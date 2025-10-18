창의성을 자극하는 최고의 Notion 무드 보드 템플릿 10선

창의성은 지성이 즐기는 놀이입니다.

창의성은 지성이 즐기는 놀이입니다.

그러나 많은 디자이너, 제품 마케터, 크리에이티브 전문가들에게 아이디어가 체계화되지 않을 때 그 즐거움은 종종 좌절로 변합니다.

디자이너는 와이어프레임으로, 마케터는 메시지로, 제품 매니저는 로드맵으로 생각합니다. 이는 진행 속도를 늦추고 프로젝트를 미완성 상태로 남겨둡니다.

Notion 무드보드 템플릿은 크로스-기능 팀이 영감에서 실행으로 나아가며 협업하고 목표를 맞추는 과정을 더욱 쉽게 만들어줍니다.

창의적인 비전을 구체적인 결과물로 전환할 수 있는 최고의 Notion 템플릿을 소개합니다.

인기 무드 보드 템플릿 한눈에 보기

최고의 Notion 및 ClickUp 무드 보드 템플릿 요약 테이블:

좋은 Notion 무드 보드 템플릿의 조건은 무엇인가요?

적합한 Notion 무드 보드 템플릿은 아이디어를 체계적으로 정리하면서도 프로젝트의 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 합니다. 최고의 무드 보드나 영감 보드는 실제로 창의적인 과정을 더욱 원활하게 만들어줍니다. 다음 사항을 고려하세요: 👇

시각적 영감 섹션 : 이미지를 층층이 쌓고 색상, 폰트, 질감을 조화로운 분위기로 구성할 수 있도록 시각 자료를 별도 섹션으로 정리하는 템플릿을 선택하세요. 일관된 테마로 무드나 영감을 모으는 데 유용합니다

명확한 분류 : 아이디어를 전용 섹션으로 그룹화하는 Notion 템플릿을 선택하세요. 이렇게 하면 참고 자료가 체계적으로 정리되고 쉽게 탐색할 수 있습니다. 특히 이벤트나 캠페인을 위한 영감 보드를 만들 때 유용합니다

색상 및 폰트 블록 : 브랜드 색상과 폰트 선택을 기록할 스페이스를 제공하는 Notion 템플릿으로 디자인 방향성을 일관되게 유지하고 프로젝트 전반에 걸쳐 창의성을 고취하세요

노트 및 아이디어 캡처 : 시각적 자료와 함께 서면 컨텍스트를 기록할 수 있는 템플릿을 활용하세요. 모든 아이디어가 노트나 참고 자료로 지원되도록 하여 선택 배경의 맥락을 잃지 않고 빠르게 통찰력을 얻을 수 있습니다

협업 옵션*: 팀원이나 클라이언트를 초대하여 보드 내에서 직접 피드백을 제공받으세요. Notion 페이지는 논의와 개선을 위한 생생한 스페이스로 변모합니다

맞춤형 유연성 : Notion 템플릿은 여러분의 워크플로우에 맞춰 레이아웃을 조정할 수 있도록 해야 합니다. 섹션을 확장하거나 단순화하여 템플릿이 여러분의 스타일에 맞춤화된 느낌이 들 때까지 조정하세요

워크플로우 통합*: 선택한 Notion 템플릿이 클라이언트 포털 및 기술 스택 내 다른 tools과 연결된 상태로, 원활한 데이터 흐름을 보장하세요

버전 추적 : 아이디어의 시간별 변화를 추적하려면 Notion 템플릿에 버전 관리 기능이 반드시 포함되어야 합니다

사전 제작된 블록 : 갤러리, 그리드, 토글 리스트 등이 내장된 Notion 템플릿을 선택하면 설정 시간을 절약할 수 있습니다

접근성*: 영감은 언제든 찾아올 수 있습니다. 그래서 데스크탑과 모바일에서 손쉽게 접근할 수 있는 Notion 무드 보드 템플릿이 필요한 것입니다

💡 전문가 팁: The State of Fashion에 따르면, 디자인과 제품 개발은 생성형 AI의 주요 값 창출 분야로 , 패션 산업에서 AI의 잠재적 값 중 약 4분의 1이 디자인 활용 사례에서 비롯됩니다. 이는 머드 보드가 곧 /AI로 구동될 수 있음을 의미하며, 팀의 새로운 아이디어를 촉발할 신선한 창의적 방향을 제안할 수 있는 시스템이 등장할 것입니다.

Free Notion 무드 보드 템플릿

미적 감각과 기능을 조화롭게 갖춘 최고의 Notion 무드 보드 템플릿을 소개합니다.

각 템플릿의 구성 요소, 주요 기능, 그리고 이상적인 사용 사례를 살펴보며 여러분의 창의적인 프로젝트에 딱 맞는 템플릿을 찾아보세요.

