Codecov가 도움을 드립니다. Codecov를 사용하면 문제 영역을 더 명확하게 파악할 수 있어 신속하게 대응하고 버그가 실제 운영 환경에 영향을 미치기 전에 차단할 수 있습니다.

Codecov의 주요 기능

풀 리퀘스트 내에서 직접 제공되는 포괄적인 커버리지 보고서로 테스트된 코드 라인을 즉시 확인하세요

불안정한 테스트 탐지 및 단일 클릭으로 특정 테스트를 재실행할 수 있는 기능으로, 간헐적 실패를 쉽게 해결할 수 있습니다.

시간 경과에 따른 테스트 스위트 성능을 추적하여 최적화가 필요한 테스트를 파악할 수 있는 통찰력을 제공합니다.

주요 CI tools, Git 호스팅 서비스(GitHub, GitLab, Bitbucket) 및 Python, JavaScript, Ruby, Go와 같은 프로그래밍 언어와의 완벽한 통합 지원

자바스크립트에서 번들 크기 추적을 통해 대용량 자산이 생산 환경에 몰래 유입되는 것을 방지하세요

Codecov의 한도

일부 사용자는 통합 관련 문제를 보고하며, 특히 GitHub OAuth의 경우 예상보다 많은 권한을 요구한다고 합니다.

소규모 코드베이스로 일하는 팀이나 상세한 커버리지 분석이 필요하지 않은 프로젝트의 경우 기본 기능이 한도로 느껴질 수 있습니다.

프로젝트 규모에 따라 일부 시각화 기능은 소규모 팀에게 '불필요한 장식'으로 여겨질 수 있습니다.

Codecov 가격 정책

개발자 : 무료

팀 : 사용자당 월 $5

Pro : 사용자당 월 $12

기업: 맞춤형 가격

Codecov 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들은 Codecov에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

양질의 보고를 생성하고 수행 중인 테스트의 코드 커버리지에 대한 상세한 결과를 제공하여, 테스트에서 커버되지 않은 영역의 코드도 최적화할 수 있도록 도와줍니다.

양질의 보고를 생성하고 수행 중인 테스트의 코드 커버리지에 대한 상세한 결과를 제공하여, 테스트에서 커버되지 않은 영역의 코드도 최적화할 수 있도록 도와줍니다.

10. Gcov (C/C++ 프로그램의 코드 커버리지 분석에 최적)

via Gcov

GCC와 함께 일하는 개발자들은 C 및 C++ 프로그램에 대해 정확하고 라인 단위의 커버리지를 제공하는 경량 tools를 찾기 위해 종종 어려움을 겪습니다.

Gcov는 GCC에 대한 네이티브 지원을 통해 이 문제를 해결하여 개발자에게 각 코드 라인의 실행 빈도에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다.

gprof와 함께 사용하면 높은 연산량을 보이는 "핫스팟"을 식별하는 데도 도움이 되어 성능 튜닝과 테스트 완료도 향상을 위한 든든한 선택지가 됩니다.

Gcov의 주요 기능

각 코드 라인의 실행 빈도를 추적할 수 있는 라인별 커버리지 데이터를 제공하여, 개발자가 테스트로 커버되는 코드 부분을 정확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

GCC와 통합되어, 이 컴파일러를 이미 사용 중인 개발자들이 워크플로우에 코드 커버리지를 통합하기에 이상적인 선택입니다.

gprof와 일하여 프로파일링 데이터를 제공하고, 개발자가 성능을 미세 조정하고 필요한 부분에 최적화 노력을 집중할 수 있도록 제공자입니다.

테스트가 실행하는 코드 부분을 표시하여 테스트 스위트의 포괄성을 보장하고 소프트웨어 품질을 향상시킵니다.

Gcov의 한도

GCC로 컴파일된 코드에서만 일하므로 다른 컴파일러나 프로필 tools와는 호환되지 않습니다.

정확한 커버리지 데이터를 보장하기 위해 최적화 없이 코드를 컴파일해야 하며, 이는 프로필 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

C 및 C++ 프로그램만 지원하므로 해당 언어에 사용이 한도입니다.