1. 심플한 디자인 무드보드 템플릿

via Notion

Notion 심플 디자인 무드보드 템플릿은 깔끔한 시각적 캔버스를 제공하여 무드 아이디어를 한 위치에 편리하게 모아 보여줄 수 있습니다. 감성과 분위기를 담아내는 이미지를 추가하여 전체적인 무드의 모양을 만들세요. 시각적 요소와 함께 프로젝트의 개성과 톤을 설정하는 데 도움이 되는 타이포그래피 샘플도 추가할 수 있습니다.

모든 요소가 일관된 색상 팔레트에 맞춰지도록, Notion 템플릿에 색상 견본을 추가할 수도 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

기본값으로 갤러리 보기를 활성화하여 모든 이미지와 시각 자료를 스크롤하며 볼 수 있는 그리드 형태로 표시하세요

태그 기반 필터링을 통해 테마별 항목(예: '다크', '빈티지', '미니멀')을 빠르게 노출하세요

컴퓨터 또는 URL을 통한 직접 이미지 업로드가 지원되므로 tools 간 전환이 필요 없습니다

각 카드에 노트 필드를 추가하여 각 시각 자료와 연결된 코멘트, 링크 또는 아이디어를 저장하세요

✅ 추천 대상: 브랜딩 팀 또는 일관된 색상, 폰트, 스타일로 시각적 아이덴티티 프로젝트를 구축하는 크리에이티브 디자이너

💡 프로 팁: 무드 보드에 이미지를 배치할 때 무작위로 던져 넣지 마세요. 관련성 높은 이미지들은 가까이 배치하고 덜 강력한 아이디어는 가장자리로 밀어내세요. "개념 공간에서 사용자 피드백을 활용한 무드 보드 구성" 연구에 따르면, tools는 사용자가 이미지를 배치하는 방식을 학습하여 더 나은 매칭을 제안할 수 있습니다. /AI 없이도 이 습관은 보드가 더 명확한 창의적 방향으로 발전하는 데 도움이 됩니다.

2. 무드 보드 템플릿

via Notion

Notion의 내장된 Unsplash 연동을 활용하고 싶으신가요? 무드 보드 템플릿이 해답입니다. 수천 장의 고품질 사진 중에서 선택해 보드에 바로 드롭하세요. 프로젝트, 제품, 캠페인 등 창의적인 방향성을 모양할 시각적 스페이스가 필요할 때마다 활용하세요. 시각 중심의 레이아웃과 깔끔한 섹션 구성으로 방해 요소 없이 완벽한 무드 연출에 집중할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

Notion 페이지 내에서 바로 Unsplash의 95만 개 이상의 무료 이미지 라이브러리를 검색하세요

장소, 테마, 스타일별로 시각 자료를 분류하여 아이디어를 체계적으로 정리하세요

자산을 표시하려는 방식에 따라 갤러리 또는 목록 보기로 레이아웃을 맞춤 설정하세요

라벨로 항목을 태그하여 프로젝트 간 빠른 필터링과 쉬운 탐색을 가능하게 하세요

✅ 추천 대상: 마케팅 팀 또는 캠페인 비주얼이나 이벤트 컨셉을 준비하는 브랜드 매니저(일관된 이미지가 필요한 경우)

⚡ 템플릿 아카이브: Notion 무드 보드를 설정했다면, 브레인스토밍 템플릿과 함께 사용해 영감을 체계적인 아이디어와 플랜으로 전환하세요. 이것들로 할 수 있는 일은 다음과 같습니다: 아이디어 구상 단계에서 산만한 생각을 포착하고 시각적으로 정리하세요

마인드 맵이나 플로우차트와 무드보드 시각 자료를 연결하여 더 깊은 맥락을 파악하세요

마케팅 캠페인이나 디자인을 위한 실행 가능한 컨셉으로 창의적인 영감을 전환하세요

3. 개인용 무드 보드 템플릿

via Notion

Notion의 개인용 무드 보드 템플릿을 무작위 영감의 불꽃을 정리하는 디지털 스크랩북으로 활용하세요. 이미지 저장이나 간단한 노트, 컨셉, 스케치 등 아이디어를 보관하여 영감의 근원이 되는 생각을 추적할 수 있습니다.

이자 웹 콘텐츠(기사, 링크, 온라인 자료)를 발견하면 바로 추가할 수 있어, 보드가 점점 더 풍부해지는 분위기와 스타일의 라이브러리로 변모합니다. 시간이 지남에 따라 이는 언제든 새로운 영감이 필요할 때 찾아볼 수 있는 개인 아카이브가 될 것입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

테마, 분위기 또는 프로젝트 유형별로 영감을 정리할 수 있는 분류된 갤러리를 활용하세요

Notion 웹 클리퍼로 웹에서 시각 자료를 바로 Clip하여 손쉽게 저장하세요

태그, 날짜 또는 맞춤형 필터로 입력을 정렬하여 특정 아이디어를 빠르게 검색하세요

카드 크기를 조정하거나 제목을 숨겨 시각 중심의 미니멀한 보드 보기를 만들어보세요

✅ 추천 대상: 프리랜서, 학생, 취미 활동가 등 개인 프로젝트나 시각적 일기를 위해 일상적인 창의적 영감을 수집하는 분들

⭐ 보너스: ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능을 활용해 영감 포착을 한층 강화하세요. 가끔은 화면을 떠나 있을 때 아이디어가 떠오르기도 합니다. ClickUp Brain Max의 음성 텍스트 기능을 사용하면 생각이나 디자인 아이디어를 즉시 기록하거나, 현실에서 방금 발견한 분위기에 대해 이야기할 수 있습니다. 순간적인 영감을 놓치지 않도록, 말한 내용을 텍스트로 변환해 작업 공간에 바로 저장하세요. 이후 해당 노트를 개인 무드 보드나 프로젝트 공간에 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

4. 마케팅 무드 보드 템플릿

via Notion

모든 강력한 캠페인은 명확한 비전에서 시작됩니다. Notion의 마케팅 무드 보드 템플릿은 마케터들이 이를 정의할 수 있는 완벽한 공간을 제공합니다. 이 템플릿은 시각적 참고 자료와 디자인 요소부터 포괄적인 테마까지 모든 것을 하나의 체계적인 hub로 통합합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 창의적 참고 자료를 분류된 갤러리로 모아 마케팅 아이디어와 브랜드 자산을 체계적으로 관리하세요

장소, 제품, 콘텐츠 유형 등 테마별로 영감을 분류하세요

공유 갤러리에 팀원이 아이디어와 노트를 추가할 수 있도록 하여 협업을 간소화하세요

✅ 이상적인 대상: 마케팅 팀 또는 이벤트, 제품, 브랜드 캠페인 등을 위한 무드 보드나 영감 보드를 구성하는 크리에이티브 전략가.

📚 자세히 알아보기: 시각적 협업 소프트웨어 tools

5. 새해 비전 보드 템플릿

via Notion

새해는 새로운 목표를 의미합니다. 새해 비전 보드 템플릿은 결심을 현실로 만드는 데 도움을 줍니다. 목표 추적과 영감을 주는 시각적 요소를 결합하여 건강, 재정, 개인적 성장과 같은 우선순위를 쉽게 지도할 수 있게 합니다.

내장된 태그를 활용해 진행 상황을 라벨하고 패턴을 더 명확하게 파악하세요. 타임라인은 각 목표가 주 단위로 어떻게 전개되는지 보여줘 꾸준한 추진력을 유지하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기능들이 결합되어 개인 목표를 가시적이고 흥미롭게 유지하며, 결심을 일 년 내내 동기를 부여하는 인터랙티브 보드로 바꿔줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

신체 건강, 정신 건강, 개인 재정 등 다양한 범주에 걸쳐 목표를 설정하세요

각 목표에 상세한 메모를 첨부하여 아이디어를 포착하거나 진행 상황을 명확히 파악할 수 있는 실행 단계를 기록하세요

트래커나 미니 비전 보드를 추가하여 시각적으로 마일스톤을 모니터링하고 명확한 방향성을 바탕으로 동기를 유지하세요

✅ 추천 대상: 일년 내내 건강, 라이프스타일, 재정 목표를 추적할 수 있는 목표 지향적 비전 보드를 구축하는 개인

👀 알고 계셨나요? 무드 보드는 단순한 시각적 보조 도구가 아닙니다. 디자인 교육에서는 다음과 같은 연구 tools로도 활용되어 왔습니다: 시각적 요소가 의도한 감정을 시청자에게 불러일으키는지 보여줌으로써 감정적 공감을 테스트하세요

토론의 장을 마련하여 학생과 팀원들이 아이디어를 논의하고 가정을 검증할 수 있는 공유된 기준점을 제공합니다

클러스터 테마를 추가하여 패턴을 명확히 하고 디자인 방향을 쉽게 정의하세요 간단히 말해, 이 템플릿들은 창의성과 분석력을 동시에 발휘하는 도구입니다.

6. 목표 및 삶 실현을 위한 비전 보드 템플릿

via Notion

목표와 삶의 실현을 위한 비전 보드 템플릿은 꿈이 구체적인 단계로 전환되는 동기 부여의 hub으로 설계되었습니다. 단순한 정적 시각 자료를 넘어, 보드를 다시 볼 때마다 믿음과 집중력을 강화하는 강력한 긍정적 선언을 엮어 넣었습니다.

힘든 순간에 동기를 부여하고 긍정적인 마인드셋을 유지하는 데 도움이 되는 명언도 추가할 수 있습니다.

개인 비전을 위한 스페이스는 삶의 다양한 영역에서 성공이 어떤 모습인지 지도하게 하여 큰 그림에 대한 명확성을 제공합니다. 실행 가능성을 유지하기 위해 템플릿은 이러한 영감과 실질적인 단계를 연결된 상태로 만들어 동기 부여와 책임감 사이의 균형을 조성합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

비전을 명확한 카테고리로 정리하세요: 커리어, 라이프스타일, 개인적 성장

목표 기반 레이아웃으로 진행 상황을 추적하며 마일스톤 달성을 위한 진전을 확인하세요

당신의 열망이나 일상 습관을 반영하는 이미지로 보드를 개인화하세요

✅ 추천 대상: 목표 설정과 실현을 실천하는 개인으로, 꿈을 시각화할 수 있는 일상의 스페이스를 원하며, 일상 습관을 장기적 성공과 연계하고자 하는 분들

👀 알고 계셨나요? 14일간의 생태학적 순간 평가 연구에 따르면, 삶의 목적 의식을 더 강하게 보고하는 사람들은 일상에서 순간적인 스트레스를 덜 경험하는 것으로 나타났습니다. 목표와 목적에 부합하는 비전 보드는 단순히 영감을 주는 것을 넘어, 실제로 더 차분하고 집중력 있는 마음가짐을 조성하는 데 기여할 수 있습니다.