Gcov 가격 정책

Free

Gcov 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

11. Visual Studio Code 코드 커버리지 (Microsoft 생태계를 사용하는 .NET 개발자에게 최적)

Visual Studio를 통해

.NET 또는 C++으로 일할 때, 애플리케이션의 어느 부분이 테스트되었고 어느 부분이 테스트되지 않았는지 파악하는 것은 출시 신뢰도를 위해 매우 중요합니다. 많은 팀이 이를 위해 외부 tools를 사용하지만, 이미 Visual Studio 내에서 개발 중이라면 내장된 코드 커버리지 tool이 자연스러운 선택입니다.

Visual Studio 코드 커버리지는 개발자가 테스트되지 않은 브랜치를 식별하고, 테스트 효과를 모니터링하며, IDE를 벗어나지 않고도 회귀를 조기에 방지할 수 있도록 지원합니다.

이 tool은 MSTest 및 테스트 탐색기와의 긴밀한 연동으로 Microsoft 중심 환경에서 일하는 팀에게 매우 편리합니다.

Visual Studio 코드 커버리지의 주요 기능

테스트 탐색기 또는 명령줄을 사용하여 라인 및 블록 수준 코드 커버리지 보고서를 실행하세요

IDE 내에서 직접 색상 코드 하이라이트로 커버된 라인과 커버되지 않은 라인을 시각화하세요

MSTest, NUnit 또는 xUnit과 손쉽게 통합하여 단위 테스트의 전체적인 가시성을 확보하세요.

보고 및 감사를 위해 커버리지 파일을 HTML 또는 XML로 내보내기

라이브 유닛 테스트와 결합하여 코드를 작성하면서 실시간으로 결과를 보기를 하세요

Visual Studio 코드 커버리지의 한도

Visual Studio Enterprise 에디션에서만 사용 가능

.NET이 아닌 언어에 대한 기본 제공 지원이 부족합니다.

Azure DevOps 또는 GitHub Actions와 같은 CI/CD tools와의 통합을 위해서는 추가 설정이 필요합니다.

Visual Studio 코드 커버리지 가격 정책

기업 표준 : 사용자당 월 499.92달러

프로페셔널 플랜: 사용자당 월 $99.99

Visual Studio 코드 커버리지 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (2,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,600개 이상의 리뷰)

사용자들은 Visual Studio 코드 커버리지에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 Capterra 리뷰에서 확인된 내용:

VS Code를 사용하며 큰 만족감을 느꼈습니다. 현재 웹 개발, Python 스크립팅 및 특정 데이터 과학 일에는 주력 코드 에디터로 활용 중입니다.

VS Code를 사용하며 큰 만족감을 느꼈습니다. 현재 웹 개발, Python 스크립팅 및 특정 데이터 과학 일에 주력 코드 에디터로 활용 중입니다.

12. BullseyeCoverage (임베디드 및 중요 시스템에서 결정 기반 C++ 테스트에 최적)

via BullseyeCoverage

임베디드 시스템이나 규제 대상 소프트웨어를 일하는 개발자들은 단위 테스트를 완전히 수행한 후에도 종종 진정한 질문에 답하지 못합니다: 아직 테스트되지 않은 논리 경로는 무엇인가요?

BullseyeCoverage는 바로 이를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 조건/결정 커버리지를 제공함으로써 기본적인 라인 또는 브랜치 커버리지를 뛰어넘습니다. 항공우주 및 의료 시스템부터 자동차 및 산업 제어 시스템에 이르기까지, BullseyeCoverage는 상세한 메트릭과 인기 tools에 대한 다양한 통합 기능을 통해 지원팀을 지원합니다.

BullseyeCoverage의 주요 기능

조건/결정 커버리지를 지원하여 단순한 문장 또는 브랜치 커버리지보다 높은 정확도를 제공합니다.

Visual Studio, GCC, Clang과 같은 주요 C++ 툴체인 및 임베디드 환경과 원활하게 통합됩니다.

무거운 의존성 없이 CI 파이프라인 및 로컬 개발 워크플로우에 간편하게 통합됩니다.

빠른 진단을 위한 라인별 및 기능 수준 커버리지 요약 표시

C++ 표준(C++20 포함) 및 constexpr 커버리지와 같은 최신 기능을 강력하게 지원합니다.

BullseyeCoverage의 한도

C 및 C++ 프로젝트 전용으로 일하세요

팀 전체 협업을 위한 현대적인 시각적 대시보드가 부족하신가요?