7. 스티키 노트 보드 템플릿

via Notion

선명한 색상, 빠른 생각, 즉각적인 명확함; 이것이 바로 Notion 스티키 노트 보드 템플릿이 선사하는 분위기입니다. 단순한 스티키 노트를 모든 세부 사항이 제자리를 찾는 디지털 보드로 변모시킵니다.

아이디어가 떠오르는 순간 바로 포착하여 창의성을 마음껏 발휘할 수 있는 안전한 스페이스를 제공합니다. 이 간편한 템플릿은 개인적 용도와 업무적 용도 모두에 활용 가능합니다. 각 노트는 이동 가능한 미니 작업 카드처럼 느껴져 실용적이면서도 시각적으로 매력적입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

무제한 스티커 노트를 생성하여 일상적인 작업부터 간단한 알림, 스쳐 지나가는 아이디어까지 모든 것을 기록하세요

작업, 장보기, 링크, 개인 아이디어 등 카테고리별로 노트를 정리하세요

각 노트를 색상 코드로 구분하여 쉽게 인식하고 시각적 명확성을 높이세요

드래그 앤 드롭 기능으로 노트를 재배열하여 변화하는 우선순위에 맞춰 조정하세요

✅ 추천 대상: 바쁜 전문가, 학생, 또는 팀이 일상 작업을 관리하거나 시각적으로 브레인스토밍 세션을 진행할 때 이상적입니다

💡 전문가 팁: 아이디어를 적어두는 것은 첫 단계에 불과합니다. 실행에 옮길 때 비로소 마법이 일어납니다. ClickUp Brain을 사용하면 대충 적어둔 노트를 즉시 액션 항목으로 전환할 수 있습니다. 문서나 작업 항목에서 포스트잇 스타일 아이디어를 강조 표시하기만 하면, Brain이 이를 할 일 목록으로 프롬프트하거나 마감일을 추가하거나 다음 단계를 개요로 정리해 줍니다. 창의적인 영감이 체계적으로 정리된 추적 가능한 작업으로 변환되어 실제로 실행할 수 있게 됩니다. ClickUp Brain으로 노트 바로 옆에 할 일 목록을 생성하세요

8. 스토리보드 플랜 체크리스트 템플릿

via Notion

위대한 이야기는 우연의 결과가 아닙니다. 첫 촬영 전부터 플랜에 따라 구성되고 다듬어집니다.

스토리보드 기획 체크리스트 템플릿은 제작 과정의 동반자 역할을 하며, 서사 구조 모양부터 기술적 요구사항 지도까지 스토리보드 제작의 모든 단계를 안내합니다. 상세한 체크리스트와 체계적인 섹션을 통해 추상적인 창의적 아이디어를 실행 가능한 명확한 플랜으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

가이드라인이 제공되는 사전 제작 체크리스트로 프로젝트의 기반을 정의하세요

스토리텔링 과정 전반에 걸쳐 작업을 체계화하여 글쓰기, 캐릭터 작업, 디자인 디테일이 동기화되어 진행되도록 하세요

필수 리소스부터 규정 준수 단계까지 제작에 필요한 모든 것을 사전에 플랜하여 프로세스가 원활하게 진행되도록 하세요

정교한 마무리 작업과 배포를 위한 체계적인 단계로 포스트 프로덕션을 지원하세요

✅ 추천 대상: 콘텐츠 제작자, 비디오 제작자, 영화 또는 브랜드 비디오 캠페인의 스토리보드 관리를 담당하는 마케팅 팀

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 11%가 AI를 활용 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상에 사용합니다. 하지만 이 훌륭한 아이디어들은 이후 어떻게 될까요? 바로 이때 ClickUp Brain과 같은 AI 기반 어시스턴트가 필요합니다. 이 도구는 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 개념을 설명하기 어려울 때는 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각적 자료를 만들어 보세요. 아이디어 구상부터 시각화, 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있는 모든 일 앱입니다!

9. 일일 저널 템플릿

via Notion

Notion의 일일 저널 템플릿은 매일의 생각과 성찰을 노트할 수 있는 간결한 스페이스입니다. 글쓰기를 안내하고 저널링을 쉽게 시작할 수 있도록 도와주는 세심한 프롬프트가 함께 제공됩니다.

예를 들어, 감사의 문구는 잠시 멈춰 삶 속의 긍정적인 요소들을, 아무리 사소하더라도 인식하도록 독려합니다. 긍정적 확언 문구는 다가올 하루를 자신감 넘치고 고무적인 분위기로 시작할 수 있도록 돕습니다. 일일 하이라이트 섹션은 주요 순간, 성취, 생산적인 성과를 노트할 스페이스를 제공하여 평범한 날들을 의미 있는 기록으로 바꿔줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시간에 따른 기분을 추적하여 감정 패턴과 웰빙 추세를 파악하세요

일별, 주별, 월별로 할 일 목록을 정리하여 체계적인 저널링 습관을 기르세요

카테고리별 또는 타임라인별 보고를 생성하여 성장과 진행을 시각화하세요

✅ 추천 대상: 자기 성찰과 감정 인식을 통해 생산성을 균형 있게 향상시키려는 의식적인 저널링 습관을 기르는 개인

💡 프로 팁: 데일리 저널 템플릿은 생각을 기록하고 진행을 추적할 수 있는 체계적인 방법을 제공하지만, 더 많은 유연성을 원한다면 전용 디지털 저널 앱도 살펴보세요. 이러한 앱에는 습관 추적, 기분 기록, 알림 기능은 물론 일기 쓰기를 쉽게 해주는 안내형 프롬프트까지 포함되어 있습니다.

10. 무드보드 2.0 템플릿

via Notion

Notion 무드보드 2.0 템플릿은 시각적 영감과 프로젝트 맥락을 결합하여 무드보드 개념을 한 단계 발전시켰습니다. 창의적인 참고 자료를 수집할 스페이스를 제공함과 동시에 일, 목표, 그리고 모든 요소가 어떻게 연결되는지를 정의할 수 있게 합니다.

그 결과물은 프로젝트의 분위기와 느낌을 담아낼 뿐만 아니라 전략과 직접 연결되어 아이디어를 실행으로 옮기는 과정을 더욱 수월하게 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각적 요소와 색상부터 디자인 큐에 이르기까지 모든 창의적 참고 자료를 한곳에 모아보세요

방향성을 강화하는 추가 노트, 참고 자료, 영감을 추적하세요

창의적인 분위기와 전략적 브리핑을 나란히 확인하여 완료된 보기를 확보하세요

✅ 추천 대상: 영감과 프로젝트 전략을 결합한 시각적 보드가 필요한 크리에이티브 팀 또는 프로젝트 리더

⚡ 템플릿 아카이브: 때로는 무드 보드만으로는 부족합니다. 아이디어, 테마, 개념을 체계적으로 연결해야 할 때도 있죠. 바로 그때 컨셉트 맵 템플릿이 도움이 됩니다: 아이디어를 단순히 모으는 것이 아니라, 아이디어 간의 관계를 시각화하세요

숨겨진 연결을 드러내는 클러스터로 생각을 정리하세요

브레인스토밍, 전략 수립 또는 연구를 위한 명확한 기반을 구축하세요

Notion의 한도점

Notion은 강력하고 유연하지만, 많은 사용자가 플랫폼의 실질적인 단점을 지적합니다. 아래는 G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice 및 기타 리뷰 플랫폼에서 수집한 가장 흔히 언급되는 한도들입니다:

*대용량 데이터베이스가 포함된 페이지에서 성능 저하 또는 지연 현상 발생 가능, 특히 /AI 일 시 또는 무거운 콘텐츠 삽입 시

초보자가 연결된 링크 기능과 복잡한 레이아웃을 숙달하려 할 때 가파른 학습 곡선*

스프레드시트 사용의 어려움* Excel이나 Google 스프레드시트에 비해 수식 및 대용량 데이터 지원이 한도입니다

오프라인 접근성 제한 : 인터넷 연결 없이 많은 기능이 안정적으로 기능하지 않음

통합 기능 부족* 타사 앱 연결성이 일부 경쟁사 제품만큼 광범위하지 않기 때문입니다

한 Notion 사용자의 표현을 빌리자면, 맞춤형의 장벽은 다음과 같습니다:

코드할 인내심이 없는 사용자에게는 Notion이 지루할 수 있습니다. 사용 가능한 템플릿이 있더라도 자신의 필요에 맞게 조정하려면 비판적 사고가 필요합니다.

코드할 인내심이 없는 사용자에게는 Notion이 지루할 수 있습니다. 사용 가능한 템플릿이 있더라도 자신의 필요에 맞게 조정하려면 비판적 사고가 필요합니다.

템플릿의 복잡성에 대해 이야기하자면, 한 레딧 사용자는 이렇게 노트합니다:

대부분의 템플릿은 너무 단순해서 직접 만들 수도 있을 정도이거나, 너무 복잡해서 결국 기능 절반을 삭제하게 됩니다.

대부분의 템플릿은 너무 단순해서 직접 만들 수도 있을 정도이거나, 너무 복잡해서 결국 기능의 절반을 삭제하게 됩니다.

대체 Notion 템플릿

디자이너들이 설문조사에서 가장 많이 공유하는 좌절감 중 하나는 '워크플로우 누수' 입니다. 즉, 프로젝트 진행을 위해 tool 간 전환 시 맥락을 잃거나 자산을 재수입해야 하는 상황을 말합니다.