상업적 사용 시 별도 라이선스 필요, 가격 투명성에 한도 적용

BullseyeCoverage 가격 정책

맞춤형 가격 책정

BullseyeCoverage 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들은 BullseyeCoverage에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자가 말합니다:

Bullseye는 C/C++ 코드 커버리지를 측정하는 매우 훌륭한 tool입니다. 합리적인 가격에 우수한 성능을 제공하기 때문에 저희는 고객들에게 주로 이 tool을 추천합니다. 특히 주목할 점은 "문장 커버리지"를 측정하지 않는다는 것입니다. 대신 "결정 커버리지"에 집중합니다.

Bullseye는 C/C++ 코드 커버리지를 측정하는 매우 훌륭한 tool입니다. 합리적인 가격에 우수한 성능을 제공하기 때문에 저희는 고객들에게 주로 이 tool을 추천합니다. 특히 주목할 점은 "문장 커버리지"를 측정하지 않는다는 것입니다. 대신 "결정 커버리지"에 집중합니다.

13. Coverage.py (파이썬 유닛 테스트 커버리지 및 HTML 보고에 최적)

개발자들은 테스트 스위트를 실행하는 것만으로 작업이 완료됨이라고 생각하기 쉽지만, 실행하지 않은 코드 라인은 어떻게 될까요?

Coverage.py는 그 격차를 좁히는 데 도움을 줍니다. 파이썬 프로젝트에 맞춤화된 이 도구는 테스트 대상과 비대상 영역을 개별 라인 단위까지 정확히 보여줍니다.

CI/CD 환경에서 일하는 팀을 위해, Coverage.py는 파이프라인에 깔끔하게 통합되며 even tools 또는 대시보드를 위한 JSON 및 XML 출력까지 제공합니다.

coverage.py 최고의 기능

라인 커버리지와 브랜치 커버리지를 자동으로 측정하세요

누락된 라인을 강조 표시한 깔끔한 HTML 보고 생성

간단한 명령어로 pytest, unittest, nose와 통합하세요

하위 프로세스 및 여러 테스트 컨텍스트 전반에 걸친 커버리지 추적

텍스트, XML, LCOV, JSON 및 SQLite 형식으로 보고서를 내보내기

coverage.py의 한계점

Python만 지원하며, 다중 언어 커버리지는 제공되지 않습니다.

기본값으로 테스트 코드와 애플리케이션 코드를 구분하지 않습니다.

매크로나 메타프로그래밍은 오해의 소지가 있는 라인 커버리지 통계를 초래할 수 있습니다

coverage.py 가격 정책

Free

coverage.py 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

기존에 소개한 도구들과 함께 사용할 수 있는 추가적인 코드 및 테스트 커버리지 tools 3가지를 소개합니다. 각 tool은 언어, 워크플로우 또는 보고 요구사항에 따라 특화된 장점을 제공합니다:

SimpleCov : Ruby 프로젝트에서 코드 커버리지를 깔끔하게 추적할 수 있는 방법을 제공하며, RSpec 및 Minitest와 같은 인기 테스트 프레임워크와 통합됩니다.

OpenCppCoverage : C++ 프로젝트에 대한 상세한 라인 커버리지 분석을 제공하며, 심층적인 검사를 위해 XML 및 HTML 형식으로 출력합니다.

Testwell CTC++ : C, C++ 및 임베디드 목표를 지원하며, 모든 커버리지 수준(문장, 브랜치, MC/DC)에 대한 완벽한 지원을 제공합니다.

ClickUp으로 누락된 코드를 보완하세요

테스트를 실행하는 것과 해당 테스트가 실제로 커버하는 범위와 커버리지 결과를 파악하는 것은 별개의 문제입니다. 바로 여기에 코드 커버리지 분석 tools가 필요한 이유입니다.

이 도구들은 테스트된 부분, 코드 블록과 수집된 데이터에서 누락된 부분, 그리고 다음에 집중해야 할 부분을 보여줍니다.

대부분의 tools은 커버리지를 측정하는 데 도움을 줍니다. 하지만 ClickUp은 이를 실행에 옮기도록 지원합니다.

소스 코드, 생성된 보고서, 스프레드시트, 작업 관리자를 오가며 시간을 낭비하지 마세요. 단일 인터페이스에서 검토자를 지정하고, QA 상태를 업데이트하며, 커버리지 인사이트를 개발 워크플로우와 직접 연결할 수 있습니다.

처음부터 구축되었어야 할 프로세스를 임시방편으로 이어붙이는 데 지치셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!