바로 그 점에서 ClickUp이 최고의 솔루션으로 두각을 나타냅니다.

최고의 Notion 대안으로 꼽히는 ClickUp은 이러한 워크플로우의 누수를 해결할 뿐만 아니라, 무드 보드를 프로젝트 플랜, 작업 관리, 협업과 직접 통합하여 한 단계 더 발전시킵니다.

G2 리뷰어의 요약:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성이 뛰어나다는 것입니다. 간단한 작업 목록을 사용하든, 자동화, 의존성, 대시보드를 활용한 상세한 워크플로를 구축하든 원하는 대로 정확히 설정할 수 있습니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 심지어 시간 추적까지 모든 것을 한곳에 모아두기 때문에 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성이 뛰어나다는 것입니다. 간단한 작업 목록을 사용하든, 자동화, 의존성, 대시보드를 활용한 상세한 워크플로를 구축하든 원하는 대로 정확히 설정할 수 있습니다. 프로젝트, 문서, 커뮤니케이션, 심지어 시간 추적까지 모든 것을 한곳에 모아두기 때문에 여러 tools 사이를 오갈 필요가 없습니다.

다음은 Notion 템플릿의 실용적이고 체계적인 대안이 되는 최고의 ClickUp 무드 보드 템플릿입니다.

1. ClickUp 무드 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 무드 보드 템플릿으로 UI/UX, 아이콘, 색상, 폰트를 시각화하세요

정적인 보드와 달리 ClickUp 무드 보드 템플릿은 아이디어가 실제 플랜으로 성장할 수 있는 상호작용 스페이스를 제공합니다. ClickUp 화이트보드 내에서 구축되어 단순히 시각 자료를 핀 것을 넘어섭니다. 디지털 캔버스에 아이콘, 색상, 웹사이트, 폰트를 모아 명확한 시각적 가이드를 만들 수 있습니다.

보드의 특별한 점은 창의성과 실행을 매끄럽게 연결한다는 것입니다. 영감의 hub 역할을 하는 동시에 ClickUp의 디자인 프로젝트 관리 기능과 직접 연결되어, 작업 흐름을 방해하지 않고 결정을 바로 작업으로 전환할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

마인드 맵, 텍스트 블록, 참고 자료를 보드에 직접 활용하여 흩어진 아이디어를 일관된 창의적 방향으로 연결하세요

ClickUp 작업으로 작업, 우선순위, 마감일 할당을 통해 브레인스토밍에서 프로젝트 실행까지 원활하게 진행하세요

프로젝트가 제작 단계로 넘어가기 전에 디자인 선택을 쉽게 조율할 수 있도록 깔끔한 섹션으로 영감을 정리하세요

✅ 추천 대상: 그래픽 디자이너 또는 제품 팀 - 개념에서 실행까지 원활하게 이어지는 시각적 정체성을 모양을 만드는 분들

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp의 무드 보드는 화이트보드 안에서 생생하게 구현되어, 브레인스토밍, 아이디어 지도, 실시간 협업을 위한 스페이스를 제공합니다. 시각적 요소를 넘어선 작업을 원하신다면, 이 화이트보드 템플릿에는 다음과 같은 용도로 바로 사용할 수 있는 레이아웃이 포함되어 있습니다: 공유 캔버스에서 사용자 여정이나 창의적 흐름을 직접 지도하세요

스티커 노트, 모양, 연결선을 활용해 팀원과 협업하세요

브레인스토밍한 아이디어를 실행 가능한 ClickUp 작업으로 즉시 전환하세요 ▶️ 실제 사용 모습을 보고 싶으신가요? ClickUp 화이트보드 작동 방식을 배우고 시각적으로 구축하고 협업하는 방법을 직접 체험해 보세요.

📚 더 알아보기: 불렛 저널 프로젝트 관리로 추적하는 방법

2. ClickUp 비전 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 비전 보드 템플릿으로 목표 시장을 지도하여 더 쉽게 이해하세요

제품을 구축할 때 명확성을 확보하는 것이 가장 어려운 과제인 경우가 많습니다. 바로 이때 ClickUp 비전 보드 템플릿이 빛을 발합니다. 팀들이 큰 그림을 공유할 수 있도록 제공하며, 성공 기준을 명확한 책임으로 전환해 비즈니스 목표가 항상 중심에 있도록 합니다.

그 결과는 모든 구성원의 방향을 일치시키고 의사 결정권자에게 앞으로 나아갈 자신감을 주는 시각적 로드맵입니다.

더욱 강력한 기능을 위해 이 보드를 ClickUp Docs와 연동하세요. 이 협업 스페이스에서는 배너 추가, 구분선 사용, 문서 내 직접 작업 연결 등을 통해 비전을 상세히 확장할 수 있습니다. 두 도구를 함께 사용하면 비전이 시각적으로 구현될 뿐만 아니라 문서화되어 팀 전체가 즉시 실행에 옮길 수 있습니다.

ClickUp 문서 내에서 협업하여 영향력 있는 비전 선언문을 구축하세요

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

비전 구상부터 목표 및 대상 고객 요구사항 정의에 이르기까지, 추상적인 개념을 명확한 카테고리로 전환하여 협업을 용이하게 만드세요

팀원들에게 작업을 할당하고, 업데이트를 공유하며, 미디어를 추가하여 보드에서 직접 일할 수 있도록 하세요

내장된 우선순위 지정 기능을 활용하여 어떤 제품 아이디어가 가장 중요한지 평가하고, 일을 우선순위에 따라 정리하며 , 어떤 아이디어를 추진할지 결정하세요

비전 보드를 ClickUp의 문서 및 화이트보드 같은 기획 tools과 연결하여 브레인스토밍이 자연스럽게 실행으로 이어지도록 하세요

✅적합 대상: 비전, 커뮤니케이션 목표, 실행 계획을 조율하고자 하는 제품 팀 및 기업가

📚 더 알아보기: 협업을 위한 최고의 화이트보드 소프트웨어

3. ClickUp 비전 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비전 화이트보드 템플릿으로 명확하게 플랜하고 다음 프로젝트의 올바른 방향을 설정하세요

ClickUp 비전 화이트보드 템플릿은 브레인스토밍과 플랜 수립에 시각적이고 상호작용적인 접근 방식을 선호하는 팀을 위해 설계되었습니다.

체계적인 시각적 로드맵을 제공하는 ClickUp 비전 보드 템플릿과 달리, 화이트보드 템플릿은 아이디어가 자유롭게 흐를 수 있는 빈 캔버스입니다.

아이디어를 지도하고, 구성 요소를 자유롭게 재배치하며, 팀원과 함께 세밀하게 다듬어 보세요. 이 템플릿에는 비전, 타깃 고객, 니즈, 제품, 목표를 위한 섹션이 포함되어 있습니다. 추가해야 할 요소에 대한 가이드라인을 제공하면서도 창의성과 반복 작업을 위한 여지를 남겨둡니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

동시에 일하든 원격으로 일하든 실시간 협업을 통해 역동적인 토론을 촉진하세요

아이콘, 이미지, 스타일을 추가하거나 조정하여 브랜드의 독특한 정체성을 반영하세요

각 부서의 관점을 포착하기 위해 보드에 직접 피드백을 공유하세요

오프라인 브레인스토밍 세션이나 팀 워크숍을 위해 PDF 또는 실물 포스터로 내보내세요

✅ 추천 대상: 창의성과 체계적인 목표 설정을 결합하고자 하며 디지털 화이트보드의 유연성을 값으로 여기는 팀

⭐ 보너스: ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트로 디자인 워크플로우를 자동화하세요. 피드백 루프와 승인 관리가 실제 디자인 작업보다 더 많은 시간을 소모할 수 있습니다. ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트를 사용하면 반복적인 단계를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 피드백이 추가되면 작업을 '수정' 상태로 이동시키거나, 모형이 승인되면 이해관계자에게 알리거나, 출시 후 후속 작업을 생성하는 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. 수동 업데이트 없이 디자인 보드를 지속적으로 업데이트하세요. 팀이 창의성에 집중할 수 있도록 합니다. 첫 번째 에이전트를 설정하려면 이 비디오를 시청하세요.

4. ClickUp 스토리보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리보드 템플릿으로 원시적인 개념을 강력한 이야기로 변환하세요

간단히 말해 스토리보드는 구조화된 무드 보드입니다. 아이디어의 외관과 느낌을 포착할 뿐만 아니라 순간과 순간 사이의 흐름을 보여줍니다. ClickUp 스토리보드 템플릿은 프레임별로 개념을 시각적으로 지도할 수 있는 캔버스를 제공하여 창의적인 '분위기'를 실제 행동이나 이벤트의 순서와 쉽게 일치시킬 수 있게 합니다.

또한 드래그 앤 드롭 방식의 간편함과 다양한 프레임으로 창의적인 과정을 협업적이고 관리하기 쉬운 형태로 전환해 줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

복잡한 아이디어를 쉽게 이해할 수 있도록 내러티브나 프로젝트를 뚜렷한 장면이나 단계로 분해하세요

각 장면 내에서 직접 노트, 문자 대사, 화면상 행동을 기록하세요

장면을 재배치하거나 복제하여 속도감을 다듬고, 이야기가 전개됨에 따라 흐름을 조정하세요

팀과 스토리보드를 공유하여 실시간으로 피드백을 수집하고, 모든 단계에서 일관성을 확보하세요

✅ 추천 대상: 프로젝트 비전과 실행을 조율하기 위해 체계적인 스토리보드가 필요한 영화 제작자, 마케터, 비즈니스 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 이 무료 스토리보드 템플릿으로 아이디어를 체계화하세요. 팀 전체가 쉽게 따라갈 수 있는 명확한 흐름으로 무드보드 영감을 정리하는 데 도움이 됩니다.

5. ClickUp 스토리 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리 개요 템플릿으로 여러분의 이야기의 모든 장을 플랜하고, 정리하고, 추적하세요

무드 보드는 프로젝트의 분위기를 담아낼 수 있지만, 그 다음은 어떻게 해야 할까요? ClickUp 스토리 개요 템플릿은 그 시각적 에너지를 구체적인 스토리라인이나 로드맵으로 전환하는 곳입니다. 이는 영감과 실행 사이의 가교 역할을 합니다.

예시: 브랜드 캠페인의 테마를 강조하는 무드 보드가 있다면, 이 템플릿을 활용해 아이디어를 챕터, 장면 또는 단계별로 구성하여 어떤 세부 사항도 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각 자료와 함께 문자 또는 페르소나 보드를 관리하세요. 마케팅 캠페인이나 스토리텔링 프로젝트에 이상적입니다

칸반 보드 보기를 활용하여 다양한 각도에서 여러분의 이야기가 펼쳐지는 모습을 확인하세요

캠페인이나 스토리의 어느 부분이 완료되었고, 어떤 부분이 아직 개발이 필요한지 파악할 수 있도록 색상 코드화된 진행 추적 활용하세요

✅ 추천 대상: 무드 보드에서 얻은 영감을 체계적인 캠페인이나 단계별 실행 플랜으로 전환하고자 하는 콘텐츠 제작자 및 전략가

⚡ 템플릿 아카이브: 아이디어를 체계적으로 정리하는 최고의 브레인스토밍 템플릿

6. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿으로 사용자가 제품과 상호작용하는 방식을 시각화하세요

아이디어를 브레인스토밍하거나 창의적인 흐름을 지도할 때, 모든 요소가 어떻게 연결되는지 놓치기 쉽습니다. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿은 무질서한 생각을 체계적인 시각적 여정으로 바꿔줍니다. 이 템플릿을 사용하면 무드 보드를 구성하듯 단계별로 아이디어를 그룹화할 수 있지만, 사용자의 경로에 초점을 맞춥니다. 이를 통해 기능, 아이디어 또는 디자인 선택이 전체 경험에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 복잡한 프로젝트를 페르소나, 목표 또는 문제별로 관리 가능한 작은 단위로 분할하세요

모든 스토리와 아이디어를 한 중앙 보기에 관리하여 신뢰할 수 있는 정보원으로 활용하세요

스토리 지도 보기에 기능이나 창의적 요소의 영향을 단계별로 시각화하세요

✅ 추천 대상: 팀, 관리자 또는 마케터로, 사용자 여정을 지도하고 디자인 아이디어를 실제 고객 행동과 연결할 수 있는 무드 보드 스타일의 스페이스가 필요한 분들

7. ClickUp 디자인 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 보드 템플릿을 활용하여 프로젝트 타임라인 전반에 걸쳐 디자인 단계, 승인, 우선순위, 수정 사항을 추적하세요

디자인 프로젝트는 거의 직선적인 경로를 따르지 않습니다. 아이디어는 진화하고, 피드백은 방향을 바꾸며, 영감은 끊임없이 변화합니다. ClickUp 디자인 보드 템플릿은 바로 그 흐름을 포착하고 체계적으로 정리하도록 설계되었습니다.

창의적인 참고 자료를 수집하는 동시에 디자인 프로세스의 각 단계를 거치는 과정을 추적할 수 있습니다. 브랜드 비주얼, 모형, 피드백, 승인 사항이 모두 하나의 보드 안에 연결되어 있어 모든 단계를 쉽게 따라갈 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

디자인 프로세스를 단계별로 세분화하세요: 브리핑, 브랜딩, 디자인, 런칭, 피드백

명확한 상태 표시기(보류 중, 승인됨, 수정 요청)로 승인 및 수정 과정을 추적하세요

칸반 스타일 보드로 디자인 작업을 그룹화하고 진행을 시각화하세요

작업에 직접 댓글, 링크, 미디어 파일을 추가하여 원활한 협업을 실현하세요

✅ 추천 대상: 디자인 프로젝트를 처음부터 끝까지 체계적으로 관리하고 추적할 수 있는 구조화된 무드 보드 시스템을 원하는 크리에이티브 팀, 브랜드 매니저, 프리랜서 디자이너

ClickUp으로 무드보드 영감을 실제 프로젝트로 전환하세요

아이디어를 모으기 위한 간단한 무드 보드가 필요할 때 Notion 무드 보드 템플릿이 유용합니다. 하지만 맞춤형 설정 과정이 번거롭죠.

바로 여기서 ClickUp 템플릿이 차별화됩니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 정보를 입력하기만 하면 바로 시작할 수 있습니다.

창의성과 체계성을 결합하여 단순한 영감에 그치지 않고 실행 가능한 플랜으로 발전시킵니다. 유연한 보기, 즉시 사용 가능한 보드, 협업 기능을 갖춘 ClickUp으로 브레인스토밍부터 실행까지 손쉽게 진행하세요.

무드 보드 관리와 일 관리를 동시에 해결할 수 있는 종합 tool을 원하신다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!